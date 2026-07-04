Premium|Life After Retirement : निवृत्ती म्हणजे नवा प्रवास; सहजीवनासाठी मानसिक तयारी का महत्त्वाची?

विद्या हर्डीकर-सप्रेएकल पुरुषांना काय करावं ते समजत नाही. पाण्याविना माशासाखी अवस्था होते त्यांची. सहचारिणीची गरज पुरुषांना जास्त असते. भारतीय लोकांमध्ये (मग ते अमेरिकेत राहणारे असोत की भारतात) सांस्कृतिक दडपणं पुष्कळ असतात. त्यामुळे स्त्री आणि पुरुष दोघांनाही एकल जीवनासाठी मनाची तयारी करावी लागते. त्यासाठी पुरुषांची तयारी करून घेणं ही जबाबदारीसुद्धा स्त्रियांचीच असते.स्त्रियांचा वृद्धत्वाकडे होणार प्रवास आणि त्यांची एकूण मनोभूमिका वेगळी असू शकते. म्हणून स्त्रियांच्या दृष्टिकोनातून निवृत्ती नियोजनाचा वेगळा विचार करण्याची आवश्यकता, याबद्दलचे काही मुद्दे मागच्या लेखात (ता. २७ जून) मांडले होते. संसाररथाच्या दोन चाकांमधलं बायकोचं चाक मोठं असतं, कारण तिच्यावर जास्त जबाबदारी असते. हे सर्वांनी मान्य केलं, तर महिलांचा दृष्टिकोन समजण्यास मदत होईल. काही बायका नवऱ्यापेक्षा लहान असल्या, तरी मुलांच्या शिक्षणात लक्ष घालण्यासाठी किंवा सासू-सासऱ्यांचं करण्यासाठी लवकर निवृत्त होतात. भारतात व्हीआरएस घेणाऱ्या महिलांची संख्या पुरुषांपेक्षा जास्त असावी, असा माझा अंदाज आहे. नोकरी करणारी महिला जेव्हा निवृत्त होते, तेव्हा काही वेळा ‘चला, झाला बाई संसार आणि संपली बाई नोकरी. आता मज्जा करू या’ असा बेत करते. आणि ‘बेस्ट इज येट टू कम’ म्हणून चार स्वप्नदेखील पाहते. पण महिलांनो, ‘शुभ निवृत्ती! सावधान!’ .Premium|Minimalist Living Marathi : 'मिनिमलिझम' म्हणजे काय? गोष्टी कमी करणे आणि मनाची गुंतवणूक कमी करण्याची कला नक्की कशी आत्मसात करावी?.एखादी अशी स्वप्नं पाहते आणि तेवढ्यात तिचा नवराही निवृत्त होतो! मग काय, झाऽऽऽलं! अर्थात नवरा-बायकोमध्ये कोण आधी निवृत्त होतं, त्यावर पुढचं बरंच काही ठरतं. मुख्य म्हणजे निवृत्तीनंतर नवरा-बायकोला कित्येक तास एकमेकांबरोबर राहण्याची तयारी करावी लागते. अर्थात या गोष्टीकडे काळा चष्मा घालून पाहायचं काही कारण नाही. ‘ही एकमेकांच्या संगतीत राहण्याची पुन्हा नव्यानं मिळालेली छान संधी आहे’ अशा दृष्टिकोनातून पाहिलं, तर हे दिवस आनंदाचे होतात.आमचंच पाहा ना, आम्ही निवृत्तीनंतर एका निवृत्तांच्या वसाहतीत घर घेतलं. तिथं वेगवेगळे क्लब्ज असतात. माझा नवरा बॅडमिंटनमध्ये तरबेज तर मी कधी जन्मात खेळलेले नाही. पण ‘त्याला’ आवडतं, म्हणून मग मीही शिकले. नंतर मला ते आवडायलासुद्धा लागलं. मी योगासनाचे वर्ग घेते. तेव्हा नवऱ्यालाही माझ्या वर्गात दाखल करावं म्हटलं. मी रोज प्रयत्न करतच राहिले. ‘एक ना एक दिन, हम होंगे कामयाब’ असं म्हणत राहिले... म्हणजे आलं ना लक्षात?पुष्कळ वेळा नवऱ्याला आवडतं म्हणून बायका सोबत जाऊ लागतात. यात काहीच वावगं नाही, ती अगदी नैसर्गिक गोष्ट आहे. पण हे करताना बायका आणि पुरुष दोघेही विसरतात, की बायकांनासुद्धा काही स्वतःच्या आवडीनिवडी, छंद असू शकतात. तेव्हा स्वतःचा विचार करून बायकांनी स्वतःचेही छंद जपावेत.थोडक्यात, एकत्र वेळ घालवावा, आनंदात घालवावा, पण स्वतःच्या आनंदासाठीही काही गोष्टी कराव्यात. निवृत्ती महत्त्वाची असतेच, पण निवृत्तीनंतरचं शरीरस्वास्थ्य आणि मनःस्वास्थ्यही महत्त्वाचं असतं. महिलांचे काही प्रश्न पुरुषांपेक्षा वेगळे असतात. स्त्रियांनी स्वतःच्या प्रकृतीकडे लक्ष देणं आवश्यक असतं; स्वतःकडे दुर्लक्ष करून दुसऱ्यांसाठी करत राहण्याची स्त्रीसुलभ वृत्ती असल्यामुळे तर विशेषच. त्यात काही बायकांची अपेक्षा असते, की आपल्या प्रकृतीबद्दल नवऱ्यांच्या आपोआप लक्षात यावं. ती चुकीची नाही का? नवऱ्याला सांगण्याची जबाबदारी बायकोची. एवढंच नव्हे, तर उपाययोजनेत नवऱ्याला सहभागी करून घेणंसुद्धा महत्त्वाचं. नाहीच यश आलं त्या प्रयत्नाला, तरी आपल्यासाठी उपाययोजना करत राहणं थांबवू नये..आता दोघांपैकी एकाचं शरीरस्वास्थ्य बिघडलं, तर शुश्रूषेची जबाबदारी दुसऱ्या व्यक्तीवर येते. अर्थातच स्त्रियांचं आयुष्य जास्त असल्यामुळे त्यांना नवऱ्याची सेवा करायची वेळ जास्त वेळा येते. या भूमिकेत बाईला काय करावं लागतं? आपल्याला काही आजारपण येतंय किंवा शरीरस्वास्थ्याचे प्रश्न आहेत, हे मान्य करायलाच पुरुषांना कठीण जातं, असं संशोधन सांगतं. म्हणजे बायकोलाच काही निरीक्षणं करावी लागतात. उदाहरणार्थ, रात्री ड्रायव्हिंग करताना नवऱ्याला अवघड वाटतं का? त्याच्या काही सवयींत बदल होतोय का? त्याला रात्रीचं उठावं लागतंय का? तो चिडचिड करतोय का? मग रक्तदाब तपासून घ्यायला हवा का? याचं निरीक्षण करावं लागतं. आणि जरी नवऱ्यानं आजारपण स्वीकारलंच, तरी पुढची पायरी सोपी नसतेच. असं म्हणतात, की ‘अ वुमन हॅज टू बी पेशंट टू डील विथ अ पेशंट हू इज नॉट अ गुड पेशंट, बिकॉज ही इज सो इम्पेशंट!’ म्हणजे हे तणावाचं होऊ शकतं. म्हणून तणावमुक्तीसाठी स्वतःचं मन रमवणं बायकोच्या दृष्टीनं जास्त महत्त्वाचं असतं.कधीकधी बायको आजारी पडते. तिच्या शुश्रूषेची जबाबदारी नवऱ्यावर आलीच, तर ती त्याला तितक्या सहजपणे निभावून नेता येईल असं नाही. त्यामुळे त्याला प्रशिक्षित करणं, स्वावलंबी करणं आणि उद्या दुर्दैवानं एकटं राहायची नवऱ्यावर वेळ आलीच, तर त्यासाठीचं प्रशिक्षण अशी तिहेरी जबाबदारी बायकोवर असते. म्हणून दरवेळी हातात चहाचा कप देण्याची सवय बायकोनं सोडली पाहिजे ना?काटकोन त्रिकोण नावाचं एक नाटक आहे. त्यात विधुर सासरा आणि सून यांचे संघर्ष दाखवले आहेत. म्हणजे प्रश्न नुसते सासू-सुनेत नसतात. बायकोविना एकाकी झालेले पुरुषही परिस्थितीत हरवून जातात आणि प्रश्न निर्माण करतात. यासाठी एकल अवस्थेशी मानसिकदृष्ट्या सामना करणं, मन मोकळं करण्यासाठी एक तरी चांगला मित्र जोडणं, गृहव्यवस्थापन करणं, एकाकीपणातून बाहेर पडण्यासाठी छंद जोपासणं, वेगवेगळ्या मंडळांमध्ये जाणं, समाजसेवा करणं अशा बऱ्याच गोष्टी करता येतात..एकल पुरुषांना काय करावं ते समजत नाही. पाण्याविना माशासाखी अवस्था होते त्यांची. सहचारिणीची गरज पुरुषांना जास्त असते. अमेरिकन संस्कृतीमध्ये असे पुरुष आणि स्त्रिया डेटिंग करू लागतात आणि दुसरे संसार थाटून मोकळे होतात. भारतीय लोकांमध्ये (मग ते अमेरिकेत राहणारे असोत की भारतात) सांस्कृतिक दडपणं पुष्कळ असतात. त्यामुळे स्त्री आणि पुरुष दोघांनाही एकल जीवनासाठी मनाची तयारी करावी लागते. त्यासाठी पुरुषांची तयारी करून घेणं ही जबाबदारीसुद्धा स्त्रियांचीच असते. पण स्त्रियांचं आयुष्य पुरुषांपेक्षा जास्त असतं, या वास्तवाचा विचार म्हणजे स्त्रीला एकटं राहण्याची वेळ येऊ शकते. त्यासाठी मानसिक तयारी आणि आर्थिक साक्षरता आवश्यक आहे.मैत्रीण म्हणून काही जिव्हाळ्याचे सल्लेघरातल्या आर्थिक व्यवहारांची माहिती करून घ्या आणि त्यानुसार आपलं नियोजन लवकर सुरू करा. त्यासाठी स्टॉक मार्केट नाही समजलं तरी चालतं, पण आपलं उत्पन्न आणि खर्च यांचा ताळेबंद, बजेट या गोष्टींची माहिती आणि विचार असला पाहिजे.दोघांमधला एक माणूस गेला, तर निवृत्ती वेतन कमी होऊ शकतं. अमेरिकेत त्याला सोशल सिक्युरिटी उत्पन्न म्हणतात. त्यामुळे मागे राहिलेल्या व्यक्तीला आपले अनेक आर्थिक निर्णय बदलावे लागतात आणि नियोजनाचा फेरविचार करावा लागतो.यासाठी या सगळ्या विषयांवर आपलं लक्ष केंद्रित करून सर्व गुंतागुंत समजून घेणं प्रत्येक स्त्रीसाठी महत्त्वाचं आहे. याबद्दल पुढच्या लेखात...विद्या हर्डीकर-सप्रे टेक्सासमधील डलासस्थित लेखिका आणि उत्तररंग उपक्रमाच्या सहसंस्थापक आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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