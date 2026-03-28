Premium|Yadava Dynasty Social History : यादवकाळातील सामाजिक स्थिती; संत नामदेवांच्या काळातील जातिव्यवस्थेचा आढावा

डॉ. रवींद्र शोभणेस्पृश्य-अस्पृश्य आचार-विचार मिटवणारी, त्यातील कोतेपणा दाखवणारी कुणी विभूती आपल्यात झाली नव्हती. अपवाद महानुभाव पंथ आणि वारकरी पंथ; पण या दोन्ही पंथांतसुद्धा काहींच्या मनात अहंगंड किंवा न्यूनगंड पुरेपूर असलेल्याचे जाणवत होतेच. संत नामदेवांच्या कर्तृत्वाचा कवी म्हणून, विठ्ठलभक्त म्हणून विचार करताना त्या काळाच्या-सभोवतालच्या घटकांचा, परिस्थितीचा विचार करणे अधिक महत्त्वाचे ठरते. त्याशिवाय त्यांच्या व्यक्तित्वाला मिळालेला आकार, घडत गेलेला पिंड इत्यादींचा विचार करता येणार नाही. मागील भागात (राजा कालस्य कारणम्..., ता. १४ मार्च) त्यांच्या काळातील राजकीय परिस्थिती कशी होती, याचा विचार आला आहे. या भागात त्यांच्या काळातील सामाजिक परिस्थितीचा विचार होणे महत्त्वाचे ठरते.
महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक, वाङ्मयीन इतिहासात बारावे आणि तेरावे शतक अतिशय महत्त्वाचे समजले जाते. त्याआधीच्या विखुरलेल्या, विस्कळीत झालेल्या सामाजिक परिस्थितीला, जनमानसाला, सामन्यांच्या जगण्याला समाजाभिमुख करण्याचे, भावनिकदृष्ट्या आत्मोन्नतीच्या मार्गाने घेऊन जाण्याचे आणि त्यांच्या लौकिक जीवनाला आकार देण्याचे कार्य त्या काळातील विविध धर्म-पंथातील संतकवींनी अतिशय नैष्ठिकपणे केले. त्यात महानुभाव पंथ, नाथ पंथ आणि वारकरी पंथ यांचे योगदान महत्त्वाचे गणले गेले आहे. म्हणूनच वारकरी पंथात संत नामदेवांचे कार्य तत्कालीन सामाजिक परिस्थितीत विशेष महत्त्वाचे आणि अपूर्व असे ठरते. हा विचार करताना एक मुद्दा मांडणे पुढील विवेचनासाठी अधिक उपयुक्त ठरेल. आणि ते म्हणजे सामाजिक अस्थैर्याच्या, धकाधकीच्या काळात सामान्य माणूस संभ्रमित असताना, राजकीय परिस्थितीत सामान्य माणूस सतत नागवला जात असताना संत कवी किंवा सर्जनशील कलावंतांच्या प्रतिभेचा बहर आणि त्याने निर्माण केलेल्या साहित्याचा दर्जा सतत अव्वल राहिला आहे. कारण त्याला प्रश्न विचारायचे असतात; आणि ते प्रश्न तो या सगळ्याच विपरीत परिस्थितीला विचारू लागतो. ते विचारताना तो आपल्याला उपलब्ध असलेल्या साधनांचा आधार घेत असतो. याचेच महत्त्वाचे उदाहरण म्हणजे, मराठी संत परंपरेने निर्माण केलेले काव्य होय. महानुभावी साहित्यापासून तर शाहिरी काव्यापर्यंत आणि आधुनिक साहित्याच्या काळातील वैचारिक वाङ्मयापासून तर सर्जनशील साहित्यापर्यंत सगळ्याच काळाचा आढावा घेतला, तर हीच फूटपट्टी विचारात घ्यावी लागेल. यात छत्रपती शिवाजी महाराजांचा काळ अपवाद म्हणून सोडवा लागेल. (त्यातही स्वामी समर्थ श्री रामदासांच्या बाबतीतच (इ.स. १६०८ ते १६८०) हा अपवाद म्हणावा लागेल. स्वामी समर्थ श्री रामदासांनी या संत परंपरेत आपली वेगळी वाट निर्माण केली. त्यांच्या पूर्वसुरींच्या निवृत्तीमार्गाला छेद देत प्रवृत्ती मार्गाचा अवलंब करून राष्ट्रवादाचा नवा विचार मांडला. समर्थ संप्रदायाची स्थापना केली. आपले आराध्य दैवत बदलले.) संत तुकाराम महाराजही (इ.स.१६०८ ते १६५०) याला अपवाद ठरू शकत नाहीत. त्यांच्या प्रतिभेला धुमारे फुटू लागले, तो काळ निजामशाहीचा आणि आदिलशाहीचा होता. तेव्हा छत्रपती शिवाजी महाराजांचा राज्यकर्ता (इ.स.१६३० ते १६८०) म्हणून उदय होत होता. ती छत्रपतींच्या उदयाची पहाट होती. या सगळ्या विवेचनाचा मथितार्थ म्हणजे सर्जनशील कलावंत आपल्या सभोवतीच्या विपरीत, प्रतिकूल परिस्थितीत सगळे बाह्य आघात सहन करीत, पचवीत, त्यांना सामोरे जात, कशाचीही पर्वा न करता अधिक ईर्षेने, ऊर्जेने आपली निर्मिती करीत असतो. म्हणूनच ती कालजयी, चिरंतन स्वरूपाची ठरते..हाच विचार संत नामदेवांच्या (आणि तत्कालीन इतर संतांच्या बाबतीतही) व्यक्तित्व आणि कवित्वाच्या संदर्भात करावयाचा आहे.या काळाच्या सामाजिक परिस्थितीचा विचार करताना इ.स. १२०० ते इ.स. १३५० असा दीड शतकाचा विचार समोर ठेवावा लागेल. हा काळ सामाजिकदृष्ट्या सर्वसामान्य माणसासाठी फारसा सुखकर असा नव्हताच हे स्पष्ट होते. राजकीयदृष्ट्या हा काळ यादवकाळ जरी असला, तरी या सत्तेत सामान्य माणूस अस्वस्थच होता. तत्कालीन सत्ताधाऱ्यांना बहुजन समाजाशी काहीही देणे-घेणे नव्हतेच. त्यांच्या पदरी संस्कृत पंडित असायचे. या काळात समाजात चातुर्वण्य व्यवस्था आणि जातीव्यवस्था अधिक प्रखरपणे अस्तित्वात होती. ‘चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः । तस्य कर्तारमपि मांविद्ध्यकर्तारमव्ययम् ।।’ या गीतेतील श्लोकानुसार (भगवद्गीता, अध्याय ४, श्लोक १३) वैदिक काळात या चार वर्णांची निर्मिती झाली असे सांगितले जाते. पण पुढे द्वापारयुगातच जातिव्यवस्था उदयास आली आणि त्यानुसार संपूर्ण समाजाची उभारणी झाली. ‘गुणकर्मविभागशः’ हा शब्द वर्णाश्रमाशी संबधित नसून जातिव्यवस्थेशी संबंधित आहे असे म्हटले तर ते वावगे होणार नाही. यातूनच आणखी पुढे जाऊन अठरा पगड जाती आणि बारा बलुतेदारी व्यवस्थासुद्धा उदयास आली. आणखी खोलात जाऊन पाहता, यात पोटजातीसुद्धा जन्मास आल्या. महाराष्ट्रात एकट्या ब्राह्मण जातीचा विचार केला, तर या जातीत सुमारे चाळीस पोटजाती आढळतात. पण बहुतेक जाती या कामाच्या स्वरूपामुळे निर्माण झाल्याचे दिसून येते. यात ब्राह्मण, शिंपी, सोनार, सुतार, माळी, कुंभार, न्हावी, चांभार, लोहार इत्यादी जाती दिसतात. विशेष म्हणजे या जातींतील संत आपल्या वारकरी संत परंपरेमध्ये उदयास आलेले दिसतात. यालाच पुढे अठरा पगड जाती असे संबोधले जाऊ लागले. याचाच अर्थ यादवकाळी अशा अठरा जाती असल्याचे दिसून येते. रामचंद्र यादवांचा १२७९ सालातील कुंचरू येथील कोरीव लेख लक्षात घेतल्यास त्यावरून असे स्पष्ट दिसते, की दिलेल्या दानाचा जो दुरुपयोग करील अथवा अपहार करील, त्याला अठरा समय अथवा जातीतून बाहेर काढण्यात येईल, असे दंडभय दाखविले आहे. (संदर्भ: श्रीनामदेवदर्शन, र. म. भुसारी पान क्र. १०)या समाजव्यवस्थेत हिंदू धर्मशास्त्रकारांनी काही नियम, दंडक, आचारसंहिता घालून दिली होती. हे धर्मशास्त्रकार म्हणजे कोण? तर तत्कालीन राजाच्या पदरी अंकित किंवा आश्रित असलेले संस्कृत पंडित. यात हेमाद्री पंडिताचा चतुर्वर्गचिंतामणी हा ग्रंथ महत्त्वाचा मानला जातो. व्रतकौमुदी, व्रतराज आणि व्रतक यांसारख्या तत्कालीन प्रसिद्ध ग्रंथांचा प्रभाव हेमाद्री पंडितावर झाला होता, आणि त्यातूनच चतुर्वर्गचिंतामणी हा ग्रंथ निर्माण झाला. म्हणजे हेमाद्री पंडिताच्या आधीपासून तत्कालीन समाजात ही व्रतवैकल्ये किंवा आचारधर्म अस्तित्वात होता. याबाबतीत इतिहासाचार्य.
वि. का. राजवाडे यांचे विधान महत्त्वाचे आहे, ते म्हणतात - 'यादवांच्या अमदानीत म्हणजे इसवी सनाच्या तेराव्या शतकाच्या उत्तरार्धात मराठ्यांचे सर्व लक्ष हे परमार्थाच्या नावावर ऐहिक उपभोग घेण्याकडे लागले होते. ह्या शतकातील अत्यंत मोठा ग्रंथ म्हणजे हेमाद्रीचा चतुर्वर्गचिंतामणी हा होय. या ग्रंथाच्या व्रतखंडात दर दिवसाला दहा-दहा, पाच-पाच व्रते सांगितली आहेत व त्या व्रताला कोणत्या देवाची, कोणती पक्वान्न करून, किती ब्राह्मण घालून प्रीती संपादन करावी हे सांगितले आहे.' (संदर्भ ः मराठ्यांच्या इतिहासाची साधने, खंड ८, प्रस्तावना)या जातिव्यवस्थेपाठोपाठ संपूर्ण भारतातच जातिभेद बळावला. हा जातिभेद बळावण्याचे कारण त्यांच्या वाट्याला आलेल्या कामाचे स्वरूप. चातुर्वण्यामधील शेवटचा जो शूद्र वर्ण आहे, त्या वर्णातून अधिक जाती निर्माण झाल्या. या जातिव्यवस्थेचे मूळ शेतीसंस्कृती होय. शूद्र वर्णातील अनेक गटांनी आपल्या कौशल्यानुसार स्वीकारलेली कामे आणि त्या कामांचा शेतीसाठी होणारा उपयोग यावरून ही व्यवस्था रूढ झाली; पण नंतर या कामांची वर्गवारी करताना बौद्धिक कर्मे आणि शारीरिक कर्मे अशी विभागणी होत पुढे उच्च-नीच असा भेद निर्माण झाला आणि त्यातूनच पुढे वर्णव्यवस्थेसारखीच जातिव्यवस्थेचीसुद्धा उतरंड उभी राहिली. आपल्याकडे बौद्धिक म्हणवणारी कामे घेतलेल्यांनी समाजात काही नियम, संकेत निर्माण करून समाजव्यवस्थेचे धुरिणत्व आपल्याकडे घेतले. आपण या समाजातील धर्मव्यवस्थेचे, ईश्वरी संकेताने निर्माण झालेल्या व्यवस्थेचे रक्षक आहोत या धारणेने या धर्मव्यवस्थेचा प्रभाव सर्वत्र कसा राहील याचाच विचार केला, आणि म्हणूनच त्यातून समाजव्यवस्थेच्या नीतिनियमांची चौकट उभी राहिली. पुढे प्रखर जातिभेद निर्माण व्हायला हीच व्यवस्था कारणीभूत ठरली.हे जातिव्यवस्थेचे नियम, संकेत आणि आचारधर्म यादवकाळातसुद्धा तीव्र स्वरूपात अस्तित्वात होते. हा दंडक तत्कालीन राजांवरसुद्धा होता. त्यामुळे तेसुद्धा या हिंदुधर्मशास्त्रकारांनी घालून दिलेल्या जातीविषयक नियमांचा भंग करीत नसत. एवढेच नव्हे तर आपल्या राज्यातील संपूर्ण प्रजेने या नियमांचे काटेकोर पालन करावे अशी त्यांची सक्तीसुद्धा असायची. या काळी लिंगायत आणि महानुभाव पंथात असला जातीभेद नसल्यामुळे त्यांना यादव राजांचा आश्रय नसायचा. राजा हा धर्म आणि वर्ण यांचा रक्षक आहे. गौतम आणि वसिष्ठ स्मृतीत राजाने वर्णाश्रमाचे रक्षण करावे, असे सांगितले आहे. (संदर्भ : श्रीनामदेवदर्शन, र. म. भुसारी, पान क्र. ११).जातिभेदाचा प्रभाव पुढे पुढे लग्नसंबंधातसुद्धा जाणवू लागला. जातीजातीमधील रोटी-बेटी व्यवहारसंबंधाचे निर्बंध वरचेवर कडक होऊ लागले. प्राचीन काळी अनुलोम विवाह अस्तित्वात होते. प्रतिलोम विवाहसुद्धा चालत होते. पुढे पुढे अनुलोम विवाह बंद झाले आणि भिन्न जातीतील विवाहातून जन्मलेल्या संततीला ‘संकर’ असे संबोधले जाऊ लागले. हे जातीपातीचे निर्बंध यादवकाळात फार कडक स्वरूपात आचरणात आणले जात होते. आधी आपण अठरा पगड जातींचा उल्लेख केला होता; पण पुढे ही संख्या अधिक वाढलेली दिसते. यात प्रामुख्याने तेली, गुरव, पारधी, धनगर, कासार, लोहार, गवळी, कुणबी, कोळी, वारीक, खाटिक, वंजारी, बंजारा, गोंधळी, भिल्ल, गारुडी, गवंडी, परिट अशा अनेक जाती समाजात अस्तित्वात असलेल्या दिसतात. त्याचबरोबर मांग, महार, गोंड, चांभार, ढोर इत्यादी जाती अस्तित्वात आल्या. गावकुसात आणि गावकुसाबाहेर अशी गावात विभागणी झाली होती. उच्चवर्णीय किंवा स्पृश्य आणि अस्पृश्य अशी विभागणी झाली. शिवाशिव अधिक आग्रही झाली. कोरान्न (कोरडी भिक्षा) ते भिक्षा असल्या रीतीभाती अस्तित्वात आल्या होत्या. देवदेवस्की, पूजाअर्चा, आहार-व्यवहार, आचारधर्म यावर कडक बंधने आली होती. त्यामुळे विषमता प्रचंड प्रमाणात वाढली होती. इतकी की अस्पृश्याची सावलीसुद्धा स्पृश्य व्यक्तीच्या शरीरावर पडणे अशुभ मानले जाऊ लागले होते. या स्पृश्य-अस्पृश्य आचार-विचार मिटवणारी, त्यातील कोतेपणा दाखवणारी कुणी विभूती आपल्यात झाली नव्हती. अपवाद महानुभाव पंथ आणि वारकरी पंथ; पण या दोन्ही पंथांतसुद्धा काहींच्या मानात अहंगंड किंवा न्यूनगंड पुरेपूर असलेल्या जाणवत होताच.शुद्ध चोखामेळा । करी नामाचा सोहळा ।।यातिहीन मी महार । पूर्वी निळाचा अवतार ।।कृष्णानिंदा घडली होती । म्हणोनी महार जन्म प्राप्ती ।।चोखा म्हणे विटाळ । आम्हा पूर्वीचे हे फळ ।।हा संत चोखामेळा यांचा अभंग; किंवा आणखी अशाच बहुजन समाजातील किंवा अन्य संतांच्या अभंगातून येणारी ही भावना अशीच जातीपातीच्या बंधनांची मांडणी करताना दिसते. या सगळ्या विठ्ठलभक्तांचेच आराध्य दैवत विठ्ठल असल्यामुळे ते एका उद्देशाने प्रेरित झालेले दिसतात एवढेच. तथापि, पारंपरिक पद्धतीने येणारा कर्मविपाक आणि त्यातून उद्भवणारी यातीहीनत्वाची भावना मात्र या सर्व संतांच्या ठायी असल्याचे दिसून येते.जातिनिहाय जी कर्मे या काळातील समाजाकडे यायची ती कोणती होती, हेही पाहणे इष्ट ठरावे. अर्थात जातिनिहाय चालत आलेली कर्मे वरिष्ठ वर्गातील लोकच करीत होते असे नाही. त्यापेक्षा ते अन्य कामेसुद्धा करायचे. उदाहरणच सांगायचे झाल्यास, तत्कालीन ब्राह्मणांचे व्यवसाय वेदशास्त्राध्ययन, यजन, याजन, दान आणि प्रतिग्रह हे होते. परंतु ज्यांना ही कर्मे येत नव्हती, ते क्षात्रवृत्ती किंवा सरकारी नोकऱ्यांमध्येसुद्धा जात. तर काही ब्राह्मण वाण्याचा म्हणजे वैश्याचासुद्धा व्यापार करायचे. काही शेतीचा व्यवसायसुद्धा करीत असत. गदोनायक नावाचा प्रसिद्ध सावकार रामदेव राजाच्या पदरी होता. त्याने चक्रधरांची हिऱ्या-मोत्यांनी पूजा केली होती. हा ‘चहुरायांचा भांडारी’ म्हणून प्रसिद्ध होता. इतर जातींतही आपला व्यवसाय सोडून दुसरा व्यवसाय स्वीकारीत असत. उदाहरणार्थ, कमळसेटी नावाचा कासार माणिक, मोती व पोवळी इत्यादी रत्नांचा व्यापार करीत असे. तसेच दाको नावाचा चांभार गोंद्याचा खाती (लोहार-घिसाडी) घोंगड्या चवरी विणण्याचा धंदा करीत असे. त्याने चक्रधरासाठी एक घोंगडी विणून आणली आणि ती स्वामींना दिली. (संदर्भ : लीळाचरित्र पूर्वाध, पान क्र ४४ व ७७).त्या काळात व्यावसायिक जाती प्रामुख्याने आपले काम करून आपली उपजीविका करीत असत. उदाहरणार्थ, तेली घाणा चालवून तेल विकीत. या तेली जातीत तिळमारा तेली नावाची एक पोटजात होती. तसेच तेल्याला 'मेहरा' आणि तेलीणीला 'मेहरी' म्हणून हाका मारीत असत. आज सुताराचा धंदा लाकडाचा आहे; पण यादवकाळी सुतार हे गवंड्याचा म्हणजे घर बांधण्याचा व्यवसाय करीत असत.राजे लोक हौस म्हणून शिकार करीत असत. खरेत 