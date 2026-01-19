Premium|Stray dog problem India : प्राणीप्रेम की सार्वजनिक धोका? श्वान प्रश्न गंभीर वळणावर

श्वा नांच्या वाढत्या त्रासाला रोखण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आलेल्या याचिकांची संख्या पाहून थेट न्यायमूर्तींनी संताप व्यक्त केला. ‘माणसांच्या समस्येपेक्षा जास्त याचिका श्वानांच्या समस्यांबद्दल आल्या आहेत,’ असे त्यांनी सांगितले. गेले काही महिने सर्वोच्च न्यायालयात श्वानांसंबंधी विविध याचिका दाखल झाल्या होत्या. काही याचिकांवर न्यायालयाने निर्णयदेखील दिले आहेत. प्रश्न आहे तो या याचिकांचा नाही, तर श्वान या इमानदार प्राण्याचा आणि त्यामुळे निर्माण झालेल्या विविध प्रश्नांचा. श्वानांना आपल्या जीवनशैलीत खूप महत्त्व आहे. घराचे रक्षण करणाऱ्या व मानवाचा मित्र असलेल्या या प्राण्यासंबंधीच्या काही बाबींमुळे अनेक समस्या उद्भवल्या आहेत. भटक्या श्वानांनी चावे घेतल्याने अनेक लहान मुले मृत्युमुखी पडली आहेत. काहीजणांना मोठे शारीरिक अपंगत्व आले आहे. न्यायालयाने अनेक न्यायाधीशांनाही याचा उपद्रव झाला असल्याचे निरीक्षण नोंदविले आहे. ‘पेटा’ किंवा अन्य प्राणीप्रेमी संघटना श्वानांच्या बाबतीत कुठलाही कठोर कायदा करायला विरोधच करत असल्याने देशभर या समस्येने गंभीर स्वरूप धारण केले आहे. .Premium|Narcissism: नार्सिसिझम म्हणजे काय.? तुम्ही तुमच्या मुलांबाबत अतिसुरक्षित वातावरण निर्माण करता, वाचा रिसर्च काय सांगतो...खरेतर श्वान आणि माणूस यांचे संबंध अगदी जिवाभावाचे आहेत. श्वान किंवा मांजर या दोघांना अनेक घरांमध्ये कुटुंबातील सदस्याचेच स्थान असते. आपल्याकडील कहाण्या किंवा लोककथांमध्ये, तसेच साहित्यातही श्वानाला मोठे स्थान आहे. मराठी चित्रपटात तर एक पूर्ण लांबीचा चित्रपट श्वानाला मध्यवर्ती स्थान देऊन केलेला आहे, तसेच हिंदीतही असाच एक चित्रपट निघाला आहे. सांगायचा मुद्दा हाच, की श्वान माणसाच्या जीवनात अनन्यसाधारण महत्त्व मिळवून बसलेला प्राणी आहे. असे असताना श्वान अनेकांच्या डोकेदुखीचा विषय बनला आहे. माणसांचे चुकीचे वर्तन आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रशासनातला गैरव्यवहार यांमुळे ही समस्या निर्माण झाली आहे. पाळीव श्वानांमुळे हा त्रास होत नाही, पण भटक्या श्वानांचे चावे आणि त्यांच्या हालचाली अनेकांच्या मनात धडकी भरवतात. श्वानांची नसबंदी व त्यांना सुरक्षित निवारा मिळवून देणे ही प्रक्रिया प्रशासनाकडून योग्य प्रकारे होत नसल्याने त्याचा नागरी जीवनावर ताण येत आहे. न्यायालयाने यासंदर्भात अनेक सूचना केल्या आहेत, मात्र या सूचनांचे योग्य प्रकारे पालन होत नसल्याने श्वानांची संख्या आटोक्याबाहेर गेली. त्यातून मानवी जिवाला धोका निर्माण झाला. लोकांकडे न्यायालयात जाण्याशिवाय पर्याय उरला नाही. अखेर न्यायालयाच्या माध्यमातून तरी हा प्रश्न सुटेल काही नाही, असा प्रश्न पडावा अशी आजची परिस्थिती आहे. कारण या संदर्भात गेल्या काही महिन्यांत इतक्या उलटसुलट घटना घडल्या आहेत, की मुळात नसलेली ही बाब आता जटिल समस्या बनली आहे..मनुष्य अनेक पक्षी व प्राणी पाळतो. त्यातील काही पक्षी व प्राणी पाळण्यावर कालानुरूप बंधने येत गेली. पोपट हे त्याचे चांगले उदाहरण. कुठल्याही गोष्टीचा अतिरेक झाल्यास काय घडते ते श्वानांबद्दलच्या याचिकेतून दिसून आले. श्वानाला घरात सांभाळणाऱ्या मंडळींची जबाबदारी असते, की त्याच्यासून कुणाला इजा होणार नाही. याच्या उलट परिस्थिती असते ती रस्त्यावरच्या श्वानांबाबत. त्यांना कोण खायला घालते, कसल्या प्रकारचे खाद्य घातले जाते यावर कुणाचेच नियंत्रण नाही. काहीवेळा भूतदयेचा अतिरेक केल्याने ही समस्या उग्र झाली. अनेकजण मांसाचे तुकडे भटक्या श्वानांना खाऊ घालतात किंवा खाटीकखान्यातले उरलेले मांस अशा भटक्या श्वानांना खाऊ घातल्याने ती अत्यंत हिंसक बनल्याची उदाहरणे आहेत. ‘पेटा’ संस्थेचे कार्यकर्ते किंवा अन्य प्राणीप्रेमी संघटना जमिनीवरची परिस्थिती लक्षात न घेता वेगवेगळे दावे करत असतात किंवा श्वानांबद्दल अकारण व टोकाचे प्रेम दाखवत असतात. श्वानांची संख्या वाढल्यास त्यांचे नियोजन आणि संगोपन कसे करायचे याबद्दल त्यांच्याकडे कुठलीही ठोस उपाययोजना नसते. केवळ भावनिक मुद्दा आणि दाखवण्यापुरते प्राणीप्रेम असते, त्यातून सामान्य लोकांना होणारा त्रास वाढतो. सध्या जी समस्या निर्माण झाली आहे त्यामागचे खरे कारण हेच आहे. कुठल्याही जबाबदारीविना केलेली दया किंवा प्रेम पुढे कशा समस्या निर्माण करते हेच यातून सिद्ध होते. केवळ न्यायालयीन निर्णय किंवा सरकारचे आदेश यातून ही समस्या सुटणार नसून, लोकांना आपल्या सवयी बदलाव्या लागणार आहेत..असे केल्यासच भटक्या श्वानांचा त्रास थांबेल. ही समस्याच नाही असे म्हणून भागणार नाही, त्याचबरोबर याबाबत अतिरेकी पवित्रा घेणेही योग्य ठरणार नाही. अनेक जिवांशी संबंधित हा विषय असून, त्यावर संवेदनेतून मार्ग काढावा लागणार आहे. संवेदनांचा बाजार मांडून चालणार नाही किंवा दहशत दाखवून ही समस्या सुटणार नाही. लोकसहभाग आणि लोकशिक्षण हेच ही समस्या सोडवण्याचे रामबाण उपाय आहेत, हे लक्षात घेतल्यास ही समस्या उरणार नाही. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था कुचकामी असल्याने खासगी गाड्या वाढल्या व त्यातून वाहतुकीचा प्रश्न निर्माण झाला, तसेच चुकीच्या जीवनशैलीतून व कुठल्याही प्रकारची जबाबदारी न स्वीकारता अविचाराने केलेली भूतदया कशी अंगाशी येते ते भटक्या श्वानांच्या समस्येतून ज्यादिवशी सगळ्यांच्याच लक्षात येईल, तो सुदिन असेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.