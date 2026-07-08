Premium|Rivers in Indian Civilization : भारतीय सभ्यतेचा खरा पाया; नद्यांनी घडवलेला संस्कृतीचा अखंड प्रवाह

डॉ. सुमंत पांडेभारतातील सभ्यता राजप्रासादांत जन्मली नाही; ती नद्यांच्या काठावर फुलली. सिंधूने या देशाला नाव दिले, गंगेने उत्तर भारताची संस्कृती घडवली, गोदावरीने दक्षिणेतील अध्यात्म समृद्ध केले, कृष्णेने स्वराज्याची स्वप्ने जोपासली, नर्मदेने उत्तर आणि दक्षिण भारताला जोडले, तर चंद्रभागेने भक्तीला लोकजीवनाची दिशा दिली. म्हणून भारताचा इतिहास समजून घ्यायचा असेल, तर प्रथम नद्या समजून घ्याव्या लागतील.सारे जहाँ से अच्छा, हिन्दोस्ताँ हमारा......गोदी में खेलती हैं जिसकी हजारों नदियाँअल्लामा इकबाल यांनी १९०४मध्ये आपल्या देशाचे वर्णन करताना, ज्याच्या अंगाखांद्यावर हजारो बारमाही वाहणाऱ्या नद्या अस्तित्वात होत्या तो हिंदुस्तान जगात एकमेव आहे, असे म्हटले आहे. त्याच्या अनेक शतके आधी, म्हणजे सुमारे १२व्या शतकात संत नामदेवांनी लिहिले -आधीं रचिली पंढरी । मग वैकुंठ नगरी ।।जेव्हा नव्हतें चराचर । तेव्हां होतें पंढरपुर ।।जेव्हां नव्हती गोदा गंगा । तेव्हां होती चंद्रभागा ।।एक कवी राष्ट्राच्या भूगोलात नदी पाहतो; दुसरा संत नदीत अनादि अध्यात्म पाहतो. या दोन काव्यप्रतिमा सांगतात, की भारतात नदी ही केवळ जलधारा नाही; ती संस्कृती, श्रद्धा आणि स्मृतीचा अखंड प्रवाह आहे.ऋग्वेद निर्माण झाला तो सिंधू नदीच्या खोऱ्यातच, ऋग्वेदातील नदीसूक्त हे मानवजातीच्या इतिहासातील नद्यांना अर्पण केलेले सर्वात प्राचीन स्तोत्र मानले जाते. या सूक्तात नदीला अन्नदात्री, जीवनदात्री आणि समृद्धीची जननी मानून तिला वंदन केले आहे. हजारो वर्षांपूर्वी भारतीय ऋषींना हे उमगले होते, की नदी म्हणजे फक्त वाहणारे पाणी नव्हे; ती संपूर्ण सृष्टीला जोडणारी जीवनरेषा आहे. म्हणूनच भारतीय संस्कृतीने नदीचा उपभोग घेतला नाही; तिला मातृत्वाचा मान दिला. पुराणांमध्ये नर्मदेच्या दर्शनाला गंगेच्या स्नानाइतके पुण्य मानले गेले. या कथा केवळ श्रद्धेच्या नाहीत; त्या नदी आणि मानव यांच्यातील हजारो वर्षांच्या सहजीवनाच्या आहेत..Premium|Pindari Glacier Trek Uttarakhand Tourism : हिमालयाचा भव्य कॅनव्हास आणि पिंडारी हिमनदी; मुलांसाठी साहसाची पहिली पायरी कशी ठरते? .भारतीय साहित्याने नदीला भावनांचे रूप दिले. कालिदासाच्या मेघदूतमध्ये विरहाची वेदना नदीच्या प्रवाहासारखी वाहते. संत ज्ञानेश्वरांच्या इंद्रायणीत अध्यात्म नांदते. संत तुकारामांच्या अभंगांत इंद्रायणी भक्तीची साक्ष देते. संत एकनाथांची गोदावरी समतेचा संदेश देते, तर संत नामदेवांची चंद्रभागा भक्तीला काळाच्या पलीकडे नेते. नदी ही आपल्या साहित्यात कधी आई आहे, कधी प्रेयसी, कधी विरहिणी आणि कधी मुक्तीचा मार्ग.नद्यांनी केवळ काव्यच घडवले नाही; त्यांनी इतिहासही घडवला. जगातील बहुतेक समकालीन सभ्यता या नदीखोऱ्यांत विकसित झाल्या. राज्यांची उभारणी, व्यापारमार्ग, शेती, नगररचना आणि युद्धनीती या सर्वांचा केंद्रबिंदू नदी होती. महाराष्ट्राचाही इतिहास त्याला अपवाद नाही. सह्याद्रीच्या कुशीत जन्मलेल्या गोदावरी, कृष्णा, भीमा, तापी आणि त्यांच्या उपनद्यांनी महाराष्ट्राचा भूगोल घडवला. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी स्वराज्य उभारताना सह्याद्रीइतकाच नदीखोऱ्यांचाही अभ्यास केला. डोंगर, घाट, जंगल आणि नद्या यांची सांगड घालून उभारलेली त्यांची युद्धनीती अद्वितीय होती. पुढे मराठा साम्राज्याचा विस्तार गोदावरी ओलांडून नर्मदा, यमुना आणि दक्षिणेला कावेरीपर्यंत झाला. या विस्तारामागे तलवारीइतकाच नदी-भूगोलाचाही वाटा होता.इ.स. १७२८मधील पालखेडची लढाई याचे उत्तम उदाहरण आहे. पहिले बाजीराव पेशवे यांनी गोदावरी खोऱ्यातील ढेकू, शिवना या नद्यांच्या खोऱ्याचा आणि नदीच्या स्वभावाचा कुशल वापर करून निजामाला रसदविहीन केले आणि युद्ध न जिंकता विजय मिळविण्याची कला जगाला दाखवून दिली. आज युद्धाची साधने बदलली आहेत, तथापि चौकट मात्र तीच. नर्मदेच्या तीरावर पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकरांनी उभारलेले महेश्वर हे नदी, संस्कृती आणि सुशासन यांच्या अद्वितीय संगमाचे प्रतीक ठरले. अहिल्याबाई होळकर यांच्या जलसंधारण आणि नदी सेवेचा इतिहास सर्वश्रुत आहे. इतिहासाचा हा प्रदीर्घ प्रवास एकच गोष्ट शिकवतो - नद्यांनी इतिहास घडवला, राज्यांचा भूगोल बदलला आणि संस्कृती निर्माण केली.परंतु, आज प्रश्न वेगळा आहे... ज्या नद्यांनी आपल्याला सभ्यता दिली, त्या नद्यांचे भविष्य आपण सुरक्षित ठेवू शकणार आहोत का?राज्यात गोदावरी, कृष्णा, तापी, नर्मदा, महानदी आणि पश्चिमवाहिनी नद्यांची खोरी ही प्रमुख नदीखोरी आहेत, आणि ती राज्याच्या सामाजिक, आर्थिक आणि सांस्कृतिक विकासाचा पाया आहेत. नद्यांनी महाराष्ट्राचा स्वभाव घडविला आहे. गोदावरीचे खोरे हे राज्यातील सर्वांत मोठे नदीखोरे आहे. त्र्यंबकेश्वराच्या पवित्र डोंगररांगांत जन्मलेली ही नदी नाशिक, मराठवाडा आणि विदर्भाला जीवन देत बंगालच्या उपसागरात विलीन होते. संत एकनाथांच्या पैठणपासून नाशिकच्या कुंभमेळ्यापर्यंत गोदावरीने धर्म, संस्कृती आणि समाजजीवनाला आकार दिला. कृष्णा खोऱ्याने पश्चिम महाराष्ट्रातील शेती, सहकार आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळ दिले. त्यानंतरच्या वारणा, कोयना, पंचगंगा, भीमा, मुळा, मुठा, नीरा या नद्यांनी या प्रदेशाच्या समृद्धीला हातभार लावला. सूर्यकन्या तापीने खानदेशाची सुपीकता टिकवली, तर नर्मदेने उत्तर महाराष्ट्राला व्यापक सांस्कृतिक क्षितिजाशी जोडले. कोकणातील पश्चिमवाहिनी नद्या आकाराने लहान असल्या, तरी जैवविविधता, मत्स्यसंपदा आणि खारफुटी परिसंस्थेच्या दृष्टीने त्यांचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे.प्रत्येक नदीचे स्वतःचे व्यक्तिमत्त्व असते. तिचा स्वभाव, प्रवाह, पूर, गाळ, उपनद्या, नदीकाठची जंगले आणि त्या परिसरातील लोकजीवन यांची स्वतंत्र ओळख असते. म्हणूनच प्रत्येक नदीला एकाच मापदंडाने समजून घेणे किंवा तिचे व्यवस्थापन करणे शक्य नाही. नदी ही केवळ जलसंपदा नसून एक सजीव परिसंस्था आहे, ही जाणीव आज पुन्हा जागवावी लागेल..नदीचा आक्रोशनद्या वारंवार आपल्याला अनेक मार्गांनी त्यांच्या वेदना सांगत असतात; त्या वेदनांची वर्गवारी अतिक्रमण, शोषण आणि प्रदूषण या तीन प्रकारांमध्ये करता येईल. गेल्या काही दशकांत आपली नदीकडे पाहण्याची दृष्टी बदलली. नदी आपल्या जीवनाची केंद्रबिंदू न राहता विकासाच्या आराखड्यातील एक घटक झाली. नदीपात्रांवरील अतिक्रमणे वाढली. पूर क्षेत्रात काँक्रीटचे शहर उभे राहिले. शहरांचे सांडपाणी, उद्योगांचे रासायनिक प्रदूषण आणि शेतीतील रासायनिक अवशेष नद्यांमध्ये मिसळू लागले. धरणे, बंधारे आणि अनियोजित बांधकामांमुळे नदीचा नैसर्गिक प्रवाह अनेक ठिकाणी बदलला.याहून अधिक गंभीर प्रश्न म्हणजे नदीपात्रातील वाळूचे अनियंत्रित उत्खनन. नदीतील वाळू ही केवळ बांधकाम साहित्य नाही; ती नदीच्या आरोग्याचा पाया आहे. ती पाणी साठवते, भूजलाला आधार देते आणि नदीचा प्रवाह संतुलित ठेवते. वाळू नाहीशी झाली की नदी आतून कोरडी पडू लागते. नदीच्या काठावरील विहिरी आटतात, जैवविविधता कमी होते आणि उन्हाळ्यात नदीचे अस्तित्व धोक्यात येते. तसेच काही ठिकाणी वाळू साचल्याने नदीचे पात्र उंचवते आणि पुरांची तीव्रता वाढते. नांदेड, बीड, धारशिव जिल्ह्यातील कमी पावसाच्या प्रदेशातील पुराचे वाढलेले प्रमाण; तद्वतच कोकणातील चिपळूणमधील वाशिष्ठी नदीचा पूर हे याचे परिमाण नव्हे काय?गाळाचा ताळेबंदजसा आर्थिक विकासासाठी आर्थिक ताळेबंद आणि जलसुरक्षेसाठी पाण्याचा ताळेबंद आवश्यक आहे, तसाच नदी, नाले, तलाव आणि धरणांच्या दीर्घकालीन आरोग्यासाठी ‘गाळाचा ताळेबंद’ तयार करणे आज काळाची गरज ठरली आहे. नदीमधील गाळ हा केवळ टाकाऊ पदार्थ नसून, तो नदी परिसंस्थेचा अविभाज्य घटक आहे. नैसर्गिक परिस्थितीत पावसाळ्यात डोंगर उतारांवरील माती, वाळू आणि सूक्ष्म गाळ नदीतून प्रवाहित होत खाली जातो. मात्र मोठी धरणे, अनियंत्रित उत्खनन, नदीपात्रावरील अतिक्रमणे, शेतीपद्धती, खोलवर नांगरट आणि बदललेली प्रवाह व्यवस्था यांमुळे हा गाळ नदीत किंवा जलाशयात अडकून राहू लागला आहे. यामुळे जलाशयांची साठवण क्षमता कमी होते, नदीपात्र उथळ होते, उपनद्यांच्या संगमावर गाळाचे ढिगारे तयार होतात आणि पुराचा धोका वर्षागणिक वाढत जातो..Premium|Pindari Glacier Trek Uttarakhand Tourism : हिमालयाचा भव्य कॅनव्हास आणि पिंडारी हिमनदी; मुलांसाठी साहसाची पहिली पायरी कशी ठरते? .अभ्यासातील वास्तवनदीचा अभ्यास करत असताना आम्ही एकाच वेळी कोकणातील काजळी नदी, मराठवाड्यातील मांजरा नदीची उपनदी मन्याड, पुण्यातील शिरूर तालुक्यातील वेलगंगा नदी, वैजपूर येथील ढेकू, शिवना नद्या, नंदुरबारच्या धडगावमधील नर्मदेची उपनदी उदयी नदी यांचा अभ्यास केला, तेव्हा एक अत्यंत गंभीर, तथापि दुर्लक्षित वास्तव लक्षात आले. ते मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे.गोदावरी - मांजरा - मन्याड - लेंडी नदी प्रणालीमध्ये दिसून येणारी वाढती गाळसंचयाची समस्या याचेच उदाहरण आहे. मांजरा नदीच्या पात्रात अतिरिक्त वालुकादंड निर्माण झाल्याने नदीचे पात्र उंचावले आहे, त्यामुळे पुराचे पाणी लवकर बाहेर पडत नाही आणि नदीकाठच्या गावांना वारंवार फटका बसतो. नांदेड जिल्ह्यातील देगलूर बिलोली, धर्माबाद, नायगांव इत्यादी तालुक्यांतील गावांतून पुराची वारंवारिता वाढली आहे. मन्याड, मांजरा, गोदावरी या नद्यांचा प्रश्न तर देशातील नद्यांची प्रातिनिधिक अवस्था विषद करतो.याचप्रमाणे रत्नागिरी जिल्ह्यातील काजळी नदीचा अभ्यास करताना थोड्याफार फरकाने हीच स्थिती आढळली. कोकण रेल्वे, गॅस पाइपलाइन, रस्त्यांचे रुंदीकरण, शेतीचा बदललेला पॅटर्न, नेहमी होणारे छोट्या क्षमतेचे भूकंप यांमुळे येथेदेखील गाळ साचतो आणि नदी तिचे पात्र सोडून बाहेर येते व परिसर जलमय करते. चिपळूणसारखा पूर आल्यावर याची आपल्याला जाणीव होते. रत्नागिरी जिल्ह्यातून वाहणाऱ्या काजळी नदीच्या ७५ किलोमीटरच्या प्रवाहात आम्हाला शेकड्याने कोंडी/डोह आढळले आणि ते बहुतांशी गाळणे भरलेले होते; परिणामी पूर आणि नंतरचा पाण्याच्या टंचाईचा काळ (हा विषय स्वतंत्र विस्ताराने मांडण्याची गरज आहे) यासाठी नदीपात्र गाळमुक्त करणे हा एककलमी कार्यक्रम काही काळ सतत राबवावा लागेल.कोकणातील नद्या आणि खाड्यामहाराष्ट्राला लाभलेला सुमारे ७२० किलोमीटरचा समुद्रकिनारा आणि त्याला येऊन मिळणाऱ्या २३ प्रमुख नद्या ही राज्याची अनमोल नैसर्गिक संपत्ती आहे. या नद्यांच्या मुखाशी निर्माण झालेल्या खाड्या (Estuaries) जैवविविधतेची केंद्रे, मत्स्यव्यवसायाचा पाया, जलवाहतुकीचे नैसर्गिक मार्ग आणि किनारी अर्थव्यवस्थेचे महत्त्वाचे आधार आहेत. मात्र गेल्या काही दशकांत नदीतून वाहून येणारा गाळ, धरणांमुळे बदललेली प्रवाह व्यवस्था, नदीपात्रांतील अतिक्रमणे, किनारी विकास आणि हवामान बदलामुळे वाढलेल्या अतिवृष्टीमुळे खाड्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गाळ साचत असून, त्या झपाट्याने उथळ होत आहेत.पूर्वी भरतीच्या काळात मोठी व्यापारी जहाजे अनेक खाड्यांमधून सहजपणे नदीपात्रात प्रवेश करत असत. आज मात्र खाड्यांच्या मुखाशी निर्माण झालेल्या गाळाच्या पट्ट्यांमुळे (Sand Bars) मोठ्या जहाजांसह मध्यम आकाराच्या नौकांनाही प्रवेश करणे कठीण झाले आहे. परिणामी जलवाहतूक आणि मत्स्यव्यवसायावर विपरीत परिणाम झाला असून, अनेक ऐतिहासिक बंदरांचे आर्थिक महत्त्व कमी झाले आहे..समुद्राकाठचे जलस्रोत मचूळसमुद्राच्या खाऱ्या पाण्याची वाढती घुसखोरी हीसुद्धा एक गंभीर बाब आहे. खाड्यांमध्ये गाळ साचल्याने नदीची खोली आणि प्रवाहक्षमता घटते. त्यामुळे समुद्राकडे जाणारा गोड्या पाण्याचा प्रवाह कमी होऊन भरतीच्यावेळी खारे पाणी नदीपात्रातून आणि भूगर्भातून अधिक आतपर्यंत शिरते. परिणामी किनारी गावांतील विहिरी व बोअरवेलचे पाणी खारट होत आहे, शेतीची जमीन क्षारयुक्त होत आहे आणि पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न अधिक गंभीर होत आहे. त्याचा परिणाम म्हणजे स्थलांतर! याचा परिणाम जलजिवांच्या प्रजननावरही झाला आहे.म्हणूनच गाळ व्यवस्थापनाचा विचार केवळ धरणे किंवा नदीपात्रांपुरता मर्यादित न ठेवता नदीखोरे, धरणे, उपनद्या, नदीपात्रे आणि समुद्रकिनारी खाड्या यांचा समावेश असलेल्या एकात्मिक गाळ व्यवस्थापन धोरणाची तातडीने अंमलबजावणी करणे ही काळाची गरज आहे.दरवर्षी नदीत किती गाळ निर्माण होतो? त्यापैकी किती गाळ धरणात किंवा नदीपात्रात साचतो? किती गाळ समुद्रापर्यंत पोहोचतो? आणि साचलेला गाळ कुठे व किती प्रमाणात काढणे आवश्यक आहे? या अभ्यास आवश्यक आहे. ड्रोन सर्वेक्षण, बाथिमेट्री, उपग्रह चित्रे, भू-आकृतिक अभ्यास आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता यांच्या साहाय्याने दर पाच वर्षांनी गाळाचा ताळेबंद अद्ययावत करता येईल. याआधारे वैज्ञानिक गाळ व्यवस्थापन, धरणांची आयुर्मर्यादा वाढविणे, पूर नियंत्रण, भूजल पुनर्भरण आणि नदी पुनरुज्जीवन यांचे नियोजन अधिक प्रभावीपणे करता येईल. पण आज हे चक्र बिघडलेय.एकीकडे धरणांनी गाळाचा प्रवास रोखलाय. जायकवाडी, माजलगाव, मांजरा धरण या जलाशयांमध्ये दरवर्षी हजारो टन गाळ साचतो. धरणाची साठवण क्षमता वर्षागणिक कमी होते आहे, पण हे दिसत नाही. कारण पाण्याची पातळी वर दिसते. खाली मात्र गाळाचा थर वाढतच जातो. तज्ज्ञांच्या मते, जायकवाडीने आपल्या मूळ क्षमतेपैकी लक्षणीय भाग आधीच गमावला आहे. ही स्थिती केवळ एक किंवा दोन नद्यांपुरती मर्यादित नाही; कृष्णा, भीमा, तापी, वर्धा अशा महाराष्ट्रातील प्रत्येक नदीखोऱ्यात हीच कथा आहे, फक्त नावे बदलतात.आज हवामान बदलामुळे परिस्थिती आणखी गुंतागुंतीची झाली आहे. पावसाचे स्वरूप बदलले आहे. अल्प काळात अतिवृष्टी आणि त्यानंतर दीर्घ कोरडा कालावधी हे नवे वास्तव झाले आहे. परिणामी, एका बाजूला पूर, तर दुसऱ्या बाजूला पाण्याची तीव्र टंचाई अशी विरोधाभासी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. नदीचे नैसर्गिक स्पंदनच बदलू लागले आहे.नदी आणि आपण एक द्वैतया सर्व संकटांपेक्षाही अधिक गंभीर संकट एका वेगळ्याच स्वरूपात आपल्यासमोर उभे आहे, ते म्हणजे नदीपासून तुटलेली पिढी. आजचा तरुण जगातील कोणतीही माहिती आपल्या मोबाईलवर पाहू शकतो; पण स्वतःच्या गावातील नदीचा उगम कुठे आहे, ती कोणत्या उपनदीला मिळते, तिच्यावर कोणते घाट होते, तिच्या काठी कोणत्या लोकपरंपरा फुलल्या किंवा तिच्या पात्रात कोणते मासे, पक्षी आणि वनस्पती आढळतात, हे त्याला माहीत नसते. ही केवळ माहितीची कमतरता नाही; हा संस्कृतीशी तुटत चाललेला संवाद आहे.पूर्वी गावाची ओळख नदीवरून होत असे. नदी म्हणजे गावाचा आरसा, गावाची बाजारपेठ, गावाचे देवस्थान, गावाची शेती आणि गावाची स्मृती होती. आज अनेक गावांनी नदीकडे पाठ फिरवली आहे आणि कचऱ्याचे ढीग वाढले. ज्या घाटांवर संतांनी अभंग गायले, तेथे आज प्लॅस्टिक आणि फेस दिसतो. हा बदल केवळ पर्यावरणाचा नाही; तो समाजाच्या बदललेल्या जीवनमूल्यांचाही आहे. म्हणूनच आज महाराष्ट्राला एका नव्या चळवळीची गरज आहे - नदी साक्षरतेची.प्रत्येक ग्रामपंचायतीने आपल्या नदीचा इतिहास नोंदवला पाहिजे. प्रत्येक गावाने नदीचा आरोग्य अहवाल तयार केला पाहिजे. शाळांनी वर्षातून किमान एक दिवस नदी अभ्यासासाठी राखून ठेवला पाहिजे. नदी उत्सव, नदी प्रदक्षिणा, नदी स्वच्छता आणि नदी जैवविविधता नोंदणी हे ग्रामविकासाचे नियमित उपक्रम झाले पाहिजेत. विकास आराखड्यात रस्ते, इमारती आणि पाणीपुरवठ्याबरोबरच नदीचेही स्वतंत्र प्रकरण असले पाहिजे. महाराष्ट्र शासनाने २०२२मध्ये ‘चला जाणू या नदीला’ ही अभियान सुरू केले आहे, त्याला सरकारने प्रथम प्राधान्य द्यायला हवे.‘विकसित भारत २०४७’ दीर्घकालिक नियोजन आहे, तथापि विकसित भारतात महाराष्ट्राच्या नद्या कशा असतील, हा प्रश्न आपण आजच विचारला पाहिजे. जर आजचीच वाट आपण चालत राहिलो, तर २०४७मध्ये अनेक नद्या केवळ पावसाळ्यात वाहणारे प्रवाह उरतील. भूजल अधिक खोल जाईल. पिण्याच्या पाण्याचे संघर्ष वाढतील. जैवविविधता नष्ट होईल. पूर अधिक विनाशकारी होतील आणि उन्हाळ्यात नदीची पात्रे धुळीने भरलेली दिसतील. त्यावेळी आपल्या पुढच्या पिढीला नदीचा इतिहास पुस्तकांतून शिकावा लागेल; प्रत्यक्ष नदी अनुभवायला मिळणार नाही.आपण नदीला तिचे पात्र परत दिले, नदीतील सांडपाणी स्थानिक स्तरावरच रोखले, वैज्ञानिक पद्धतीने वाळू व्यवस्थापन केले, भूजल पुनर्भरणाला प्राधान्य दिले, नदीकाठची वृक्षसंपदा वाढवली आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे समाजाला पुन्हा नदीशी जोडले, तर २०४७मधील महाराष्ट्र नदीसमृद्ध असू शकतो. विकास आणि नदीसंवर्धन हे एकमेकांचे विरोधक नाहीत; उलट शाश्वत विकासाचा पाया जिवंत नदीतच आहे.गेली अनेक वर्षे महाराष्ट्रातील विविध नदीखोऱ्यांत भटकताना मला एक गोष्ट प्रकर्षाने जाणवली आहे - नदी कधीच एकटी मरत नाही; तिच्यासोबत गावाचा इतिहास, लोकसंस्कृती, शेती, जैवविविधता आणि माणसांतील परस्परविश्वासही मरू लागतो. आणि जेव्हा नदी पुन्हा जिवंत होते, तेव्हा केवळ पाणीच परत येत नाही; आशाही परत येते. नद्यांनी इतिहास घडवला, राज्यांचा भूगोल बदलला आणि संस्कृती निर्माण केली. आता भविष्य घडविण्याची जबाबदारी आपली आहे!डॉ. सुमंत पांडे पुणेस्थित नदी व जलअभ्यासक आणि नदीकि पाठशालाचे संस्थापक आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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