Premium|Ruhani Raten Poetry Book Review: रुहानी रातें प्रेमाच्या सात पायऱ्यांचा अनोखा काव्यसंग्रह

राधिका परांजपे-खाडिलकरनुकताच प्रकाशित झालेला रुहानी रातें हा कविता संग्रह म्हणजे १०४ पानी प्रेमपत्रच! आपल्या आयुष्यात प्रेमाच्या विविध टप्प्यांवर आलेले अनुभव शब्दबद्ध करून सोहम धापटे यानं हा कवितासंग्रह गुंफला आहे. हिंदी, मराठी आणि इंग्रजी कविता आणि शायरी असलेलं हे पुस्तक इतर काव्यसंग्रहांपेक्षा एक वेगळी अनुभूती देतं..प्रेमकविता करण्यासाठी मुळात प्रेम या संकल्पनेवरच खूप प्रेम असावं लागतं. आजपर्यंत मनाला भावलेल्या प्रेमकवींच्या कविता अशाच प्रेमाप्रतिच्या प्रेमापोटी जन्माला आल्या आहेत हे गेल्या काही वर्षांत कळत गेलं. हे आठवण्याचं कारण म्हणजे नुकताच प्रकाशित झालेला रुहानी रातें हा काव्यसंग्रह.प्रेमकवितांचा काव्यसंग्रह वाचायला सुरुवात करताना काय अपेक्षा करायची हे साधारण स्पष्ट असतं. अशा पुस्तकांची एक ठरावीक चौकट असते. त्यात फारसे प्रयोग केलेले नसतात. पण रुहानी रातें हा काव्यसंग्रह अतिशय चांगल्या अर्थानं अपेक्षेच्या कुठल्याच चौकटीत बसत नाही. रुहान या टोपणनावानं लिहिणाऱ्या सोहम धापटे याचं हे पुस्तक प्रस्तावनेपासूनच वाचकाला एका वेगळ्या विश्वात घेऊन जातं.या हिंदी, मराठी आणि इंग्रजी कवितांच्या आणि शायरीच्या पुस्तकाच्या जन्माची कहाणी अगदी मोजक्या शब्दांमध्ये प्रस्तावनेत सांगितली आहे. त्यासोबतच पुस्तकाची मूळ रूपरेषाही यात मांडली आहे. प्रेमाच्या सात पायऱ्या असतात असं म्हणतात. त्या पायऱ्यांचा कवीला आलेला अनुभव आणि त्यावरून सुचलेल्या कवितांमागची कथा प्रस्तावनेत खूप छान आणि सुटसुटीत पद्धतीनं मांडली आहे..त्याच्याच भाषेत सांगायचं झालं, तर - ‘माणूस प्रेमात पडतो, तो टप्प्याटप्प्यानं पडतो. असं म्हणतात, प्रेमाच्या सात पायऱ्या आहेत. ‘इश्क के सात पड़ाव.’ लेकिन हर किसी के इश्क में ये पड़ाव कुछ हद तक उपर-नीचें, कम-ज्यादा हो सकते है । इस किताब पर काम करते वक्त मुझे मेरी नज़्मों में चार पड़ाव खास कर महसूस हुए...’ प्रस्तावनेपासूनच भेटीला आलेला हा मराठी आणि हिंदीचा मिलाफ उत्सुकता ताणतो.पुढे कवी त्याच्या कवितांच्या मुळाशी असलेल्या सातपैकी चार पायऱ्या समजावून सांगतो. त्यातून दिलकशी, उन्स, इश्क, हिज्र या चार पायऱ्यांवरून जाताना झालेला त्याचा प्रवास आपल्याला कवितांमधून दिसत राहील याची खात्री वाटते. पुस्तक याच चार भागामंध्ये विभागलेलं आहे.या पुस्तकाचं एक वैशिष्ट्य म्हणजे याला अनुक्रमणिका नाही. तुम्ही आयुष्यात ज्या कोणत्या पायरीवर असाल, त्यानुसार पुस्तकातल्या त्या भागात नकळत तुम्हाला एखादी कविता सापडेल आणि ती आपलीशी वाटेल; अनुक्रमणिकेनं हा अनुभव आला नसता कदाचित, असा अनुक्रमणिका न करण्यामागचा साधारण विचार असावा. आणखी एक गोष्ट विशेष वाटली, ती म्हणजे एकाही कवितेला शीर्षक नाही. हे बघून काही जुन्या हिंदी गझलसंग्रहांची आठवण येते. शीर्षक नसल्यामुळे लगेचच कवितेच्या शब्दांशीच एकरूप व्हायला होतं. हिंदी, मराठी आणि इंग्रजी कवितांचे भाषेनुसार वेगवेगळे विभाग न करता, त्या कवितांमधल्या भावना हा पुस्तकाच्या फ्लोसाठी एकमेव निकष ठेवल्यामुळे त्या एकापाठोपाठ एक येत राहतात आणि थोड्यावेळानंतर ही भाषांची संमिश्रता एक काळजीपूर्वक गुंफलेली वीण वाटू लागते..Premium|Marathi Poetry Collection : दीपाली ठाकूरच्या 'प्रहरांच्या अक्षरनोंदी' कवितासंग्रहाचा लयसंपन्न प्रवास.'दिलकशी' या पहिल्या पायरीमधल्या कवितांमधून प्रेमाची सुरुवात मांडली आहे. सुरुवातीची पायरी अर्थातच आकर्षणाची असते. अखंड भिरभिरणारी आपली नजर काही क्षण 'त्या'च्यावर किंवा 'तिच्या'वर स्थिरावावी आणि त्यातून चटकन एखादी कविता सुचावी, अशा या विभागातल्या सगळ्याच कविता भासतात.तेरी साँसों मे समाने का दिल तो बहुत करता हैलेकिन तू मिले तब तक कितनी साँसे ज़ाया हो?या ओळी नवीन नवीन प्रेमामध्ये लागणारी ओढ कशी असते हे सांगतात, असं वाटतं.'उन्स' या पुढच्या पायरीवर जाताना कवीच्या कविता अधिक व्यक्तिगत होत जातात. प्रस्तावनेत म्हटल्याप्रमाणे या कविता म्हणजे अनुभवांचं फलित असल्यामुळे त्यांतले बारकावे अगदीच सूक्ष्म आहेत, आणि वाचताना ते सतत जाणवत राहतं. उन्स या टप्प्यावरची एक कविता प्रेमात पडण्याचा सुरुवातीचा काळ चितारते. एखाद्या व्यक्तीला भेटण्याची आपल्याला कशी सवय लागते आणि मग प्रत्येक भेटीत प्रत्येक मिनिटाचा अर्थ लावताना कसा गोंधळ उडतो, हे या कडव्यात खूप छान मांडलंय -मग दोघं त्याच त्या विनोदांवर हसत राहणार५ तास ५ मिनिटांसारखे भर्रकन उडून जाणारती या सुंदर मैत्रीला मनात साठवत राहणारतो तिच्यावरच्या प्रेमाचा अर्थ लावत गोंधळून जाणारती जाईपर्यंत तो तिच्याकडे पाहत राहणारती पुढच्या भेटीपर्यंत नजरेआड!.... नेहमीसारखीचओढ लागण्याची ही पायरी ओलांडून पुस्तक पुढे घेऊन जातं 'इश्क' या पायरीकडे, म्हणजेच प्रेमाच्या दुनियेत...सुन...!तू ना हँसती रहा कर...इन सारी रिवायतों के पार जो मोहब्बत है तुझसेवो बस इतना चाहती हैकी तू बस हँसती रहा कर...'जगात आणि आपल्या दोघांत काहीही होऊ दे, तुझं हसू कशामुळेच जरासंही फिकं पडायला नको' ही कवीची सुप्त इच्छा या ओळींतून आपल्यापर्यंत पुरेपूर पोहोचते. प्रेमाच्या या टप्प्यावर मन हळूहळू हट्टी होऊ लागलेलं असतं, पण स्वतःसाठी नाही, तर प्रियकर किंवा प्रेयसीसाठी. मी ज्या व्यक्तीला माझी म्हणतोय/ म्हणतेय ती व्यक्ती आयुष्यभर आनंदी राहिली पाहिजे हा अट्टाहास वाढीला लागलेला असतो.रोज कानावर पडणाऱ्या गाण्याचाअचानक एक दिवस नव्याने अर्थ समजावातशी समजलीस तू मला...त्या नव्या अर्थाला मी प्रेम नाव दिलंय.या विभागातल्या कविता वाचता वाचता आपणही नकळत आपला प्रेमात पडण्याचा सुवर्णकाळ आठवण्यात गुंग होऊन जातो..Premium|Retirement life: निवृत्तीनंतर आयुष्य संपत नाही… तर नव्याने सुरू होतं!.प्रेमाच्या दुनियेत लहरत असतानाच 'हिज्र', म्हणजे विरहाचा विभाग आपली वाट बघत असतो. पण हा विभाग हिसका दिल्यासारखा अंगावर येत नाही. पुस्तकाचा फ्लो व्यवस्थित असल्यामुळे एकेक कविता अलगद विरहाच्या विभागापर्यंत घेऊन जाते. या विभागातल्या कविता वाचल्यावर कवीविषयी नकळत आदरभाव वाटू लागतो. विरहाचं हृदय पिळवटवणारं दुःख अलंकारिक भाषेचा साज चढवून चार लोकांसमोर मांडण्यासाठी धैर्य लागतं.कितनी ही बार करूँ कोशिशें मैं लेकिनतुझे बताने थे जो मेरे जज़्बात बाकी हैतुम कितनी करीब थी फिर भी समझ नहीं पायाजब दूरियों से इश्क हुआ वो रात बाकी हैतुझसे मिले हिज्र को भी मुस्करा कर सह जाएवो पागल सी आशिकी की जात बाकी है या कवितेतून विरह कितीही वेदनादायक असला, तरीही त्या व्यक्तीचा विरहसुद्धा हवाहवासा वाटतो, हे दिसतं..तेरी मुख़्तसर झलक में भी बे-हिसाब डूब जाता हूँऔर तू लंबी मुलाकातों का भी लिहाज नही करतीअब तो अर्सा हुआ तुझसे कोसों दूर रहता हूँपर ये दूरियाँ भी मेरी दीवानगी का इलाज नहीं करतीया कडव्यातून आता परिस्थिती हाताबाहेर गेलीय आणि कोणीच आपली मदत करू शकत नाही ही हतबलता दिसते.तेरी हिज्र का सूखा जख्म और मैंदोनो कबसे एक दूसरे को भुला रहे हैऔर ये दोस्त है की शराब की रिश्वत देकरबुझती चिंगारियों को जला रहे हैभळभळत्या जखमेवर मलमपट्टी करायची सोडून मित्र मीठ चोळण्याचं काम करतात तेव्हा कसं वाटतं हे हा शेर व्यवस्थित सांगतो. विरहाच्या कवितांचा हा विभाग बराच मोठा आहे, तो वाचून पूर्ण करण्यासाठी थोडं उसनं अवसान आणावं लागतं! पुस्तकाचा शेवटचा भाग म्हणजे 'सियानी बातें'. या चारही पायऱ्यांमध्ये न बसणाऱ्या कविता या विभागात आहेत, असं वाटतं.पुस्तकाची मांडणी सुटसुटीत आहे. मैथिली या आर्टिस्टनं काढलेली चित्रंही कवितांना समर्पक आहेत. शब्दांचा अर्थ अधिक गहिरा करणारी, पण कवितेवरून लक्ष विचलित होणार नाही अशी चित्र पुस्तकाचं रूपडं खुलवतात.पुस्तकाच्या शेवटी मात्र रुहानी रातेंचा पुढचा भाग अनुभवायला मिळावा यासाठी कवीला प्रेमाच्या इतरही पायऱ्या तितक्याच तीव्रतेनं अनुभवायला मिळाव्यात असा स्वार्थी विचार आल्याशिवाय राहत नाही! 