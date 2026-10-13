Premium|Rukmini Tribal Mother Story : बेपत्ता नवऱ्याचं गूढ आणि हरवलेली लेक; रुक्मिणीच्या धाडसाची थरारक कहाणी

मनिषा राजन कडव, कल्याण, ठाणेगोळी रुक्मिणीच्या खांद्यात घुसली. आईच्या खांद्यावरचे रक्त बघून लता किंचाळली. रुक्मिणीला भयंकर वेदना होत होत्या, पण ती डगमगली नाही की कोसळली नाही. तिने जखम झालेला खांदा घट्ट पकडला आणि समोर उभ्या दाढीवाल्याकडे पाहून म्हणाली, ‘‘आई जिवंत असेपर्यंत तिच्या लेकराला हात लावणारा अजून जन्माला यायचाय!’’सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील दोडामार्ग तालुक्याच्या सीमेवर सह्याद्रीच्या दाट जंगलात वसलेला कोरंबी पाडा म्हणजे फक्त वीस-पंचवीस घरांचे आदिवासी गाव होते. पावसाळ्यात तर गावाचा जगाशी संपर्क तुटून जायचा. वीज नाही, मोबाईलला रेंज नाही, पक्के रस्ते नाहीत. मुबलक होतं ते फक्त जंगल आणि त्या जंगलात दडलेली अनेक रहस्ये नि कथा. गावात एक आख्यायिका पिढ्यान्पिढ्या सांगितली जायची... ‘जंगलातल्या काळ्या दरीत रात्री कधीही जाऊ नका. तिथे वाघापेक्षाही भयंकर काहीतरी फिरतं...’ गावातील म्हातारेकोतारे त्या गोष्टीवर विश्वास ठेवत. तरुण ही आख्यायिका हसण्यावारी न्यायचे, पण तिकडे फिरकायचे नाहीत. गावात एक व्यक्ती होती जिनं कधीच ही गोष्ट हसण्यावारी नेली नाही, ती म्हणजे रुक्मिणी. रुक्मिणी खरेतर एक धाडसी आदिवासी महिला होती. तिचा नवरा तीन वर्षांपूर्वी जंगलात बेपत्ता झाला होता. वाघाने नेला की माणसांनी मारला, हे आजवर कुणालाच कळले नव्हते. पोलिस आले, चौकशी झाली, पण फक्त रक्ताने माखलेला एक फेटा तेवढा सापडला. त्या दिवसापासून रुक्मिणीने भीतीशी मैत्री केली होती. त्या रात्री आकाशात विजांचा प्रचंड कडकडाट सुरू होता. पावसाच्या धारांनी संपूर्ण जंगलात, गावात थैमान घातले होते. रुक्मिणी तिच्या बारा वर्षांच्या लेकीची, लताची वाट पाहत दारातच उभी होती. अचानक गावाच्या टोकावरून एक लहान मुलगा धावत आला... ‘‘रुक्मिणी ताईऽऽऽ ताई... लता कुठं दिसत नाहीये!’’ रुक्मिणीच्या हातातील मातीचे भांडे खाली पडले.‘‘कुठं गेली?’’‘‘शेळ्या शोधायला गेली होती... अजून परतली नाही.’’रुक्मिणी क्षणाचाही विलंब न करता घरात गेली. तिने भिंतीला टेकलेला धारदार कोयता, बांबूची मशाल आणि कमरेला बांधायची दोरी घाईघाईने उचलली. गावकरी तिला थांबवण्याचा प्रयत्न करत होते, ‘‘थांब! सकाळ होऊ दे! रात्री त्या जंगलात जाणं म्हणजे मृत्यूला बोलावणं!’’ रुक्मिणीने मागे वळून पाहिलेही नाही... ‘‘माझी मुलगी जंगलात आहे. माझ्यातली आई सूर्योदयाची वाट कशी पाहील!’’.Premium|School Library and Reading Culture : शालेय ग्रंथालये पुस्तकांनी नव्हे, वाचनप्रेमी विद्यार्थ्यांनी समृद्ध व्हावीत.जंगलात पाऊल टाकताच अंधाराने रुक्मिणीला गिळले. मशालीच्या प्रकाशात झाडांच्या सावल्या हलत होत्या. पावसाने जमीन निसरडी झाली होती. अचानक तिला समोर चिखलात लहान पावलांचे ठसे दिसले... ‘‘लता...’’ रुक्मिणी त्या ठशांच्या मागे धावू लागली. काही अंतरावर तिला लाल रंगाची एक रिबिन दिसली. ती लताचीच होती. रुक्मिणीच्या छातीत धडधड वाढली. तेवढ्यात दूरवरून एका मुलीची भीतीने भरलेली किंकाळी जंगलात घुमली... ‘‘आईऽऽऽ!’’ रुक्मिणी वाऱ्यासारखी किंकाळीच्या दिशेने धावली. जंगलाच्या मधोमध एक जुना, मोडकळीस आलेला पोर्तुगीज काळातील वाडा होता. गावात त्याला ‘भुताचा वाडा’ म्हणत. तिथून किंकाळी ऐकू आली होती. रुक्मिणीला आज पहिल्यांदाच त्या वाड्यात प्रकाश दिसत होता. मेणबत्त्यांचा? नाही, टॉर्चचा प्रकाश होता. हालचाल दिसत होती. रुक्मिणी सावकाश एका भिंतीमागे लपली. आतून दबके आवाज येत होते.‘‘लवकर गाडी येईल.’’‘‘मुलगी जिवंत आहे ना?’’‘‘हो... उद्या सकाळी सीमा पार.’’रुक्मिणीचा श्वास अडकला. हे नक्कीच भूत नव्हते, माणसेच होती; आणि ती लताला कुठेतरी घेऊन जाणार होती. रुक्मिणीने भिंतीच्या फटीतून आत पाहिले. तिच्या मुलीला दोरीने बांधलेले होते. लता रडत होती. तिच्याकडे पाहता पाहता रुक्मिणीचा पाय हलला आणि तिच्या पायाखालची फांदी तुटली. तो ‘काऽड’ आवाज त्या अंधारात चांगलाच घुमला. आतले सगळे आवाज थांबले. एक उंच, दाढीवाला माणूस बाहेर आला...‘‘कोण आहे?’’त्याच्या हातात बंदूक होती. रुक्मिणी श्वास रोखून उभी राहिली. दुसऱ्या क्षणी विजेचा मोठा कडकडाट झाला. त्या प्रकाशात त्या माणसाची नजर थेट रुक्मिणीवर पडली.‘‘अरे...! ती इथं आहे! पकडा तिला!’’आणखी चार माणसे कोयते, काठ्या आणि बंदूक घेऊन तिच्या दिशेने धावली. रुक्मिणी वाघिणीसारखी वळली. पहिल्या माणसाने तिचा हात पकडण्याचा प्रयत्न केला त्याक्षणी तिने कोयता उगारला. तो माणूस किंचाळत मागे कोसळला. बाकीचे तिघे तिच्या मागे धावू लागले. रुक्मिणी जिवाच्या आकांताने जंगलात पळत होती... पावसाने निसरड्या झालेल्या रस्त्यांवरून ओढ्यातून, काटेरी झुडपांतून, दगडांवरून. मागून गोळीबार केल्याचा आवाज घुमला... धाड! गोळी तिच्या कानाजवळून निसटली.रुक्मिणी न थांबता पुढे धावत राहिली. अचानक तिचा पाय घसरला आणि ती गडगडत एका खोल दरीच्या काठावर जाऊन थांबली. मागे चार सशस्त्र गुन्हेगार... समोर शेकडो फूट खोल दरी... त्यांनी बंदुका तिच्यावर रोखल्या. दाढीवाला माणूस छद्मी हसला, ‘‘आता कुठे जाशील?’’रुक्मिणीने दरीकडे पाहिले. मग त्या माणसांकडे रोखून पाहत ती म्हणाली, ‘‘वाघिणीला कोंडीत पकडलं, म्हणजे ती शरण येईल असं तुम्हाला खरंच वाटतं?’’ तिच्या ओठांवर एक हलकेसे स्मित उमटले आणि पुढच्याच क्षणी तिने स्वतःला खोल दरीत झोकून दिले.‘‘ए एऽऽऽ...!’’ दाढीवाला ओरडला.चौघेही दरीच्या कडेला धावत आले. खाली मिट्ट काळोख होता. पाण्याचा प्रचंड आवाज येत होता. पण रुक्मिणी कुठेच दिसत नव्हती. ‘‘मेली वाटतं ती...’’ एकाने सुटकेचा निश्वास टाकला. पण त्यांना माहीत नव्हते, की दरीत तीस फुटांवर एका प्रचंड वडाच्या झाडाची मुळे बाहेर आलेली होती आणि उडी मारताना रुक्मिणीने नेमकी तीच मुळे पकडली होती. तिचे दोन्ही हात रक्ताळले होते, पण तिने पकड ढिली होऊ दिली नाही. वरचे गुन्हेगार निघून गेल्यावर तिने हळूहळू स्वतःला वर ओढले. ती दमली होती, जखमी झाली होती, पण लताचा रडवेला चेहरा तिच्या डोळ्यांसमोरून हलत नव्हता. ‘मी येतेय बाळा,’ ती स्वतःशीच पुटपुटली.रात्र सरत होती. पावसाचा जोर कमी झाला. रुक्मिणी जंगलातून वाट काढत जात असताना तिला एक वेगळीच गोष्ट दिसली. जमिनीवर ट्रकच्या टायरच्या मोठमोठ्या खुणा होत्या. ‘जंगलाच्या आत ट्रक? इतक्या आत?’ असा विचार करून ती त्या खुणांच्या मागे जाऊ लागली. काही अंतरावर तिला डिझेलचा तीव्र वास आला. ती सावकाश पुढे सरकली. समोरचे दृश्य पाहून तिचा श्वास अडला. दाट झाडीत ताडपत्रीने झाकलेला मोठा तळ उभारलेला होता. एकीकडे सागवान, ऐन आणि किमती लाकडांचे ओंडके रचलेले होते, दुसरीकडे लोखंडी पिंजऱ्यांत दुर्मीळ वन्यप्राणी कोंडलेले होते, आणि एका कोपऱ्यात चार लहान मुले आणि दोन मुली दोरीने बांधलेल्या अवस्थेत होत्या. त्यात लताही होती. रुक्मिणीच्या डोळ्यांत संताप उसळला. हे फक्त अपहरण नव्हते. जंगल, वन्यजीव आणि माणसांची तस्करी करणाऱ्या टोळीचे गुप्त ठाणे तिथे होते. अचानक कोणीतरी जोरात म्हणाले,‘‘साहेब येत आहेत.’’ सगळे एकदम सावध झाले. एक काळी एसयूव्ही आत आली. गाडीतून पांढरे कपडे घातलेला एक माणूस उतरला. रुक्मिणीचे डोळे विस्फारले, तिने तो चेहरा लगेच ओळखला... महादेव पाटील! गावात दरवर्षी समाजसेवक म्हणून येणारा, शाळेला देणग्या देणारा, गरिबांना धान्य वाटणारा महादेव पाटील! नक्की तोच होता!रुक्मिणीला प्रश्न पडला, ‘हा? हा इथे?’ महादेव हसत म्हणाला, ‘‘उद्या पहाटे माल सीमेपार गेला पाहिजे. मुलं वेगळी, लाकूड वेगळं... आणि प्राण्यांची काळजी घ्या. लाखो रुपयांचा व्यवहार आहे.’’ रुक्मिणीच्या अंगावर काटा आला. रागाने आपले शरीर तापू लागल्याची जाणीव रुक्मिणीला लागली. तिच्या अंगातले रक्त सळसळू लागले होते. महादेव पाटील... ज्याला गावकरी ‘देवमाणूस’ म्हणायचे, तोच या संपूर्ण टोळीचा सूत्रधार होता. तिच्या मुठी आवळल्या गेल्या. ‘माझ्या नवऱ्यालाही याच लोकांनी...’ ती स्वतःशीच पुटपुटली. तेवढ्यात महादेवचा आवाज पुन्हा घुमला. ‘‘ती बाई जिवंत राहिली, तर आपलं सगळं संपेल. पहाटेपर्यंत रुक्मिणीचा शोध लावा. जिवंत नको... मेली तरी चालेल.’’आता रुक्मिणीच्या डोळ्यांत भीती नव्हती, फक्त सूड होता. महादेव निघून गेल्यावर तिने आजूबाजूचा परिसर न्याहाळला. एकूण पंधरा-सोळा गुंड. दोन बंदुका. तीन शिकारी कुत्री. चार वाहने आणि कैदेतले सहा निष्पाप जीव, शिवाय वन्यप्राणीही. तळावर सरळ हल्ला म्हणजे आत्महत्याच ठरली असती, हे रुक्मिणीला कळत होते. तिने जंगलाकडे पाहिले. हे जंगल तिचे होते. प्रत्येक पायवाट, प्रत्येक ओढा, प्रत्येक झाड तिच्या ओळखीचे होते. ‘आज माझ्यासोबत हे जंगल लढेल,’ असा विचार करून ती दबक्या पावलांनी मागे सरकली. थोड्याच अंतरावर तिला मधमाश्यांचे एक प्रचंड पोळे दिसले. लहानपणी तिच्या आजीने सांगितलेले तिला आठवले, ‘जंगलात ताकद कमी पडली, तर निसर्गाची मदत घ्यायची.’ तिने त्यातल्या त्यात सुकलेले गवत शोधले. चकमकीच्या दगडाने ठिणगी काढली. धूर उठू लागला, तो तिने पोळ्याच्या दिशेने सोडला. काही क्षण शांततेत गेले. मग ‘गूं गूं गूं’ असा आवाज करत शेकडो माश्या बाहेर पडल्या. रुक्मिणी आधीच झुडपात लपली होती. मधमाश्या सरळ तळावर तुटून पडल्या. ‘अरे...!’, ‘वाचवा... वाचवा’, ‘डोळे... डोळे’ असा आरडाओरडा करत गुंड इकडे-तिकडे पळू लागले. कुत्री सैरावैरा धावू लागली. संपूर्ण तळावर गोंधळ उडाला..हीच योग्य संधी होती. रुक्मिणी वेगाने पिंजऱ्यांकडे धावली. पिंजरा उघडून तिने कंबरेला लावलेला धारदार सुरा काढला आणि दोरी कापायला सुरुवात केली. ‘‘आऽऽऽई’’, असा आक्रोश करत लता तिच्या गळ्यात पडली. ‘‘रडू नकोस. अजून आपण बाहेर पडलो नाहीये.’’ रुक्मिणीने लताची समजूत घालत एकामागून एक सर्व मुलांची बंधने सोडवली. ‘‘सगळे माझ्या मागे या आणि आवाज करू नका,’’ तिने मुलांना सांगितले.तेवढ्यात एका गुंडाने तिला पाहिले. त्याने ‘‘ती इथं आहे,’’ असे ओरडून सगळ्यांचे लक्ष वेधून घेतले. क्षणात गोळीबार सुरू झाला... गोळ्या झाडांच्या बुंध्यांवर आदळू लागल्या. रुक्मिणीने मुलांना एका मोठ्या दगडामागे लपवले. ती स्वतः मात्र मागे फिरली. तिच्या हातात फक्त कोयता होता आणि समोर बंदूकधारी गुंड. एक गुंड तिच्या जवळ आला. तिने शिताफीने कोयत्याचा फटका मारला आणि त्याच्या हातातील बंदूक खाली पडली. रुक्मिणीने ती उचलली. आयुष्यात तिने कधी बंदूक चालवली नव्हती, पण आज प्रश्न जगण्याचा होता. तिने हवेत गोळी झाडली. त्या आवाजाने गुंड क्षणभर थांबले. ‘‘मुलांनो... पळा...’’ रुक्मिणीने मुलांना पळायला सांगितले. लता आणि बाकीची मुले जंगलात पळू लागली. रुक्मिणी त्यांच्या मागे धावत होती. लताचा पाय वेलीमध्ये अडकला आणि ती खाली कोसळली. गुंड अगदी थोड्या अंतरावर आले होते. दाढीवाल्याने बंदूक रोखली आणि ट्रिगर दाबला... गोळी सुटली... रुक्मिणीने क्षणाचाही विचार न करता लताला आपल्या मिठीत ओढले. गोळी रुक्मिणीच्या खांद्यात घुसली. आईच्या खांद्यावरचे रक्त बघून लता किंचाळली. रुक्मिणीला भयंकर वेदना होत होत्या, पण ती डगमगली नाही की कोसळली नाही. तिने जखम झालेला खांदा घट्ट पकडला आणि समोर उभ्या दाढीवाल्याकडे पाहून म्हणाली, ‘‘आई जिवंत असेपर्यंत तिच्या लेकराला हात लावणारा अजून जन्माला यायचाय!’’दाढीवाला काही करणार तेवढ्यात जंगलाच्या दुसऱ्या टोकाकडून टॉर्चचे प्रकाशझोत दिसू लागले. शिट्ट्यांचे आवाज घुमू लागले. कोणीतरी जोरात ओरडले, ‘‘वनविभाग! पोलिस! कुणीही पळायचा प्रयत्न करू नका!’’ आता महादेव पाटलाची टोळी पहिल्यांदाच घाबरली. जंगलात आवाज घुमला. क्षणभर सगळे स्तब्ध झाले. मग महादेव पाटील संतापाने ओरडला, ‘‘गोळ्या झाडा. कुणीही जिवंत सुटता कामा नये.’’ क्षणात जंगल पुन्हा गोळीबाराने दणाणून गेले. रुक्मिणीचा खांदा रक्ताने भिजला होता. वेदना असह्य होत होत्या, पण तरीही ती जागरूक होती.‘‘लता, बाकीच्या मुलांना घेऊन त्या ओढ्याकडे धाव. मागे वळून पाहू नकोस!’’‘‘पण आई...’’‘‘जा!’’लताला रडू येत होते, पण तरी ती मुलांना घेऊन धावत सुटली. महादेवने रुक्मिणीवर बंदूक रोखली अन् म्हणाला, ‘‘तुझ्यामुळे माझं करोडोंचं साम्राज्य उद्ध्वस्त होणार आहे.’’रुक्मिणी शांतपणे उत्तरली, ‘‘जंगल विकून श्रीमंत झालेला माणूस कधीच मोठा होत नाही.’’चिडलेला महादेव ट्रिगर दाबणार, तेवढ्यात मोठा आवाज झाला आणि महादेवच्या हातातून बंदूक उडाली. त्याच्या हाताला गोळी लागली होती. समोरून वनविभागाचे अधिकारी आणि पोलिस धावत येत होते. गुंड जंगलात पळू लागले. महादेवही पळाला. रुक्मिणीने त्याला पाहिले. ती स्वतः जखमी असूनही त्याच्या मागे धावली. महादेव मागे वळून हसला. ‘‘तू मला पकडू शकत नाहीस.’’ दोघेही जंगलात खोल गेले. तिथे एक जुना लाकडी पूल होता. खाली प्रचंड वेगाने नदी वाहत होती. सततच्या पावसाने तिला उधाणच आले होते. महादेव पूल ओलांडू लागला. रुक्मिणी त्याच्या मागेच होती. महादेवने खिशातून चाकू काढला आणि पुलाचा आधार असलेला दोर कापला. आधार गेल्यामुळे पूल तुटू लागला. रुक्मिणीचा तोल गेला आणि ती एका दोरीला लटकली. खाली नदी उसळली होती. ‘‘आता संपलीस,’’ महादेव क्रूर हसत म्हणाला. पण नियतीच्या मनात काही वेगळेच होते. महादेव मागे सरकत असतानाच त्याचा पाय ओल्या शेवाळावर घसरला आणि त्याचा तोल गेला. तो पुलाच्या दुसऱ्या टोकावरून खाली लटकला..आता तो स्वतःच मृत्यूच्या दारात होता. ‘‘वाचव... मला वाचव...’’ तो ओरडला. रुक्मिणीच्या डोळ्यांसमोर तीन वर्षांपूर्वी बेपत्ता झालेला नवरा, कैदेतली मुलं आणि उद्ध्वस्त झालेलं जंगल तरळून गेलं. तिने क्षणभर डोळे मिटले, कारण तिच्या मनात प्रचंड संघर्ष सुरू होता. ‘याला सोडून दिलं तर सगळ्याचा बदला घेता येईल.’ पण लगेच तिला तिच्या आईचे शब्द आठवले; ती म्हणायची, ‘माणूसपण हरवलं, तर विजयालाही किंमत राहत नाही.’ शेवटी तिने स्वतःचा जीव धोक्यात घालून पुढे झेप घेतली. एका हाताने दोरी पकडली आणि दुसऱ्या हाताने महादेवचा हात घट्ट धरला. महादेव थरथरत होता. तेवढ्यात पोलिस आणि वनरक्षक तिथे पोहोचले आणि त्यांनी दोघांनाही वर ओढले. महादेव पाटलाला हातकड्या घालताना पोलिस निरीक्षक म्हणाले, ‘‘महादेव पाटील, वन्यजीवांची तस्करी, बेकायदेशीर वृक्षतोड, अपहरण आणि खुनाच्या कटाच्या आरोपाखाली तुम्हाला अटक करण्यात येत आहे.’’जंगलात कैदेत सापडलेली सर्व मुले सुखरूप आपल्या घरी पोहोचली. महादेवच्या टोळीतील सर्व सदस्य तुरुंगात गेले. रुक्मिणीच्या नवऱ्याच्या बेपत्ता होण्यामागेही याच टोळीचा हात असल्याचे पुरावे मिळाले. गावातल्या प्रत्येकाच्या डोळ्यांत रुक्मिणीबद्दल अभिमान होता. या घटनेनंतर दोन महिन्यांनी कोरंबी पाड्यात मोठी सभा भरली होती. जिल्हाधिकाऱ्यांनी रुक्मिणीचा सत्कार केला. त्यावेळी माइकसमोर उभी राहिल्यावर ती फक्त एवढेच म्हणाली, ‘‘धाडस म्हणजे भीती नसणं नव्हे, तर भीती असूनही योग्य कारणासाठी उभं राहणं. जंगल आमचं घर आहे. घर विकणाऱ्यांपेक्षा घर वाचवणारे जास्त असले, तरच पुढच्या पिढ्या हिरव्या सह्याद्रीला पाहू शकतील.’’ टाळ्यांच्या कडकडाटानं परिसर दुमदुमला.त्या दिवसापासून सिंधुदुर्गच्या जंगलात एक नवी दंतकथा जन्माला आली. रात्री जंगलातून एखाद्या स्त्रीच्या पावलांचा आवाज ऐकू आला की गावकरी आजही मुलांना सांगतात, ‘‘घाबरू नका, ते भूत नाहीये. ती आपल्या जंगलाची राखण करणारी ‘रानवाघीण’ आहे.’’जंगलात कैदेत सापडलेली सर्व मुले सुखरूप आपल्या घरी पोहोचली. महादेवच्या टोळीतील सर्व सदस्य तुरुंगात गेले. रुक्मिणीच्या नवऱ्याच्या बेपत्ता होण्यामागेही याच टोळीचा हात असल्याचे पुरावे मिळाले. गावातल्या प्रत्येकाच्या डोळ्यांत रुक्मिणीबद्दल अभिमान होता. या घटनेनंतर दोन महिन्यांनी कोरंबी पाड्यात मोठी सभा भरली होती. जिल्हाधिकाऱ्यांनी रुक्मिणीचा सत्कार केला. त्यावेळी माइकसमोर उभी राहिल्यावर ती फक्त एवढेच म्हणाली, ‘‘धाडस म्हणजे भीती नसणं नव्हे, तर भीती असूनही योग्य कारणासाठी उभं राहणं. जंगल आमचं घर आहे...’’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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