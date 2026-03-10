Premium|Child Marriage in Maharashtra : बालविवाहांचे दाहक वास्तव

स्वप्नील शिंदेमुलीला दूरच्या शाळेत पाठवण्याचा ‘धोका’ पत्करण्यापेक्षा तिला घरकामात, शेतीकामात अडकवायचे आणि ‘साजेसा’ वर बघून वयाचा विचार न करता लग्न उरकून टाकायचे, असा विचार केला जातो. शिक्षणाने मुलींची समज वाढून चांगल्या-वाईटाचा विचार करण्याइतपत त्यांना सक्षम करणे शक्य आहे. मात्र, आजही ही अगदी मुळातील गरज पूर्ण झालेली नाही. आर्थिक दुर्बल घटकांमध्ये मुलीचे लग्न लावले तर घरातील खाणारे, खर्चाला कारण ठरणारे तोंड कमी होईल, हा विचारही दिसतो.एका बाजूला आपण ‘डिजिटल इंडिया’च्या गप्पा मारत असताना दुसरीकडे महाराष्ट्राच्या ग्रामीण मातीत आजही कुमरिकांच्या हातातील वह्या-पुस्तके काढून घेऊन त्यांच्या हातावर लग्नाची मेंदी रंगवली जात आहे. टीव्हीवरची बालिका वधू मालिका संपली असेल, पण वास्तवातल्या ‘आनंदी’ आजही आपल्या आजूबाजूला हुंदके दाबत आहेत. ज्या वयात शाळा-महाविद्यालयाच्या दप्तराचे ओझे असायला हवे, त्या वयात त्यांच्या खांद्यावर संसाराचे आणि मातृत्वाचे जड ओझे लादले जात आहे. केवळ वाकड्या नजरेपासून वाचविण्यासाठी सामाजिक सुरक्षेच्या नावाखाली किंवा गरिबीतून सुटका करून घेण्यासाठी एका फुलासारखे उमलणारे आयुष्य कोमेजून टाकले जात आहे. प्रशासनाने गेल्या सात वर्षांत ६,४२८ बालविवाह रोखले खरे, पण ज्या लग्नांचे मंडप उखडले गेले, तिथल्या मुलींच्या डोळ्यांतील - कायद्याचा डोळा चुकवून पुन्हा एकदा त्यांच्या स्वप्नांची होळी केली गेली तर काय - ही भीती आपण पुसू शकलो का? हा प्रश्न उरतोच! .भारतातील बालविवाहांच्या आकडेवारीबाबत दोन मुख्य सरकारी स्रोत आहेत. एक म्हणजे नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्व्हे - एनएफएचएस आणि नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड्स ब्यूरो - एनसीआरबी. एनएफएचएसच्या आकडेवारीनुसार भारतात बालविवाहांच्या प्रमाणात लक्षणीय घट झाली आहे, पण तरीही आकडेवारी अजूनही चिंताजनक आहे. एनएफएचएस-४मध्ये (२०१५-१६) म्हटले आहे, की २६.८ टक्के महिलांचा विवाह, त्या १८ वर्षांच्या व्हायच्या आधीच झाला होता. तर एनएफएचएस-५नुसार (२०१९-२१), हे प्रमाण घटून २३.३ टक्क्यांवर आले आहे. याचा अर्थ असा, की आजही भारतातील साधारण प्रत्येक चारपैकी एका मुलीचा विवाह कायद्याने ठरवलेल्या वयापूर्वी होतो. महाराष्ट्रातील बालविवाहांची परिस्थिती राष्ट्रीय सरासरीच्या तुलनेत थोडी चांगली असली, तरीही काही जिल्ह्यांमध्ये हे प्रमाण अजूनही चिंताजनक आहे. एनएफएचएस-५च्या अहवालानुसार महाराष्ट्रात १८ वर्षांखालील मुलींच्या विवाहाचे प्रमाण २१.९ टक्के होते. हेच प्रमाणात ग्रामीण भागात २८.१ टक्के, तर शहरी भागात १४.७ टक्के होते. एनएफएचएस-४मध्ये हे प्रमाण २५.३ टक्के होते. म्हणजे महाराष्ट्रात सुमारे ३.४ टक्क्यांनी घट झाली आहे. महाराष्ट्रात काही जिल्ह्यांमध्ये बालविवाहांचे प्रमाण राज्याच्या सरासरीपेक्षा खूपच जास्त आहे. प्रामुख्याने मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रात ही समस्या अधिक गंभीर आहे. त्यामध्येही परभणीमध्ये ४४.१ टक्के, जालन्यात ४१.२ टक्के, बीडमध्ये ३९.८ टक्के, छत्रपती संभाजीनगरमध्ये ३७.८ टक्के, नांदेडमध्ये ३६.५ टक्के आहे. महाराष्ट्र पोलिस आणि महिला व बालविकास विभागाच्या सतर्कतेमुळे गुन्हे नोंदवण्याचे प्रमाणही वाढले आहे. एनसीआरबीनुसार, महाराष्ट्रात बालविवाह प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत दरवर्षी सरासरी १०० ते १५० गुन्हे नोंदवले जातात. अक्षय्य तृतीया आणि इतर मुहूर्तांवर होणारे सामूहिक विवाह हे प्रशासनासाठी मोठे आव्हान आहे.आकडेवारीचे विश्लेषण केले असता, बालविवाहांचे सर्वाधिक प्रमाण मराठवाड्यात असल्याचे दिसून येते. या विभागात तब्बल २,६४५ बालविवाह रोखण्यात आले आहेत. दुसरीकडे, कायद्याच्या अंमलबजावणीत पुणे विभाग आघाडीवर असून, येथे सर्वाधिक १५३ गुन्हे दाखल झाले आहेत. बीड जिल्ह्याने बालविवाह रोखण्यात राज्यात अव्वल कामगिरी केली असून, एकट्या बीडमध्ये ६११ विवाह थांबविण्यात प्रशासनाला यश आले आहे..Latest Marathi News Update: दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी वाचा एका क्लिकवर....एनसीआरबीनुसार (नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्व्हे), बालविवाह प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत नोंदवलेल्या गुन्ह्यांची संख्या गेल्या काही वर्षांत वाढलेली दिसते. याचा अर्थ असा असू शकतो, की आता लोक अशा घटनांची तक्रार करण्यासाठी पुढे येत आहेत. २०१९मध्ये ५२३, २०२०मध्ये ७८५, २०२१मध्ये १०५०, २०२२मध्ये १००२ गुन्ह्यांची नोंद झाली. (२०२३, २०२४ आणि २०२५चे पूर्ण अहवाल अद्याप प्रक्रियेत आहेत, परंतु उपलब्ध माहितीनुसार ही संख्या एक हजारच्या आसपास स्थिर आहे.)एनसीआरबीची आकडेवारी (एक हजार गुन्हे) आणि एनएफएचएसची आकडेवारी (२३ टक्के लोकसंख्या) यात मोठी तफावत आहे. याचा अर्थ, आजही अनेक बालविवाह गुपचूप केले जातात आणि त्यांची पोलिसांत नोंद होत नाही.ऊसतोड कामगार आणि स्थलांतरदरवर्षी दसऱ्यानंतर महाराष्ट्रातील लाखो ऊसतोड कामगार पश्चिम महाराष्ट्र आणि कर्नाटकच्या साखर कारखान्यांकडे स्थलांतर करतात. या सहा महिन्यांच्या स्थलांतरामुळे बालविवाहांना खतपाणी मिळते. स्थलांतरित ठिकाणी राहताना तरुण मुलींच्या सुरक्षेची भीती पालकांना वाटते. त्यामुळे स्थलांतरापूर्वी मुलीचे लग्न उरकण्याकडे कल असतो. बालविवाह रोखण्यासाठी सर्वांत महत्त्वाचा घटक म्हणजे घराजवळ, गावांत शिक्षणसंधीची उपलब्धता. मात्र, आपल्याकडे या मूलभूत गरजेपासूनच अंधाराची सुरुवात होते. उलट सरकारी पातळीवर शिक्षणाच्या तरतुदीकडे ‘खर्च’ म्हणून पाहिले जाते आणि शाळांचे क्लस्टर किंवा अपेक्षित पटाअभावी शाळा बंद करण्याकडे रोख दिसतो. एक शाळा बंद होते तेव्हा त्या गावातील मुलांच्या शिक्षणाचा हक्क हिरावला जातो. दूरच्या शाळेत जायचे, तर वेळेचे गणित जुळवणाऱ्या प्रवासाच्या पर्यायांचा शोध घ्यावा लागतो. तो पर्याय परवडणारा असेल, तरच शिक्षण सुरू राहण्याची शक्यता वाढते. शाळा गावाबाहेर गेली, तर अनेकदा मुलांना शिक्षण थांबवून वीटभट्टी, शेतमजुरीसारख्या कामाचे ओझे वाहावे लागते. मुलींसाठी तर हा मार्ग अधिकच खडतर. त्यांचे शिक्षण सुरू राहण्याची शक्यता जवळपास संपुष्टात येते. त्यामुळेच मुलीला दूरच्या शाळेत पाठवण्याचा ‘धोका’ पत्करण्यापेक्षा तिला घरकामात, शेतीकामात अडकवायचे आणि ‘साजेसा’ वर बघून वयाचा विचार न करता लग्न उरकून टाकायचे, असा विचार केला जातो. शिक्षणाने मुलींची समज वाढून चांगल्या-वाईटाचा विचार करण्याइतपत त्यांना सक्षम करणे शक्य आहे. मात्र, आजही ही अगदी मुळातील गरज पूर्ण झालेली नाही. आर्थिक दुर्बल घटकांमध्ये मुलीचे लग्न लावले तर घरातील खाणारे, खर्चाला कारण ठरणारे तोंड कमी होईल, हा विचारही दिसतो.बीड आणि जालना जिल्ह्यात बालविवाह करण्याचे प्रमाण जास्त आहे. २०२०-२१मध्ये लॉकडाउनदरम्यान गरिबी आणि शाळा बंद असल्यामुळे महाराष्ट्रात बालविवाहाच्या घटनांमध्ये तात्पुरती वाढ झाल्याचे अनेक स्वयंसेवी संस्थांनी नमूद केले आहे. कोरोनादरम्यान राज्य परिवहन विभागाच्या अनेक मुक्कामी बसेस आगारातच थांबवून ठेवण्यात आल्या होत्या, त्यातील सर्व पूर्णपणे अद्याप सुरू झालेल्या नाहीत. तसेच एसटी महामंडळाचे खासगीकरण आणि प्रवासी संख्या घटल्यामुळे ग्रामीण भागात एसटी सेवा तोट्यात चालली आहे, ज्यामुळे गाड्या बंद करण्याचा निर्णय घेतला गेला. त्यामुळे अनेक दुर्गम आणि ग्रामीण भागातील लोकांना सोयीचे दळणवळणाचे साधन नसल्याने मुलींचे शिक्षण थांबले. शाळा सुटली की पालकांना लग्नाचा पर्याय जवळचा वाटतो. ज्या मुलींचे शिक्षण माध्यमिक स्तरावर थांबले आहे, त्यांच्या बालविवाहाचे प्रमाण सर्वाधिक आहे..अपहरण आणि बालविवाहमहाराष्ट्रात गेल्या दोन वर्षांत अल्पवयीन मुलींच्या अपहरणाच्या घटनांमध्ये झालेली लक्षणीय वाढ ही केवळ कायदा-सुव्यवस्थेचीच नव्हे, तर समाजाच्या सामूहिक अपयशाची गंभीर जाणीव करून देणारी आहे. उपलब्ध आकडेवारी पाहता, २०२४ आणि २०२५ या दोन वर्षांत तब्बल ३१ हजारांहून अधिक अल्पवयीन मुली बेपत्ता झाल्याची किंवा त्यांचे अपहरण झाल्याची नोंद पोलिसदफ्तरी झाली आहे. हे प्रमाण कोणत्याही संवेदनशील समाजासाठी धोक्याची घंटा ठरावी असेच आहे. २०२४मध्ये ४८५, तर २०२५मध्ये ५२६ अल्पवयीन मुलींच्या अपहरणाचे गुन्हे दाखल झाले. ही संख्या २०२३च्या तुलनेत सातत्याने वाढत असल्याचे स्पष्ट होते. विशेष म्हणजे, अपहरण झालेल्या मुलींमध्ये १४ ते १७.५ वर्षे वयोगटातील मुलींचे प्रमाण अधिक आहे. यामागे प्रेमसंबंध, सोशल मीडियावरून निर्माण होणारी ओळख, तसेच पालकांचे दुर्लक्ष ही प्रमुख कारणे पुढे येत आहेत. पोलिसांना या पळवून नेलेल्या अल्पवयीन मुलींचा शोध लागल्यानंतर त्यांचा विवाह झाल्याची धक्कादायक बाब त्या मुलींच्या जबाबातून समोर येते.बालविवाहमुक्त भारत मोहीमराज्यातील बालविवाहाची ही भीषण स्थिती पाहता, सर्व जिल्ह्यांत १०० दिवसांची विशेष मोहीम राबवण्यात येत आहे. ४ डिसेंबर २०२५पासून ही मोहीम सुरू झाली असून, मार्च २०२६पर्यंत बालविवाहमुक्त भारतासाठी विशेष प्रयत्न करण्याचे आदेश जिल्हा प्रशासनाला देण्यात आले आहेत. त्यांच्यासह ग्राउंड लेव्हलवर काम करणाऱ्या जनार्दन वाघमारे विकास संस्था (बीड), कोरो इंडिया, कायापालट (बीड), ॲड. वर्षा देशपांडे यांच्या नेतृत्वाखाली लेक लाडकी अभियान, युनिसेफ महाराष्ट्र इत्यादी सामाजिक संस्थांनी ‘बालविवाहमुक्त महाराष्ट्र’ मोहिमेसाठी सरकारसोबत अनेक मॉडेल्स विकसित केली आहेत. बीडमधील काही गावांनी बालविवाहमुक्त गाव असा ठराव केला आहे.साताऱ्यातील दिवड ग्रामपंचायतीने (ता. माण) महिला आणि बालस्नेही ग्रामपंचायतीचा एक उत्तम नमुना सादर केला आहे. या गावाने बालविवाह रोखण्यासाठी आणि मुलींच्या शिक्षणासाठी केलेल्या कामाची दखल राष्ट्रीय स्तरावर घेण्यात आली आहे. बालविवाहाविरोधात सरकारी पातळीवर सुरू करण्यात आलेले हे प्रयत्न सकारात्मक असले, तरी त्याची व्यापकता आणि ठोस कृतीची जोड अद्याप दिसत नाही. १३० कोटी नागरिकांच्या देशामध्ये जागरूकतेची धोरणे आखताना मोठ्या पटलाचा विचार करण्याची आवश्यकता असते. सरकारचा उद्देश थेट गावागावांत पोहोचवणारी, सक्षम काम करणारी यंत्रणा असावी लागते. त्यामुळेच या आघाडीवर सरकारला अधिक आक्रमकपणे आणि अंमलबजावणीच्या आग्रहाने उतरण्याची गरज आहे. सरकार आणि सामाजिक संस्थांच्या पातळीवर झालेल्या विविध सर्वेक्षणांतून बालविवाहांची आकडेवारी व व्याप्ती चिंता करायला लावणारीच आहे. बालविवाहाचे प्रमाण तुलनेने कमी झाले असले तरी २०३०चे लक्ष्य पाहता हे आव्हान मोठेच असल्याचे जाणवते.स्वप्नील शिंदे दै. सकाळच्या सातारा आवृत्तीमध्ये उपसंपादक आहेत..महत्त्वाचे मुद्देराज्यात गेल्या सहा वर्षांत ५,४८८ बालविवाह रोखले गेले.कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर ४१५ गुन्हे दाखल झाले.मराठवाडा विभागात सर्वाधिक २,६४५ विवाह रोखले गेले.राज्यात सर्वाधिक ६११ बालविवाह बीडमध्ये रोखले गेले..मी १५ वर्षांची असताना दहावीत होते. वडील ऊसतोड कामगार आहेत. दरवर्षी कोजागिरीनंतर गाव सोडावे लागते. तिथे गेल्यावर माझ्या सुरक्षेची त्यांना भीती वाटायची. ‘मुलगी मोठी झाली, हात पिवळे करून टाका,’ असे नातेवाईक म्हणायचे. माझ्या इच्छेविरुद्ध लग्न ठरले. पण पोलिसांनी घरी येऊन वडिलांना कायद्याची भीती घातली. लेक लाडकी अभियानाच्या वर्षाताई देशपांडे यांनी माझ्या शिक्षणाची जबाबदारी घेतली. आज मी नर्सिंगचे शिक्षण पूर्ण करून पुण्यात एका मोठ्या हॉस्पिटलमध्ये नोकरी करत आहे. वर्षाताईंच्या पाठबळामुळे मला माझे स्वप्न पूर्ण करता आले.- सोना (नाव बदलले आहे), वय : २१ वर्षे, जिल्हा : बीडमी नववीत असताना आई-वडिलांनी लग्नाची तयारी केली होती. पोलिसांनी ते लग्न थांबवले. वडिलांनी प्रशासनाला लिहून दिले, की १८ वर्षांपर्यंत लग्न करणार नाही. सहा महिन्यांनी जेव्हा समाजातील लोकांची बैठक झाली, तेव्हा लोकांचे बोलणे ऐकण्यापेक्षा लग्न लावून दिलेले बरे या भीतीने आई-वडिलांनी दुसऱ्या जिल्ह्यात नेऊन गुपचूप माझे लग्न लावून दिले. आज मी एका बाळाची आई आहे. कायद्याने मला एकदा वाचवले, पण माझ्या नशिबाने आणि परिस्थितीने पुन्हा हार मानली.- शीतल (नाव बदलले आहे), वय : १६ वर्षे, जिल्हा : साताराप्रशासनाने ४ डिसेंबर २०२५पासून सुरू केलेली १०० दिवसांची विशेष मोहीम स्वागतार्ह आहे. पण केवळ लग्नाचा मंडप उखडणे म्हणजे बालविवाह रोखणे नव्हे. ज्या मुलीचे लग्न रोखले आहे, तिचे शिक्षण सुरू राहील, तिला गावातून शाळेपर्यंत सुरक्षित प्रवास मिळेल आणि तिच्या पालकांना आर्थिक आधार मिळेल, याची खात्री जेव्हा शासन आणि समाज देईल, तेव्हाच खऱ्या अर्थाने बालविवाहमुक्त महाराष्ट्र साकार होईल. बालविवाह रोखणे म्हणजे केवळ एक सोहळा थांबवणे नव्हे, तर एका मुलीला तिचे हरवलेले भविष्य परत मिळवून देण्यासाठी उपाययोजना करण्यात आल्या पाहिजेत.- ॲड. वर्षा देशपांडे, लेक लाडकी अभियान, साताराबालविवाह ज्या वयात होतो, त्या वयात मुलींच्या शरीराची पूर्ण वाढ झालेली नसते. विशेषतः गर्भाशय व ओटीपोटाची हाडे अपरिपक्व असतात. अशा अशा स्थितीत लादले गेलेले लैंगिक संबंध हे केवळ शारीरिक वेदनाच नव्हे, तर व्हजायनल टिअरिंग आणि तीव्र रक्तस्रावाचे कारण ठरतात. ही एक प्रकारची मूक लैंगिक हिंसाच आहे. किशोरवयीन मुलींमध्ये गर्भधारणा झाल्यास ती पेलण्यास शरीर सक्षम नसते, आईच्या शरीरात स्वतःसाठीच रक्त कमी असताना गर्भाला पोषण मिळत नाही. लहान वयातील गरोदरपणात रक्तदाब वाढून आईचा मृत्यू होण्याचा धोका दुपटीने वाढतो. तसेच अशी जन्मलेली मुले सहसा कमी वजनाची आणि कुपोषित असतात. अशा प्रकारे गरिबी आणि कुपोषण हे एका पिढीकडून दुसऱ्या पिढीकडे हस्तांतरित होत राहते.- डॉ. मोहन सुखटणकर, ज्येष्ठ प्रसूती व स्त्रीरोग तज्ज्ञ. 