Premium|Monsoon Trekking Safety : निसर्ग, साहस सुरक्षितता...

उमेश झिरपेपावसाळ्यात सह्याद्रीचे रूप विलक्षण खुलते. मात्र हवामान, घसरडे मार्ग आणि धुक्यामुळे योग्य नियोजन व सुरक्षितता अत्यंत महत्त्वाची आहे. मानवी जीवन खूप अमूल्य आहे. अतिसाहस, अतिरेक न करता आणि सुरक्षित ठिकाणी योग्य ती काळजी घेऊन भटकंती केल्यास जास्त आनंद घेता येऊ शकतो.भारतामध्ये प्रामुख्याने हिवाळा, उन्हाळा आणि पावसाळा असे तीन ऋतू दिसून येतात. एप्रिल-मे महिन्यात उन्हाच्या तीव्र झळा सोसल्यानंतर सर्वांनाच ओढ लागते ती वर्षा ऋतूची. जून महिन्यात नैॡत्य मोसमी वारे म्हणजेच मॉन्सूनचे वारे वाहू लागतात आणि भारताच्या वर आभाळात पावसाचे काळे ढग दाटून येतात. या ढगांना पोषक वातावरण मिळताच पाऊस पडण्यास सुरुवात होते. पहिल्या काही दिवसांतच सर्व डोंगररांगा, माळराने आणि जंगले हिरवाईने नटू लागतात. ओढे, नाले, धबधबे, नद्या ओसंडून वाहू लागतात, या सगळ्यामुळे निसर्गाचे सौंदर्य आणखी उठून दिसते. महाराष्ट्राला लाभलेल्या सह्याद्री डोंगररांगेत पावसाळ्यादरम्यान अत्यंत आल्हाददायक वातावरण असते. हिरवाईने नटलेले डोंगर, त्यामध्ये दाटून येणारे ढग, फेसाळणारे धबधबे, थंड वातावरण हे अनुभवण्यासाठी अनेक पर्यटनस्थळे गर्दीने तुडुंब भरलेली असतात. वर्षापर्यटनाचा एक भाग म्हणून अनेक लोक साहसी पर्यटनाकडेही वळतात. आपल्या जवळपासच्या डोंगरांवर, गडकोटांवर ट्रेकिंगसाठी जातात. .पावसाळी भटकंती करताना निसर्गाचे अत्यंत मनमोहक रूप पाहून आनंद तर होतोच, परंतु पावसाळ्यात सह्याद्रीत भटकंती करताना काळजी घेणे आवश्यक आहे. पावसामुळे सह्याद्रीतल्या पाऊलवाटा निसरड्या होतात. दाट धुके असते, गवत वाढलेले असते, घाटमाथ्यावर मोठ्या प्रमाणात पाऊस होतो, त्यामुळे ओढे, नाले, धबधबे यांना मोठ्या प्रमाणात पाणी असते. गडकोटांवरील मोठमोठे दगड, तटबंदीचे दगड निसटून दरड कोसळणे असे अनेक धोके असतात. अशा अनेक धोक्यांपासून सावध राहून भटकंती करणे गरजेचे आहे. स्थानिक प्रशासनही हे सर्व धोके लक्षात घेऊन त्यावर उपाययोजना करण्याचे अथवा सूचना फलक लावण्याचे काम करत असते. काही पर्यटनस्थळे वन्यजीव अभयारण्यांंतर्गत येतात, तर काही वनविभागाअंतर्गत येतात. याठिकाणी प्रशासन योग्य ती काळजी घेतच असते. परंतु पर्यटकांनीही या सूचनांचे पालन करावे, जेणेकरून पुढील धोके आधीच लक्षात येऊन कोणत्याही प्रकारचा अपघात टळेल. सह्याद्रीमध्ये साहस नक्की करावे पण अतिसाहस करून धोका पत्करू नये. मुख्य म्हणजे पावसाळा किंवा इतर कोणत्याही ऋतूमध्ये एकट्याने भटकंती कधीही करू नये. गिर्यारोहकांचे अनेक संघ आजवर सह्याद्रीमध्ये निस्वार्थपणे मदतकार्य करत आहेत. परंतु हे मदतकार्य करताना अतिसाहसामुळे दुखावलेल्या किंवा मृत पावलेल्या व्यक्तींना बाहेर काढताना त्यांना अत्यंत दुःख होते. महाराष्ट्रातील कोठेही प्रामुख्याने डोंगराळ व दुर्गम भागातील तातडीने शोध व बचाव मोहिमेसाठी समन्वय साधण्यासाठी गार्डियन गिरिप्रेमी इन्स्टिट्यूट ऑफ माउंटेनिअरिंग आणि अखिल महाराष्ट्र गिर्यारोहण महासंघ संचालित महाराष्ट्र माउंटेनिअर्स रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटरतर्फे (एमएमआरसीसी) २४ बाय ७ हेल्पलाइन २०१६मध्ये (संपर्क क्र. ७६२०-२३०-२३१) सुरू केली गेली. या हेल्पलाइनमार्फत संपूर्ण महाराष्ट्रातील शेकडो गिर्यारोहक हे मदतकार्य एक सामाजिक बांधिलकी म्हणून करतात आणि हे मदतकार्य करत असताना कित्येकदा या स्वयंसेवकांना स्वतःचा जीव धोक्यात घालून कार्य करावे लागते..Latest Marathi News Update : आज राज्यासह देशात विदेशात कुठे काय घडलं? जाणून घ्या....एमएमआरसीसी स्थापन करण्यामागचा हेतू म्हणजे एक सुव्यवस्थित संस्था तयार करणे. ती संस्था आपत्तीचे योग्य ठिकाण पटकन शोधू शकेल, स्थानिक गिर्यारोहक, बचाव स्वयंसेवक, पोलिस स्टेशन आणि रुग्णवाहिका यांच्याशी संपर्क साधू शकेल, प्रथमोपचार उपचार देऊ शकेल आणि पीडित व्यक्तीला जवळच्या वैद्यकीय मदतीसाठी त्वरित नेऊ शकेल. पावसाळ्यात सह्याद्रीचे रूप विलक्षण खुलते. मात्र हवामान, घसरडे मार्ग आणि धुक्यामुळे योग्य नियोजन व सुरक्षितता अत्यंत महत्त्वाची आहे. मानवी जीवन खूप अमूल्य आहे. या ऋतूमध्ये मानवी चुकांमुळेच माणसांचा हकनाक जीव जातो. अतिसाहस, अतिरेक न करता आणि सुरक्षित ठिकाणी योग्य ती काळजी घेऊन भटकंती केल्यास जास्त आनंद घेता येऊ शकतो. अखिल महाराष्ट्र गिर्यारोहण महासंघाने पावसाळी भटकंती करताना कशाप्रकारे काळजी घ्यावी याची नियमावली जारी केली आहे, ती पुढीलप्रमाणे -१. ओळखीच्या व अनुभवी ग्रुपसोबत ट्रेकला जावे.२. ट्रेकमधील भटक्यांची संख्या मर्यादित व नियोजन करता येईल, एवढीच असावी.३. ग्रुपकडे प्रथमोपचाराचे साहित्य असावे.४. ट्रेक कुठे आणि किती दिवसांचा आहे, तसेच लीडर/ग्रुप यांची माहिती घरी वा जवळच्या व्यक्तींना देऊन ठेवावी.५. ट्रेकमध्ये ‘फर्स्ट मॅन’ व ‘लास्ट मॅन’ यांच्या मधूनच चालावे.६. ट्रेक एक दिवसाचा असला, तरी सोबत चांगला टॉर्च ठेवावा.७. आवश्यक असल्यास स्थानिक वाटाड्या (गाइड) सोबत घ्यावा.८. पावसाचा अंदाज पाहून ट्रेकचे नियोजन करावे.९. पावसाळ्यात धुक्यामुळे वाट चुकण्याची शक्यता असते. धुक्यात वावरताना सावधानता बाळगावी.१०. किल्ल्यांवरील तट, दरवाजे, इतर पडीक अवशेष यांवर चढू नये. एखादा सुटलेला दगड निसटून अपघात होऊ शकतो.११. वॉकिंग स्टिक सोबत ठेवावी. त्यामुळे चढणे, उतरणे व चालणे सोपे होते.१२. शेवाळलेल्या जागा व पायऱ्यांवर जपून चालावे.१३. आपत्कालीन स्थितीत उपयोग व्हावा, म्हणून मोबाईल जपून वापरावा.१४. अवघड ठिकाणी फोटो किंवा सेल्फी घेणे टाळावे.१५. शहरी गोंगाट करू नये.१६. किल्ल्यावर, जंगलात, धबधब्यांजवळ कचरा करू नका. आपला निसर्ग आपणच स्वच्छ ठेवा.१७. पाणलोट क्षेत्रात जास्त पाऊस झाल्यास लगेच समजत नाही. अचानक पाण्याचा प्रवाह वाढण्याची भीती असते. त्यामुळे पाण्याच्या प्रवाहात, ओढ्यात, नदीत उतरू नये.१८. धबधब्याच्या प्रपाताबरोबर दगड पडण्याचीही शक्यता असते.१९. डोहात, धरणात पाण्याच्या खोलीचा अंदाज येत नसल्याने अपघात होऊ शकतो, त्यांमध्ये उतरणे टाळावे.२०. गर्दीची ठिकाणे टाळावीत. २१. आयत्या वेळी ट्रेकमध्ये बदल केला तर त्याबद्दल संबंधितांना कळवावे.२२. ट्रेक संपल्यावर सगळे घरी पोहोचले आहेत याची खात्री करा.२३. सोबत जास्तीचे कोरडे पदार्थ ठेवावेत. आपत्कालीन स्थितीत त्याचा उपयोग होतो.२४. सोबत असणारे सर्व साहित्य प्लॅस्टिक बॅगमध्ये टाकून चांगले पॅक करून सॅकमध्ये ठेवावे. ते ओले होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.२५. दुर्दैवाने काही दुर्घटना घडल्यास ७६२० २३० २३१ या २४ बाय ७ हेल्पलाइन नंबरवर आपत्कालीन मदतीसाठी संपर्क साधावा..काठीण्य पातळीनुसार भटकंतीचे काही पर्यायसोपे (नवशिक्यांसाठी)लोहगड किल्लाकोरीगडविसापूर किल्लाराजमाची किल्लामध्यमअंधारबनहरिश्चंद्रगडकळसूबाई शिखररायरेश्वर पठारधबधब्यांसह निसर्गानुभवदेवकुंडकाटलधार धबधबा(हवामानाचा अंदाज घेऊनच)भिवपुरी धबधबेलेखक अखिल महाराष्ट्र गिर्यारोहण महासंघाचे पुणेस्थित अध्यक्ष आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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