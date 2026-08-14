Premium|Saint Namdev : नामा म्हणे ऐसे दाऊनिया ध्यान

डॉ. रवींद्र शोभणेसंत नामदेवांनी संस्कृत काव्याचा आणि व्याकरणाचा विचार करत त्यातील तत्त्वे, प्रमेये किती प्रमाणात आपण स्वीकारायची आणि कसे मुडपून घ्यायचे हे कर्म अतिकठीण असे होते; पण ते अभिजात, जन्मजात काव्याच्या प्रपातात संत नामदेवांनी सहजसाध्य करून दाखविले आणि मराठी संत साहित्याची वाट पुढच्या प्रवासासाठी मोकळी करून दिली हे त्यांचे कार्य निश्चितच अपूर्व आणि महान असे आहे.संत नामदेवांचे काव्य अनेक गुणांनी, वैशिष्ट्यांनी युक्त असे आहे. काव्य म्हणून ते अतिशय महत्त्वाचे, श्रेष्ठ प्रतीचे आहे. आज आपण कवितेच्या ज्या अंगोपांगांची चर्चा करतो, अभ्यास करतो, त्यामागे आधुनिक काव्यशास्त्र, नवकाव्यशास्त्राची काही परिमाणे, गृहीतके आधाराला घेतो. तथापि, काव्याचा मूळ गुणधर्म पाहता अलंकार, वृत्त इत्यादी अंगांचा विचार करणे महत्त्वाचे ठरते. त्यात आणखी एक भाग म्हणजे काव्यातील प्रतिमासृष्टी. या प्रतिमासृष्टीला समांतर अशी अंगे म्हणजे अलंकार. त्यातही उपमा (उपमेय, उपमान), रूपक असे काही अलंकार काव्यातील प्रतिमांना पूरक ठरतात. काव्यातील प्रतिमा हा अलीकडच्या काव्यात येणारा प्रकार असला, तरी त्याची मुळे शोधायला थेट आपल्याला नामदेवांच्या काव्यापर्यंत जावे लागते. आधुनिक काळात किंवा नवकाव्यात दिसणारी प्रतिमासृष्टी आपल्याला संत नामदेवांच्या त्या काळातल्या काव्यात सापडते. तेव्हा संत नामदेवांच्या काव्यातल्या प्रतिमासृष्टीचे स्वरूप काय आहे ते समजून घ्यावे लागते. .प्रतिमांच्या संदर्भात विचार करताना आधी प्रतिमा म्हणजे काय हे समजून घ्यावे लागेल. प्रतिमेला इंग्रजीत ‘इमेज’ (Image) किंवा ‘मेटॅफोर’ (Metaphor) असे म्हणतात. इमेज हा शब्द आपण व्यावहारिक पातळीवर सामन्यातः वापरतो. त्याचा पर्यायी शब्द किंवा अर्थ प्रतिबिंब असाही आपण घेतो. म्हणूनच काव्यांतर्गत प्रतिमांचा विचार करताना मेटॅफोर हा शब्द अधिक सयुक्तिक ठरेल. या प्रतिमांची संकल्पना जरी पाश्चात्त्य साहित्यातून आपल्याकडे आली, तरी आपल्या साहित्यातसुद्धा वेगळ्या संदर्भात, वेगळ्या अर्थाने त्यांचा वापर होत होताच. कदाचित तो रूपक म्हणून होत असेल, कदाचित तो उपमेय किंवा उपमान अशा पातळ्यांवर होत असेल, कदाचित तो इतरही अलंकारांच्या रूपाने होत असेल; पण संस्कृत आणि मराठी काव्यात ही संकल्पना आधीच अस्तित्वात होती.येथे आपण जेव्हा इमेजऐवजी मेटॅफोर या संकल्पनेनुसार संत नामदेवांच्या काव्याचा विचार करतो, तेव्हा त्यामागे त्यांच्या काव्यातील कालातीत अंग सिद्ध करणे हाच एक उद्देश असू शकतो, हेही मान्य केले पाहिजे.प्रतिमांचा मूळ पाया मानवी संवेदनांवर आधारित आहे. त्यांना आपण ऐंद्रिय संवेदना असेही म्हणू शकतो. (या संवेदनांची चर्चा बा. सी. मर्ढेकर यांनी आपल्या सौंदर्य आणि साहित्य या पुस्तकात मूलभूत स्वरूपात केलेली आहे.) त्यामुळे या संवेदनांचा आपल्या जाणिवांवर आणि नेणिवांवरसुद्धा काय परिणाम होऊ शकतो, याबद्दलचे विश्लेषण मर्ढेकरांनी केले आहे. या संवेदना म्हणजे पंचेंद्रियांच्या साहाय्याने निर्माण होणाऱ्या संवेदना होय. यात दृकसंवेदना (डोळे), श्राव्य संवेदना (कान), गंध संवेदना (नाक), स्पर्श संवेदना (त्वचा) आणि स्वाद संवेदना (जिव्हा) या ऐंद्रिय संवेदनांचा विचार करण्यात येतो. याच संवेदना प्रतिमांच्या संदर्भात महत्त्वाच्या असतात. या सगळ्या संवेदनांची नाळ आपल्या म्हणजेच मनुष्यप्राण्याच्या मस्तिष्काशी किंवा मेंदूशी बांधलेली असते. म्हणूनच या संवेदनांची परिणामकारकता आपल्या वर्तनातून दिसून येते. याच संवेदनांच्या माध्यमातून प्रतिमांची निर्मिती होत असते.पुढील विवेचनातून प्रतिमेसंबंधीची संकल्पना अधिक स्पष्ट होईल. ‘कवी हा स्फूर्तीच्या क्षणी फक्त प्रतिमाच पाहत असतो, आणि म्हणूनच ती विशुद्ध काव्याची भाषा आहे... एखादा संवेद्य अनुभव घेऊन झाला की त्या अनुभवातील काही भाग नाहीसा होऊन जातो आणि काही तसाच टिकवला जातो. टिकवला गेलेला भाग म्हणजे त्या संवेद्य अनुभवाची ‘प्रतिमा’ होय आणि ही प्रतिमा घडवणे कल्पनाशक्तीचे कार्य आहे. (एफ. सी. प्रिस्कॉट, कविता आणि प्रतिमामधून उधृत, सुधीर रसाळ, मौज प्रकाशन, २०११, पान क्र. २००).Premium|Sant Namdev Akhyan Kavya : संत नामदेवांनी मराठी आख्यानकाव्याला दिली भक्ती आणि रसांची नवी दिशा.काव्यातील प्रतिमा म्हणजे काय यासंबंधी काही पाश्चात्त्य विचारवंतांनी, समीक्षकांनी विविध व्याख्या केलेल्या आहेत. ती चर्चा किंवा व्याख्या येथे देण्याचे तसे काही प्रयोजन नाही. फक्त या संकल्पनांच्या आधारे संत नामदेवांच्या काव्यातील प्रतिमांचा शोध घेणे महत्त्वाचे आहे. ताजेपणा अथवा नावीन्य (Freshness), उत्कटता अथवा तीव्रता (Intensity) आणि आवाहकत्व (Evocative Power) हे प्रतिमेमधील आवश्यक गुणधर्म आहेत असे डॉ. निशिकांत मिरजकर या संदर्भात विधान करतात. (संदर्भ ः श्रीनामदेवदर्शन, पान क्र. ३६०) या तीनही वैशिष्ट्यांची प्रचिती अभ्यासकांना संत नामदेवांच्या काव्यात दिसून येते.काव्यांतर्गत प्रतिमांचा हा विचार करता, संत नामदेवांच्या काव्याचा विचार येथे करावयाचा आहे. संत नामदेवांच्या काव्यात अनुभूतीची उत्कटता, भावनांचा आवेग आणि तन्मयता ही वैशिष्ट्ये दिसून येतात. त्यांना आलेल्या तीव्र अनुभूतीतून त्यांनी आपल्या अभंगातून उत्कट भाव साकारलेले आहेत. अर्थात हा अनुभव म्हणजे विठ्ठलाचा ध्यास होता. हा ध्यासच एवढा उत्कट होता, की त्यातून अनेकानेक अनुभवांना आकार मिळत गेला. ही अनुभूती तपासून घेत त्यांनी वृत्त, अलंकार, छंद इत्यादी काव्यांतर्गत वैशिष्ट्यांचा पुरेपूर उपयोग करून घेतला. हे सगळे करताना कधी थेट अनुभव, तर कधी तोच अनुभव इतर माध्यमांच्या माध्यमांतून मांडत गेले. त्या अनुभवांची उत्कटता अधिक वाढावी, काव्यदृष्ट्या त्या अनुभवांना सौंदर्य प्राप्त व्हावे म्हणून प्रतिमांचा विचार ते करीत होते. हा प्रतिमासांघात साधताना त्यांच्यातला अस्सल कवी सतत उन्नतपणे उभा राहिलेला दिसतो. ते आपल्या मांडणीत पूर्णतः समरसून जातात, तन्मय होऊन जातात हेही जाणवते. बालपणी जसे ते विठ्ठलभक्तीत पूर्ण भान हरपून जायचे, तसेच ते आपल्या काव्यनिर्मितीतसुद्धा पूर्ण समरस झालेले असायचे. या समरसतेतून आलेले प्रतिमाविश्व हे या काव्याचे मोठेपण सिद्ध करणारे ठरते.कोणत्याही कवीच्या किंवा निर्मितीशील लेखकाच्या लेखनात येणाऱ्या प्रतिमा या त्याच्या अवतीभवती अस्तित्वात असणाऱ्या व्यवहारी समाजातून, वास्तवातूनच जन्माला आलेल्या असतात. संत नामदेव हे तर ‘सिंपियाचे कुळी’ जन्माला आलेले असल्यामुळे त्यांच्या व्यवहारातील शब्द सहजपणे त्यांच्या काव्यात येतात; ते पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.सिंपियाचे कुळीं जन्म मज जाला ।परि हेतू गुंतला सदाशिवी ।।रात्रिमाजीं सिवी दिवसामाजी सिवी ।आराणूक जीवी नोव्हे कदा ।।सुई आणि सुतळी कात्री गज दोरा ।माडिला पसारा सदाशिवी ।।नामा म्हणें सिवी विठोबाची अंगी ।म्हणोनियां जगी धन्य जालों ।।वरील जातीविषयक आणि व्यवहारविषयक शब्दच प्रतिमांची रूपे घेऊन पुढे येतात, ती पाहण्यासारखी आहेत..संत नामदेवांना जे अनुभूती काव्य स्फुरलेले आहे, ती अनुभूती अधिक प्रत्ययकारी करण्यासाठी त्यांच्या काव्यात प्रतिमांचा जन्म होतो. या प्रतिमा मग ऐंद्रिय संवेदनांना स्पर्श करणाऱ्या ठरतात. त्यामुळे त्यात चित्रमयता येते. त्याला गोचरत्वाचा स्पर्श होतो. नामदेवांच्या मनातला आवेग हाच त्यांच्या काव्याचा गुण असल्यामुळे त्या प्रतिमा सहजपणे अनुभावांतर्गत निर्मिती म्हणून जन्माला येतात. त्यांच्या मनातील भक्ती, कारुण्य, ममत्व इत्यादी भावनांना चित्रमय रूप देण्यासाठी त्यांच्या काव्यात प्रतिमा जन्माला येतात. अनेक अभ्यासक संत नामदेवांचे काव्य नेणिवेतून जन्माला आलेले आहे, ते उत्स्फूर्त आहे असे मानतात; पण हे विधान एका मर्यादेपर्यंतच आपल्याला मान्य करावे लागते. प्रेरणा आणि प्रेरणेनंतरचा रचनासांघात याबद्दल विचार केला तर यातील सूक्ष्म बेड आपल्या लक्षात येईल. उदाहरणच द्यायचे तर शतकोटी अभंग रचना निर्माण करण्याचा संकल्प हा नेणिवेतून होणे नाहीच. कुठल्यातरी निश्चित जाणिवेतून संत नामदेव काव्याची निर्मिती करीत असल्याचा प्रत्यय त्यांचे काव्य अभ्यासताना जाणवते. म्हणजेच काव्य सहजस्फूर्त सुचणे हे नेणिवेतून आलेले असते; पण जेव्हा त्याचे प्रकटीकरण होते, ते शब्दबद्ध होते तेव्हा काव्याचे काही नियम, रचनेचे काही संकेत, अलंकारादी रचना या बाबी मात्र कवीला सजग राहूनच कराव्या लागतात. यासाठी हे कवी आपले पूर्वसुरी कवी आणि काव्याचा अभ्यास करीत होतेच हेही नाकारता येत नाही. याचाच अर्थ संत नामदेवांचे काव्य उत्स्फूर्त आहे; पण ते केवळ नेणिवेच्या पातळीवरील नाही, याचाही विचार करावा लागतो. प्रतिमांचा विचार करताना तर हा जाणिवेचा संदर्भ टाळून चालणारच नाही. त्या दृष्टीने संत नामदेवांच्या काव्यात आलेल्या काही ऐंद्रिय संवेदनांतून जन्माला येणाऱ्या प्रतिमांचा विचार करता येतो. त्यातून त्यांच्या दृकप्रतिमांचा विचार पुढे येतो. या संदर्भात पुढील रचनेतून या प्रतिमा कशा दृकसंवेदना घेऊन येतात ते पाहता येईल.डवरला गिरी कैलास ढवळला ।सिंहासन ज्याला ढवळेचि ।।पाहता पाहता निवाले लोचन ।भव्य ज्याचे ध्यान एकरूप ।।ढवळा सर्वांगी देह तो आपण ।लेइला भूषण तेही तैसे ।।पर्वताची बाळा पार्वती ढवळी ।अर्धांगी शोभली एकरूप ।।सर्वांगा लावली ढवळी विभूती ।मला विराजित स्फटिकांच्या ।।पांढरिया जटे मध्ये गंगा वाहे श्वेत ।गळ्यात शोभतो श्वेत सर्प ।।शंखपाळ श्रवणे कुंडले ढवळी ।देखता भूतळी दुजा नाही ।।नामा म्हणे ऐसे दावुनिया ध्यान ।भाविकाचे मन तोषवीत ।।या काव्यरचनेमध्ये ज्या दृकप्रतिमा योजल्या आहेत, त्या पाहून संत नामदेवांना प्रतिमासांघाताची जाण किती खोलवर होती हे दिसून येते.काही ठिकाणी संत नामदेव प्रतिमांच्या जागी रूपकाची योजना करतात. रूपक आणि प्रतिमा यांचा संबंध किती आणि कसा आहे हे याआधीच्या विवेचनात आलेले आहेच. पुढील रचनेतून येणाऱ्या रूपकाद्वारे दृक आणि श्राव्य संवेदना व्यक्त होतात, हेही जाणवते.असत्याचे मळ बैसले ये वाचे ।ते न फिटती साचे तीर्थोदके ।।हरिनामामृत प्रक्षाळी जिव्हेते ।पाणिये बहुते काय करिती ।।एकाच वेळी एकापेक्षा अधिक स्पर्श संवेदना काव्यात येत असतील, तर त्यानुसार कवीला तशा प्रतिमांची किंवा रूपकांची रचना करणे भाग पडते. कारण त्यातून त्यांच्या मनातील संवेदनांना अभिव्यक्त व्हायचे असते.‘प्रतीकांमध्येही प्रतिमांप्रमाणेच अर्थसमूहाचे केंद्रीकरण झालेले असते. हे अर्थही भावनिक, बौद्धिक आणि अनुभूतीजन्य असतात. साहित्य व कला यात वावरणारे संकेत म्हणजे प्रतीके. हे संकेत परंपरेने अनुभूतीशी निगडीत झालेले असतात’, हे डॉ. निशिकांत मिरजकरांचे विधान (संदर्भ ः श्रीनामदेवदर्शन, पान क्र. ३६७) या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे. या विधानाला पूरक अशी काही उदाहरणे ते देतात. त्यातून प्रतिमा आणि प्रतीक यांची संयुक्त रचना कशी निर्माण होऊ शकते याची प्रचिती येते.पोटासाठी जरी करी हरिकथा ।जन रंजविता फिरतसे ।।तेणे घात केला एकोत्तरशत कुळांचा ।पाहुणा यमाचा श्रेष्ठ थोर ।।.संत नामदेवांनी आपल्या रचनांमध्ये बुद्धीला आवाहन करणाऱ्या काही प्रतिमासुद्धा पेरल्या आहेत. त्यामुळे त्यांच्या काव्याला वेगळीच धार आलेली दिसते. अशा प्रतिमांमध्ये येणारे शब्द संस्कृतप्रचुर वाटावेत असे असेही वाचताना जाणवते.ते आम्ही अविनाश अव्यक्त जुनाट ।निजबोधे इष्ट स्वरूप माझे ।।नव्हे आप तेज वायू व्योम मही ।महत्तत्व तेही विराट वाटे ।।किंवा दुसरी रचनाही तेवढीच महत्त्वाची वाटते.नामा शिंपे नामा शिंपे ।रोप लाविले केशव बापे ।।एक उगवली आरडी दरडी ।एक वाळुनी झाली कोरडी ।।एक पुष्प फळासी आली ।एक वाळुनी झाली कोरडी ।।नाम उगवला केशवद्वारी ।न माये आंत बाहेरी ।।संत नामदेवांचे काव्य हे जसे सर्वस्पर्शी स्वरूपाचे आहे, तसेच ते गुणात्मकदृष्ट्याही अधिक श्रेष्ठ आहे. केवळ प्रतिमांचा जरी विचार करावयाचा झाला तरी सगळ्याच ऐंद्रिय पातळीवरील प्रतिमांचा विचार त्यांनी अतिशय काळजीपूर्वक असा केलेला आहे. आपले सांगणे सरधोपट ठरू नये म्हणून अस्सल कलावंत त्या सांगण्यासाठी काही वेगळ्या वाटा धुंडाळतो तशा वाटा संत नामदेवांनीसुद्धा धुंडाळल्या आहेत. त्यामुळे त्यांचे काव्य आज जवळजवळ आठशे वर्षे उलटूनसुद्धा एवढेच आस्वादक असे मानले जाते. केवळ प्रतिमांचा जरी विचार केला, तरी त्यांनी केलेला प्रतिमासांघात हा त्यांच्यातील श्रेष्ठ कवीची प्रचिती देणारा असा असल्याचे जाणवते. हा प्रतिमासांघात विक्षिप्त, परस्परविरोधी, धक्कादायक असा कधीच नव्हता. तर त्यातूनसुद्धा विठ्ठलभक्तीची विविध रूपे साकार होतात. त्यामुळे यातील प्रतिमा या एकावयवी, सुडौल, परस्परपूरक अशाच झालेल्या आहेत. या काव्यातून व्यक्त होणाऱ्या प्रतिमा या त्या काळाचा विचार केला, तर जनांतरीच्या किंवा लोकांतांच्या समवेत राहून त्यांना भक्तीची आणि विशेषतः विठ्ठलभक्तीची महती पटवून देणारी काव्यरचना करताना त्यातील श्रेष्ठत्व कुठेही डागाळू न देता ही काव्यरचना झालेली आहे. सर्वसामान्यांचा विचार करणारी काव्यरचना आणि व्युत्पन्न जनांसाठी किंवा अभिजनांसाठी निर्माण होणारी रचना (संस्कृत रचना) हा फरक लक्षात घेतला, तर लोकपरंपरेचा विचार करीत श्रेष्ठ निर्मिती करणे हे काहीसे दुरापास्त ठरते. म्हणूनच संत नामदेवांनी संस्कृत काव्याचा आणि व्याकरणाचा विचार करत त्यातील तत्त्वे, प्रमेये किती प्रमाणात आपण स्वीकारायची आणि कसे मुडपून घ्यायचे हे कर्म अतिकठीण असे होते; पण ते अभिजात, जन्मजात काव्याच्या प्रपातात संत नामदेवांनी सहजसाध्य करून दाखविले आणि मराठी संत साहित्याची वाट पुढच्या प्रवासासाठी मोकळी करून दिली हे त्यांचे कार्य निश्चितच अपूर्व आणि महान असे आहे.लेखक महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळाचे नागपूरस्थित अध्यक्ष आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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