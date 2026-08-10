Premium|Sanjeev Kapoor Cooking Journey : ‘परफेक्शनपेक्षा प्रयोग महत्त्वाचे!’

श्रुती भागवतस्वयंपाक ही केवळ रेसिपींची गोष्ट नाही, तर त्यामागे प्रयोग, कल्पकता आणि माणसांवरचा विश्वासही तितकाच महत्त्वाचा असतो, असं शेफ संजीव कपूर सांगतात. पाककलेत येण्यामागचा त्यांचा प्रवास, जगभरातील रेस्टॉरंट्स सुरू करतानाचे अनुभव, टीमवर्कचं महत्त्व, सतत नवे प्रयोग करण्याची वृत्ती, खाद्यविश्वातील रंजक किस्से यांबद्दल त्यांच्याशी साधलेला संवाद...\tपाककलेत तुम्हाला फारशी रूची नव्हती, \tअसं मी ऐकलंय, खरं आहे का?लहानपणी हे माहीतच नव्हतं की जेवण तयार करणं यातही काही प्रोफेशन असू शकतं. घरी असताना आई कणकेचा गोळा खेळायला द्यायची, त्याच्याशी मी खेळायचो एवढाच माझा स्वयंपाकाशी संबंध होता. खेळ, संगीत, नाटक हे छंद असतात पण जेवण तयार करणं हादेखील छंद असू शकतो, हे माहीतच नव्हतं. लहानपणीच थोडीफार ओळख झाली असती, तर कदाचित कुकिंग हा माझा छंद असला असता. मला आयुष्यात काहीतरी वेगळं करायचं होतं आणि तेच प्रोफेशन म्हणूनही निवडायचं होतं. जे आमच्या घरात, नातेवाइकांमध्ये, शेजारपाजाऱ्यांमध्ये, मित्रपरिवारात कोणीच केलं नसेल असं काहीतरी मला करायचं होतं. क्रिएटिव्ह काहीतरी करायचं होतं. त्यातूनच मी या क्षेत्राकडे वळलो. सुदैवाने माझ्या घरच्यांनी मला चांगला पाठिंबा दिला. ‘हा माझा वेडेपणा आहे’ असं कधीच त्यांना वाटलं नाही. मुख्य म्हणजे आत्तापर्यंत जे जे काही वेगळं, हटके केलं आहे, त्यामध्ये मी यशस्वी झालो आहे. प्रगतीच केली आहे. त्यामुळे घरचेही मला म्हणायचे, की तू ठरवलं आहेस ना तुला काय करायचं आहे. मग आमचा तुझ्यावर पूर्ण विश्वास आहे आणि आम्ही कायम तुझ्यासोबत आहोत. .आमच्या घरीही स्वयंपाक हे स्त्रियांचंच क्षेत्र असं काही नव्हतं. माझी आई शाकाहारी आहे आणि घरात मांसाहारी पदार्थ होणार असेल, तर तो माझे वडील करायचे. ते म्हणायचे, घरात मदत करायला पाहिजे. मलाही भाजी वगैरे आणायला पाठवायचे. ते आईला प्रत्येक गोष्टीत खूप सपोर्ट करायचे. त्यामुळे हे काम पुरुषांचं, ते काम महिलांचं असा कधी विचारच केला नाही.वेगवेगळ्या देशांमध्ये तुमची रेस्टॉरंट्स आहेत. ती कशी मॅनेज करता आणि फूडची क्वालिटी कशी मेंटेन राहते?हे निश्चितच सोपं नाही. कोणतंही मोठ्या स्वरूपाचं काम करताना तुम्हाला टीमची आवश्यकता असते. त्या टीमला तुमच्या सपोर्टची गरज असते, तुम्हाला त्यांना आत्मविश्वास द्यावा लागतो. तसंच टीमला फ्रीहँडही द्यावा लागतो. तुम्ही करा, तुम्ही करू शकता, मी आहे तुमच्या पाठीशी हे म्हणणंही त्यांच्यासाठी खूप असतं. मोठं नाव झालंय म्हणून सगळ्या गोष्टी परफेक्टच व्हायला पाहिजेत असं नाही. काही चुका होऊ शकतात, पण त्या सुधारतादेखील येऊ शकतात. नाव मोठं झालं की जबाबदारी वाढते, त्यामुळे सगळ्या गोष्टी परफेक्ट व्हाव्यात, अशी इच्छा आणि अपेक्षा असते. पण तसं केलं तर टीमची ग्रोथ कॉम्प्रमाइज होऊ शकते. इतर सहकारी शिकत असताना मला थोडा त्रास होऊ शकतो, पण मी सांभाळून घेतो. त्यांनाही पुढे जायचं असतं, प्रगती करायची असते. चुकांमधून ते शिकत जातात. हे सगळं करत असताना रिस्क तर असतेच, पण माझ्या लोकांसाठी मी ती रिस्क घ्यायला तयार आहे. माझ्या ब्रॅंडसाठीही ती रिस्कच असते. पण तरीही टीमवर्क खूप गरजेचं असतं.फक्त परफेक्ट लोकांबरोबरच काम करायचं असं नाही करत मी. सगळेचजण परफेक्ट नसतात. परफेक्शन ही चांगली गोष्ट आहे, पण इम्परफेक्शन हे वास्तव आहे. माझ्या सगळ्या लोकांवर मी १०० टक्के विश्वास ठेवतो आणि योग्य ती संधी देतो..Premium|Peru Travel Experience : दुखऱ्या पायावरही जिद्दीने केलेला पेरूचा अविस्मरणीय प्रवास.एखादी रेसिपी बिघडली आणि त्यातून नवीन डिश तयार झाली, असं काही झालंय का?आपल्याला माहीत नसतं कशातून काय तयार होऊ शकतं. मला वाटलं तर मी रात्री उठूनही काहीतरी तयार करत असतो. एके दिवशी जयपूरमध्ये मोठे क्लायंटन्स येणार होते, म्हणून आम्ही फॅन्सी डिनर ठेवलं होतं. त्यासाठी वेगवेगळ्या प्रकारचे पदार्थ तयार केलेले होते. ते मी टेस्ट करून बघत होतो. त्यात शेव-टोमॅटो ही एक भाजी होती. सिमला मिरचीच्या आत बटाटा भरून त्यावर पापड लावून ती फ्राय केलेली आणि त्याच्या खाली शेव, टोमॅटो अशी ती डिश होती. चवीला उत्तम. पण तरीही याचं कॉम्बिनेशन जरासं ठीक करावं असं माझ्या डोक्यात आलं. मला माझ्या बेडजवळच्या चूर्णाच्या गोळ्या आठवल्या. त्या दोन गोळ्या त्यात टाकल्या तर मजा येईल, असं त्यावेळी वाटलं. हा प्रयोग करायला मला अजून वेळ नाही मिळाला, पण मी नक्की करून बघणार आहे. चूर्णाची गोळी हा काही पदार्थात घालायचा जिन्नस नाही, पण त्याची चव मला माहीत आहे आणि त्यामुळे पदार्थ कधी बिघडत नाही. कोणतेही प्रयोग केले, तरी पदार्थाची चव प्रेडिक्टेबल असते. वेगवेगळ्या जिनसांशी आम्ही कायम खेळत राहतो, त्यातूनच नवीन काहीतरी पदार्थ तयार होतो.साधारण २५-३० वर्षांपूर्वीची गोष्ट आहे. त्याकाळी द्राक्षे सहजासहजी मिळत नव्हती. काही काळानंतर टेट्रा पॅकमध्ये काळ्या द्राक्ष्यांचा ज्यूस मिळायला लागला. तेव्हा या ज्यूसचं पाणीपुरीचं पाणी तयार केलं तर, असा विचार आला. लगेच रात्री उठून करून बघितलं. चवीला छान लागलं. मी रात्री उठून स्वयंपाकघरात काहीतरी करत असल्याचं बायकोनं पाहिलं. तिलाही ट्राय कर म्हटलं, तर ती मला म्हणाली, ‘पागल आहेस का? झोप बरं!’ त्यानंतर ही रेसिपी मी टीव्हीवर दाखवली. आज इतक्या वर्षांनी, गेल्या महिन्यात जयपूरमध्ये मला कोणीतरी सांगितलं की तुमची काळ्या द्राक्ष्यांची पाणीपुरी आम्ही नेहमी करतो, आमच्याकडे फार आवडते.तुमचा आवडता पदार्थ कोणता? बायकोला तुमच्या हातचं काय आवडतं?असा कुठला एक पदार्थ आवडीचा नाही. वेळेनुसार माझी आवड बदलते. सकाळी उठल्यावर मला चहा लागतो. नाश्त्यामध्ये डोशाला प्राधान्य देतो. संध्याकाळी कदाचित मला पाणीपुरी आवडेल. जेवल्यानंतर रसमलाई खावीशी वाटेल, आणि कधी घरचं खायची इच्छा झाली, तर आईच्या हातचा कढी-भात मला आवडतो. त्याचबरोबर कधी आलू पराठे, कधी उपवासाचे पदार्थ, तर कधी फॅन्सी पदार्थही मला खायला आवडतात. एखादा पदार्थ आवडतो म्हणून आपण रोज तोच नाही खाऊ शकत, त्यामुळे एकच असा कुठला माझा आवडता पदार्थ नाही..Premium|Mrugagad fort cave adventure : मृगगड-गोकुंड आणि भरपूर ॲडव्हेंचर.मला अनेक ठिकाणची मिसळही आवडते. आमच्यादेखील मिसळीच्या अनेक प्रकारच्या रेसिपीज आहेत. आमच्या घरी थोडी वेगळ्या प्रकारची मिसळ केली जाते, ती मला जास्त आवडते. मी त्यात स्प्राउट्स जास्त घालतो. तेलाचं प्रमाण कमी ठेवतो. मसाले कमी घालतो. त्याची चव खूपच अप्रतिम असते.माझ्या बायकोला माझ्या हातची बिर्याणी, इंडियन स्टाइलच्या चायनीज डिशेस, इंडोनेशियन, सिंगापुरियन, स्पॅनिश, इटालियन पदार्थ आवडतात. लक्सा, रिझोटो, फ्रेश पिझ्झा हे सगळं मी तिच्यासाठी घरी करतो. माझी बायको डोसा खूप छान करते. तिच्या हातचे गुजराती पदार्थ मला आवडतात, विशेषतः खांडवी. पाणीपुरीचं पाणीही ती उत्कृष्ट करते.घराबाहेर हॉस्टेल, पीजीमध्ये राहणाऱ्यांसाठी पटकन करता येतील अशा काही पौष्टिक रेसिपीज सांगाल?भेळपुरी हा उत्तम पर्याय आहे. तसंच आजकाल बाजारात मखाणे मिळतात. मखाण्याची भेळपुरी हा एक उत्तम पर्याय ठरू शकतो. मखाण्याची भेळ तयार करण्यासाठी मखाण्यांमध्ये एक-दोन प्रकारच्या चटण्या, कांदा आणि उकडलेला बटाटा मिक्स करून घालायचा. अत्यंत चविष्ट भेळ लागते. आणखी एक मखाण्याची रेसिपी म्हणजे मखाणे थोडे उकळून घ्यायचे. मग त्यातलं पाणी काढून फाटलेल्या दह्यात ते घालायचं, थोडी चटणी घालायची. दही भल्ल्यासारखी याची चव लागते. अजून एक पर्याय म्हणजे मखाणे कढईत हलकेसे परतून घ्यायचे आणि त्यात थोडा गूळ घालायचा. कॅरेमल पॉपकॉर्नसारखे कॅरेमल मखाणे तयार.आजकाल खायच्या गोष्टींमध्ये भेसळ वाढली आहे. काय खबरदारी घ्यायला हवी?त्याबाबतीत आपण जागरूक असावं. साहित्य घेत असलेल्या ठिकाणाची योग्य माहिती असावी. एखाद्या गोष्टीत खूप जास्त फायदा नसेल, तर लोक भेसळ करत नाहीत. जिथे खूप नफा मिळेल, तिथेच लोक भेसळ करतात. आपले कायदे कडक आहेत, तरीही आपण सावधगिरी बाळगावी. काही कंपन्या खोट्या जाहिराती करतात. उदाहरणार्थ, कोलेस्ट्रॉल फ्री काजू. पण काजूंमध्ये कोलेस्ट्रॉल नसतंच. दुसरं उदाहरण म्हणजे ९७ टक्के फॅट फ्री दूध अशी जाहिरात केली जाते, त्यामुळे दुधात असलेल्या तीन टक्के फॅटकडे कोणाचं लक्ष जाऊ नये असा हेतू असतो. अशा पद्धतीने अनेक पदार्थांचे मार्केटिंग केले जाते. म्हणूनच सगळ्या गोष्टींचा विचार करून हुशारीने खरेदी करायला हवी.साखरेला पर्याय काय?स्टीव्हीयाच्या पानांचा वापर करू शकता. पण मला असं वाटतं, की पदार्थांमधून साखर काढून टाकण्यापेक्षा साखरेचं प्रमाण कमी करा आणि शारीरिक ॲक्टिव्हिटी वाढवा. मध, गुळाने कॅलरीजमध्ये फारसा फरक पडत नाही. साखरेपेक्षा तुलनेनं थोडं चांगलं. पण म्हणून साखरेला पर्याय म्हणून ते जास्त प्रमाणात घेत असाल, तर नुकसानच जास्त आहे.लेखिका साप्ताहिक सकाळच्या संपादकीय सहकारी आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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