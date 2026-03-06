Premium|Sant Janabai Abhang : संत जनाबाईंच्या अभंगातून स्त्रीवादी विचारधारेचा उदय

डॉ. रवींद्र शोभणेनामदेवांच्या घरी असलेल्या विठ्ठलभक्तीचा प्रभाव किंवा परिणाम जसा नामदेवांवर झाला तसाच तो त्यांच्या आधी जनाबाईवर झाला होता. एरवी जनाबाई त्यांच्या घरात गेली नसती तर हा प्रभाव तिच्या व्यक्तिमत्त्वावर झाला असता की नाही, याचे उत्तर नक्की देता येत नाही. मराठी संतकाव्याच्या परंपरेत संत जनाबाई हे नाव अतिशय महत्त्वाचे मानले जाते. यांनी केलेली काव्यनिर्मिती संतसाहित्यातच नव्हे, तर पुढील काळातसुद्धा जनमानासात तेवढीच स्थान मिळवणारी अशी ठरली आहे. विशेषतः मराठीत स्त्रीवादी साहित्याची चळवळ निर्माण झाली, त्या काळात महाराष्ट्रातील स्त्रीवादी लेखिकांनी ताराबाई शिंदे यांचा ‘स्त्री-पुरुष तुलना’ हा निबंध आणि त्याआधी संत जनाबाईंचे अभंग आपल्या अभिव्यक्तीसाठी आधाराला घेतल्याचे दिसून येते. विशेषतः ‘डोईचा पदर आला खांद्यावरी । भरल्या बाजारी जाईन मी ।।’ यातील बंधमुक्त भूमिका, पारंपरिक जोखडांना झुगारणारी विचारधारा म्हणून या अभंगाकडे मोठ्या आदराने पाहिले जाते. .Premium| Panhala to Pavankhind: भावा, ह्यो पन्हाळा-पावनखिंडचा काय विषय? शिवकालीन इतिहास अनुभवण्यासाठी ही वाटचाल पुरेशी आहे का?.या काळाचा विचार केला, तर जनाबाईच्या समकालीन आणि उत्तरकालीन अशा आणखी बऱ्याच कवयित्री दिसून येतात. त्यात संत चोखोबांची पत्नी सोयराबाई, बहीण निर्मळा, महानुभाव पंथातील महदंबा, संत कान्होपात्रा, मुक्ताबाई, तुकाराम शिष्या बहिणाबाई, रामदास शिष्या वेणाबाई आदी संत कवयित्री दिसून येतात. जनाबाईचा काळ (इ.स. १२५८-१३५०) पाहता त्या संत नामदेवांपेक्षा बारा वर्षांनी मोठ्या होत्या, आणि त्यांना जवळजवळ ब्याण्णव वर्षांचे आयुष्य लाभले. एवढी दीर्घायुषी कवयित्री मराठीत तरी दिसत नाहीच. जनाबाईच्या आधी होऊन गेलेल्या महदंबेचा (इ.स. १२३८-१३०८) उल्लेख येतो. ती धवळ्यांच्या रचनेसाठी प्रसिद्ध आहे; पण महानुभाव पंथ हा संतसाहित्याच्या कक्षेत किंवा विठ्ठलभक्तीच्या कक्षेत किती येतो, हा प्रश्नच आहे. त्या पंथाचे आराध्यदैवत म्हणून कृष्ण त्यांच्या लेखनाच्या आणि उपासनेच्या केंद्रस्थानी आहे; आणि वारकरी संप्रदायांच्या केंद्रस्थानी विठ्ठल आहे. विठ्ठलभक्ती आहे. कलियुगात कृष्ण आणि विठ्ठल जरी एकच असले, तरी या दोन संप्रदायांच्या आचारधर्मात मोठे अंतर आहे. या कवयित्रीबरोबरच जनाबाईच्या समकालीन असे आणखी एक नाव घ्यावयाचे झाले, तर ते मुक्ताबाईचे (ज्ञानेश्वरभगिनी) घ्यावे लागते. मुक्ताबाई (१२७९-१२९७) केवळ अठरा वर्षे आयुष्य लाभलेली अशी कवयित्री होती. या काळाचा विचार करता अर्थातच संतकाव्यात जनाबाईला निश्चितच ज्येष्ठत्वाचा मान द्यावा लागेल. काही अभ्यासक पहिली संत कवयित्री म्हणून मुक्ताबाईचे नाव घेतात; पण जनाबाई मुक्ताबाईपेक्षा एकवीस वर्षांनी मोठी होती आणि मुक्ताबाईच्या समाधीनंतरसुद्धा जवळजवळ त्रेपन्न वर्षे जिवंत होती. शिवाय मुक्ताबाईचा सगळा जीवनप्रवास तिने पाहिला होता.जनाबाईची जीवनकहाणीही जगावेगळी आहे. नामदेवांचे जन्मगाव असलेल्या नरसी-बामणी जवळच असलेले (तत्कालीन परभणी जिल्हा व आताचा हिंगोली जिल्हा) गंगाखेड हे गोदातीरी वसलेले गाव. या गावात राहणारे मातंग समाजातील दमा आणि कारुंड हे दांपत्य विठ्ठलभक्त होते. हे दांपत्य नियमित पंढरपूरची वारी करणारे असे होते. त्यांच्या घरी जनाईचा जन्म झाला. पांडुरंगाने दमा आणि कारुंड यांना दिलेल्या दृष्टांतानुसार, दमाने जनाईचे मातृछत्र हरवल्यामुळे ती चार-पाच वर्षांची असतानाच तिला दामाशेटी यांच्या पदरात टाकले आणि त्या दिवसापासून जनाई त्या घरात दासी किंवा आश्रित म्हणून वावरली ती शेवटपर्यंत. दामाशेटी आणि गोणाई यांनीसुद्धा तिचा सांभाळ आपल्या कन्येप्रमाणे केला. ती जरी नामयाची दासी म्हणत असली, तरी ती दामाशेटीच्या घरातील एक व्यक्ती, कुटुंबातील एक घटक म्हणूनच वावरत होती. आपल्या आई-वडिलांनी आपल्याला लहान असताना दामाशेटीच्या घरी आश्रित म्हणून ठेवले याची खंत जनाईच्या मनात कधीही नव्हती. उलट ती विठ्ठलाला साकडे घालत म्हणते -माय मेली बाप मेला ।आता संभाळी विठ्ठला ।।मी तुझे गा कोकरू ।नको मजसी अव्हेरू ।।किंवा नामदेवाविषयीचा कृतज्ञ भाव व्यक्त करताना तीच जनाईम्हणते -धन्य मायबाप माझा नामदेव ।तेणे पंढरीराजा दाखविले ।।यातून जनाईचा नामदेवाविषयी आदरभाव जसा व्यक्त होतो, तसेच एक उत्तर सहजच मिळते. आणि ते म्हणजे नामदेवाच्या जन्मगावासंबंधीच्या वादाचे. नामदेवांचा जन्म नरसी-बामणीचा आणि काही वर्षांनी संपूर्ण कुटुंब पंढरपुरात स्थायिक झाले, असे यातून सांगता येते..नामदेवांच्या घरी असलेल्या विठ्ठलभक्तीचा प्रभाव किंवा परिणाम जसा नामदेवांवर झाला तसाच तो त्यांच्या आधी जनाबाईवर झाला होता. दामाशेटी आणि गोणाईच्या विठ्ठलभक्त असण्याचा आणि त्यांच्या घरातील या भक्तिमय वातावरणाचा हा परिणाम होता हे आवर्जून सांगावे लागेल. एरवी जनाबाई त्यांच्या घरात गेली नसती तर हा प्रभाव तिच्या व्यक्तिमत्त्वावर झाला असता की नाही, याचे उत्तर नक्की देता येत नाही. पण तिथल्या वातावरणाने आणि विठ्ठलभक्तीने प्रभावित होऊन जनाईसुद्धा काव्यरचना करू लागली. नामदेवांच्या बालपणापासून ती त्यांना पाहत आलेली होती. नामदेवांच्या व्यक्तिमत्त्वाशी संबंधित असलेले चमत्कार, त्यांची विठ्ठलभक्ती यांची ती साक्षीदार होती. गोणाईच्या गर्भधारणेपासून नामदेवांच्या बाळलिलेपर्यंतच्या सगळ्या टप्प्यांवर ती नामदेवांना पाहत होती. सांभाळत होती. संत परंपरेमध्ये जनाबाईचे ३०० ते ३५० अभंग आज उपलब्ध आहेत, आणि या सगळ्या अभंगांत विठ्ठलभक्ती प्राधान्याने दिसून येते. जनाबाई नामदेवांना घडताना पाहत असतानाच ती स्वतःसुद्धा घडत होती, असे म्हटले तर ते वावगे ठरणार नाही. कारण जनाईमधील कवयित्री पाहता ती कोणत्यातरी टप्प्यावर घडत असणारच, आणि या घडण्यामागे कोठून तरी तिने प्रेरणा घेतली असणारच. आधी तिने काव्यनिर्मितीला प्रारंभ केला की नामदेवांची अभंग रचना, कीर्तनाचा सराव पाहत असताना नामदेवांच्या पावलावर पाऊल टाकत ती कवयित्री म्हणून घडत गेली? याचा उलगडा करणे काहीसे कठीण वाटू लागले, तरी पुढील अभंगातून या शंकेचे उत्तर मिळते.नामयाचें ठेवणें जनीस लाधलें ।धन सांपडलें विटेवरी ।।धन्य माझा जन्म धन्य माझा वंश ।धन्य विष्णुदास स्वामी माझा ॥(जनाबाई अभंग क्र. २४७) केवळ जनाबाईच नव्हे तर संत नामदेवांच्या घरातील जवळज त्याचे उत्तर द्यायचे, तर विठ्ठभक्तीमुळे तिच्यातील पोरकेपण गळून पडले आणिविठ्ठल-स्त्री जन्म ह्मणवुनी न व्हावें उदास ।साधुसंतां ऐसें केलें जनीं ॥संतांचे घरची दासी मी अंकिली ।विठोबानें दिल्ही प्रेमकळा ॥हा भाव किंवा हे शहाणपण जनाबाईला आले ते वयाच्या एका टप्प्यावर. आपल्या आयुष्याच्या पहिल्या टप्प्यावर तिला असलेले बुजलेपण, आपण विठ्ठलाच्या भक्तीसाठी लायक नाहीत असा असलेला आंतरिक न्यूनभाव यामुळे तिला स्वतःलाच चाचपडत, आपल्यातील न्यूनत्वाची कबुली देत पुढे जावे लागले. कदाचित या टप्प्यावर तिचे वय विशी-बाविशीच्या पुढेही गेले असावे. आणि नामदेव लहानपणापासूनच विठ्ठलभक्तीत गढून गेलेले. म्हणूनच त्यांच्या अभंगांचा, त्यांच्या रचनांचा आदर्श समोर ठेवून जनाईसुद्धा आपल्यातील कवयित्रीला घडवीत असावी. त्यातूनच नामदेवांप्रति तिच्या मनात प्रचंड आदर जाणवत असावा.काय करूं त्या कर्मासी ।धाव धाव ऋषीकेशी ।।नाश होतो आयुष्याचा ।तुझें नांव नये वाचा ।।व्यर्थ कष्टवली माता ।तुझें नाम नये गाता ।।आपण पापी आहोत, अज्ञानी आहोत याची जाणीव ठेवूनच देवाने आपला उद्धार करावा, आपल्यातले दोष बाजूला सारून आपल्याला भक्ती करण्याचे बळ द्यावे, ही मनोकामना आणि त्याविषयीची तळमळ तिच्या अभंगांतून सतत दिसून येते. यातूनच विठ्ठलाविषयीची आपलेपणाची भावना अधिक प्रखर आणि प्रामाणिक होताना दिसते. ही भावना खरेतर पाहण्यासारखी आणि पुढच्या दिशा शोधण्यासाठी मदत करणारीही आहे. आपल्या दैवतावर आपलाच हक्क आहे, ही भावना तिच्या मनात जागी होते तेव्हा ती तेवढ्याच कळवल्याने, अधिकारवाणीने आतला संताप व्यक्त करीत विठ्ठलाला सुनावतेसुद्धा -अरे विठया विठया ।मूळ मायेच्या कारटया ॥तुझी रांड रंडकी झाली ।जन्मसावित्री चुडा ल्याली ॥तुझें गेलें मढें ।तुला पाहून काळ रडे ॥उभी राहूनि आंगणीं ।शिव्या देत दासी जनी ॥या रचनेतून जनाबाई आपल्या मनातला आकांत अधिक प्रभावीपणे मांडते. आपण शिव्या कोणाला देतो? आगपाखड कोणावर करतो? तर जो आपला हक्काचा माणूस आहे त्याच्यावरच. हा हक्क जनाबाई विठ्ठलावर गाजवते. कारण इतर कुणावर आपला हक्क गाजवण्यासाठी तिला असा हक्काचा माणूस लौकिक जीवनात तिला भेटलाच नाही. त्यामुळे विठ्ठल हेच आपले सर्वस्व आहे ही भावना तिच्या मनात कायमच पक्की झाली होती. उपरोक्त रचनेतून व्यक्त झालेला संताप हा संतसाहित्यात अतिशय महत्त्वाचा वाटतो. कदाचित हीच शैली, हाच भाव संत तुकारामांनी आपल्या अभंगासाठी स्वीकारला की काय अशी शंका येते. कारण ही शैली नामदेवांच्या शैलीपेक्षा तुकारामांच्या शैलीच्या अधिक जवळ जाणारी वाटते.जनाबाई आमरण अविवाहित राहिली. स्त्रीभाव, स्त्रीसुलभ जाणिवा या गोष्टी निश्चितच तिच्या शरीरात जागत्या असतील. तथापि, तारुण्याच्या उंबरठ्यावर चढल्यापासून तिच्या आयुष्याला व्यापले होते ते विठ्ठलाच्या भक्तीने; पण या विठ्ठलाच्या बाबतीत जनाबाई प्रेमभावना कधीच व्यक्त करीत नाही. तिच्यानंतर राजस्थानात २४० वर्षांनी जन्मलेल्या संत मीराबाईच्या रचनेत, काव्यात मात्र कृष्णाविषयीची प्रेमभावना काठोकाठ भरून वाहताना दिसते. मीराबाई कृष्णाला आपला सखा, प्रियकर समजते. मराठीतल्या कोणत्याच संत कवयित्रीच्या रचनेत अशा प्रकारची भावना आपल्या आराध्याच्या संदर्भात दिसून येत नाही. हा राजस्थान आणि महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक जीवनाचा, आध्यात्मिक संस्कारांचा आणि देवाप्रति, आपल्या आराध्यदेवतेप्रति असलेली माता-पित्याची असलेली भावना हाच भाव महत्त्वाचा मनाला जातो. पुढे याच भक्तिसंप्रदायात काही ठिकाणी मधुरा भक्तीची अभिव्यक्ती दिसते ती पुरुष संतांच्या रचनांमध्ये. ती म्हणजे विशेषतः ज्ञानेश्वरांच्या विराण्यांतून..तत्कालीन जातिव्यवस्थेच्या आणि वर्णव्यवस्थेच्या प्रभावात जनाबाई आणि नामदेवांच्या नात्याचे परिशीलन करताना जनाबाईने कधीच नामदेवांकडे आपला भाऊ म्हणून पाहिले नाही. मानलेला भाऊ म्हणूनसुद्धा पाहिले नाही. तिने लहानग्या नामदेवांचा प्रतिपाळ केला असेलच. त्यांना आपल्या कडेवर-खांद्यावर खेळविले असेलच. त्यांच्यावर लहान भावासारखे प्रेम केले असणारच. घरातली (मोठ्या बहिणीच्या वयाची) व्यक्ती म्हणून वावरताना तिच्यावर गोणाईने असल्या काही जबाबदाऱ्या दिल्या असतीलच. हे सगळे स्वाभाविक आहे. पण तरी जनाबाईने कधीही नामदेवाला आपला लहानगा भाऊ अशा शब्दांत उल्लेखिले नाही. कारण एका घरात राहूनसुद्धा जनाबाई जातिव्यवस्थेनुसार तत्कालीन बहुजनांच्या घरात स्वयंपाकघरापर्यंत कितीशी वावरत होती, हा विचार करायला लावणारा एक मुद्दा आहे. त्यामुळे ती नामदेवांच्या घरात वावरणारी दासी होती; दासी किंवा नोकर म्हणून जी कामे तिच्या वाट्याला आलेली असतील ती करणे आणि फावल्या वेळात विठ्ठलभक्ती करणे, हाच तिचा दैनंदिन आचारधर्म होता. याचाच अर्थ संतांनी आध्यात्मिक लोकशाही निर्माण केली असे म्हटले जाते, ती फक्त एका मर्यादित पातळीवर येऊन विठ्ठलभक्ती करण्यापुरतीच असावी असेही विधान करता येईल. असे वर्णव्यवस्थेतील खालच्या जातीतील संतांना विठ्ठलाची भक्ती करताना जातीयदृष्ट्या काही मर्यादा किंवा सामाजिक बंधने आखून दिली होतीच. किंवा त्यांनीच आपल्याभोवती ही बंधने आखून घेतली होती, असेही म्हणता येईल. चोखामेळ्याचे उदाहरण हे याबाबतीत अधिक बोलके असे आहे. पण हे सगळे खरे असले, तरी या संतांच्या वाट्याला ज्ञानदेवांच्या (आणि त्यांच्या भावंडांच्याही) वाट्याला आलेली उपेक्षा मात्र आली नाही असे म्हणावे लागते. विठ्ठलाच्या वारीत ही सगळी भक्त मंडळी एकाच स्तरावर वावरत होती, हीच ती आध्यात्मिक लोकशाही म्हणता येईल.आपल्या वाट्याला आलेल्या अशा परिस्थितीतसुद्धा जनाबाईने ३०० ते ३५० काव्यरचना केल्या हे महत्त्वाचे आहे. या रचनेत वैविध्य होते. करुणापर, काकडआरती, पाळणा, भारुड, योगानुभव, संतमहिमा अशा विविध स्वरूपाच्या रचना जनाबाईने केल्या आहेत. यातला भारुड हा प्रकार कीर्तनाच्या आणि लळिताच्या परंपरेतून पुढे आलेला असा लोकप्रकार आहे. पुढे संत एकनाथांनी लोकप्रिय केलेला हा प्रकार सर्वात आधी जनाबाईने हाताळला असे म्हणण्यात काही संदेह नाही. संत नामदेव कीर्तन परंपरेला पुढे नेणारे संत व आद्य कीर्तनकार म्हणून ख्याती मिळवत असतानाच जनाबाईने त्या प्रेरणेतून हे भारुड रचले असावे.खंडेराया तुज करितें नवसू ।मरूं देरे सासू खंडेराया ॥सासू मेल्यावरी तुटेल आसरा ।मरुं दे सासरा खंडेराया ॥सासरा मेलिया होईल आनंद ।मरूं दे नणंद खंडेराया ।।नणंद सरतां होईन मोकळी ।गळां घालीन झोळी भंडाराची ॥जनी म्हणे खंडो अवघे मरुं दे ।एकटी राहूं दे पायापशीं ॥संत जनाबाईने रचलेले वरील भारुड आणि संत एकनाथांनी रचलेले भारुड - ‘सत्वर पाव गं मला । भवानीमाय रोडगा वाहीन तुला ।।’ या दोन भारुडांतील साम्य-भेदसुद्धा पाहण्यासारखा आहे. थोडक्यात ‘नामयाची जनी’ म्हणून आयुष्य घालवलेल्या या संत कवयित्रीचे संतसाहित्यातील स्थान बहुमोलाचे आहे, हे नाकारता येत नाही.डॉ. रवींद्र शोभणे ९७व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष आणि महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळाचे नागपूरस्थित अध्यक्ष आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 