Premium|Women in Sant Literature : ऐसी जे घातकी जन्म कासयासी

डॉ. रवींद्र शोभणेपुरुषाच्या प्रगतीत, त्याच्या नैतिक चारित्र्यात स्त्रीचा वाटा फार मोठा असतो, हे संतांना ठाऊक नव्हते असे नाही. आपण समाजात ही नैतिकता पेरली नाही, तर आपल्या काव्याला काहीही अर्थ उरणार ही भीतीही या संत परंपरेला होती असेही म्हणता येईल. म्हणूनच त्यांनी आपल्या काव्याला एक नैतिक अधिष्ठान प्राप्त व्हावे, यासाठी पुरेपूर काळजी घेतली. त्यामुळेच काळाच्या रेट्यात आजही संतकाव्य विविध पैलूंसह आपल्यासमोर उभे आहे.प्राचीन साहित्यात स्त्रियांना विशेष महत्त्व नव्हतेच. त्यांच्याकडे समाजाचा, कवींचा, किंबहुना संतांचाही पाहण्याचा दृष्टिकोन हा नगण्य स्वरूपाचा असाच होता. भारतीय पुराणात, महाकाव्यात आणि वैदिक वाङ्मयात स्त्रियांचे चित्रण पूर्वग्रहातून, दुय्यम स्वरूपातूनच आलेले दिसून येते. ती धर्माच्या नावाखाली सतत चिरडली जायची; हेच तिचे भागध्येय आहे, तिचे नशीब आहे, या सबबीवर तिला न्याय मिळणे तर सोडाच, पण तिच्याकडे साधे सहानुभूतीच्या भावनेनेसुद्धा पाहिले जात नव्हते. याला कारण आपले धर्मग्रंथ आणि त्यात मांडलेली स्त्रियांविषयीची मते. त्यामुळे प्राचीन काळापासून चालत आलेल्या या समजुतीत संतकाळातसुद्धा काहीही फरक पडला नाही. महानुभाव पंथांचे संस्थापक श्रीचक्रधर स्वामी ‘चित्रीची स्त्री न देखावी’ असे आपल्या साधकांना सांगतात. स्त्री ही मोक्षाच्या वाटेवरची धोंड आहे, ती पुरुषाला त्याच्या ध्येयापासून दूर सारणारी आणि त्याला मोहात गुंतवणारी आहे अशा स्वरूपाचे विचार तत्कालीन महापुरुषांच्या मनात कायमचे पक्के बसले होते. थोडक्यात त्या काळात स्त्रीला कोणतेच महत्त्व नव्हते. महत्त्व सोडाच, तिचा एक माणूस म्हणून कधीच विचार होत नव्हता. हे चित्र संत साहित्याच्या काळातसुद्धा असेच होते. वैदिक काळात लोपामुद्रा, गार्गी आदी स्त्रियांनी वैदिक वाङ्मयात आपला सहभाग नोंदविला होता, असे उल्लेख आपण वाचतोच. ‘यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः । यात्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वासत्राफलाः क्रियाः ।।’ जिथे स्त्रियांचा सन्मान होतो तिथे देवता वास करतात, आणि जिथे स्त्रियांचा अपमान होतो तिथे केलेली सगळी चांगली कर्मे व्यर्थ जातात, असा याचा साधा अर्थ आहे. स्त्रीचा गौरव त्या काळी केला गेला आहे, किंवा महानुभाव संप्रदायातसुद्धा महदंबा, आबाईसा आदी कवयित्री होत्या. मराठी संत काव्यातसुद्धा संत जनाबाई आणि संत मुक्ताबाई या संत कवयित्री प्रारंभीच्या काळी होऊन गेल्या. तरीसुद्धा त्या काळी संत साहित्यात किंवा समाजातसुद्धा स्त्रीविषयीचा दृष्टिकोन कमालीचा अनादरयुक्त होता. हा दृष्टिकोन तेव्हाच जनमानसात होता असे नाही, तर तो संत तुकारामांच्या काळापर्यंत तसाच कायम होता -स्त्रियांचा तो संग नको नारायणा ।काष्ठा या पाषाणामृत्तिकेच्या ॥असे म्हणणारे संत तुकाराम किंवा स्त्रीकामें प्रपंचु सबळ । स्त्रीकामें दुःख प्रबळ ।स्त्रीकामें मायेसी बळ । स्त्रीकामें मोहिलें जग ।।असे म्हणणारे संत एकनाथ हे याच संत परंपरेतले. .याचा अर्थ हाच घेता येईल, की संत नामदेवांच्या काळात किंवा त्यांच्या आगेमागे कित्येक वर्षे भारतीय समाजाचा स्त्रियांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन असाच अनादरयुक्त होता. भारतीय जनमानसाला स्त्रियांकडे आदराने पाहण्याची दृष्टी पहिल्यांदा दिली ती महात्मा जोतिराव फुले यांनी. पुढे प्रबोधन काळात या दृष्टिकोनात आमूलाग्र बदल झाल्याचे चित्र आपणास दिसते. स्त्रियांविषयीच्या पारंपरिक दृष्टिकोनाच्या संदर्भात विचार करता संत नामदेवसुद्धा याला अपवाद नव्हते, हे मान्य करावे लागते. त्यांच्या पुढील रचनेतून याचे प्रत्यंतर आल्यावाचून राहत नाही.लावण्यसुंदर रूपाने बरवी । पापीण जाणावी ती कामिनी ।।देखता होतसे संगाची वासना । भक्ताच्या भजना नाश होये ।।ऐसी जे घातकी जन्म कासयासी। चांडाळीण तिसी नरक प्राप्त ।।नामा म्हणे तिचे पाहू नये तोंड । पापीण ते रांड बुडवी नरा ।।संतांचा हा स्त्रीविषयक अनुदार दृष्टिकोन पाहून प्रबोधन काळातील प्रबोधनकारांनी संतांच्या काव्याकडे किंवा त्यांच्या कर्तृत्वाकडे पाठ फिरवली. असे असतानासुद्धा संत परंपरेत महदंबा, जनाबाई, मुक्ताबाई, कान्होपात्रा, बहिणाबाई, वेणाबाई या संत कवयित्री मराठीत होऊन गेल्या. त्यांचे काव्य मराठी काव्याच्या प्रांतात महत्त्वाचे म्हणून ओळखले जाते. संत जनाबाई यांच्या काव्याचे दाखले तर पहिली बंडखोर कवयित्री म्हणून अनेक स्त्रीवादी कवयित्री, समीक्षक देतात. याचा अर्थ त्या काळी या संत कवयित्रींनी पुरुष संतांच्या खांद्याला खांदा लावून या वारकरी संप्रदायांच्या चळवळीत आपले योगदान दिले. संतांच्या या पारंपरिक दृष्टिकोनाव्यतिरिक्त या पुरुष संतांनी या कवयित्रींना आपल्या या संप्रदायात मानाचे स्थान दिले. त्यांनी स्त्री ही आपल्या मोक्षाच्या वाटेवरची धोंड आहे या हेतूने त्यांच्यावर बहिष्कार कधीही टाकला नाही. तत्कालीन जातीव्यवस्थेतील अनेक जाती-धर्माच्या संतांना आपल्यात सामावून घेत आध्यात्मिक लोकशाहीची स्थापना या संतांनी केली होती, तशाच प्रकारे त्यांनी या स्त्री संतांनासुद्धा चळवळीत सहभागी करून घेतले होते. संत तुकारामांचा वरील स्त्रीविषयक अभंग पहिला, तरी त्यांच्या पट्टशिष्या म्हणून संत बहिणाबाई त्यांच्यासोबत वावरत होत्याच. तेव्हा या चित्राचा विचार वेगळ्या दृष्टीने करावा लागले.संत नामदेवांच्या काव्याचा विचार केला, तर असे दिसते की त्यांच्यावर असलेल्या स्त्रीविषयक विचारांचा पारंपरिक पगडा त्यांना बाजूला सारता येत नव्हता. तो कधी त्यांनी बाजूला सारण्याचा प्रयत्नसुद्धा केला नाही; पण त्यांच्या मनात खरेच स्त्रीविषयी अशी भावना असावी? उलट त्यांच्या घरी एकूण नऊ स्त्रिया वावरत होत्या. जनाई ऊर्फ संत जनाबाई या तर त्यांच्या घरी आश्रित म्हणून वाढल्या. त्या केवळ आश्रितच नव्हत्या, तर जन्माने अस्पृश्यसुद्धा होत्या. संत नामदेवांची आई गोणाई, पत्नी राजाई, मुलगी लिंबाई, बहीण आऊबाई, लडाई, गोडाई, येसाई, साखराई या सुना अशा नऊ स्त्रिया त्यांच्या घरात वावरत असताना संत नामदेव यांच्या काव्यात या प्रकाराचे संदर्भ येतात तेव्हा त्यांचा वेगळा विचार करावा लागेल. भजन-कीर्तनात, पुराण-आख्यानाच्या पठणात किंवा पंढरपूरच्या वारीतसुद्धा या स्त्रियांचा वावर सामान्य पातळीवरचा होता. या संतांच्या घरातल्या स्त्रिया विठ्ठलभक्तीत रस घेणाऱ्या होत्या. सामान्य घरातल्या, बहुजन समाजातल्या संतांच्या घरातसुद्धा स्त्री विठ्ठलभक्ती करणारी होती. ज्या तत्कालीन समाजव्यवस्थेने संत चोखामेळांना विठ्ठलाच्या गाभाऱ्यापर्यंत येऊ दिले नव्हते, त्यांच्या घरातील त्यांची पत्नी सोयराबाई, मुलगा कर्ममेळा, बहीण निर्मळा आणि मेव्हणा बंका हेही विठ्ठलभक्त होते. या सर्वसामान्य समाजातील आणि समाजाने बहिष्कृत केलेल्या जातीतील स्त्रिया या संतांच्या बरोबरीने वावरत असताना संतांनी त्यांच्याविषयीचे असे अनादरयुक्त उद्गार का आणि कोणत्या परिस्थितीत काढले असावेत, हे शोधणे महत्त्वाचे वाटते..येथे स्त्री या शब्दाचा अर्थ परस्त्री असा घेणे इष्ट ठरावे. परस्त्री मातेसमान असा आदर्श आपल्या संस्कृतीने घालून दिलेले आहे. ‘मातृवत्परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत् । आत्मवत्सर्व भूतेषु यः पश्यति पश्यति ।।’ (जी व्यक्ती धार्मिक प्रवृत्तीची असते ती परस्त्रीला मातेसमान आणि परद्रव्याला मातीसमान मानते.) याचा अर्थच संत काव्यात किंवा तत्कालीन समाजात परस्त्रीविषयीची भावना ही अशी आदराची होती. तरीही एकूणच स्त्रीविषयीचा दृष्टिकोन हा असा अनादरयुक्त दिसून येतो तो कोणत्या कारणाने? तर, त्याचे उत्तर संत नामदेवांच्याच वरील रचनेत दिले आहे. लावण्यसुंदर, रूपाने बरवी अशी स्त्री (परस्त्री) कोणत्याही पुरुषाच्या दृष्टीस पडली, तर त्याचे मन चंचल होते, तो पुरुष कामासक्त होतो आणि तो आपल्या लक्ष्यापासून म्हणजेच ईश्वरभक्तीपासून दुरावला जातो.जी स्त्री चंचल आहे, उच्छृंखल वर्तणुकीची आहे, परपुरुषाला संमोहित करणारी आहे, नैतिकदृष्ट्या उथळ आहे अशा स्त्रियांवर संतांनी आक्षेप घेतला आहे. आपला समाज भक्कम अशी कुटुंबव्यवस्था असलेला समाज आहे, या समाजात कुटुंबांच्या चौकटीत विविध नात्यांनी स्त्री ही पुरुषांच्या जीवनाचा आधार म्हणून वावरत असते. पुरुषाच्या प्रगतीत, त्याच्या नैतिक चारित्र्यात स्त्रीचा वाटा फार मोठा असतो, हे संतांना ठाऊक नव्हते असे नाही. आपण समाजात ही नैतिकता पेरली नाही, तर आपल्या काव्याला काहीही अर्थ उरणार ही भीतीही या संत परंपरेला होती असेही म्हणता येईल. म्हणूनच त्यांनी आपल्या काव्याला एक नैतिक अधिष्ठान प्राप्त व्हावे, यासाठी पुरेपूर काळजी घेतली. त्यामुळेच काळाच्या रेट्यात आजही संतकाव्य विविध पैलूंसह आपल्यासमोर उभे आहे.परस्त्रीविषयीचा विचार मांडताना तो जसा स्त्रीच्या संदर्भात मांडला गेला आहे तसाच तो पुरुषाच्या संदर्भातसुद्धा मांडला आहे. म्हणजे स्त्री ही जशी पुरुषाला त्याच्या नैतिक अधिष्ठानापासून दूर सारते, तसेच पुरुषाच्या मनातसुद्धा परस्त्रीविषयी येणारे विचार किंवा त्याच्या मनात परस्त्रीविषयी उद्भवणारी अभिलाषा हीच मुळात वाईट आहे. अर्थात या संतकाव्यात किंवा विशेषत्वाने संत नामदेवांच्या काव्यात येणारी प्रचिती ही अनुभवजन्य होती का? तसे अनुभव त्या काळी काही संतांच्या वाट्याला आलेले होते का? तर या प्रश्नांचे उत्तर नकारार्थीच द्यावे लागते. हे संत चारित्र्यसंपन्न होते. सत्शील होते. म्हणजेच विठ्ठलभक्तीची प्रचिती अनुभवजन्य अशी होती, तर ही प्रचिती अनुभवजन्य नसून ती अभ्यासजन्य होती असेही म्हणावे लागेल. यासाठी त्यांच्यासमोर भारतीय महाकाव्ये होती, पुराणे होती. परस्त्रीच्या अभिलाषेने मोठमोठी साम्राज्ये भुईसपाट झाली, माणसे भ्रष्ट झाली याची अनेक उदाहरणे आपल्या महाकाव्यांत आणि पुराणांत आहेत.परस्त्रीविषयीची ही अशी मते संत साहित्यात रूढ झाली असली, तरी दुसरीकडे याच साहित्यात विठ्ठलाला ‘माउली’ अशी उपमासुद्धा याच संतांनी दिलेली आहे. विठूमाउली म्हणून याच संतांनी विठ्ठलाला मातेच्या ठायी मानले आहे. तर दुसरीकडे याच संत परंपरेने मधुराभक्तीसुद्धा रुजवली आहे. मधुराभक्तीच्या काव्यात तर चक्क प्रेमाची, प्रियकराच्या भेटीची आराधना केलेली आहे. याचाच अर्थ भक्तीशी संबंधित असणारी सगळ्याच प्रकारची भावना क्षम्य स्वरूपाची आहे. कदाचित येथे संत साहित्य आपली सोय पाहते की काय, अशीही शंका येऊ शकते. मीरेची भक्ती तर तत्कालीन समाज चौकटीचा, नैतिकतेचा विचार करता, सामान्य नैतिक तत्त्वांना धक्का देणारी घटना आहे. कारण मीरेचा राजा भोजाशी रीतसर विवाह झालेला होता. राजा भोजाने आपल्या पत्नीला-मीरेला कृष्णभक्तीपासून, कृष्णप्रेमापासून परावृत्त करण्यासाठी तिच्यावर विषप्रयोगसुद्धा केला, असे म्हटले जाते. अशा वेळी फक्त ईश्वरभक्तीतच या सगळ्या गोष्टी क्षम्य आहेत, हे मानले तर या प्रश्नांची उत्तरे आपोआपच मिळतात.संत नामदेव आपल्या कथा-काव्यांतून स्त्रीची विविध रूपे चितारतात. अर्थात ही रूपे मूळ काव्यातूनच आलेली असतात. मूळ काव्यातली कैकेयी, कौसल्या, सीता, देवकी, गोकुळातल्या गौळणी, राधा आदी व्यक्तिचित्रे त्याच चौकटीतील आहेत. त्यांचे वर्णन करताना मात्र संत नामदेवांनी आपल्या काव्याची दाखवलेली श्रीमंती मात्र वाखाणण्याजोगी आहे. त्यांनी रचलेल्या रामकथा, कृष्णकथा किंवा शिवकथेतून येणाऱ्या स्त्रिया त्यांच्या प्रतिभा सामर्थ्यातून उतरलेल्या आहेत. गोणाई, राजाईच्या तोंडी श्रीनामदेवगाथेत येणाऱ्या काही रचना मूळ गोणाई-राजाईच्या की संतनामदेवांच्या याबाबतीत शंका घ्यायला जागा आहे. कारण त्या स्वतंत्रपणे कुठे आलेल्या नाहीत. श्रीनामदेवगाथेतच आलेल्या आहेत. या दोघींचे गाथेत येणारे चित्रण पाहता ते एकीकडे नामदेवांच्या विठ्ठलभक्तीविषयी तक्रार, तर दुसरीकडे त्यांची विठ्ठलभक्ती अशा विरोधतत्त्वांनी मांडणी करणारे आहे. त्याचेच एक उदाहरण इथे देता येईल - नवमासवरी म्या वाहिलासे उदरी । आस केली थोरी होसी म्हणोनी ।।शेखी त्वा रे नाम्या ऐसी काय केले । वनी मोकलीले निरंजनी ।।का रे नामदेवा झालासी निष्ठुर । न बोलसी उत्तर मजसी काही ।।सज्जन सोयरे सांडियली लाज । झालासी निर्लज्ज एकसरा ।।या काव्यातून गोणाईने केलेली तक्रार. यात एकाच वेळी मुलाविषयी प्रेम आणि द्वेष हे भाव अतिशय प्रभावीपणे व्यक्त होतात. म्हणूनच ही रचना कोणाची हा प्रश्न विचारल्यास, संत नामदेवांच्या अभ्यासकांच्या मनात शंका जागी झाल्यावाचून राहत नाही. संत नामदेवांच्या काळातील स्त्रीजीवन किंवा गृहजीवन कसे होते, याविषयीसुद्धा या ठिकाणी विचार होणे गरजेचे आहे. आपला समाज हा आदर्श गृहजीवनाचा असावा असा स्वप्नवाद या संतांच्या मनात असणे शक्य आहे. कारण त्या काळी तरी समाजाचे चित्र आदर्श असावे, नैतिकदृष्ट्या उन्नत असावे हाच आदर्श त्या सगळ्या संतांनी, आपल्या मनीमानसी बाळगलेला असावा; पण प्रत्यक्षात असे चित्र त्या काळी होते का असाही प्रश्न पडतो. तो काळ यादव राजवटीचा काळ होता. यादवांच्या पदरी असलेली कवीमंडळी संस्कृत कवी म्हणून ओळख असलेली होती. काही सरदार राजाश्रित होते. सर्वसामान्य जन सोडले तर या मंडळींचे जीवनमान चैनीचे, उच्चप्रतीचे आणि सुखासीन असे असू शकते. त्यातूनच आलेले काही अनुभव संत नामदेव आपल्या काव्यातून मांडत असावेत. ते कसे हे पाहणेसुद्धा महत्त्वाचे ठरते.गृहदारावरी नाही चित्त । परस्त्रियेसी करी स्तुत्य ।तो प्रत्यक्ष महादैत्य । त्याचे मुख पाहू नये ।।या किंवा इतर संदर्भांवरून तत्कालीन गृहजीवन काही प्रमाणात भंग झालेले होते असे दिसते. यात जशी लग्नाच्या बायकोची वंचना आहे तशीच तिच्या पतीला नादी लावणाऱ्या स्त्रीची निर्भर्त्सनासुद्धा आहे. या सगळ्या सामाजिक स्थितीचे चित्रण कवी म्हणून संत नामदेवांच्या काव्यातून येते. त्याअर्थाने संत नामदेवांचे काव्य हे तत्कालीन स्थिती-गतीचे मर्मग्राही चित्रण करणारे म्हणूनसुद्धा त्याची महत्ता मान्य करावी लागेल.लेखक महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळाचे नागपूरस्थित अध्यक्ष आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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