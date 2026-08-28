Premium|Sant Namdev Poetry : भावे ओवाळीन म्हणे नामा

डॉ. रवींद्र शोभणेसंत नामदेव त्यांच्या अभंगांत काव्यगत संवेदनांचा वापर अधिक प्रभावीपणे करताना दिसतात. काव्याची रचना करताना रचनाकाराच्या किंवा कवीच्या अंगी ऋजुता असणे गरजेचे असते. कारण त्या ऋजुतेतूनच (काव्याला किंवा निर्मितीला) शरण जाणे हा त्यांच्या काव्याचा विशेष आहे, असे दिसते. गौळणी, विराणी, भूपाळी, काकडआरती, शेजारती, भारुड, दृष्ट (स्त्रीगीत), भ्रमरगीत असे विविध काव्यप्रकार त्यांनी हाताळले असले, तरी शेवटी त्यातून त्यांना हवा असणारा भाव हाच महत्त्वाचा वाटतो. संत नामदेव भावकवी म्हणून ओळखले जातात. भावकवितेचा अर्थ भावजीवनातील अनुभव काव्यातून मांडणे असा घेतला जातो. मराठी संतकाव्यात तर पहिल्या पर्वावरच संत नामदेवांनी आपल्या काव्याला आत्मानुभूतीचा आधार दिला होता. या आत्मानुभूतीचा संबंध संतकाव्यात देवत्वाचा अनुभव असाही घेतला जातो. या अनुभवला आध्यात्मिक किंवा पारलौकिक अनुभवाची मुख्य जोड असते. किमान मराठीत आधुनिक काव्याची सुरुवात होईपर्यंत, म्हणजेच कवी केशवसुतांच्या कवितेचा उदय होईपर्यंत तरी भावकवितेचा संदर्भ भक्तिकाव्याशीच जोडला गेला होता. तोपर्यंत काव्यात लौकिक किंवा सांसारिक अनुभव मांडायची मुभा कवींना दिली गेली नव्हती, आणि तरी तो अनुभव मांडायचाच झाला तर तो भक्तीच्या, ईश्वरोपासनेच्या किंवा मिथकातील रूपकाच्या अवगुंठनातच मांडला जायचा. संत नामदेवांच्या किंवा त्यांच्या आधीच्या कवींच्या वाट्याला आलेले अनुभव याच प्रकारचे होते. .त्या अनुभवांना त्याच चौकटीत मांडण्याचे महत्त्वाचे आव्हान त्यांच्यासमोर होते. पण हे करताना त्यांनी आपल्या सांसारिक अनुभवांना काव्यात मांडण्याचे धाडस केले. त्यांच्या बालपणीचे अनुभव, समाधीचे अभंग किंवा तीर्थावळीचे अभंग यांतून त्यांनी आपल्या भावजीवनाचे चित्रण केल्याचे दिसून येते. संस्कृत साहित्यात, विशेषतः काव्यादी नाटकात हेच अनुभव महाकाव्यातल्या किंवा पुराणांतल्या नायकांच्या आणि नायिकांच्या माध्यमांतून मांडले जायचे. थोडक्यात आपले सांसारिक अनुभव किंवा व्यक्तिगत अनुभूती मांडताना कोणतातरी चेहरा असणे आवश्यक होते आणि त्या चेहऱ्याआडून ते अनुभव मांडण्याची मुभा होती. तथापि, संतांनी या चेहऱ्यांना फारसे महत्त्व न देता आपल्या व्यक्तिगत अनुभवांना काव्यातून मांडण्याचे स्वातंत्र्य घेतले. फक्त हे स्वातंत्र्य घेताना त्यांनी विठ्ठलाशी संवाद साधला. कधीकधी तर त्या विठ्ठलालासुद्धा बाजूला सारून काही अनुभव काव्याच्या माध्यमातून मांडले गेले. काही काव्यातून तर हा अनुभव किंवा हे सांगणे अगदीच व्यक्तिगत होऊन बसते. येथे विठ्ठलभक्तीसुद्धा बाजूला पडते. उदाहरणच घ्यायचे तर पुढील काव्याचे घेता येईल -निंदील हें जन सुखें निंदू द्यावें ।सज्जनीं क्षोभावें नये बापा ॥१॥निंदा स्तुति ज्याला समान पैं झाली ।त्याची स्थिति आली समाधीला ॥२॥हा अनुभव संत नामदेवांना आला आणि त्यातून त्यांनी हा अभंग रचला. यात कुठेही विठ्ठलभक्ती नाही किंवा त्या दैवताच्या आडून काही सांगणे नाही. हा अनुभव कालातीत आहे. तो जसा संत नामदेवांना आला, तसाच तो संत तुकारामांनाही येतो. तोच अनुभव महात्मा गांधींनाही येतो किंवा कोणत्याही सामान्य माणसालासुद्धा येऊ शकतो. लौकिकसंपन्न माणसाला तर तो कोणत्याही काळी, क्षणी आणि स्थळी येऊ शकतो. हा शंभर टक्के लौकिक आणि सांसारिक असा अनुभव आहे. या अशा अनेक अनुभवांना, आत्मानुभूतीला संत नामदेवांनी आपल्या काव्यात मांडले आहे. या अनुभवाला आपण सर्वसामान्य माणसाच्या दृष्टीने भावानुभव असेच म्हणतो. संतांना येणारा भक्तिविषयक किंवा अध्यात्मविषयक अनुभव लोकांना सांगणे, आपल्याला आलेल्या अनुभवांची प्रचिती लोकांना देणे हा भक्तिभावाचा एक पैलू. तर सांसारिक किंवा व्यावहारिक अनुभव लोकांना सांगून तो अनुभव अधिक व्यापक करणे, हा त्या अनुभवामागचा हेतू. साहित्याचा मुख्य हेतूच आपले अनुभव अधिक व्यापक पातळीवर मांडणे. व्यापक अर्थाने त्याला विस्तारित करणे हा असतो. त्या अर्थाने संत साहित्याने मांडलेले अनुभव अशाच व्यापक पातळ्यांवर संतांनी नेऊन ठेवले आहेत. तो अनुभव आपल्या हाताशी असलेल्या माध्यमातून अधिक व्यापक करीत जाणे हा त्यांचा हेतू या मार्गाने साध्य झाला आहे. येथे स्वामी रामदासांच्या काव्यपंक्तींचा आधार घेता येईल -जे जे आपणासी ठावे । ते इतरांसी सांगावे ।शहाणे करून सोडावे । सकळ जन ।।.उत्कटत्व हा जसा अनुभवाचा पैलू असतो तसाच तो काव्याचासुद्धा पैलू असतो. अनुभव जेवढा उत्कट तेवढीच त्याची मांडणीसुद्धा उत्कट असेल, तर त्या काव्याला अधिक सौंदर्य प्राप्त होते. व्यक्तीला येणाऱ्या सगळ्याच सांसारिक अनुभवांना काव्यात मांडणे शक्य नसते आणि ते योग्यही नसते. अशा वेळी कोणता अनुभव काव्यात मांडायचा आणि कोणता अनुभव बाद करायचा हे कवीला गंभीरपणे ठरवावे लागते. भावकाव्यात येणारा अनुभव शक्यतो हळुवार स्वरूपाचा, आंतरिक भावांना स्पर्श करणारा, स्वसंवेद्य असाच असावा असेही तत्त्व पाळले जाते. याला दुसरा शब्द आहे तो भावगीत. भावगीत (Lyric) या शब्दाला अलीकडे प्राप्त झालेला अर्थ हा काव्यप्रकार म्हणून जरी ओळखला जात असला, तरी त्या शब्दाला संतकाव्यात भावमधुर, हळुवार भाव व्यक्त करणारे काव्य म्हणूनच ओळखले जाते, हेही समजून घ्यावे लागेल. संत साहित्याने आपल्या भावकाव्यात मांडणारा अनुभव हा - ईश्वरोपासना, भक्ती, ईश्वरप्राप्तीची तळमळ, त्याच्या अप्राप्यामुळे होणारी मनाची तगमग, भेटीचा साधा संकेत जरी मिळाला तरी उन्मळून येणारे मन, चित्ताची अस्वस्थता, ईश्वर सान्निध्याचा अनुभव येताच होणारा आत्मानंद या आणि अशाच पातळ्यांवर फिरणारा अनुभव - अशा प्रकारची मांडणी सर्वत्र दिसून येते. म्हणून अशा अनुभवांची मांडणी करणारी संतकाव्यातली ही रचना भावकाव्य याच अर्थाने ओळखली जाते. संतकाव्यात या भावकाव्याची रुजुवात करणारे म्हणून संत नामदेव हे पहिले संत ठरतात.संत नामदेवांच्या भावकाव्यात येणारे अनुभव जरी लौकिक पातळीवरील असले, तरी त्या अनुभवांच्या मागे विठ्ठलभक्ती किंवा विठ्ठलसाक्षीभाव अधिक प्रभावीपणे आणि प्रामाणिकपणे मांडला आहे. विठ्ठलभक्तिभावापेक्षा विठ्ठलसाक्षीभाव हा या काव्यात अधिक प्रभावीपणे व्यक्त होतो. संत नामदेवांना बालपणापासून येणारे अनुभव विठ्ठलाच्या भक्तीशी निगडित असेच होते. साक्षीभाव नंतर येतो. साक्षीभावाचा दुसरा पैलू संवादाचे माध्यम असाही येथे सांगता येईल. आपल्या प्रत्येक कृतीचा साक्षीदार विठ्ठल आहे हे जसे महत्त्वाचे अंग म्हणून या काव्यात येते, तसेच आपल्या मनातील खळबळ, तळमळ, ओढ, रुसवा, तक्रार या सगळ्याच भावनांची मांडणी त्यांच्या काव्यात झालेली दिसते. ती मांडणी हळुवार आहे, त्यात आक्रमकता नाही किंवा आक्रस्ताळेपणासुद्धा नाही; आहे तो एक समंजस लीनभाव.श्रीहरी श्रीहरी ऐसे वाचे म्हणणे । धरिसी तरी मी श्रवणे ऐकेन पा ।।श्रवणी दाटसी तरी मी नयनी पाहीन । ध्यानी मी ध्याईन जेथे तेथे ।।या अनुभवाच्या मांडणीतून व्यक्त होणारा भाव हा निखळ साक्षीभाव आहे. अशा साक्षीभावांचे अनेक अभंग संत नामदेवांच्या काव्यात अनुभवास येतात. या साक्षीभावाचा पर्यायी अर्थ संवाद असाच आपण घेतला आहे. संत नामदेवांच्या बहुतेक काव्यातून हा संवाद त्यांनी विठ्ठलाशी साधला आहे. हा संवाद कधी लटिका असतो, तर कधी त्यात हताशा असते. कधी समाजातील विसंगतीची आणि त्यातून येणाऱ्या अनुभवांची तक्रार असते तर कधी मित्राच्या विरहाचे परमदुःख असते; पण त्यातही विठ्ठलाच्या सहवासाची, भक्तीची आस असतेच. ती पुढील काव्यातून अगदी त्याच भावातून कशी व्यक्त होते ते पाहता येईल.हाती विणा मुखी हरी । गाये राउळाभीतरी ।।१।।अन्न उदक सोडिले । ध्यान देवाचे लागले ।।२।।स्त्री पुत्र बाप माय । याचा आठव न होय ।।३।।देहभाव विसरला । छंद हरीचा लागला ।।४।।नामा म्हणे हेचि देई । तुझे पाय माझे डोयी ।।५।।हा भाव संत नामदेवांच्या काव्याचा प्राण आहे हे महत्त्वाचे.संत नामदेवांच्या काव्यात असलेला विठ्ठलाप्रतीचा आस्थाभाव आत्मसंवादाचा आहे. हा आत्मसंवाद कधी प्रत्यक्ष संवादाच्या पातळीवर जातो. पण तो तेवढाच निरामय आणि शांत असा आहे. असा शांतीचा आणि लीनत्वाचा संवाद साधणारे म्हणून संत नामदेव आणि संत ज्ञानेश्वर संतकाव्यात अग्रणी ठरतात. संत नामदेवांना तर भक्तसम्राट, भक्तशिरोमणी इत्यादी विशेषांनी गौरविले आहे. इतर संतानी विठ्ठलाला जबाब विचारला आहे, प्रश्न केले आहेत, कडवी तक्रार केली आहे, दोषारोपण केले आहे. याचा अर्थ त्या इतर संतांच्या मनात विठ्ठलाविषयी आस्था नव्हती, प्रेम नव्हते, भक्ती नव्हती असे नाही. ती असूनही त्यांनी विठ्ठलाला त्या भक्तीच्या बळावर प्रश्न विचारले आहेत. त्यांना जाणवणाऱ्या विरहाच्या आचेमुळे तळमळत तक्रार केली आहे. त्यांचीही भक्तीची शिदोरी तेवढीच मोठी होती. पण त्यांचा प्रकृतिधर्म त्या स्वरूपाचा होता. म्हणूनच काही संतांनी ‘काळ्याऽ विठ्याऽ’ अशीही साद घातली आहे. देवाशी भांडत त्याची भक्ती करण्याचीही एक परंपरा (प्रेम आणि द्वेष) मराठी संतकाव्यात मोठ्या प्रमाणात आहे.मराठी संत साहित्यात किंवा काव्यात शांत रसापाठोपाठ भक्ती रस आणि वत्सल रस यांचा वावर अधिक प्रमाणात आहे. संतकाव्यात विठ्ठलाला ‘विठू माउली’ म्हटले आहे. सगळ्याच संतकाव्यात हा भाव अधिक आत्मीयतेने दिसून येतो, आणि म्हणूनच वत्सल रस बहुतेक संतांनी आपल्या काव्यात भक्तिरसाबरोबरच मांडला आहे. या रसाचा परिपोष संत नामदेवांच्या काव्यात आपल्याला अधिक मोठ्या प्रमाणात पाहायला मिळतो..संत नामदेवांच्या काव्याचा विचार करता त्यांच्या काव्यात वत्सल आणि करुण रसाचा परिपोष अधिक प्रमाणात झालेला दिसून येतो. त्यांचे व्यक्तिमत्त्व सौम्य, प्रेमळ आणि भाबडे असे होते. त्यामुळे त्यांचे व्यक्तिमत्त्व एकाच वेळी वात्सल्याने आर्द्र होते आणि कारुण्यानेही भारावलेले होते. वत्स धेनूकडे जायला जसे धडपडते, तशीच ओढ त्यांच्या मनाला ईश्वराविषयीची होती. समाधीच्या अभंगांतून तर त्यांनी करुण रसाचा असा आविष्कार केला, की त्यांच्या अभंगवाणीत या काव्याचा वाटा अधिक प्रमाणात आहे, हेही नाकारता येत नाही. गौळणी आणि विराण्या रचताना त्यात शृंगार आणि प्रणय रसाचा आविष्कार स्वाभाविक होते. त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाला या रसांचा तसा फारसा परिचय झाला नव्हता. पण काव्याची आणि विशेषतः या प्रकृतीच्या काव्याची गरज म्हणून या रसांची आवश्यकता भासल्यावाचून राहत नाही. अर्थात या सगळ्या रचनांचा विचार करता ते भावकाव्यच होते असेच म्हणावे लागेल.आर्ष काव्यातील प्रसंगांचे वर्णन असो की वत्सल-करुण रसाची निर्मिती करणारे काव्य असो; संत नामदेवांचे काव्य साधे, सरळ आणि सोपे असेच असते. त्यात अलंकारांचा फारसा झगमगाट नसतो. त्यांच्या रचनेत येणारे शब्द साधे असतात. सहजसोपे असतात. अलंकारिक शब्दांपेक्षा काव्यातील भावाचा ते अधिक विचार करतात असे दिसते. त्यांच्या काव्यातील कल्पनाविष्कार एका मर्यादेपर्यंत दिसतो. अशा कल्पनाविष्कारापेक्षा त्यांना काव्यातील भाव अधिक महत्त्वाचा वाटतो. त्यासाठी ते मग कधीकधी इतर अलंकारांचाही आधार घेतात. पण हे अलंकार साधे असतात. फार फार तर उपमा, रूपकांच्या पुढे ते जात नाहीत.समुद्राचे पाणी मुंगी मुखातूनी । काढाया लागोनी श्रम थोडे ।।केशवाची भक्ती कठीण त्याहूनि । वाया दंभपणी नोहे ।।या अभंगातील रूपक किंवा खालील अभंगातील स्वभावोक्ती -तळवे तळहात टेकीत । डाव्या गुडघ्याने रांगत ।।रंगणी रंगनाथ । तो म्या देखिला ।।या उदाहरणांवरून त्यांच्या काव्यातील साधेपणा आपल्या लक्षात आल्यावाचून राहत नाही.संत नामदेव त्यांच्या अभंगांत काव्यगत संवेदनांचा वापर अधिक प्रभावीपणे करताना दिसतात. मग त्या रंगसंवेदना असोत की स्वरसंवेदना असोत, त्या संवेदनांना व्यक्त करण्याकरिता ते योग्य आणि प्रभावी अलंकाराचा वापर करतात. काव्याची रचना करताना रचनाकाराच्या किंवा कवीच्या अंगी ऋजुता असणे गरजेचे असते. कारण त्या ऋजुतेतूनच (काव्याला किंवा निर्मितीला) शरण जाणे हा त्यांच्या काव्याचा विशेष आहे, असे दिसते. गौळणी, विराणी, भूपाळी, काकडआरती, शेजारती, भारुड, दृष्ट (स्त्रीगीत), भ्रमरगीत असे विविध काव्यप्रकार त्यांनी हाताळले असले, तरी शेवटी त्यातून त्यांना हवा असणारा भाव हाच महत्त्वाचा वाटतो. मग अलंकार, वृत्त, छंद हे त्याचे केवळ माध्यम ठरते.वैविध्यपूर्ण काव्याचा हा संसार उभा करताना संत नामदेवांनी आपल्या व्यक्तिगत श्रेयापश्रेयाकडे फारसे लक्ष दिले नाही. कारण त्यांच्याभोवती असणाऱ्या संतांच्या कल्याणार्थ त्यांनी हा संसार उभा केला होता. त्यापलीकडे आणखी एक महत्त्वाचे म्हणजे सर्वसामान्य असा विठ्ठलभक्त त्यांच्यासमोर होता. आपल्याला हे सगळे त्या सामान्य भक्तांसाठी, समाजातल्या सामान्य माणसासाठी उभे करायचे आहे, तेव्हा त्याला कळेल अशा साध्या, सोप्या भाषेतच या रचना असाव्यात, या हेतूने त्यांनी आपली काव्यसृष्टी निर्माण केली. याच काळी संत ज्ञानेश्वरांनी ज्ञानेश्वरी रचतानासुद्धा हाच विचार केला होता. संत ज्ञानेश्वर काय किंवा संत नामदेव काय, या दोघांनाही आपण भागवत धर्माचा पाया घालत आहोत याची पुरेपूर जाणीव होती. पायाच जर सामान्य माणसापासून दूर जाणारा असेल, तर हा धर्म, पंथ स्थिरावू शकणार नाही, पुढे विस्तारित होऊ शकणार नाही, ही अटकळ या दोघांनाही होती. म्हणूनच संत नामदेवांनी आपल्या काव्यात जोपासलेला साधेपणा हाच त्या भावकाव्याचा आत्मा आहे असे म्हणावे लागेल.लेखक महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळाचे नागपूरस्थित अध्यक्ष आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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