Premium|Sant Namdev Abhang : नामा म्हणे तो विरळा

डॉ. रवींद्र शोभणेसंत नामदेव हे मुळात कीर्तनकार असल्यामुळे गेय स्वरूपात त्यांच्या रचना येणे स्वाभाविक होते. शिवाय त्या काळाचा विचार करता पद्य स्वरूपात लोकसंवाद साधणे हेच एकमेव माध्यम असल्यामुळे त्यांना या सगळ्या प्रकारांची रुजुवात करणे महत्त्वाचे वाटत असावे. कारण पुढे त्यांची वाट चोखाळणारी एक मोठी परंपरा निर्माण होणार होती. संत काव्याला अभंगांची देण संत नामदेवांनी दिली, हे सर्वश्रुत आहे. त्यांनी आपल्या काव्यलेखनात जे प्रयोग केले, रचनेसंबंधी ज्या वेगळ्या प्रकारांची मांडणी केली, ते पाहता त्यांचे हे श्रेय महत्त्वाचे म्हणून मान्य करावेच लागते. त्यांच्या आधी अभंग हा काव्यप्रकार मराठी काव्यात रुजलेला नव्हता. असलाच तर ओवी हा काव्यरचनेचा प्रकार रुळला होता. पण नंतर मात्र संत नामदेवांनी अनेक प्रकारे काव्यात नावीन्य (रचनेच्या आणि आशयाच्या दृष्टीने) आणण्याचा प्रयत्न केला. त्यात अभंग हा छंद त्यांनी जाणीवपूर्वक आपल्या काव्यातून मराठी काव्यात रुजवला. काही अभ्यासक अभंगाला वृत्त असेही म्हणतात. पण ते वृत्त नसून तो छंद आहे हेही तेवढेच खरे. संत नामदेवांच्या काव्याचा विचार केला, तर त्यांनी आपली सर्वच अभंगरचना अक्षरछंदात गायलेली आहे. मराठी काव्यातील अभंग, ओवी, घनाक्षरी इत्यादी छंद मराठीच्या प्रारंभकाळापासूनच जन्माला आलेले आहेत, असे म्हणावे लागते. ‘संस्कृतात न प्राकृतात आढळणारी ही लगत्वाभेदातील छंदोरचना मराठीत आढळते. अगदी आरंभापासून आढळते ही गोष्ट चिंतनीय आहे,’ अशाप्रकारचे विधान माधवराव पटवर्धन (माधव जूलियन) करतात (संदर्भ ः छंदोरचना, पान क्र. ५१४). याचाच अर्थ ही रचना अपभ्रंश स्वरूपात होती, असा आहे. संत नामदेवांच्या आधी अस्तित्वात असलेल्या लयबद्ध लोकगीतांतून या छंदाचा उगम झालेला असावा, असाही समज आहे. ओवी या छंदांचे दोन प्रकार पडतात. एक लोकगीतांची ओवी आणि दुसरी ग्रांथिक ओवी. ना. ग. जोशी यांच्या मतानुसार, ‘जात्यावरील ओव्या, गाळणकांडण करताना म्हणावयाच्या ओव्या आणि वारकऱ्यांचे अभंग यातील संबंध अभेदाचा आहे. ओवीचेच मालात्मक रूप ‘अभंग’ या नावाने ओळखले जाऊ लागले.’ (संदर्भ ः मराठी छंदोरचना, पान क्र. १२६) मुळात ओवी हा शब्द शक १०५१च्या सुमारास रचलेल्या ओवी या पद्यप्रकाराचा उल्लेख मानसोल्लास अथवा अभिलषितार्थचिंतामणी या ग्रंथात आढळतो. (संदर्भ ः श्रीनामदेवदर्शन, देवीसिंग चव्हाण, पान क्र. ३८८) याचा अर्थ ओवी हा शब्द संत साहित्याच्या कितीतरी आधीपासून काव्यात रुजलेला होता. पण या काळात अभंग हा शब्द उपरोक्त ग्रंथात कुठेही नव्हता. तर ओवी आणि अभंगाचे स्वरूप मुळात एकच मानले जायचे. बाराव्या शतकाच्या आधी ओवीचे जे दोन प्रकारचे स्वरूप होते, त्यातल्या ग्रांथिक ओवीने संत साहित्यात स्थान मिळवले आणि आणि त्यातून अनेक संतांनी हा काव्यप्रकार आपला मानला. पुढे संत नामदेवांनी अभंगनिर्मिती केली आणि त्यानंतर संपूर्ण संतांनी हा छंद आपल्या निर्मितीसाठी वापरला. पुढे संत तुकाराम आणि त्यांच्यानंतरसुद्धा हा छंद संत काव्यात महत्त्वाचा म्हणून मनाला जाऊ लागला. आज आधुनिक काळातसुद्धा या छंदामध्ये काव्यनिर्मिती केली जात हेही दिसून येते. आजची अभंगात्मक काव्यनिर्मिती ६-६-६-४ अशा शब्दांची म्हणजे पहिल्या तीन चरणांत सहा अक्षरे आणि चौथ्या चरणात चार अक्षरे असतात. यमक दुसऱ्या आणि तिसऱ्या चरणात साधले जाते. संत साहित्यातील अभंग आणि आधुनिक अभंग यांचे स्वरूप आशयाच्या दृष्टीने वेगळे असले, तरी रचनेच्या दृष्टीने समानच आहे हे दिसून येते. उदाहरणार्थ पुढील अभंग बघू या .Premium|Sant Namdev Akhyan Kavya : संत नामदेवांनी मराठी आख्यानकाव्याला दिली भक्ती आणि रसांची नवी दिशा.अभंगाची कळा । नाही मी नेणत ।।त्वरा करा प्रीत । केशीराजे ।।हा संत नामदेवांचा अभंग आणि नवकाव्यातील नवजाणिवा व्यक्त करणाराबा. सी. मर्ढेकरांचा हा अभंग -राहु दे जिवंत । तगमग; खंत ।मनातील अंत ।पावूं नेदी ।।काव्याच्या भाषेत ज्याला आपण मीटर म्हणतो ते पाहता ते सारखेच आहे. म्हणजे आधुनिक काळातही या छंदाची मोडतोड होऊ शकली नाही किंवा ती तशी कुणी केलीही नाही. म्हणजे जवळजवळ हजार वर्षे आधीपासूनच हा छंद असाच मराठी साहित्यात कायम आहे आणि त्याचे श्रेय जाते ते संत नामदेवांना. मराठी सहन्त काव्य तसेही अभंग आणि ओवी या दोनच रचनाबंधात बांधले आहे. क्वचित प्रसंगी वेगळे रचनाबंध. (उदाहरणार्थ, भारुड वगैरे) वापरले आहेत. येथे या अभंग या छंदाचाच वेगवेगळ्या पद्धतीने कसा वापर संत काव्यात केला आहे त्याचा विचार करावयाचा आहे.अभंगासंबंधी संत नामदेव काही संसूचन करतात ते पाहणे महत्त्वाचे ठरते. त्यांना स्फुरलेल्या आणि त्यानुसार नामकरण झालेल्या अभंग या रचनेचा वेगळा बंध ते येथे मांडतात. तो कसा मांडतात ते त्यांच्याच शब्दात पाहणे अधिक समर्पक ठरावे.मुख्य मातृकांची संख्या । सोळा अक्षरे नेटक्या ।।१।।समचरणी अभंग । नव्हे ताळ छंदोभंग ।।२।।चौक पुलिता विसर्ग । गण यति लघु दीर्घ ।।३।।जाणे एखादा निराळा । नाम म्हणे तो विरळा ।।४।।या अभंगाचा भावार्थ पुढीलप्रमाणे सांगता येईल - मुख्यतः वर्णमालेच्या दृष्टीने पाहिले, तर अभंगांच्या दोन चरणांमधील प्रत्येक चरणाची अक्षरसंख्या सोळा असते. हा अभंग समान चरणांचा असून त्यात तालाचा आणि छंदांचा कोठेही भंग नसतो. तसेच तो चौक, पुलिता (पूरिता), विसर्ग, गण, यति, लघु, दीर्घ इत्यादी रचना नियमांनी बांधलेला नसतो. अर्थात हा छंद संस्कृत काव्यातून मराठीत आलेला आहे, पण त्याचे नियम बंदिस्त स्वरूपाचे होते. त्या नियमांना बाजूला ठेवून हा छंद संत नामदेवांनी अधिक सोप्या पद्धतीने मांडला आहे.संत नामदेवांनी निर्माण केलेल्या या छंदानुसार त्यांनीच केलेली रचना पाहता येईल.हाती वीणा मुखी हरी । गये राउळाभितरी ।।१।।अन्न उदक सोडिले । ध्यान देवाचे लागले ।।२।।स्त्री पुत्र बाप माय । याचा आठव न होय ।।३।।देह भाव विसरला । छंद हरीचा लागला ।।४।।नाम म्हणे हेंचि देई । तुझे पाय माझे डोयी ।।५।।.मूळ अभंगाचा रचनाबंध (संस्कृत) आणि संत नामदेवांनी त्यात आणलेले शैथिल्य यामुळे हा छंद अधिक लोकप्रिय झाला. वर उधृत केलेल्या देवीवर छंदाची (अभंगाची कळा । नाही मी नेणत ।।) जणू व्याख्याच ते मांडतात तीही पाहण्याजोगी आहे. त्यांच्यानुसार हा अभंग मातृकामूल छंद आहे. यात दीर्घ मातृका, अक्षरे प्राचुर्याने येतात. या अभंगात सात चौक आहेत. प्रत्येक चौकात साडेतीन चरण आहेत. पहिले तीन चरण सहा अक्षरांचे आहेत व शेवटला चरण चतुराक्षरी आहे. एकूण बावीस अक्षरांचा प्रत्येक चौक होतो. त्यात दुसरा व तिसरा चरण सयमक आहे. आजही याच छंदाचा रचनाबंध अभंग या छंदासाठी वापरला जातो, त्याचे उदाहरण म्हणजे मर्ढेकरांच्या अभंगांचा दिलेला दाखला होय.वर दिलेले विवेचन म्हणजे देवद्वार छंदाची रचना होय. देवद्वार या छंदाचे नाव कसे आले ते पाहणेही गरजेचे आहे. वि. का. राजवाडे यांनी (राजवाडे -प्रतिष्ठा) काही छंदांच्या व्याख्या केल्या होत्या. पण राजवाडे यांनी प्रयुक्त केलेली काही छंदनामे उत्तरकालीन अभ्यासकांनी, विद्वानांनी मान्य न करता विशिष्ट अभंगातील एखाद्या अनुरूप शब्दावरून नाव दिलेले आहे. माधवराव पटवर्धनांनी नामदेवप्रणित रचनेवरून देवद्वार छंद किंवा अभंग असे नामकरण केलेले आहे. तो अभंग म्हणजे ‘देवाचिया द्वारी । उभा क्षणभरी ।। तेणे मुक्ती चारी । साधियेल्या ।।’ हा होय. तर ‘रूप पाहता लोचनी... बाप रखुमादेवीवर’ या चौकातील शेवटच्या दोन शब्दांवरून चतुराक्षरी अभंगाला देवीवर (छंद) या नावाची योजना पटवर्धानांनी केली. (छंदोरचना, छंद क्र. १४) राजवाडे यांनी याच छंदाला प्रतिष्ठा असे नाव दिले होते. हा छंद समचरण छंद म्हणूनच अधिक ओळखला जातो. या अभंगाच्या प्रत्येक चरणात ४/४ अशा सममातृका असतात. पटवर्धनांच्या वर्गीकरणानुसार हा समछंद आहे. समचरण हे पंढरपूरच्या विठ्ठलाचे रूप आहे. (संदर्भ ः श्रीनामदेवदर्शन, देवीसिंग चौहान, पान क्र. ३९०/३९१)छंदांच्या नामकरणाचा विचार केला, तर या छंदांच्या व्यतिरिक्त विठ्ठल छंद, अंजनी छंद, निर्विकल्प छंद, आरती छंद इत्यादी नावांचे छंद आहेत. या सगळ्या छंदांची प्रकृती भक्ती किंवा आराधना आहे. ही भक्ती प्रामुख्याने विठ्ठलाची भक्ती होय.मराठी छंदशास्त्रात स्वरांचे महत्त्व अधिक मानले जाते. हे स्वर गायनाच्या संदर्भात विशेषत्वाने पाळले जातात. मराठी छंदशास्त्रात आ, ई, ऊ, ओ हे दीर्घ स्वर मानले जातात. परंतु दोन व्यंजने एकापुढे एक आली, तर त्या दोहोंबद्दल एक मानण्यात येत नाही. वृत्तांच्या बाबतीत हा नियम आहे. जातीछंदांच्या बाबतीत हा नियम नाही. (संदर्भ ः तत्रैव, पान क्र. ३९२) वृत्तांच्या बाबतीत अ, इ, उ आणि ऋ हे चार स्वर ऱ्हस्व किंवा लघु मानतात. इतर व्यंजने आ, ई, ऊ, ओ अशी या स्वरांच्या सोबतीने तयार होत असतील, तर ते दीर्घ किंवा गुरू होतात. या स्वरांचा आणि व्यंजनांचा तालदृष्ट्या विचार करताना त्यांच्या मात्रांची गणना करतात. लघु शब्द असेल तर एक मात्रा आणि दीर्घ शब्द असेल तर दोन मात्रा अशी गणना केली जाते. लघुसाठी ‘V’ आणि दीर्घ साठी ‘–’ अशी चिन्हे वापरतात.वर उल्लेखलेल्या आरती छंदांचा विचार करता हा छंद आरतीसाठी वापरला जातो. विठ्ठल-रुक्मिणीच्या आरतीला समोर ठेवून नामकरण केलेले आहे, आणि या छंदांचे उद्गाते किंवा अध्वर्यू संत नामदेव आहे हे नाकारता येतच नाही. मराठी संत साहित्यात सर्वप्रथम आरती रचली तीच मुळी संत नामदेवांनी. आरती हा शब्द आर्त या शब्दाचे संस्कारित रूप आहे. ना. ग. जोशी यांनी आरती या शब्दाची व्युत्पत्ती देताना हा शब्द आर्तिक्य शब्दापासून व्युत्पादण्याचा प्रयत्न केला आहे. पण हे फारसे विश्वासार्ह वाटत नाही. (संदर्भ ः तत्रैव, पान क्र. ३९३) आरती हा छंद मात्रावर्तनी जातीचा आहे हे सर्वमान्य आहे. संत नामदेवांनी पांडुरंगासाठी लिहिलेली पहिली आरती परिलीना या भृंगावर्तनी जातीत बसणारी आहे, असे विद्वानांनाचे मत आहे. (संदर्भ ः तत्रैव, पान क्र. ३९३) संत नामदेवांच्या आरतीनंतर संत काव्यात आरती हा काव्यप्रकार बहुतेक संतांनी संत नामदेवांच्या आरतीचे अनुकरण करीत रचले हे नाकारता येत नाही. त्यांनी रचलेली पहिली आरती पुढीलप्रमाणे आहे -युगे अठ्ठावीस विटेवरी उभा ।वामांगी रखुमाई दिसे दिव्य शोभा ।।पुंडलिका भेटी परब्रह्म आले गा ।चरणी वाहे भीमा उद्धरी जागा ।।आरतीच्या प्रत्येक चरणातील शेवटचे अक्षर दीर्घ किंवा गुरू असावे असा नियम आहे. पण काही ठिकाणी एका दीर्घ शब्दाऐवजी दोन लघु शब्द येतात. हा बदल काव्यात आणि विशेषत्वाने या छंदात क्षम्य आहे.संत नामदेवांनी ओवी, अभंग इत्यादी काव्यप्रकारांबरोबरच काही पदेही रचली आहेत. पण त्यांच्या विपुल काव्यरचनेत पदांचे वर्गीकरण करताना अभंग कोणते आणि पदे कोणती हे तपासताना अनेक अभ्यासकांना प्रश्न पडत असावेत. अशा पदांना किंवा या छंद प्रकारास पटवर्धनांनी पतितपावन छंद असे नाव दिलेले आहे. आधी या छंदास चंद्रकांत असे नाव होते. संत नामदेवांचा पतितपावन छंद कोणता ते खालील पदावरून विचारत घेता येईल.पतीतपावन नाम ऐकुनी आलो मी द्वारापतीतपावन नव्हेसी म्हणूनी जातो माघारा....येथेही पटवर्धन संत नामदेवांच्या रचनेला छंदाचे नाव देताना त्या रचनेतील अक्षर घेऊनच त्याचे छंदात नामकरण करतात. संत नामदेवांनी हिंदी आणि पंजाबीत पदावलीत असे छंद रचलेले आहेत. या पदांचा विचार करता ते रागांमध्ये रचलेले दिसतात. उदाहरणार्थ, टोडी राग, धनाश्री राग, गौड राग, रामगिरी राग, भैरू राग, बसंत राग, कनौडा राग इत्यादी रागांत या पदांची रचना झाल्याचे दिसून येते. या रागांची बैठक समोर ठेवून संत नामदेवांनी ही पदे रचली? की या पदांची संत नामदेवांच्या नंतर त्यांच्या शिष्यांनी गायनांच्या सोयीसाठी अशाप्रकारे त्यांची रागांत विभागणी केली का? अशी शंका येणे स्वाभाविक वाटते.संत नामदेवांनी रचलेल्या या काव्याचा, छंदांच्या स्वरूपातला हा विचार करता एक बाब मुद्दाम मांडणे आवश्यक ठरते. ती म्हणजे, संत नामदेव हे मुळात कीर्तनकार असल्यामुळे गेय स्वरूपात त्यांच्या रचना येणे स्वाभाविक होते. शिवाय त्या काळाचा विचार करता पद्य स्वरूपात लोकसंवाद साधणे हेच एकमेव माध्यम असल्यामुळे त्यांना या सगळ्या प्रकारांची रुजुवात करणे महत्त्वाचे वाटत असावे. कारण पुढे त्यांची वाट चोखाळणारी एक मोठी परंपरा निर्माण होणार होती. त्यांना फक्त या सगळ्यांची पायाभरणी करणे गरजेचे वाटत होते आणि ती त्यांनी मोठ्या प्रतिभाकौशल्याने केली. म्हणूनच त्यांच्या कार्याचा अभ्यास करताना ते बहुतेक सगळ्याच काव्यप्रकारांचे, तत्कालीन संवादमाध्यमांचे (कीर्तनकार म्हणून) अध्वर्यू ठरतात.लेखक महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळाचे नागपूरस्थित अध्यक्ष आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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