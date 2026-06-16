Premium|Sant Namdev Abhang Tradition : संत नामदेवांच्या अभंगरचनेमागील वैष्णव भक्तीचा समृद्ध वारसा

मुक्तछंदात्मक काव्यलेखनाकडेच कवींचा ओढा अधिक असतो. अलंकारादी रचनेकडे (काही अपवाद) नव्वदोत्तर कवी मुळी जातच नाहीत. त्यापेक्षा काही प्रसंगोपात्त असे गीतलेखन केले जाते; सॉनेट, शर्दूलविक्रीडीत, वसंततिलका (विशेषतः ग्रेस यांची कविता) इत्यादी रचनाबंधात मधल्या काळात कविता लिहिली जायची. मधे तिचा रचनाबंध हायकूपर्यंत, चारोळीपर्यंत विस्तारला. काव्यरचनेचे असे बदल होत असताना अभंग हे वृत्त मात्र आजसुद्धा त्याच स्वरूपात कायम आहे. संत नामदेवांनी आपल्या हयातीत जी विपुल आणि वैविध्यपूर्ण अशी काव्यरचना केली त्यामागे नक्कीच काही महत्त्वाच्या ग्रंथांचा आधार असू शकतो; किंबहुना तो असावाच याचा प्रत्यय येतो. कोणत्याही प्रतिभासंपन्न कवीच्या बाबतीतसुद्धा अशाच पूर्वसुरींच्या संचिताचा आधार असतोच असतो. त्या संचितावर उभे राहत प्रत्येक कवी किंवा सर्जनशील लेखक आपली निर्मिती करीत असतो. संत नामदेवांच्या बाबतीतसुद्धा हे सत्य नाकारता येत नाही. त्या सत्याचा विचार येथे करता येईल.याबाबतीत संत नामदेवांच्या लेखनाचा विचार करावयाचा झाला, तर त्यांच्या काव्यलेखनामागे कोण्या एका संतांचा किंवा ग्रंथांचा विचार करता येत नाही. तर सगळी भारतीय परंपराच एक मोठे संचित घेऊन उभी असल्याचे दिसते. त्यात वेद आहेत, उपनिषदे आहेत, आरण्यके आहेत, विविध भक्तिसंप्रदाय-पंथ आहेत, रामायण आणि महाभारतादी महाकाव्ये आहेत, पुराणे आहेत, शंकराचार्यांचा तत्त्वविचार आहे. हे सगळे प्रवाह त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वात सहजपणे येऊन मिळाले आहेत. या प्रवाहांमुळे त्यांच्या मुख्य प्रवाहाला - विठ्ठलभक्तीला, विठ्ठलोपासनेला कुठलीही बाधा येत नाही. उलट तो मुख्य प्रवाह अधिक बळकट होत जातो, आणि वारकरी संप्रदायाच्या प्रारंभीच एक महत्त्वाची वाट दाखवीत आपला प्रभाव केवळ महाराष्ट्रातच नव्हे, तर उत्तर भारतातसुद्धा अधिक ठळक करतो, हे नाकारता येत नाही. वारकरी संप्रदायाचे मुख्य संत नामदेव - एकनाथ - तुकाराम यांचा विचार करता, या उर्वरित दोन्ही संतांनी नामदेवांपासून घेतलेले काव्यप्रवाह, काव्यविचार, भक्तिमार्ग, आत्माविष्कार आणि रचनासौंदर्य पुढील कित्येक पिढ्यांना परिपुष्ट करणारे आणि मार्गदर्शक ठरले आहे. म्हणून संत नामदेवांच्या काव्यरचनेमागे असलेले स्रोत समजून घ्यावे लागतात. .Premium|Kailasa Temple Ellora : कैलास मंदिर; वेरूळच्या पाषाणी महाकाव्याची अद्भुत गाथा .संत नामदेवांच्या निर्मितीचा मुख्य आधार विठ्ठलभक्ती आहे. ही भक्ती विठ्ठलाची आहे, म्हणजे फक्त विटेवर उभ्या असलेल्या केवळ पंढरपूरच्या विठ्ठलाची नसून, त्या विठ्ठलामागे उभ्या असलेल्या किंवा अवतार म्हणून ज्या संकल्पनेकडे पाहिले जाते त्या संकल्पनेच्या मूळ पुरुषाची, म्हणजेच विष्णूची, रामाची, कृष्णाची अशी ही भक्ती आहे. म्हणूनच विठ्ठलोपासकांना ‘वैष्णव’ असे संबोधले जाते. यामागे विष्णूच्या दशावतारांची संकल्पना अभिप्रेत आहे. या दशावतारांत कृष्ण हा द्वापारयुगातला देव मानला जातो आणि त्या कृष्णाचेच कलियुगातील एक रूप म्हणजे विठ्ठल होय. महाराष्ट्रात विठ्ठल पूज्य आहे, तर महाराष्ट्राबाहेरच्या अन्य प्रांतात आणि विशेषतः उत्तरेकडे कृष्णाचीच पूजा केली जाते.ही विठ्ठलभक्ती संत नामदेवांच्या घरात सात पिढ्यांपासूनची होती. त्यामुळे त्यांच्या बालवयापासूनच विठ्ठलभक्तीचे खोलवर संस्कार झाले होते. त्या संस्कारांचाच भाग म्हणजे बालपणी संत नामदेवांनी विठ्ठलाला घास भरवणे किंवा देऊळ फिरवणे; अशा संस्कारक्षम आणि काहीशा चमत्कृतीजन्य कथांचा जन्म या भक्तीच्या प्रभावातूनच झाला, असेही म्हणावे लागेल.संत नामदेवांना कोणतीही भारतीय परंपरा वर्ज्य नव्हती. उलट सम्यकदृष्टीने शंकराचार्यांच्या अद्वैतवादापासून वेदप्रामाण्यापर्यंत सगळ्याच तत्त्वज्ञानाचा विचार त्यांनी आपल्या लेखनासाठी केला आहे. हा विचार करताना त्यांची सर्वत्र स्वीकाराची भूमिका दिसते. त्यामुळे संत नामदेव सगळ्याच जातीपातींना जवळचे वाटणारे संत ठरतात; तथापि, या सगळ्यांत त्यांनी बहुजन समाजातील संतांना आपल्यासोबत घेऊन भागवत धर्माचा प्रसार अधिक निष्ठेने केला. त्यांना कोणत्या धर्मपीठाकडे जाऊन शुद्धिपत्रक घ्यायचे नव्हते किंवा त्यांना छळणारी विशिष्ट व्यवस्थाही नव्हती. त्यांच्या काळात त्यांना त्रास झाला असेल तो मोगल आक्रमणांचा; पण त्याच्याही कथा फारशा दिसत नाहीत. विजयनगरचे साम्राज्य आणि त्यांच्या पदरी असलेली तत्कालीन कवी मंडळी संस्कृत वाङ्मयात (बोपदेव, हेमाद्री पंडित आदी) रममाण झाली होती. त्यामुळे त्यांनी कधी या संत मंडळींना आपल्या दरबारात स्थानही दिले नाही; आणि आपल्याला राजाश्रय नाही म्हणून संत नामदेवांपासून अठरापगड जातीतल्या या संतांना कधी त्याची खंतही वाटली नाही. आपल्याला प्रस्थापित, उच्च वर्णव्यवस्थेत स्थान नको आहे, तर आपली व्यवस्था निर्माण करायची आहे, हा ध्यास या सगळ्या संतांच्या वर्तनात होता. अर्थात त्यांना येथे उघडपणे क्रांती करायची नव्हती, तर आपसूकच काही घडून येत होते आणि ते घडण्यामागे जाणीवपूर्वक नवा दृष्टिकोन होता. कारण त्यांची श्रद्धा त्यांच्या आराध्यावर होती. आपल्या मार्गातील अडथळे तोच एक विठ्ठल किंवा पांडुरंग दूर सारील, हा विश्वास त्यांना होता. अर्थात हे सगळे असूनसुद्धा संत नामदेवांनी आपली निर्मिती अस्सल व्हावी, तिला वाङ्मय म्हणून श्रेष्ठतम दर्जा मिळावा यासाठी त्यांनी साहित्याचे सगळे निकष वापरून आपली काव्यनिर्मिती केली हे महत्त्वाचे.‘दक्षिणेतील रामानुजाचार्य आणि वैष्णव अलवार संत यांचे ऋण महाराष्ट्रावर आहेच. अलवार संतांनी सगुणोपासनेची साधना नामसंकीर्तनाद्वारे प्रसारित केली. आपल्या हृदयातील उत्कट प्रेम भगवंतांच्या चरणी अर्पण केल्याने मनुष्य सर्व तापातून मुक्त होतो व त्याला मोक्षपद मिळते. केवळ नामस्मरण हेच सर्वश्रेष्ठ व सर्वसुलभ साधन आहे, कसल्याही कर्मकांडांची आवश्यकता नाही, असे सांगून त्यांनी महाराष्ट्रात आपल्या विचारधारेचे लोण पोहोचविले व संत नामदेवांसारख्या महाराष्ट्रीय संतांनी स्वानुभवाने त्याला साथ दिली. ज्ञानेश्वर-नामदेवांनी संवर्धित केलेल्या वारकरी पंथांचे तत्त्वज्ञान हे शंकराचार्यांनी प्रस्थापिलेल्या अद्वैत + नाथपंथाचा योगमार्ग + अलवार संतांचा भक्तिमार्ग असे होय.’ (संदर्भ : श्रीनामदेव दर्शन, गंगाधर विठ्ठल कुलकर्णी, पान क्र. २२७) या विधानातून वारकरी संप्रदायाची उभारणी किती व्यापक स्वरूपाची होती, तिला भारतीय तत्त्वज्ञानाचा किती भक्कम पाया होता, हे जाणवते. थोडक्यात रामानुजाचार्यांचे ‘प्रपत्ती तत्त्व’ येथे प्रभावी ठरते. हे प्रपत्ती तत्त्व म्हणजे ईश्वराला शरण जाणे. अखंड नामस्मरण, एकविध भाव, अद्वैत, गुरुचरणाचे विस्मरण होऊ न देणे, सोऽहं बुद्धीची दृढता या रामानुजाचार्यांच्या विचारांचे ऋण संत नामदेवांवर होते, असे मत गंगाधर विठ्ठल कुलकर्णी मांडतात (संदर्भ : तत्रैव); तेही तपासून पाहणे गरजेचे ठरते -संकल्प विकल्प न धरावे मानसी ।मनोभावे संताशी शरण जावे ।।या ओळी किंवा-नामा म्हणे माझे हेचि सर्व मनोरथ ।होईन शरणागत जन्मोजन्मी ।।.संत नामदेवांच्या व्यक्तिमत्त्वावर ज्या अनेक विचारांचा, पंथांचा प्रभाव पडला आहे, त्यात नाथ संप्रदायाचा विचार करावा लागतोच. हा संप्रदाय महाराष्ट्रात विभिन्न प्रांतातून आला असला, तरी या संप्रदायाचा प्रभाव संत नामदेवांच्या कार्यकाळात प्रामुख्याने होता असे म्हणता येईल. प्रामुख्याने असे म्हणण्याचे कारण, की त्यांचे सुहृद निवृत्तिनाथ आणि त्यांची भावंडेसुद्धा या पंथाच्या विचारांचा प्रभाव असलेली मंडळी होती. मत्स्येन्द्रनाथ, गोरखनाथ, निवृत्तिनाथ, ज्ञानेश्वर आदींच्या विचारांचा प्रभाव संत नामदेवांच्या तरुणपणी त्यांच्यावर झालेला होता. विशेषत्वाने जेव्हा संत नामदेव संत ज्ञानेश्वरादी भावंडांसोबत तीर्थाटनाला गेल्यावर त्यांच्यात झालेल्या वैचारिक आदानप्रदानात ज्या अनेक संकल्पांची शक्यता आहे, त्यातच हीसुद्धा वैचारिक देवाणघेवाण झाली असावी, हे नाकारता येत नाही. कारण त्या काळात संत ज्ञानेश्वरादी भावंडांच्या जवळ असणारे, त्यांच्या भावविश्वातील एक भाग झालेले एकमेव म्हणून संत नामदेवांचा विचार करता येईल. ज्ञानेश्वरांच्या समाधीनंतर संत नामदेवांचे काव्य आणि कार्यही अधिक फुलले. कारण हाच काळ त्यांच्या प्रतिभेला धुमारे फुटणारा असा त्यांच्या उमेदीचा काळ होता. वयाच्या पंचविशी-सव्विशीच्या टप्प्यावर असलेल्या सर्जनशील लेखकाला-कवीला हा काळ अधिक जोमाने, प्रभावीपणे अभिव्यक्त करणारा असाच असतो, हे सामान्य उदाहरण आहे. म्हणूनच या काळात संत नामदेवांनी आपल्या व्यक्तिमत्त्वावर जे जे संस्कार होतील, ज्या ज्या गोष्टी-विचार आपल्या कार्याला पूरक ठरतील ते सगळे स्वीकारण्यात कुठेही कमीपणा दाखवला नाही. ‘अहंकाराचा वारा न मज लागोराजसा । माझिया सकळ विष्णुदासा ।।’ या भूमिकेतून नम्रभावे त्यांनी जे जे पूरक आहे ते ते आपले मानले आहे. म्हणूनच त्यांच्या काव्यात जीवनासंबंधी, भक्तीसंबंधी, भाषेसंबंधी, तत्त्वज्ञानासंबंधी जो साकल्याने विचार आलेला आहे तो अतिशय महत्त्वाचा आहे.पिंडे पिंडाचा ग्रासु ।तो हा नाथ संकेतीचा दंशु ।।(ज्ञानेश्वरी, अभंग ६, ओवी २९१)ज्ञानेश्वरांनी ज्या तत्त्वज्ञांनाचा उल्लेख केला आहे, ते तात्त्विक अधिष्ठान स्वीकारून आपल्या काव्यात त्याचे प्रतिबिंब कसे पडेल याचा विचार कसा केला आहे ते पुढील रचनेतून पाहता येईल. ज्ञानेश्वर ध्येय, पिंड आणि ब्रह्मांड यांचे सामरस्य अपेक्षितात. हा अनुभव संत नामदेव अखंड नामस्मरण या स्वरूपात मांडतात -अखंड रामनामी ओळखी धरी ।जप करी ऐसा अखंड खंडेना ।।निशीदिनी मना होय जागा ।नाम म्हणे मना होय जागा ।।अखंडित जप सोऽ हं सोऽ हं ।।नाथ संप्रदायातील योगविद्या, आत्मज्ञान किंवा विवेकाची त्यांना आवड होती. योगवसिष्ठात याविषयी आलेले विचार संत नामदेवांनी कोणत्या तरी मार्गाने आत्मसात केले असले पाहिजेत. सांख्य-योग-दर्शनाविषयी त्यांच्या काव्यात फारसे प्रतिबिंब उमटले नसले, तरी गीतामहाभारतावरून त्यांना या दर्शनाची माहिती झाली असावी.‘वैदिक भागवतधर्मात ज्ञानोत्तर भक्ती किंवा पराभक्ती ही अमोल देणगी आहे व भागवतादी ग्रंथाबरोबर ‘नारदभक्तिसूत्रे’ व ‘शाण्डिल्यभक्तिसूत्रे’ यांत तिचे सखोल पण थोडक्यात मार्मिक विवेचन केले आहे. त्यामुळे त्यांचे अध्ययन या धर्मात वरील ग्रंथाबरोबर होत आले आहे. अशी प्राचीन काळापासून मान्यता पावलेली सूत्रे नामदेवांच्या परिचयाची असावीत, असे त्यांच्या वाङ्मयावरून स्पष्ट दिसते.’ (संदर्भ ः तत्रैव, पान क्र. २२९) हा उतारा मुद्दाम येथे देण्याचे कारण येथे संत नामदेवांमधला कीर्तनकार दिसून येतो. वारकरी संप्रदायात नारदीय कीर्तनपरंपरा प्रसिद्ध आहे, आणि तोच वारसा पुढे संत नामदेवांनी चालविला आहे..Premium|Sant Namdev Literary Legacy : संत नामदेवांच्या काव्यप्रतिभेची जडणघडण आणि भागवत परंपरेचे नाते.कोणत्याही अस्सल कवीच्या व्यक्तिमत्त्वात ज्या महत्त्वाच्या तीन गोष्टी आवश्यक असायला हव्यात, त्या म्हणजे नैसर्गिक प्रतिभा, निर्मल बहुश्रुतता आणि अखंड उद्योग किंवा लेखनसातत्य. या गोष्टी नामदेवांच्या व्यक्तिमत्त्वात तर होत्याच, पण त्याशिवाय पांडुरंगावर त्यांची उत्कट भक्ती होती. या भक्तीतूनच त्यांचे काव्य निर्माण झाले. त्यामुळे संस्कृत काव्यशास्त्रात सांगितलेल्या काव्यप्रयोजनापेक्षा त्यांच्या लेखनाचे प्रयोजन अगदी भिन्न स्वरूपाचे होते. त्यांच्या काव्याच्या मागे होती ती केवळ उत्कट भक्ती.तथापि, केवळ भक्ती आणि काव्यगुण एवढ्यापुरतेच संत नामदेवांचे (किंवा इतर संतांचेही) काव्य मर्यादित राहू शकत नाही, तर त्याबरोबरच त्या काव्याला तत्त्वज्ञानाची जोड असणे महत्त्वाचे ठरते. श्रेष्ठ प्रतिच्या काव्याचे हे लक्षण असते, हे संत साहित्यातील अनेक (ज्ञानेश्वरी हे उदाहरण महत्त्वाचे) रचनांमधून दिसून येते. केवळ काव्य, केवळ भक्ती ही संत साहित्याची सीमा असू शकत नाही, तर या दोन मितींशिवाय त्यातील तिसरी मिती ही तत्त्वज्ञानाची असते. ही तिसरी मिती संत नामदेवांच्या काव्याचा महत्त्वाचा अक्ष ठरते. त्यांच्या काव्याविषयी मत मांडताना त्यातील काही गुणवैशिष्ट्यांचा विचार करणेसुद्धा अगत्याचे ठरते. त्यांच्या काव्यातून रस, अलंकार, गुण, रीती, औचित्य, ध्वनी इत्यादी काव्यतत्त्वांचा परिचय आपल्याला सहजपणे होतो. खऱ्या कवीला या काव्यतत्त्वांचे ज्ञान असणे आवश्यकच ठरते; पण संत नामदेवांना छंदशास्त्राचे, वृत्तशास्त्राचे सखोल ज्ञान होते. त्यातूनच त्यांनी मराठी काव्याला अभंग या वृत्ताची अमूल्य अशी देण दिली आहे. आज मराठी कवितेत ज्या स्वरूपाचे अभंग लिहिले जातात, त्यांचे मूळ संत नामदेवांच्या काव्यात आहे, हे पुढील उदाहरणावरून दिसून येते.अभंग लिहिताना साधारणतः या शब्दवृत्तात ६-६-६-४ अशी शब्दरचना केली असते. हे वृत्त संत साहित्यात भक्तीच्या प्रयोजनासाठी वापरले जायचे. आज अभंगांचे विषय जरी बदलले; त्यात सामाजिक आशय आला असला, प्रेमविषय आला असला, तरी त्याचे बाह्यस्वरूप मात्र तेच आहे. आणि हीच या वृत्ताची खरी ताकद आहे.मुळीच मी जाणे । तुझा ठेंगेपणा ।काय नारायणा । बोलसील ।।पुरे पुरे आता । तुमचे आचार ।मजशी व्येव्हार । घालू नका ।।लालुचाईसाठी । मागे भाजीपान ।लाज नारायणा । तुज नाही ।।नामा म्हणे काय । सांगो तुझी कीर्ती ।वाउगी फजिती । करू जाणे ।।.या रचनाबंधातून संत नामदेव विठ्ठलाशी संवाद साधतात आणि या संवादातून ते विठ्ठलाची निर्भर्त्सनाही करतात. या रचनाबंधाची ताकद किती आहे, तो किती लवचिक आहे, याविषयी आपली खात्री पटते. मराठीत आज गेय स्वरूपाची किंवा नादमयी कविता लिहिताना मात्रा वृत्त काळजीपूर्वक पाहिले जाते. आज अष्टाक्षरी, गज़ल इत्यादी स्वरूपाच्या काव्यातून हे नियम पाळले जातात. एरवी मुक्तछंदात्मक काव्यलेखनाकडेच कवींचा ओढा अधिक असतो. अलंकारादी रचनेकडे (काही अपवाद) नव्वदोत्तर कवी मुळी जातच नाही. त्यापेक्षा काही प्रसंगोपात्त असे गीतलेखन केले जाते; सॉनेट, शर्दूलविक्रीडीत, वसंततिलका (विशेषतः ग्रेस यांची कविता) इत्यादी रचनाबंधात मधल्या काळात कविता लिहिली जायची. मधे तिचा रचनाबंध हायकूपर्यंत, चारोळीपर्यंत विस्तारला. काव्यरचनेचे असे बदल होत असताना अभंग हे वृत्त मात्र आजसुद्धा त्याच स्वरूपात कायम आहे. आपल्या लेखनात महात्मा जोतिराव फुले यांनी अभंग या शब्दाला बदलून अखंडादि काव्यरचना असा शब्दबदल केला होता. तो अर्थात चर्चेचा वेगळा विषय आहे. या सगळ्यांचा विचार करता, संत नामदेवांच्या काव्याचे मोठेपण कोणत्याही फूटपट्ट्यांवर तपासून पाहता तिचे कालातीतत्त्व अबाधितच राहते, हे पुन्हा सांगायला नकोच.डॉ. रवींद्र शोभणे ९७व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष आणि महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळाचे नागपूरस्थित अध्यक्ष आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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