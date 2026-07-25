Premium|Sant Namdev Akhyan Kavya : संत नामदेवांनी मराठी आख्यानकाव्याला दिली भक्ती आणि रसांची नवी दिशा

डॉ. रवींद्र शोभणे ओघवती, वर्णनाकुल भाषाशैली, प्रसन्न शब्दसृष्टी हेही आख्यानक काव्याचे महत्त्वाचे गमक ठरते. संत नामदेवांच्या या रचनेची भाषाशैली ही या सर्व गुणांनी युक्त अशी आहे. आख्यानक काव्यात प्रसंगानुकुल असा रसपरिपोष असणे गरजेचे ठरते. यात रसांना व्यक्त होण्यासाठी अधिक वाव असतो. विशेषत: करुणरस, अद्भुतरस, शृंगाररस, वीररस इत्यादी महत्त्वाच्या रसांचा परिपोष संत नामदेवांच्या आख्यानक काव्यात झालेला आहे.मराठी प्राचीन साहित्यातील आख्यानकाव्याचे अध्वर्यू म्हणून संत नामदेवांना श्रेय दिले जाते, त्यामागाची पार्श्वभूमी पाहणे महत्त्वाचे आहे. मराठीत त्यापूर्वी आख्यानकाव्याची परंपरा महानुभाव साहित्यातील काही कवींनी रूढ केल्याचे दिसून येते; पण महानुभाव कवींनी आख्यानकाव्याचा हा प्रयत्न संस्कृतकाव्याला समोर ठेवून केला होता. महानुभावांनी श्रीकृष्ण चरित्र समोर ठेवून या काव्यांची उभारणी केली होती. मग ते महादंबाच्या धावळ्यांपासून नरेंद्रांच्या रुक्मिणीस्वयंवरापर्यंतचा प्रवास हेच दर्शवतो. यात मग महानुभावी कवी म्हणून भास्करभट्ट बोरीकर, दामोदर पंडित आदींचाही विचार करावा लागतो. महानुभाव पंडितांना संस्कृत महाकाव्यांच्या संकेतांची, रचनाबंधांची जाण होती. त्यामुळे त्यांची आख्यानकाव्ये केवळ कथानिवेदनापर्यंत सीमित न राहता काव्याच्या सगळ्या शक्यता त्यात प्रतिबिंबित झाल्याचे दिसून येत होते. त्यामुळे या रचनांमध्ये संस्कृतप्रचुरता, अलंकारप्रचुरता, कल्पनाविलास आणि पांडित्यपूर्ण मांडणी असल्याचे दिसून येते. .Premium|Sant Namdev Punjab Stay : नामदेवांच्या श्रेयाची 'काटकसर' का झाली? जातिव्यवस्था आणि संत परंपरेतील उपेक्षेचा परखड वेध.मराठी संत कवींच्या परंपरेत या आख्यानकाव्याचा जन्म वेगळ्या प्रेरणेने झाला आहे, आणि ती प्रेरणा म्हणजे भक्तीची प्रेरणा; त्यातही विठ्ठलभक्तीची प्रेरणा. या भक्तीच्या प्रेरणेतून रामायण, महाभारतासारख्या महाकाव्यांतील किंवा पुराणांतील काही कथांना आख्यानकाव्याचे रूप प्राप्त झाल्याचे दिसते. महानुभाव कवींच्या काव्यात ही भक्तीची प्रेरणा आणि जनसामान्यांच्या अभिरुचीपर्यंत पोहोचण्याची आंतरिक निकड कधीही वाटली नाही. उलट तत्कालीन संतांच्या दैनंदिन जीवनाचा भाग म्हणून विठ्ठलभक्तीच्या रूपाने त्यांचा संबंध सतत सामान्य जनतेशी, नागरिकांशी येत होता. या काव्याला भक्तीचे एकमेव प्रयोजन असल्यामुळे मराठी संतांनी केलेल्या काव्याचा संबंध थेट सामान्यजनांच्या रंजनाशी, भक्तिभावाशी जुळला होता. म्हणूनच तत्कालीन सामान्य माणूस हा भागवत धर्माशी अधिक आत्मीयतेने जुळला होता. त्यामुळेच महानुभांच्या आख्यानकाव्यापेक्षा तो वारकरी संप्रदायांच्या आख्यानांशी अधिक जुळत गेला. याच काळात संत नामदेवांनी सुरू केलेल्या कीर्तनपरंपरेसाठी आख्यानांची किती निकड आहे, हे खुद्द नामदेवांना जाणवले असावे. कारण सामान्य माणूस भक्तीकडे आकृष्ट व्हावा, ही त्यांची आपल्या काव्याच्या माध्यमातून जाणवणारी तळमळ होती. म्हणूनच मराठी संतकाव्यात आख्यानकाव्याची सुरुवातच संत नामदेवांनी केली, हेही नाकारता येत नाही.आख्यानक कवितेतील ‘आख्यान’ या संज्ञेचे अस्तित्व आत्रेयब्राह्मण काळात जरी प्रथम आढळत असले, तरी भागवतधर्मीय संतकवींनी तो शब्द आणि त्या शब्दाने सूचित होणारा वाङ्मयप्रकार यांची पूर्ण जाणीव होती. मराठी भागवत धर्माचे संस्थापक ज्ञानेश्वर यांनी स्वतः आख्यानक काव्यरचना केली नसली, तरी ‘आख्यान’ या शब्दाचा व आख्यानक काव्यप्रकाराचा उल्लेख त्यांनी ज्ञानेश्वरीत पुढील ओवीत केला आहे -नाना पुरतिये प्रतिष्ठेलागी ।सानीव धरुनि आंगी ।पुराणे आख्यानरूपी जगी ।भारता आली ।।(ज्ञानेश्वरी, राजवाडे प्रत - १.४६)वरील संदर्भावरून (संदर्भ : श्रीनामदेवदर्शन, प्र. ल. गावडे, पान क्र. ३१४) ही आख्यानक काव्याची संकल्पना आधीच्या काळातसुद्धा अस्तित्वात होती; पण त्या संकल्पनेनुसार किंवा काव्यप्रकारानुसार मराठीत काव्यरचना झाली नव्हती. महानुभाव साहित्यात सर्वप्रथम काही रचना दिसून येतात. पण त्या रचना सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचल्या नव्हत्या आणि त्यासाठी वर उल्लेखिलेले कारणच अधिक (संस्कृतप्रचुरता आणि अलंकारप्रचुरता) महत्त्वाचे मानता येईल..वारकरी संप्रदायात संत नामदेव हे वयाने ज्येष्ठ होते, कल्पक कवी होते, जन्मतःच विठ्ठलभक्त होते. या भक्तीच्या माध्यमातून काव्याच्या नव्या नव्या वाटा शोधण्याची आणि त्या चोखाळण्याची वृत्ती त्यांच्या अंगी होती. शिवाय ते त्या काळातील वारकरी संप्रदायाचे आणि विठ्ठलभक्तांचे भक्तीच्या प्रांतातले नेतृत्व करणारे होते. त्यामुळे त्यांचा शब्द प्रमाण मनाला जात होता. संत ज्ञानेश्वरांनी आणि त्यांच्या भावंडांनी भारतभ्रमणासाठी त्यांना सोबत घेतले होते आणि यातूनच संत ज्ञानेश्वरांसारख्या योग्याचा निस्सीम मित्र म्हणून संत नामदेवांकडे बहुतेक विठ्ठलभक्त मंडळी आदराने पाहत होती. त्या आदरापोटीही म्हणता येईल, पण त्यांनी स्वीकारलेले आणि हाताळलेले बहुतेक काव्यप्रकार त्यांच्या समकालीनांनी आणि उत्तरकालीनांनी जसेच्या तसे स्वीकाराले. हा प्रभाव एवढा मोठा होता, की संत तुकारामसुद्धा आपल्या काव्याच्या प्रेरणा संत नामदेवांकडून घेतल्याचे मान्य करतात. इकडे एकनाथ आणि त्यांचे नातू मुक्तेश्वर यांच्यापासून सुरू झालेल्या पंडिती परंपरेची मुळेसुद्धा संत नामदेवांच्याच या काव्यात दिसून येतात. ‘अनेक काव्यप्रकारांचे प्रवर्तन करण्याचा मान टीकाकारांनी नामदेवांना दिला आहे,’ याहे. वि. इनामदारांच्या विधानातील (संदर्भ : संत नामदेव (१९७०), पान क्र. २८८) संदर्भ महत्त्वाचा आहे. त्यातलाच हा एक महत्त्वाचा काव्यप्रकार म्हणजे आख्यानक कविता. संत नामदेवांनी चरित्र, आत्मचरित्र, आख्यानक कविता, भावकाव्य, उपदेशपर काव्य, डाक, पांगूळ, वासुदेव, पिंगळा, खेळिया, उदीम अशा अनेक स्वरूपाच्या काव्याची निर्मिती केली आहे.संत नामदेवांची संपूर्ण कविताच नेणिवेतून जन्माला आलेली आहे. त्यात शैलीची नजाकत नाही, रचनेचा घाटदारपणा नाही, तंत्रकुशलता नाही, तर त्यात आहे ती आतून प्रस्फुटीत झालेली विठ्ठलभक्ती. भक्तीचा ओघवता प्रवाह. तीच गोष्ट त्यांच्या या आख्यानक काव्याच्या संदर्भातसुद्धा सांगता येईल. पुढे पंडिती आख्यानकाव्यात आलेली तंत्रकुशलता त्यांच्या आख्यानक काव्यात दिसत नाहीच. थोडक्यात आख्यानकाव्याच्या व्याकरणाची त्यांना फारशी माहिती नव्हती, असे म्हणता येणार नाही. त्यांची प्रकृती थेट भक्तीला आवाहन करणारी होती. त्यामुळेच आकर्षक कथानक, कथानिवेदनातील कौशल्य, व्यक्तिदर्शन, चित्रमयता, वर्णनसामर्थ्य, नाट्यात्मकता, वातावरणनिर्मिती, जनरुचीसंवाद, ओघवती भाषा, वेगवान रचना, अलंकारिकता इत्यादी कुठलीही वैशिष्ट्ये त्यांच्या आख्यानक काव्यात दिसत नाहीत; पण ते आंतरिक प्रेरणेने भारावलेले, उस्फूर्त, साक्षात्कारी विठ्ठलभक्त कवी होते. भक्त होते. म्हणूनच त्यांनी सुचेल तशी, जमेल तशी आख्यानकविता लिहिली आणि तिचे उपयोजन आपल्या कीर्तनात समाजप्रबोधनासाठी करवून घेतेले.संत नामदेवांच्या आख्यानक काव्याचा परामर्श घ्यायचा झाला, तर त्यांनी एकूण बारा आख्यानकाव्ये लिहिल्याचे जाणवते. त्यांचा उल्लेख पुढीलप्रमाणे करता येईल. दशावतारवर्णन (९ अभंग), शुकाख्यान(२ अभंग), म्हाळसेनकथा (द्रोणपर्व, १ अभंग), हरिश्चंद्र राजाचे चरित्र(१ अभंग), श्रियाळचरित्र (१ अभंग), प्रल्हाद चरित्र (६ अभंग), ध्रुवचरित्र (३४ अभंग), उपमन्यूचे चरित्र (१ अभंग), सुदामचरित्र(१८ अभंग), भीष्मप्रतिज्ञा (२ अभंग), रावण-मंदोदरी संवाद(५ अभंग), नक्रोद्धार (१ अभंग). ही बारा आख्यानक काव्ये संत नामदेवांच्या नावावर रुढार्थाने आहेत, असे मानतात. प्रस्तुत बारा आख्यानकाव्यांचा विचार करता, या सगळ्याच काव्यांच्या शेवटी ‘नामा म्हणे’ अशी नाममुद्रा आहे. कारण नामदेवांच्या एकानेत्वासंबंधी विचार करता, संत नामदेव यांनी ‘नामा म्हणे’ ही नाममुद्रा आपल्या काव्याच्या शेवटी लावली आहे. ‘काही काव्यांत ‘विष्णुदास’अशी नाममुद्रा विशेष म्हणून वापरतात,’ असे मतहे. वि. इनामदार मांडतात तेव्हा त्यांच्या मताचाही विचार करावा लागतो. कारण अनेक काव्यरचनांत अशीही नाममुद्रा दिसून येते..Premium|Sant Namdev Autobiography : संत नामदेवांचे आत्मचरित्र आणि मराठी संतसाहित्यातील अभिव्यक्तीची नवी परंपरा.या आख्यानक काव्यांपैकी ‘शुकाख्यान’ संत नामदेवांनी रचलेले नसावे, असाही विचार मांडला जातो. कारण शुकाख्यान या काव्यात एकूण ३७१ कडवी आहेत, आणि संत नामदेव इतके दीर्घ स्वरूपाचे काव्य रचतील असे त्यांच्या भावकवी असलेल्या प्रकृतीचा विचार करता वाटत नाही. तसेच ‘म्हाळसेनकथा’ हे काव्यसुद्धा प्रक्षिप्त वाटते.संत नामदेवांचे काव्य उत्स्फूर्त स्वरूपाचे आहे, असे विधान केले आहे. त्यांचे स्फुट अभंग किंवा स्फुट काव्य हे निश्चितच सहजस्फूर्त असू शकते. कारण ते त्यांच्या प्रकृतीनुसार भक्तिभावाने ओतप्रोत भारावलेले असायचे. पण आख्यानक काव्याचा विचार करता, त्या काव्याच्या रचनेच्या मुळाशी काही विचार, रचनाबंधासंबंधी, कथानकासंबंधी, त्यातून प्रतीत होणाऱ्या भक्तीसंबंधी त्यांच्या मनाची काहीतरी पूर्वतयारी झालेली असणारच. निर्मितीशील लेखन हे तसेही उत्स्फूर्तच असते; पण या उत्स्फूर्त प्रक्रियेच्या मागेसुद्धा एक मन सजगपणे काम करीत असतेच. त्यामुळे केवळ सहजस्फूर्त अशी व्याख्या कोणत्याही लेखनाची किंवा काव्याची करता येत नाहीच. आख्यानक काव्याबाबतीत तर अधिक सजग असणे गरजेचे असते. आख्यानक काव्यात वर्ण्य विषयासोबतच एक आशयसुद्धा प्रवाहित होत असतो. कवीच्या मनातील त्या त्या लेखनासंबंधीचा हेतू किंवा उद्देशसुद्धा काव्याच्या रचनेतून (अभिप्रेत असलेला) व्यक्त होत असतोच. पंडिती काव्यात तो वेगळ्या प्रकारे व्यक्त होऊ लागला होता. त्यात काव्यातील पांडित्य, रचनेसंबंधीचे सौंदर्य आणि अलंकारिक बाज महत्त्वाचा ठरत होता. येथे संत नामदेवांच्या रचनेत या सगळ्यांच्या पलीकडे किंवा ऐवजी भक्तीची भावना अग्रभागी असल्याचे दिसून येते. म्हणूनच पुढील ओळींतून तो आशय असाही व्यक्त होतो -नारायणनाम तारक सर्वांशी ।ते मुनी मनासी धरिले असे ।।कापुराची राशी अग्नीचा हो कण ।तैसे नाम जाणे पातकासी ।।किंवा-नामा म्हणे देव भक्ता साहाकारी ।सर्व सिद्धी घरी ओळंगती ।।आपण कोणता काव्यप्रकार हाताळत आहोत, त्या काव्यप्रकाराचे सामर्थ्य कशात आहे, आणि कशामुळे तो काव्यप्रकार अधिक प्रभावी होईल याविषयी संत नामदेव सजग होते. आख्यानक काव्य जरी संत नामदेवनिर्मित असले, त्या काव्यामागचा उद्देश जरी भक्तिभाव असला, तरी आपण कथाकाव्य निर्माण करीत आहोत, ही जाणीव त्यांना पुरेपूर होती. म्हणूनच त्यांच्या रचनेत आख्यान हा शब्द आवश्यकतेनुसार येतो. उदाहरणार्थ, ऐसे झाले पूर्ण ध्रुवाचे आख्यान । ऐकती जर जन एका भावे ।। (अं. क्र. २०१९) किंवा आपण या काव्याच्या माध्यमातून एक सलग कथा सांगत आहोत ही जाणीव त्यांना आहे. म्हणूनच उपमन्यूच्या आख्यानक काव्यात ‘ऐका श्रोते सावधान । सांगेन उपमन्यूची कथा ।।’ असे संदर्भ येतात..संत नामदेवांच्या आख्यानक काव्याच्या विचार करताना एक बाब आपल्या लक्षात येते आणि ती म्हणजे ते जरी कथाकाव्य किंवा आख्यानक काव्य करीत असले, तरी त्यांच्यात एक प्रतिभासंपन्न कवी होता. या प्रतिभासंपन्न कवीने कोणताही काव्यप्रकार हाताळला, तरी त्याचे सोने होत होते हे नाकारता येत नाही. त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वात काव्यनिर्मितीची उच्चप्रतिची घटक द्रव्ये होती. त्यांच्या जिभेवर साक्षात सरस्वती वास करीत होती. त्यांच्या आख्यानक काव्यात भाषेचा फुलोरा फारसा नसतोच किंवा पाल्हाळसुद्धा नसतो, तर ते थेट कथेच्या गाभ्यालाच हात घालतात. त्यामुळे ते आख्यानक काव्य जसे श्रवणीय होते, तसेच ते काव्याच्या दृष्टीनेसुद्धा कलात्मक ठरते.आख्यानक काव्य रचताना स्वतंत्र कल्पनेची जोड असणे आवश्यक असते. कारण ते भावकाव्य नसते. त्यात भावना असतात आणि त्या भावना त्या त्या व्यक्तीद्वारे काव्याच्या माध्यमातून कथेच्या रूपात व्यक्त होणे गरजेचे असते. कधीकधी पुराणातल्या कथा अकारण लांबलेल्या असतात. त्यात अनावश्यक वर्णने, संवाद, भक्तिभाव नको इतका भरलेला असतो. अशावेळी आख्यानक काव्य लिहिणाऱ्या कवीला त्या प्रकाराचे तंत्र समजून घेऊन त्याची मांडणी करणे गरजेचे असते आणि हे स्वतंत्र कल्पनाशक्ती असल्याशिवाय शक्य नसते. संत नामदेवांच्या ‘हरिश्चंद्र राजाचे चरित्र’ या आख्यानक कवितेतील वर्णन पाहणे महत्त्वाचे ठरेल -आदित्याशी तेव्हा सांगे विश्वामित्र ।तपा तुम्ही तीव्र सोळा कळा ।।वरुणासी सांगे आटवावे पाणी ।जळशोष मेदिनी पाडियेला ।।वायूलागी सांगे नका येऊ इथे ।जात तया पंथे हरिश्चंद्र ।।या वर्णनातून संत नामदेव विश्वामित्राच्या व्यक्तिमत्त्वातील निर्दयत्व आणि राजा हरिश्चंद्राविषयी त्यांच्या मनात असलेली भावना यांचे सुरेख चित्रण दिसून येते.आख्यानक काव्यात नाट्य असणे गरजेचे आहे. ही नाट्यात्मकताच त्या कथेच्या सगळ्या घटकांना अधिक प्रभावीपणे मांडणारी ठरते. नाट्यात्मकतेमुळेच व्यक्तिदर्शनाला अधिक उठाव येतो. संत नामदेवांच्या आख्यानक काव्यात या व्यक्तिदर्शनाचे अनेकविध नमुने पाहायला मिळतात. त्यांचे स्वभावधर्म, प्रसंगानुरूप त्यांचे वर्तन, भावभावना या आख्यानक काव्यात अधिक प्रभावीपणे व्यक्त होतात. त्यामुळेच अर्जुन, हरिश्चंद्र, ध्रुव, सुमती, सुदामा व त्याची भार्या, हिरण्यकश्यपू आदी व्यक्तींचे चित्रण संत नामदेव थोडक्या शब्दांत अधिक प्रभावीपणे करतात. या काव्याचे आणखी एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे जनरुचीचा विचार. तत्कालीन संत परंपरा जनतेला समोर ठेवूनच संवाद साधत होती. त्याच्या सादरीकरणात जनांचा, थोडक्यात रसिकांचा किंवा भक्तांचाही म्हणता येईल, सहभाग अधिक असायचा. म्हणूनच संत तुकारामांचे अभंग इंद्रायणीत बुडाले तेव्हा ते जनांच्या, सर्वसामान्यांच्या स्मृतीतून प्रकट झाले. हीच गोष्ट महानुभाव साहित्यातील लीळाचरित्राचीसुद्धा सांगता येईल. हा जनांशी असणारा संवाद आख्यानक कवितेसाठी अधिक महत्त्वाचा आधार ठरतो, हे संत नामदेवांना ठाऊक होते.ओघवती, वर्णनाकुल भाषाशैली, प्रसन्न शब्दसृष्टी हेही आख्यानक काव्याचे महत्त्वाचे गमक ठरते. संत नामदेवांच्या या रचनेची भाषाशैली या सर्व गुणांनी युक्त अशी आहे. भक्तीपर काव्यात भक्तीरसाचा प्रभाव अधिक असतो, पण आख्यानक काव्यात प्रसंगानुकुल असा रसपरिपोष असणे गरजेचे ठरते. यात रसांना व्यक्त होण्यासाठी अधिक वाव असतो. विशेषत: करुणरस, अद्भुतरस, शृंगाररस, वीररस इत्यादी महत्त्वाच्या रसांचा परिपोष संत नामदेवांच्या आख्यानक काव्यात झालेला आहे, हे अनेक उदाहरणांवरून दाखवता येते. त्यांनी आपली आख्यानक कविता अभंग या छंदात रचलेली आहे. कथानकाला प्रवाही करण्यासाठी अभंग हा छंद अधिक पूरक आहे, हे त्यांच्या आख्यानक काव्याकडे पाहता जाणवते. संत नामदेवांनी ज्या ज्या प्रकारात आपली नाममुद्रा उमटविली, त्या बहुतेक सर्वच काव्यप्रकारांचे, भक्तिमाध्यमांचे प्रवर्तकत्व निःसंशयपणे त्यांच्याकडे जाते.लेखक ९७व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष आणि महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळाचे नागपूरस्थित अध्यक्ष आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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