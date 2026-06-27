Premium|Sant Namdev Autobiography : संत नामदेवांचे आत्मचरित्र आणि मराठी संतसाहित्यातील अभिव्यक्तीची नवी परंपरा

संत नामदेवांची आत्मचरित्र लेखनाची प्रज्ञा स्वयंसिद्ध होती. त्यावर पूर्वसुरींचे कोणतेही संस्कार नव्हते. तसे संस्कार असणेही अशक्यच होते. कारण अशा प्रकारची काव्यरचना आणि वारकरी पंथाची सुरुवात कोणीही केली नव्हती. चंद्रभागेच्या वाळवंटात विठ्ठलनामाचा गजर पहिल्यांदा त्यांनी सुरू केला, आणि या सगळ्या सामाजिक चौकटीत आपल्या जातीचा, स्थानाचा विसर पडू न देता त्यांनी केलेला आत्माविष्कार आणि लौकिक जगण्याचा तोल सहजपणे सांभाळला, हेही नाकारता येत नाही.आत्माविष्कार ही कोणत्याही लेखनाची प्रेरणा असते. ती कोणत्याही काळात, कोणत्याही परिस्थितीत कमी-अधिक फरकाने सारखीच असते. लिहिणारा आपल्या अनुभवांना, आपल्या साक्षात्कारांना (संत साहित्याच्याबाबतीत सांगायचे तर) मांडण्यासाठी लेखनाचा आधार घेत असतो. त्यातून मांडण्यात येणाऱ्या अनुभवांना विविध माध्यमांतून तपासत तो तो सर्जनशील कवी/लेखक आपली निर्मिती करीत असतो. या सगळ्यांत ‘सांगणे’ हे महत्त्वाचे असते. यालाच दुसऱ्या शब्दात प्रकटीकरण असेही म्हणता येईल. हे प्रकटीकरण मौखिक परंपरा ते लिखित माध्यम अशा प्रवासाने उभे राहिले आहे. याच दृष्टीने मराठी संत साहित्याचासुद्धा शोध घेता येईल.मराठी किंवा इतरही भाषेच्या संत साहित्यात महत्त्वाची असते ती भक्ती किंवा आराधना, आणि ही भक्ती, आराधना कोणातरी आराध्याची असते. त्याच्या भक्तीसाठी, त्याला प्रसन्न करण्यासाठी आणि आपला आत्मोद्धार करण्यासाठी संतकवी निर्मिती करीत असतो, करीत आलेला आहे; पण या भक्तीकाव्यात एकच आराध्यदैवत असूनसुद्धा काही संत कवींनी आपल्या निर्मितीत आपले वेगळेपण जपले आहे. उदाहरणार्थ, तुकारामांची कविता अलौकिक अनुभवांपेक्षा लौकिक अनुभवांना आपल्या अभंगातून अधिक प्रभावीपणे मांडते. असा लौकिक अनुभव जेव्हा कवींच्या निर्मितीतून व्यक्त होतो, तेव्हा तो त्याच्या लौकिक जाणिवांच्या, अनुभूतीच्या अधिक जवळ जाणारा असतो. त्यातून तो स्वतःचा शोध घेण्याचा प्रयत्न करीत असतो. सगळे लौकिक, व्यावहारिक अनुभव तो त्यासाठी हाताशी घेत त्यातून स्वतःचा असा एक वेगळा सूर लावत असतो. म्हणून ही कविता काहीशी आत्मचरित्रात्मक स्वरूपाशी नाते सांगणारी ठरते. यात वरवर भक्तीची भावना असतेच, पण त्या भावनेच्या मागे, तळाशी लौकिक अनुभवांचे प्रतल दिसत असते. महाभारतासारख्या महाकाव्याबाबतीतसुद्धा असेच म्हणता येईल. महाभारत हे तर जगाच्या पाठीवरील पहिले आत्मचरित्र (महर्षी व्यासांचे वा कुरुकुलाचे आत्मचरित्र) होय. आणि महाभारताची लेखनाची प्रेरणा पाहिली, तर या विधानाशी कुणीही असहमत होईल असे वाटत नाही. इतिहासाचार्य महाभारताकडे ‘भारतीय इतिहास लेखनाचा पहिला प्रयत्न’ अशा दृष्टीने पाहतात. कारण त्यांच्यासमोर ‘हा जय नावाचा इतिहास आहे’ हे शीर्षक होते. हे खरे असले तरी त्या महाकाव्याची प्रेरणा आत्मचरित्र लेखनाची आहे, हे तेवढेच खरे. याउलट मराठीतील महानुभाव पंथातील महत्त्वाचा ग्रंथ लीळाचरित्र हा शुद्ध चरित्रग्रंथ आहे. यात म्हाइंभटाने चक्रधरस्वामींचे चरित्र मांडले आहे. या पार्श्वभूमीवर संत नामदेव यांनी आपले चरित्र म्हणजेच आत्मचरित्र त्यांच्या काही अभंगांतून मांडले आहे. त्यामुळे त्या अभंगांपुरत्या भागांचा म्हणजेच ‘श्रीनामदेव चरित्रा’चा विचार केला, तर ते रूढार्थाने संत नामदेवांचे आत्मचरित्र ठरते. त्या दृष्टीने ते मराठीतील पहिले आत्मचरित्रकार ठरतात. कारण त्यांच्या आधी कुणीही आपले आत्मचरित्र किंवा ‘स्व-चरित्र’ लिहिलेले नाही. म्हणूनच आत्मचरित्रकार हा त्यांच्या लेखनाचा एक पैलू आहे, हे सांगता येईल. त्यादृष्टीने त्यांचे हे आत्मचरित्र तपासून पाहता येईल..श्रीनामदेव गाथा (शासकीय प्रत) यात अभंग क्र. १२३२पासून १३८३पर्यंत संत नामदेवांनी आपले चरित्र सांगितलेले आहे. या चरित्रलेखनात त्यांचे दैवत विठ्ठल हे केंद्रस्थानी आहेच. कारण सारे काही विठ्ठलासाठी हा त्यांच्या जगण्याचाच ध्यास झाला आहे. हा विठ्ठल संत नामदेवांच्या प्रत्येक प्रसंगी साक्षीदार म्हणून उभा आहे किंवा कार्यकारणभाव म्हणून उभा आहे. विठ्ठलाचा हा साक्षीभाव जपतसंत नामदेवांनी आपल्या जन्मकाळापासूनच आपली कथा सांगणे सुरू केले आहे.सिंपियाचे कुळी जन्म माझा झाला ।परि हेतू गुंतला सदाशिवी ।।रात्रीमाजी सिवी दिवसामाजी सिवी ।आराणूक जीवी नोव्हें कदा ।।सुई आणि सुतळी कात्री गज दोरा ।मांडिला पसारा सदाशिवी ।।नामा म्हणे सिवी विठोबाची अंगी ।म्हणोनिया जगी धान्य झालो ।।या पद्धतीने संत नामदेवांनी आपल्या व्यवसायाचे आणि त्याच्याशी निगडित असलेल्या भक्तीचे वर्णन यात केले आहे. अर्थात यात विठ्ठलभक्तीच महत्त्वाची आहे. तेच अंतिम साध्य आहे. पण या विठ्ठलभक्तीसाठी त्यांना ज्या मार्गाने जावे लागले, त्या मार्गाचा येथे स्पष्ट शब्दांत उच्चार आहे. व्यवसाय जरी शिंप्याचा असला, तरी संपूर्ण मन मात्र विठ्ठलाच्या भक्तीत रमले आहे आणि विठ्ठलाच्या भक्तीत मन रमले आहे म्हणूनच हा सगळा खटाटोप केला आहे.संत नामदेवांचे समकालीन असलेले संत म्हणजे संत सावता माळी, संत गोरा कुंभार, संत चोखामेळा, संत जनाबाई, संत नरहरी सोनार, संत सेना न्हावी. या सगळ्या संतांनी आपल्या काव्यात किंवा अभंगात आपल्या व्यवसायाचे, त्यातील बारकाव्यांचे प्रतिबिंब व्यक्त करीत, त्यातील प्रतिमांचा वापर करीत रचना केलेल्या आहेत. पण त्या प्रतिमा फक्त व्यवसायाचे प्रतिबिंब आणि काव्यातील पृथगात्मता एवढ्यापुरत्याच ठरतात. उदाहरणच द्यायचे झाले तर पुढील प्रकारचे देता येईल -मोट नाडा, विहीर दोरी । अवघी व्यापिली पंढरी ।।सावता म्हणे केला मळा । विठ्ठला पायीं गोविला गळा ।।किंवा-सावत्याने केला मळा । विठ्ठले देखियेला डोळा ।।संत गोरा कुंभार किंवा गोरोबाने आपल्या अभंगांत आपल्या जातीच्या उल्लेखाबरोबरच काही अभंगांत तत्सम प्रतिमा आणल्या आहेत. उदाहरणार्थ -देवा तुझा मी कुंभार । नासीं पापाचें डोंगर ।। १ ।।ऐशा संतप्ते हो जाती । घडे साधूची संगती ॥ २ ॥पूर्ण कृपा भगवंताची । गोरा कुंभार मागे हेंचि ॥ ३ ॥संत गोरोबांनी आपल्या अभंगात आपल्या जातीचा, व्यवसायाचा उल्लेख उघडपणे केला आहे. पण त्या उल्लेखापलीकडे त्या त्या व्यवसायातील बारकावे, संदर्भ फारसे येत नाहीत. त्या तुलनेत संत नरहरी सोनार यांच्या काव्यात हेच उल्लेख प्रतिमांच्या रूपात सहजपणे येतात.निवृत्ति शोभे मुकुटाकार । ज्ञान सोपान वटेश्वरा ।।विठू पंढरीचे राजे । ल्याले भक्तीची भूषणे ।।खेचर विसा जगमित्र नागा । कुंडले जोडा विठोबा जोगा ।।बहुशोभे बहुवट । गोरा सावता दिग्पाट ।।कंठी जाणा एकविंद । तो हा जोगा परमानंद ।।गळा शोभे माझ्या बापा । पदकी शोभे नामा शिंपा ।।कटीसूत्र कटावरी । तो हा सोनार नरहरी ।।या काव्यातील व्यावसायिक प्रतिमांतून संपूर्ण संत परंपरा कशी शोभून दिसते हे संत नरहरी सोनार यांनी सांगण्याचा प्रयत्न केला आहे. संत सेना न्हावी किंवा सेना महाराज यांच्या अभंगांचाही विचार या संदर्भात करता येईल. त्यांच्या व्यवसायाशी निगडित एक अभंग प्रसिद्ध आहे, तो असा-आम्ही वारीक वारीक । करूं हजामत बारीक ॥ १ ॥विवेक दर्पण आयना दाऊं । वैराग्य चिमटा हालऊं ॥ २ ॥या रचनेतून सेना महाराजांनी आपल्या व्यवसायाच्या माध्यमातून विठ्ठलभक्तीची कास धरली आहे, हे जाणवते.या परंपरेतील एक महत्त्वाचे संत म्हणजे चोखोबा. चोखोबा हे दलित. त्यांचे संपूर्ण कुटुंबच विठ्ठलभक्तीत रमले होते. आपण दलित आहोत, ही खंत त्यांच्या मनात सतत खुपत असायची. त्याची साक्ष या अभंगातून येते.हीन याती माझी देवा । कैसी घडे तुझी सेवा ॥१॥मज दूर दूर हो म्हणती । तुज भेटूं कवण्या रीती ॥२॥माझा लागतांचि कर । सिंतोडा घेताती करार ॥३॥माझ्या गोविंदा गोपाळा । करूणा भाकी चोखामेळा ॥४॥.Premium|Saint Namdev legacy : नेतृत्वाविना दीडशे वर्षे टिकला वारकरी संप्रदाय! संत नामदेवांच्या भक्तीचा पाया ठरला वज्रलेप.चोखोबांनी या अभंगात जातिव्यवस्थेच्या चौकटीतील आपल्या वाट्याला आलेले जिणे मांडले आहे. यातून जातीय, वर्गीय संरचनेचा काव्यावर काय परिणाम होतो, काव्यातून ती कशी उधृत होते, हे जाणवते. पण चोखोबांची ही हतबलता कायमची नाही. ते या व्यवस्थेविरुद्ध म्हणजेच पंढरपूरच्या बडव्यांविरुद्ध, तिथल्या असमानतेविरुद्ध आपल्या परीने विद्रोहाचा पवित्रासुद्धा घेतात.जगामध्ये दिसे बरे का वाईट । ऐसाची बोभाट करीन देवा ।।आता कोठवरी धरावी हे भीड । तुम्ही तो उघड जाणतसा ।।ब्रीदाचा तोडर बांधलासे पायी । त्रिभुवनी ग्वाही तुमची आहे ।।चोखा म्हणे जेणे न ये उणेपण । तेची कारण जाणा देवा ।।तत्कालीन चौकटीतील हा विद्रोह चोखोबांच्या व्यक्तिमत्त्वाची जशी ओळख पटवतो, तशीच त्यांच्या ज्ञातीविषयीही संपूर्ण कल्पना येते. या सगळ्या संतांच्या या काव्याचा येथे उल्लेख करण्याचे कारण, की हे सगळे संत नामदेवांच्या समकालीन होते. संत नामदेवांनी आपल्या जन्मजात व्यवसायाचे दर्शन त्यातील बारकाव्यांनिशी आपल्या रचनांत केले. त्याचाच प्रभाव या बहुतेक संतांच्या रचनांवर झालेला आहे, असे अनुमान काढायला काहीही हरकत नाही. या काळातील बहुतेक संत बहुजन समाजातील होते. ते आपला व्यवसाय सांभाळून विठ्ठलाची भक्ती, उपासना करीत होते. त्यामुळे संत नामदेवांप्रमाणेच त्यांच्याही रचनेत हे सगळे येणे स्वाभाविक होते; पण हे सगळे संत केवळ या एवढ्या उल्लेखांवरच थांबतात. हे उल्लेख म्हणजे त्यांचे आत्मचरित्र नव्हे. पण ही पायाभरणी संत नामदेवांनी अतिशय प्रभावीपणे केल्याचे जाणवते. या सगळ्या संतांना हा आत्मविश्वास संत नामदेवांनी सहजपणे दिला. म्हणूनच त्यांच्यानंतरसुद्धा वारकरी संप्रदाय किंवा भागवत धर्म आजतागायत टिकून आहे..संत नामदेवांची आत्मचरित्र लेखनाची ही प्रज्ञा स्वयंसिद्ध होती. त्यावर पूर्वसुरींचे कोणतेही संस्कार नव्हते. तसे संस्कार असणेही अशक्यच होते. कारण अशाप्रकारची काव्यरचना आणि वारकरी पंथाची सुरुवात कोणीही केली नव्हती. पंढरपुरी येणारे वारकरी नित्यनेमाने येत आणि विठ्ठलाचे दर्शन घेऊन निघून जात. पंढरपुरात भक्तांचा, वारकऱ्यांचा मेळा भरविण्याचे श्रेय संत नामदेवांनाच जाते. चंद्रभागेच्या वाळवंटात विठ्ठलनामाचा गजर पहिल्यांदा त्यांनी सुरू केला, आणि या सगळ्या सामाजिक चौकटीत आपल्या जातीचा, स्थानाचा विसर पडू न देता त्यांनी केलेला आत्माविष्कार आणि लौकिक जगण्याचा तोल सहजपणे सांभाळला, हेही नाकारता येत नाही.त्यांच्या समकालीन म्हणण्यापेक्षा, थोडा आधीच्या काळाचा विचार केला तर महाराष्ट्रात कोणती परिस्थिती दिसते? वाङ्मयीन किंवा अध्यात्माच्या क्षेत्रात काय परिस्थिती होती? निश्चितच त्यांच्या आगेमागे काही पंथ अस्तित्वात होते. त्यात महानुभाव पंथ हा एक प्रमुख पंथ होता. दुसरा वर्ग राजकीय आश्रयाने साहित्यनिर्मिती करणाऱ्या संस्कृत कवींचा एक वर्ग होता. महानुभाव संप्रदायातील लीळाचरित्र (अस्सल चरित्र ग्रंथ) हा ग्रंथ सोडला तर महदंबेचे ‘धवळे’ यातून किंवा साती ग्रंथातून येणारे लेखन हे आख्यानापर स्वरूपाचे असेच होते. त्यामुळे लीळाचरित्र, गोविन्दप्रभुचरित्र या ग्रंथातून येणारे लौकिक अनुभव हे त्या त्या नायकांच्या किंवा विभूतींच्या अनुभवातून प्रकटणारे होते. संत नामदेवांना समकालीन असणारे महानुभाव कवी नरेंद्र यांचे रुक्मिणीस्वयंवर हे काव्यसुद्धा आख्यानकाव्यच होते. भक्तीत लौकिक अनुभवांना थारा नाही किंवा ते अनुभव मांडायचे झाल्यास त्यांना अलौकिकाची डूब देऊनच ते मांडायचे, हीच परंपरा कायम होती. या परंपरेला छेद देत आपल्या जातीचा, व्यवसायाचा स्पष्ट उल्लेख करीत त्या अनुभवांचे सामान्यीकरण करीत काव्यनिर्मितीचा प्रयत्न संत नामदेवांनी केला, हे नाकारता येत नाहीच. याच परंपरेला अधिक प्रभावी करीत संत तुकारामांनी काव्याची परिसीमा गाठली. कारण त्यांच्या मागे पूर्वसूरी म्हणून, समानधर्मा म्हणून संत नामदेव उभे होते. फरक एवढाच सांगता येईल - संत तुकारामांनी आपल्या काव्यातून मांडलेला विद्रोह अपूर्व होता. कदाचित तो वसा त्यांनी संत चोखोबांकडून घेतला असावा, असेही अनुमान काढता येते.संत तुकारामांच्या लौकिक जीवनातील गाऱ्हाणी आवली विठ्ठलाजवळ मांडते, तिची पूर्वकथा म्हणजे राजाईचे रुक्मिणीसमोर गाऱ्हाणे मांडणे होय. हा अनुभव संपूर्ण लौकिक आहे. येथे रुक्मिणी माध्यम आहे; आणि जी कथा राजाईची आहे, तीच व्यथा रुक्मिणीचीही आहे. (अरुण कोल्हटकरांची ‘वामांगी’ ही कविता आठवा) थोडक्यात हा अनुभव कुणा एका राजाईचा राहत नाही, कुणा एका रुक्मिणीचा राहत नाही, तर तो स्त्रीचा सार्वत्रिक अनुभव ठरतो. हे अनुभवाचे सामान्यीकरणच या लौकिक अनुभवाला अधिक उन्नत करणारे ठरते.दोन प्रहर रात्र पाहोनी एकांतराजाई वृत्तांत सांगे माते ।।१।।अहो रखुमाबाई विठोबासि सांगा अतारासिकां गा वेडें केलें ॥२॥स्त्र पात्र नाहीं खाया जेवयासी ।नाचे अहर्निशीं निर्लज्जसा ।।३।।चवदा मनुष्ये आहेत माझ्या घरीहिंडती दारोदारी अन्नासाठीं ॥४॥बरा मार्ग तुम्ही उमजोनि सांगानामयाचीराजा भली नव्हे ॥५॥आत्मचरित्रात्मक लौकिक अनुभवांची आणखी वेगळी साक्ष काढायची गरज तरी कशाला पडणार?डॉ. रवींद्र शोभणे ९७व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष आणि महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळाचे नागपूरस्थित अध्यक्ष आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. 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