Premium|Sant Namdev : संत नामदेव आणि तत्कालीन भारत

डॉ. रवींद्र शोभणेसंत नामदेवांनी महाराष्ट्रात जे अनुभवले होते, त्यापेक्षा वेगळे असे अनुभव, वेगळी पार्श्वभूमी, वेगळी भाषिक स्थिती त्यांच्या उत्तर भारतातल्या वास्तव्यात त्यांना अनुभवायला मिळाली. त्या सगळ्या परिस्थितीला सामोरे जात त्यांनी भारतीय संतपरंपरेला अनुभवसमृद्ध अशी कविता, भक्तीची नवी दिशा दिली हे त्यांचे श्रेय कालातीत असेच आहे.संत नामदेवांच्या काळातील सामाजिक, राजकीय आणि धार्मिक परिस्थितीचा विचार करताना आपण तो केवळ महाराष्ट्रापुरताच केला आहे. कारण त्या अवस्थेत संत नामदेवांचे वास्तव्य महाराष्ट्रात होते. त्यामुळे त्यांच्या जडणघडणीत, लेखनात आणि भक्तीत फक्त महाराष्ट्र आणि महाराष्ट्रातील सामाजिक, राजकीय परिस्थितीच प्रतिबिंबित होत होती. मराठी माणसाचे आराध्य असलेले दैवत विठ्ठलसुद्धा महाराष्ट्र आणि कर्नाटकच्या भूमीपुरते मर्यादित होते. या दैवताला समोर ठेवून संत नामदेवांनी (संत ज्ञानेश्वरांच्या सहकार्याने) भागवत धर्माची स्थापना केली. वारकरी संप्रदायाची गुढी उभारली. पण हे केवळ महाराष्ट्रापुरतेच होते. त्यांच्या काळात महाराष्ट्राबाहेर भावगत धर्माचा आणि वारकरी पंथांचा प्रसार होणे अशक्य होते. कारण या प्रसारासाठी किमान काही काळ जाणे आवश्यक होते. असा काळ गेल्यानंतरसुद्धा हा प्रसार आणि प्रचार महाराष्ट्राबाहेर होणे शक्य होते का? तर याचे उत्तर नकारार्थीच असे हाती येते. तेव्हाचे कशाला, आजसुद्धा वारकरी संप्रदायाचा प्रसार महाराष्ट्राबाहेर झाला नाही, हेही समजून घ्यावे लागेल. या पंथांचे आणि भागवत धर्माचे जे काही नाव आज महाराष्ट्राबाहेर (विशेषतः पंजाबात) आहे, ते केवळ आणि केवळ संत नामदेवांच्याच परिश्रमाने आणि लेखणीने आहे हे नाकारता येत नाही..Premium|Sant Namdev Krishna Bhakti : विठ्ठल की कृष्ण? संत नामदेवांच्या अभंगांतून उलगडणारे वैष्णव भक्तीचे अद्वितीय दर्शन.महाराष्ट्रातील काही संतानी उत्तर भारतात वारकरी संप्रदायाचा आणि भागवत धर्माचा प्रसार करण्याच्या उद्देशाने प्रवास केला. तो मर्यादित काळासाठी संत नामदेव आणि संत ज्ञानेश्वरांनीसुद्धा केला होता; पण एवढ्या कालावधीत आणि प्रवासात हा धर्म आणि ही भक्तीची प्रेरणा उत्तर भारतीयांच्या मनात कायमची रुजविणे केवळ अशक्य होते. थोडक्यात केवळ इतर प्रांतांचा प्रवास करून किंवा विविध प्रांतांना भेटी देऊन येथे ही भक्तीची चळवळ रुजविणे अशक्य आहे, हा अनुभव संत नामदेवांना आधीच्या प्रवासात (तीर्थावळीच्या संदर्भात) आल्याचे दिसते. त्यामुळे हा भागवत धर्म जनसामन्यांच्या मनात कायमचा रुजविणे किती महत्त्वाचे आहे, येथे भक्तीची चळवळ स्थिरावणे किती आवश्यक आहे, ही जाणीव संत नामदेवांना झाली. म्हणूनच आपल्या दुसऱ्या उत्तर भारत भ्रमणात त्या त्या प्रांतांना केवळ भेटी देऊन ते थांबले नाहीत, तर ते पंजाबात जवळजवळ वीस वर्षे वास्तव्य करून होते. त्याचेच फलित म्हणजे हिंदी प्रांतात काय किंवा पंजाबात काय भक्तीची चळवळ रुजविण्याचे आणि भागवत धर्माचा पाया घालण्याचे श्रेय संत नामदेवांना जाते.त्या काळातील राजकीय, सामाजिक किंवा धार्मिक परिस्थितीपेक्षाही प्रवासाच्या गैरसोयी, भाषेचा-संवादाचा प्रश्न, चोर-भामट्यांचा त्रास आणि आहार-निद्रेच्या अडचणी या प्राथमिक बाबींचा जरी विचार केला, तरी आजच्या तुलनेत त्या सगळ्या अडचणी किती भयंकर होत्या, हे लक्षात घ्यावे लागते. मग संत नामदेवांनी वयाच्या साठीच्या आसपास केलेला हा प्रवास, वयाच्या ऐंशीव्या वर्षापर्यंत पंजाबात केलेले वास्तव्य आणि त्यानंतर ऐंशीव्या वर्षात पुन्हा केलेला घुमान ते पंढरपूर हा प्रवास पाहता शारीरिक, मनासिक आणि आरोग्यदृष्ट्या हे किती कठीण कर्म होते, याची कल्पना येते. त्यातील त्यांची जिजीविषा, मनाचा दृढ निश्चय आणि येणाऱ्या संकटांना तोंड देण्याची जिद्द पाहता हे केवळ आणि केवळ संत नामदेवांनीच करावे, असे म्हणावे लागते.संत नामदेवांनी पाहिलेला तत्कालीन भारत त्यांच्या काव्यात प्रतिबिंबीत झालेला आहेच. त्याच माध्यमातून तत्कालीन परिस्थितीचे चित्र आपल्या समोर उभे राहते. भारतावर परकियांची आक्रमणे फार आधीपासून सुरू झाली होती, आणि त्यातही मुघलांची आक्रमणे होती. त्यांचा इतिहास पाहता भारतावर पहिले आक्रमण इ.स. ७१२मध्ये उमय्यद खलिफाचा सेनापती असलेल्या मोहम्मद बिन कासीमने भारतावर पहिले आक्रमण केले. त्या आक्रमणात त्याने सिंध प्रांताचा राजा दाहिर याचा पराभव केला होता. त्यानंतर महंमद गझनीने इ.स. १००० ते १०२७ यादरम्यान भारतावर अनेक वेळा आक्रमणे केली. तेराव्या शतकात (१२२०) महंमद घोरीने आक्रमण करून दिल्लीच्या सल्तनतची पायाभरणी केली. हा सगळा इतिहास पाहता संत नामदेवांच्या जन्माआधीपासूनच भारतावर आक्रमणे होत होती, हे कळते. त्यातल्या महंमद तुघलकाने आपले राज्य काही काळासाठी इ.स. १३२७मध्ये दिल्लीहून हलवून देवगिरी येथे स्थापन केले होते. त्याचे नाव नंतर दौलताबाद असे ठेवले होते. पण हा अपवाद वगळता बहुतेक मुघल बादशहांनी आपला अंमल उत्तरेतच कायम ठेवला होता. त्यांच्या आक्रमणांनी संपूर्ण समाजालाच मुळापासून हादरे बसायला लागायचे होते. कारण आक्रमणानंतर त्यांचे पहिले हल्ले असायचे ते देवळांवर किंवा हिंदूंच्या पवित्र श्रद्धास्थानांवर, धर्मावर. गझनीच्या आक्रमणांत लोकांना लुटले, मंदिरांची तोडफोड केली, मंदिरातल्या मूर्ती फोडल्या, देवळे लुटली. ११९२मध्ये पृथ्वीराज चौहान यांचा पराभव झाला आणि मुघलांना रान मोकळे झाले. ११९७पर्यंत बख्तियार खिलजीने बिहारपर्यंत मजल मारून बौद्ध विहार उद्ध्वस्त केले. ग्रंथालयांची नासधूस केली. पुढे तर अल्लाउद्दिन खिलजीने मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र इथवर आपला अंमल स्थापन केला होता. ही सगळी आक्रमणे आणि राजकीय, सामाजिक स्थित्यंतरे संत नामदेवांच्या काळाच्या आगेमागे घडत गेली होती. हिंदूंचा छळ, अनन्वित अत्याचार आणि त्यांच्या जीवनातील श्रद्धांवर आघात हाच त्यांच्या राजवटीचा मुख्य उद्देश होता. संत नामदेवांच्या आणि त्यांच्या नंतरच्या संतावळीच्या जडणघडणीचा काळसुद्धा हाच होता. तुलनेने महाराष्ट्रातील श्रद्धास्थानांवर मुघलांचे हल्ले कमी झाले होते. मुघलांनी पंढरपूरच्या विठ्ठलाच्या मूर्तीवर हल्ला करू नये, तिची नासधूस करू नये म्हणून राजा रामदेवरायाने काही काळ ही मूर्ती सोलापूर जिल्ह्यातील माढ्याला नेऊन ठेवल्याचा उल्लेख सापडतो (संदर्भ ः श्री विठ्ठल ः एक महासमन्वय, डॉ. रा.चिं. ढेरे)..संत नामदेव ज्याकाळी पंजाबात स्थायिक झाले होते, त्या काळापर्यंत भारताबाहेरून आलेले आणि धर्मांतर केलेले असे लाखो मुसलमान त्या प्रांतात स्थायिक झाले होते. त्यांच्या अन्यायाचे वर्णन संत नामदेवांनी आपल्या काव्यात केले नाही. कारण त्याकाळची सामाजिक आणि राजकीय परिस्थिती लक्षात घेतली, तर असे उल्लेख आपल्या काव्यात करणे किती जोखमीचे होते, याची आपल्याला कल्पना करता येईल; तथापि त्यांनी आपल्या अभंगात काही संदर्भ दिलेले आहेत. उदाहरणार्थ, ‘मुसलमीन’ (पद १९३), ‘मुसलमाणु’ (पद २०८) असे ते उल्लेख दिसतात. त्याकाळी अनेक मुसलमान तुर्की वंशांचे होते. त्यामुळे संत नामदेवांनी त्यांच्या संदर्भात ‘तुरकू’ (पद २०८) असाही उल्लेख केला आहे. त्याकाळी संत नामदेवांसमोर उत्तर भारतात प्रामुख्याने फक्त हिंदू आणि मुसलमान असे दोनच धर्म दिसत होते.त्याकाळी फक्त हिंदू-मुस्लिम अशी धार्मिक वर्गवारी संत नामदेवांसमोर दिसत असली, तरी इतर जाती नव्हत्या असेही म्हणता येत नाहीच. तर तत्कालीन समाजात जातिव्यवस्था ताठर स्वरूपात अस्तित्वात होतीच. याचे चित्र आपण महाराष्ट्रात पहिले आहेच. या जातिव्यवस्थेमुळे समाजात परमेश्वराविषयी आणि त्याच्या उपासनेविषयी एकानेत्व स्वरूपाची परिस्थिती निर्माण झाली होती. तत्कालीन समाजात विष्णूचे (वैष्णव), शिवाचे (शैव), विठ्ठलाचे (वारकरी) उपासक होते. त्याच बरोबर रामभक्त, कृष्णभक्त, काळभैरवाचे भक्त, दुर्गादेवीचे उपासक, शाक्त संप्रदायाचे उपासक, शीतलादेवीचे भक्त असे विविध पंथांचे, दैवतांचे उपासक समाजात होते.त्याकाळी समाजात संन्यासी, बैरागी दिसत होते. काही योगीही वावरत होते. संत नामदेव त्यांचा उल्लेख जोगेश्वर (योगीश्वर) असा करतात. सहज समाधी लावून घेणारे काही अवधूत होते. नाथपंथीय जोगी होते. संत नामदेव त्यांना मच्छिंद्रनाथ असाही उल्लेख करतात. योगविद्या जाणणारे काही योगी या काळात होते. योगविद्येतील इडा, पिंगळा, सुषुम्ना या नाड्यांचे विशेष महत्त्व होते. ध्यान लावून बसणारे यती-मुनी या काळात होते. ‘अलख’ हा शब्द त्या काळात अस्तित्वात होता. मुसलमानांत पीर म्हणजेच सिद्धपुरुषाचे विशेष माहात्म्य होते. काही ‘कलंदर’ फकिर समाजात वावरत होते.जातिव्यवस्थेतील स्तरानुसार त्या त्या जातीतल्या भक्तांनी आपल्या मानसिक, भावनिक गरजेपोटी आपली दैवते निवडली होती. तर काहींनी ती निर्माण केली होती. उपास्य दैवत किंवा पंथ कोणताही असला तरी शेवटी परमात्मा तो एकच आहे, कोणत्याही उपास्य देवतेची पूजा केली तरी शेवटी शेवटी ती एकाच परमेश्वराची भक्ती आहे, ही भावना संत नामदेवांची होती. म्हणूनच महाराष्ट्रातील सगुणोपासक संत नामदेव उत्तर भारतात मात्र निर्गुणोपासक होतात. महाराष्ट्रात त्यांचे दैवत विठ्ठल होते, तर उत्तर भारतात ते एकाच वेळी राम, कृष्ण, विष्णू, शिव इत्यादी दैवतांची उपासना करताना दिसतात. त्यात मधेच त्यांचा ‘बीठुल’ येतो. त्यांच्या उपासनेत येणारी उपास्य देवतांची नावे पाहिली, तर ती गुपाल-गोपाल, हरि, श्रीरंग, माधव, गोविंद, केशव, मुरारी इत्यादी नावे येतात. चरित्रकार नामदेव यांनी आपल्या चरित्रलेखनात घेतलेली यातली काही नावे म्हणजे ती चरित्रलेखनातली नावे होती हेही लक्षात घ्यावे लागेल. येथे ते दैवते म्हणून या नावांचा विचार करतात. एवढेच नाही तर त्यांच्या काही पदांत अल्ला, रहीम असेही उल्लेख येतात. हिंदू आपल्या देवाला पूजायला देवळात जातात, तर मुसलमान आपल्या दैवताला पूजायला मशिदीत जातात असा स्पष्ट उल्लेख त्यांच्या काव्यात येतो. तो कशा प्रकारचा आहे तेही पाहता येईल - हिंदू पूजै देहुरा मुसलमाणु मसीत..Premium|Sant Namdev Akhyan Kavya : संत नामदेवांनी मराठी आख्यानकाव्याला दिली भक्ती आणि रसांची नवी दिशा.तत्कालीन भारतीय समाजात पंडित किंवा धर्माचे स्वयंघोषित ठेकेदार सर्वत्र दिसतात. त्यामुळे उपासनेचे मार्ग बदलले. या उपासना किंवा भक्तीचे मार्ग ज्याने-त्याने आपापल्यापरीने निवडले होते. अर्थात त्यांना संमती देणारी मंडळी ही देव आणि भक्त यांमधली आहेत, असाही समज तत्काली होता. रुद्राक्षांची माळ गळ्यात घालून जप करणे, अंगाला भस्म फासून अघोरी उपासना करणे असे प्रकार असत. काही योगी तर काशीसारख्या पवित्र ठिकाणी जाऊन योगसाधना करणारेही होतेच. याही काळात काही ठिकाणी यज्ञयागादी कर्मे चालत.दानधर्म आणि तीर्थयात्रा या गोष्टींचा प्रभाव त्या काळीही होता. त्या त्या समाजातील लोक आपल्या क्षमतेनुसार, आर्थिक परिस्थितीनुसार दान द्यावयाच्या वस्तूंची तुला करून त्या दानात द्यायचे. काही लोक अश्वदान, गजदान, भूमिदान, कन्यादान, गृहदान, गोदान इत्यादी दानकर्मे करीत असत. या दानाने आपल्याला पुण्यप्राप्ती होते असा त्यांचा समज होता. दानावर त्यांची श्रद्धा होती. दानाव्यतिरिक्त पुण्यप्राप्तीसाठी तीर्थयात्रा केल्या जायच्या. या तीर्थयात्रा तीर्थस्थळी केल्या जायच्या. त्यात काशी, गया, मथुरा, अयोध्या, केदारनाथ, त्रिवेणी प्रयाग, द्वारका इत्यादी पवित्र समजल्या जाणाऱ्या स्थानांशिवाय गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, गोमती, चंद्रभागा अशा नद्यांमध्ये पवित्र स्नान केल्याने पुण्य पदरात पडते, पापक्षालन होते हाही समज त्याकाळाच्या लोकांच्या मनात कायम होता.पशुबळी किंवा नरबळी देण्याची प्रथा भारतात प्राचीन काळापासून चालत आलेली होती. आर्यपूर्व काळात तर ही प्रथा धर्मसंमत होती. समाजमान्य होती. देवाला प्रसन्न कारण्यासाठी, त्याला अभिषेक म्हणून या प्रथेचा वापर होऊ लागला. त्यात कुणालाच काही गैर वाटत नव्हते. मधल्या काळात नरबळी ही प्रथा अमानुष समजली जाऊ लागली आणि फक्त पशुबळी ही प्रथा मागे उरली. अर्थात ही प्रथा म्हणजे दुष्ट, अमानवीयच समजली जायची. पण यामागे अंधश्रद्धा होती आणि भारतीय माणूस अंधश्रद्धेचा बळी होता. संत नामदेवांच्या काळातही पशुबळींची प्रथा अस्तित्वात होती. मुस्लिमांमध्ये गायीची हत्या करण्याची प्रथा होती आणि हिंदू धर्मात गाय पवित्र मानली जायची. बादशहाने गाय मारून संत नामदेवांपुढे टाकली असल्याची कथा त्यांच्या चरित्रात सांगितली जातेच. शिवाय या काळात मांसाहार अधिक प्रमाणात रूढ होता असे म्हणायला वाव आहे. आर्य धर्मात आर्यांचे जे चार पुरुषार्थ म्हणून सांगितले आहेत, त्यातला एक पुरुषार्थ म्हणजे शिकार होय. शिकारीचा षौक आर्य काळात जसा प्रतिष्ठेचा मानला जायचा तसाच तो पुढे श्रीमंतांचा षौक म्हणून ओळखला जायचा. हा प्रकार संत नामदेवांच्या काळातसुद्धा भारतात रुळलेला होता.एकीकडे ही अशी परिस्थिती असताना दुसरीकडे सर्वसामान्य लोकांमध्ये धार्मिक भावनासुद्धा जागृत होती. ही भाविक मंडळी काही प्रमाणात पापभिरू प्रकृतीची होती, असे म्हटले तर ते वावगे ठरू नये. पूजाअर्चा, तीर्थयात्रा, व्रतवैकल्ये, भजने, पुराणकथांची पारायणे, कीर्तने इत्यादी प्रकारच्या ईश्वरासमीप पोहोचण्याच्या काही वाटा या भाविक मंडळींनी आखून ठेवल्या होत्या. त्यासाठी ते आपल्या आचरणात सद्वर्तन ठेवायचे. परमेश्वर पापी लोकांचासुद्धा उद्धार करतो, हे त्यांनी पारंपरिक पुराणकथांतून ऐकले होते. तेव्हा परमेश्वराने आमचाही उद्धार करावा अशी भावना त्यांच्या मनात वसलेली असायची. परमेश्वराच्या रूपात विलीन होणे (अद्वैतवाद) आणि परमेश्वराच्या सान्निध्यात स्थान मिळणे (द्वैतवाद) या दोन्ही मतांचा प्रभाव तत्कालीन समाजावर होता. सृष्टीचे मूळ आराध्य म्हणजे भगवान विष्णू. इतर देवतांचे मूळ रूप तोच. त्याचेच अवतार म्हणजे राम, कृष्ण होत. शेवटी रामाची पूजा केली काय किंवा कृष्णाची आराधना केली काय; ती विष्णूचीच आराधना ठरते. विष्णूची आराधना करणारा तो वैष्णव असेही समजले जायचे. भारतात शैव आणि वैष्णव हेच दोन पंथ प्रामुख्याने होते. इतर पंथ आणि त्या पंथांचे उपासक त्या तुलनेत कमी प्रमाणात होते. महाराष्ट्रातसुद्धा वारकऱ्यांना वैष्णव या नावानेच संबोधत असत..तत्कालीन समाजात जातीभेद प्रखर स्वरूपात बोकाळल्याचे जाणवते. भगवद्गीतेत ‘चातुर्वर्ण्य मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः’ असा उल्लेख आहे. वाट्याला आलेल्या कामाच्या स्वरूपावरून वर्णव्यवस्था निर्माण झाली असा त्याचा साधा अर्थ. पण या वर्णव्यवस्थेतून पुढे निर्माण झालेल्या जातीत आणि पोटजातीत इतके भेद निर्माण झाले, की त्यात संपूर्ण समाजच ढवळून निघाला. शेतीव्यवस्थेमुळे बलुतेदारी व्यवस्था निर्माण झाली. या बलुतेदारी व्यवस्थेतूनच मराठी (भारतीयसुद्धा) संतपरंपरा उदयास आली. या व्यवस्थेचे मुख्य सूत्र धर्मपीठाकडे असायचे आणि या धर्मपीठाचे धुरीण उच्चवर्णीय म्हणजेच ब्राह्मण असायचे. तेच वैदिक परंपरेचे मालक असायचे. या वैदिक परंपरेचे रक्षण करण्याचा जन्मजात हक्क आपल्यालाच मिळाला आहे, या समजात ते आत्मकेंद्री झालेले असायचे. म्हणूनच जन्माने ब्राह्मण असूनही वैदिक परंपरेविरुद्ध बंड करणाऱ्या ज्ञानेश्वरांपासून अनेकांना त्यांनी छळले होते. हा त्रास आणि ताप बहुतेक संतांनी आपल्या काव्यातून आत्मानुभूतीच्या माध्यमातून मांडला आहेच. संत नामदेवांनीसुद्धा ही व्यथा पुढील काव्यातून मंडळी आहे.हीन दिन जात मेरी पंढरीके राया ।ऐसा तुमने नामा दरजी कायकू बनाया ।।संत नामदेवांनी महाराष्ट्रात जे अनुभवले होते, त्यापेक्षा वेगळे असे अनुभव, वेगळी पार्श्वभूमी, वेगळी भाषिक स्थिती त्यांच्या उत्तर भारतातल्या वास्तव्यात त्यांना अनुभवायला मिळाली. त्या सगळ्या परिस्थितीला सामोरे जात त्यांनी भारतीय संतपरंपरेला अनुभवसमृद्ध अशी कविता, भक्तीची नवी दिशा दिली हे त्यांचे श्रेय कालातीत असेच आहे.लेखक महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळाचे नागपूरस्थित अध्यक्ष आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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