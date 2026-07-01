Premium|Sant Namdev Literature : संत नामदेवांनी चरित्रात्मक काव्याला दिली मराठी साहित्यात नवी दिशा

डॉ. रवींद्र शोभणेश्रीनामदेव गाथेत संत नामदेवांनी लिहिलेली इतर अनेक संतांची चरित्रे समाविष्ट केलेली आहेत. अर्थात ही सगळी चरित्रे संत नामदेवांनी रचलेली आहेत का, यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होते. या चरित्रांचा विचार करावयाचा झाला तर ही चरित्रे संत नामदेवांनी सलगपणे किंवा म्हटले तर जाणीवपूर्वक लिहिली आहेत असे म्हणणे काहीसे कठीण होईल. सं त नामदेवांनी साहित्याच्या अनेक प्रकारांना आपल्या काव्यातून लीलया अभिव्यक्त करण्याचा प्रयत्न केला. प्रयत्न म्हणण्याऐवजी ते त्यांच्या काव्यातून सहजपणे घडत गेले. यातूनच मग आत्मचरित्र, चरित्र, प्रवासवर्णन, भावकाव्य, भक्तिकाव्य असे अनेक प्रकार त्यांच्या काव्यात सामावत गेले. आज आपण या प्रकारांसाठी गद्य लेखनाचा आधार घेत असतो, त्या काळी पद्यलेखनाचाच एकमेव पर्याय सगळ्यांच्या समोर होता. मौखिक परंपरेत काव्यरचना हाच अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहोचण्याच्या दृष्टीने एकमेव सोयीचा मार्ग होता; पण या काव्याच्या आकृतिबंधात जगातील केवढे मोठे अक्षरवाङ्मय निर्माण झाले! मराठी संतांनीसुद्धा तत्त्वज्ञानापासून भावकाव्यापर्यंत आणि लोककाव्यापासून भक्तिकाव्यापर्यंत केलेली साहित्यनिर्मिती पाहिली, की आपले जगणे या संतांनी किती समृद्ध करून ठेवले आहे, याची साक्ष पटते. आपली ही श्रीमंती ज्यांनी ज्यांनी वाढवली त्यात संत नामदेव आणि संत ज्ञानदेव व पुढे संत तुकाराम हे महत्त्वाचे संत ठरतात.\t.या प्रवासात संत नामदेवांनी तत्कालीन मराठी जनमानसाची आवड आणि मनाची निकड ओळखून जी काव्यनिर्मिती केली, त्यात त्यांनी चरित्रात्मक काव्याची निर्मिती करून संतकाव्यात एक नवा मापदंड निर्माण करून ठेवला आहे. त्यांच्या जन्माआधी जवळजवळ पाऊणशे वर्षे (शके १२००) मराठीत चरित्रलेखनाचा ठळक आणि महत्त्वपूर्ण प्रयत्न लीळाचरित्राच्या निमित्ताने झाला होता. पण यवनांच्या आक्रमणांनी त्यांचे ग्रंथ कुठेतरी गहाळ झाले. तथापि पुढच्या संतांनी, म्हणजे अगदी संत तुकारामांनंतर निळोबा-बहिणाबाई यांनीही पुढे त्यांचीच परंपरा सुरू ठेवली होती.संत नामदेवांनी अगदी प्रारंभीच्या काळीच चरित्रात्मक काव्याची निर्मिती केली. त्याला निमित्त झाले ते ज्ञानेश्वरादी बंधूंचा सहवास. या सहवासाचे आणि त्यातून पुढे निर्माण झालेल्या मैत्रभावाचे चित्रण म्हणजे तीर्थावळीचे आणि समाधीचे अभंग. संत नामदेवांचे तीर्थावळीचे आणि समाधीचे अभंग असे एकूण ९०३ ते १२३१ असे ३२८ अभंग आहेत. यात संत ज्ञानदेव, सोपानदेव, मुक्ताबाई आणि निवृत्तीनाथ यांच्या समाधी प्रसंगीचे चित्रण आणि त्यायोगे त्यांच्या जीवनातील ठळक घटनांचा उल्लेख येतो. त्यांनी केलेले हे चरित्रलेखन पाहून पुढे काही संतांनीसुद्धा आपल्या समकालीन किंवा पूर्वकालीन संतांची चरित्रे आपल्या काव्यातून रेखाटली असल्याचे दिसून येते. काही संदर्भ द्यायचे झाल्यास गिरीधरस्वामीकृत समर्थप्रताप, उद्धवसुतकृत रामदास चरित्र, आत्मराज महाराजकृत दासविश्रामधाम ही समर्थ रामदासांची चरित्रे किंवा पुढे अठराव्या शतकात महीपती ताहराबादकर यांनी केलेले भक्तविजय, संतलीलामृत, भक्तलीलामृत आणि संतविजय अशा काही चरित्रात्मक रचना दिसून येतात. संत नामदेवकालीन संत जनाबाई, चोखामेळा, गोरा कुंभार, परिसा भागवत, संत सेना न्हावी इत्यादींच्या काही रचनांमधून प्रत्यक्ष संत नामदेवांचे चरित्र पृथक स्वरूपात रचले गेले आहे, हेही नाकारता येत नाही. अर्थात या सगळ्या रचनांमागे जी प्रेरणा आहे ती संत नामदेवांचीच हेही नाकारता येत नाही. त्यामुळेच संत नामदेव आद्यचरित्रकार म्हणून संत साहित्यात उभे राहतात. ‘पंढरपुरास अगर पंढरपुराजवळ नाना यातींमध्ये जे महान भगवदभक्त होऊन गेले त्यांचे आद्य आचार्य नामदेव हेच होत,’ हे डॉ. रा.द. रानडे यांचे विधान या दृष्टीने महत्त्वाचे वाटते.संत नामदेवांच्या या चरित्रलेखनात असलेला रसाळपणा पाहता त्यांच्या संपूर्ण काव्याचाच हा गुणविशेष आहे असे म्हणावे लागते. पुढील ओळींतून तो अधिक प्रभावीपणे दृष्टीस पडतो.ऐसियांचे चरित्र जो आवडीने आईके ।तो या भक्ताबरोबरी तुके ।गोपी वैकुंठाचे निजसुखे । बोलिले मुखे श्रीविठ्ठल ।।धन्य धन्य ते भक्त । जया कारणे श्रीभगवंत ।ऐसे पवाडे करीत । विश्व उद्धरी तेणे करूनि ।।जे भाग्याचे होती । त्यासिच हे होय प्राप्ती ।ते मागुते न येती पुनरावृत्ती । गर्भवासा ।।नामा म्हणे नामस्मरण । तुटती प्रपंचधरण बंधन ।सुख पवती निदान । समचरण देखलिया ।।(अभंग क्र. १०२५, श्रीनामदेव गाथा)संत नामदेवांनी केलेले हे चरित्रलेखन रूढार्थाने समग्रपणे केलेले चरित्रचित्रण नाही. या प्रकारचे समग्र चरित्र म्हणून आपण लीळाचरित्राकडे पाहू शकतो. इथे संत नामदेवांना त्यांच्या जवळच्या व्यक्तींचा जो आणि जेवढा सहवास लाभला आहे, तेवढ्याच अवकाशातले ते चरित्र ठरते. उदाहरणार्थ, संत ज्ञानेश्वर आणि नामदेव ज्या काळी भेटले, त्या काळापासून त्यांच्या समाधीपर्यंत संत नामदेवांना ते जसे जसे आकळले तसे तसे त्यांनी त्यांच्या आठवणी चरित्र म्हणून रेखाटून ठेवल्या आहेत; पण या आठवणींच्या रेखाटनालासुद्धा प्रगाढ प्रतिभेचा स्पर्श झालेला आहे, हे कुणीही नाकारू शकत नाही..Premium|Sant Namdev Autobiography : संत नामदेवांचे आत्मचरित्र आणि मराठी संतसाहित्यातील अभिव्यक्तीची नवी परंपरा.नामदेव एक की अनेक हा वाद संत नामदेवांच्या बाबतीत चर्चिला गेला आहे आणि त्यातील खरे संत नामदेव कोण या निर्णयाप्रत आपण आलेलो आहोत. जिथे ‘नामा म्हणे’ अशी नाममुद्र अवतरली आहे, ती रचना खऱ्या नामदेवांची रचना असे अनेक अभ्यासकांनी मान्य केले आहे. काही अभंगांत ‘नामा म्हणे’ऐवजी नामा शिंपी, विष्णुदास नामा अशा नाममुद्रा आलेल्या आहेत, त्या रचना शंकास्पद ठरतात. त्यामुळे ज्या अभंगांच्या शेवटी ‘नामा म्हणे’ अशी नाममुद्रा असेल तीच रचना संत नामदेवांची हेही येथे लक्षात घेणे गरजेचे ठरते. काही नामदेव गाथेत कबीर, कमाल, मीराबाई, संत भानुदास महाराज, जगमित्र नागा, संताजी पवार, बोधलेबुवा, जनाबाई, सावता माळी, गोरोबा कुंभार, राका कुंभार, नरसी मेहता, चोखामेळा आदींची चरित्रे संत नामदेवांच्या नावावर छापलेली दिसतात. यातील सावता माळी (जन्म इ.स. १२५०), गोरोबा कुंभार (जन्म इ.स. १२६७), संत जनाबाई (अंदाजे जन्म इ.स. १२६०) हे संत नामदेवांपेक्षा वयाने काहीसे ज्येष्ठ वा समकालीन होते. यांच्याबद्दल संत नामदेवांनी काही चरित्रपर रचना केलेल्या असू शकतात, पण संत मीराबाई, बोधलेबुवा, संताजी पवार किंवा संत भानुदास महाराज हे संत नामदेवांच्या उत्तरकालीन झालेले संत होत. तेव्हा त्यांच्यावर संत नामदेवांनी रचना केल्या या म्हणण्याला काहीही पुरावा सापडत नाही. एकूणच संत नामदेवांनी केलेल्या चरित्रपर रचना कोणत्या आणि इतरांच्या कोणत्या हे समजणे कठीण होऊन बसते; पण त्यांच्या उत्तरकालीन संतांच्या चरित्रात्मक रचना त्यांच्या नावावर टाकणे हे मात्र सपशेल नाकारण्याशिवाय पर्याय उरत नाही. ज्ञानेश्वरादी भावंडांचे संत नामदेवरचित चार प्रकरणांतील चरित्र (समाधी प्रसंगीचे) हे मराठी संतकाव्यात सर्वच दृष्टीने सर्वश्रेष्ठ आहे. ज्ञानेश्वरादी भावंडांसोबत त्यांनी केलेली तीर्थयात्रा इ.स. १२९६मध्ये संपली. त्यानंतर ज्ञानेश्वरांनी आळंदीला समाधी घेतली. त्या हेलावून टाकणाऱ्या प्रसंगी संत नामदेव प्रत्यक्षात हजर होते. त्यानंतर सोपानदेव, मुक्ताबाई आणि निवृत्तीनाथ यांनीही त्यांच्या पाठोपाठ एका वर्षातच समाधी घेतल्या. त्यामुळे संत नामदेवांच्या मनात, त्यांच्या भावविश्वात या चारही भावंडांच्या वियोगाने असलेले दुःख विसरण्यासाठी त्यांनी त्यांची चरित्रे लिहून ठेवली असावी असेही मत व्यक्त केले जाते. आणि ते खरेही आहे.संत नामदेवांनी रचलेल्या या समाधीच्या अभंगांचा किंवा काव्यरचनांचा विचार केला, तर त्यात एकसंधता किंवा एकसूत्रता दिसत नाही. तर तुटकपणा जाणवतो. तथापि हे चरित्र नामदेवांनीच लिहिलेले आहे ह्यात संशय नाहीच. यात त्यांनी संत ज्ञानेश्वरांचा लौकिक आणि परमार्थिक प्रवास अतिशय सुंदररित्या मांडला आहे. इतके सुंदर वर्णन असलेले चरित्र त्यानंतरसुद्धा कुठेही दिसत नाहीच. ‘ज्ञानेश्वरांच्या पूर्वीच्या पिढ्यांची, तसेच त्यांच्या समाधीसंबंधीची जी काही त्रोटक माहिती आपणास मिळते तिजबद्दल आपण यांचेच (संत नामदेवांचे) ऋणी आहोत,’ हे वि.ल. भावे यांचे विधान फार महत्त्वाचे आहे. किंवा ‘कोणतेही ज्ञानेश्वरचरित्र नामदेवांशिवाय पूर्ण शकत नाही,’ हे डॉ. सदानंद मोरे (पान ५३, चार भावंडे, गंधर्व वेद प्रकाशन) या दोन्ही विधानांचा मथितार्थ हेच सांगतो. संत नामदेव आणि संत ज्ञानेश्वरादी बंधू यांच्यातील सख्य, मैत्रभाव, सहवास आणि त्यांच्या जीवनातील घटनांचे प्रत्यक्ष साक्षीदार यामुळे या लेखनाला वास्तवाचा आणि आत्मीयतेचा स्पर्श झाला आहे. या सगळ्या प्रवासाच्या संत जनाबाई साक्षीदार असाव्यात. किंवा त्यांना संत नामदेव आणि ज्ञानेश्वरादी बंधू यांच्यातील आत्मीय भाव ठाऊक असावा. म्हणून त्याच साक्षीभावाने त्या त्या नात्यातील रंग आपल्या रचनेत मांडतात -सखा विरळा ज्ञानेश्वर ।नामयाचा जो जिव्हार ।।या ओळींतून संत जनाबाई यांनी या दोघांच्या नात्यातील जिव्हाळा ज्या शब्दांत सांगितलाय, त्यातूनच त्या दोघांविषयीचा आप्तभाव कळून येतो. ‘श्रीज्ञानेश्वरांची आदि’ या केवळ तीस अभंगांच्या भागात संत नामदेवांनी ज्ञानेश्वरांचे वडील विठ्ठलपंत कुलकर्णी यांच्यापासून, तर ज्ञानेश्वरांनी ज्ञानेश्वरी लिहेपर्यंतच्या घटनांचे कथन केले आहे. हे प्रकरण तीर्थावळी आणि समाधीचे अभंग लिहून झाल्यानंतर लिहिले आहे. कारण तीर्थावळी आणि समाधीच्या अभंगांतून संत ज्ञानेश्वरांचे चरित्र परिपूर्ण होत नाही याची जाणीव त्यांना होती. म्हणून त्यांनी त्यानंतर हा भाग लिहून काढला. येथे पुन्हा एका महत्त्वाच्या चरित्रग्रंथाच्या रचनेची पुनरुक्ती होताना दिसते. महानुभाव संप्रदायांत लीळाचरित्राची रचना करताना म्हाइंभटाने एकांक, उत्तरार्ध आणि पूर्वार्ध अशा क्रमाने ती रचना केली होती. तत्कालीन धर्मधुरीणांनी विठ्ठलपंत आणि रुक्मिणीबाई यांच्या निधनानंतर या भावंडांना जातीबाहेर काढले होते. त्यांना पुन्हा जातीत येण्यासाठी पैठणच्या धर्मपीठाकडून शुद्धिपत्रकाची गरज होती. या प्रसंगाचे वर्णन संत नामदेव करतात -म्हणती सकळ द्विज जावे प्रतिष्ठाना ।तेथुनी पत्र आणा ते वंद्य करू ।।प्रतिष्ठान म्हणजे पैठणच्या धर्मपीठासमोरचा प्रसंग संत नामदेवांनी रंगविला आहे त्यातील सौंदर्य पाहण्यासारखे आहे.तिन्ही देव जैसे परब्रह्मीचे ठसे ।जगी सूर्य तैसे प्रकाशले ।।धन्य तो निवृत्ती धन्य तो सोपान ।धन्य तो निधान ज्ञानेश्वर ।।उपजतांचि ज्ञानी हे वर्म जाणौनि ।आले लोटांगणी चांगदेव ।।प्रत्यक्ष पैठणी भटी केला वाद ।बोलविला वेद म्हैसीपुत्रा ।।संस्कृताच्या सोडोनिया गाठी ।केलीसे मराठी गीता देवी ।।नामा म्हणे सर्व सुख लाहिजे ।एक वेळा जाईजे अळंकावती ।।(अभंग क्र. ८९९, श्रीनामदेव गाथा)संत नामदेवांनी लिहिलेले हे चरित्र काव्य म्हणून अद्वितीयच आहे. वाचकांच्या, भाविकांच्या मनाचा ठाव घेणारे असे आहे. ‘आदि’ हे प्रकरण संत ज्ञानदेवांच्या घराण्यातील कथा सांगण्यासाठी रचलेले आहे. त्यामुळे निश्चितच संत ज्ञानदेवांच्या चरित्राला पूर्णता येते. पण रचनेच्या दृष्टीने समाधीच्या अभंगांची रचनासुद्धा अतिशय हृदयंगम अशी आहे. कारण त्यात तर संत ज्ञानदेवांच्या अखेरच्या प्रसंगांचे, महाप्रयाणाचे चित्रण केले आहे. त्यामुळे या भागाला झालेले भावनेचा स्पर्श अधिक जाणवणारा आहे. हा संपूर्ण भाग केवळ ५९ अभंगांचा असा आहे. संत नामदेवांनी ही केलेली रचना म्हणजे जणू ब्रह्मरस होय, याची प्रचिती येते.नव्हे हे प्राकृत पाठांतर कवित्व ।हा मथितार्थ ब्रह्मरस ।।जाणीव शहाणीव न करावी सर्वथा ।न पहावी योग्यता व्युत्पत्तीची ।।हे सात्विकाचे धन भोक्ते संतजन ।नामदेवे पूर्ण ग्रंथ केला ।।.तीर्थावळीच्या निमित्ताने संत नामदेवांच्या काव्याची श्रेष्ठता तपासून पाहण्याचे काम अनेक अभ्यासकांनी केले. आणि त्यांच्या काव्याला तो दर्जा देणे अटळ आहे, हेही त्या अभ्यासकांना जाणवले. अर्थात हे ज्ञानेश्वरीच्या पार्श्वभूमीवर कठीण कर्म होते. कारण तो तत्त्वज्ञानात्मक स्वरूपाचा श्रेष्ठ असा काव्यग्रंथ आणि त्यातल्या त्यात संत ज्ञानेश्वरादी भावंडांनी घेतलेल्या समाधीमुळे त्यांच्याप्रति निर्माण झालेली सहानुभूतीची, आत्मीयतेची भावना तत्कालीन परिस्थितीत अधिक महत्त्वाची ठरली होती. पण या सगळ्या कसोट्यांवर संत नामदेवांचे कार्य, काव्य त्यांच्या नंतरच्या संतांना सर्वार्थाने दिशा देणारे ठरले. त्यांनी ज्ञानेश्वरांच्या समाधीनंतर सोपानदेव, मुक्ताबाई आणि निवृत्तीनाथ यांच्याही समाधीसमयीचे आजच्या भाषेत सांगायचे तर त्यांनी ‘वार्तांकन’ केले आहे; पण मुळात प्रतिभावंत जर असे वार्तांकन करीत असेल, तर कळत नकळत त्याला प्रतिभेचा स्पर्श लाभल्यावाचून राहत नाही, याची प्रचिती येते. तीच प्रचिती येथेही येते.श्रीनामदेव गाथेत संत नामदेवांनी लिहिलेली इतर अनेक संतांची चरित्रे समाविष्ट केलेली आहेत. अर्थात ही सगळी चरित्रे संत नामदेवांनी रचलेली आहेत का, यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होते. या चरित्रांचा विचार करावयाचा झाला, तर ही चरित्रे संत नामदेवांनी सलगपणे किंवा म्हटले तर जाणीवपूर्वक लिहिली आहेत असे म्हणणे काहीसे कठीण होईल. कोणत्या ना कोणत्या कारणाने, प्रसंगाने किंवा भक्तिमार्गाच्या प्रचाराच्या, प्रसाराच्या दृष्टीने एखाद्या चमत्कारावर, घटनेवर लिहिलेले काव्य असाच या रचनांचा विचार करावा लागेल. मागे उल्लेख केल्याप्रमाणे संत नामदेवांनी अशा प्रकारची रचना आपल्यासमकालीन संतांवर केलेली असू शकते. अर्थात त्यातही विश्वासार्हता शोधायची तर पुन्हा प्रश्न निर्माण होतोच. यात संत जनाबाई, सावता माळी, चोखामेळा इत्यादी संतांवर त्यांनी चरित्रात्मक अभंगरचना केली आहे. संत ज्ञानेश्वरादी भावंडांचे चरित्र सोडले तर त्यांनी इतर संतांचे चरित्र कीर्तनासाठी लिहिलेले असू शकते. म्हणून या रचनांना ऐतिहासिक असे म्हणता येत नाही. अर्थात या चरित्रलेखनामागील प्रेरणा द्विविध स्वरूपाची असावी. एकतर ज्या कीर्तन संप्रदायाचे संत नामदेवांनी प्रवर्तन केले, त्याचा प्रसार-प्रचार करणाऱ्या पुढील कीर्तनकारांना हरिदासींनी, पुराणिकांना दिशा देण्याच्या उद्देशाने अशा चरित्राची रचना केलेली असावी. आणि दुसरी प्रेरणा आपल्या समकालीनांना त्यांच्या कार्याची पावती मिळावी, हीही असू शकते. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर संत नामदेवांचे चरित्रलेखन मराठी साहित्याच्या जडणघडणीसाठी आणि संत साहित्याची परंपरा समृद्ध करण्यासाठी निश्चितच महत्त्वाचे ठरले आहे.डॉ. रवींद्र शोभणे ९७व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष आणि महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळाचे नागपूरस्थित अध्यक्ष आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.