Premium|Sant Namdev: नामदेवांच्या चरित्रातील छप्पन्नचरणी अभंगाचा खरा अर्थ

डॉ. रवींद्र शोभणे संत नामदेवांच्या बाबतीत जशा काही चमत्कृतिजन्य कथा आहेत तसाच एक अक्षम्य गैरसमजसुद्धा आहे; तो म्हणजे संत नामदेव हे त्यांच्या तरुणपणी दरोडेखोर होते. हा समज का आणि कसा पसरला याचा विचार करता छप्पन्नचरणी अभंग याला जबाबदार आहेत, हे दिसून येते. हा छप्पन्नचरणी अभंग नामदेवांच्या नावावर कोणीतरी लिहिलेला आणि नामदेवांच्या नावावर टाकलेला असल्यामुळे या कथेला काहीही अर्थ उरत नाही; या अभंगातील काही उल्लेख पाहता तो उत्तरकालीन असल्याचाही दाट संशय येतो. याच अभंगातील ‘बाच्छाये तामजाह पाठविले’ (छप्पन्नचरणी अभंगातील १९ क्रमांकाचे चरण) ही फारसीमय रचना पाहून या अभंगाबद्दल शंका उपस्थित होतात. आणि पुढे पुढे हा संदर्भ अगदी सुमारपणे वापरत अनेक तथाकथित विद्वानांनी नामदेवांची चोर, दरोडेखोर म्हणून संभावना केली. शासकीय प्रतीतून (श्री नामदेव गाथा, प्रकाशन वर्ष १९७०) पुढे हा अभंग काढून टाकण्यात आला आहे..नामदेव दरोडेखोर असण्याची कथा का आणि कशी जनमानसात रुजली असावी? नामदेवांच्या अनेक नावांपैकी एक नामसदृश असलेले नाव म्हणजे नेमदेव कोळी. या नेमदेव कोळ्याची कथा महानुभावांच्या लीळाचरित्रात आलेली आहे. तसेच ती स्मृतिस्थळातसुद्धा आली आहे. अर्थात ही कथा म्हाइंभटाने शके ११८२मध्ये (इ.स. १२६०) लिहिली होती. आणि नामदेवांचा जन्म १२७० सालचा. म्हणजे संत नामदेवांच्या आधी दहा वर्षांपूर्वी या नेमदेव कोळ्याची कथा लिहिली गेली. यास्तव या कथेचा आणि नामदेवांचा कोणताही संबंध दिसत नाही. तथापि, मूळ उताऱ्यात नेमदेव असे नाव असताना चांदोरकरांनी तेथे नामदेव असे कल्पून मूळ पाठात आपल्या मनाने बदल केला व नेमदेवाचा नामदेव करून टाकला. (संदर्भ : डॉ. हे. वि. इनामदार, श्रीनामदेवदर्शन, पान क्र. ११४-११५) नामदेवांच्या चरित्रात असा बदल करताना नेमदेव हा कोळी होता आणि नामदेव हे शिंपी होते हा साधा विचारसुद्धा चांदोरकरांनी केला नाही, हे मात्र खटकते.छप्पन्नचरणी अभंगाचा विचार करताना सुरुवातीच्या १ ते १६ चरणांत नामदेवांचा जन्म आणि त्यांचे बालपण यांचा विचार मांडला आहे. चरण क्र. १७ ते ३०मध्ये नामदेव हे दुर्वर्तनी निघाले याबद्दल मांडणी केली आहे. आणि ३१ ते ५६मध्ये उपरती झालेले नामदेव दाखविले आहेत. म्हणजे या छप्पन चरणांत कवीने (संत नामदेवांनी नव्हे) संत नामदेवांचे चरित्र आणि तेही विकृत स्वरूपात मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे, आणि तोही वस्तुस्थितीचा अपलाप करून. नेमदेवाला नामदेव करणे हा प्रकार पेशवाईतला ‘ध’चा ‘मा’ करण्याच्या प्रकारातला वाटतो. पण या मतासंबंधी काही विद्वानांनी मांडलेली मतेसुद्धा पाहणे गरजेचे वाटते. त्यासंबंधी तीन मते मंडळी आहेत. पहिले मत म्हणजे डॉ. वि. ल. भावे आणि ज. र. आजगावकर यांनी हा अभंग बरोबर आहे (संदर्भ : महाराष्ट्र सारस्वत (पुरवणीसह) १९५४, पान क्र. १९६५-६८) असे मत मांडून एका तथ्यहीन पुराव्याला अधिक बळकटी दिली. दुसरे मत रा. द. रानडे यांनी दरोडेखोराच्या मजकुराविषयी शंका उत्पन्न केली. तिसरे मत, हा अभंग प्रक्षिप्त असावा, म्हणून पं. ना. पाटसकर, रं. ह. भाळुंकर आणि डॉ. शं. गो. तुळपुळे यांनी अभंगाचा निर्देश केला. या छपन्नचरणी.अभंगात अस्सल चरित्राचा भाग किती आणि प्रक्षिप्त भाग किती, अशी शंकाप्रा. वा. ब. पटवर्धन यांनी व्यक्त केली. त्यांच्या मते चार-पाचवेगवेगळे अभंग कोणीतरी एकत्र करून ते नामदेवांच्या नावावर एकच अभंग म्हणून टाकले असावेत. (आधार : श्री नामदेवदर्शन, पान क्र. १०९)नामदेवांच्या चरित्रातील या कृतक संदर्भाचा वेगळा अर्थ सारस्वतकार वि. ल. भावे लावतात. आणि त्यासाठी ते राजाईचा पुढील अभंग पुरावा म्हणून देतात. ‘देवा सुरी वाहिली । तैचि दैना आली’ त्याशिवाय ‘आमुच्या वडिला शस्त्र सुई आणि कातरी । हा बाण आणि सुरी वागवितसे’... अर्थात हे दोन्ही अभंग प्रक्षिप्त असल्यामुळे ते इतर गाथांत दिसत नाहीत. आवटे प्रतीत आणि चित्रशाळा प्रतीत वरीलपैकी फक्त दुसरा अभंग आढळतो. पुढील अभंग सारस्वतकार भावे आणखी त्यांच्या विवेचनाच्या पुष्ट्यर्थ देतात.लोखंडाचा विळा परिसासी लागला ।मागलिया मोला मागू नये ।।विष्णुदास नामा विठ्ठली निमाला ।शिंपी शिंपी त्याला म्हणू नये ।।.Premium|Gharapuri Caves: घारापुरी लेणी इतिहास, श्रद्धा आणि सर्जनशीलतेचा मौन साक्षीदार.यातील दुसऱ्या चरणातली नाममुद्रा पाहिली तर हा अभंग नामदेवांचा नसून तो विष्णुदास नामा यांचा आहे. तत्कालीन कर्मठ आणि उच्चवर्णीय मंडळी ‘शिंपी शिंपी’ म्हणून संत नामदेवांना हिणवत होते. त्यांना विष्णुदास नामा यांनी नामदेवांना ‘शिंपी शिंपी’ म्हणू नये अशी विनवणी केली आहे. (संदर्भ : उपरोक्त, पान क्र. ११०)हा सगळा संदर्भ आणि नामदेव चरित्रातील कृतक उल्लेख नामदेवांच्या मूळ चरित्रात कुठेही नाही. ते ठिगळ छपन्नचरणी अभंगातून आलेले आहे, हे स्पष्ट होते. नामदेवांच्या लौकिक चरित्राचा धांडोळा घेतला असता तर्कदृष्ट्यासुद्धा हे पटत नाही. मुळात नामदेव हे दरोडेखोर का आणि कशासाठी होतील? नामदेवांचे संपूर्ण कुटुंब हे त्याकाळी विठ्ठलभक्त, विठ्ठल पूजक म्हणून सर्वत्र परिचित होते. खुद्द नामदेव लहानपणापासून विठ्ठलभक्त होते. ते लहान असताना त्यांनी विठ्ठलाला घास भरवल्याची कथा सर्वदूर पसरली होती. त्यांनी देवालय फिरवल्याची कथासुद्धा त्यांच्या लहानपणीच सर्वांनी स्वीकारली होती. सुलतानाची मेलेली गाय जिवंत केल्याचीही चमत्कृतीपूर्ण कथा सर्वमान्य झालेली होती. त्यांचे राजाईशी थाटामाटात लग्न झाल्यानंतर नामदेव पुढे विठ्ठलभक्तीत रममाण झाल्याच्या आणि त्यांच्या विठ्ठलभक्तीच्या वेडापायी आई व पत्नी दोघीही चिडल्याच्या, वैतागल्याच्या कथा अनेक अभंगांतून, विशेषतः राजाई आणि गोणाईच्या अभंगांतून आल्याचे आपण याआधी पाहिले आहेच. मग अशावेळी नामदेव आपल्या वयाच्या कोणत्या टप्प्यावर आणि किती काळ दरोडेखोर होते, या प्रश्नाचे उत्तर मिळत नाहीच. यासाठी अधिक तपशिलात जात आपण नामदेवांचा पुढील जीवनक्रम ढोबळपणे पाहू या..इ.स. १२७० (शके ११९२) हे नामदेवांचे जन्मसाल. तर ज्ञानेश्वरांचे जन्मसाल इ.स. १२७५ (शके ११९७). नामदेव ज्ञानेश्वरांपेक्षा पाच वर्षांनी ज्येष्ठ असले तरीही समकालीनच. इ.स. १२९० म्हणजेच शके १२१२मध्ये ज्ञानेश्वरांनी भावार्थदीपिका (ज्ञानेश्वरी) या ग्रंथाची रचना केली. त्यावेळी ज्ञानेश्वरांचे वय सोळा वर्षांचे होते, तर नामदेवांचे वय वीस-एकवीस वर्षांचे होते. नेवासे येथील ज्ञानेश्वरीच्या कथनामुळे ज्ञानेश्वर हे त्या पट्ट्यात लौकिकप्राप्त ठरले होते. योगी म्हणून त्यांच्या बोलबाला होता. याच काळात इकडे संत नामदेव विठ्ठलाच्या भक्तीचा नवा आविष्कार म्हणून कीर्तनाचे माध्यम निवडून लौकिकसंपन्न कीर्तनकार म्हणून सर्वत्र ओळखले जाऊ लागले होते. या दोघांनीही परस्परांचा लौकिक ऐकला होता. दोघांच्याही मनात एकमेकांविषयीचा आदरभाव आणि आस्थाभाव निर्माण झाला होता. त्या आदरभावापोटी आणि आस्थाभावापोटी दोघांचीही भेट झाली. ही घटना इ.स.१२९२च्या काळातील. म्हणजे त्यावेळी ज्ञानेश्वर सतरा वर्षांचे, तर नामदेव बावीस वर्षांचे होते. याच भेटीत मुक्ताईने नामदेवांना कच्चे मडके म्हणून (अखंड ज्याला देवाचा शेजार । कां रे अहंकार नाही गेला ।।) हिणवले होते आणि ‘चांगला गुरू शोधून त्यांच्याकडून गुरुदीक्षा घे’, असा सल्ला दिला होता. (यासंबंधी पुढे विवेचन येईलच.) त्यानंतर नामदेव विसोबा खेचरांकडे गेले आणि त्यांच्याकडून गुरुबोध घेऊन आल्यानंतर नामदेव आणि ज्ञानेश्वरादी बांधव उत्तरेच्या यात्रेसाठी निघाले. यात्रा संपवून परत महाराष्ट्रात आले आणि त्यानंतर काही दिवसांतच ज्ञानेश्वरांनी समाधी घेतली. (यात पैठणच्या धर्मपीठाकडून ज्ञानेश्वरांनी शुद्धिपत्रक मागणे हा आणखी एक संदर्भ.) ज्ञानेश्वरांच्या पाठोपाठ त्यांच्या सगळ्या भावंडांनी समाधी घेतली. या सगळ्या भावंडांच्या समाधी प्रसंगांचे वर्णन नामदेवांनी अभंगांतून केले आहे. यासमयी नामदेव किमान सत्तावीस-अठ्ठावीसचे असावेत. त्यानंतर अल्लाउद्दीन खिलजीच्या आक्रमणाचा काळ (इ.स. १२९७च्या आसपास) येतो. पुढील काळात संत नामदेव महाराष्ट्राबाहेर गेल्याचे बोलले जाते. हा सगळा घटनाक्रम देण्याचे कारण म्हणजे, या काळातल्या आपल्या विठ्ठलभक्तीच्या प्रभावात आणि भक्तिमय कालखंडात नामदेव दरोडेखोर कधी झाले असावेत? आणि कशामुळे? याची उत्तरे सापडत नाहीत. मग संत नामदेव दरोडेखोर होते आणि त्यांना नंतर उपरती झाली या छप्पन्नचरणी अभंगाचा आधार घेत सारस्वतकार वि. ल. भाव्यांनी आणि आणखी काही अभ्यासकांनी या कल्पित कथेसाठी एवढा आटापिटा का करावा? या छप्पन्नचरणी अभंगातील कृतकपणा त्यांना जाणवला नाही का? संत नामदेवांनी जसे श्रीविठ्ठलमाहात्म्य लिहिले तसेच पंचावन्नचरणी श्रीरामकथामाहात्म्यसुद्धा लिहिले आहे. संत परंपरेतील चरित्रलेखन करणारे म्हणून संत नामदेव हे पहिले संतकवी ठरतात. किंबहुना ते अध्वर्यू ठरतात. रामकथेची रचना करणारे कवी वाल्मीकी यांची चरित्रकथा जवळजवळ सगळ्या रामभक्तांना ठाऊक आहेच..याच धर्तीवर विष्णुदास नामा किंवा अन्य कवींनी वाल्मीकींच्या कथेचा आदर्श ठेवून ही छप्पन्नचरणी अभंगरचना केलेली असावी. ती नामदेव चरित्रात अंतर्भूत केल्यामुळे नामदेव हे दरोडेखोर होते या कथेचा उगम झाला. महिपतींनी आपल्या भक्तिविजयात अयोनिसंभवाची कथा दिली आहे. त्याच धर्तीवर नामदेवांच्या जन्मकथेची आणि पुढे त्यांच्या दरोडेखोरीच्या संदर्भातली कथा चर्चिली गेली. ही कथा जवळजवळ एकोणिसाव्या शतकापर्यंत चर्चिली जात होती. नामदेवांच्या समकालीन आणि उत्तरकालीन संतांनीसुद्धा नामदेवांच्या चरित्रातील या कथेचा कुठे साधा उल्लेखसुद्धा केला नाही. त्यात विसोबा, चोखोबा, जनाबाई, नारा आदींनी आणि उत्तरकालीन संतापैकी कबीर, एकनाथ, उद्धव चिद्घन तुकाराम, महिपती, श्रीधर, मोरोपंत आदी संतांनी नामदेवांवर चरित्रपर रचना केली, त्यात हा उल्लेख कुणीही केलेला दिसत नाही. मात्र अगदी अलीकडे दुर्गाबाई भागवतांनी नामदेवांच्या संदर्भात ते दरोडेखोर असण्याच्या खोट्या कथेचा पुनरुच्चार केला आणि आपल्या अंगावर वाद ओढून घेतला होता.पतितपावन ब्रीद सोडवेन आता ।तरीच पंढरीनाथा दास तुझा ।। ५१ ।।गुणदोष माझे न धरावे मनी ।सांग मजहुनि कोण वंद्य ।। ५२ ।।पितयापतन स्वामीची करणी ।गणिका विमान कीर्त कोण ।। ५३ ।।अजामिळ अधिकारी जावया वैकुंठा ।माझिया अदृष्टा काय झाले ।। ५४ ।।शिशुपाळे शिव्या दिल्या सभेआंत ।त्याहुनी पतित काय झाले ।। ५५ ।।नामा म्हणे पुढती न बोले तुझे वर्म ।अंगिकारुनि प्रेम देई मज ।। ५६ ।।छप्पन्नचरणी अभंगातील ही शेवटची सहा चरणे. या आधीच्या अभंगांचा विचार करता ते विष्णुदास नामा यांनी रचले आणि या सहा मूळ नामदेवांच्या चरणांना जोडले आहेत. यात महिपतीकृत कथा, कल्पित कथा आणि नामदेवी अभंग अशी तिहींची गोधडी प्रस्तुत (छप्पन्नचरणी) अभंगात करण्यात आली आहे. (संदर्भ : उपरोक्त, पान क्र. ११२)डॉ. रवींद्र शोभणे ९७व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष आणि महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळाचे नागपूरस्थित अध्यक्ष आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.