Premium|Sant Namdev Family Poetry : नामयाचा संकल्प झाला शतकोटी

डॉ. रवींद्र शोभणे‘वाण लागला नाही तरी गुण लागतो’ अशी एक म्हण आहे. हा गुण संत नामदेवांच्या घराण्यात सगळ्याच बाया-माणसांना लागला होता. एवढ्या प्रमाणात एखाद्या घरातल्या माणसांनी काव्यनिर्मिती केली, हे चित्र कदाचित एखाददुसरे घर सोडले, तर संत नामदेवांच्या घराशिवाय संत काव्यात अन्यत्र कोठेही नाही, असे अनुमान काढावे लागते.संत नामदेवांच्या घराण्यातील बहुतेकांनी किंवा सगळ्यांनीच काव्यनिर्मिती केली असल्याचे दिसून येते. संत ज्ञानेश्वर आणि संत चोखामेळा सोडले, तर अशी काव्यरचना एकाच घराण्यातील सगळ्यांनीच केल्याचे उदाहरण संत परंपरेत दिसत नाही. त्यामागच्या कारणांचा शोध घेतला, तर संत नामदेवांच्या आधीच्या सहा पिढ्या विठ्ठलभक्त म्हणून ओळखल्या जात होत्या. त्या सहा पिढ्या म्हणजे यदुशेट - हरीशेट - गोपाळशेट - गोविंदशेट - नरहरशेट - दामाशेट या होत. संत नामदेव हे सातव्या पिढीतील. म्हणजे संत नामदेवांच्या मागे ही सहा पिढ्यांची पुण्याई आहे असे म्हटले, तर ते अतिशयोक्त ठरू नये. संत नामदेवांच्या आईला, गोणाईला संत नामदेवांची देहभान हरपून चाललेली विठ्ठलभक्ती फारशी आवडत नव्हती. त्यामागे कौटुंबिक कारणे होती आणि त्यातूनच गोणाईने वेळोवेळी विठ्ठलासमोर आपले गाऱ्हाणे मांडले आहे. आपल्या घरातला कर्ता मुलगा घरातल्या पिढीजात व्यवसायाकडे दुर्लक्ष करून असा विठ्ठलभक्तीत रममाण झाला आहे, ही गोष्ट आई गोणाई आणि त्यांची पत्नी राजाई या दोघींनाही न रुचणारी अशीच होती, हे आपण आधीच्या लेखांमध्येही पाहिले आहे. आपल्या शिवणकामाच्या व्यवसायाचा भार नीटपणे आपल्या खांद्यावर घेऊन सांसारिक बाबी आधी पूर्ण कराव्यात आणि मग फावल्या वेळात विठ्ठलभक्ती करावी अशीच इच्छा या दोघींची आणि त्यांचे वडील दामाशेटी यांचीही असावी. तत्कालीन समाजव्यवस्था पाहता त्यात काहीही गैर नव्हते. पण त्यांची विठ्ठलभक्ती किंवा विठ्ठलप्रेम एवढे अपार होते, की त्यापुढे त्यांनी आपल्या संसाराचीही तमा कधी बाळगली नाही. असे असले तरी त्यांच्या घराण्यात विठ्ठलभक्त नव्हते असे नाही. उलट त्या विठ्ठभक्तीतूनच इतरांनीही काव्यरचना केलेली दिसून येते. त्याकाळी काव्यरचनेचा उद्देशच मुळी भक्ती हाच होता. .Premium|Sant Namdev-Muktabai controversy : मुक्ताईने खरंच संत नामदेवांचा अनादर केला होता? 'गुरुबोधा'च्या त्या ऐतिहासिक प्रसंगामागील नेमके वास्तव काय?.संत नामदेव हे लहानपणापासून विठ्ठलभक्तीत रममाण झालेले होते. त्यांनी विठ्ठलाच्या भक्तीच्या निमित्ताने इतर पोथ्या-पुराणे, ग्रंथ वाचून काढले होते. ‘वेदांचा तो अर्थ आम्हासी ठावा’ म्हणणाऱ्या संत तुकारामांचे ते पूर्वसूरी ठरतात. त्यामुळे वैदिक वाङ्मयाचा त्यांचा अभ्यास निश्चितच होता, हेही नाकारता येत नाही. वाल्मीकी रामायणाचे त्यांनी पठन केलेले असावे, हेही पुढील संदर्भावरून लक्षात येते. तो संदर्भ असा -चंद्रभागे तीरीं आयकिल्या गोष्टी ।वाल्मीकें शतकोटी ग्रंथ केला ॥१॥तेणें माझ्या चित्ता बहु जाले क्लेश ।व्यर्थ म्यां आयुष्य गमाविलें ॥२॥जाऊनि राऊळा विठोसी विनविलें ।वाल्मिकानें केलें रामायण ॥३॥असेन मी खरा तुझा भक्त देवा ।सिद्धीस हा न्यावा पण माझा ॥४॥शतकोटी तुझे करीन अभंग ।म्हणे पांडुरंग ऐक नाम्या ॥५॥संत नामदेवांच्या आयुष्यातील शतकोटी अभंगांची ही प्रतिज्ञा किंवा संकल्प हा वाल्मीकींच्या शतकोटी रामायणाच्या प्रेरणेतून आला होता हे आता स्पष्ट झालेले आहे. पण हे शतकोटी अभंग त्यांच्या हयातीत पूर्ण झाले का, असा प्रश्न पडतो. महाराष्ट्र शासनाने १९७०मध्ये प्रकाशित केलेल्या श्रीनामदेव गाथा या ग्रंथात त्यांच्या रचनांची संख्या हिंदीसकट २,३३७ आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या आणि परिवारातील अभंगांची संख्या ५४८ इतकी आहे. संत नामदेवांनी शतकोटी अभंगरचनेचा संकल्प सोडला असता, तो त्यांचा संकल्प पूर्णत्वास नेण्यासाठी त्यांच्या कुटुंबातील इतर घटकांनीसुद्धा त्यांना शतकोटी अभंग रचण्यासाठी किती आणि कशी मदत केली, याबद्दलसुद्धा त्यांचा एक अभंग लक्षात घेण्याजोगाआहे.नामयाचा संकल्प झाला शतकोटी ।पूर्वपुण्ये शेवटी कैसे झाले ।।पिता दामाशेटी अभंग दोन कोटी ।भक्तिभावे ताटी नैवद्य देवा ।।तीन कोटी अभंग गोणाईचा संवाद ।आत्मसुखबोधी सुखाचा तो ।।चार कोटी अभंग राजाईची वाणी ।प्रेमाची ते खाणी प्रेमळ ते ।।एक कोटी अभंग लक्ष झाले सोळा ।प्रेमाचं जिव्हाळा आऊबाई ।।पंचाहत्तर लक्ष लिंबाईची करुणा ।प्रेमे नारायणा आळविले ।।तीन कोटी अभंग विठ्याचा झगडा ।प्रेमाचं रगडा प्रेमळ तो ।।चार कोटी अभंग नारोबाचे कवित्व ।उगवे स्वहित दिनमान ।।गोदा आणि महादा बोलिले शेवटी ।अडीच अडीच कोटी त्यांनी केली ।।लाडाई गोडाई येसा साखराई ।दीड दीड कोटी पाही केले त्यांनी ।।या सगळ्या अभंगांची संख्या दिलेल्या आकड्यानुसार पाहिली तरी ती शतकोटी म्हणजे शंभर कोटी होत नाही. ती संख्या फार फार तर २५ कोटी आणि ७५ लाख इतकी होते. मग संत नामदेवांच्या या शतकोटी अभंगांच्या संख्येचे काय? अभंगरचनेची ही संख्या केवळ नामदेवांपुरतीच सीमित राहत नाही, तर त्यांच्यानंतर जवळ जवळ २५८ वर्षांनी जन्माला आलेल्या संत तुकारामांनीसुद्धा हाच धागा उचलून या संकल्पाशी आपली नाळ जोडलीहोती.नामदेवे केले स्वप्नामाजी जागे ।सवे पांडुरंग येउनिया ।।सांगितले काम करावे कवित्व ।वावुगे निमित्त बोलो नये ।।माप टाकी सळे धरिले विठ्ठले ।थापटोनी केले सावधान ।।प्रमाणाची संख्या संगे शतकोटी ।उरले ते शेवटी लावी तुका ।।.संत नामदेवांनी आपल्या स्वप्नात येऊन आपल्याला शतकोटी अभंगाच्या या संकल्पात सामील व्हायचे आवाहन केले अशी भावना संत तुकाराम या अभंगात मांडतात. मग या शतकोटी अभंगांचे काय, असा प्रश्न पडतोच. संत नामदेवांच्या घरातील मंडळी जरी विठ्ठलभक्त होती, तरी एवढे अभंग त्यांनी रचलेले असतील यावर कोणीही विश्वास ठेवणार नाही. संत नामदेव जेव्हा देहभान हरपून विठ्ठलभक्तीत तल्लीन झालेले असत तेव्हा याच गोणाई आणि राजाई त्यांच्यावर रागवत असत. त्यांच्याविषयीचे गाऱ्हाणे विठ्ठलापाशी मांडत असत. असे असताना संत नामदेवांनी शतकोटी अभंगांचा संकल्प सोडताच त्या अभंगसंख्येच्या पूर्तीसाठी धावून येतील, हे पटत नाही. खुद्द विठ्ठल या अभंगरचनेसाठी धावून आला असे म्हणणे म्हणजे पुन्हा चमत्कारांचा आधार घेणे होय. संत नामदेवांनी सांगितलेल्या या अभंगांच्या आकडेवारीवरून आपण असे जरी मानले, की त्यांच्या घरातल्या सगळ्याच व्यक्तींनी ही अभंगरचना केली आहे, तर ते २५ कोटी ७५ लाख अभंग कुठे गेले? संत नामदेवांच्या नावावर हिंदीसकट केवळ २,३३७ आणि त्यांच्या परिवारातील, घराच्या नातेवाइकांनी रचलेले ५४८ इतकेच अभंग आज शिल्लक आहेत. याचा एक अर्थ असाही घेता येतो, तो म्हणजे संत कवींच्या किंवा वारकरी संप्रदायांच्या सर्व कवींची अभंगरचना ही एकत्रितपणे शतकोटीपर्यंत जावी. कारण या शतकोटी अभंगांत संत तुकाराम सहभागी होतात तेव्हा या संतकाव्याच्या प्रवासाची संख्यात्मक दिशा ही अशी जाणवते. कारण सगळेच संत विठ्ठलभक्त होते, त्यांचे दैवत विठ्ठल होते, आणि म्हणूनच सगळ्यांच्या भक्तीचा एकच अक्ष म्हणजे विठ्ठल. म्हणून त्याच्या भक्तीसाठी शतकोटी अभंगांची रचना व्हावी, असा यातून अर्थ काढता येतो. पण एक मात्र खरे, की संत नामदेवांच्या घरची सगळीच मंडळी - बाया-माणसे आपल्यापरीने काव्यरचना करीत होते. संत नामदेवांच्या घरातही माणसे भरपूर होते. वडील दामाशेटी, आई गोणाई, बहीण आऊबाई, पत्नी राजाई, अपत्ये नारा, गोंदा, विठा, महादा, मुलगी लाडाई, सून लिंबाई हे सगळेच काव्यनिर्मिती करणारे होते. त्यांनी भरपूर काव्यनिर्मिती केली असे म्हटले जाते, पण या सगळ्यांनी निर्मिलेल्या अभंगांची संख्या पहिली, तर तरी संख्या १८६ इतकी भरते (दमाशेटी - १२, गोणाई - ४२, राजाई - १४, आऊबाई - १, नारा - १३, गोंदा - १७, विठा - ८४, महादा - १, लिंबाई - १ आणि लाडाई - १). श्रीनामदेव गाथेत परिवारातील अभंगांची संख्या ५४८ इतकी घेतली; त्यात परिसा भागवत, विसोबा खेचर, जनाबाई आदी त्यांच्या परिवारातील जवळच्या व्यक्तींचेही अभंग आहेत.संत नामदेवांच्या घरातील प्रत्येक व्यक्तीच्या रचनेमागची भूमिका वेगळी आहे. पण भक्ती किंवा लक्ष्य विठ्ठलच आहे. आपला तरुण मुलगा घरादारावर तुळशीपत्र ठेवून विठ्ठलाच्या भजनी लागला याचे दुःख गोणाईच्या मनात आहे. ती या भावनेने जशी नामदेवांची समजूत घालू पाहते, तशीच त्याविषयीची तक्रारसुद्धा विठ्ठलाजवळ करते. आपल्या मुलाने - नामदेवाने विठ्ठलभक्ती करावी, त्यासाठी तिची ना नाही; पण ही भक्ती करताना त्याने आपल्या संसाराकडे दुर्लक्ष करू नये, आधी संसार करावा आणि मग फावल्या वेळात विठ्ठलाची भक्ती करावी ही तिची रास्त भावना आहे. कारण गोणाई विठ्ठलभक्त असली, तरी ती आधी संसारी बाई आहे, एक बायको आहे, दोन मुलांची आई आहे आणि हेच तिचे विश्व आहे. या विश्वात आपला मुलगा नामदेव सामावून जावा, या संसाराची जबाबदारी त्याने आपल्या अंगावर घ्यावी अशी तिची भावना आहे आणि ती भावना चुकीची आहे असे कोणीही म्हणू शकणार नाहीच. कारण तिच्या मनात आपल्या मुलाविषयीची चिंता आहे. ‘मी एक आहे तोवरी तळमळ । मग तुझा सांभाळ करील कोण ।।’ अशी आपल्या मुलाप्रति तिच्या मनात तळमळ आहे. एक सात्त्विक संताप आहे. सुरुवातीला नामदेव लहान असताना त्याच्या मनात असलेल्या विठ्ठलभक्तीविषयी सगळ्यांच्याच मनात कौतुक होते. पण ती विठ्ठलभक्तीच तिच्या संसाराच्या मुळावर यायला लागली, तेव्हा मात्र तिने आपल्या मुलाबरोबरच विठ्ठलालासुद्धा धारेवर धरले आहे, असे दिसते.एकीकडे ही गोणाईची तळमळ, तर दुसरीकडे राजाईचा विद्रोहसुद्धा आपण समजून घेतला पाहिजे. कुटुंबवत्सल राजाईला नामदेवांपासून चार मुलगे आणि एक मुलगी अशी पाच अपत्ये झालेली. आपल्या पदरी पाच अपत्ये घालून आपला नवरा विठ्ठलाच्या भजनी लागला आहे, त्याचे संसारात मन नाही, हे पाहून राजाईच्या जीवाचा संताप होणारच नाही, हे अशक्य आहे. तिची संत नामदेवांची समजूत घालण्याची रीत वेगळी आहे. तिची आणि तुकारामांच्या आवलीची कथा सारखीच आहे. आवलीचा वैताग जास्त प्रखर आहे. राजाई मात्र संत नामदेवांविषयी विठ्ठलाजवळ गाऱ्हाणे गाताना एक संथ सूर ठेवते. या संसारातून मुक्त करण्यासाठी मलाही तुझ्याच चरणाचा आधार दे अशा आशयाची तिचीही भावना आहे. म्हणूनच ती त्याच समंजसपणे आपल्या पतीविषयी रुक्मिणीजवळ गाऱ्हाणे मांडते.अहो रखुमाई विठोबासी सांगा ।भ्रतारासी का गं वेडे केले ।।वस्त्र पत्र नाही खाया जेवयासी ।नाचे अहर्निश निर्लज्जसा ।।चवदा मनुष्ये आहेत माझ्या घरी ।हिंडती दारोदारी अन्नासाठी ।।बरा मार्ग तुम्ही उमजोनी सांगा ।नामयाची ‘राजा’ भली नव्हे ।।.हा भंग आणि आवलीचा एखादा अभंग समोर ठेवला तर त्यातील भावनांची जातकुळी कळेल. आवली थेट विठ्ठलाला शिव्या देते. तू माझा भ्रतार माझ्यापासून हिरावला आहेस ही तिची भावना आहे, तर राजाई रुक्मिणीला बरा मार्ग विचारते. राजाई आपले गाऱ्हाणे मांडताना आपल्या अडचणी रुक्मिणीला सांगते आणि यातून काही मार्ग निघावा म्हणून ती तेवढ्याच नम्रपणे आपली कैफियत मांडते. यातूनसुद्धा काही मार्ग निघणार नसेल, तर मग ती त्याच कठोर शब्दांत ‘नामयाची ‘राजा’ भली नव्हे’ म्हणून तंबीही देते. परमेश्वराच्या भक्तीत भक्ताचा सहचार त्या भक्ताला खुल्या मनाने सोबत करीलच अशी परिस्थिती कालही नव्हती आणि आजही नाहीच. कारण हा भक्त एक संसारी पुरुष असतो. तो संसाराच्या सर्व मोहात अडकून पडला की त्या मोहजालाच्या बाहेर जाऊ पाहतो. असा मोहजालाच्या बाहेर निघताना तो आपल्या सहचराचा विचार करतो का? महात्मा गांधींनी बह्मचर्याची शपथ घेतली होती तेव्हा कस्तुरबा गांधीची त्यांनी अनुमती घेतली होती का? जयप्रकाश नारायणांनीसुद्धा अशीच शपथ घेतली, तेव्हा त्यांनी प्रभावतींची अनुमती घेतली होती का? अर्थात ही दोन्ही उदाहरणे अलीकडची आहेत. तेव्हा तर सहचराची अनुमती घेणे या गोष्टी केवळ अशक्यप्राय होत्या. म्हणूनच एकीकडे संसाराचे ओझे सांभाळत विठ्ठलभक्ती करणाऱ्या या भक्तांनी आपल्या संसाराकडे पाठ फिरवली, तर त्यात कुणाला फारसे वावगे वाटले नाही. कारण संसार असार आहे याच समजुतीने तत्कालीन समाजाची जडणघडण झाली होती.संत नामदेवांच्या सगळ्याच मुलांनी आपापल्यापरीने काव्यरचना केली आहे.- ‘वाण लागला नाही तरी गुण लागतो’ अशी एक म्हण आहे. हा गुण संत नामदेवांच्या घराण्यात सगळ्याच बाया-माणसांना लागला होता. एवढ्या प्रमाणात एखाद्या घरातल्या (रेळेकर) माणसांनी काव्यनिर्मिती केली, हे चित्र कदाचित एखाददुसरे घर सोडले, तर संत नामदेवांच्या घराशिवाय संत काव्यात अन्यत्र कोठेही नाही, असे अनुमान काढावे लागते.लेखक महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळाचे नागपूरस्थित अध्यक्ष आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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