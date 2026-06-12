Premium|Sant Namdev Literary Legacy : संत नामदेवांच्या काव्यप्रतिभेची जडणघडण आणि भागवत परंपरेचे नाते

डॉ. रवींद्र शोभणेसंत नामदेवांच्या रचनांतून त्यांच्या प्रतिभेतील हळुवारपण, कल्पकता, भावात्मकता आणि अभ्यास यांचा प्रत्यय अभ्यासकांना, रसिकांना आल्यावाचून राहत नाही. पुराणांचा अभ्यास केल्याशिवाय ही उत्कटता काव्यात येणे अशक्य आहे हेही पटते. संत नामदेवांची नाळ भागवत या ग्रंथाशी अधिक उत्कटत्वाने जोडली गेली आहे, याचे पुरावे त्यांच्या या स्वरूपाच्या लेखांतून वारंवार मिळतात. संत नामदेवांनी जी विविध प्रकारची काव्यरचना केली ती पाहता त्यांचा पिंड कसा घडत गेला, त्यांच्यावर पूर्वसुरींचा प्रभाव कसा पडत गेला, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरते. संत नामदेवांचा आणि संत ज्ञानेश्वरांचा कालखंड एकच होता. दोघांच्याही लेखनाचा काळसुद्धा एकच होता. दोघांनीही आपल्या लेखनाचा प्रारंभ एकाच वेळी केला. फरक एवढाच की संत ज्ञानेश्वरांनी वयाच्या सोळाव्या वर्षी लेखनाला प्रारंभ केला आणि ज्ञानेश्वरीसारखा अलौकिक ग्रंथ रचला, तर संत नामदेवांनी वयाच्या अठरा-एकोणिसाव्या वर्षी काव्यलेखनाला प्रारंभ केला असावा. कारण जेव्हा दोघांचीही भेट झाली, तेव्हा संत नामदेव कीर्तनकार आणि संतकवी म्हणून प्रसिद्ध झाले होते, तर संत ज्ञानेश्वर भगवद्गीतेचे भाष्यकार म्हणून मान्यता पावले होते. म्हणजे अवघ्या दोन वर्षांत या दोघांच्याही व्यक्तिमत्त्वाची चर्चा, महती सर्वतोमुखी झाली होती. संत ज्ञानेश्वरांचा पिंड घडायला त्यांचे गुरू निवृत्तिनाथ महत्त्वाचे ठरतात. तर इकडे संत नामदेवांचे व्यक्तिमत्त्व घडायला कोण पूरक ठरले, हा प्रश्न समोर येतोच. कारण ते आपल्या गुरूकडे, विसोबा खेचरांकडे जातात तेच मुळी निवृत्तिनाथ आणि मुक्ताबाईच्या सल्ल्याने किंवा सूचनेने. आणि तसे पाहता संत नामदेवांच्या व्यक्तिमत्त्वाच्या जडणघडणीत विसोबा खेचरांना फारसे श्रेय देता येणार नाहीच. कारण विसोबा खेचर आणि संत नामदेवांची भेट झाली त्याआधीच संत नामदेवांची कीर्तनकार आणि ज्ञानी पुरुष म्हणून प्रतिमा निर्माण झाली होती. प्रसिद्धीच्या वलयामुळे संत नामदेवांच्या अंगी अहंकार आलेला आहे आणि त्यामुळेच संत मुक्ताबाई त्यांना, ‘अखंड जयाला देवाचा शेजार । का ते अहंकार नाही गेला...’ अशी अहंकाराची जाणीव करून देते (यावर आधीच आक्षेप घेतला आहे; पण संत नामदेव आणि ज्ञानेश्वर यांच्या भेटीच्यावेळी संत नामदेवांची प्रतिमा समाजमनात कशी निर्माण झाली होती, याचा हा दाखला देता येईल), आणि म्हणून त्यांच्या आयुष्यातील विसोबा खेचर हे प्रकरण नगण्य वाटण्याइतके ते अनुल्लेखनीय आहे. .Premium|Sant Namdev Dnyaneshwar Tirthayatra : संत नामदेव-ज्ञानेश्वरांची उत्तर भारत तीर्थयात्रा; वारकरी भक्तीचा नवा इतिहास, दोन वाटांचा संगम.कवी म्हणून, कीर्तनकार म्हणून संत नामदेवांचे व्यक्तिमत्त्व घडायला पूरक ठरते ती पंढरपूरची भूमी आणि त्याच बरोबर त्यांच्यावर पूर्वजांकडून आलेले विठ्ठलभक्तीचे संस्कार. संत ज्ञानेश्वरांच्या व्यक्तिमत्त्वाला निवृत्तिनाथांमुळे तत्त्वज्ञ म्हणून, कवी म्हणून आणि योगी म्हणून आकार प्राप्त झाला होता. तसा संत नामदेवांच्या व्यक्तिमत्त्वाला कोण्या एका व्यक्तीमुळे आकार प्राप्त झाला, असे ठोस उदाहरण देता येत नाही. मग वयाच्या या टप्प्यापर्यंत त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाला मिळालेला आकार कशामुळे प्राप्त झाला होता? तर, त्याचे उत्तर वर दिलेले आहे तेच सांगता येईल. पंढरपूरची भक्तिगंगा! पंढरपूर हे जरी विठ्ठलभक्तीचे केंद्र म्हणून प्रसिद्ध होते, तरी तिथे भजन, प्रवचन, पोथ्या-पुराणांचे वाचन, पठण यांचा जागता वावर होता. तो विठ्ठलाच्या देवळातच असावा किंवा इतरत्रही असावा. आज आपण चातुर्मास, कार्तिक मास हे विठ्ठलाच्या भक्तीच्या, आराधनेच्या संदर्भात वर्षातील महत्त्वाचा काळ मानतो. त्या काळात पुराणादी कथन-पठणाची परंपरा सुरू होती. सहा-सात पिढ्यांपासून त्यांच्या घरात विठ्ठलाची भक्ती होती; दामाशेटीही विठ्ठलभक्त होते, पण ते व्युत्पन्न असे साधक नव्हते. त्यांच्या घरात संत निवृत्तिनाथांसारखा व्युत्पन्न असा कोणी भक्त, जाणता पुरुष नव्हता. म्हणून संत नामदेवांचे व्यक्तिमत्त्व घडले ते स्वयंप्रेरणेने, हे नाकारता येत नाही. तेव्हा संत नामदेवांच्या साहित्याचा विचार करताना दोन गोष्टींचा विचार महत्त्वाचा ठरतो. पहिली म्हणजे, त्यांचे चरित्र; विशेषतः त्यांचे बालपण आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे त्यांचे वाङ्मय आणि त्याचबरोबर त्यांच्या समकालीनांनी आणि उत्तरकालीनांनी लिहिलेले वाङ्मय. त्यांच्या चरित्राच्या पहिल्या भागाचा विचार केला, तर त्यांचे पद्धतशीर, नियोजनबद्ध असे शिक्षण झाले नव्हते. तर घरातल्या विठ्ठलभक्तीमुळे त्यांच्या तोंडून वयाच्या दुसऱ्या वर्षीच ‘विठ्ठल विठ्ठल’ असा नामोच्चार होऊ लागला. त्यांच्या वाढत्या वयानुसार सभोवतालचे वातावरण, भजन-कीर्तनातून कानावर पडलेले विचार, नाथसंप्रदायांचे काही प्रमाणात झालेले संस्कार, बहुश्रुतता आणि वयाच्या विशी-बाविशीनंतर काही काळ लाभलेला संत ज्ञानेश्वरादी भावंडांचा सहवास, तीर्थाटन आणि पुढे भारतभ्रमण यांतून त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाला आकार येत गेला.घडत्या किंवा संस्कारक्षम वयात कोणतीही ठोस अशी गुरुपरंपरा पाठीशी नसताना संत नामदेवांच्या व्यक्तिमत्त्वाला मिळालेली महत्ता लक्षात घेता, काही समकालीनांनी आणि उत्तराकालीनांनी त्यांना अवतारी पुरुष ठरविले. भगवंतांनी उद्धवाला ‘तू कलियुगात श्रीक्षेत्र पंढरपूर येथे शिंप्याच्या पोटी जन्म घे’ असा उपदेश केला, असे म्हटले जाते. (संदर्भ : श्रीनामदेवचरित्र, वै. माधवराव मुळे, पान क्र. ३४) संत जनाबाई यांनी तर आपले आणि संत नामदेवांचे पूर्वजन्मीचे नातेच सांगितले आहे.ऐका हो नामयाचा जन्म मूळ संचित ।। धृ. ।।हिरण्यकश्यपकुळी नाम प्रल्हाद।पद्मीणी नाम माझें श्रेष्ठ दासीचें पद ।।दुसरा जन्म याचा अंगद रामभक्त।मंथरा नाम माझें भरतें मारिली लात ।।द्वापारीं कृष्णसेवा उद्धव जन्माला।कुबज्या नाम माझें देवें उद्धार केला।।कलींत नामदेव विठ्ठल चिंतनीं।त्याचीच सेवेलागीं दासीं जन्मली जनी।।(जनाबाईचे अभंग, क्र. २९३, सकलसंतगाथा)संत नामदेवांच्या शिष्यगणांतही त्यांच्या अलौकिक व्यक्तिमत्त्वाविषयीची हीच भावना दिसून येते. म्हणजे त्यांच्या अयोनीज जन्मापासून त्यांच्या अवतारी पुरुषापर्यंतचा हा प्रवाससुद्धा समजून घ्यावा लागेल.संत नामदेवांचे काव्य हे प्रातिभ पातळीवर उच्च प्रतीचे आहेच. त्यात वेदांतसुद्धा नकळतपणे एकरूप झालेला आहे, हे विशेषत्वाने दिसते. वेदोपनिषदे, पुराणे, महाकाव्ये, दर्शने इत्यादींतील उल्लेख त्यांच्या काव्यात सहजपणे येतात. त्यातून त्यांच्यातील बहुश्रुतता प्रकर्षाने जाणवते. त्यांनी पतंजली योगाविद्येने हे ज्ञान मिळविले होते, असे काहींचे म्हणणे आहे. तो पूर्वजन्मीच्या अभ्यासाचाच परिपाक आहे, असाही विचार काहीजण मांडतात. (संदर्भ : श्रीनामदेवदर्शन, गंगाधर विठ्ठल कुलकर्णी, पान क्र. २१६) अशाप्रकारे संत नामदेवांच्या प्रयत्नसाध्य प्रतिभेला आणि विद्वत्तेला अलौकिक शक्तीचा आधार देणे किंवा पूर्वजन्मीचे श्रेय म्हणून त्या सगळ्या गुणात्मकतेचा निकाल लावणे, हे तार्किकदृष्ट्या पटत नाहीच. मुळात भागवत धर्मात या गोष्टींना महत्त्व असले, तरी आजच्या परिप्रेक्ष्यात हे कसे स्वीकारायचे हा प्रश्नच पडतो. असल्या अलौकिक घटकांचे श्रेय मानवी प्रयत्नांना न देता अमानवी घटकांना देण्यात आपण त्या व्यक्तीच्या प्रतिभेचा नीट सन्मान करीत नाही, तर सगळे दैवी शक्तीच्या भरवशावर टाकून त्या व्यक्तिमत्त्वाला आपण दुय्यम ठवतो. हीच गोष्ट संत नामदेवांच्या बाबतीत घडते. प्रचंड परिश्रम, अभ्यास, सर्जनासाठी चाललेली धडपड-तगमग, पूर्वसुरींच्या निर्मितीतून आलेल्या दिशादर्शक खुणा आणि त्याचबरोबर समकाळाचा सम्यक दृष्टीने केलेला विचार, नव्याचा शोध या सगळ्या गोष्टी संत नामदेवांच्या बाबतीत घडत होत्या. त्या मानवी पातळीवर घडत होत्या. त्यात रागलोभ होता, विरोध होता, कौतुक होते, भक्तीची सायुज्जता होती, एकरूपता होती, समाजाला जागृत करण्याची मनःपूर्वक धडपड होती. हे महत्त्वाचे पदर संत नामदेवांच्या व्यक्तिमत्त्वात आहेत, ते सोडून आपण त्या व्यक्तिमत्त्वाला लाभलेल्या महत्तेचा दैवी लाभ, पूर्वजन्माचे संचित म्हणून विचार करून नेमके काय साधतो? आजतरी या असल्या संकल्पनांना सहजपणे स्वीकारणे केवळ अशक्य आहे, हे समजून घ्यायला हवे. याचे उत्तर पुढे येतेच..संत नामदेवांनी सांगितले आहेच, ‘पंढरीस वास्तव्य असताना आपणांस रोज कीर्तन ऐकण्यास मिळते. तसेच महाद्वारात वैष्णवांची भेट होते. मनाला खूप समाधान वाटते व चौऱ्यांशीचा फेरा चुकणार अशी खात्री वाटते.’ (संदर्भ : श्रीनामदेवांचे अभंग, ५४९, पान क्र. ८९; ७४७, पान क्र. ११३, श्रीसकलसंतगाथा) कीर्तनकारांच्या तोंडून त्यांनी वेदोपनिषदे, रामायण-महाभारतांसारखी महाकाव्ये, भागवतादी पुराणे, शांडिल्य व नारद यांची भक्तिसूत्रे, योगसूत्रे, ब्रह्मसूत्रे व त्यावरील शंकराचार्यादी आचार्यांची भाष्ये, अध्यात्मरामायण, योगवशिष्ठ, भगवद्गीता व त्यावरील भाष्यकारांची भाष्ये, नाथ संप्रदाय व शैव संप्रदाय यांतील प्रमाणग्रंथ (म्हणजे वैदिक व भागवत धर्माचे बरेचसे वाङ्मय), तत्कालीन लोककथा, सुभाषिते इत्यादींचे विवेचन व त्यातील महत्त्वाचे भाग तन्मयतेने ऐकले असले पाहिजेत. (संदर्भ: श्रीनामदेवदर्शन, गंगाधर विठ्ठल कुलकर्णी, पान क्र.२१६)या दोन विधानांतील विसंगती पाहिली, की एक गंमत आपल्या लक्षात येते. उपरोक्त लेखक आपल्याच विधानाला छेद देत हे विवेचन करताना दिसतात. आधीच्या विवेचनात संत नामदेवांना ही सिद्धी पूर्वजन्माच्या पुण्याईने प्राप्त झालेली असली पाहिजे, असे म्हणणारे कुलकर्णी लागलीच दुसऱ्याच परिच्छेदात वास्तवाला धरून विधान करताना दिसतात. संत नामदेवांच्या घरी शास्त्रे आणि पुराणे यांचे निरंतर अध्ययन होत असले पाहिजे. तसेच संत नामदेवांनीसुद्धा बरेचसे पाठांतर केलेले होते, याच्या खुणा नामदेवांच्या आणि त्यांच्या निकटांच्या, शिष्य असलेल्या संतांच्या लेखनातून दिसून येतात.भागवत धर्माचा मुख्य आधार हा वैदिक तत्त्वज्ञान असल्यामुळे संत नामदेवांच्या मनात या तत्त्वज्ञानाविषयी आस्थाभाव होता. कारण विठ्ठलाचे मूळ रूप विष्णू आहे. विठ्ठलाची पूजा करणाऱ्यांना ‘वैष्णव’ असेही म्हणतात. या विष्णूच्या दशावतारात मत्स्य अवतार आहे. मत्स्यावतारात चार वेद आणले असा उल्लेख (पहिला बागुल तो ऐसा । त्याचे नाव म्हणती मासा ।। शंखासुर वधिला कैसा । चारी वेद आणिले ।।) सकलसंतगाथेत सापडतो. सर्व वेदांचे ज्ञेय एकच आहे, ते म्हणजे सगुण व निर्गुण परमेश्वर. भगवद्गीतेतही ‘वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद् वेदाविवेद चाहम्’ अशाप्रकारे वेदांचा गौरव केला आहे. भागवत धर्मात वेदांना किती महत्त्व आहे, हे संत तुकारामांच्या वचनातूनसुद्धा (वेदाचा तो अर्थ आम्हासीच ठावा । येरांनी वाहवा भार माथा ।।) भागवत धर्मात वेदांचे महत्त्व सांगितले आहे. भारतीय परंपरेत वेदांइतके महत्त्व अन्य ग्रंथांना नाही, आणि म्हणूनच संत परंपरेतसुद्धा वैदिक तत्त्वज्ञानाला तेवढेच महत्त्व प्राप्त झाले आहे, हे नाकारता येत नाही.वेदोपनिषदात आलेली भक्तिकल्पना म्हणजे देव आणि भक्त यांचे तादात्म्य, एकरूपता, जिवाची आपल्या शुद्ध स्वरूपाविषयीची नितांत ओढ. साधनभक्ती आणि सिद्धभक्ती हे दोन्ही प्रकार तिथे दिसतात. वेदांतील बऱ्याच मंत्रात कीर्तनभक्ती आहे. (संदर्भ : श्रीनामदेवदर्शन, गंगाधर विठ्ठल कुलकर्णी, पान क्र. २१९) या दृष्टीने संत नामदेवांच्या व्यक्तिमत्त्वाचा विचार करणे गरजेचे ठरते.भागवत धर्माची पुनर्स्थापना किंवा पुनरुज्जीवन भारतात आणि विशेषतः महाराष्ट्रात संत नामदेव, संत ज्ञानेश्वर आदी संतांनी केली. या धर्माचे मूळ आधारग्रंथ म्हणजे वेद, उपनिषदे, भागवत-विष्णू इत्यादी पुराणे, रामायण-महाभारतासारखी महाकाव्ये हे होत. संत नामदेवांनी आपल्या घडत्या वयात या सगळ्या ग्रंथाचा अभ्यास, श्रावणभक्ती, पठण-मनन-चिंतन केल्याची अनेक उदाहरणे त्यांच्या आत्मचरित्रात दिसून येतात. त्यांच्या गाथेतील बालक्रीडा (तीन विभाग), श्रीकृष्णलीला, श्रीरामकथामाहात्म्य, शिवरात्रमाहात्म्य व शिवस्तुती, तुळसीमाहात्म्य या स्वरूपाच्या लेखनाचा विचार केला, तर संत नामदेवांनी नक्कीच अठरा पुराणांचे वाचन केलेले असावे, हा विश्वास वाटतो. या पुराणांतील कथाभाग, तत्त्वज्ञान यांचा आपल्या काव्यलेखनात पुरेपूर उपयोग करून घेतला आहे हे दिसून येते. कृष्णचरित्राचे किंवा लीलेचे लेखन करताना त्यांनी ते ज्या प्रतिभाबळाने केले आहे ते पाहता, मराठी पंडिती काव्याचा प्रारंभ संत नामदेवांपासून झाला आहे, असेही म्हणायला वाव आहे. फक्त पंडिती काव्यात येणारी संस्कृतप्रचुर भाषा, अलंकारिकता यात नाही. आहे ती भावनांची उत्कटता. त्याचे उदाहरण खालील काव्यातून देता येईल.भ्रमरासि स्त्रिया कुशब्दे ताडिती ।आवडीने बोलती नाना शब्द ।।धावून उद्धवाचे धरिती चरण ।आमुचे स्मरण करीतसे ।।स्वरूपहीन आम्ही, सुंदर कंसदासी ।म्हणोनी तुजसि पुसतो ।।आम्हालागी तेथे जावोनिया म्हण ।एकदा चरण दावी सर्वा ।।मेल्या त्या गोपिका, त्यांची झाली राख ।वाजवी मुरली तया जागा ।।.Premium|Sant Namdev Punjab Stay : नामदेवांच्या श्रेयाची 'काटकसर' का झाली? जातिव्यवस्था आणि संत परंपरेतील उपेक्षेचा परखड वेध.यांसारख्या रचनांतून संत नामदेवांच्या प्रतिभेतील हळुवारपण, कल्पकता, भावात्मकता आणि अभ्यास यांचा प्रत्यय अभ्यासकांना, रसिकांना आल्यावाचून राहत नाही. पुराणांचा अभ्यास केल्याशिवाय ही उत्कटता काव्यात येणे अशक्य आहे हेही पटते. संत नामदेवांची नाळ भागवत या ग्रंथाशी अधिक उत्कटत्वाने जोडली गेली आहे, याचे पुरावे त्यांच्या या स्वरूपाच्या लेखांतून वारंवार मिळतात.वारकरी संप्रदायात कीर्तन परंपरा हे जनजागृतीचे प्रभावी माध्यम ठरले आहे. संत नामदेवांनी तर आपल्या काळात या माध्यमाचा अधिक कल्पकतेने उपयोग करून घेतला होता. ते महाराष्ट्राचे आद्य कीर्तनकार ठरतात. कीर्तनात कीर्तनकार निरूपणासाठी ज्या कथा घेतात, त्या प्रामुख्याने भागवतामधल्या किंवा कृष्णचरित्रातल्याच असतात. परंपरेने याच कथा आजतागायत कीर्तनात सांगितल्या जातात. संत नामदेवांनी आपल्या लेखनात कल्पनेची जी उंची गाठली त्याला तोड नाही. कृष्णाशी रासक्रीडा करणाऱ्या गोपिकांना समोर ठेवत ते लिहितात, ‘गोपिकांच्या वेषे प्रकटल्या श्रुती । गुह्य ते तुजप्रती सांगितले ।।’ यातून भक्त आणि देव यातील नाते, भक्ताला ग्रासणारा अहंकार आणि त्यामुळे त्याच्या हातून निसटून जाणारे आपले श्रेयस हा भाव आपल्या प्रतिभारंगाने अधिक खुलवला आहे.शंकराचार्यांनी ‘ब्रह्म सत्यं जगत् मिथ्य’ हे तत्त्व आपल्या वैदिक सिद्धातांत मांडले आहे, त्यावरसुद्धा संत नामदेवांनी केलेले काव्य पाहण्यासारखे आहे -सर्वही लटिके मायामोहबंधन ।सत्य हे निधान विठ्ठल एक ।।मिथ्या माया करोनि मोह हव्यास ।वेचिले आयुष्य वायाविण ।।तू तव लटिका आलासी कोठुनि ।मी माझे म्हणोनि म्हणतोसि ।।नामा म्हणे मूळ राम परब्रह्म ।जगाचा विश्राम त्यासी भजे ।।तात्पर्य, संत नामदेवांच्या व्यक्तिमत्त्वावर पूर्वसुरी आणि पूर्वपरंपरा यांचा झालेला प्रभाव त्यांच्या काव्यातून प्रभावीपणे प्रकट होतो, आणि त्यांचे व्यक्तिमत्त्व हे व्युत्पन्न, अभ्यासाने परिपुष्ट आणि प्रतिभेने संपृक्त असे होते, हे महत्त्वाचे.डॉ. रवींद्र शोभणे ९७व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष आणि महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळाचे नागपूरस्थित अध्यक्ष आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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