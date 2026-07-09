Premium|Sant Namdev Krishna Bhakti : विठ्ठल की कृष्ण? संत नामदेवांच्या अभंगांतून उलगडणारे वैष्णव भक्तीचे अद्वितीय दर्शन

डॉ. रवींद्र शोभणेसंत नामदेवांची सगुण भक्ती होती आणि त्या सगुण भक्तीसाठी त्यांना कृष्णाच्या मनोहर रूपापेक्षा अन्य कोणतेही व्यक्तिमत्त्व भावणारे नव्हतेच. श्रीकृष्णाच्या सगुण, मनोहर रूपावर भाळून त्याचे गुणगान करण्याच्या दृष्टीने कृष्णकथेचा घाट तयार केला असावा. गोकुळातल्या कृष्णकथेत कृष्णाच्या शृंगारिक लीलांना अधिक वाव आहे. बहुतेक कवींनी त्याच्या जीवनातील हाच भाग निवडून लोकप्रिय रचना केलेल्या आहेत. भा रतीय मानसिकतेचा आणि भक्तीपरंपरेचा विचार केला, तर राम, कृष्ण आणि शंकर या तीन दैवतांना भारतीय अधिक मानतात. महाराष्ट्रात बाराव्या शतकाच्या अगदी प्रारंभी स्थापन झालेल्या महानुभाव संप्रदायाचेही आराध्य दैवत कृष्ण हेच होते. नाथ संप्रदायात आलेले दैवत दत्तात्रेय हासुद्धा कृष्णाचाच अवतार मानला जात होता. ज्ञानेश्वरीतसुद्धा कृष्णभक्ती आहेच; पण वारकरी संप्रदायांची स्थापना विठ्ठलभक्तीच्या प्रेरणेतून झाली आहे. पुढे या भागवत धर्माचे किंवा वारकरी संप्रदायाचे आराध्य दैवत म्हणून विठ्ठल आणि रुक्मिणी हेच रूढ झाले. भागवत धर्माच्या किंवा वारकरी संप्रदायाच्या प्रत्येक संताच्या काव्यात विठ्ठलाशिवाय अन्य कोणत्याही दैवताला फारसे स्थान नाही. प्रसंगोपात्त त्यांनी इतर देवांची आराधना आपल्या काव्यातून केली असेल, पण त्यांच्या भक्तीच्या केंद्रस्थानी विठ्ठल हेच दैवत प्रधान होते.वर ‘प्रसंगोपात्त’ असा शब्द जाणीवपूर्वक वापरला आहे. याचा अर्थ विठ्ठलभक्तांना किंवा भागवत धर्मातील वारकऱ्यांना इतर दैवतांविषयी तिटकारा आहे किंवा ते देव निषिद्ध आहेत असे मात्र नाही. भारतीय परंपरेतील दशावतारी संकल्पनेत मूळ देव म्हणून विष्णू आहे, आणि विष्णूचे अवतार म्हणून इतर देव, म्हणजे प्रामुख्याने राम आणि कृष्ण ही दैवते मानली जातात. पंढरपूरचा विठ्ठल हा कृष्णाचेच एक रूप आहे असेही मानले जाते. वारकऱ्यांना वैष्णव असे संबोधतात. वैष्णव म्हणजे विष्णूची भक्ती, आराधना करणारे. त्या अर्थाने विठ्ठलाची आराधना, भक्ती म्हणजे त्या विष्णूचीच, पर्यायाने कृष्णाचीच भक्ती असाही अर्थ निघतो. तो तसा घेतात. मराठी संत परंपरेत नामदेव, ज्ञानेश्वर, एकनाथ आणि तुकाराम या संतांनी कृष्णभक्तीपर काव्यरचना केलेल्या आहेत. याच भक्तीत राधा हेही व्यक्तिमत्त्व या कृष्णभक्तीचा एक भाग झालेले आहे. पण संत एकनाथांचा अपवाद सोडला तर इतर संतांनी कृष्णावर सुटे सुटे अभंग रचलेले आहेत. संत नामदेवांच्या अभंगगाथेत मात्र (शासकीय प्रत) बालक्रीडा विभाग १, २, ३ आणि श्रीकृष्णलीला असे एकूण २८६ (अ. क्र. ६ ते अ. क्र. २९२) एवढे अभंग श्रीकृष्ण चरित्र म्हणून संत नामदेवांनी रचलेले आहेत. या अभंगांच्या आधारे त्यांच्या काव्यातील कृष्णचरित्राचा मागोवा घेणे महत्त्वाचे ठरते..Premium|Sant Namdev Literary Legacy : संत नामदेवांच्या काव्यप्रतिभेची जडणघडण आणि भागवत परंपरेचे नाते.संत नामदेवांचा विठ्ठलभक्तीत जेवढा जिव्हाळा आहे, एवढाच जिव्हाळा कृष्णभक्तीतसुद्धा आहे, हे आधी समजून घ्यावे लागते. त्यासाठी पुढील अभंग साक्षीला घेता येईल -त्वरें धांवोनियां आलासे गोविंद ।सावध सावध नाम-देवा ॥१॥रुसलासे नामा देवासी न बोले ।करें कुर्वाळिलें वदन तेव्हां ॥२॥समजावूनि देवें धरिला पोटीसीं ।बोलें मजपाशीं नामदेवा ॥३॥नामा ह्मणे देवा उशीर कां केला ।किंवा माझा आला तुला राग ॥४॥विठ्ठलाचे आणि संत नामदेवांचे नाते, विशेषतः बाल नामदेवांचे नाते आणि येथे जाणवणारे संत नामदेव आणि कृष्ण यांच्यातील नाते समान वाटते. देव किंवा दैवत कोणतेही असो, भक्ताचा हट्ट, भक्ती यात काहीही फरक पडत नाही, ही भावना येथे व्यक्त होते, असे म्हटले तर ते वावगे ठरू नये.कृष्णाच्या व्यक्तिमत्त्वासंबंधी या ठिकाणी काही बोलले पाहिजे. महाभारतातला कृष्ण, हरिविजयातला कृष्ण, भागवतातला कृष्ण आणि लोकमानसातला कृष्ण असा भिन्न भिन्न स्वरूपात कृष्ण आपल्याला दिसतो. इतकी भिन्न कोणतीही व्यक्ती किंवा विभूती दिसत नाही. हा कृष्ण असा का निर्माण झाला? तर ती तत्कालीन समाजाची, काळाची गरज होती. तत्कालीन समाजाला एक पूर्णपुरुष आपल्या समाजाला दिशा देणारा म्हणून हवा होता. तो माणूस आणि देव अशा सीमारेषेवरचा असावा. तो तत्त्वज्ञ असावा, कुटिल राजकारणी असावा, श्रेयस-प्रेयसाच्या सगळ्या शक्यता त्याच्यात असाव्यात, पराभवाच्या भीतीने तो पळून जाणारासुद्धा असावा, आपल्यावर वेळ आली, तर आपल्याऐवजी दुसऱ्याला समोर करीत परस्पर काटा काढणारा, बहिष्कृत-पतित स्त्रियांचा स्वीकार करणारा, सर्व उपभोगूनसुद्धा अभोगी किंवा त्यागी वाटणारा, सखा, भाऊ, प्राणप्रिय मित्र, आप्त, आपल्याच रक्तबंधांच्या माणसांच्या यादवीत जगण्याला उबगलेला, एका सामान्य पारध्याच्या बाणाने मृत्यू स्वीकारणारा असा सर्वार्थाने तो माणूस आणि देव या सीमेवर वावरणारा परिपूर्ण असा नायक असावा... आणि या सगळ्याच्या पुढे जाऊन तो परिपूर्ण असा पुरुषही असावा. या सगळ्या शक्यता त्याकाळी प्रभू रामचंद्रात नव्हत्या, भगवान शंकरात नव्हत्या, विष्णूत अनेक मर्यादा जाणवत होत्या, बटू वामनाचे आवतारकार्य सीमित आणि वादग्रस्त होते, परशुराम त्यात बसणारे नव्हते. कारण या सगळ्यांच्या व्यक्तिमत्त्वात या शक्यता आणि हे पैलू अशक्य होते. म्हणून शेवटी एका पूर्णपुरुषाच्या शोधात असलेल्या समाजाला कृष्ण - श्रीकृष्ण हा मानवीय पातळीवर पूर्णतः खरा उतरणारा आणि तरीही काळाला ओलांडून जात कालातीत ठरणारा असा पुरुष हे दैवत म्हणून गवसले. त्यातूनच श्रीकृष्ण या संकल्पनेचा (अवतारी पुरुषाचा) जन्म झाला. म्हणूनच तो भारतीय मानसिकतेवर अधिराज्य गाजवणारा ठरला. त्यामुळे भारतातील बहुतेक पंथांनी, भक्तिसंप्रदायांनी सर्वार्थाने हा जननायक आपले आराध्य म्हणून स्वीकारले, हे वास्तव नाकारता येत नाही. स्वाभाविकच ते व्यक्तिमत्त्व वारकरी संप्रदायानेही विठ्ठलाच्या रूपात स्वीकारले. वारकरी संप्रदायाने स्वीकारलेला हा विठ्ठल जरी कृष्णाचे कलियुगातील रूप असले, तरी या विठ्ठलाच्या ठायी हे सगळे पैलू नाहीत. भागवत धर्माला केवळ भक्तीसाठी माध्यम म्हणून विठ्ठल निर्माण झाला. म्हणजे विठ्ठल हे केवळ भक्तीचेच प्रतीक आहे, हे विसरून चालणार नाही. पण लोकानुनयासाठी, जनसामान्यांचा ओढा या भक्तीकडे लागावा म्हणून काही संतांनी मूळ भागवतातला कृष्ण आपल्या काव्यात आणला. मराठी संत परंपरेत संत नामदेवांनी कीर्तन परंपरा सुरू केली. या कीर्तन परंपरेचा मुख्य आधार कृष्णच ठरला, कारण कीर्तनात बहुतेक कीर्तनकार कृष्णाचीच कथा निरूपणाला घेतात. त्यामुळे कदाचित संत नामदेवांनी कृष्णलीला आपल्या रचनेतून मांडली असावी, असाही अंदाज बांधत येतो.या कृष्णकथेवर भागवताचा बऱ्यापैकी प्रभाव आहे, हे प्रथमदर्शनी जाणवल्यावाचून राहत नाही. या कथेची मांडणी करताना त्यांनी थेट कृष्णाची कथा सांगायला सुरुवात केली नाही, तर आधी गणपती, सरस्वती, प्रल्हाद इत्यादींना वंदन करून नंतर वासुदेव आणि देवकीच्या लग्नापासून या कथेला ते प्रारंभ करतात. मथुरेत कंसाच्या बंदिवासात झालेला कृष्णाचा जन्म, जन्मतःच कृष्णाला वासुदेवाने गोकुळात घेऊन जाणे, आपला काळ गोकुळात वाढतो आहे ही माहिती मिळाल्यावर कंसाचा होणारा तळतळाट हा भाग यात येतोच; पण जनमानसाला, भक्तांना भावणारी कृष्णाची गोकुळातील लीला, गोपींशी चालणारी चेष्टामस्करी, कृष्णाला ठार करण्यासाठी कंसाने केलेले प्रयत्न, पुढे कंसाने अक्रुरामार्फत कृष्णाला मथुरेत केलेले पाचारण, मुष्टी-चामुरादी राक्षसांचा वध, नंतर कंसाचा वध, त्यानंतर मथुरेचे राज्य कंसाच्या पित्याच्या म्हणजे उग्रसेनाच्या हाती सोपवणे - हाच कालखंड कीर्तनकार कीर्तनात घेतात आणि हा सगळा भाग भागवतात येतो. तो भाग संत नामदेवांनी आपल्या कृष्णलीलेत मांडला आहे. यात प्रसंगानुरूप संत नामदेवांनी गोपिकांच्या भावनांना आविष्कृत केले आहे. आपल्या कीर्तनासाठी हव्या असणाऱ्या काव्याच्या गरजेतूनसुद्धा संत नामदेवांनी ही निर्मिती केलेली असू शकते, असेही अनुमान काढायला वाव आहे. यात उद्धव येतो (जो मूळ कृष्णचरित्रात शेवटी येतो), राधा येते (जी केवळ कीर्तनकारांनी, कथनकारांनी निर्माण केली आहे), कृष्णाचे सवंगडी येतात. गोकुळ सोडून कृष्ण मथुरेत स्थायिक होतो तेव्हा त्याच्या विरहाने व्याकुळ झालेल्या गोपिका हा कृष्णचरित्रकारांचा अतिशय आवडीचा विषय आहे. हा केवळ मराठीपुरताच मर्यादित नसून, संपूर्ण भारतभर अनेक कवींनी आपल्या प्रतिभेने हा विषय रंगविला आहे. हिंदी साहित्यात सूरदास, नंददास आदी कृष्णकवींनी ‘भ्रमरगीत’ या संकल्पनेने हे प्रसंग अतिशय बहारदाररितीने रंगविले आहेत. संत नामदेवांनीसुद्धा हे प्रसंग अतिशय उत्कटपणे रंगविले आहे. या वर्णनात स्त्रीसुलभ प्रणयभाव आहे, असूया आहे, कृष्णाच्या भेटीची आस आहे, त्याच्याविषयीची कमालीची ओढ आहे. हे सगळे संत नामदेवांच्या पुढील रचनेतून अतिशय समर्पकपणे व्यक्त झाले आहे, ते पाहण्यासारखे आहे..प्रातःकाळीं उद्धव स्नानासी चालिला ।मिळालासे मेळा गोपिकांचा ॥१॥परस्परें ह्मणती कोण आतां आला ।न्यावया नंदाला पाठविलें ॥२॥सकळांच्या प्राणा घेऊनियां येईं ।ह्मणोनियां पाहीं धाडी यासी ॥३॥भ्रमरासी स्रिया कुशब्दें ताडिती ।आव-डीनें बोलती नाना शब्द ॥४॥धावून उद्धवाचे धरीती चरण ।आमुचें स्मरण करितसे ॥५॥स्वरूपहीन आम्ही सुंदर कंसदासी ।ह्मणोनि तुजसी पुसतसों ॥६॥आह्मांसाठीं तेथें जाऊनियां ह्मणे ।एकदां चरण दावी सर्वां ॥७॥गेल्या गोपिका त्यांची राख झाली ।वाजवी मुरली तया जागा ॥८॥नामा ह्मणे त्यांसीं सांगे ब्रह्मज्ञान ।श्रीकृष्ण कृपेनें स्थिरावल्या ॥९॥संत साहित्यात किंवा कृष्ण चरित्रात महत्त्वाच्या मानल्या जाणाऱ्या या भागाचे केलेले वर्णन पाहता त्यांच्यातील प्रतिभेची साक्ष पटते. अर्थात हा सगळा भाग भागवतात वर्णिला आहेच. संत नामदेवांची कृष्णलीला भागवत आणि हरिवंशाच्या आधारानेच फुलत जाते हे नाकारता येत नाही. येथे मग संत नामदेव काही स्वातंत्र्य घेतात का? तर काही प्रमाणात घेतात.मुळात संत नामदेवांची ही सगुण भक्ती होती आणि त्या सगुण भक्तीसाठी त्यांना कृष्णाच्या मनोहर रूपापेक्षा अन्य कोणतेही व्यक्तिमत्त्व भावणारे नव्हतेच. म्हणूनच ते या रचनेसाठी प्रवृत्त झाले असावेत. श्रीकृष्णाच्या सगुण, मनोहर रूपावर भाळून त्याचे गुणगान करण्याच्या दृष्टीने कृष्णकथेचा घाट तयार केला असावा. गोकुळातल्या कृष्णकथेत कृष्णाच्या शृंगारिक लीलांना अधिक वाव आहे. बहुतेक कवींनी त्याच्या जीवनातील हाच भाग निवडून लोकप्रिय रचना केलेल्या आहेत. याच काळात राधा हे व्यक्तिमत्त्व कृष्णाच्या लौकिक जीवनात आले. राधा आणि कृष्णाच्या प्रेमकथांना भारतात अत्यंत लोकप्रियता मिळाली. हिंदी काव्यात, ब्रज काव्यात या राधा-कृष्णाच्या कथेने लोकमानसावर अक्षरशः गारुड केले असल्याचे जाणवते. संत मीराबाई या राजस्थानी (मारवाड) कवयित्रीने हीच संकल्पना घेत आपल्या भक्तीची - कृष्णप्रेमाची कमान उभारली. मधुराभक्तीची संकल्पना याच युगुलातून निर्माण झाली. पण हे घडले ते संत नामदेवांनंतरच्या काळात. त्यांनी कृष्णभक्तीतील या पैलूचा विचार न करता त्याने केलेले चमत्कार, बालक्रीडा इत्यादींवर त्यांनी अधिक भर दिला. अर्थातच हे पैलू स्वीकारूनसुद्धा संत नामदेवांनी केलेली कृष्णलीलेची मांडणी अतिशय रेखीव आणि हृद्य झाली आहे.संत नामदेवांनी बालपणी विठ्ठलाला नैवेद्य खायला लावला किंवा देऊळ फिरवले या कथा आपण ऐकत आलेलो आहोत. विठ्ठलाला नैवेद्य खायला लावला त्या वयाचा नामदेवांचा विचार केला तर (मानसशास्त्रीयदृष्ट्या हा संदर्भ वेगळा आहे ) कृष्णलीलेतील कृष्ण हा संत नामदेवांना याच वयाचा अभिप्रेत आहे. थोडक्यात कृष्णाच्या त्या बाललीलेतून संत नामदेवांना कृष्णभक्ती अधिक महत्त्वाची वाटते. म्हणूनच गोकुळातील कृष्णाचे चित्रण करताना ते कृष्णाच्या शौर्यकथा (पुतनामावशी किंवा इतर राक्षस) किंवा गोपींसोबतच्या शृंगारिक चेष्टा यांचा विचार न करता कृष्णाला भक्तीच्या केंद्रस्थानी ठेवतात. गोपींची व्याकुळता हाही भक्तीचाच एक भाग म्हणून ते चितारतात.अस्तमान होतां येसी तूं गोकुळीं ।मुखावरी धुळी गोर-जांची ॥कुरळ हे केंश सुंदर नासिक ।पाहोनियां सुख फार होये ॥हे वर्णन त्याच भक्तिभावाचे दर्शन घडवते.संत नामदेव कृष्णाला अनंत रूपात पाहतात. या अशा अनंत रूपात पाहताना विरहिणी कधी त्याच्याकडे पिता, तर कधी मातेच्या रूपात पाहते. संसाररूपी सासरी आपल्याला जाच होत असून, त्यातून मुक्त कर म्हणून विरहिणी जेव्हा कृष्णाला साकडे घालते तेव्हा त्यातून संत नामदेव अशी अप्रतिम रचना करतात -माझिया सासुरे निष्ठुर ।दुरळ बोलिले उत्तरे ।।तंव तंव मी तूंते स्मरे ।विठू बापू माहियेरा ।।यातूनच पुढे संत काव्यात मधुराभक्तीची प्रकृती रुजली असे म्हटले तर ते अतिशयोक्त ठरणार नाही..श्रीकृष्णाचे चरित्र रेखाटताना संत नामदेव लोकगीतांच्या अंगानेही काही रचना करतात. गौळणी, विरहिणी, पाळणे, जाते, बागुल, हुंबरी, कुस्ती, धेनू इत्यादी अनेक लोकगीतांच्या रचना त्यांच्या या काव्यात आढळतात. या सगळ्या रचनांतून संत नामदेव कृष्णाच्या बालक्रीडा सांगतात. या बालक्रीडा अतिशय हृद्य आणि भक्तिमय अशा वाटतात. मराठी संत साहित्यात गौळण हा काव्यप्रकार पुढे बऱ्यापैकी रूढ झाला. गौळण म्हटली की आपल्याला संत ज्ञानेश्वर किंवा पुढे संत एकनाथ यांची नावे पटकन आठवतात. पण त्या गौळण प्रकारची रुजवात संत नामदेवांनी केली हे कसे नाकारायचे? त्यांनी रचलेल्या गौळणींपैकी एक गौळण अशी आहे -ध्यानी धातां मनी हाचि येउनी बैसे ।गीती गातां वसे हृदयकमळी ।।बाहेरी भीतरी वेधिले वो येणें ।रुक्मिणीरमणे पांडुरंगे ।।याविण दुसरे मज काहीच नाठवे ।लागलीसे सवे गोपाळाची ।।भाग्ये जात जीवा काहीच नावडे ।वांचोनि पवाडे गोपाळाचे ।।निद्रा आणि जागृती स्वप्नी आणि सुषुप्ती ।देखे कृष्णमूर्ती सर्वगत ।।ऐसा अखंड विदेही लौकिकाविरहित ।नामा जीवन्मुक्त होऊनी ठेला ।।गौळण म्हणजे गोकुळातील गौळणीची आर्तता. ती आर्तता भक्तीची असेल, शृंगारिक असेल किंवा माहेरीची ओढ लावणारी असेल; या सगळ्यांच्या भावभक्तीची रचना म्हणजे गौळण असे म्हणता येईल. कृष्णभक्तीच्या निमित्ताने मराठी संतकाव्यात गौळण, मधुराभक्ती, विराणी या काव्यप्रकारांचा जन्म झाला हेही नाकारता येत नाही आणि याचे अध्वर्यूत्व संत नामदेवांकडे जाते हेही तेवढेच खरे. म्हणूनच त्यांच्या परंपरेतील संत एकनाथ आणि संत तुकाराम यांनीही पुढे या कृष्णभक्तीची परंपरा पुढे सुरू ठेवली.डॉ. रवींद्र शोभणे ९७व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष आणि महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळाचे नागपूरस्थित अध्यक्ष आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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