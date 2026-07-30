Premium|Sant Namdev Literature : नामा म्हणे त्याचा अर्थ करी चोख

डॉ. रवींद्र शोभणेसंत नामदेव केवळ कीर्तनकारच नव्हते, केवळ कवीच नव्हते, केवळ विठ्ठलभक्तच नव्हते, तर त्यापलीकडे ते हटयोगावर, योगविद्यांतील विविध क्रिया-प्रक्रियांवर, संकल्पनांवर, अलंकारशास्त्रावर, वैदिक वाङ्मयावर अधिकारवाणीने रचना करणारे, भाष्य करणारे प्रतिभासंपन्न असे कवी होते, हे मान्य करावे लागते. कारण संत साहित्यातील बहुतेक सर्वच प्रकारांवर त्यांनी केलेल्या रचना या सबंध संत साहित्याला आणि वारकरी चळवळीला दिशादर्शक होत्या.म राठी संत साहित्यात किंवा काव्यात लोकानुनय, जनरुचीसंवाद किंवा सगुणभक्ती म्हणून बहुतेक संतांनी आपल्या रचना सोप्या (पण बाळबोध नव्हे), सर्वसामान्यांना समजेल अशा सध्या भाषेत रचण्याच्या सगळ्या शक्यता अजमावून त्यानुसार काव्यनिर्मिती केली. त्यांची रचना भक्त आणि परमेश्वर यांच्यातील संवाद साधणारी प्रामाणिक वाट होती. सगळ्या संतांनी हीच वाट स्वीकारून आपापल्या परीने परमेश्वराची आणि त्यातही विठ्ठलाची आराधना केली आहे; पण ही वाट निर्माण करताना बहुतेक संत प्रतिभासंपन्न असल्यामुळे त्यांनी सहज-साध्या रचनेतसुद्धा आपल्या प्रतिभेने काही रचना सर्वसामान्यांच्या आकलनापलीकडे निर्माण करून ठेवल्या. आपल्यातील काही अनाकलनीय प्रश्नांना, अनुभवांना हे संतकवी आपल्या प्रतिभाधर्माने काही अभिव्यक्ती, रचना करीत होते. या रचनांना समजून घेण्यासाठी, अर्थ लावण्यासाठी अभ्यासक धडपडत राहिले. या अशा प्रकारच्या रचना संत ज्ञानेश्वर, मुक्ताबाई आणि संत नामदेव यांनी केलेल्या आहेत. याला अभ्यासक ‘कूट रचना’ असे संबोधू लागले. संत ज्ञानेश्वरांनंतर किंवा मुक्ताबाई-नामदेवांनंतर हीच परंपरा पुढील संतांनीसुद्धा चालवली. ज्ञानेश्वरांची ‘काट्याच्या अणीवर तीन गाव .वसे । दोन ओसाड एक वसेचि ना ।।’ ही रचना काय किंवा मुक्ताबाईची ‘मुंगी उडाली आकाशी । तिने गिळिले सूर्याशी ।।’ ही रचना या दृष्टीने पाहण्यासारखी आहे. वरवर या रचनेत तार्किक संगती नसते; पण अर्थाची अनवट अशी रचना किंवा संगती त्यात कवी लावून ठेवतो, किंवा अनेकार्थी शक्यताही त्यात अध्याहृत असतात. काहीशी चमत्कृतीपूर्ण अशी मांडणी यात असते, असे दिसते; आणि ही सगळी भक्तीच्या अंगाने, परमेश्वराच्या ओढीने निर्मिलेली रचना असते. अलीकडे जिला आपण दुर्बोध कविता म्हणून (मर्ढेकरादी कवी) ओळखतो, ती दुर्बोधता म्हणजेच कूट रचना असेही म्हणता येईल. संतांच्या कूट रचनेमागे असतो तो आध्यात्मिक अनुभव आणि दुर्बोध कवितेच्या मुळाशी असतो तो समकालीन किंवा तत्सम अनुभव. त्या त्या कवीच्या प्रकृतीधर्मानुसार. महाभारतातसुद्धा काही कूट श्लोक महर्षी व्यासांनी टाकलेले आहेत. त्यामुळे या कूट रचनेचा उद्देश केवळ आध्यात्मिकच असतो असेही समजून चालणार नाही; तर त्या त्या कवीच्या निर्मिती प्रक्रियेत त्याला काही गोष्टी, काही तत्त्वे अशी कूट स्वरूपात मांडण्याची आवश्यकता भासते. म्हणूनच तो त्या रचनेत अशा काही कूट स्वरूपाच्या श्लोकांची किंवा काव्याची रचना करीत असतो.कूट रचना म्हणजे नेमके काय? तिचे स्वरूप नेमके काय असते? याचाही येथे विचार होणे गरजेचे आहे. ‘आध्यात्मिक अनुभूतीची रसमयी अभिव्यक्ती म्हणजेच कूट. इंग्रजीत ज्याला Raddil, Quiz, Connudrum म्हणतात, त्यालाच भारतीय भाषांत ‘प्रहेलिका’, ‘प्रव्हलिका’, ‘पहेली’, ‘कोडे’, ‘उखाणा’, ‘कूट’, ‘भेदिक’ इत्यादी नावे आढळतात. विविध नामांनी पण सर्वपरिचित असा हा रचनाप्रकार आहे. कूटात्मक रचना केवळ काही धार्मिक उद्देशानेच केली जाते असे नाही, तर ज्ञान, मनोरंजन, नीतिदर्शन इत्यादी हेतूही त्यात असू शकतात. प्रचलित मराठीत ‘उखाणा’ या नावाने हा प्रकार अधिक ओळखला जातो. हिंदी-बंगालीत त्याला ‘पहेली’ असे नाव आहे, तर गोंड लोकांत ‘कारसाळ’, तेलगूत ‘बद्रुकटा’ या नावानेही हा साहित्य प्रकार ओळखला जातो.’ (संदर्भ ः लोकसाहित्याची रूपरेषा, दुर्गा भागवत, पान क्र. २३०-२३१)कूट रचनेच्या संदर्भात वरीलप्रमाणे विचार केला तर काही मतभेद निर्माण होऊ शकतात. याला थोडक्यात ‘बौद्धिक किंवा वैचारिक पातळीवरील गोंधळ निर्माण करणारी, चकवे निर्माण करणारी रचना’ असेही म्हणता येईल. उपरनिर्दिष्ट उखाणा हा शब्द येथे पर्यायी शब्द म्हणून चपखल बसत नाही. कारण उखाण्याला एक सांस्कृतिक, सामाजिक, भावनिक संदर्भ आहे. त्या संदर्भापलीकडे या शब्दाचा कुणी फारसा विचार करीत नाही. गूढ रचना असेही या रचनांना नाव देता येईल. मराठी काव्यात या अशा गूढ रचना आधुनिक काव्यातसुद्धा दिसून येतात. कवी केशवसुतांची ‘झपूर्झा’ ही कविता किंवा कवी बी यांची ‘चाफा’ ही कविता - यांचाही विचार करावा लागेल. वर उल्लेखिल्याप्रमाणे मराठीत नवकाव्यात गूढगुंजनपर कविता जन्माला आल्या, हे नाकारता येत नाही..Premium|Sant Namdev Akhyan Kavya : संत नामदेवांनी मराठी आख्यानकाव्याला दिली भक्ती आणि रसांची नवी दिशा.कूट काव्याचा किंवा रचनेचा आणखी एक विशेष म्हणजे या रचनेत व्यंग्यार्थ किंवा लक्षणार्थासारख्या शब्द शक्तींचा वापर केला जातो. शब्दार्थाच्या पलीकडे जात त्यातील अर्थ अधिक गहन आणि छुपेपणाने मांडला जातो. आपण शक्यता किंवा पर्यायी अर्थ शोधण्याचा प्रयत्न केला, तरी त्यापलीकडेसुद्धा संत साहित्यातील या कूट रचनेचा विचार करावा लागतो. संस्कृत साहित्यापासून आलेला हा कूट रचनेचा प्रकार मधल्या काळात संस्कृत साहित्यातून हद्दपार होत होत रसिकांच्या नजरेआड झाला. पण पुढे हाच प्रकार आपल्यापरीने संत साहित्यात संत नामदेवांपासून जाणतेपणाने पुढे आला आणि तो पुढे संत तुकाराम किंवा संपूर्ण संत साहित्यात अनेक संत कवींनी मांडला. त्यात संत चोखामेळा (ऊस डोंगा परि रस नव्हे डोंगा । काय भुललासी वरलीया रंगा ।।), संत मुक्ताबाई (मुंगी उडाली आकाशी), संत तुकाराम (आवा चालली पंढरपुरा), एकनाथांची भारुडे (विंचू चावला) या काही रचनांचासुद्धा विचार करावा लागेल.वारकरी संप्रदायातील संतांवर प्रभाव होता तो नाथपंथाचा. संत निवृत्तिनाथ आणि त्यांची भावंडे ही नाथपंथीय. ज्ञानेश्वरीच्या निर्मितीनंतर ज्ञानदेवांनी भागवत धर्माची संकल्पना मांडली. नाथसंप्रदायातील तत्त्वज्ञानाचा प्रभाव संत ज्ञानेश्वरांवर होताच हे नाकारता येत नाही.त्यातूनच ज्ञानेश्वरीत कुंडलिनी, योगसामर्थ्य इत्यादी संकल्पना अवतरल्या. या संकल्पनेच्या विवरणार्थ ज्ञानेश्वरीत अनेक कूट श्लोक आलेले आहेत. एवढेच नव्हे तर ज्ञानेश्वरी एका अर्थाने भागवत धर्माची गीताच मानली जाते. ज्ञानेश्वरीतील या तत्त्वज्ञानाचा प्रभाव भागवत धर्मातील संतावर पडला नसला तरच नवल. या प्रभावातून संत नामदेवसुद्धा सुटले नाहीत, हेही वास्तव आपण नाकारू शकत नाही.या अद्वैत विचारांचे, भक्तीचे मर्म उलगडून सांगताना कवींना काही ठिकाणी दृष्टांत, रूपकांचा वापर करणे आवश्यक होऊन बसते. त्यातूनसुद्धा कूटकाव्याची निर्मिती होते. आध्यात्मिक अनुभव आणि त्या अनुभवापर्यंत जाण्याची प्रक्रिया ही अत्यंत गुंतागुंतीची, अनवट अशी आहे, आणि ती काव्यातून मांडणे कठीण होऊन बसते. म्हणून ती अनुभूती मांडताना कवीला आणि विशेषतः संतकवीला आपल्या अभिव्यक्तीसाठी ज्या भाषिक माध्यमाचा, शब्दांचा आधार घ्यावा लागतो, त्यातूनच अशी कूटनिर्मिती होऊ लागते. संत नामदेव याच वाटेने ही कूट रचना करताना दिसतात. येथे संत नामदेवांची एक रचना अशाच विवेचनासाठी घेता येईल-आंधळ्याने स्वरूप देखियले नयनी ।मुके बहिऱ्या कानीं गोष्टी सांगे ।।कासवीचे दूध दुहिता भरणा ।दुहित्याला जाणा हात नाही ।।वारियाच्या माथा बांधोनिया माथा ।वांझेचिया सुता बळिवंता ।।मुंगीने त्रैलोक्य धरियेले तोंडी ।नामा म्हणे पिंडी प्रचीत पाहे ।।(अभंग क्र. २११३).या काव्याची तार्किक विसंगतीपूर्ण अशी मांडणी आहे, किंवा याला विरोधाभास असेही म्हणता येईल. या विरोधाभासातून संत नामदेव सलग आशय मांडताना दिसतात. येथे पुन्हा नवकाव्याचे जनक बा. सी. मर्ढेकरांची आठवण होते. त्यांच्या ‘पंघुम लंघे हिमगिरी, नाव चाले जलोदरी’ या कवितेच्या ओळी आठवतात; पण या कवितेते ते पुढे ‘जीव पैशाला पासरी, अणुयुगी’ असे म्हणतात. येथे मर्ढेकर अणुयुगाची किमया सांगतात. संत नामदेवांची ही रचना आणि मर्ढेकरांची ही कविता या दोन्ही रचना वरवर विसंगतीपूर्ण मांडणीच्या, रचनेच्या दृष्टीने तेवढ्याच महत्त्वाच्या आहेत, असे म्हणावे लागेल. ‘नामा म्हणे पिंडी प्रचीत पाहे’ यातून संत नामदेव या काव्याच्या अन्वयार्थाकडे आपल्याला घेऊन जातात.संत नामदेव एक भक्त म्हणून, भागवत धर्माचे मुख्य आधारस्तंभ म्हणून तत्कालीन संत परंपरेमध्ये ख्यातनाम असले, तरी ते व्युत्पन्न भक्त म्हणूनसुद्धा ओळखले जात होते. भक्तशिरोमणी किंवा भक्तसम्राट म्हणून त्यांची ख्याती होती. वेदोपनिषदे, पुराणे, धर्मग्रंथांचे त्यांचे अध्ययन होते, हे त्यांच्या काव्यावरून समजते. त्यामुळे आध्यात्मिक क्षेत्रातला त्यांचा अधिकार पाहता व्यवहारापलीकडे आणखी काही शोधण्याची त्यांची दृष्टी या अशा रचनांमधून, कूटकाव्यातून व्यक्त होते.कूट रचनांच्या संदर्भात असे म्हणता येईल, की या प्रकारचे सौंदर्य त्यातील वैचित्र्यपूर्ण रचनेत असते. यात साधक त्या परमशक्तीशी किंवा दैवताशी एकरूप होण्यासाठी आतुर झालेला असतो. या मनःस्थितीत त्याला विलक्षण अनुभूतीच्या शक्यता दिसू लागतात. त्या शक्यता किंवा जाणिवा अमूर्त, अव्यक्त, अस्पर्शी आणि अनिर्वचनीय अशा स्वरूपाच्या असतात. त्यात श्रद्धेची अपार भावना असते. येथे ज्ञान आणि भक्ती यांचे तादात्म्य जाणवू लागते. शक्यतेच्या, तार्किकाच्या शक्यता पार करीत एका वेगळ्या अनुभूतीची प्रचिती ते घेऊ लागतात. ती प्रचिती पुढील काव्यातसुद्धा जाणवू लागते -राईएवढे पाखरू त्रिभुवनी त्याचा फेरा वो ।नर आणि नारी तया पाखराचा रावो ।।(अभंग क्र. २११७)या असल्या वैचित्र्यपूर्ण अभिव्यक्तीमुळे काव्यात कूटता येते.आत्मज्ञान आणि त्यासाठी लागणारी दिव्य दृष्टी नसेल, तर या प्रकारच्या रचना कूट वाटणार असेही म्हणता येईल. या आत्मज्ञानाच्या शोधाची ही प्रक्रिया आहे. हे ज्याला समजत नाही तो आंधळा आणि ज्याला समजते तो डोळस असा अर्थ आपण काढू शकतो. ‘आंधळ्याने स्वरूप देखिले नयनी’ यातून आत्मज्ञानाचे स्वरूप मांडले जाते. संत नामदेवांचे आणखी एक कूट पाहता येईल -अकरा लोचन त्याचे पाच मुख । आठ कां देख पुच्छ दोन ।।अरत अखंड निरत प्रचंड । उमाळ उदंड उभा फार ।।दहा पाय चहू चालता ते जाय । नव्हेत ग माय सावज त्या ।।नाम म्हणे त्याचा अर्थ करी चोख । पूर्वज पातक लया जाय ।।(अभंग क्र. २११५)तमाशात सवाल-जवाब असतो त्या धर्तीवर ही रचना वाटते. अर्थात तमाशा हा संत नामदेवांच्या नंतर आला. पण लोककलांतून अशा प्रकारच्या रचना तेव्हाही अस्तित्वात होत्या, असे मानायला हरकत नाही. या रचनेचा किंवा कूटाचा अर्थ जो सांगू शकेल,त्याच्या पूर्वजांची पापे लयास जातील किंवा संपतील असा अर्थ निघतो. अशा कूट रचनेत प्रश्न आणि उत्तरे दोन्ही असतात किंवा काही ठिकाणी प्रश्नच असतात. उत्तरे मात्र वाचकांना किंवा श्रोत्यांना द्यायची असतात. या कूट रचनेत मात्र गंमत आहे. येथे संत नामदेव एक कूट रचना प्रश्नाची मालिका म्हणून देतात तर त्याच्या पुढच्याच रचनेत त्यांची उत्तरेसुद्धा देतात.नीर समुद्र तो कोण । कोठे क्षीराब्धि आसन ।।दधि समुद्र कोण्या ठायी । खरं समुद्र कोण्या गृही ।।रत्न समुद्र तो कोण । कोठे मदनाचे आसन ।।मन समुद्र कोठे आहे । नाम म्हणे शोधून पाहे ।।(अभंग क्र. २१२०)या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरे ते पुढील रचनेतून देतात -नेत्र नीर समुद्र देखा । क्षीर सत्रावी ओळखा ।।दधिसमुद्र नाकी आहे । खारा शरीरी तो पाहे ।।नाभी रत्नाकर देखा । माथा मदन ओळखा ।।नामा म्हणे सांगू काय । मन समुद्र हृदयी आहे ।।(अभंग क्र. २१२१)या रचना वाचून असे जाणवते, की संत नामदेवांनी योगविद्या, वैदिक वाङ्मय, संस्कृत काव्य आणि तत्कालीन नाथपंथीय साहित्याचा अभ्यास केला होता आणि त्यामुळे त्यांचे व्यक्तिमत्त्व व्युत्पन्न झालेले होते. त्याची प्रचिती येथे येते. कारण पुढील संदर्भावरून हा विचार अधिक पक्का होऊ लागतो. ‘कूटात्मक रचना बऱ्याच वेळा यौगिक प्रक्रियांची आणि त्या साधनेत झालेल्या साक्षात्कारानुभव- चित्रांची अस्पष्ट रूपे व्यक्त करताना येते.’ (संदर्भ ः श्रीनामदेवदर्शन, राजाराम विश्वनाथ डांगरे, पान क्र. ३३३) हा साक्षात्कारयुक्त अनुभव केवळ आध्यात्मिक स्वरूपाचा असतो.देह हेच परमेश्वराचे निधान आहे, तर त्याला परमेश्वरी अस्तित्वाचे रूपक लावून देह आणि आत्मा हे मंदिर आणि परमेश्वर कसे आहेत याविषयीचीही अनुभूती अशा कूट रचनेतून मांडली जाते. या मंदिराचा रक्षणकर्ता देवच आहे, म्हणून त्याने दिलेले हे शरीर त्यालाच अर्पण करणे, हा कृतज्ञताभाव जपणे आपले कर्तव्य, ही भावना या अनुभवातूनच येते. कारण अध्यात्मात देह नश्वर आहे आणि आत्मा अमर आहे, हे सतत मानवी मनावर बिंबविले जाते. त्यादृष्टीने त्यांची आणखी एक कूट रचना पाहणे गरजेचे ठरते.औट हट घोंगडे दिधले हरि । पंघारलो नाही धरणीवरी ।।माझे घोंगडे कृष्णा गा जतन करी । नागविले थोरी पांचा जनी ।।साठी तीनशे दसोडी । पदरी औट कोडी रोमावळी ।।बहात्तर गाठी सोळा फुंदणी । घोंगडी दाटणी होत असे ।।त्रिगुणी दोरिया जाणा । घोगडे पांघरवी पंढरीराणा ।।त्याचे घोंगडे त्यासी दिधले । उघडे नामे भक्ती पांघरविले ।।(अभंग क्र. २१३३)यातून या देहाचा स्वामी कृष्णच आहे. हे घोंगडे म्हणजे देह आणि या देहाला कधीतरी त्यालाच अर्पण करायचे आहे, हा आध्यात्मिक विचार यात संत नामदेव मांडतात.नाथ संप्रदायाच्या प्रभावाचा परिपाक म्हणून नामदेवांच्या काही कूटातून हटयोगातील क्रिया-प्रक्रिया आणि पारिभाषिक संज्ञांची नोंद आढळते, हे राजाराम विश्वनाथ डांगरे (संदर्भ ः तत्रैव, पान क्र.३३७) यांचे विधान या विवेचनाला पुष्टी देणारे असे आहे.संत नामदेव मुळात भावकवी असले, तरी त्यांच्यातही एक तत्त्वज्ञ त्या कवितेच्या मागे अध्याहृत असा उभा असलेला दिसतो. येथे संत नामदेव केवळ कीर्तनकारच नव्हते, केवळ कवीच नव्हते, केवळ विठ्ठलभक्तच नव्हते, तर त्यापलीकडे ते हटयोगावर, योगविद्यांतील विविध क्रिया-प्रक्रियांवर, संकल्पनांवर, अलंकारशास्त्रावर, वैदिक वाङ्मयावर अधिकार वाणीने रचना करणारे, भाष्य करणारे प्रतिभासंपन्न असे कवी होते, हे मान्य करावे लागते. कारण संत साहित्यातील बहुतेक सर्वच प्रकारांवर त्यांनी केलेल्या रचना या सबंध संत साहित्याला आणि वारकरी चळवळीला दिशादर्शक होत्या, हे महत्त्वाचे.लेखक महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळाचे नागपूरस्थित अध्यक्ष आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming 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