Premium|Sant Namdev Maharaj : संत नामदेव महाराजांनी पंढरपूरातून देशभर रुजवली विठ्ठलभक्ती

श्रीहरी महाराज नामदास, वशंज, संत नामदेव महाराज वारकरी संप्रदायातील संतश्रेष्ठ नामदेव महाराज यांनी भक्तीला समाजजीवनाशी जोडणारे महान कार्य केले. श्रीक्षेत्र पंढरपूर ही त्यांची कर्मभूमी आणि विठ्ठलभक्तीचे केंद्र होते. नामदेव महाराजांनी भक्तीचा प्रसार महाराष्ट्रापुरता मर्यादित न ठेवता उत्तर भारत, पंजाब, राजस्थानसह अनेक प्रदेशांत केला. त्यांच्या नामस्मरणाच्या संदेशामुळे समाजातील सर्व जाती-जमातींना भक्तीचा समान अधिकार मिळाला, म्हणूनच वारकरी संप्रदायात संत ज्ञानेश्वर महाराजांसोबत संत नामदेव महाराजांचे स्थान अत्यंत मानाचे आहे.श्रीक्षेत्र पंढरपूर येथे आज जे नामदेव मंदिर प्रसिद्ध आहे, त्या ठिकाणी संत नामदेव महाराजांनी श्री केशवराज देवाची मूर्ती स्थापित केली, अशी परंपरा सांगितली जाते. दिवाळीच्या दिवशी भगवान श्रीविठ्ठल त्या ठिकाणी आले असता, ‘तू माझ्यापाशी इथेच उभा राहा’ अशी प्रार्थना नामदेव महाराजांनी केली. ‘नामा म्हणे केशीराजा, केला नेम चालवे माझा’ या अभंगातील भावार्थ या परंपरेशी जोडला जातो. संत नामदेव महाराज यांच्या मातोश्रींनी श्रीविठ्ठलाला केलेल्या नवसामुळे त्यांचा जन्म झाला, अशी श्रद्धा आहे. ‘शिंपियाचे कुळी जन्म माझा झाला’ या अभंगांमधून त्यांनी आपले पंढरपुराशी असलेले नाते व्यक्त केले आहे..Premium|Pandharpur Shri Ramkabir Math : पंढरपूरचा श्रीरामकबीर मठ; संत कबीरांच्या भक्तीपरंपरेचा जिवंत वारसा.समतेचा संदेशसंत नामदेव महाराजांनी विठ्ठलभक्तीचा प्रचार केवळ पंढरपूरपुरता मर्यादित ठेवला नाही. संत ज्ञानेश्वर महाराजांच्या सहवासात त्यांनी संपूर्ण भारतभर तीर्थयात्रा करून भक्तीचा संदेश दिला. पंजाब, राजस्थान आणि उत्तर भारतातील अनेक भागांत त्यांनी हरिनामाचा प्रचार केला. त्यांच्या अभंगांमधून समाजाला समता, प्रेम, दया आणि ईश्वरभक्तीचा संदेश मिळाला. ‘हरी भजनी ढवळिले जग’ या त्यांच्या कार्यामुळे समाजातील भेदाभेद कमी झाले आणि भक्तिमार्ग सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचला. नामस्मरण, कीर्तन आणि हरिभक्तीच्या माध्यमातून त्यांनी समाजप्रबोधनाचे मोठे कार्य केले.समाधी आणि अखंड वंशपरंपरासुमारे ऐंशी वर्षांचे आयुष्य पूर्ण झाल्यानंतर संत नामदेव महाराजांनी श्रीविठ्ठलाच्या चरणी समाधी घेण्याचा निर्णय घेतला. आज जी ‘नामदेव पायरी’ म्हणून ओळखली जाते, त्या ठिकाणी त्यांनी समाधी स्वीकारली. त्यांच्या परिवारातील तेरा सदस्य आणि संत जनाबाई यांनीही त्यांच्यासमवेत समाधी स्वीकारल्याची परंपरा सांगितली जाते. त्यावेळी माहेरी गेलेल्या सुनेस पुत्ररत्न प्राप्त झाले. त्या बालकाचे नाव मुकुंद ठेवण्यात आले. परंपरेनुसार त्या बालकाला श्रीविठ्ठलाच्या चरणी अर्पण करण्यात आले. ‘तुमची पोशीन वंशावळी, करीन तळहात सावली’ असे आश्वासन श्रीविठ्ठलाने दिले आणि त्याच मुकुंद महाराजांपासून संत नामदेव महाराजांची वंशपरंपरा अखंड सुरू राहिली..Premium|Sant Namdev Literary Legacy : संत नामदेवांच्या काव्यप्रतिभेची जडणघडण आणि भागवत परंपरेचे नाते.आद्य चरित्रकार आणि फडकरीवारकरी संप्रदायात संत नामदेव महाराजांना आद्य चरित्रकार म्हणूनही गौरविले जाते. संत ज्ञानेश्वर महाराज, निवृत्तीनाथ, सोपानदेव, मुक्ताबाई, संत चोखामेळा, संत सावता माळी, संत सेना महाराज, संत नरहरी सोनार यांसारख्या समकालीन संतांच्या समाधीप्रसंगी ते उपस्थित होते. त्यांच्या अभंगांमधून, या संतांच्या जीवनकार्याचे आणि समाधी प्रसंगांचे जतन झाले आहे. त्याचप्रमाणे पुंडलिकाच्या पाठीमागे कीर्तन परंपरेस प्रारंभ करून त्यांनी फडाची स्थापना केली. ‘पुंडलिकापाशी नामा उभा कीर्तनासी’ ही परंपरा याच कार्याची साक्ष देते. त्यामुळे संत नामदेव महाराजांना वारकरी संप्रदायातील आद्य फडकरी म्हणूनही मान दिला जातो.नामदेव फडाची स्थापना आणि परंपरासंत नामदेव महाराजांनी सुरू केलेल्या फड परंपरेचा वारसा पुढे मुकुंद महाराज आणि त्यांच्या वंशजांनी जतन केला. श्रीक्षेत्र पंढरपूरहून श्रीक्षेत्र आळंदी येथे संत ज्ञानेश्वर महाराजांच्या समाधी सोहळ्यासाठी दिंडी घेऊन जाण्याची परंपरा सुरू आहे. ज्ञानेश्वर महाराजांच्या समाधी उत्सवासाठी पंढरपूरहून निघणाऱ्या या दिंडीचे आद्य प्रवर्तक म्हणून त्यांना विशेष मान आहे. आजही ही परंपरा त्यांच्या वंशजांकडून तितक्याच श्रद्धेने पुढे चालविली जाते.महाद्वार कालाआषाढी आणि कार्तिकी वारीनंतर पौर्णिमेला श्रीविठ्ठलाला खांद्यावर घेऊन महाद्वार काला करण्याची परंपरा संत नामदेव महाराजांनी सुरू केली. पूर्वी या सोहळ्यास ‘नामदेव काला’ म्हणून ओळखले जात असे. वारीची सांगता या काल्याने होत असे. आजही ही परंपरा नामदेव महाराजांच्या वंशजांकडून जतन केली जाते. संत ज्ञानेश्वर महाराजांच्या पालखी सोहळ्यादरम्यान पालखी इसबावी येथे पोहोचल्यावर संत नामदेव महाराजांची पालखी स्वागतासाठी सामोरी जाण्याची परंपरा आजही सुरू आहे. ही वारकरी संप्रदायातील दोन महान संतांच्या अखंड नात्याचे प्रतीक मानली जाते..वर्षभरातील धार्मिक उपक्रमसंत नामदेव फडाचे कार्य केवळ आषाढी आणि कार्तिकी वारीपुरते मर्यादित नाही. वर्षातील बारा महिने फडाचे धार्मिक उपक्रम सुरू असतात. पंढरपूरमध्ये नियमित प्रदक्षिणा, हरिनाम सप्ताह, भजन, कीर्तन, प्रवचने, दिंडी, उत्सव आणि संतवाङ्मयाचा प्रचार सातत्याने केला जातो. फडाच्या माध्यमातून श्री केशवराज मूर्तीची वंशपरंपरागत पूजा-अर्चा केली जाते. संत नामदेव महाराजांची परंपरा आणि विठ्ठलभक्ती यांचे जतन करण्याचे कार्य आजही त्यांच्या वंशजांकडून अत्यंत श्रद्धेने केले जाते.ऐतिहासिक परंपरेचे संरक्षणसंत नामदेव महाराज फडाच्या इतिहासात अनेक महत्त्वाच्या घटना उल्लेखनीय आहेत. शके १५८५मधील कागदपत्रांत ‘पांडुरंग नामदास’ असा उल्लेख आढळतो, ज्यावरून या परंपरेचे ऐतिहासिक अस्तित्व स्पष्ट होते. अफजल खानाच्या स्वारीच्या काळात श्री केशवराज मूर्तीचे संरक्षण करण्यासाठी नामदास घराण्याने प्रयत्न केले, अशी वंशपरंपरागत आख्यायिका सांगितली जाते. त्यानंतर छत्रपती शिवाजी महाराजांनी या घराण्याला दिलासा दिला आणि त्यांच्या सेवाकार्यास प्रोत्साहन दिल्याची परंपराही सांगितली जाते. पुढील काळात शितोळे सरकार, आरफळकर घराणे, चोपदार आणि विविध सेवाधारी मंडळींचे सहकार्य या परंपरेला लाभले.आजचा नामदेव फडश्री केशवराज मूर्तीची सेवा, दिंडी परंपरा, समाधी उत्सव, भक्तीप्रचार आणि वारकरी संस्कार यांचे जतन करण्याचे कार्य अखंड सुरू आहे. नामदेव फड हा केवळ एका घराण्याचा वारसा नसून संपूर्ण वारकरी संप्रदायाचा अमूल्य आध्यात्मिक ठेवा आहे. संत नामदेव महाराजांनी रुजविलेला समता, नामस्मरण, हरिकीर्तन आणि विठ्ठलभक्तीचा संदेश आजही या फडाच्या माध्यमातून समाजापर्यंत पोहोचत आहे. संतांच्या कार्याचा गौरव, वंशपरंपरेचा सन्मान आणि भक्तीचा अखंड दीप तेवत ठेवणे, हेच नामदेव फडाचे वैशिष्ट्य असून, वारकरी परंपरेतील ही सेवा आजही तितक्याच निष्ठेने आणि भक्तिभावाने अविरत सुरू आहे.श्री संत नामदेव महाराज फडाचे विद्यमान सांप्रत श्रीगुरू तुळशीदास महाराज नामदास, श्रीगुरू कृष्णदास महाराज नामदास, श्रीगुरू केशव महाराज नामदास, श्रीगुरू माधव महाराज नामदास, श्रीगुरू मुकुंद महाराज नामदास हे आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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