Premium|Sant Namdev Literary Contributions : संत नामदेवांच्या मराठी-हिंदी काव्यातील साम्य आणि संतपरंपरेतील योगदान

डॉ. रवींद्र शोभणेसंत नामदेवांनी आपल्या काव्यात मांडलेला अनुभव दोन्ही भाषांत सारखाच आहे, हे आधी नमूद करावे लागेल. त्यांच्या चरित्रात आलेल्या घटना या जशा मराठी काव्यात आहेत, तशाच त्या हिंदी काव्यातसुद्धा आलेल्या आहेत. म्हणजे अनुभवांची ही समानता अनुवादाच्या पातळीवर उतरणारी वाटावी एवढी समान स्वरूपाची आहे.हिंदी व मराठीमध्ये रचना करणारे (आणि पंजाबीमध्येही) संत नामदेव हे एकच आहेत की दोन, हा काथ्याकूट मराठीत (आणि हिंदीतसुद्धा) बऱ्यापैकी झाला आहे. संत नामदेवांच्या व्यक्तिमत्त्वाचा आणि काव्याचा सर्वांगीण अभ्यास करताना या मतांचा ऊहापोह करणे महत्त्वाचे ठरते. हा ऊहापोह करताना त्यांच्या हिंदीतील रचना आणि मराठीतील रचना यांचा तुलनात्मक अभ्यास करणे, त्या रचनांमधील अनुभवांची समानता शोधणे महत्त्वाचे ठरते. म्हणूनच संत नामदेवांच्या हिंदी व मराठी काव्यातील समरूपता शोधणे महत्त्वाचे ठरते.काही अभ्यासक संत नामदेवांचे परमगुरू म्हणून संत ज्ञानेश्वर यांना हा मान देतात. त्यांच्या मते, ‘नामदेवांचे परमगुरू ज्ञानदेव हे नाथपरंपरेच्या अद्वयानंदवैभवाचे सम्राट होते. त्यांचा वारसा नामदेवांनी उचलला आणि भीमा-गोदेच्याकाठी बहरलेले अनुभूतीचे वैभव त्यांनी गंगा-यमुनेच्या पुत्रांच्या स्वाधीन केले.’ (श्रीनामदेव दर्शन, अशोक कामत, पान क्र. ५६८) म्हणजे संत नामदेवांचे कार्य काय? तर भीमा-गोदेच्या काठी आधीच बहरलेले वैभव इकडून तिकडे नेणे? त्यांचे कार्य इतके सामान्य प्रकारचे होते? किंवा मराठीतील वारकरी संत आणि भक्तसुद्धा कीर्तनात किंवा दिंडीत गजर करताना ‘ज्ञानेश्वर माउली, एकनाथ नामदेव तुकाराम...’ असा गजर करतात किंवा हाच गजर ‘निवृत्ती ज्ञानदेव सोपान मुक्ताबाई एकनाथ नामदेव तुकाराम...’ असाही केला जातो. संत बहिणाबाई (१६२८-१७००) यांनी तर संपूर्ण संत परंपरेची इमारत उभारतानाचा अभंगच रचला आहे. तो असा- संतकृपा झाली । इमारत फळा आली ।।ज्ञानदेवे रचिला पाया । उभारिले देवालय ।।नामा त्याचा किंकर । तेणे रचिले आवार ।।जनार्दन एकनाथ । खांब दिला भागवत ।।तुका झालासे कळस । भजन करा सावकाश ।।बहेणी फडकते ध्वजा । निरुपण केले ओजा ।। .Premium|Form 6 Controversy: भारताच्या लोकशाहीसमोरचा फॉर्म ६ चा कायदेशीर संघर्ष नेमका काय?.यातसुद्धा संत बहिणाबाईंनी या संत परंपरेतील नामदेवांना त्यांचे श्रेय देताना ते किती क्षुल्लक स्वरूपात द्यावे, हे पाहून आश्चर्य वाटते. कारण ‘किंकर’ या शब्दाचा अर्थ कोणत्याही मराठी शब्दकोशात शोधला, तरी तो दास किंवा सेवक असाच होतो. शिवाय वरच्या दिंडीच्या किंवा गजराच्या संदर्भात बोलायचे झाले, तर एकनाथ आणि मुक्ताबाई यांच्यानंतर संत नामदेवांचा उल्लेख येतो. त्यांचे कार्य किंवा काव्य पाहिले, तर ते मराठी संत परंपरेत अतिशय पायाभूत, मूलभूत अशाच स्वरूपाचे आहे. संत परंपरेतील अनेक प्रवाहांना (कीर्तन परंपरा, सगुण भक्ती, अभंग वृत्त, चरित्र-आत्मचरित्र लेखन, हरिपाठ, भारतीय भाषांत केलेला भागवत धर्माचा प्रचार आणि प्रसार इत्यादी) संत नामदेवांनी संत परंपरेत रूढ केले. हे सत्य सूर्यासारखे तळपत असूनही आमची संत परंपरा, वारकरी संप्रदाय, भागवत भक्त आणि संत साहित्याचे अभ्यासक व विचारवंत जेव्हा संत नामदेवांना या परंपरेत दुय्यम-तिय्यम दर्जाचे स्थान देतात, तेव्हा हा प्रकार पाहून आपण कोणता विचार करायचा? अर्थात हा मुद्दा पुढे अधिक विस्ताराने घ्यावयाचा आहेच. मराठीत संत नामदेवांच्या वाट्याला आलेली उपेक्षा पाहिली, तर ती हिंदीतल्या काही समीक्षकांनी किंवा अभ्यासकांनी केली तर त्यात नवल वाटायला नको. पण मराठीतील अभ्यासकांना त्यांचे कार्य आणि महत्ता ठाऊक असतानासुद्धा अशा प्रकारचे दुय्यम स्थान त्यांच्या वाट्याला यावे हे खटकणारेच आहे.संत नामदेव उत्तरेकडे गेले, तेव्हा तिकडची संत परंपरा इतकी विकसित झालेली नव्हती. किंवा संत नामदेवांच्या आधी पंजाबात किंवा हिंदीतसुद्धा अशी संत परंपरा दिसत नाही. मुळात उत्तरेतील संत नामदेव आणि महाराष्ट्रातील संत नामदेव वेगळे होते, असाही सूर मराठीतील अनेक अभ्यासकांनी आळविला. तोच सूर हिंदीतील अभ्यासकांनीसुद्धा लावल्याचे दिसते. नामदेव दोन होते असे प्रतिपादन करणारे अभ्यासक म्हणजे जुन्या पिढीतील अ. का. प्रियोळकर, ल. वि. परळकर,म. वि. भिडे हे प्रामुख्याने दिसतात, तर दोन्हीकडचे संत नामदेव एकच होते असे म्हणणारे म. गो. बारटक्के, शं. पु. जोशी, ज. र. आजगावकर, रं. ह. भाळुंकर, विनोबा भावे आदी अभ्यासक, विद्वान होते. हिंदीत पितांबरदत्त बंगथ्वाल, रामलाल, तर पंजाबातील मोहनसिंग आणि भगतराम यांनी दोन्ही नामदेव एकच असल्याचा निर्वाळा आपल्या अभ्यासातून दिला आहे.उत्तर भारतात संत परंपरा निर्माण करण्याचा मान खरेतर संत नामदेवांना दिला गेला पाहिजे. पण तो मान त्यांना न देता रामानंदाला देतात. संत नामदेव सगुणोपासक होते. हिंदीतील संत कबीरादिकांना ही सगुण भक्ती फारशी प्रभावित करणारी नव्हती. त्यामुळे संत नामदेव महाराष्ट्रातून उत्तरेत आल्यानंतर त्यांची रामानंदांशी भेट झाली आणि रामानंदांच्या प्रभावात येऊन संत नामदेव निर्गुणोपासक झाले असावेत असाही तर्क लावतात. यातला कळीचा मुद्दा वेगळाच आहे, तो म्हणजे रामानंदाचा जन्म १२९९ सालचा. संत नामदेव जेव्हा दुसऱ्यांदा उत्तरेत गेले (१३२५-२७च्या आसपास गेले असावेत), त्या काळी त्यांची आणि संत नामदेवांची भेट झाली की नाही हेही सांगता येत नाही. आणि झाली असेलच, तर संत नामदेवांच्या समोर ते अगदीच पोरसवदा म्हणायला हरकत नाही.संत नामदेव उत्तर भारतात गेले, तेव्हा ते अनुभवी संत, श्रेष्ठ संतकवी, प्रख्यात कीर्तनकार, उत्तर भारतातील महत्त्वाच्या तीर्थस्थळी जाऊन आलेले, वैदिक परंपरेचा सखोल अभ्यास केलेले, संत ज्ञानेश्वरांचे परम मित्र, त्यांचे चरित्रकार आणि निस्सीम विठ्ठलभक्त म्हणून प्रसिद्ध होते. संत ज्ञानदेवांच्या प्रयाणानंतर महाराष्ट्रातील संत परंपरेचे अग्रणी व शीर्षस्थ संत म्हणून ते आदरार्थी गणले जात होते. अशा परिस्थितीत आपल्या भक्तीची मूस ते इतक्या लवकर बदलतील आणि तेही एका तरुण, त्यांच्यासमोर पोरसवदा असणाऱ्या संतांच्या संपर्काने? थोडक्यात महाराष्ट्रातील त्यांच्या कार्याचे श्रेय त्यांच्या इतर समकालीन संतांना द्यायचे आणि उत्तर भारतातसुद्धा त्यांच्यापासून त्यांचा अग्रत्वाचा मान हिरावून घ्यायचा? हे संत नामदेवांच्या बाबतीत अनेकदा घडलेले आहे, हे नाकारता येत नाही. संत नामदेव उत्तर भारतात जाताना ते गुजरात, माळवा, संयुक्त प्रांत, राजपुताना आणि शेवटी पंजाब अशा मार्गाने गेल्याचा उल्लेख आढळतो. म्हणूनच या सगळ्या प्रांतात त्यांच्या भक्तीचा प्रभाव दीर्घकाळापर्यंत टिकलेला आहे..संत नामदेवांनी आपल्या काव्यात मांडलेला अनुभव दोन्ही भाषांत सारखाच आहे, हे आधी नमूद करावे लागेल. त्यांच्या चरित्रात आलेल्या घटना या जशा मराठी काव्यात आहेत, तशाच त्या हिंदी काव्यातसुद्धा आलेल्या आहेत. म्हणजे अनुभवांची ही समानता अनुवादाच्या पातळीवर उतरणारी वाटावी एवढी समान स्वरूपाची आहे. त्या दृष्टीने आपण थोडा तुलनात्मक विचार करू या. त्यासाठी खालील ओली विचारात घेता येतील -जन्म गेले याचे राखता गायी ।याचिया बोला विश्वास काई ।।गोधने राखितो आपण पेंढारा ।तुझ्यानी मिळती पाणियाचा थारा ।।हाती डांगा खांदी कांबळा ।तुझ्या गाई आम्ही राखतो गोपाळा ।।आठ कोटी नाव बहात्री गाई ।गोधने बसली आपुले ठायी ।।आली गोधने बसली वाडा ।संत पाहो आले तंव झोपा उघडा ।।गोधने चरती बाराही राने ।माझे मन तुझे वासरू तान्हे ।।गोधने चारिती कृष्ण संगती ।विष्णुदास नामा देतसे वळती ।।हा संत नामदेवांच्या अभंगगाथेतील (शासकीय प्रत) २३९ क्रमांकाचा अभंग. या अभंगांतील अनुभवाला समान जाणारी त्यांचीच हिंदीतील रचनासुद्धा पाहू या -दूध कटौरे गडवे पानी ।कपल गाइ नामै दुहिआनी ।।दुधु पिऊ गोविंदे राइ ।दुधु पीऊ मेरो मनु पतिआइ ।।नाहीत घरके बाप रिसाइ । राहाऊ ।।सोइन कटोरी अम्रित भरी ।लै नामे हरि आगे धरी ।।एक भगतु मेरे हिरदै बसै ।नामे देखि नाराइनु हसै ।।दुधु पीआइ भगतु घरि गइया ।नामे हरिका दरसनु भइआ ।।(संत नामदेव की हिंदी पदावली, प. क्र.२१३)या दोन्ही काव्यरचनांचा विचार केला, तर त्यातील समानता फक्त काही अंशी अनुभवांची आहे. हा अनुभव कृष्ण व गायीशी संबंधित आहे. संत नामदेवांच्या बालक्रीडा किंवा श्रीकृष्णलीला या भागांत अशा प्रकारचे अभंग भरपूर संख्येने आहेत. पुढील अभंग मात्र संत नामदेवांच्या व्यक्तिगत जीवनाशी संबंधित असाच आहे. त्यातला अनुभव समान पातळीवरचा आहे.सिंपियाचे कुळी माझा जन्म झाला ।।परि हेतू गुंतला सदाशिवी ।।१।।रात्रीमाजी सिवी दिसामाजी सिवि ।आराणूक जीवी नोव्हें कदा ।।२।।सुई आणि सुतळी कात्री गजदोरा ।मांडीला पसारा सदाशिवी ।।३।।नामा म्हणे सिवी विठोबाची अंगी ।म्हणोनिया जागी धान्य झालो ।।४।।किंवा -आम्ही दीन सिंपे यातिचे ते हीन ।दे माझे ठेवणे केशीराजा ।।साठ लक्ष संख्या चौऱ्यांशी कोटी ।त्यात मी कवडी सोडू काय ।।या व अशा अनुभवाला समांतर जाणाऱ्या हिंदी रचना पाहिल्या, तर संत नामदेवांच्या काव्यातील समरूपता अधिक प्रकर्षाने भावते. येथे काही हिंदी काव्यपंक्तीचा विचार समरूपता म्हणून करता येईल.छीपे के घरि जनमु दैला गुरु उपदेसु भैला ।संतन के परसादि नामा हरि भेटुला ।।*राम माता राम पिता राम सबै जीव दाता ।भणत नामईयौ छीपो कहै रे पुकारि गीता ।।*आत्मा अंगि लगाइ, सेविलै सहज भाइ ।भणत नामईयौ छीपोअमृत पीजैया काव्यातील अनुभवांची समरूपता जातीय स्तरांमुळे त्यांच्या वाट्याला आलेल्या असमान वर्तणुकीचा आणि तत्सम दुःखाचा संदर्भ देत नामदेव करतात. यातून तत्कालीन समाजात जातीय स्तर किती प्रभावीपणे मानले जायचे, हे स्पष्टपणे जाणवते. म्हणूनच पुढे याच नामदेवांनी आध्यात्मिक लोकशाहीचा स्वीकार करून तत्कालीन जातीपातींच्या संतांना भागवत धर्माच्या परिवारात आणण्याचे महत्त्वाचे कार्य केले.मागील विवेचनात एक मुद्दा आला होता, तो असा की संत नामदेव उत्तरेकडे गुजरात, माळवा, संयुक्त प्रांत या मार्गाने जायला निघाले. या प्रांतांतून प्रवास करताना स्थानिकांशी संवाद साधण्यासाठी आणि त्यांच्यापुढे भक्तीचे माध्यम ठेवताना संत नामदेवांनी जी हिंदी काव्यरचना केली आहे, ती त्यांच्या मूळ मराठी काव्याचा अनुवाद होती की तो अनुभव घेऊन त्या त्या प्रांतातील सामान्य माणसाला भक्तिप्रवण करणे यासाठी त्यांनी केलेली वेगळी रचना होती? तर याचे उत्तर शोधताना दुसरे तथ्य हाती येते. संत नामदेवांनी आपल्या मूळ मराठी काव्याला जसेच्या तसे हिंदीत आणले नाही. ते शक्यही नव्हते. तर, आपल्या मूळ अनुभवाला किंवा मूळ रचनेला समोर ठेवून त्या त्या ठिकाणच्या जनसामान्यांना आपल्याकडे भक्तीच्या माध्यमातून ओढण्यासाठी त्यांची ही हिंदी रचना होती, हे नाकबूल करून चालणार नाही. या प्रवासात त्यांच्यातील सगुणोपासक ते निर्गुणोपासक होण्यापर्यंतचा त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वात झालेला बदल हाही या काव्याच्या प्रकटीकरणात दिसून येतो.सुलतानाच्या हट्टापायी संत नामदेवांनी मेलेली गाय जिवंत केल्याची चमत्कारकथा किंवा प्रसंग त्यांच्या चरित्रात आपण वाचतो. हा प्रसंग त्यांच्या हिंदी काव्यातसुद्धा जसाच्या तसा व्यक्त होतो -सुलातानु पूछै सुनु बै नामा ।देखऊ राम तुमारे कामा ।।नामा सुलाताने बाधिला ।देखऊ तेरा हरि विठुल ।।संत नामदेव मुळात विठ्ठलभक्त. पंढरपूरचे उपास्य दैवत पांडुरंग किंवा विठ्ठल हे नाव त्यांच्या रक्तात भिनले होते. विठ्ठल कोण, त्याची महती काय आहे, त्याचे सांस्कृतिक महत्त्व काय आहे, हे महाराष्ट्रातल्या सामान्य माणसाला ठाऊक आहे; पण हे महाराष्ट्राबाहेर म्हणजे गुजरात, माळवा, राजस्थान या प्रांतांत या दैवताची ओळख कुणालाही नाही. संत नामदेवांना तर भक्तीच्या मार्गाद्वारे त्या त्या प्रांतातील जनसामान्यांपर्यंत पोहोचायचे होते. त्यासाठी देशपातळीवरील कोणतेतरी उपास्य दैवत गरजेचे होते. याशिवाय उत्तर भारतात फक्त राम आणि कृष्ण हीच दैवते सर्वसामान्यांच्या श्रद्धेचा भाग होते. म्हणूनच संत नामदेवांनीसुद्धा तीच दैवते आपल्या भक्तीच्या आणि काव्याच्या केंद्रस्थानी ठेवली. याचा अर्थ ते विठ्ठलापासून दूर गेले होते, असे मुळीच नाही. तर या बदलत्या स्थानांमुळे त्यांना आपल्या दैवतांमध्ये गरजेनुसार बदल करावा लागला. शेवटी संत नामदेव हे वैष्णवच होते. राम काय, कृष्ण काय ही दोन्ही दैवते शेवटी एका विष्णूचीच रूपे होती. त्यांनी इकडे शिवभक्ती केली नाही, तर ते तेथेही वैष्णव म्हणूनच रमलेले दिसतात. जेव्हा त्यांना विठ्ठलाची आतून आर्त हाक ऐकू येते तेव्हा ते पंजाबीत किंवा गुरुमुखीतसुद्धा विठ्ठलाचा ‘बीठलु’ करून आपल्या मूळ दैवताला साद घालतातच.संत नामदेवांच्या काही अभ्यासकांच्या आणि टीकाकारांच्या मते, त्यांच्या हिंदी काव्यात विठ्ठलाच्या नामापेक्षा रामनाम अधिक प्रमाणात आहे, कृष्णाचाही उल्लेख अधिक दिसतो. या टीकेला आपण याआधीच उत्तर दिले आहे. त्या उत्तराची येथे पुन्हा पुनरावृत्ती करता येईल. आणि ती म्हणजे - संत नामदेवांनी आपल्या काव्यात कृष्णाचे आणि रामाचे चरित्रलेखन केलेले आहे. त्यामुळे त्यांनी उत्तरेत गेल्यानंतर रामाचा आणि कृष्णाचा उल्लेख आपल्या काव्यात करणे हे फारसे आश्चर्याचे वाटत नाही. याशिवाय त्यामागचे आणखी एक कारण देता येईल ते म्हणजे, संत नामदेवांना त्या त्या प्रांतात भागवत धर्माचा प्रसार करायचा होता. त्यामुळे तेथील दैवताला आपल्या काव्यात स्थान देऊनच हा प्रसार करणे त्यांना अत्यंत गरजेचे वाटत असावे. काही का असेना, संत नामदेवांनी हिंदी किंवा पंजाबी भाषेत काव्यनिर्मिती केली असली तरी ती ‘आपुला ठावो न सांडिता’ ती केली आहे, असेच म्हणावे लागेल.लेखक ९७व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष आणि महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळाचे नागपूरस्थित अध्यक्ष आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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