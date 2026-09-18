Premium|Sant Namdev literature : बहुजनांच्या भाषेतून फुललेले संत नामदेवांचे काव्यविश्व आणि जीवनतत्त्वज्ञान

डॉ. रवींद्र शोभणेसंत नामदेवांनी आपल्या काव्यात तत्कालीन सुभाषितांचा वापर यथार्थपणे केला आहे, हे विधान यापूर्वी आलेले आहेच. संत नामदेव हे भावकवी असल्यामुळे त्यांच्या पंक्तींकडे आधी ‘काव्य’ म्हणून पाहणे आणि त्या स्वीकारणे महत्त्वाचे वाटते. त्यातील काव्य हे अस्सल प्रतीचे असल्यामुळेच पावणे आठशे वर्षांनंतरसुद्धा त्यातील काव्य हे आजही तेवढे महत्त्वाचे आणि बावनकशी आहे हे मान्य करावेच लागते.संत नामदेवांनी काव्याच्या क्षेत्रात हाताळलेल्या विविध प्रकारांकडे पाहिले असता, त्यांच्या साहित्यामध्ये केवळ संख्यात्मक भरच नाही तर दर्जात्मक समृद्धीही दिसून येते. त्यांनी आपल्या काव्यातून वाङ्मयीन वैभव अत्यंत समृद्ध आणि प्रभावी रीतीने व्यक्त केले आहे. त्यांच्या काव्यातीलरसात्मकता आणि सुभाषितवजा भाषा यांमुळे सामान्य रसिक-वाचकांप्रमाणेच जाणकारसुद्धा प्रभावित झाल्याशिवाय राहत नाहीत. काव्यातील किंवा साहित्यातील सुभाषितवजा भाषा, जीवनविषयक तत्त्वज्ञान, जीवनविषयक आदर्श या वैशिष्ट्यांचा विचार करता, तशाच प्रकारची सर्व वाङ्मयीन वैशिष्ट्ये जागतिक साहित्यातही आपल्याला आढळतात. मराठी संतकाव्यात तर या सर्वच वैशिष्ट्यांची प्रचिती आपल्याला येते. संत तुकाराम, संत ज्ञानेश्वर आणि संत नामदेवांच्या काव्यात ही वैशिष्ट्ये वारंवार आढळतात, कारण या संतांनी आपले लेखन तत्कालीन बहुजनांच्या भाषेत केले. बहुजनांच्या ओठांवर असलेली भाषा, शब्द त्यांच्या काव्यात सहजपणे आले. .त्या रचना कानांवरून गेल्याबरोबर तत्कालीन श्रोते, रसिकांना स्वानुभावांचा प्रत्यय येऊ लागला. म्हणूनच त्या रचना समाजातील खालच्या स्तरापर्यंत सहजपणे पाझरत गेल्या. त्या रचना त्यांच्या जीवनाच्या घटक झाल्या. संत तुकारामांचे अभंग इंद्रायणीत बुडविण्याची शिक्षा तत्कालीन स्वयंघोषित धर्माचार्यांनी दिल्यानंतरसुद्धा त्यांचे अभंग इंद्रायणीत तरले, असा प्रवाद आपण ऐकतो. त्यामागील सत्य वेगळे, म्हणजे तुकारामांचे अभंग इंद्रायणीत तरले नाहीत, तर ते लोकगंगेत तरले. तुकारामांच्या काळातील स्वतःला प्रतिभावंत म्हणवून घेणाऱ्या काही कवींच्या रचनासुद्धा तत्कालीन समाजातील सामान्य माणसांपर्यंत पोहोचल्या नाहीत. कारण त्यात सामान्य माणसांच्या जगण्याचे प्रतिबिंब कुठेही दिसत नव्हते. ग्रंथनिष्ठा आणि ग्रंथप्रामाण्य हाच त्यांच्या लेखनाचा पाय होता. विचारांचा हाच धागा एकोणीसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धाच्या संदर्भात जोडता येईल. महात्मा जोतिराव फुलेंचे लेखन तत्कालीन साहित्यशास्त्रानुसार अमान्य केले गेले होते. ‘मराठीचा मी शिवाजी आहे’ असे इंग्रजीत सांगणाऱ्या शास्त्री पंडितांच्या मराठीची आज काय स्थिती आहे, हे आपल्याला न सांगताही दिसून येते.कवी किंवा लेखक आपल्या लेखनात अशा सुभाषितांचा, प्रभावी भाषेचा, वाक्प्रचारांचा, म्हणींचा, त्यातून व्यक्त होणाऱ्या जीवनसत्याचा अवलंब का करतो, हा प्रश्नही येथे चर्चिला जाणे महत्त्वाचे ठरावे. आज आपण साहित्यासंबंधी जीवनाशी संलग्न असलेल्या व्याख्येचा वारंवार उच्चार करतो, तो म्हणजे - ‘साहित्य हे जीवांचे प्रतिबिंब आहे’. येथे प्रतिबिंब या शब्दाऐवजी जीवनावरचे भाष्य, जीवनच उलगडून दाखविणारी निर्मिती म्हणजे साहित्य, असे म्हटले तर ते गैर होणार नाही. प्रतिबिंबात मुळातले सुलटे बिंब उलटे दिसते, हेही लक्षात घ्यावे लागेल. म्हणूनच स्वानुभवांची प्रचिती, पुनःप्रत्यय आत्मानुभूतीच्या पातळीवर वाचकांना देणे, ती देताना रचनाकाराचा जीवनविषयक दृष्टिकोन त्यात प्रतीत होणे, या बाबी गरजेच्या असतात.संत नामदेवांचा साहित्यविषयक आणि भाषाविषयक दृष्टिकोन आजही तेवढाच प्रभावी का वाटतो? आणि ज्ञानेश्वरीतील भाषा आजही सामान्यजनांना अवघड किंवा दुर्बोध का वाटते, याबद्दलचे मत मांडता येईल. ज्ञानेश्वरी हा ग्रंथ तत्त्वज्ञानपर आहे. यातील भाषेचा पायाच हा मुळात संस्कृत भाषेतून घडला आहे. शिवाय भगवद्गीतेतील तत्त्वज्ञान कितीही सोप्या भाषेत (सामान्यजनांचा विचार करून) सांगण्याचा प्रयत्न केला तरी त्यातील काठिण्यपातळी फार खाली आणता येत नाहीच. पण त्याच ज्ञानेश्वरांच्या इतर लेखनाची (चांगदेव पासष्टी, अमृतानुभव, अभंग, विराण्या, हरिपाठ इत्यादींमधील) भाषा पाहिली, तर ती आजच्या भाषिक स्वरूपाशी नाते सांगणारी ठरते. तसेच संत नामदेवांनी आणि त्यांच्या समकालीन आणि नंतरच्याही संतकवींनी वापरलेली भाषा तेव्हाही सामान्यजनांना आकळणारी होती आणि आजही ती तेवढ्याच प्रमाणात आकळली जाते. मग ते सावता माळी घ्या, गोरोबा घ्या, नरहरी सोनार घ्या, चोखामेळा घ्या किंवा काळाची मोठी उडी घेऊन पुढे यायचे म्हटले, तर संत तुकारामांची भाषा घ्या, काव्यगत भाषा आणि साहित्यविषयक वैशिष्ट्ये घ्या किंवा तत्त्वज्ञान घ्या - काळाच्या परिघावर भाषेत फार फरक पडला आहे असे दिसत नाही..Premium|War and Peace Philosophy : युद्ध थांबवण्याचे स्वप्न; युरोपीय विचारवंतांच्या शांततेच्या संकल्पनांचा वेध.महानुभाव पंथ संत नामदेवांच्या जवळजवळ शतकभर आधीचा पंथ आहे. पण महानुभावांच्या साहित्याची भाषा मात्र आज आकळताना निश्चितच अडचणी येतात. ती भाषा फक्त तेव्हाचीच वाटते, तर संत साहित्याची भाषा जशी तेव्हाची वाटते तशीच ती आजचीही वाटते. कदाचित हाच मुद्दा समोर ठेवून डॉ. भांडारकर म्हणतात तेही लक्षात घ्यायला हवे - ‘The date assigned to the birth of Namadev is Shak 1192 that is, 1270 A.D. This makes him a contemporary of Jnandev the auther of Jnandevi, which was finished in 1290 A.D. But the Marathi of the latter work is decidely archaic while the Namadeva’s writings has a considerably more modern appearance.’ (डॉ. अ. ना. देशपांडे यांच्या प्राचीन मराठी वाङ्मयाचा इतिहासमधून उद्धृत, व्हीनस प्रकाशन, १९९६ दुसरी आवृत्ती, पान क्र. ३२)या विधानातून डॉ. भांडारकरसुद्धा संत नामदेवांची भाषा ज्ञानेश्वरीच्या भाषेच्या तुलनेत आधुनिक किंवा अलीकडची वाटते, अशा आशयाचे विधान करतात. हे आता सर्वत्र मान्य झालेले आहेच. कारण ते भाषेच्या या भेदाचा विचार करताना ज्ञानेश्वरांचे इतर लेखन विचारात घेत नाहीत. म्हणून एक विधान असेही करता येईल, की ज्ञानेश्वरीतील भाषेचा अपवाद वगळता मराठी संतकाव्यातून व्यक्त होणारी वाङ्मयीन, सांस्कृतिक मूल्ये ही आजच्या वाङ्मयीन मूल्यांची पूर्वपीठिका आहे. त्यातही संत नामदेवांच्या साहित्यातून ती अधिक प्रभावीपणे आणि दूरदृष्टीने व्यक्त झालेली आहेत.सुभाषितवजा भाषा हा संत नामदेवांच्या साहित्यातील एक गुण आहे असे दिसते. पुढील अभंगातून याची प्रचिती येते -ज्यासी विन्मुख संसार ।तो मोक्षाचा विचार ॥१॥आम्ही पंढरीचे लाठे ।नवजो वैकुंठीचे वाटे ॥२॥सांडोनी पंढरीची वारी ।मोक्ष मागतो भिकारी ॥३॥जन्मोजन्मींचा आळसी ।तो मुक्तीतें अभिलाषी ॥४॥ताट ओगरिलें निकें ।सांडोनी कोण जाय भिके ॥५॥जो कां नेणे नामगोडी ।तो मुक्तीतें चरफडी ॥६॥नामा म्हणे विष्णुदासां ।झणीं भ्याला गर्भवासा ॥७॥आपण आता जे करू, मांडू तेच पुढे या वारकरी संप्रदायांत रूढ होईल, ही जाणीव संत नामदेवांना पुरेपूर होती. जी वाट पुरेशी स्पष्ट झाली नव्हती, त्या वाटेवर संत नामदेव येऊन उभे राहिले होते. या वाटेवर एकाच वेळी त्यांना भाक्तिसंप्रदाय, काव्य, कीर्तनपरंपरा, आध्यात्मिक लोकशाही, समाज प्रबोधक आणि भागवत धर्माचे संस्थापक अशा अनेकविध भूमिकांतून जायचे होते. त्यामुळे अध्वर्यूत्वाचा मान जरी त्यांना मिळणार होता, तरी पुढील सगळ्या प्रवासाचे बरे-वाईट श्रेयसुद्धा त्यांच्याच वाट्याला येणार होते. त्यामुळे मोठी जबाबदारी त्यांच्यावर पडत होती आणि या जबाबदारीची जाणीव त्यांना पुरेपूर होती. म्हणूनच त्यांनी अभंग छंदाची मांडणी केली. आपण मराठी काव्यात नवे काही रुजवत आहोत अशी जाणती भूमिका घेऊन केशवसुतांनी आधुनिक काव्याच्या आणि पुढे मर्ढेकरांनी नवकाव्याच्या काळात जी कामगिरी केली, त्या कामगिरीचे पूर्वरूप म्हणजे संत नामदेवांचे वाङ्मयीन कार्य होय. या विधानाचा अर्थ नीट समजून घेणे आवश्यक आहे. त्यांच्यापेक्षा वयाने ज्येष्ठ असलेले तत्कालीन संतसुद्धा त्यांना वाट पुसत पुढे निघाले होते, हेही वास्तव आपण नाकारून चालणार नाही. असे संत म्हणजे संत सावता माळी (इ.स. १२५०), जनाबाई (इ.स. १२६०) आणि संत गोरोबा कुंभार (इ.स. १२६७) हे होत. यांनी संत नामदेवांचाच आदर्श घेत आपला प्रवास सुरू केला होता हेही नाकारून चालत नाहीच. म्हणून सर्वसामान्यांच्या डोक्यावरून जाईल अशी संस्कृतप्रचुर किंवा तत्त्वज्ञानपर जड भाषा या भक्तिपंथात चालणार नाही, याची जाणीव संत नामदेवांना त्यांच्या तरुणपणीच झाली होती. त्यासाठी त्यांनी आपल्या पूर्वसुरींचे साहित्य, काव्य (आर्ष काव्ये, पुराणेसुद्धा) अभ्यासले होते. त्या अभ्यासातून त्यांची साहित्यविषयक भाषा आणि दृष्टी तयार झाली होती. मराठीतले सगुण भक्तीत रमलेले संत नामदेव जेव्हा पंजाबात जातात तेव्हा तिथे ते निर्गुण भक्तीचेही उपासक होतात. हा त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वातील लवचीकपणासुद्धा लक्षात घेण्याजोगा आहे..संत नामदेव हे विचारांनी जसे उदारमतवादी होते तसेच त्यांची साहित्यविषयक बैठक सर्वसमावेशक अशीच होती. अमुक एक विषय किंवा प्रकार आपल्याला वर्ज्य आहे, ही त्यांची कधीही भावना नव्हती. म्हणूनच कौसल्या-कैकेयीच्या डोहाळ्यांपासून तर मुक्ताबाईच्या समाधीपर्यंतचे चित्रण त्यांच्या वाणीतून त्याच उत्कटभावाने व्यक्त होते. त्यांच्या काव्याची भाषा इतकी लवचीक आहे, की कदाचित एवढी लवचीकता कुणा संत कवींच्या काव्यात विरळाच दिसून येईल. याला कारण वर्ण्यविषयांची विविधता. ही असली विविधता त्यांच्यानंतर फक्त संत एकनाथांच्या साहित्यामध्येच दिसते. त्यादृष्टीने संत एकनाथ हे त्यांचे पहिले अनुयायी ठरतात, असे म्हटले तर ते वावगे होणार नाही.तत्कालीन बहुजन समाजाची स्पंदने आपल्या लेखणीतून टिपणारे, जनसामान्यांची बोली आपल्या काव्यातून मांडणारे कवी म्हणून संत नामदेवांना त्याकाळी कमी वयातच तत्कालीन समाजाने स्वीकारल्याचे चित्र दिसते. एकीकडे प्रतिभावंत योगी म्हणून नेवाशाच्या भूमीत आपली ओळख पटवून देणारे ज्ञानेश्वर वयाच्या सोळाव्या वर्षी पुढे येतात आणि त्याच वेळी वयाच्या विशीत असलेले संत नामदेव पंढरपुरात कीर्तनाची पताका फडकवणारे म्हणून पुढे येतात. त्या दोघांच्या भेटीतून, मैत्रीतून हा भागवत धर्म उदयास येतो, ही घटना खूप अर्थपूर्ण अशी आहे. भक्तिपंथाच्या, संत काव्याच्या आणि विठ्ठलाच्या आराधनेच्या दृष्टीने आपल्याला ठोस असे काही या भूमीत रुजवायचे आहे, ही सार्थ जाणीव त्या दोघांच्याही मनात कायम होती. पण दुर्दैवाने त्यानंतर पाच-सहा वर्षांतच संत ज्ञानदेवांना आणि त्यांच्या बांधवांना तत्कालीन धर्मपीठाच्या जाचाला कंटाळून समाधी घ्यावी लागली. ही घटना त्याकाळी वारकरी पंथातील विठ्ठलभक्तांसाठी प्रचंड धक्कादायक होती. काळीज पिळवटून टाकणारी होती. त्याचाच परिणाम म्हणून पुढे लवकरच बहुजन समाजातील हा विठ्ठलभक्त संत नामदेवांच्या मागे भक्कमपणे उभा राहिला. त्यांनी हे नेतृत्व आनंदाने स्वीकारले. त्या नेतृत्वात सुरू झालेला भागवत धर्माचा हा प्रवास त्यांच्या अनुपस्थितीत जवळजवळ वीस ते पंचवीस वर्षे अव्वल मुस्लिम राजवटीतसुद्धा कशालाही न जुमानता तेवढ्याच ठामपणे उभा राहिला. किंबहुना विस्तारत राहिला. त्यांचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे भक्तिमार्गापेक्षाही संत नामदेवांनी रुजवलेली सर्जनाची वाट. या सर्जनाच्या वाटेवर पुढील परंपरा विकसित होत राहिली.तत्कालीन समाजातील म्हणींचा, वाक्प्रचारांचा अतिशय प्रभावी असा उपयोग संत नामदेवांनी आपल्या काव्यात केलेला होता. त्यामुळे ते त्या समाजाला आपलेसे वाटू लागले होते. आपल्याच मनातले सांगणारा कवी-लेखक आपल्याला अधिक जवळचा वाटतो; तोच भाव तत्कालीन जनांमध्ये संत नामदेवांप्रति होता. भक्ती आणि वाङ्मयीन गुण यांनी युक्त असलेल्या त्यांच्या रचनांचा विचार करता पुढील रचना विचारात घ्यावी लागते -परिससी लोह लागती ते कनकचि होती ।तया मागील ते गती बोलो नये ।।आड ओहोळ वाहती ते गंगेसि मिळती ।त्या मागील ते गति बोली नये ।।काक विष्ठा करिती तेथे पिंपळ होती ।तया मागील गति बोलो नये ।।किंवा -कुश्वळ भूमीवरी उगवली तुळसी ।अपवित्र तियेसी म्हणून नये ।।दासीचिया पुत्रा राज्यपद आले ।उपमा मागील देऊ नये ।।.लोकव्यवहाराच्या बोलीतील उपमा, दाखले, रूपके साहित्यात कशी वापरायची; ती कुठे, कशी वापरल्यामुळे सर्वसामान्यांना आपलीशी वाटतील याचा विचार संत नामदेवांनी आपल्या निर्मितीत सातत्याने केलेला आहे. त्यामुळे त्यांची काव्यनिर्मिती, कीर्तनपरंपरा जनमानसात रुजायला फार वेळ लागला नाही. उलट ती त्यांच्या उत्तर भारतातल्या वास्तव्यातसुद्धा मराठी संतांनी आपल्या काव्यातून अधिक प्रभावीपणे व्यक्त करीत त्यांचा आदर्श पाळण्याचा व समोर नेण्याचा कसोशीने प्रयत्न केला.संत नामदेवांनी आपल्या काव्यात तत्कालीन सुभाषितांचा वापर यथार्थपणे केला आहे, हे विधान यापूर्वी आलेले आहेच. त्याची काही उदाहरणे येथे उद्धृत करता येतील -नामा म्हणे कीर्तन करिताति सांग ।परि प्रेमाचे ते अंग आणिता न ये ।।***कोटी कोटी ब्रह्मांडे एक एक्या रोमी ।व्यापोनिया व्योमी वर्ततसे ।।***सहज मळले धुता सुद्धा होय ।बिबयाचा काय डाग जातो ।।अशी सुभाषितवजा वाक्ये किंवा पंक्ती संत नामदेवांच्या काव्यात आपल्याला ठिकठिकाणी सापडतात.संत नामदेव हे भावकवी असल्यामुळे त्यांच्या पंक्तींकडे आधी ‘काव्य’ म्हणून पाहणे आणि त्या स्वीकारणे महत्त्वाचे वाटते. त्यातील काव्य हे अस्सल प्रतीचे असल्यामुळेच पावणे आठशे वर्षांनंतरसुद्धा त्यातील काव्य हे आजही तेवढे महत्त्वाचे आणि बावनकशी आहे हे मान्य करावेच लागते.लेखक महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळाचे नागपूरस्थित अध्यक्ष आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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