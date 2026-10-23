Premium|Sant Namdev in Punjab : विठ्ठलनामे भरीं तिन्ही लोक

डॉ. रवींद्र शोभणेफक्त एक संत नामदेव सोडले तर आपल्या जीवनाची इतकी वर्षे अशी महाराष्ट्राबाहेर घालवून भागवत धर्माचा प्रसार आणि प्रचार केवळ पंजाबातच नव्हे, तर उत्तर भारतातील इतर प्रांतांतसुद्धा प्रचंड निष्ठेने करणारे दुसरे कोणते संत होते? अभ्यासकांना अभ्यासाचा, त्यांच्या मतप्रतिपादनाचा अधिकार आहे, पण तो अधिकार वापरताना किंवा त्यांच्या आधारावर मते मांडताना कुणा प्रतिभावंतांचा, आद्यपुरुषाचा अधिक्षेप होऊ नये एवढा विवेक अपेक्षित आहे. संत नामदेवांचे पंजाबात वीस वर्षे वास्तव्य होते. त्या वास्तव्यात त्यांनी गुरुमुखीत ज्या रचना केल्या त्यापैकी एकसष्ट अभंग किंवा रचना शिखांच्या गुरू ग्रंथसाहिबात समाविष्ट केलेल्या आहेत. पंजाबात वीस वर्षांच्या वास्तव्यानंतर ते महाराष्ट्रात परत आले आणि त्यानंतर त्यांनी पंढरपूरला विठ्ठलाच्या पायाशी समाधी घेतली, अशी त्यांच्या उत्तर आयुष्यासंबंधीची कथा आहे. वरवर दिसणारी ही साधी कथा वाटते, पण या कथेतील काही गुंते आणि काही वळणे लक्षात घेतली, तर पुढील विवेचन अधिक सोपे होईल. यासंबंधीचा एक लेख याच मालेत बीठल बिनु संसार नही (ता. ९ मे) या शीर्षकाखाली लिहिला गेला आहे. याचा अर्थ हा लेख म्हणजे त्या लेखाची पुनरावृत्ती होय असेही नाही. तर या लेखात पंजाबीत संत नामदेव कसे प्रकट झाले आहेत, त्यांना पंजाबी किंवा गुरुमुखी भाषेने कसे स्वीकारले, पंजाबी समाजाने कसा त्यांचा स्वीकार केला, ‘जनमसाखीत’ त्यांचा विचार कसा केला गेला आणि मूळ नामदेव हेच खरे संत नामदेवच होते, याबद्दलचा विचार अध्याहृत आहे. विठ्ठलनामाचा, पर्यायाने भागवत धर्माचा प्रसार सर्वत्र करायच्या भावनेने भारावलेले संत नामदेव आपल्या गुरूच्या - विसोबा खेचरांच्या - आज्ञेने सर्वत्र विठ्ठलभक्तीची पताका फडकवीत उत्तर भारतात भ्रमंती करीत होते. ‘सुखाचे सुखरूप घेऊन जा तरी । विठ्ठलनामे भरी तिन्ही लोक ।।’ अशी विसोबा खेचरांची जणू त्यांना आज्ञा होती.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा .Premium|Caregiver Stress : वृद्धसंगोपन आणि तणाव.संत नामदेवांच्या उत्तर भारतातील प्रयाणासंबंधी काही मतभेद असले तरी संत नामदेव पंजाबात वीस वर्षे मुक्कामाला होते, यात फारसे दुमत नाही. दुमत आहे, ते संत नामदेव पंजाबात थेट गेले की गुजरात, माळवा, सौराष्ट्र, राजस्थान या मार्गाने (अर्थात मुक्काम करीत) गेले यामध्ये. मुख्य दुमत आहे, ते पंजाबातील नामदेव आणि महाराष्ट्रातील नामदेव हे एक की वेगवेगळे. यातील पहिल्या दुमतासंबंधी विचार मांडताना एक मुद्दा असा मांडावासा वाटतो, की संत नामदेव हे गुजरात, माळवा, सौराष्ट्र, राजस्थान या मार्गानेच गेलेले असावेत. त्यांनी उत्तर भारताच्या प्रयाणाला सुरुवात केलेली असणार ती इ.स. १३२५-२६च्या आसपास. याला साक्ष आहे ती त्यांची हिंदी काव्यरचना. कारण त्यांची हिंदी काव्यरचना आणि पंजाबी काव्यरचना यात भाषेचा मुलभूत भेद आहे हे त्यांच्या रचना वाचल्यावर लक्षात येते. पुढचा दुमताचा मुद्दा आहे तो पंजाबातील नामदेव आणि महाराष्ट्रातील नामदेव. नामदेवांच्या अनेकत्वासंबंधीची चर्चा संत साहित्यात आणि विशेषत्वाने संत नामदेवांच्या चरित्राच्या अनुषंगाने झालेली आहेच. नामा, केशवदास नामा, विष्णुदास नामा, नामा यशवंत, नामा पाठक अशा विविध नाममुद्रांत संत नामदेवांचे म्हणून काही अभंग दिसतात, याचाही उल्लेख याआधी केला आहे. कदाचित याच मुद्याचा फायदा घेत डॉ. अ. का. प्रियोळकर यांनी १९३७मध्ये विविधज्ञानविस्तारमध्ये ‘शिखांच्या आदिग्रंथातील नामदेव’ या नावाची लेखमाला लिहून ‘पंजाबामध्ये गेलेले नामदेव हे आपल्याकडील आद्य नामदेव नसून त्यांचाच अनुयायी म्हणविणारा व नामदेव असे आपल्या गुरूचे नाव धारण करणारा नामदेवांचा पंजाबी प्रशिष्य असावा’, अशी जोरदार मांडणी केली आहे. त्यांच्या या मांडणीला डॉ. म. गो. बारटक्के यांनी तर्कशुद्ध आणि सप्रमाण उत्तर देत त्यांची ही मांडणीच उधळून लावली.संत नामदेवांच्या जन्मासंबंधी महाराष्ट्रात आणि पंजाबात वेगवेगळ्या सनावळ्या मानण्यात येतात. महाराष्ट्रात संत नामदेवांचा जन्म शके ११९२ म्हणजे कार्तिक शुद्ध एकादशी (रविवार, ता. २६ ऑक्टोबर १२७०) झाला होता असे मत सर्वमान्य आहे. नामदेवांच्या पंजाबी चरित्रकाराने तो काळ संवत १४२० फाल्गुन शुद्ध पंचमी (रविवार, ता. ८ फेब्रुवारी १३६४) असा दिला आहे. संत नामदेवांच्या या दोन जन्मतारखांचा मेळ कसा घालायचा, असा प्रियोळकरांचा प्रश्न आहे. बाबा पूरणदास यांनी लिहिलेल्या नामदेवांच्या जनमसाखीतसुद्धा त्यांचा जन्मकाळ संवत १४२० फाल्गुन शुद्ध पंचमी (रविवार, ता. ८ फेब्रुवारी १३६४) असाच दिलेला आहे. या आधारावर पंजाबातील संत नामदेव वेगळे होते असा दावा डॉ. प्रियोळकर करतात. हे नामदेव मुळातले पंजाबातलेच, तर त्यांच्या माता-पित्यांची नावेसुद्धा वेगळी ठरतात आणि हा सगळा प्रकारच काहीसा हास्यास्पद आणि एककल्ली स्वरूपाचा वाटतो. त्यामुळे डॉ. प्रियोळकरांचा हा अट्टाहास बाजूला सारूनडॉ. म. गो. बारटक्के जी मांडणी करतात, ती सर्वमान्य आणि वास्तव स्वरूपाची वाटते. ही मांडणी मान्य करून संत नामदेवांचे संतकवी म्हणून पंजाबात कसे व्यक्तिमत्त्व आहे याविषयी विचार करता येतो.शिखांचे पाचवे गुरू अर्जुनदेव किंवा अर्जुनसिंह यांनी आपल्या धर्मग्रंथात इतर धर्मीयांच्या वचनांना स्थान मिळू नये म्हणून आदिग्रंथाची रचना केली. ती रचना करताना परंपरेने ज्या संतवचनांचा संग्रह करण्यात आला होता, त्यातच संत नामदेवांची ६१ पदे अंतर्भूत केलेली आहेत. अर्थात शिखांचे आद्यगुरू श्रीनानकदेव यांच्या काळापासून या पदांना मान्यता मिळून प्रामाण्याची पावती मिळाल्याने श्रीअर्जुनदासांनी (अर्जुनसिहांनी) आपल्या धर्मग्रंथात संत नामदेवांच्या त्या पदांना स्थान दिले. याचाच अर्थ ही पदे श्रीगुरू नानकांपासून पंजाबमध्ये लोकप्रिय झालेली असावीत, असे मानायला हरकत नाही. पंजाबात संत नामदेवांना त्यांच्या मूळ महाराष्ट्रीय चरित्रापासून स्वीकारलेले आहे, हेही येथे नमूद करणे आवश्यक आहे. मराठीत त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाबद्दल, त्यांच्या काव्याबद्दल, त्यांच्या जीवनातील चमत्कारांबद्दल ज्या ज्या आख्यायिका प्रसिद्ध आहेत किंवा लोकमानसात रुजलेल्या आहेत, त्या सगळ्याच पंजाबातसुद्धा कमी अधिक फरकाने लोकमानसात रुजलेल्या आहेत, असे दिसते. त्यामुळे यासंबंधीच्या रचना जणू अनुवाद केल्याप्रमाणे मूळ आशयासह व्यक्त होतात..आपण शिंपी जातीत जन्म घेतल्याबद्दल संत नामदेवांच्या मनात सतत खंत होती. अर्थात ही ही खंत असण्याची कारणे तत्कालीन सामाजिक जातिव्यवस्था हेच सांगता येईल. हा अनुभव तत्कालीन बहुतेक बहुजन समाजातील संतांच्या वाट्याला आलेला आहे.सिंपियाचे कुळी माझा जन्म झाला ।परि हेतू गुंतला सदाशिवी ।।***नामा म्हणे तैसा जातीचा मी सिंपी ।उपमा जातीची देऊ नये ।।***आम्ही दीन सिंपे यातिचे ते हीन ।दे माझे ठेवणे केशीराजा ।।***बहु अपराधी जाणा यातिहीन ।पतितपावन पांडुरंगा ।।संत नामदेवांच्या या भावनांचे पडसाद किंवा प्रतिबिंब हिंदी आणि पंजाबी भाषेत कसे पडले आहे ते पाहण्यासारखे आहे.ऐसा अधमु अजाति नामदेउ ।तउ सरनागति आइअले ।।***हीनडी जात मेरी जादम राइआ ।छीपेके जनमि काहे कउ आइआ ।।***हीन दीन जाती मेरी पंढरीके राया ।ऐंसा तुमने नामा कायकु बनाया ।।आजच्या जातिव्यवस्थेच्या संदर्भात विचार केला तर आज संत नामदेवांच्या जातीचा म्हणजेच शिंपी जातीचा उल्लेख बहुजन किंवा ओबीसी असा केला जातो. ही जात हीन दर्जाची आहे असा विचार आज कोणी करीत नाही, पण संत नामदेवांनी आपल्या जातीचा उल्लेख हीन असा करावा (संत तुकारामांनीसुद्धा असा उल्लेख त्याच्या अभंगात केला आहे) यामागे तत्कालीन वर्णव्यवस्था जबाबदार आहे, हे सांगायला नकोच. जन्माने ब्राह्मण असूनसुद्धा संत ज्ञानेश्वरांना आणि त्यांच्या भावंडांना तत्कालीन धर्मव्यवस्थेने वाळीत टाकण्याचे कर्म केले तिथे संत नामदेवांच्या जातीची काय तमा! तो काळ समाजात सवर्ण किंवा उच्चवर्णीय आणि शूद्र असाच भेदभाव करणारा होता, हे जाणवते. भगवद्गीतेत जातिव्यवस्था ही कर्माच्या आधारावर निर्माण झाली आहे असे जरी सांगितले, तरी शेवटी उच्च कर्म आणि शूद्र कर्म ही तफावत त्यात होतीच. म्हणून त्याचे चटके तत्कालीन संतांना बसल्याची अनेक उदाहरणे इतिहासात सापडतात. संत नामदेव त्याला अपवाद नव्हतेच..Premium|Diwali Stock Market Rally : सणासुदीच्या खरेदीचा शेअर बाजाराला फायदा होतो का? आकडेवारीतून समोर आलेले क्षेत्रनिहाय चित्र.संत नामदेवांचे माता-पिता सामान्य परिस्थितीतील होते. वडील दामाशेटी आणि आई गोणाई; पण पंजाबात संत नामदेव हे छीपा जातीचे म्हणून त्यातून वेगळे संदर्भ तयार झाले. ‘श्रीमती गिआनी खजान सिंघजी मेंबर गुरुद्वारा कमेटी’ यांच्याकडून रचल्या गेलेल्या असली जनमसाखी स्रोमानी भगत ब्रह्मगिआनी श्रीनामदेवजी महाराज या पुस्तकातील ‘जनमपर’ या प्रकरणात (पान क्र. २६०) असे म्हटले आहे, की नामदेवांचा जन्म शिंपल्यात झाला व त्यांचे आजोबा वामदेव यांनी त्यांचे पालनपोषण केले. नामदेवांची लछमावती नावाची माता बालविधवा असून, तिच्या भक्तीवर प्रसन्न होऊन देवाने तिला पुत्र दिला. ही दंतकथा या पंजाबी लेखकाने नामदेवांचे अयोनिसंभवत्व आणि अपूर्व श्रेष्ठत्व दर्शविण्यासाठी आपल्या मनाने तयार केली आहे. (संदर्भ ः शिखांच्या आदिग्रंथातील नामदेव, श्रीनामदेवदर्शन, डॉ. म. गो. बारटक्के, पान क्र. ६०२)संत नामदेवांचे आई-वडील कापडावर ठसे उमटविणारे आणि कापड शिवणारे असल्याने इतर लोक त्यांच्या जातीचा छीपा, सिउपी, सीपी असा उल्लेख करायचे. पण पंजाबी लोकांनी त्या शब्दाचा अर्थ शिंपला असा घेऊन काल्पनिक गोष्टी लिहिल्या. मग या काल्पनिक गोष्टीत आई-वडीलसुद्धा काल्पनिकच आले. मराठीतसुद्धा संत चरित्रकार महिपती यांनी आपल्या भक्तिविजय या ग्रंथात संत नामदेव हे अयोनीज असल्याची कथा सांगितली आहे. फक्त या कथेत त्यांनी नामदेवांचे आई-वडील मूळ म्हणजे दामाशेटी आणि गोणाई असेच ठेवले आहेत. तो उल्लेख पाहता येईल -तो भीमातटी वाहत ।शिंपला अकस्मात देखिला येत ।।दामाशेटी जात जात ।घेतला तत्पर तेधवा ।। ३२ ।।उकलोनि पाहता तये क्षणी ।तो लावण्यबाळ देखिला नयनी ।।जैसे मातेच्या उदरांतुनी ।येचि क्षणी उपजले ।। ३३ ।।संत नामदेवांचा जन्म कसा झाला हे आपण या लेखमालेत पाहिले आहेच, पण महापुरुष अयोनीज म्हणूनच या जगात जन्माला येतो असा भारतीय समाजाचा समज असल्यामुळे मराठीत काय किंवा पंजाबीत काय, दोन्हीकडे संत नामदेवांच्या जन्माच्या कथा या अशाप्रकारे जन्माला आलेल्या आहेत.पंजाबी आणि मराठीमध्ये संत नामदेवांचे समान उल्लेख आलेले आहेत. त्यामुळे या दोन्ही भाषेतील काव्याचा कर्ता एकच आहे हा पुरावा त्यानिमित्ताने मिळतो. आदिग्रंथातील ६१ पदांशी अनुरूप पदे नामदेव गाथेत दिसून येतात. त्या पदांची समानता म्हणून पुढील काही उदाहरणे घेता येतील -संत नामदेवांच्या मराठीतील रचनांचा विचार केला तर त्या रचनांना समरूप ठरतील अशा काही रचना येथे पंजाबीत आलेल्या दिसतात. याचाच अर्थ महाराष्ट्रातील नामदेवच पंजाबात गेले होते, हे तेवढेच स्पष्ट होते.संत नामदेवांचे महाराष्ट्रातील आराध्य दैवत म्हणजे विठ्ठल. उत्तर भारताच्या प्रवासात त्यांच्या रचनेत आराध्य म्हणून कधी राम, कधी कृष्ण, तर कधी विष्णू अशी दैवते येतात; पण ते आपल्या लाडक्या विठ्ठलाला कधी विसरत नाहीत. त्यांचा हा विठ्ठल पंजाबात ‘बीठलु’ होतो. त्यांच्या पंजाबी रचनांमध्ये हा बीठलु आपल्या भेटीस येतो. शिखांच्या आदिग्रंथात विठ्ठलाला संत नामदेव बीठल, बीठलु, बीठुल, बीठुला अशा प्रकारच्या रूपांत आवाहन करतात..संत नामदेव चरित्रातील काही संदर्भ जसेच्या तसे शिखांच्या ग्रंथात आढळतात. ते संदर्भ जणू काही अनुवादच असावा अशा समरूपात येतात. जणू त्या शब्दांवर किंवा वाक्यांवर मराठी भाषेची छाया पडली आहे की काय अशी शंका आपल्याला येते. याचा अर्थ डॉ. अ. का. प्रियोळकरांच्या किंवा त्यांच्या मतांचा पक्ष घेणाऱ्या काही अभ्यासकांच्या अभ्यासात काही प्रमाणात आपपरभाव किंवा दुय्यम भाव दिसून येतो. त्यांना त्यांच्या कामाचे श्रेय सहसा दिले जाऊ नये अशी त्यांची मानसिकता दिसून येते. म्हणूनच भागवत धर्माच्या आद्यप्रवर्तकत्वाचा मान असेल, उत्तर भारतात जाऊन भागवत धर्माचा प्रसार आणि प्रचार केल्याचा मान असेल, तो संत नामदेवांना द्यायचा नाही. द्यायचा झालाच तर त्यात काही शंकास्पद विधाने करून किंवा काही पर्याय शोधून तो कसा देता येणार नाही, हाच विचार या टीकाकारांचा दिसतो. संत ज्ञानेश्वर, संत एकनाथ किंवा तत्सम संतकवी यांच्या कार्याची दखल ज्या गांभीर्याने आजवर घेतली गेली आहे त्या गांभीर्याने संत नामदेवांच्या कार्याची दाखल का घेतली गेली नाही? मराठीतल्या काही अभ्यासकांकडून आणि एका विदुषीकडून तर त्यांना चक्क दरोडेखोर ठरवून वाल्याचा वाल्मीकी कसा होतो, हे सांगण्याचा अजब प्रकारसुद्धा घडलेला आहे. बरे, संत नामदेवांच्या कार्याची तपासणी करताना किंवा अभ्यास करताना संत परंपरेतल्या बहुतेक गोष्टींचे, प्रकारांचे ते अध्वर्यू ठरत असताना त्यांचे श्रेय आणखी कुणाला द्यायचे हा प्रकार संत नामदेवांच्याच बाबतीत घडलेला दिसून येतो. ज्या काळात आणि राजवटीत सामान्य माणूस घराबाहेर पडायला भीत होता, आपल्या जिवाच्या भीतीने समोरच्या वास्तवाला मान तुकवीत होता, त्या काळात संत नामदेव गुजरात, सौराष्ट्र, व्रजभूमी, राजस्थान, पंजाब इत्यादी प्रांतात जातात. तेथील भाषा, लोकव्यवहार अवगत करतात, त्यांच्या जीवनात भक्तीची बीजे रुजवतात. संत नामदेव हे कधी करतात? तर, ते आपल्या वयाच्या कलत्या अवस्थेत, म्हणजेच पंच्चावन्नच्या पुढे. फक्त एक संत नामदेव सोडले तर आपल्या जीवनाची इतकी वर्षे अशी महाराष्ट्राबाहेर घालवून भागवत धर्माचा प्रसार आणि प्रचार केवळ पंजाबातच नव्हे, तर उत्तर भारतातील इतर प्रांतांतसुद्धा प्रचंड निष्ठेने करणारे दुसरे कोणते संत होते? अभ्यासकांना अभ्यासाचा, त्यांच्या मतप्रतिपादनाचा अधिकार आहे; पण तो अधिकार वापरताना किंवा त्यांच्या आधारावर मते मांडताना कुणा प्रतिभावंतांचा, आद्यपुरुषाचा अधिक्षेप होऊ नये एवढा विवेक अपेक्षित आहे.लेखक महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोशनिर्मिती मंडळाचे नागपूरस्थित अध्यक्ष आहेत.आदिग्रंथातील पदे नामदेवगाथेतील अभंग१. देवा पाहन तारीअले ६५९. समुद्री पाषाण तारीयले ।२. हउ बलि बलि जिन राम कहे १७५०. जीवे लिंबलोण करीन त्यासी ।३६. बछरे विनु गाई अकेली १०. वत्स न देख गई हंबरती ।२८. प्रणवै नामा इउ क है गीता ८१४. हा गीतेमाजी भाव सांगितला ।३८. सुरंग रंगीले हरि हरि धिआई ६९५. नामा म्हणे नामी रंगला सुरंग ।६०. रवि ऐसा रूप बखनिआ ३८५. अनंत सूर्याचे ज्योतीची निजज्योती ।(संदर्भ : तत्रैव/ पान क्र. ६०५).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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