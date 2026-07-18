Premium|Sant Namdev Ram Bhakti : विठ्ठलभक्त नामदेवांच्या अभंगांत दडलेली श्रीरामभक्तीची अद्भुत परंपरा

डॉ. रवींद्र शोभणेसंत नामदेवांची प्रकृती ही भावकवीची असल्यामुळे दीर्घ स्वरूपाच्या रचना त्यांच्या प्रकृतीत बसणाऱ्या नव्हत्या. तथापि, त्या स्वरूपाच्या काही खुणा त्यांच्या लेखनात जाणवतात. आत्मप्रत्यय किंवा आत्मानुभूती यांतून स्फुरलेले त्यांचे काव्य आहे. म्हणून त्यात जिवंतपणा, उत्कटता, वर्ण्य विषयासंबंधीचा आंतरिक जिव्हाळा आणि वाणीचा मनोज्ञ आविष्कार यामुळे त्यांचे काव्य मराठी संत साहित्याच्या उदयगिरीवर तेजाने तळपत होते. संत नामदेवांच्या लेखनातून जशी विठ्ठलभक्ती ओथंबून वाहते, कृष्णभक्ती आपल्याला आकर्षून घेते, तशीच त्यांची श्रीरामभक्तीसुद्धा आपल्याला त्यांच्या सर्वसमावेशक भक्तिमार्गाची प्रचिती देते. वारकरी संप्रदायात संत नामदेव, संत एकनाथ आणि पुढे संत तुकाराम यांनी आपल्या काव्याद्वारे श्रीरामाची भक्ती केल्याचे निदर्शनास येते. या श्रीरामभक्तीची रुजवात भागवत धर्मात संत नामदेवांनी केली, त्या अर्थाने ते या भक्तिसंप्रदायाचे जनक ठरतात. म्हणूनच त्यांच्या श्रीरामभक्तीविषयी नव्याने विचार करणे महत्त्वाचे ठरते.भारतीय मानसिकतेचा विचार केला, तर श्रीराम हा आदर्शपूजन असा देव म्हणून सर्वत्र पुजिला जातो. रामायणानुसार, ज्या काळात भारतीय समाजाला जीवनविषयक आदर्शांची गरज भासू लागली, त्या काळात प्रभू रामचंद्र जन्मला आहे. त्यांच्या आदर्शाने, त्यागाने, निष्ठेने, भक्तीने देव म्हणून ते सगळ्यांना पूजनीय ठरले. तथापि, त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाचा, देवत्वाचा प्रभाव दक्षिणेत आणि उत्तरेत अधिक प्रमाणात दिसून येतो. महाराष्ट्रापुरते बोलायचे झाले, तर पंचवटी, सीताहरण या घटना या भूमीत घडल्यामुळे त्यांचा संदर्भ रामचरित्रात तेवढाच येतो. दक्षिणेत त्यांनी रावणाशी युद्धाची तयारी करण्यात आणि वानर सैन्याची जुळवाजुळव करण्यात काही काळ घालवला. त्यामुळे त्यांचे परमशिष्य (बिभीषण, सुग्रीव, अंगद, हनुमान आदी) दक्षिणेत झाल्याची उदाहरणे समोर आहेत; आणि उत्तरेत तर त्यांचा निवासच होता. अयोध्या या उत्तरस्थित नगरीचे राजे म्हणून ते अभिषिक्त राजे होते. तथापि, संपूर्ण भारतभर त्यांचे भक्त, उपासक उदयाला येत होतेच. महाराष्ट्रात समर्थ रामदासांच्या निमित्ताने रामभक्तीचा नव्याने उदय झाला. समर्थांचा पंथ वारकरी संप्रदायापेक्षा वेगळ्या मार्गाने जाणारा होता. तत्कालीन समाजाला यवनांच्या प्रभावाला प्रतिबंध बसावा म्हणून भक्तीसोबतच शक्तीची, सामर्थ्याचीही नितांत आवश्यकता आहे, हे त्यांनी आपल्या कार्यातून, प्रवृत्तीमार्गाच्या साक्षीने पटवून दिले. अर्थात समर्थांच्या या रामदासी पंथांचा प्रभाव त्यांच्यानंतर लयास गेला हा भाग अलाहिदा. पण वारकरी संप्रदाय मात्र त्याच गतीने पुढे पुढे मार्गक्रमण करीत राहिला. अर्थात हा सगळा भाग संत नामदेवांच्या नंतर अडीचशे वर्षानंतरचा आहे. म्हणून श्रीरामभक्तीचेसुद्धा वारकरी संप्रदायात अध्वर्यूत्व द्यायचे झाले, तर ते संत नामदेवांनाच द्यावे लागेल. आणखी एक बाब या संदर्भात नोंदविणे गरजेचे आहे. ती म्हणजे संत नामदेवांनी शतकोटी अभंगांची निर्मिती करण्याचा संकल्प सोडला होता, तो वाल्मीकींच्या शतकोटी रामायणाच्या धर्तीवर होता (पुढे संतश्रेष्ठ तुकारामांनी अंगिकारला), हाही संदर्भ समजून घेणे महत्त्वाचे वाटते. .श्रीरामाच्या कथेला समोर ठेवून भारतातील विविध भाषांत ग्रंथनिर्मिती झाली. देशकालपरत्वे त्यात भर पडत गेली. त्यांपैकी हनुमान्नाटक (महर्षी वाल्मीकी/ संकलक ः दामोदर मिश्र), आनंदरामायण (महर्षी वाल्मीकी), अध्यात्मरामायण (महर्षी वेदव्यास), कंबन रामायण (तमीळ कवी कंबन), तुळशी रामायण (श्रीरामचरितमानस) (गोस्वामी तुलसीदास), एकनाथी रामायण (संत एकनाथ) अशा काही रामकथेवर आधारित रचना प्रसिद्ध आहेत.वारकरी संप्रदायाच्या वाढत्या प्रभावात आणि जनमानसातील लोकप्रियतेत एकमेव दैवत उभे होते, ते म्हणजे विठ्ठल! विठ्ठलाचे मूळ म्हणजे भगवान विष्णू. म्हणजेच दशावतारांचे मूळ. याच दशवतारांतील सातवा आणि आठवा अवतार म्हणजे अनुक्रमे राम आणि कृष्ण ही दोन दैवते. विठ्ठल कृष्णाचेच कलियुगातील रूप. त्यामुळे राम आणि कृष्ण यांच्या भक्तीचा विचार करता ती एका अर्थाने भगवान विष्णूचीच भक्ती हा भक्तीचा धागा येथे कायम दिसतो. म्हणूनच वारकरी संप्रदायात श्रीराम आणि श्रीकृष्ण या दैवतांना स्थान प्राप्त झाले आणि हे स्थान प्राप्त करून देण्याचे श्रेय संत नामदेवांकडेच जाते. पुढे हरिदासांनी आणि कीर्तनकारांनी आपल्या प्रवचनासाठी आणि कीर्तनासाठी या रामकथेचा उपयोग जनानुरंजन म्हणून करून घेतला. परिणामी, त्यातील सत्त्व, काव्यसौंदर्य बाजूला पडत गेले आणि या कथा पोटार्थी, उपयोजित कथा म्हणून समाजात स्थिर झाल्या.दक्षिण भारतात रामाच्या उपासनेचा एक पंथच उभा राहिला. भागवतातील कृष्ण आणि रामायणातील राम ही एकाच विष्णूची रूपे आहेत असे विधान वर आलेले आहेच. विष्णू ही देवता पुरातन मानली जाते. ऋग्वेदातसुद्धा तिचा उल्लेख आहे. पुराणकाळापासून विष्णूला अधिक महत्त्व मिळाल्याचे दिसून येते. त्यामुळे स्वाभाविकच दक्षिणेत विष्णूची उपासना अधिक विस्तारली. दक्षिणेतील अलवार संतांनी तिची तात्त्विक चिकित्साही केली. आठव्या शतकात आद्य शंकराचार्यांनी अद्वैत मताचा पुरस्कार केला. त्यानंतर दोन शतकांपर्यंत दक्षिणेत त्यांच्या मताचा प्रभाव राहिला. त्यानंतर मात्र दक्षिणेतील विद्वानांनी पुन्हा जुन्याच प्रस्थानत्रयीच्या आधारावर शांकर अद्वैत मतांचे खंडन करण्यास सुरुवात केली. ज्ञानापेक्षा भक्तीला अधिक महत्त्व दिले गेले. विष्णूभक्तीला तात्त्विक आधार दिला गेला. रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य, विष्णुस्वामी, निंबार्क आदी विद्वान त्यात प्रामुख्याने होते. या सगळ्यांनी विष्णूस ब्रह्म मानले. त्यानंतर रामानुजाचार्यांचे शिष्य रामानंद यांनी सीता-रामाची उपासना आरंभिली. दक्षिण भारतातली ही भक्तीची परंपरा पुढे भारतभर भ्रमण करून उत्तरेत आणली आणि स्थिरावली. रामाच्या उपासनेचा प्रचार केला. भक्तीच्या क्षेत्रात सर्व भेद नाहीसे करून प्रत्येक व्यक्तीस समान स्थान प्राप्त व्हावे म्हणून त्यांनी प्रयत्न केले, त्यामुळेच पुढे रैदास, कबीर, सेन आदी खालच्या स्तरातील भक्तांनासुद्धा त्यांनी आपले शिष्य करवून घेतले. त्याचबरोबर स्त्रियांनाही त्यांनी शिष्यत्व बहाल केले. रामानंदांनी रामभक्तीचा प्रचार करण्यासाठी लोकभाषेचा अंगीकार केला. त्यामुळे हा पंथ अधिक वेगाने आणि सर्व स्तरांवर वाढत गेला. कबीर आणि गोसावी तुलसीदास हे दोन संत याच परंपरेतून पुढे आलेले आणि भारतभर मान्यता पावलेले संत होऊन गेले..Premium|Sant Namdev Literature : संत नामदेवांनी चरित्रात्मक काव्याला दिली मराठी साहित्यात नवी दिशा .भारतभर अशी रामभक्तीची, रामोपासनेची चळवळ सुरू असताना महाराष्ट्रातसुद्धा वारकरी पंथाने समान अशी भक्तीची चळवळ सुरू केली होती. या दोन्ही चळवळींत आणि त्यामागच्या तत्त्वज्ञानात खूप साम्य आहे. आध्यात्मिक क्षेत्रात जातीपातीची बंधने तोडून भक्तीच्या पातळीवर सगळ्यांना समान हक्क प्रदान करणारी अशी होती. या मूळ प्रवाहात त्यांना सहभागी करून घेण्याचे जे कार्य झाले, त्यात संत नामदेवांचे श्रेय अधिक मोठे आहे. त्यांनी त्याकाळी लौकिकात असलेल्या संत गोरोबा, चोखामेळा, नरहरी सोनार, सावता माळी इत्यादी बहुजन समाजातील संतांना त्यांच्या भक्तिपंथात सहभागी करून घेतले. त्यासाठी त्यांनीही तत्कालीन अभिजनांची भाषा बाजूला सारून लोकभाषेचा, बहुजनांच्या बोलीचा स्वीकार केला आणि सगळ्यांना समजेल अशा भाषेत भक्तीची चळवळ सुरू ठेवली. म्हणूनच आध्यात्मिक लोकशाही निर्माण करणारे संत म्हणून नामदेवांना हा मान द्यावा लागेलच.संत नामदेवांचे आणखी एक मोठेपण येथे नमूद करावयाचे झाले, तर त्यांनी तत्कालीन भक्तांसाठी भक्तिपंथ आणि दैवते यांवर कधीही मर्यादा घातल्या नाहीत. आपले दैवत असलेल्या विठ्ठलाच्या भक्तीबरोबरच त्यांनी खुद्द कृष्ण, राम, शंकर इत्यादी दैवतांची भक्ती केली. त्यांच्यावर रचना केल्या. त्यामुळे तत्कालीन संतांच्या समोर संत नामदेवांनीच आदर्श घालून दिला. पुढे वारकऱ्यांना विठ्ठलभक्तीबरोबरच इतर दैवतांचीही भक्ती करण्यासाठी मानसिक खुलेपणा प्राप्त झाला. हेच वारकरी संप्रदायांच्या भिंती विस्तारण्यासाठी कारणीभूत ठरलेले वास्तव आहे, हेही नाकारून चालणार नाही. त्यांनी घालून दिलेला हा आदर्श पुढे त्यांच्या पिढीच्या आणि नंतरच्या संतांनी स्वाभाविकपणे अंगिकारला. संत नामदेवांनी रामभक्तीमध्ये जे महत्त्व रामाला दिले आहे, ते त्यांच्या मूळ विठ्ठलाला दिलेल्या महत्त्वापेक्षा किंचितही कमी नाही, हेही आपण लक्षात घ्यायला हवे. त्यासाठी पुढील रचना बघू या-राम पिता सीता माता ।लक्ष्मण सोयरा चुलता ।।१।।तयासी भेटों जाऊं आतां ।चित्रकुटीच्या पर्वता ।।२।।नामा म्हणे माझे गोत ।चित्रकुटी असे नांदत ।।३।।जो भाव संत नामदेव आपल्या रचंनांमधून विठ्ठलाप्रति व्यक्त करतात, तोच भाव ते येथे रामाप्रतिही व्यक्त करतात. रामोपासनेच्या संदर्भातला हा दुसराही अभंग पाहता येईल -अखंड मुखी रामनाम ।धन्य तयाचाचि जन्म ।स्नान संध्येसी नेम ।तो पुरुष महापवित्र ।।१।।धन्य धन्य तयाचा जन्म ।रामार्पण अवघे कर्म ।तोचि तरला हाचि नेम ।रामकृष्ण उच्चारणी ।।२।।अनंत जन्माचे सांकडे ।तेणेचि उगविले कोडे ।जप तप येणे नावडे ।रामकृष्ण उच्चारणी ।।३।।नामा म्हणे नाममात्रे ।अवघी निवारली शस्त्रे ।रामकृष्ण मन वक्ते ।उच्चारी तो धन्य ।।४।।प्रस्तुत दोन्ही अभंगांतून संत नामदेवांची श्रीरामाविषयीची आस्था आणि भक्ती तेवढीच अस्सल असलेली दिसून येते..संत नामदेवांच्या अभंगगाथेत (शासकीय प्रत, १९७०) श्रीरामकथामाहात्म्य या भागात श्रीरामचंद्रावर एकूण २६ रचना आहेत. त्यात रचना क्र. ३१८ आणि ३१९ या अनुक्रमे २२ आणि ५५ ओळींच्या आहेत. त्याशिवाय नाममहिमा १ आणि नाममहिमा २ यात काही अभंग आहेत. म्हणजे कृष्णलीलेच्या तुलनेत रामकथा संक्षिप्तरित्या सांगितलेली आहे अशी शंका येते, आणि तिला होकारार्थी उत्तर द्यावे लागेल. श्रीरामकथामाहात्म्यमध्ये ही रामकथा वसिष्ठ मुनींच्या आशीर्वादापासून सुरू होते, तर ती सीताशुद्धी आणि रावणाच्या पराभवापर्यंत येते. पुढे नाममहिमा या भागात काही तुरळक अभंगांत रामाच्या अयोध्येतील प्रवेशापर्यंतचा कथाभाग येतो. या कथेत संत नामदेवांनी रामकथेची रचना सलगपणे केलेली नाही. यामागील कारणे शोधताना कदाचित संत नामदेवांना आपल्या रचनेसाठी रामकथा फारशी पूरक वाटली नसावी, किंवा ती कीर्तनासाठीसुद्धा पुरेशी उपयुक्त वाटली नसावी. त्यांनी श्रीरामाची भक्ती ज्या आस्थेने केली, ती आस्था त्यांच्या या कथारचनेत म्हणावी तेवढी दिसून येत नाही. अर्थात हा कारणांचा शोध आपण आपल्या सोयीनुसार घेऊ लागतो. तो खरा असेलच असेही नाही. पण काही शक्यता मात्र त्यातून डोकावतात हेही नाकारता येत नाही. ती उणीव पुढे वारकरी संप्रदायात संत एकनाथांनी भरून काढली. संत एकनाथांनी या रामकथेची प्रेरणा संत नामदेवांपासूनच घेतली असे म्हणता येईल. संत नामदेव आणि संत एकनाथ यांच्या लेखनात दृष्टिकोनापासून तर रचनेपर्यंत साम्य आढळते. दोघांचाही राम हा दशरथांचा राम नाही तर तो अवतारी राम आहे, असे वाटते.संत नामदेवांनी या रामकथेची रचना वाल्मीकी रामायणाच्या आधारे केली आहे. जे प्रसंग किंवा घटना वाल्मीकी रामायणात नाहीत ते संत नामदेवांनी आपल्या कल्पनाविलासानुसार आणि प्रतिभेने अधिक प्रभावीपणे निर्मिले आहेत. उदाहरणार्थ, राजा दशरथांच्या राण्यांचे डोहाळे पुरवण्याचा प्रसंग. हा प्रसंग जेव्हा संत नामदेव चितारतात, तेव्हा ते त्या त्या मातेच्या उदरी येणारे पुत्र कोणत्या प्रकृतीचे आहेत आणि त्यांचे अवतारकार्य कोणत्या प्रकारचे असेल याविषयीची मांडणी करतात, ते पाहून त्यांच्या काव्यविषयक सामर्थ्याची नक्कीच प्रचिती येते. या सगळ्या रचनांचा विचार करता रामकथेवरील संत नामदेवांची रचना काहीशी संकलनात्मक स्वरूपाची आहे, असे अनुमान काढावे लागते. त्यामुळे त्यात स्फुट विचार व्यक्त करणाऱ्या अभंगांचाही समावेश झाला आहे. तथापि, संत नामदेवांनी या रचनांच्या माध्यमातून आपला रामाविषयीचा दृष्टिकोनसुद्धा व्यक्त केला आहेच. कौसल्येच्या पुत्राविषयी वर्णन करताना ते म्हणतात, ‘ऐसे वाटे माझ्या चित्ती । प्रगटली विष्णुमूर्ती ।।’ म्हणजे शेवटी ही भक्ती, ही आस्था भगवान विष्णूची ठरते.सहज एक उदाहरण म्हणून आपण संत नामदेवांच्या रचनेतील कौसल्येच्या डोहाळ्याचा प्रसंग पाहू. या डोहाळ्याच्या मागे असलेली विष्णूची भक्ती, आस महत्त्वाची ठरते.न बोलेची काही इसी काय झाले ।भुते झडपिले निश्चयेंसी ।।१।।माझिये अदृष्टी नाही हा नंदन ।म्हणोनिया विघ्न ओढवले ।।२।।निवारी हे विघ्न वैकुंठनायका ।रक्षी या बालका सुदर्शने ।।३।।तुझा मी किंकर आजी अंबुजाक्षा ।द्यावी मजा भिक्षा हेचि आता ।।४।।नामयाचा उच्चार ऐकताचि कानी ।नेत्र उघडोनी पाहती झाली ।।५।।राजा म्हणे का हो ऐसी हे अवस्था ।का हो भ्रम चित्ता झाला असे ।।६।।विश्वाचा मी आत्मा स्वये असे राम ।मजमाजी भ्रम कैचा असे ।।७।।अवतारमहिमा वर्णी वेद माझा ।सुरवरांच्या काजा नामा म्हणे ।।८।।संत नामदेवांच्या रामचरित्राची रचना याच स्वरूपाची आहे. येथे राम हे दैवत दुय्यम ठरते आणि विष्णू हे दैवत महत्त्वाचे ठरते. कारण मूळ अवताराकडे संत नामदेवांचा ओढा आहे. म्हणूनच आधी उल्लेख केल्याप्रमाणे राम हा दशरथाचा राम नसून अवतारी राम आहे, याची प्रचिती येते.मुळात संत नामदेवांची प्रकृती ही भावकवीची असल्यामुळे दीर्घ स्वरूपाच्या रचना त्यांच्या प्रकृतीत बसणाऱ्या नव्हत्या. तथापि, त्या स्वरूपाच्या काही खुणा त्यांच्या लेखनात जाणवतात. आत्मप्रत्यय किंवा आत्मानुभूती यांतून स्फुरलेले त्यांचे काव्य आहे. म्हणून त्यात जिवंतपणा, उत्कटता, वर्ण्य विषयासंबंधीचा आंतरिक जिव्हाळा आणि वाणीचा मनोज्ञ आविष्कार यामुळे त्यांचे काव्य मराठी संत साहित्याच्या उदयगिरीवर आपल्या तेजाने तळपत होते. म्हणूनच त्यांनी विविध विषयांना सहजगत्या स्पर्श केला आणि त्या त्या प्रकारांचे जनकत्व स्वीकारले. म्हणूनच मराठी काव्यातील रामचरित्राचे उद्गाते म्हणून त्यांचे स्थान अढळ आहे.लेखक ९७व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष आणि महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळाचे नागपूरस्थित अध्यक्ष आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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