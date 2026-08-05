Premium|Sant Namdev : जिव्हेसी पाझर अमृताचे...

डॉ. रवींद्र शोभणेसंत ज्ञानेश्वरांनी आणि संत नामदेवांनी आपल्या काव्यातून अलंकारांचा, रसांचा उपयोग करून मराठी संत साहित्याला एका उंचीवर नेऊन ठेवले आहे. त्यामुळे त्याच्या लेखनाला काळाच्या मर्यादा कधीच पडल्या नाहीत. उलट काळाच्या मर्यादा ओलांडून ते कालातीत ठरले. या काव्याचे प्रयोजन जरी विठ्ठलभक्ती असले, तरी त्या प्रयोजनाच्या पलीकडे काव्याच्या सगळ्याच शक्यतांवर ते काव्य अतिशय श्रीमंत म्हणून उभे राहते. आपण संत नामदेवांचा संत म्हणून, विठ्ठलभक्त म्हणून प्राधान्याने विचार करतो; पण त्यापेक्षाही ते प्रतिभासंपन्न कवी होते, काव्यशास्त्रातील अनेक संकेत, अलंकार, वृत्त इत्यादींचे त्यांना मुळात ज्ञान होते. त्यांचा उपयोग आपल्या काव्यात कसा करून घ्यायचा, कोणत्या अलंकाराच्या वापराने आपल्या काव्याला किंवा त्या त्या प्रसंगाला अधिक उठाव मिळेल, काव्यदृष्ट्या आपली रचना कशी अधिक प्रगल्भ आणि परिपुष्ट होईल, याचा विचार ते अधिक गांभीर्याने करीत होते. वर वर भक्त, कवी म्हणून समाजात ओळख असणाऱ्या संत नामदेवांच्या व्यक्तिमत्त्वात एक अभिजात कवी, शब्दप्रभू वसला होता. त्यामुळेच भक्त किंवा कीर्तनात वावरणाऱ्या संत नामदेवांपेक्षा कवी म्हणून ते अधिक प्रभावी होते. सरस होते. म्हणूनच त्यांची कोणतीही रचना घेतली, तरी ती या तीन उद्दिष्टांपैकी कोणत्या तरी एका किंवा एकापेक्षा अधिक उद्दिष्टांची पूर्ती करणारी असल्याचे लक्षात येते..संत नामदेवांच्या अभंगांचा, रचनांचा अभ्यास करताना एक गोष्ट आपल्या लक्षात येते आणि ती म्हणजे त्यांचा संस्कृत काव्याचा अभ्यास मुळातून होता. म्हणूनच त्यांच्या काव्यात येणारी अलंकारसृष्टी अस्सल आणि चपखल बसणारी अशी ठरते. खऱ्या प्रतिभावंतांची ओळख हीच असते. त्याची रचना जरी प्रयोजनवती असली, तरी तो त्या प्रयोजनांच्या सीमा ओलांडून अस्सल आणि अजरामर काव्याची निर्मिती सहजपणाने, अप्रत्यक्षपणे करून ठेवतो. त्यांच्या अंतरातले प्रतिभेचे झरे असे झरझरून वाहते होतात, आणि मग ती निर्मिती काळाच्या सगळ्या सीमा पार करीत शतकानुशतके समाजात त्याच्या उत्तरकाळातसुद्धा अजरामर राहणारी, कालातीत अशी ठरते. म्हणूनच त्यांच्या काव्याचा आनंद आणि आस्वाद प्रत्येक पिढीतील वाचक, अभ्यासक तेराव्या शतकापासून घेत आहेत.भरतमुनींनी आपल्या नाट्यशास्त्रात सुरुवातीला एकूण आठ रस सांगितले आहेत. त्यात नंतर अभिनव गुप्तांनी शांत या रसाची भर घालून नऊ रस मानले. या नऊ रसांमध्ये शृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, बीभत्स रस, अद्भुत रस आणि शांत रस हे रस सांगितलेले आहेत. काही उत्तरकालीन संस्कृत आचार्यांनी (उदाहणार्थ, भोजराजाने) या रसांत वात्सल्य आणि भक्ती याही रसांचा स्वतंत्र रस म्हणून उल्लेख केला आहे. एकूणच संत साहित्याचा विचार करिता, उर्वरित दोन्ही रस अधिक महत्त्वाचे वाटतात. म्हणून जेव्हा आपण संत साहित्याचा विचार करतो तेव्हा या साहित्याने, विशेषत्वाने काव्याने भक्ती हा भाव काव्यात निर्माण केला. त्यापाठोपाठ वत्सल किंवा वात्सल्य या रसाच्या संदर्भात विचार केला, तर या रसाचा मोठा आविष्कार संत काव्यात झालेला आहे. सगळ्याच संतांनी विठ्ठलाला माउली म्हणून संबोधले, त्या अर्थाने संत काव्यात या रसाचा अधिक प्रभावीपणे परिपोष झालेला आहे, असे दिसते. भक्ती आणि वात्सल्य या दोन्ही रसांच्या स्थायीभावातून वाचकांच्या, रसिकांच्या मनात निर्माण होणारी भावना जर पाच शतके आणि पुढेही साहित्यात स्थिरावली असेल, तर संस्कृत रसव्यवस्थेत भोजराजाने निर्माण केलेले भक्ती आणि वात्सल्य हे दोन्ही रस किती महत्त्वाचे आहेत याची साक्ष पटते. या दृष्टीने संत नामदेवांच्या काव्यातून प्रकटणारे महत्त्वाचे रस कोणते आणि ते रस निर्माण करणारी काव्यरचना त्यांनी कशी केली, याबद्दल काही विचार करणे इष्ट ठरेल..संत नामदेव हे एकाच वेळी अनेक स्वरूपांची काव्यनिर्मिती करीत होते. उदाहरणार्थ, आत्मचरित्रात्मक, चरित्रात्मक, आख्यानपर, विठ्ठलभक्तीपर अशा अनेक प्रकारच्या काव्यांची निर्मिती करीत होते. त्याच वेळेस कीर्तनव्यवस्थाही रुजवत होते. तीर्थयात्रेलाही जात होते. परप्रांतात जाऊन मराठीव्यतिरिक्त इतर भारतीय भाषांमध्येही काव्यनिर्मितीही करीत होते. भागवत धर्माचाही प्रसार आणि प्रचार करीत होते. हे सगळे करताना त्यांच्यातील जन्मजात कवींच्या लेखणीतून विविध प्रकाराची काव्यरचना होत होती. ही रचना करताना आपल्या काव्यातून जाणीवपूर्वक किंवा काही प्रमाणात उत्स्फूर्तही रचना करीत असताना विषयाच्या निकडीतून, वर्णनाच्या संभाव्यतेतून किंवा निकडीतून या रसांची निर्मिती स्वाभाविकपणे झालेली असावी हे जाणवते. केवळ रसच नाहीत तर काही अलंकारसुद्धा या रचनेत सहजपणे अवतरले आहेत, असे म्हणावे लागते.या काव्यांतर्गत येणारे काही रस कसे कसे अवतरले याचा शोध घेणे किंवा काव्यशास्त्राच्या कसोट्यांवर संत नामदेवांच्या काव्याचा कसा अभ्यास करता येईल, याबाबतीत विवेचन करणे महत्त्वाचे ठरावे. केवळ संत काव्याचा किंवा विठ्ठलभक्तीचा विचार केला, तर संत नामदेवांच्या किंवा अन्य संतांच्याही काव्यात भक्ती आणि वात्सल्य किंवा फार फार तर शांत रसाची निर्मिती होणे स्वाभाविक वाटते. मग या काव्यातील इतर रसांचे काय? असा प्रश्न पडतोच. तेव्हा संतांनी निर्माण केलेल्या आख्यानकाव्याचा विचार करावा लागतो. आख्यान म्हणजे पुराणातील एखादी कथा. उदाहरणार्थ, संत साहित्यात किंवा प्राचीन साहित्यातसुद्धा अतिशय आवडीची व लोकप्रिय ठरलेली रुक्मिणी स्वयंवराची कथा घेतली, तर या कथेतून अनेक प्रकारच्या रसांच्या शक्यता व्यक्त होतात. यात प्रणयभाव आहे, शृंगारभाव आहे, हास्यभाव आहे, वीर रस आहे, अद्भुत रस आहे, रौद्र रस आहे, भक्ती रससुद्धा आहे. कृष्णाने विदर्भ देशातून रुक्मिणीचे हरण करण्यापासून तिच्याशी लग्न करेपर्यंतच्या घटना किंवा घटनाक्रम बारकाईने पाहता यात या सगळ्या रसांची, सगळ्या भावांची निष्पत्ती होताना दिसते. संत नामदेवांनी अशा आख्यानकथांची निर्मिती करून किंवा समाधीचे अभंग लिहून आपल्या काव्यातून अनेकानेक रसांचा परिपोष केला आहे..संत नामदेव हे मुळात संत आणि विठ्ठलभक्त असल्यामुळे त्यांच्या काव्यात भक्ती, वत्सल आणि शांत भाव अधिक प्रमाणात व्यक्त होणे स्वाभाविक आहे. त्याची प्रचिती पुढील अभंगातून आल्यावाचून राहत नाही -भक्तिप्रेम भाव भरले ज्यांच्या अंगी ।नाचती हरिरंगे नेणती लाजू ।।हर्षे निर्भर चित्ती आनंदे डोलती ।हृदयी कृष्णमूर्ती भेटो आली ।।कोंदले हरिरूप देखती विश्वाकार ।सुटले पाझर नयनकमळी ।।गुढिया रोमांकुर सात्विक दाटले ।गर्जत विठ्ठले नामघोष ।।भक्तीची ही उत्कटता एकाच वेळी शांत रसाची आणि भक्तिरसाची निर्मिती करणारी आहे. या रसांची अनेक उदाहरणे आपल्याला भक्तिकाव्यातून देता येतील.या भक्तिरसाच्या पाठोपाठच संत नामदेवांच्या काव्यात करुण रसाचा परिपोष अधिक महत्त्वाचा ठरतो. करुण रसाचा स्थायीभाव विरह किंवा दुःख आहे. भक्ताला देव दुर्लभ होणे, देवासाठी भक्ताची चाललेली तळमळ हा या रसाचा एक भाग संतकाव्यात जाणवतो. ही परिस्थिती बहुतेक संतांच्या मनाच्या गाभ्यातून अवतीर्ण होताना दिसते. पण संत नामदेवांच्या काव्याचा विचार करताना आधी उल्लेख केल्यानुसार करुण भावाची प्रचिती आपल्याला समाधीच्या अभंगांतून वरचेवर येते. संत ज्ञानेश्वरांच्या आणि त्यांच्या भावंडांच्या समाधीकाळाचे नामदेवांनी केलेले वर्णन वाचून श्रोत्यांचे, भक्तांचे डोळे भरून आले नाहीत, असे होत नाही. संत नामदेवांनी रचलेल्या या समाधींच्या अभंगांचे स्थान संतकाव्यात अद्वितीय असे आहे, हेही सर्वश्रुत आहे. या करुण रसाची प्रचिती देणारा अभंग पुढील उदाहरण म्हणून घेता येईल -कासावीस प्राण मन तळमळी ।जैसी का मासोळी जीवनाविण ।।दही दिशा वोस वाटती उदास ।करिताती सोस मनामाजी ।।घातियेली घोण प्राण आला कंठी ।ज्ञानदेवासाठी तळमळी ।।नामा म्हणे देवा वाटतसे खंती ।चालते विभूती योगियांची ।।.Premium|Sant Namdev Literature : नामा म्हणे त्याचा अर्थ करी चोख .संत नामदेवांनी संत ज्ञानेश्वर, सोपानदेव, मुक्ताबाई आणि निवृत्तिनाथ या चारही भावंडांच्या समाधीचे वर्णन प्रत्यक्ष तिथे हजर राहून केलेले आहे. ते या प्रसंगांचे साक्षीदार होते. त्याआधी या चारही भावंडांसोबत त्यांनी तीर्थयात्रा केल्या होत्या. भागवत धर्माच्या स्थापनेसाठी विचार विनिमय केला होता. सगुणभक्तीच्या संदर्भात वारकरी संप्रदायाची उभारणी केली होती. नामदेव-ज्ञानदेव हा प्रास या दोघांच्या सख्यावरून संतकाव्यात निर्माण झाला होता. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर आणि आंतरिक जिव्हाळ्याच्या नात्यानंतर आपल्या मित्राला आपल्याला सोडून जाताना पाहणे किती हृदयद्रावक असू शकते हे सांगणे नकोच. यातून निर्माण होणाऱ्या करुण रसाच्या निर्मितीचा विचार करता त्यामागची भावना किती आंतरिक असू शकते, हे पाहता संत नामदेवांनी रचलेले समाधीचे अभंग वाचणे अगत्याचे ठरते.आख्यानकाव्याच्या रचनेत संत नामदेवांना इतर रसांचीसुद्धा अभिव्यक्ती करणे किती स्वाभाविक आणि आवश्यक झालेले आहे याचे दर्शन त्यांच्या काव्यातून होते.मराठी संतकाव्यात हास्य रसाचे बऱ्यापैकी स्थान आहे. विशेषतः कीर्तनातून या रसाचा वापर श्रोत्यांना किंवा भक्तांना खिळवून ठेवण्यासाठी, त्यांचे मनोरंजन करण्यासाठी केला जातो. जिथे समुदायाचा भाग असतो, तिथे हास्य रसाचा वापर सहसा केला जातो. मराठी संतांनीसुद्धा विशेषतः संत एकनाथांनी आणि संत तुकारामांनी सामाजिक दंभावर टीका करताना, समाजातील विविध पातळ्यांवरची विसंगती टिपण्यासाठी अतिशयोक्ती, स्वभावोक्ती, अन्योक्ती इत्यादी अलंकारांचा वापर केला आहे. या अलंकारांतून हास्य रसाची पेरणी आपोआपच झालेली दिसते. त्यासाठी वेगळे काही करण्याची गरजसुद्धा पडत नाही. अशीच रचना संत नामदेवांच्या काव्यातसुद्धा दिसून येते. विशेषतः कृष्णाच्या बालक्रीडेतील घटनांमधून या रसाची निष्पत्ती होताना दिसते. तथापि, संत नामदेवांच्या काव्यातून या रसाची निर्मिती फारशी होत नाही. या रसाबरोबरच अद्भुत रसाचाही विचार या ठिकाणी करावा लागेल. अर्थात अद्भुत या रसाचीही निर्मिती अशीच मर्यादित स्वरूपाची आहे. अद्भुत रसाचा स्थायीभाव विस्मय किंवा आश्चर्य आहे. कृष्णचरित्रात या रसाची पेरणी संत नामदेवांनी केल्याची काही उदाहरणे देता येतील. कृष्णाचा जन्म बंदिवासात झाल्यानंतर वासुदेव त्याला गोकुळात घेऊन जायला निघतो, तेव्हा त्या परिस्थितीत होणारे चमत्कार या रसाची प्रचिती देतात. उदाहरणार्थ, तुरुंगाची दारे आपोआप उघडणे, यमुनेच्या पुराचे पाणी दुभंगणे, आकाशवाणी होणे इत्यादी वर्णनांतून या रसाची निष्पत्ती होताना दिसते.या रसनिष्पत्तीबरोबरच संत नामदेवांच्या काही अलंकारप्रधान रचनासुद्धा दिसून येतात. रस किंवा अलंकार हे काव्याला अधिक सौंदर्य प्रदान करणारे घटक ठरतात, आणि संत नामदेव तर अस्सल कवी होते. त्यांना समकालीन असणाऱ्या संत ज्ञानेश्वरांच्या ज्ञानेश्वरीत तर अलंकारांची श्रीमंती दिसून येते. इतर संतांच्या रचनेतूनसुद्धा काही शब्दालंकार किंवा अर्थालंकार प्रकट होताना दिसतात. यमक हा शब्दालंकार तर काव्याचा प्राण आहे. त्याशिवाय काव्यच उभे राहू शकत नाही. पण त्याव्यतिरिक्त अनुप्रास, श्लेष इत्यादी शब्दालंकारसुद्धा सहजपणे काव्यात मिसळून जातात. पण अलंकाराचे खरे सौंदर्य अर्थालंकारात असते. तिथे रचनेच्या गर्भातच हा अलंकार जन्म घेतो. त्यातच उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, अर्थांतरन्यास, दृष्टांत इत्यादी अलंकार संतकाव्यात अधिक प्रमाणात दिसून येतात. ही अलंकारांची खैरात ज्ञानेश्वरीत इतकी वैविध्यपूर्ण झालेली आहे, की त्याआधी आणि त्यानंतरसुद्धा अलंकारांच्या दृष्टीने इतका समृद्ध ग्रंथ मराठीत नाही. संत नामदेवांनी आपल्या काव्यात अशा अनेक अलंकारांच्या माध्यमातून आपले सांगणे अधिक प्रभावी आणि अर्थपूर्ण केलेले आहे. त्यांचा पुढील अभंग उपमा अलंकाराचे उत्कृष्ट उदाहरण म्हणून सांगता येईल -जाली बुडबुडे देंखता देंखता ।क्षण न लागता दिसेनाती ।।तैसा हा संसार पाहता पाहता ।अंतकाळी हाती काय नाही ।।अलंकार, रस कोणताही असू दे, त्यातून व्यक्त होणारी भावना मात्र भक्तीचीच असते. मग ही भावना प्रत्यक्ष असेल किंवा अप्रत्यक्ष असेल; पण ती संतकाव्याचा प्राण आहे. वरील काव्यातून संसाराच्या क्षणभंगुरत्वाविषयीची भावना संत नामदेव अतिशय प्रत्ययकारकरित्या मांडताना दिसतात..उपमा अलंकाराची उपांगे म्हणून उपमेय आणि उपमान असे भाग मानले जातात. या दोन्ही भागांचा अतिशय मौलिक असा वापर करताना संत नामदेव भक्तीची मुख्य कास सोडत नाहीत. अशा अनेक उपमा अलंकाराची उदाहरणे त्यांच्या काव्यातून दिसून येतात.काव्यदृष्ट्या रूपक हा एक महत्त्वाचा अलंकार मनाला जातो. तो बहुतेक वेळा वापरला जातो. संत नामदेवांनीसुद्धा आपल्या व्यवसायातील काही वस्तूंचा रूपके म्हणून वापर केला आहे. उदाहरणार्थ, भक्ती हे पात्र असून परब्रह्म हे पक्वान्न होय. अनुभव हा भात, वृत्तीची लय ही कढी, सुखादी या पालेभाज्या, दया ही खीर, शांती ही पुरणपोळी इत्यादी रूपके आपल्या सहजसाध्या व्यवहारातून येतात... तसेच सुई, दोरा, कात्री वगैरे वस्तूंची रूपके वापरून नामदेवांनी आपले हृद्गत उत्तम व्यक्त केले आहे.(संदर्भ ः श्रीनामदेवदर्शन, व्यंकटेश विश्वनाथ द्रविड,पान क्र. ३४६)रूपक हा अलंकार संतांनी अनेकदा भक्तीची थोरवी सांगताना वापरलेला आहे आणि त्याची सुरुवात संत नामदेवांच्या काव्यरचनेपासून झालेली आहे. त्याबरोबरच त्यांनी उत्प्रेक्षा, दृष्टांत याही अलंकारांचा वापर आपल्या रचनेत जाणीवपूर्वक आणि यथोचित केला आहे.भेटली भेटली विठाई माऊली ।वासना निवाली जीवांतली ।।चंद्रासी चकोर मेघासी मयूर ।वाटे तैसा भार आनंदाचा ।।या दृष्टांतातून संत नामदेव सगुण भक्तीचेच एका वेगळ्या रूपकातून दर्शन घडवितात.अर्थान्तरन्यास, विरोध, व्यतिरेक अशा अनेक अलंकारांचा वापर संत नामदेवांनी आपल्या काव्यात केला आहे. या काळात संत ज्ञानेश्वरांनी आणि संत नामदेवांनी आपल्या काव्यातून अलंकारांचा, रसांचा उपयोग करून मराठी संत साहित्याला एका उंचीवर नेऊन ठेवले आहे. त्यामुळे त्याच्या लेखनाला काळाच्या मर्यादा कधीच पडल्या नाहीत. उलट काळाच्या मर्यादा ओलांडून ते कालातीत असे ठरले. या काव्याचे प्रयोजन जरी विठ्ठलभक्ती असले, तरी त्या प्रयोजनाच्या पलीकडे काव्याच्या सगळ्याच शक्यतांवर ते काव्य अतिशय श्रीमंत म्हणून उभे राहते. त्यातही संत नामदेवांचे काव्य विविध विषयांना वृत्तिगांभीर्याने, सगुण भक्तीच्या प्रेरणेने भक्तांच्या आणि वारकरी पंथांच्या सामान्य विठ्ठलभक्तापर्यंत पोहोचले आहे.लेखक ९७व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष आणि महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळाचे नागपूरस्थित अध्यक्ष आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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