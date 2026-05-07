Premium|Sant Namdev Hindi Abhang : पंढरपूर ते घुमान २ हजार किमीचा प्रवास; संत नामदेव 'एक की दोन' वादाचे नेमके सत्य काय?

डॉ. रवींद्र शोभणेसंत नामदेवांचे हिंदी अभंग आहेत, ते त्यांचा महाराष्ट्राबाहेर प्रवास सुरू झाल्यानंतरचे आहेत, हे स्पष्ट होते. या काळात, म्हणजे प्रवासादरम्यान त्यांचे मराठी अभंग आहेत का, याचा शोध घेणे कठीण होऊन बसते. एकीकडे तीर्थावळीचे अभंग, तर दुसरीकडे एकदम हिंदी अभंग असाच हा प्रवास समजून घ्यावा लागेल. याच संभ्रमाला समोर ठेवून काही अभ्यासकांनी पंजाबातले नामदेव हे दुसरेच होते, ते मराठी प्रांतातले नामदेव नाहीत, असाही विचार साधार मांडला आहे. संत नामदेव एक की दोन की अनेक हा वाद आधीपासूनच चर्चिला जातो आहे. संत नामदेव महाराज पंजाबात कधी गेले आणि ते कोणत्या मार्गाने गेले याविषयी स्पष्ट उल्लेख खुद्द त्यांच्याही काव्यात आढळून येत नाही. त्यामुळे फक्त ‘संत नामदेव पंजाबात गेले’ एवढ्याच एका सत्याचा विचार आपण करू लागतो. पंढरपूर ते घुमान या गावापर्यंतचा हा प्रवास इतका सोपा नव्हताच. या अंतराचा जरी विचार केला, तरी (आजच्या नकाशानुसार व मार्गानुसार) जवळजवळ दोन हजार किलोमीटरचे हे अंतर आहे. आपण साधा हिशोब करू. एक व्यक्ती (साठीला आलेली) दररोज पंचवीस किलोमीटर एवढे अंतर चालत असेल तर आणि दररोज प्रवास केला तर किमान ८० दिवस लागतात. वयाच्या ऐंशीव्या वर्षी चालण्याचा हा वेग अधिकच कमी झालेला असणार. मधेच थकवासुद्धा जाणवू लागेल. याचाच अर्थ या प्रवासालाच किमान तीन ते चार महिने लागू शकतात आणि हा सलग प्रवास नसेल, तर काही महिने किंवा काही वर्षे तरी लागतील असा प्राथमिक अंदाज लावता येईल. .Premium|Passsover festival history : स्वातंत्र्य हीच मानवाची आदिम प्रेरणा.उत्तर भारताच्या पहिल्या प्रवासाच्यावेळी त्यांच्यासोबत खुद्द संत ज्ञानेश्वर आणि त्यांची तीन भावंडे होती आणि त्याविषयी संत नामदेवांनी तीर्थावळीच्या अभंगात सविस्तर लिहून ठेवले आहे. मावंदे घालण्यापर्यंतचा सगळा क्रम दिला आहे. यावेळेच्या त्यांच्या प्रवासात त्यांच्यासोबत किती सहकारी होते याविषयी काहीही उल्लेख नाही. एवढ्या दूरचा प्रवास संत नामदेवांनी केवळ एकट्याने केला असणे शक्यच नाही. शिधा-आट्यापासून स्वयंपाकाच्या नाममात्र भांड्यांपर्यंत किमान काही गोष्टी सोबत घेणे गरजेचे असायचे. कारण पंढरपूरच्या वारीला जाणारे वारकरी आत्ता-आत्तापर्यंत अशाप्रकारच्या जेवणाच्या सामानासह वारीला जात असत. दुसरा आणखी महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, संत नामदेव थेट घुमानला जायला निघाले नसणार. आजचे पंजाबातले घुमान पाहता थेट घुमानला जाण्याएवढे ते तेव्हाही प्रसिद्ध नसणारच. तर ते पंजाबात गेल्यावर तिथे फिरत असताना सोयीची म्हणून त्या जागेवर त्यांनी आपला मुक्काम केला असणार हेही स्पष्टच आहे. त्याबरोबरच ते पंजाबात किती दिवस मुक्कामाला होते? एकट्या पंजाबात जर ते वीस वर्षे मुक्कामाला होते, तर त्याआधी त्यांनी ज्या ज्या प्रांतांतून प्रवास केला तो प्रवास किमान दोन-तीन वर्षांचा तरी झाला असणार. त्यामुळे संत नामदेव इ.स. १३२९मध्ये पंजाबात गेले असावेत हा मुद्दा काहीसा पटत नाही.संत नामदेवांचे अभ्यासक डॉ. निवृत्तीनाथ रेळेकर यांनी नामदेवांच्या भारतभ्रमणाचा संदर्भ एकापेक्षा अनेक वेळेचा दिला आहे. त्यांच्या मते ज्ञानेश्वरादी भावंडांच्या सोबत केलेल्या उत्तर भारतभ्रमणानंतर १२९८च्या सुमारास त्यांनी वर्षभर प्रवास करीत श्रीशैल, विष्णुकांची, रामेश्वर, हरिद्वार, कन्याकुमारी इत्यादी बरीच तीर्थक्षेत्रे पाहिली. तेथील लोकजीवन समजून घेतले. तिसरी पदयात्रा इ.स. १२९९ ते १३०४ अशी सुमारे पाच वर्षांची केली. पश्चिमोत्तर तसेच पूर्व भारतात त्यांनी या काळात पदभ्रमण केले. महत्त्वाच्या तीर्थक्षेत्रात वास्तव्य करून त्यांनी अवतीभवतीच्या लोकजीवनाचे निरीक्षण केले. त्यानंतर चौथी पदयात्रा त्यांनी १३२१मध्ये सुरू केली. यामध्ये त्यांनी उत्तर भारतात सुमारे सात वर्षे संचार केला आणि त्यानंतर मग पंजाबात त्यांनी प्रयाण केले, ती पाचवी पदयात्रा. (संदर्भ : ज्ञानदीप लावू जगी, डॉ. निवृत्तीनाथ रेळेकर, पान क्र. २२२) या सगळ्या पदयात्रांचा विचार करता या यात्रांना कोणता आधार आहे किंवा या यात्रा संत नामदेवांनी केल्या याची नोंद कुठेही आहे का? फक्त शेवटची पदयात्रा पंजाबपर्यत केली त्याचे ठोस पुरावे सर्वत्र उपलब्ध आहेत (गुरु ग्रंथ साहिबमधील त्यांच्या अभंगांसह); पण त्यातही काही अभ्यासकांमध्ये मतभेद आहेतच. अर्थात हा मुद्दा विवेचनासाठी नंतर घेता येईल..मुळात या सगळ्या यात्रा आणि संपूर्ण भारतभ्रमण त्याकाळी एवढे सुकर होते का, हा प्रश्न आधी आपल्यासमोर येतो. आणखी एक गोष्ट म्हणजे त्याकाळी महाराष्ट्रावर मुस्लिम आक्रमणे वाढली होती. सर्वसामान्य माणसासाठी अस्थैर्याचे, भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते. अशातच आपल्या आत्मिक, भावनिक, समाधानासाठी, शांतीसाठी अध्यात्ममार्गी किंवा भक्तिमार्गी होऊन किंवा देवाला शरण जाऊन ही मंडळी सतत भ्रमंती करीत असायची हे खरे आहे; पण त्यांच्यात आणि संत नामदेवांत काही मूलभूत फरक जाणवतो. सतत भ्रमंती करणारे संत किंवा साधू हे बहुतेक निर्गुणोपासक असायचे. त्यांच्यापैकी काही पंथ हे सगुणोपासक असले, तरी त्यांची दैवते भारतभर सर्वत्र पसरली होती. यात शैव किंवा नाथपंथी मंडळी अधिक प्रमाणात असायची. विठ्ठल हे दैवत केवळ पंढरपुरातच होते. त्यामुळे येथे भक्तीचे केंद्रीकरण झाले होते. म्हणूनच येथे संत नामदेव एक मोठी चळवळ चालवीत होते आणि संत ज्ञानेश्वरांनंतर त्या चळवळीत खंड पडू नये म्हणून त्यांनी कीर्तनपरंपरा अधिक जोमाने राबवायला सुरुवात केली होती. पंढरपूरच्या चंद्रभागेच्या वाळवंटात कीर्तनाची ही परंपरा सातत्याने सुरू होती. या वारकरी पंथावर श्रद्धेने, निष्ठेने विश्वासून असलेली आणि त्या परंपरेचा एक भाग झालेली मंडळी सर्वसामान्य बहुजन समाजातील, विविध जातीपातींतून आलेली असल्यामुळे त्यांना आपल्यात सामावून घेणे आणि ही परंपरा अधिक पुष्ट करणे ही जबाबदारी संत नामदेवांवर होती हे नाकारता येत नाहीच. आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, संत ज्ञानेश्वरांनंतर १२९७पर्यंत त्यांच्या सगळ्याच म्हणजे तिन्ही भावंडांनी समाधी घेतल्या. त्यांनी समाधी घेतल्या घेतल्या संत नामदेव तीर्थयात्रेला निघणार का? आणि ही तीर्थयात्रा दक्षिण प्रांतातली (श्रीशैल, रामेश्वर, विष्णुकांची, हरिद्वार, कन्याकुमारी इत्यादी) होती. या तीर्थयात्रेचा परिणाम त्यांच्या रचनांवर झाला का? जसा ठोस परिणाम (भाषिक आणि सांस्कृतिक) त्यांच्या रचनांवर पंजाबच्या तीर्थयात्रेच्या काळात झाला होता, तसा परिणाम किंवा संस्कार पूर्वेच्या भाषांचा (आसामी, बंगाली) किंवा पश्चिमेच्या भाषांचा झाला का, हा शोधाचा विषय आहे. आणि मुळातच ज्या तीर्थयात्रांचा साधा उल्लेखसुद्धा कुठे आढळत नाही, अशा संदर्भांवर विश्वास तरी कसा ठेवायचा? जिथे संत नामदेवांच्या नावांवर असलेले अभंगच मूळ नामदेवांचे किती आणि अन्य संताचे किती? किंवा जे अभंग संत नामदेवांच्या नावावर आज प्रसिद्ध झालेले आणि आपल्या हाताशी आहेत, ते तरी त्यांचे मूळ अभंग किती आहेत? येथून हा शंकांचा प्रांत सुरू होतो.संत नामदेवांचे हिंदी अभंग आहेत, ते त्यांचा महाराष्ट्राबाहेर प्रवास सुरू झाल्यानंतरचे आहेत, हे स्पष्ट होते. या काळात म्हणजे प्रवासादरम्यान त्यांचे मराठी अभंग आहेत का, याचा शोध घेणे कठीण होऊन बसते. त्यांच्या अभंगाची वर्गवारी करायची, तर (श्रीनामदेव गाथा, शासकीय प्रत) ती सोळा-सतरा भागांत केलेली आहे. त्यात तीर्थावळीचे अभंग आहेत; पण त्यानंतर कुठल्याही यात्रेचे अभंग नाहीत, हेही समजून घेतले पाहिजे. एकीकडे तीर्थावळीचे अभंग, तर दुसरीकडे एकदम हिंदी अभंग असाच हा प्रवास समजून घ्यावा लागेल. याच संभ्रमाला समोर ठेवून काही अभ्यासकांनी पंजाबातले नामदेव हे दुसरेच होते, ते मराठी प्रांतातले नामदेव नाहीत, असाही विचार साधार मांडला आहे. त्या विचारांचा परामर्श घेणेही तेवढेच आवश्यक आहे..संत नामदेव एक की दोन की अनेक हा वाद आधीपासूनच चर्चिला जातो आहे. पंजाबातले नामदेव एक की दोन हाही वाद वेगळ्या कारणांनी चर्चिला जातो, आणि तो महत्त्वाच्या अभ्यासकांकडून चर्चिला जातो आहे हेही विशेष. अ. का. प्रियोळकर, ल. वि. परळकर, म. वि. भिडे इत्यादी विद्वानांनी संत नामदेव हे दोन आहेत असे मत व्यक्त केले आहे, तर दुसऱ्या पक्षातल्या म. मो. बारटक्के, ज. र. आजगावकर, रं. ह. भाळुंकर, विनोबा भावे, एस. आर. शर्मा, शं. गो. तुळपुळे, रामलाल बड्थवाल, मोहनसिंग व भगतलाल या विद्वानांनी संत नामदेव हे पंजाबातले नामदेव व महाराष्ट्रातले नामदेव वेगळे आहेत, या मताचे खंडन केले आहे.दोन नामदेव मानणाऱ्या अभ्यासकांच्या मते पंजाबातील नामदेव आपल्याकडील संत नामदेवांचा शिष्य असावा. नामदेवांना विठ्ठलविरह सहन होणे असंभवनीय आहे. अठरा वर्षे पंजाबात राहून संत नामदेवांनी पंढरीची वारी कशी चुकवली? घुमान येथे नामदेव मंदिर आहे या एकाच कारणावरून संत नामदेव पंजाबात गेले होते, हे मत स्वीकारणे कितपत योग्य आहे? पंढरपुरात संत नामदेवांची पायरी आहे आणि घुमान येथेही त्यांची समाधी आहे हे कसे मानता येईल? भाषिकदृष्ट्या पंजाबी नामदेववाणी वेगळी वाटते. मराठी अभंगातून किंवा हिंदी पदांतून पंजाबचा उल्लेख नाही. अन्य कोणी संतांनी हा उल्लेख केला नाही. म्हणून संत नामदेवांच्या एखाद्या शिष्याने त्यांच्या मराठी अभंगांचा पंजाबीत स्वैर अनुवाद केला असावा. गुरू केल्यानंतर (विसोबा खेचर) उत्तरेकडे गेलेल्या नामदेवांच्या पदांत सद्गुरूच्या भेटीची आतुरता का दिसावी? इतर प्रसिद्ध तीर्थक्षेत्र सोडून संत नामदेवांनी पंजाबच का गाठला? पंजाबात संत नामदेवांचा काळ शंभर वर्षांनी पुढे दाखवला आहे. त्यांच्या उत्तरेकडील पदांत ‘राम’ हे दैवतनाम अधिक वेळा येते, म्हणून पंजाबातले नामदेव आणि महाराष्ट्रातले नामदेव वेगळे आहेत. मृत गाय जिवंत करण्याच्या घटनेत नामदेवांच्या आईचा उल्लेख येतो; पण ती - गोणाई - पंढरपुरातच होती. पंजाबातील नामदेव अस्पृश्य शिंपी होते असाही उल्लेख आहे. परंतु, पंढरीच्या नामदेवाविषयी असा उल्लेख नाही. या आणि इत्यादी कारणांनी महाराष्ट्रातील संत नामदेव आणि पंजाबातील नामदेव हे दोन्ही वेगेळे होते, या अनुमनाप्रत ही मंडळी येतात. (संदर्भ ः श्रीनामदेवदर्शन, ललित मधुकर राणे, पान क्र. १३६-१३७).Premium|Sant Namdev North India journey : संत नामदेवांची उत्तर भारत भ्रमंती; एकाकीपणातून विश्वबंधुत्वाकडे झालेला ऐतिहासिक प्रवास.संत नामदेव हे दोन नसून एकच आहेत, हा पक्ष मानणाऱ्यांच्या मतांचाही विचार येथे होणे गरजेचे आहे. या पक्षाच्या मते संत नामदेव आयुष्याच्या उत्तरार्धात म्हणजे वयाच्या पन्नाशीनंतर उत्तरेकडे गेले होते. त्या वयात त्यांची अनुभूती परिपक्व झाली होती म्हणून विठ्ठलाच्या विरहाचे त्यांना साकडे पडले नाही. दुसरे, पंजाबातील घुमान या गावी त्यांची समाधी नव्हे, तर स्मारक आहे. हिंदी काव्यातील शब्दरूपांवर मराठीची दाट छाया आहे. पंढरीनाथांचा घोष संत नामदेवांनी पंजाबातही आपल्या काव्यरचनेत केला आहे. हिंदी काव्यरचनेतही कथा, जीवनातील घटना, उपमादी अलंकार यासंबंधीचे मूळ बव्हंशी मराठी आहे. उत्तर भारतातील संतांनी आपल्या रचनेत संत नामदेवांचा उल्लेख केलेला आहे. इतिहासात नृपचरित्रांची नोंद होते; साधुसंतांची नव्हे. ही भाषांतरित पदरचना नाही. ही भाषांतरित पदरचना असती, तर तिच्यात भावसाम्य आढळले नसते. व्यक्तिमत्त्वांच्या खुणा उमटल्या नसत्या. पंजाबी व मराठी या दोन्ही भाषांच्या रचनेत वैचारिक, भावनिक, भाषिक वैशिष्ट्यातून आशय व अभिव्यक्ती याबाबतीत विलक्षण एकात्मता साधली नसती. संत नामदेवांना पंजाबात एकांत हवा होता म्हणून त्यांनी इतर कोणत्यातरी तीर्थक्षेत्री जाऊन राहण्यापेक्षा पंजाबातील घुमान हे गाव आपल्या वास्तव्यासाठी निवडले असावे, या व इत्यादी सप्रमाण मुद्द्यांमुळे याही पक्षाची भूमिका पटू लागते.आता या दोन्ही पक्षांचा, त्यांच्या वैचारिक भूमिकेचा विचार करता आपला पक्ष कोणता हाही विचार येथे होणे आवश्यक आहे. तर संत नामदेव हे पंजाबात नक्कीच गेले होते (कधी तो मुद्दा सध्या बाजूला ठेवू या) आणि तिथे त्यांनी भागवत धर्माचा, विठ्ठलाच्या सगुणोपासक भक्तीचा विचार मांडून या धर्माचा प्रसार आणि प्रचार मोठ्या निष्ठेने जवळजवळ वीस वर्षे केला, हे मराठी संतसाहित्याच्या दृष्टीने, वारकरी संप्रदायांच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाचे आहे. संत नामदेव एक की दोन, त्यांचा जन्म कधी झाला याविषयी आणि त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाविषयीची मतमतांतरे मराठीतसुद्धा आहेतच. म्हणून संत नामदेव पंजाबात गेलेच नव्हते आणि तेथील नामदेव वेगळेच होते, हा विचार (तो सकारण, सोदाहरण मांडला असतानाही) फारसा स्वीकारार्ह वाटत नाही..उत्तर भारतातील भक्तिसंप्रदायांची सुरुवात संत नामदेवोत्तर आहे, हे त्या चळवळीचा विचार करताना दिसून येते. पंजाबातील शीख धर्माचे आद्य संस्थापक गुरू नानक (जन्म ः १५ एप्रिल १४६९) यांच्या व्यक्तिमत्त्वावर संत नामदेवांच्या शिकवणुकीचा मोठा प्रभाव जाणवतो. ईश्वर (ओंकार) एक आहे, हा संदेश तत्कालीन समाजाला देत त्यांनी जातपात, अंधश्रद्धा आणि धार्मिक भेदभाव यांच्याविरुद्ध कार्य केले. हीच शिकवण भागवत धर्माची आहे हेही आपण समजून घेतले पाहिजे. आणि याच शिकवणीतून 'शीख सत् नामी' या पंथाची निर्मिती झाली. गुरू नानक काय किंवा हिंदीतील संत तुलसीदास काय, संत कबीर काय हे सगळेच संत नामदेवांच्या नंतरचे होत. या संतांच्या जन्मवेळेपर्यंत संत नामदेवांचा विचार त्या त्या प्रांतात (प्रामुख्याने हिंदी आणि पंजाबी भाषांत) जनमानसात खोलवर रुजला होता. संत कबीर यांनी संत नामदेवांचा उल्लेख आपल्या काव्यात पुढीलप्रमाणे केला आहे -ढूंढत डोलहि अंधगति अरु चीतन नाही संत ।काही नामा किऊ पाझा बिनु भिगतह भगवंत ।।या सगळ्या आधारांचा, विचारमंथनाचा विचार करता संत नामदेव हे आपल्या आयुष्याच्या कुठल्यातरी टप्प्यावर पंजाबात होते आणि त्यांनी पंजाबीसोबतच हिंदी साहित्यातसुद्धा आपल्या भक्तिसंप्रदायाची, भागवत धर्माची खोलवर रुजवात केली होती, हे नाकारता येत नाही.डॉ. रवींद्र शोभणे ९७व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष आणि महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळाचे नागपूरस्थित अध्यक्ष आहेत. 