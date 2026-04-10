Premium|Sant Namdev Visoba Khechar connection : संत नामदेव–विसोबा खेचर नात्याचा शोध; ‘कच्चे मडके’ की भक्तशिरोमणी घडवणारी गुरुपरंपरा?

डॉ. रवींद्र शोभणेसंत नामदेवांच्या चरित्रात विसोबा येतात तेव्हा संत नामदेव भक्त शिरोमणी म्हणून ख्यातकीर्त व्हायच्या मार्गावर होते. ज्ञानेश्वर आणि नामदेव यांच्या भेटीनंतर संत नामदेव पुन्हा गुरूच्या शोधात जाणार ते कुठे आणि कसे? नामदेवांचे वास्तव्य पंढरपुरी असताना केवळ विसोबांसाठी ते औंढ्या नागनाथ याठिकाणी म्हणजे मराठवाड्यात येणार का? आणि तिथे विसोबा खेचरांकडे त्यांचे वास्तव्य किती दिवस/वर्षे असणार?अखंड जयाला देवाचा शेजार ।कारे अहंकार नाही गेला ।मान अपमान वाढविसी हेवा । दिवस असता दिवा हाती घेसी ।.Premium|Vitthal Mauli Sant Sahitya Analysis : पुंडलिके रचिली पेठ । संत ग्राहिकी चोखट ।।.मुक्ताबाईची ही काव्यरचना परिचित आहे. या काव्यरचनेचा संदर्भ थेट नामदेवांशी आहे. संत नामदेव संत ज्ञानेश्वरांना भेटायला आळंदीला गेले, तेव्हा त्यांच्यातील अहंकार पाहून मुक्ताबाईने संत नामदेवांना अहंकारी म्हणून संबोधत त्यांना त्यांची जाणीव करून दिली, असे मानले जाते.मुक्ताबाई किंवा मुक्ताई ही निवृत्ती, ज्ञानदेवांची सगळ्यात धाकटी बहीण. ती ज्ञानदेवांपेक्षा चार वर्षांनी लहान, तर संत नामदेवांपेक्षा नऊ वर्षांनी लहान होती. इ.स. १२७९ हे तिचे जन्मसाल आणिइ.स. १२९७मध्ये तिने समाधी घेतली, असा तिच्या आयुष्याचा ढोबळ कालक्रम सांगितला जातो. म्हणजे मुक्ताबाईला केवळ अठरा वर्षांचे आयुष्य मिळाले होते. ज्ञानेश्वरांनी ज्ञानेश्वरीची रचना केली, तेव्हा मुक्ताबाई केवळ अकरा वर्षांची होती आणि संत नामदेवांची आणि संत ज्ञानेश्वरांची भेट झाली (इ.स. १२९२) तेव्हा मुक्ताबाई तेरा वर्षांची होती. आणि त्यावेळी संत नामदेवांचे वय बावीस वर्षांचे होते. वयाच्या अंतराचा हा सगळा हिशोब समोर ठेवला असताना काही शंका किंवा प्रश्न निश्चितच निर्माण होतात.या काळापर्यंत संत ज्ञानेश्वर हे ‘योगी’ म्हणून (अर्थात भावार्थदीपिकेच्या निर्मितीमुळेच) सर्वमान्य झाले होते. आणि याच काळात पंढरपुरात संत नामदेव विठ्ठलभक्त म्हणून, कीर्तनकार म्हणून सर्वमान्य झाले होते. आणि या दोघांच्याही कर्तृत्वाचा महिमा त्यांचे त्यांचे भक्तगण पंढरपूर, आळंदी आणि तत्सम प्रांतात गात होते; अर्थात तो पंढरपूरच्या यात्रेमुळेच. कारण या काळापर्यंत पंढरपूरची यात्रा करणाऱ्या भाविकांची संख्या संपूर्ण महाराष्ट्राभर वाढीस लागली होती. पंढरपूरच्या आसपासच्या परिसरात तर ती अधिकच असावी. कारण नामदेवांचे जन्मस्थान असलेल्या नरसी-बामणीहून नामदेवांचे वडील दामाशेटी आपले गाव सोडून पंढरपूरला स्थायिक झाल्याची नोंद अनेक अभ्यासकांनी करून ठेवली आहे. या पार्श्वभूमीवर संत नामदेव आणि संत ज्ञानेश्वर यांनी परस्परांच्या कार्यांची महती याच वारकऱ्यांकडून ऐकली असणार. पंढरपूरसारख्या तीर्थक्षेत्री श्रेष्ठ विठ्ठभक्त म्हणून मिरवणारा हा नामदेव कोण, ही उत्सुकता ज्ञानेश्वरांना लागलेली असणार आणि अवघ्या पंधराव्या-सोळाव्या वर्षी भगवद्गीतेवर भाष्य करणारा हा योगी कोण आहे, याविषयी कमालीची उत्सुकता संत नामदेवांच्या मनात जागी झाली असणार यात नवल नाही. ज्ञानेश्वर आणि नामदेवांच्या पहिल्या भेटीचा संदर्भ येथे देणे महत्त्वाचे वाटते. नामदेवांचे मोठेपण जाहीरपणे कबूल करताना संत ज्ञानेश्वर म्हणतात -भक्त भागवत बहुसाल ऐकिले। बहु होऊनी गेले, होती पुढे।।परि नामयाचे बोलणे नव्हे कवित्व। हा रस अद्भुत निरामय।।.यातून संत ज्ञानेश्वर संत नामदेवांच्या कार्याची महती मान्य करतात. तर याच अर्थाच्या संत नामदेवांच्या ज्ञानेश्वराविषयींच्या भावनासुद्धा पाहता येतील. तीर्थावळीच्या अभंगांचा दाखला देत संत नामदेव म्हणतात-नामयाचे भेटी ज्ञानदेव आले । लोटांगण घातले नामदेवे ।।देऊनि आलिंगन प्रीती पडीभारे । पूजिले आदरे यथाविधी ।।तीर्थावळीच्या रचनांमधून या दोन्ही संतांनी परस्परांविषयीचा व्यक्त केलेला आदर पाहता दोघांच्याही मनात एकमेकांविषयी कमालीचा आस्थाभाव, प्रेमभाव होता हे नाकारता येत नाहीच.या दोन्ही संतांची भेट (आळंदीची की पंढरपूरची), संत नामदेवांना कच्चे मडके ठरवून विसोबा खेचराकडे गुरुदीक्षेसाठी पाठविणे, त्यानंतर ज्ञानेश्वरादी भावंडे आणि नामदेव यांची उत्तर भारतात तीर्थयात्रा आणि पुढे संत ज्ञानेश्वरांचे कार्य आणि त्यानंतर त्यांनी घेतलेली समाधी हा कालक्रम मानला, तर कालक्रमाची संगती लावताना काही मुद्दे उपस्थित होतात.पहिला मुद्दा असा, की नामदेव आणि ज्ञानेश्वर यांची भेट नक्की कुठे झाली? आळंदीला की पंढरपूरला? पहिली भेट आळंदीला झाली तर संत ज्ञानेश्वरांनी त्यांच्याविषयीचे गौरवोद्गार पंढरपुरी कसे काढले? आणि भेटीसाठी पुढाकार कोणी घेतला? नामदेवांनी की ज्ञानेश्वरांनी? तीर्थावळीच्या आधी या दोघांच्याही भेटी कितीदा झाल्या असाव्यात? याचा स्पष्ट उल्लेख येत नाही. तेव्हा काही अभ्यासक या भेटी दोनदा झाल्याचे नमूद करतात, तर काही एकदाच ही भेट झाली असे मानतात. ज्ञानेश्वरीच्या निर्मितीआधी संत ज्ञानेश्वर पंढरपूरला गेले होते का? आणि पंढरपूरला गेले असतील तर पुढे नेवाशाला कसे आले? नेवाशाला त्यांचा किती काळ गेला असावा? आणि नेवाशाला ज्ञानेश्वरीची निर्मिती झाल्यानंतर शुद्धिपत्रकासाठी चौघेही भावंडे पैठणला गेल्याचाही उल्लेख आहे. तो उल्लेख पाहता पैठण भेट ही पंढरपूर भेटीच्या आधीची की नंतरची? पुढे ज्ञानेश्वरादी भावंडांची भेट झाल्यावर नामदेवांना कच्चे मडके ठरवल्यानंतर गुरूच्या शोधात नामदेव औंढ्या नागनाथला विसोबा खेचराकडे जातात, तिथे त्यांच्या सहवासात किती दिवस होते? विसोबा खेचरांनी त्यांना ही गुरुदीक्षा किती दिवसांत दिली? आणि त्यानंतर नामदेव ज्ञानेश्वरादी बंधूंसोबत उत्तर प्रदेशात तीर्थयात्रेला गेल्याचा उल्लेख येतो.हे सगळे प्रश्न या संदर्भात वाचकांना पडतात. त्यामागचा शोध घेता पुढील मीमांसा महत्त्वाची वाटते..Premium|Chh. Shivaji Maharaj History : शून्यातून विश्व कसं निर्माण झालं? २२ सुभ्यांच्या मुघल सत्तेला १२ वर्षांच्या शिवरायांनी कसं आव्हान दिलं? वाचा स्वराज्याच्या श्रीगणेशाची रोमांचक गाथा!.‘श्रीमदाद्य नामदेव यांच्या जीवनातील प्रसंग शके १२९२ पासून सुरू झाले. आता त्यांच्या पायरी प्रवेशासही सहाशे वर वर्षे होऊन गेली. आद्य नामदेवांच्या काळात लिहिलेले अस्सल असे एक चिठोरे देखील आपल्या हातात नाही. त्यांचे कवित्वरूपी दूध आजही निरसे राहिलेले नाही. विष्णुदास नामा, नाम पाठक इत्यादी अनेक कवी झाले. त्यांचे काव्य आज आद्य नामदेवांच्या नावावर विकले जाते. अभंगांची हस्तलिखिते संकीर्ण असतात. तथा संग्रह करितात, परंतु तीही तीनशे वर्षांपलीकडची सापडत नाहीत. अशा परिस्थितीत केवळ अप्रतिष्ठित तर्कावर आधारलेले आद्य नामदेवांच्या चरित्राचे चित्रण निरपवाद होणे असंभवनीय आहे. त्यांचे अस्सल अभंग निवडून त्यातील उल्लेखांवर आश्रयून केलेले कथन तेवढेच ग्राह्य धरून चालणे सत्यास साजेसे ठरेल.’ (श्रीनामदेवदर्शन, पां. ज्ञा. कुलकर्णी, पान क्र. ११७)या विधानांचा विचार करता आज संत नामदेवांच्या बाबतीतील सत्य माहिती आपल्या हाताशी कितीशी आहे? आणि आपण हाताशी असलेली माहिती किती ग्राह्य मानून त्या अनुषंगाने विवेचन करायचे, हा प्रश्न पडतोच. तुकाराम तात्यांनी १८९४मध्ये संत नामदेवांच्या अभंगांची गाथा प्रकाशित केली. त्याच्या आधी १८९२मध्ये गोंधळेकरांनी गोडबोले यांच्या संशोधन साहाय्याने नामदेवीय अभंगांची एक गाथा प्रकाशित केली होती. अर्थात तोपर्यंत नामदेवांचे अभंग काही हस्तलिखितांतून, पोथ्यांतून आणि तत्सम साधनांतून आपल्यापर्यंत आले होते. आणि आपण नाइलाजाने तोच स्रोत प्रमाण मानला होता.नामदेव ज्या समयी ज्ञानेश्वरांना भेटतात, त्या समयी इतर संत (यात मुक्ताई आणि गोरा कुंभारसुद्धा आहेत) नामदेवांची कच्चे मडके म्हणून संभावना करतात. ज्या काळी संत नामदेव पंढरपूरसारख्या तीर्थक्षेत्री सच्चे विठ्ठलभक्त म्हणून जाणले जातात, ज्यांनी जवळ जवळ हजाराच्या आसपास अभंग व ओवी या छंदात काव्यरचना केली, ज्यांची कीर्ती ऐकून खुद्द संत ज्ञानेश्वर त्यांच्या भेटीसाठी पंढरपुरी येतात ते संत नामदेव कच्चे मडके कसे असू शकतील?या कच्च्या मडक्याचा अर्थ वेगळ्या शब्दांत समजू घ्यावा लागतो.त्या काळी गुरू-शिष्य परंपरा महत्त्वाची मानली जायची. संत ज्ञानेश्वरांचा जरी विचार केला तरी गोरखनाथ-गहिनीनाथांपासून निवृत्तिनाथांपर्यंत ही गुरू परंपरा दिसून येते. पुढे एकनाथांचा विचार केला, तर भगवान दत्तात्रेय - जनार्दन स्वामी - एकनाथ अशी परंपरा दिसते. या गुरू-शिष्य परंपरेचा विचार करता संत नामदेवांना अशी परंपरा लाभली नव्हती. त्यांच्या पाठीशी असलेली परंपरा म्हणजे त्यांच्या पूर्वजांपासून चालत आलेली विठ्ठलभक्ती. यातली आणखी एक सूक्ष्म गोम आपण लक्षात घेणे गरजेचे आहे. या गुरू-शिष्य परंपरेत गुरू हा उच्चवर्णीय (ब्राह्मण) असावा, असा संकेत म्हणा किंवा दंडक म्हणा, आपल्या समाजव्यवस्थेत रूढ झालेला होता. आणि संत नामदेव किंवा त्यांच्यासोबतचे समकालीन विठ्ठलभक्त सावता महाराज, गोरोबा आणि चोखोबा हे सगळेच संत बहुजन समाजातील होते. या रूढ चौकटीत संत म्हणून किंवा भक्त म्हणून वावरायचे असेल तर कोणातरी श्रेष्ठ व्यक्तीला गुरू मानणे, त्याच्याकडून गुरुदीक्षा घेणे गरजेचे समजले जात होते. या पार्श्वभूमीवर ज्या अधिकारी, श्रेष्ठ पुरुषाला संत नामदेवांनी गुरू मानले होते ते विसोबा खेचर हे कोण होते, भक्तीच्या प्रांतात त्यांचा अधिकार काय होता, हे जाणून घेणे महत्त्वाचे ठरते..विसोबा खेचराकडे नामदेवाने जावे असा सल्ला ज्ञानदेवांनी त्यांना दिला होता, आणि त्यानुसार नामदेव विसोबांकडे गेले. विसोबा खेचरांविषयीची माहिती मिळते ती अशी-संत साहित्यात किंवा वारकरी संप्रदायात विसोबा खेचर संत नामदेवांचे गुरू म्हणून ओळखले जातात. ते औंढ्या नागनाथी येथे राहणारे होत. काहींच्या मते ते मुंगी-पैठणचे, तर काहींच्या मते ते मूळ आळंदीचे असून औंढ्यास राहावयास गेले होते. ते यजुर्वेदी ब्राह्मण होते आणि सराफीचा व्यवसाय करीत असत. महिपतींनी त्यांचा विसोबा चाटी - जात ब्राह्मण असा उल्लेख केला आहे. त्यांच्या संदर्भात एक आख्यायिका सांगितली जाते. हे विसोबा चाटी हे ज्ञानदेवादी भावंडांना संन्याशाची पोरे म्हणून छळणारे होते. एकदा मुक्ताबाई मांडे करण्यासाठी खापरे आणायला एका कुळाकडे गेली असता मुक्ताईला खापर देऊ नका म्हणून दमदाटी करू लागला; पण जेव्हा योगबळावर जठराग्नी चेतवून ज्ञानदेवांनी आपल्या तप्त पाठीवर मुक्ताईकडून मांडे करवून घेतले आणि हे दृश्य जेव्हा विसोबांनी पाहिले तेव्हा ते अनुतापाने भाजून निघाले. तसेच ज्ञानदेवांना शरण आले त्यावेळी ‘खेचरा, तू बाजूला हो’ म्हणून ज्ञानदेवांनी त्याल दूर सारले, असे सांगितले जाते. त्या घटनेपासून विसोबा चाटीचे विसोबा खेचर झाले. खरेतर खेचर हे नाव एका तिरस्कारातून पडले; पण पुढे योगशास्त्रातील एक अवस्था प्राप्त होण्याइतकी अवस्था प्राप्त केल्यामुळे त्यांनी हे नाव सार्थ केले. औंढ्या नागनाथाशी संबंध आल्यामुळे विसोबा हे शिवभक्त असल्याचेही काहींना वाटते. आपण सोपानदेवांचे अनुग्रहित आहोत, असे खुद्द विसोबा सांगत. काही ठिकाणी विसोबा हे ज्ञानेश्वरांचे भक्त असल्याचाही उल्लेख येतो. नामदेव गाथेत विसोबांसंबंधीचे जे अभंग आहेत, त्यांची निर्मिती विसोबा खेचरांची आहे की संत नामदेवांची आहे, हाही प्रश्न पडतो. अर्थात ते अभंग संत नामदेवांचेच असावेत, असा निष्कर्ष काढायला वाव आहे. (संदर्भ : प्राचीन मराठी वाङ्मयाचा इतिहास, डॉ. अ. ना. देशपांडे, पान क्र. ११५)संत नामदेवांच्या या चरित्रातील विसोबा हे प्रकरण काहीसे शंकास्पद वाटू लागते. जेव्हा त्यांच्या चरित्रात विसोबा येतात तेव्हा संत नामदेव भक्त शिरोमणी म्हणून ख्यातकीर्त व्हायच्या मार्गावर होते. ज्ञानेश्वर आणि नामदेव यांच्या भेटीनंतर संत नामदेव पुन्हा गुरूच्या शोधात जाणार ते कुठे आणि कसे? नामदेवांचे वास्तव्य पंढरपुरी असताना केवळ विसोबांसाठी ते औंढ्या नागनाथ याठिकाणी म्हणजे मराठवाड्यात येणार का? आणि तिथे विसोबा खेचरांकडे त्यांचे वास्तव्य किती दिवस/वर्षे असणार? ज्ञानेश्वरांच्या जीवनातील इ.स. १२९२ ते १२९५ हा काळ पाहता (त्यात विसोबांकडून दीक्षा, उत्तर भारतातील तीर्थाटन, ज्ञानेश्वर-चांगदेव भेट, त्यांची ज्ञानेश्वरीनंतरची इतर काव्यनिर्मिती आणि शेवटी समाधी हा सगळा विचार करता), हे विसोबा प्रकरण नामदेवांच्या चरित्राशी जोडलेले ठिगळ आहे की काय अशी शंका येऊ लागते.आपल्या मनावर असलेल्या पगड्याच्या आणि वर्णव्यवस्थेच्या प्रभावातून काही गोष्टी घडत गेल्या. कालांतराने त्या आपल्यावर लादल्या गेल्या. आज संत नामदेव किंवा संत ज्ञानेश्वर यांच्या संबंधीची माहिती किती खरी, त्याला आधार कोणता याविषयीचा विचार करता अनेक बाबींवर बोट ठेवता येते. आणि त्या काळाच्या सगळ्याच बहुजन समाजातील संतांवर वैदिक परंपरेचा, त्या छायेचा प्रभाव कसा टाकता येईल हाच विचार मधल्या काळात झालेला होता. आणि तो करण्यात तत्कालीन वैदिक परंपरेचे मध्यस्थ कारणीभूत होते. संत तुकाराम महाराज म्हणतात, 'वेदांचा तो अर्थ आम्हासीच.ठाव । येरांनी वाहवा भर माथा ।।' याचा अर्थ बहुजन समाजातील बहुतेक संत वेदशास्त्रातसुद्धा ज्ञानी होते; पण त्यांचा तो अधिकार तत्कालीन मंबाजीसदृश मंडळींना मान्य नव्हता. सर्वसामन्यांची मानसिकता चातुर्वणाला शरण जाणारी असल्यामुळे संपूर्ण संतपरंपरेला, संतांच्या कर्तृत्वाला जाणीवपूर्वक मर्यादा घालण्याचा प्रकार झाल्याची अनेक उदाहरणे दिसून येतात. नेमकी हीच गोष्ट संत नामदेवांच्या कर्तृत्वालासुद्धा मर्यादा घालण्यासाठी चमत्कारसदृश किंवा वर्णव्यवस्थेचे लिंपन या कथेवर केलेले जाणवते.डॉ. रवींद्र शोभणे ९७व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष आणि महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळाचे नागपूरस्थित अध्यक्ष आहेत. 