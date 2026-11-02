Premium|Sant Namdev and Warkari Tradition : वारकरी संप्रदायाचा पाया संत नामदेवांनी रचला? संतपरंपरेतील योगदानाचा ऐतिहासिक संदर्भातून वेध

डॉ. रवींद्र शोभणेदुःखाची शृंखला सोबत घेऊन संत ज्ञानेश्वर वयाच्या बाविशीपर्यंत या विश्वाला शांतीचा, वैश्विक सामंजस्याचा संदेश देत एक योगी म्हणून जगले. त्याचवेळी त्यांच्या मनात या समाजाप्रती असलेल्या काही संकल्पना त्यांनी संत नामदेवांसमोर ठेवल्या. त्यातूनच भागवत धर्माची आणि वारकरी संप्रदायाची संत नामदेवांनी प्रतिष्ठापना केली. अशा परिस्थितीत संत नामदेवांना या संतकुळाच्या धुरीणत्वाचे श्रेय देता येणार नाही का?वा रकरी संत परंपरेत ‘ज्ञानदेवे रचिला पाया । तुका झालासे कळस ।।’ असे वचन वापरले जाते. वारकरी संप्रदायाचा किंवा भागवत धर्माचा पाया संत ज्ञानेश्वरांनी रचला आणि संत तुकारामांनी त्यावर कळस चढविला अशी धारणा सर्वसंमत आहे. त्यात श्रद्धेचा भाग अधिक आहे. येथे मुद्दाम ‘नामदेवे रचिला पाया । तुका झाले कळस ।।’ अशी मांडणी करण्याचा सप्रमाण प्रयत्न आहे. अर्थात अशी मांडणी करताना कुणाचा अवमान किंवा अधिक्षेप करायचा हेतू मुळीच नाही. तर, तत्कालीन म्हणजे तेराव्या शतकाच्या उत्तरार्धातल्या सामाजिक आणि आध्यात्मिक परिस्थितीचा साकल्याने विचार करून ही मांडणी करण्याचा हा प्रयत्न आहे. हे करताना वस्तुस्थितीचा कोणताही अपलाप होऊ नये याची काळजीही घेत आहोत. तुकाराम शिष्या संत बहिणाबाई यांनी एक अभंग रचला. तो अभंग आधी समोर ठेवू या.संतकृपा झाली । इमारत फळा आली ।।ज्ञानदेवे रचिला पाया । उभारिले देवालय ।।नामा त्याचा किंकर । तेणे रचिले आवार ।।जनार्दन एकनाथ । खांब दिला भागवत ।।तुका झालासे कळस । भजन करा सावकाश ।।बहेणी फडकते ध्वजा । निरुपण केले ओजा ।।.Premium|Traditional Chirote Recipe : दिवाळीच्या फराळात बनवा खुसखुशीत चिरोटे.या अभंगात बहिणाबाई (बहिणाबाई रत्नाकर पाठक) यांनी सगळ्या संतांच्या कार्यानुसार त्यांना त्यांचे श्रेय दिलेले आहे, आणि ते योग्यही आहे. पण संत बहिणाबाई संत नामदेवांना चक्क ‘किंकर’ (म्हणजे दास किंवा नोकर) ठरवतात. (या संबंधीचा उपोद्घात काही प्रमाणात विवरिलेची विवरावे (ता. १७ ऑक्टोबर) या लेखामध्ये केला आहेच.) संत नामदेव हे विठ्ठलाचे निस्सीम भक्त होते. अनेक अभ्यासकांनी त्यांना भक्त शिरोमणी किंवा भक्तसम्राट अशीही उपाधी दिली आहे. त्यांच्या कार्याचा आवाका आणि श्रेष्ठत्व पाहून आजच्या अनेक अभ्यासकांनी त्यांना भक्तश्रेष्ठ अशीही उपाधी दिली आहे. बहिणाबाई यांचा काळ (इ.स. १६२८ ते १७००) हा सांगितला जातो. त्या संत तुकारामांच्या शिष्या होत्या. संत तुकारामांनंतर जवळजवळ पन्नास वर्षे त्या हयात होत्या. त्यांच्या जन्माचा हिशोब केला, तर तुकारामांच्या वैकुंठागमनाच्यावेळी त्या बावीस वर्षांच्या होत्या. याचा अर्थ त्यांना संत तुकारामांचा सहवास फार फार तर पाच-सात वर्षे लाभला असावा, पण या पाच-सात वर्षांत त्यांच्या मनात संत तुकारामांविषयी अपार श्रद्धा निर्माण झाली होती. मराठी संत साहित्यात पहिल्या आत्मचरित्रकार म्हणून त्या ओळखल्या जातात. संत नामदेवसुद्धा पहिले आत्मचरित्रकार, चरित्रकार म्हणून ओळखले जात होते, हे बहिणाबाई यांना निश्चितच ठाऊक असावे. तरीही त्या संत नामदेवांचा उल्लेख उपरोक्त अभंगात ‘किंकर’ असा करतात. संत नामदेवांनी स्वतःला विठ्ठलाचा किंकरच मानले होते, पण स्वतःला किंकर म्हणवून घेणे आणि इतरांनी त्यांच्या कार्याचे मूल्यमापन करताना किंकर हाच शब्द वापरणे, यात तफावत आहे. हे सगळे खटकणारेच आहे.किंकर हा शब्द खटकण्याचे कारण, त्या शब्दाचा अर्थ शब्दशः समोर ठेवल्यावर कळतो. त्याला दुसरा ध्वन्यर्थ किंवा लक्षणार्थ असा नाहीच, आणि तो हट्टाने शोधायचाच तर भक्त असा शोधता येईल. मग किंकर या शब्दाऐवजी थेट भक्तच का म्हटले नाही? ‘जनी नामयाची दासी’ असा उल्लेख जनाबाई आपल्या काव्यातून करतेच ना? तेव्हा किंकर या शब्दाने संत नामदेवांच्या कार्यावर, त्यांच्या मोठेपणावर, अध्वर्यूत्वावर अकारण बोट ठेवल्याचे जाणवते. या शब्दाच्या मागे काही वेगळी भावना जाणवते का, अशी शंका जेव्हा येऊ लागते, तेव्हा तीही मांडणे महत्त्वाचे ठरते.संत तुकारामांचा एक अभंग आहे. त्या अभंगाकडे अंगुलीनिर्देश करणे महत्त्वाचे ठरते -आम्ही जातो आमच्या गावा । आमचा राम राम घ्यावा ।।१।।आजवर होतो तुमच्या गावी । आता कृपा असू द्यावी ।।२।।आता कसले येणे जाणे । सहज खुंटले बोलणे ।।३।।रामकृष्ण विठ्ठला बोला । तुका गेला वैकुंठाला ।।४।।संत तुकारामांच्या या अभंगात काही ठिकाणी भेद आहे. येथे मुद्दा वेगळा आहे. तुकारामांचा हा अभंग मूळ त्यांचाच आहे का? तो खरा आहे की प्रक्षिप्त आहे? आणि तो खरा आहे असे म्हटले तर तुकाराम महाराज सदेह वैकुंठाला गेले होते असा त्यातून अर्थ निघतो. संत तुकारामांची इ.स. १६५०मध्ये हत्या झाली आणि त्यांच्या हितशत्रूंनी तुकाराम सदेह वैकुंठला गेले असा कांगावा केला. त्यातून हा प्रक्षिप्त अभंग जन्मास आला. संत बहिणाबाईंच्या वरील अभंगाविषयीसुद्धा अशी शंका व्यक्त करता येईल का असा प्रश्न मनात येतो, तेव्हा त्याला काहीसे होकारार्थी उत्तर द्यावे लागते. पूर्वसुरी म्हणून असलेले संत तुकारामांचे नाते हे संत ज्ञानेश्वरांपेक्षा संत नामदेवांशी अधिक जवळचे दिसून येते. कारण संत तुकारामांनी वारकरी संप्रदायाची पुढे चालवलेली परंपरा संत नामदेवांनी रुजवलेली होती. ‘नामदेवे केले स्वप्नामाजी जागे । सवे पांडुरंगे.येऊनिया ।।’’ अशी आपल्या कार्याची आणि काव्याची प्रेरणा सांगणाऱ्या संत तुकारामांनी आपल्या सहोदरत्वाचे नाते असे नमूद करून ठेवले आहे. (पुढे येणाऱ्या संत नामदेव आणि संत तुकारामांच्या प्रकरणात हे नाते अधिक विस्ताराने येईलच.) याचाच अर्थ संत तुकारामांच्या मनातसुद्धा संत ज्ञानदेवाविषयी कमालीचा आदर आहे. योगी पुरुष म्हणून, तत्त्वज्ञ म्हणून आणि प्रतिभावंत कवी म्हणून असलेला आदरभाव कुणीही नाकारू शकत नाही, पण त्यांचे नाते संत ज्ञानेश्वरांपेक्षा संत नामदेवांशी अधिक घट्ट आहे, हे कसे नाकारायचे? संत नामदेव-तुकाराम यांचे प्रेरक-प्रेरित हे नाते संत तुकारामांच्या पट्टशिष्या म्हणवून घेणाऱ्या संत बहिणाबाईंना ठाऊक नव्हते असे नाही. अभंगरचना, कीर्तन परंपरा, विठ्ठलभक्ती, पंढरपूरची वारी या सगळ्याच गोष्टी महाराष्ट्रातल्या संतांनी संत नामदेवांपासून घेतलेल्या आहेत, हेही नाकारता येत नाही. असे असताना संत बहिणाबाई संत नामदेवांचा उल्लेख किंकर असा करतील का, हा प्रश्न मनात येतो. कारण बहिणाबाईंच्या बहुतेक अभंगरचना संत तुकारामांच्या वैकुंठगमनानंतरच्या आहेत, असे म्हणायला वाव आहे. ज्या संत तुकारामांची संत नामदेवांवर अपार भक्ती होती, त्या नामदेवांसंबंधी असा उल्लेख त्या कसा करू शकतील? या सगळ्या तर्कांच्या आधारावर बहिणाबाईंचा हा प्रस्तुत अभंग एकतर प्रक्षिप्त वाटतो किंवा ‘तो’ शब्द नंतर त्या अभंगात कुणीतरी घातला गेला असावा, अशीही शंका घेता येते.‘नामदेवे रचिला पाया’ या मताचा अर्थ समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. मुळात संत ज्ञानेश्वर आणि संत नामदेव यांच्या पहिल्या भेटीच्या प्रसंगी जे वर्णन आलेले आहे, त्यावरून संत नामदेव कसे कच्चे मडके आहेत, ते कसे अहंकारी आहेत असा उल्लेख मुक्ताबाईंच्या काव्यातून आलेला आहे. अहंकारी संत नामदेव की मुक्ताबाई? असा विचार केला, तर या वचनातील अर्थच बदलून जातो. संत नामदेवांची संत ज्ञानेश्वर आणि त्यांच्या भावंडांशी भेट झाली ती साधारणतःइ.स. १२९१-९२च्या आसपास. त्या काळी संत नामदेव हे पंढरपुरात निस्सीम विठ्ठलभक्त आणि यशस्वी कीर्तनकार म्हणून नावारूपाला आले होते. कारण त्यांच्या घरी विठ्ठलभक्ती ही सहा पिढ्यांपासून होती, हे आपण पाहिलेच आहे. तर ज्ञानेश्वर हे भावार्थदीपिकेच्या निर्मितीमुळे तरुण योगी आणि तत्त्वज्ञ ओळखले जाऊ लागले होते. म्हणून ज्ञानेश्वरांनी नामदेवांना मुद्दाम आपल्या भेटीसाठी बोलावून घेतले आहे. संत नामदेव हे संत ज्ञानेश्वर आणि त्यांच्या भावंडांपेक्षाही वयाने वडील आहेत. निवृत्तिनाथ (१२७३), ज्ञानेश्वर (१२७५), सोपानदेव (१२७७) आणि मुक्ताबाई (१२७९) असा या भावंडांचा जन्मकाळ आहे. संत नामदेवांचा जन्मकाळ इ.स. १२७० आहे. १२९१-९२च्या दरम्याम संत नामदेव एकवीस-बावीस वर्षांचे असावेत आणि संत ज्ञानेश्वर सोळा-सतरा वर्षांचे. मुक्ताबाईंचे वय त्यावेळी फार तर बारा-तेरा वर्षांचे असावे. म्हणजेच कवयित्री म्हणून मुक्ताबाईंच्या व्यक्तिमत्त्वाला पुरेसा आकारही मिळाला नव्हता. अशा वेळी केवळ नामदेव निवृत्तिनाथांच्या पायावर झुकले नाहीत या एका कारणासाठी संतापलेल्या मुक्ताबाईंचा अभंग पुन्हा असाच पाहण्यासारखा आहे -अखंड ज्याला देवाचा शेजार । का रे अहंकार नाही गेला ।।मान अपमान वाढविसी हेवा । दिवस असता दिवा हाती घेसी ।।.Premium|Chh. Shivaji Maharaj Diplomacy : रणांगणाबरोबरच वाटाघाटींतही शिवरायांची मुत्सद्देगिरी ठरली प्रभावी.हा ‘अखंड देवाचा शेजार’ कुणाला? तर नामदेवांना. या अभंगानंतर ज्ञानेश्वर संत नामदेवांनी आता गुरू करावा, असा सल्ला देतात आणि नंतर पुढे संत नामदेव विसोबा खेचरांना गुरू करतात. बहुजन किंवा ब्राह्मणेतर कितीही विद्वान किंवा प्रतिभासंपन्न असला, तरी त्याचा गुरू जन्माने ब्राह्मणच असावा, असा हा प्रकार होता. संत नामदेवांनी विसोबा खेचरांना गुरू केल्यानंतरसुद्धा (संत ज्ञानदेव हे विसोबा खेचरांचे गुरू) त्यांच्या लेखणीत आणि वाणीत किती फरक पडला? कारण संत नामदेव स्वयंप्रज्ञ संत होते. आणखी एक गंमत म्हणजे, तोपर्यंत संत नामदेव पंढरपुरात मुक्कामाला होते आणि त्यांचे गुरू विसोबा हे औंढ्या नागनाथ (आजचा हिंगोली जिल्हा व पंढरपूरपासून ३६६ किलोमीटर अंतरावर असलेले) येथे मुक्कामाला होते. संत नामदेवांनी तिथे जाऊन त्यांची भेट घेतली. औंढ्या नागनाथला गेल्यानंतर संत नामदेवांनी विसोबांकडून किती दिवसांत गुरुदीक्षा घेतली असावी? कारण संत नामदेवांच्या आणि ज्ञानेश्वरांच्या चरित्रानुसार ज्ञानेश्वरादी भावंडे संत नामदेवांबरोबर लागलीच उत्तरेकडील तीर्थाटनाला निघाले. या तीर्थाटनात त्यांनी उत्तरेकडील जवळजवळ सगळ्याच तीर्थांना भेटी दिल्या. यात द्वारका, मध्य भारत, अयोध्या, मथुरा, गया, काशी (वाराणसी), चित्रकूट, कांची, पुरी, हरिद्वार,अवंतिका (उज्जैन), बद्रीनाथ आणि प्रभास इत्यादी तीर्थक्षेत्री त्यांनी भेटी दिल्याचे नमूद केले आहे. तत्कालीन सामाजिक परिस्थितीत आणि सुलतानी संकटांच्या वातावरणात हा तीर्थाटनाचा काळ किती दिवस किंवा वर्षांचा असावा? कारण पुढे १२९५मध्ये संत ज्ञानेश्वरांनी समाधी घेतली. त्यामुळे हा तीर्थाटनाचा काळ किमान दोन ते तीन वर्षांचा तरी असावा. या काळात संत नामदेवांची विसोबांकडे गुरुदीक्षा, संत ज्ञानेश्वरांनी नामदेवांना तीर्थाटनासाठी आग्रह करणे, या सगळ्यांनी संपूर्ण उत्तर भारतात भ्रमंती करणे या घटना आणि लागलीच संत ज्ञानेश्वरांनी समाधीचा विचार मनाशी ठरवून तो अमलात आणणे हा घटनाक्रम लक्षात घेतला, तर संत ज्ञानेश्वरांनी भागवत धर्माची स्थापना कधी केली असावी? गळ्यात टाळ घेऊन किंवा वीणा अडकवून संत ज्ञानेश्वर विठ्ठलापुढे कीर्तनासाठी उभे राहिल्याचे कुठे नमूद केलेले नाही. कीर्तनकारांचा पिंड हा लोकशिक्षकाचा असतो आणि संत ज्ञानेश्वरांचा पिंड हा योग्याचा किंवा तत्त्वचिंतकाचा होता. तेव्हा येथे संत ज्ञानेश्वर आपल्या समकालीन संतांना सोबत घेऊन वारकरी संप्रदायाची आणि भागवत धर्माची उभारणी करताहेत असे चित्र सापडत नाही. एक मात्र खरे, की त्यांच्या मनात असलेला भागवत धर्म त्यांनी तीर्थाटनाच्या दरम्यान संत नामदेवांना सांगितला असणार. आपल्या मनातील हा अमूर्त धर्म मूर्त स्वरूपात आणण्याची प्रज्ञा आणि प्राज्ञा फक्त संत नामदेवांतच आहे, हा विश्वास त्याकाळी संत ज्ञानेश्वरांना आलेला होता. संत नामदेवांनी संत ज्ञानेश्वरांच्या समाधीनंतर त्यांना भक्तिपूर्वक आदरांजली आणि त्यांचे श्रेय त्यांनाच अर्पण म्हणून हे अर्घ्यदान असे समजून अशी भागवत धर्माची आणि वारकरी संप्रदायांची चळवळ उभी केली. कारण शेवटी चळवळ उभारण्यासाठी लोकाश्रय आणि लोकानुनय लागतो आणि तो संत नामदेवांकडे पुरेपूर होता.संत नामदेवांच्या समकालीन आणि उत्तरकालीन संतांचा विचार करता त्या सगळ्या संतांची नाळ ज्ञानेश्वरांपेक्षा नामदेवांशी अधिक जुळलेली दिसते. संत ज्ञानेश्वरांविषयी त्यांच्या मनात आदरभाव होता; पण संत नामदेवांविषयी असलेला सख्यभाव त्या सगळ्या संतांना त्यांच्याकडे खेचून घेणारा ठरला होता. मग ते एक पिढी ज्येष्ठ असलेले सावता महाराज (१२५०) असतील किंवा समकालीन असलेले गोरोबा कुंभार (१२६७) असतील, नरहरी सोनार असतील (१२६७) किंवा थोडे उत्तरकालीन असलेले संत चोखोबा (१२७३) किंवा संत सेना न्हावी (१२७८) असतील; या सगळ्या संतांनी लेखनाचा, भक्तीचा आणि कीर्तनपरंपरेचा आदर्श घेतला तो संत नामदेवांचाच. संत नामदेवांच्या जन्मानंतर २६३ वर्षांनंतर जन्माला आलेले संत एकनाथ हे संत नामदेवांच्याच लोकपरंपरेतील होते. म्हणजे संत नामदेवांच्या समाधीनंतर.१८३ वर्षांनंतर संत एकनाथांचा जन्म झाला. या मधल्या म्हणजे जवळजवळ पावणे दोनशे वर्षांतील प्रदीर्घ काळातील ही वारकरी परंपरा कुणी जिवंत ठेवली असेल, तर ती संत नामदेवांच्या अनुयायांनी. संत नामदेव इ.स. १३२५-२७च्या आसपास महाराष्ट्रातून उत्तर भारतात प्रवासाला निघाले. जवळजवळ या पंचवीस वर्षांत संत नामदेवांची ही कीर्तन परंपरा आणि भक्तीपरंपरा चोखामेळा, नरहरी सोनार, गोरा कुंभार, परिसा भागवत, जोगा परमानंद, संत जनाबाई, सोयराबाई, कर्ममेळा, निर्मळा, बंका, कान्होपात्रा आदी संतांनी नामदेवांनंतर अतिशय नेटाने चालविली. ती पुढे वृद्धिंगत केली. महाराष्ट्रात त्याच काळात किंवा थोड्या आगेमागे आलेल्या नाथ संप्रदाय किंवा महानुभाव संप्रदाय या परंपरा मधल्या काळात खंडित झाल्या, पण ही परंपरा मात्र कायमच वृद्धिंगत होत राहिली. त्याला कारण पंढरपूरचे दैवत - श्रीविठ्ठल. या सगळ्याच संतांच्या भक्तीच्या केंद्रस्थानी उभे होते ते हे दैवत. हे दैवत मराठी संत परंपरेत सर्वात आधी आले ते संत नामदेवांच्या काव्यातून, त्यांच्या कीर्तन परंपरेतून. म्हणूनच संत नामदेव भक्तशिरोमणी ठरतात. आपली वारकरी संप्रदायाची किंवा भागवत धर्माची बैठकच या विठ्ठलाच्या भक्तीवर आधारलेली आहे.‘नामदेवे रचिला पाया’ असे येथे नमूद करण्याचे कारण आता स्पष्ट झालेले असणार. संत ज्ञानेश्वर विठ्ठल भक्तीकडे वळले ते भावार्थदीपिकेच्या निर्मितीनंतर. कारण भावार्थदीपिका हे त्यांच्या आयुष्यातील एकमेव ईप्सित होते असे म्हणायला हरकत नाही. त्यानंतर त्यांनी पंढरपूरला भेट दिली. अर्थात त्यांच्याही कुटुंबात त्यांच्या आधी तीन पिढ्या विठ्ठलभक्त होत्या. त्यामुळे विठ्ठलभक्तीची ओढ आणि विठ्ठलाप्रती आस्था त्यांच्याही मनात मुळातून होतीच, पण त्यांचे गुरू निवृत्तिनाथ नाथसंप्रदायी होते. तो वारसा संत ज्ञानेश्वरांनी घेतला होता. तत्कालीन समाजाला अज्ञानाच्या अंधारातून बाहेर काढण्याकरिता मोठा, कालातीत असा वैचारिक आणि रसपरिपूर्ण ठेवा देऊन त्यांना या जगातून जायचे होते. आपल्या इथल्या कार्याची, उद्दिष्टांची पूर्ती झाल्याची भावना त्यांना (कदाचित) उत्तर भारताच्या प्रवासातच जाणवली असावी. शिवाय इथल्या धर्ममार्तंडांनी केलेल्या अपमानांच्या, अवहेलनेच्या जखमा न बुजण्यासारख्या होत्या. आई-वडिलांना प्रायश्चित्त म्हणून घ्यावी लागलेली जलसमाधी, ब्रह्मचाऱ्याची पोरे म्हणून सतत अपमान सहन करीत करपलेले बालपण, भावार्थदीपिकेच्या निमित्ताने कवी-तत्त्वज्ञ म्हणून स्वतःला सिद्ध केल्यानंतरसुद्धा पैठणच्या धर्मपीठाकडून झालेला अपमान या सगळ्या दुःखाची शृंखला सोबत घेऊन संत ज्ञानेश्वर वयाच्या बाविशीपर्यंत या विश्वाला शांतीचा, वैश्विक सामंजस्याचा संदेश देत एक योगी म्हणून जगले. त्याचवेळी त्यांच्या मनात या समाजाप्रती असलेल्या काही संकल्पना त्यांनी संत नामदेवांसमोर ठेवल्या. त्यातूनच भागवत धर्माची आणि वारकरी संप्रदायाची संत नामदेवांनी प्रतिष्ठापना केली. अशा परिस्थितीत संत नामदेवांना या संतकुळाच्या धुरीणत्वाचे श्रेय देता येणार नाही का?लेखक महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळाचे नागपूरस्थित अध्यक्ष आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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