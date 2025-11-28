Premium|Saru Maru Buddhist Complex : इतिहासाच्या पानांतल्या रहस्यांचा शोध

अमोघ वैद्यसारू-मारूच्या शांत कुशीत पोहोचताच, जेव्हा डोंगराच्या फटीतून सूर्यकिरणांचा स्पर्श होतो आणि दगडांच्या भिंतींवर कोरलेल्या स्वस्तिकांची आभा जागृत होते तेव्हा वाटतं, की हा केवळ इतिहासाचा पट नाही, तर एक जिवंत स्मृती आहे. हे संकुल प्रागैतिहासिक अवजारांपासून मौर्यकालीन स्तूपांपर्यंतच्या साखळीत आम्हाला सांगते, की संस्कृती दगडांमध्ये बंदिस्त नसते, तर ती प्रवासात जिवंत होते.नर्मदेच्या उत्तर किनाऱ्यावर, जिथं नदीचं पाणी शांतपणे वाहतं, डोंगरांच्या कुशीत लपलेलं असतं, तिथं मध्य प्रदेशाच्या सीहोर जिल्ह्यातल्या पानगुराडिया गावाजवळ एका गहन शांततेच्या कोपऱ्यात, कड्यांच्या ओढीमध्ये सारू-मारू हे बौद्ध संकुल वसलेलं आहे. हे संकुल जणू काळाच्या धुळीत दडपलेल्या एका प्राचीन रहस्याच्या कोड्याप्रमाणे आजही त्याच्या शिळा आणि अवशेषांमधून बोलतं. ही ओढ, निसर्गानं घडवलेली एक नैसर्गिक किल्ल्यासारखी, नर्मदेच्या काठावरून सुरू होऊन सुमारे चाळीस किलोमीटर लांबीपर्यंत पसरलेली डोंगररांगेची साखळी आहे. यात शाहगंजपासून पानगुराडियापर्यंत विखुरलेल्या दगडांच्या आश्रयस्थानांमध्ये प्राचीन बौद्ध यात्रेची सूत्रं गुंफलेली दिसतात. या आश्रयस्थानांमध्ये, भगवान बुद्धाच्या शिकवणींच्या प्रतिबिंबातून उमटणारी एक आध्यात्मिक यात्रा जाणवते. इथं भिक्खूंच्या पदचिन्हांनी आणि विहारांच्या अवशेषांनी इतिहासाच्या पानांवर जणू स्वाक्षरी केली आहे..Premium|Khardung La Pass Cycling : डिफिकल्टी लेव्हल -महाकठीण!.नक्तीतलाई बसस्टॉपवर उतरताच नर्मदेच्या कुशीत वसलेल्या या शांत ग्रामीण भागाची हवा तुमचं स्वागत करते. एका धूळ उडणाऱ्या रस्त्यावर बस थांबते आणि तुम्ही खाली उतरता, तेव्हा सूर्याच्या तापट किरणांतूनसुद्धा एका सौम्य शांततेची चाहूल लागते. इथं एका अगदी साध्या बसस्टॉपवर उभी राहिलेली एखादी व्यक्ती आनंदानं तुमची मार्गदर्शक होईल. ‘सारू-मारू लेण्या? चला, मी घेऊन जातो,’ असं म्हणत ती व्यक्ती तुम्हाला तिच्या जुन्या सायकलवर किंवा पायीच घेऊन जाईल, आणि रस्त्यात गावाच्या गोष्टी सांगत राहील, जणू हा प्रवास केवळ भौगोलिक नसून, सांस्कृतिकही असावा.गावाच्या मध्यभागातून सुरू होणारा हा प्रवास एखाद्या प्राचीन कथेच्या पानांप्रमाणे उलगडतो. धुराचे लोट येणारी आणि मुलं खेळताना हसत असणारी गावातली घरं ओलांडून तुम्ही वाड्यांकडे वळत. तिथं शेतकऱ्यांच्या झोपड्या आणि हिरव्या शेतांच्या कुशीत लपलेल्या छोट्या वाटा दिसतात. या वाटा, जणू निसर्गानं घडवलेल्या संकुचित पायवाटा, धुळीनं माखलेल्या आणि दोन्ही बाजूंना गवतानं वेढलेल्या असतात. बाजूनं पक्ष्यांचा किलबिलाट आणि हवेचा मंद स्पर्श येत राहतो. चालत चालत अचानक एक खळखळणारा ओढा समोर येतो. ‘क्रिस्टल क्लिअर’ पाणी असलेला हा नर्मदेच्या उपनद्यांसारखा छोटासा प्रवाह मोठ्या दगडांच्या फटींमधून उडी मारत गाणं गात असावा. ओढा ओलांडण्यासाठी सोबत आलेला गावकरी एक दगडांची रांग दाखवतो, आणि तुम्ही पाण्याच्या थंड स्पर्शानं भिजत ती ओलांडता..हा सगळा प्रवास जवळपास एखाद किलोमीटरचाच, पण तो केवळ अंतराचा नाही, तर एक अनुभवाचा आहे, ज्यात प्रत्येक पायरीवर इतिहासाची धूळ लागते आणि प्रत्येक वळणावर सारू-मारूच्या लेण्यांचं आव्हान मिळत जातं. शेवटी डोंगराच्या कुशीत पोहोचताच त्या शैलाश्रयस्थानांकडून भव्य स्वागत होतं. दगडांच्या भिंतींवर कोरलेल्या चिन्हांमध्ये भगवान बुद्धांच्या शिकवणीची शांतता जागृत होते, आणि तुम्हाला वाटतं की हा प्रवास केवळ पोहोचण्यासाठी नव्हे, तर आत्मशोधासाठीच केला गेला असावा.सन १९७५-७६च्या हंगामात, भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षणाच्या प्रागैतिहास शाखेचे प्रमुख के. डी. बनर्जी आणि त्यांच्या टीमनं केलेल्या सखोल शोधकार्यात, या क्षेत्रातील तब्बल ४५ दगडी गुहा आणि आश्रयस्थानं उजेडात आली. या गुहा प्रामुख्याने पूर्वोत्तर दिशेला तोंड करून बांधलेल्या आहेत, जणू सूर्योदयाच्या पहिल्या सोन्याच्या किरणांसाठी आतुर असलेल्या भक्तांसारख्या. या गुहा केवळ आश्रय नव्हत्या, तर बौद्ध संन्यासींच्या ध्यान आणि धम्मप्रचाराच्या केंद्रबिंदू होत्या, ज्या मौर्य काळापासून बौद्ध धर्माच्या प्रसाराची साक्ष देतात. बनर्जींच्या टीमनं या शोधकार्यात केवळ संख्या नोंदवली नाही, तर प्रत्येक गुहेच्या भिंतींवरील चित्रं, अवशेष आणि शिलालेखांच्या माध्यमातून एक संपूर्ण सांस्कृतिक नकाशा उलगडला, जो आजही संशोधकांना नव्यानं आकर्षित करतो. या शोधानं सारू-मारूला केवळ पुरातत्त्वीय स्थळ म्हणून नव्हे, तर प्राचीन भारताच्या धम्मयात्रेच्या एका महत्त्वाच्या टप्प्याच्या रूपात उभं केलं..Malaysia Travel Guide : मलेशियातील 'या' ठिकाणी येईल कोकणची आठवण!.या गुहा आणि आश्रयस्थानांनी प्राचीन काळातील बौद्ध यात्रेची साक्ष दिलेली आहे. त्या गुहा या स्थानिक खेड्यांच्या नावांनुसार चार मुख्य गटांत विभागल्या गेल्या आहेत - जोशीपूर, मोकळा-तालापूरा, उंचाखेडा आणि बायन-पानगुराडिया. प्रत्येक गट स्वतंत्रपणे या डोंगररांगेच्या विविध भागांत विखुरलेला असून, त्यांच्यातील भौगोलिक आणि सांस्कृतिक वैशिष्ट्यं एकमेकांना पूरक ठरतात. त्यांना पाहून निसर्गानं घडवलेल्या या साखळीमध्ये मानवी श्रद्धेचे विविध रंग उमटले असावेत असं वाटतं. यापैकी बायन-पानगुराडिया हा गट मात्र विशेष स्थान मिळवतो, कारण इथं केवळ नैसर्गिक शैलाश्रयांपुरते मर्यादित न राहता, अनेक स्तूपांचे खराब झालेले पण तरीही भव्य असलेले अवशेष आणि विशेषतः दोन अशोककालीन शिलालेख सापडले आहेत. हे शिलालेख केवळ दगडांवर कोरलेले शब्द नसून, मौर्य सम्राट अशोकाच्या धम्मनीतीच्या प्रसाराचे प्रत्यक्ष आणि अप्रतिम पुरावे आहेत. भारताच्या विसरलेल्या नकाशाला नव्यानं आकार देणारे दस्तावेज आहेत. त्यांच्यातून माळवा प्रदेशातल्या बौद्ध धर्माच्या विस्ताराची कथा उलगडते.सारू-मारू हे संपूर्ण संकुल म्हणजे केवळ एक पुरातत्त्वीय स्थळ नसून, प्रागैतिहासिक अवजारांच्या साक्षींपासून ते मौर्यकालीन बौद्ध विहारांच्या भव्य अवशेषांपर्यंतचा तो एक सलग साखळीदार इतिहास आहे, जो हजारो वर्षांच्या सांस्कृतिक प्रवासाची स्मृती जपतो. इथल्या दगडांच्या कोरीवकामांमध्ये, मग ती चित्रं असोत वा शिलालेख, भगवान बुद्धांच्या शिकवणीचा शांतता आणि करुणेचा ध्वनी घुमत असल्यासारखं वाटतं; जणू प्रत्येक फटीतून आणि प्रत्येक कोरीव रेषेतून धम्माची लहर उमटत असावी, जी आजही संशोधक आणि अभ्यागतांना प्रेरित करते.बायन आणि सारू-मारू गुहांच्या दक्षिणेकडे, नर्मदेच्या काठावरच अवघ्या दहा किलोमीटरच्या पट्ट्यात दोन प्रचंड टेकाड्यांचे अवशेष दिसतात, ज्यावरून तिथं एक समृद्ध नगरी वसवलेली असावी असा तर्क सांगणारा पुरावा मिळतो. बायनच्या समोरच असलेल्या टेकाडाला प्राचीन नेमावती नगरीचा अवशेष मानलं जातं, तर सारू-मारूच्या विरुद्ध असलेल्या टेकाडाला सावतपूर हे नाव पडलं आहे. भुईवर विखुरलेल्या वस्तू आणि उघड्या केलेल्या स्तरांमधून सापडलेल्या पुरातत्त्वीय वस्तूंच्या आधारे, मौर्य युगापासून मुस्लिम काळापर्यंत सतत लोकवस्ती असल्याचं निश्चित होतं. १९७६-७७च्या शोधकार्यात के. डी. बनर्जी आणि त्यांच्या टीमनं माती-कचरा साफ केल्यानंतरच स्तूप.क्र. १ समोर आला. स्तूपाच्या वरच्या भागात एक दांडा आणि छत्र (छत्री) पडलेले सापडले, ते निश्चितच कासेटपर्यंत पोहोचण्यासाठी हलवले असावेत. हा दांडा आठभुजाकृतीचा आहे आणि त्यावर एका भिक्खुणीच्या दानाचा उल्लेख असलेला शिलालेख कोरलेला आहे, तर छत्र कमळाच्या आकारात साकारले गेले आहे. या शिलालेखावरून छत्र भिक्खुणीनं दान केलं असल्याचं सूचित होतं. म्हणून स्किलिंग यांचं मत आहे, की माळव्यामध्ये सांची, उज्जैन आणि कदाचित पानगुराडियात भिक्खुणी विहार असावेत; अद्याप त्यांचा ठावठिकाणा लागला नसला तरीही.छत्रावर कोरलेला शिलालेख ब्राह्मी लिपीत आणि प्राकृत भाषेत आहे. त्यात भिक्खुणी सघरखिता (संगहरक्षिता) यांचं दान असल्याचं नमूद आहे. कोरामिका इथल्या पुसा, धर्मरक्षिता व अरहा या अम्तेवासिनींनी त्याची निर्मिती घडवली असल्याचं सांगितलं जातं. अजून एक अत्यंत महत्त्वाचा शिलालेख म्हणजे अशोकाचा. चक्रवर्ती सम्राट अशोक इथं येऊन गेल्याचा तो उल्लेख वाचताना डोळे भरून येतात. सम्राट अशोकाच्या सर्व शिलालेखांमधला अत्यंत जवळून पाहता आणि अनुभवता येणारा हा लेख म्हणजे जणू त्या राजालाच पाहण्यासारखं आहे!पानगुराडियाच्या डोंगररांगेच्या कड्यांवर आणि दक्षिण-पश्चिम उतारावर जणू निसर्गानं स्वतः घडवलेल्या या नैसर्गिक किल्ल्यात, एकूण वीस शैलाश्रयस्थानं वसलेली दिसतात. त्यातला प्रत्येक आश्रय जणू प्राचीन भिक्खूंच्या ध्यानगृहासारखा शांत आणि गहन आहे. ही आश्रयस्थानं केवळ दगडांच्या आडोशाला नव्हे, तर त्यांच्या भिंतींवर कोरलेल्या चित्रकलेनंही सजली आहेत. त्यात बहुतांश ठिकाणी तीन प्रकारच्या कलाकृती एकत्र मिसळलेल्या आढळतात - पवित्र चिन्हं जसे स्वस्तिक, त्रिरत्न, पदचिन्हं दिसतात; शिकारीच्या रोमांचक दृश्यांचं चित्रण ज्यात धनुर्धारी आणि प्राणी एकत्र उमटलेले असतात; आणि घोडेस्वारांच्या गतिमान रूपांचं चित्र जे यात्रिकांचा वेग दाखवतं. ही सर्व चित्रं लाल मातीच्या रंगानं पिवळ्या मातीच्या उजळ्या टोनसह आणि पांढऱ्या चुन्याच्या व पाण्याच्या स्पर्शानं रेखाटली आहेत..या डोंगराच्या उतारावर विविध उंचींवर आणि स्तरांवर हातांनी तयार केलेले अनेक मंच दिसतात. त्यात दगडांच्या काटेकोर तुकड्यांपासून बांधलेल्या स्तूपांचे अवशेष जपले गेले आहेत. यांपैकी सुमारे बारा स्तूपांचे अवशेष ओळखले गेले असून, त्यांचे व्यास दोन मीटरच्या लहान आकारापासून ते सोळा मीटरच्या भव्य प्रमाणापर्यंत विविधता दाखवतात. त्यामुळे या संकुलाच्या विविध काळातल्या विकासाची झलक मिळते. आश्रयस्थानांच्या वरच्या उतारावर आणखी स्तूपांचे अवशेष सापडले, जे या क्षेत्राच्या व्यापक विस्ताराची साक्ष देतात. स्थळाच्या अगदी पुढच्या भागात एक भव्य महान स्तूप उभं आहे. त्याचा व्यास सुमारे ७६ मीटर असून, त्याभोवती प्रदक्षिणा मार्गाची व्यवस्था केलेली आहे. या सर्वांमध्ये सर्वांत महत्त्वाचं आणि केंद्रस्थानी असलेलं म्हणजे स्थानिक लोकांमध्ये 'सारू-मारू की कोठडी' म्हणून ओळखलं जाणारं विहार संकुल. हे या संपूर्ण क्षेत्राचं हृदय आहे.सारू-मारूच्या या शांत कुशीत पोहोचताच, जेव्हा डोंगराच्या फटीतून सूर्यकिरणांचा स्पर्श होतो आणि दगडांच्या भिंतींवर कोरलेल्या स्वस्तिकांचा आभा जागृत होतो तेव्हा वाटतं, की हा केवळ इतिहासाचा पट नाही, तर एक जिवंत स्मृती आहे. हे संकुल प्रागैतिहासिक अवजारांपासून मौर्यकालीन स्तूपांपर्यंतच्या साखळीत आम्हाला सांगते, की संस्कृती दगडांमध्ये बंदिस्त नसते, तर ती प्रवासात जिवंत होते. एका गावक 