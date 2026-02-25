Premium|Satara Soldier District : शूर सैनिकांचा जिल्हा सातारा; देशाच्या संरक्षणासाठी अविरत योगदान

प्रशांत घाडगेहिमालयातील बर्फाळ सीमांपासून ते वाळवंटातील रणभूमीपर्यंत, साताऱ्याचा जवान आपले कर्तव्य बजावत आहे. कठीण परिस्थिती, प्रतिकूल हवामान आणि जिवावर बेतणारे धोके असतानाही, ‘देश प्रथम’ हा मंत्र उराशी बाळगून तो उभा आहे. शूर जवानांची भूमी म्हणून साताऱ्याचा गौरव करताना, या मातीत जन्मलेल्या प्रत्येक सैनिकाच्या आई-वडिलांचा, कुटुंबाचा आणि त्या गावाचाही सन्मान करणे तितकेच आवश्यक आहे. कारण त्यांच्या त्यागातूनच देश सुरक्षित आहे. देशाच्या इतिहासात ज्या भूमींनी शौर्य, बलिदान आणि राष्ट्रनिष्ठेची परंपरा जपली, त्या भूमींमध्ये सातारा जिल्ह्याचे नाव अग्रभागी घेतले जाते. ‘शूर सैनिकांचा जिल्हा’ अशी ओळख मिळवलेला सातारा आजही देशसेवेचा तिरंगा उंचावत आहे. सध्या देशसेवेत कार्यरत असलेल्या २५ हजारांहून अधिक जवानांचा हा जिल्हा केवळ संख्येने नव्हे, तर धाडस, कर्तव्यनिष्ठा आणि शौर्याने ओळखला जातो..Latest Marathi News Update : देशविदेशात दिवसभरात काय काय घडलं? वाचा एका क्लिकवर.....देशाच्या प्रत्येक युद्धात सातारा जिल्ह्यातील जवानांनी आघाडीवर राहून शत्रूंचा सामना केला आहे. आजवरच्या प्रत्येक लढाईत भारतीय सैन्याची धडाकेबाज कामगिरी दिसून आली आहे आणि त्या प्रत्येक विजयकथेच्या पानांमध्ये सातारच्या जवानांचे योगदान ठळकपणे उमटले आहे. रणांगणावर तिरंगा अभिमानाने फडकताना, त्यामागे या मातीत जन्मलेल्या जवानांचे रक्त, घाम आणि त्याग आहे. सातारा जिल्ह्याची ही परंपरा अचानक निर्माण झालेली नाही. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या शौर्यपरंपरेचा वारसा या मातीत खोलवर रुजलेला आहे. लहानपणापासूनच देश, ध्वज आणि कर्तव्याची शिकवण इथे घराघरांत दिली जाते. त्यामुळेच इथला तरुण सैन्यभरतीकडे केवळ नोकरी म्हणून पाहत नाही, तर ती जीवनाची ध्येयपूर्ती मानतो.सीमांवर तैनात असलेले हे जवान अहोरात्र देशसेवेचे कठोर व्रत पाळत आहेत. प्रतिकूल परिस्थितीतही कर्तव्याशी एकनिष्ठ राहणे, हेच त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाचे वैशिष्ट्य आहे. सातारा जिल्ह्याची सैनिकी परंपरा केवळ भूतकाळापुरती मर्यादित नाही. आजही ग्रामीण भागातील अनेक तरुण पहाटे उठून मैदानी सराव, धावणे, व्यायाम आणि शारीरिक कसब यावर भर देताना दिसतात. लष्करात भरती होण्याचे स्वप्न डोळ्यांत ठेवून ते कठोर मेहनत घेत आहेत. या तरुणांना प्रेरणा मिळते ती गावोगावी उभ्या असलेल्या हुतात्मा स्मारकांतून, माजी सैनिकांच्या अनुभवकथांतून आणि साताऱ्याच्या गौरवशाली परंपरेतून. अनेक कुटुंबांनी पिढ्यान्पिढ्या देशसेवेची परंपरा जपली आहे. वडील सैन्यात, मुलगा सैन्यात आणि आता नातूही देशसेवेच्या वाटेवर अशी अनेक उदाहरणे साताऱ्यात आढळतात. देशाच्या संरक्षणासाठी स्वतःची सुख-दुःखे बाजूला ठेवून कुटुंबापासून दूर राहणारे हे जवान खऱ्या अर्थाने राष्ट्राचे आधारस्तंभ आहेत. त्यांच्या शौर्यामुळे आणि त्यागामुळेच आपण सुरक्षितपणे श्वास घेऊ शकतो. त्यामुळे सातारा जिल्हा हा केवळ भौगोलिक प्रदेश नसून, तो शौर्याची जिवंत परंपरा आहे, ज्याचा अभिमान प्रत्येक भारतीयाला वाटावा..भारत आणि पाकिस्तान या दोन देशांमध्ये लढले गेलेले कारगिल युद्ध म्हणजे जाज्ज्वल्य देशाभिमानाचा सर्व जगाने पाहिलेला हुंकार होता. पाकिस्तानी घुसखोर सैनिकांनी भारतीय सीमा ओलांडून भारताच्या हद्दीतील अनेक ठाण्यांवर कब्जा केल्याचे भारताच्या लक्षात आल्यानंतर घुसखोरांना हुसकावण्यासाठी कारगिलचे युद्ध सुरू झाले. कारगिल व द्रास परिसरातील पाकचे सैनिक अतिउंच-दुर्गम टेकड्यांवर होते. घुसखोरी झाल्याचे लक्षात आल्यानंतर भारतीय सैन्याने घुसखोरांना परतविण्यासाठी हल्ले केले. मात्र, पाक सैनिक भारतीय सैनिकांवर डोंगरावरून गोळीबार करत होते. देशप्रेमाची ऊर्मी मनात ठेवून लढणाऱ्या भारतीय सैनिकांनी जमिनीवरून मारा करत पाक सैनिकांना अक्षरशः गुडघे टेकविण्यास भाग पाडले. अखेर पाकिस्तानी सैन्याने काबीज केलेली कारगिलच्या पर्वतीय भागातील सर्व ठाणी आपल्या जवानांनी २६ जुलैला ताब्यात घेऊन तेथे डौलाने तिरंगा फडकवला. या युद्धात साताऱ्यातील सहा जवान हुतात्मा झाले. त्यातील काहींना शौर्यचक्राने सन्मानित करण्यात आले. पाटण तालुक्यातील तारळे भागातील भुडकेवाडी गावातील गजानन मोरे (१७ मराठा लाइट इन्फंट्री), वाई तालुक्यातील कळंभे येथील शशिकांत आबासाहेब शिवथरे (७ राष्ट्रीय रायफल), कऱ्हाड तालुक्यातील अंतवडी गावचे महादेव यशवंत निकम (७ मराठा लाइट इन्फंट्री), कारेगाव तालुक्यातील तडवळेसं. वाघोली येथील चंद्रकांत बळीराम भोईटे (९ मराठा लाइट इंफन्ट्री), खटाव तालुक्यातील ललगुण येथील कृष्णात नारायण घाडगे (११० बाॅम्बे इंजिनिअरिंग ग्रुप (बीईजी)), कोरेगाव तालुक्यातील अनपटवाडी येथील नारायण मारुती साळुंखे (६ मराठा लाइट इंफन्ट्री) हे सातारा जिल्ह्यातील सहा जवान कारगिल युद्धात हुतात्मा झाले होते..Premium|Shivaji Maharaj Gingee Vellore : गुलाम व्यापारावर बंदी आणि युरोपीय धर्तीवर किल्ल्यांची बांधणी! महाराजांच्या प्रशासनाची इंग्रजांकडून नोंद.लष्कर, नौदल, वायुदल, सीमा सुरक्षा दलाच्या जवळपास प्रत्येक युनिटमध्ये साताऱ्याचा जवान देशसेवेसाठी सज्ज आहे. हिमालयातील बर्फाळ सीमांपासून ते वाळवंटातील रणभूमीपर्यंत, साताऱ्याचा जवान आपले कर्तव्य बजावत आहे. कठीण परिस्थिती, प्रतिकूल हवामान आणि जिवावर बेतणारे धोके असतानाही, ‘देश प्रथम’ हा मंत्र उराशी बाळगून तो उभा आहे. देशासाठी लढणाऱ्या जवानांचे बलिदान केवळ त्यांच्या कुटुंबापुरते मर्यादित राहत नाही, तर ते संपूर्ण देशाचे होऊन जाते. शूर जवानांची भूमी म्हणून साताऱ्याचा गौरव करताना, या मातीत जन्मलेल्या प्रत्येक सैनिकाच्या आई-वडिलांचा, कुटुंबाचा आणि त्या गावाचाही सन्मान करणे तितकेच आवश्यक आहे. कारण त्यांच्या त्यागातूनच देश सुरक्षित आहे.प्रशांत घाडगे दै. सकाळच्या सातारा आवृत्तीमध्ये वरिष्ठ बातमीदार आहेत. जिल्ह्यातील स्मारके तरुणांसाठी प्रेरणादायी सातारा जिल्ह्यात देशासाठी प्राण अर्पण केलेल्या शूर जवानांच्या स्मरणार्थ विविध ठिकाणी उभारण्यात आलेली हुतात्मा स्मारके केवळ वास्तू नसून, त्याग आणि शौर्याची जिवंत साक्ष आहेत. या स्मारकांमुळे प्रत्येक गावात देशभक्तीचा जागर होत असून, इथल्या तरुणांना देशसेवेची प्रेरणा मिळत आहे. हुतात्म्यांची नावे, त्यांचे बलिदान पाहून अनेक तरुण सैन्यात भरती होण्याचा संकल्प करत आहेत. साताऱ्याच्या मातीत रुजलेली ही शौर्याची परंपरा पुढील पिढीकडे पोहोचवण्याचे महत्त्वपूर्ण काम ही स्मारके करत आहेत..स्फूर्ती देणारे ‘अपशिंगे मिलिटरी’ गावसाताऱ्यातील अनेक गावे ‘सैनिकांची गावे’ म्हणून ओळखली जातात. या गावांमधून एका घरात एक नव्हे, तर दोन-तीन जवान देशसेवेत कार्यरत असल्याचे चित्र पाहायला मिळते. सैन्यात भरती होणे ही केवळ त्या तरुणाची नव्हे, तर संपूर्ण गावाची प्रतिष्ठा मानली जाते. सातारा जिल्ह्यातील अपशिंगे गाव तर देशाच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचले आहे. या गावातील अनेक जवान देशासाठी धारातीर्थी पडले आहेत. त्यामुळेच या गावाला अपशिंगे मिलिटरी असे संबोधले जाते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.