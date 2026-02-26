Premium|Satara Kandi Phedha : साताऱ्याच्या खाद्यपरंपरेचा ठसका; पारंपरिक गोडवा आणि चविष्ट पदार्थ

मयुरी चोरगे-जाधवस्थानिक खाद्यसंस्कृतीचा मोठा परिणाम माणसाच्या जडणघडणीवर होत असतो. साताऱ्याच्या मातीत रुजलेल्या अन्नधान्यांनी साताऱ्याची खाद्यसंस्कृती समृद्ध केली आहे. घरगुती भोजन, हॉटेल-खानावळी, ढाबे, बेकरी, मिठाई अशा सर्वच क्षेत्रांत साताऱ्यातील पदार्थांची स्वतःची अशी ओळख आहे. शाकाहारी भोजनासह सामिष भोजनाचा अस्सल ‘सातारी बेत’ अनेकांच्या आवडीचा आणि जिव्हाळ्याचा विषय आहे. सातारा... पुणे आणि कोल्हापूर यांच्या मधे असलेले, सात डोंगरांच्या कुशीत वसलेले, निसर्गाच्या असंख्य रंगांची उधळण असलेले आणि ऐतिहासिक वारसा जपणारे एक सधन आणि टुमदार शहर. ढोबळमानाने पाहता सातारा, पुण्यामुंबईइतके प्रगत शहर नाही. मात्र भौगोलिक दृष्टिकोनातून साताऱ्याचा विचार केला, तर चारही बाजूंनी डोंगर आणि हिरवाईने नटलेला परिसर, नद्या-ओढे-नाले, लहान-मोठी धरणे आणि भरपूर पाऊस यामुळे शेतीसाठी अतिशय पोषक जमीन आणि वातावरण इथे आहे. भाजीपाला, धान्ये, फळे यांची कमतरता नाही. इकडचा शेतकरी सधन आहे. त्याचबरोबर एका बाजूला माण-खटावसारखे दुष्काळी तालुके आहेतच, पण दुसरीकडे सातारा, कराड, वाई, महाबळेश्वर, पाचगणीसारखी फळ-फळावळे असणारी शहरेही आहेत. शेतीपूरक दूध-दुभत्याचे व्यवसाय, सहकारी साखर कारखाने यांचीही कमतरता नाही. जगातील काही नामवंत ब्रँड्स साताऱ्याच्या मातीतून जन्म घेतात, याचा सातारकर म्हणून सार्थ अभिमान वाटतो. सातारची खाद्यसंस्कृतीही त्याच्या वारशाप्रमाणेच प्रगल्भ, समृद्ध आणि चविष्ट आहे. .Best Maharashtrian breakfast in Mumbai : मुंबईची मराठमोळी चव; ११६ वर्षांची परंपरा आणि 'मामा काणे' यांच्या बटाटा वड्याची रंजक गाथा!.ठसका अन् गोडवा...साताऱ्याची खरी ओळख म्हणजे प्रेमळपणे खाऊ घालणारा इथला परंपरा आणि खानदानीपणा जपणारा लाघवी गोडवा... जसा सातारचा कंदी पेढा. गोड पदार्थांच्या यादीत प्रथम स्थानी असणाऱ्या आमच्या कंदी पेढ्याला तोडीस तोड असणारी आंबा बर्फीही खाऊन पाहायलाच हवी अशी आहे. अतिशय उत्तम चवीची आणि तितकीच पौष्टिक असणारी ही बर्फी पूर्वीच्या सातारी मल्लांच्या आहाराचा भागदेखील असायची. कित्येक वर्षे आपली परंपरा जपणारे हलवाई आंबा बर्फी, खवा, दूध आणि सुकामेवा यांचा वारसा पुढे नेत आहेत आणि आपला आनंद द्विगुणित करीत आहेत. गोडाचाच विषय आहे, तर शहरातील काही मिठाई दुकानांत परंपरागत गोड पदार्थ लोक वर्षानुवर्षे चवीने आणि आवर्जून खात आहेत. त्यामध्ये दुधी हलवा, डिंक लाडू, बालुशाही, जिलबी असे अनेक जिन्नस येतात. शहरातल्या मोती चौकातील काही जुनी उपाहारगृहे आजही पारंपरिक पद्धतीने त्यांच्या शैलीतच तयार केलेले गोड, नमकीन पदार्थ देतात.जुना राजवाडा परिसरात परंपरागत आणि नवीन अशा दोन्ही प्रकारच्या पदार्थांची इतकी रेलचेल असते, की तुम्ही वर्षभर येथे रोज एक पदार्थ खाऊ शकतात. सातारचा प्रसिद्ध बटाटेवडा, मिसळ, भेळ म्हणजे चमचमीत खाणाऱ्यांसाठी पर्वणीच! जुन्या सातारा शहरात यादोगोपाळ पेठेतील खानावळ म्हणजे सातारच्या सात्त्विक भोजनाची एक अद्वितीय तृप्ती देणारे ठिकाण!.जिलबीची परंपराशहरात ठिकठिकाणी मिळणारे वडापाव आणि मिसळ हे तर कित्येक लोकांच्या दिनचर्येचा भागच आहेत. साताऱ्यात मिळणारे पनीर, लस्सी, ताक, दूध हे पदार्थ अजून तरी केमिकल्समिश्रित नसावेत असे वाटते. सातारच्या गोड पदार्थांमधील अजून एक खासियत म्हणजे कुरकुरीत पातळ जिलबी. दरवर्षी स्वातंत्र्यदिनी आणि प्रजासत्ताकदिनी साताऱ्यात ठिकठिकाणी मस्त कडक, केशरी, तुपात तळलेली चविष्ट जिलबी वाटली जाते. वाटली जाते नव्हे, तर 'लुटली जाते' असे म्हणा ना! ही परंपरा सातारकरांनी स्वातंत्र्यदिनापासून आजपर्यंत अखंड सुरू ठेवली आहे. घरोघरी मस्त कुर्मा-पुरी, मसालेभात किंवा वांगी-पावटे घालून केलेला भात, मठ्ठा-जिलबी असा बेत पाहायला मिळतो. घरोघरीच्या पदार्थांचा विषय निघालाच आहे, तर साताऱ्यात पारंपरिक जेवणावरच जास्त भर दिला जातो. त्यामध्ये पिठले आणि त्याबरोबर ज्वारीची भाकरी, भात, मिरचीचा झणझणीत ठेचा, खर्डा हा बेत तर दर पंधरवड्याला होत असावा. त्याचबरोबर शहरात पुरणपोळी आणि दूध तर आसपासच्या खेड्यांत पुरणपोळी आणि गुळवणी याला तर मर्यादाच नाही. भरली वांगी, कोथिंबीर वडी, अळूची वडी हासुद्धा इकडचा जिव्हाळ्याचा विषय.घराघरांत 'हे' हमखास...घरगुती पदार्थांमध्ये चकोल्या/चकुल्या (वरणफळे), पोळीचा लाडू, मालेदा, भाकरीचा चिवडा आजही घरोघरी केला जातो. आदल्या दिवशीच्या राहिलेल्या भाताचा फोडणीचा भात किंवा परतलेला भात अबालवृद्धांचा अगदी आवडीचा विषय. भाकरीच्या चिवड्याबरोबरच ब्रेडचा चिवडापण आई आपल्या लेकरांना खाऊ घालते. साताऱ्यातला घराघरांत होणारा एक बेगमीचा पदार्थ म्हणजे महाद्याची (शेंगदाणाच्या कुटाची) चमचमीत भाजी. काही नसले की हमखास करण्याचा हा पदार्थ आहे. त्याचबरोबर घरगुती चटण्या, लोणची, पापड, स्पेशल सातारी कांदा-लसूण मसाला याचा तर नादच नाही करायचा. हे पदार्थ कोणत्या एका जाती-धर्माचे किंवा कम्युनिटीचे नाहीत, तर साताऱ्याच्या प्रत्येक घरात हे केले जातात. रविवार आला, की साताऱ्याच्या अर्ध्याअधिक सामिष घरांत मटणाचा बेत ठरलेला असतोच आणि सकाळी सात वाजल्यापासून मटणाच्या दुकानात मंडळी लांबच्या लांब रांगा लावून उभी दिसतात. अस्सल सातारी कांदा-लसूण मसाला वापरून शिजवलेले मटण म्हणजे सातारकरांना 'खरे सुख' वाटते. मटण म्हटले की यात्रा आठवणारच. सातारा आणि परिसरात प्रत्येक गावच्या यात्रेला गोड पुरणा-वरणाचे जेवण आणि मटणाचे जेवण दोन्ही असतेच. यात्रेत याशिवाय अनेक खाऊचे पदार्थ मिळतात, जसे की गुडी शेव (गुळाच्या पाकात घोळवलेली जाड गाठी शेव), चुरमुरे-फरसाण, शेव-पापडी. यात्रेदरम्यान होणाऱ्या मटणाला जत्रा मटणही म्हटले जाते. साताऱ्यात मटण बोकडाचेच असते. सातारी कांदा-लसूण मसाला घरोघरी लागतोच.कांदा-लसूण मसाला करणे हा उन्हाळ्याच्या सुट्टीतला एक सोहळाच असतो. यात मिरच्या (तिखटासाठी आणि रंगासाठी वेगळ्या) आणि अनेक मसाले वापरले जातात. कांदा व लसूण मिक्स करून तो मसाला साठवला जातो. सुट्टीच्या दिवसांत वनभोजन किंवा आवळी भोजन हा प्रकार साताऱ्यात सर्रास चालतो. चुलीवर पदार्थ तयार केले जातात आणि वनात किंवा डोंगरावर, रानात बसून सहपरिवार त्याचा आस्वाद घेण्याचा कल दिसून येतो. कल म्हणण्यापेक्षा ती सातारची पद्धतच आहे, असे म्हणले तर वावगे ठरणार नाही.अळणी रस्सा तोडीस तोड...साताऱ्याची माणसे रांगडी पण प्रेमळ, चिकित्सक पण दानशूर. कोल् कास पठारावर यंदा कधी फुलणार फुलांचा गालिचा? पर्यटकांसाठी वनविभागाची नवी नियमावली काय आहे? .अळणी रस्सा तोडीस तोड...साताऱ्याची माणसे रांगडी पण प्रेमळ, चिकित्सक पण दानशूर. कोल्हापूरसारखा पांढरा रस्सा येथे नाही, पण अळणी रस्सा मात्र तोडीस तोड आहे. मटण लोणचे हाही भारी प्रकार साताऱ्यात प्रसिद्ध आहे. आणि त्याबरोबरीला अर्थातच इंद्रायणी भात! साताऱ्याच्या आसपासच्या डोंगरात पिकणारा अतिशय सुगंधी आणि पौष्टिक असा हातसडीचा म्हणजे इंद्रायणी तांदूळ आणि त्याचा चुलीवर शिजवलेला भात... अतिशय चविष्ट आणि रुचकर!रानभाज्यासाताऱ्यातल्या काही भागांत अतिपाऊस असतो. डोंगराळ पालेभाज्या या दिवसात मुबलक प्रमाणात आढळतात आणि या डोंगरातून उपटून आणून केल्या जातात. याची आवर्जून लागवड केली जात नाही. त्या त्या भागात अशा भाज्या आवडीने खाल्या जातात. त्यामध्ये भारंगी, अळू, करडई, टाकळा, रानवांगी, तांदळी, ढेसा, भालचा, कुर्डु, पात्री, भुईफोड या भाज्या येतात. या भाज्यांना रानभाजी असेही म्हणतात. यामध्ये मुबलक प्रमाणात जीवनसत्त्वे असतात. या भाज्या कोणत्याही रासायनिक खतांचा वापर न करता उगवलेल्या असतात.गोंदवले, सज्जनगडावरील प्रसादश्री ब्रह्मचैतन्य गोंदवलेकर महाराजांच्या वास्तव्याने पावन झालेल्या गोंदवले गावातील समाधी मंदिर परिसरात मिळणारा प्रसाद म्हणजे तर अद्वितीय अनुभव! तेथील गव्हाची खीर खाण्यासाठी भाविक रांगेत उभे राहतात. तीच गोष्ट श्री समर्थ रामदासस्वामींच्या सज्जनगडावरच्या प्रसादाची. तेथील आमटी-भात, शिरा, खिरीची चवच न्यारी आहे. कराडच्या दिशेने मोर्चा वळवला, तर पूर्वापारची मसुरीची उसळ आता ‘आख्खा मसूर’ या नावाने प्रसिद्ध झाली आहे. ट्रक ड्रायव्हर्स ढाब्यावर हा पदार्थ आवडीने खातात. मांसाहारी जेवायचे नसेल, पण ढाब्यावर जेवायचे असेल, तर उत्तम पर्याय म्हणजे आख्खा मसूर. सातारकरांना कोकण तसे लांबच पडते, पण कोकणातून रोजच्या रोज ताजे जिवंत मासे साताऱ्यात उपलब्ध असतात. त्यामुळे आता मालवणी पदार्थही सातारच्या रांगड्या खाद्यसंस्कृतीचा भाग होत आहेत. तसेच नदीच्या गोड्या पाण्यातले आंबळीसारखे मासे तळून काट्यासकट खाता येतात. त्याचबरोबर सुकी मासळी म्हणजे सोडे, बोंबिल, सुकट, जावळा मासा, खारा मासा हे प्रकार साताऱ्यात फार पूर्वीपासून आवडीने खाल्ले जातात. त्याचबरोबर बिर्याणी आणि दालचासाठीही बरीच ठिकाणे प्रसिद्ध आहेत..परंपरा अन् आधुनिकतेची सांगडबाहेरून आलेले आणि स्थलांतर केलेले व्यापारी साताऱ्याच्या खाद्यसंस्कृतीत मोलाची भर घालतात. ढोकळा, सामोसा, कचोरी, पाणीपुरी, फाफडा-जिलबीसारखे पदार्थ सातारकर अत्यंत रुचीने खातात. नरसोबाच्या वाडीप्रमाणे साताऱ्याची बासुंदीही खूप प्रसिद्ध आहे. साताऱ्याच्या खाद्यसंस्कृतीत येथील हॉटेल्सदेखील महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतात. याबरोबरच आता साताऱ्यात नवनवीन कुझिन्सचे जिन्नस मिळतात. इटालियन, थाई, चायनीज, जॅपनीज पदार्थांच्या इंटरनॅशनल फूड चेन्सही दाखल झाल्या आहेत.मसाल्यांचे माहेरघरसाताऱ्याच्या खाद्यसंस्कृतीची आणखी खासियत सांगायची झाल्यास अस्सल घरगुती वापराचे मसाले, शेवई, सांडगे, बडीशेप, सुपारी, मुखशुद्धी इथे तयार होते. महिला कामगार हाताने सर्व पदार्थ करतात. त्याचबरोबर नानकटाई आणि इतर बेकरी पदार्थही सातारच्या खाद्यसंस्कृतीचा भाग आहेत. महाबळेश्वरच्या स्ट्रॉबेरी विथ क्रीमपासून ते मक्याच्या भजीपर्यंत, मिसळ-वडापावपासून ते बोकडाच्या मटणापर्यंत सातारकर आपल्या खाद्यसंस्कृतीतील वैविध्यही जपून आहेत.अर्थव्यवस्थेला आधारशेवट करताना एकच सांगावेसे वाटते, आपल्या आरोग्यासाठी स्थानिक, हंगामी आणि पारंपरिक पदार्थ खाणे महत्त्वाचे असते. आपली जडणघडण ही आपल्या पूर्वजांकडून आपल्या स्थानिक मातीतून झालेली असते, आणि तेच आपल्यासाठी योग्य आहे. त्यासाठी आपण आपल्या मातीशी जोडलेले आणि कृतज्ञ असायला हवे. आपली स्थानिक संस्कृती आपल्या अर्थव्यवस्थेला आधार देत असते. विदेशी ट्रेंडपेक्षा आणि जागतिक सुपरफूड्सवर अवलंबून राहण्यापेक्षा प्रादेशिक पाककृती स्वीकारणे, स्थानिक धान्ये, पारंपरिक तेले, हंगामी भाज्या, फळे आहारात असणे केव्हाही श्रेयस्कर ठरते. स्थानिक खाद्यसंस्कृतीचा मोठा परिणाम माणसाच्या जडणघडणीवर होत असतो. आपल्या पूर्वजांच्या धाटणीतून आलेले अन्नच आपल्यासाठी उत्तम आणि यातूनच स्थानिक शेतकरी, उत्पादक, व्यापारी आणि बाजारपेठा मोठ्या होतील. पर्यावरणीय आणि सामाजिक समतोल राखला जाईल. हेच साताऱ्याच्या खाद्यसंस्कृतीतून शिकायला मिळते. पुढची पिढीही हाच वारसा पुढे नेईल, याची खात्री वाटते.मयुरी चोरगे-जाधव खाद्यसंस्कृतीच्या सातारास्थित अभ्यासिका आणि हॉटेल व्यावसायिका आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 