Premium|Satara Kandi Pedha : साताऱ्याचा कंदी पेढा; परंपरेचा गोडवा आणि सांस्कृतिक वारसा

सिद्धार्थ लाटकरसाताऱ्याची चर्चा करताना, एक गोष्ट अजिबात वगळता येत नाही ती म्हणजे सातारी कंदी पेढा! गेल्या १५० वर्षांहून अधिक काळापासून साताऱ्याच्या अर्थव्यवस्थेचा एक आधारस्तंभ असलेला हा पेढा म्हणजे फक्त मिठाई नाही, तर सातारकरांची अस्मिता आणि परंपरेचं प्रतीक आहे. हे वैभव निर्माण केलं ते मोदी आणि लाटकर या दोन कुटुंबांनी. त्यांनी केवळ स्वतःचं नाव कमावलं नाही, तर अनेक कुटुंबांना रोजगार देऊन त्यांना उभं केलं. पिढ्यान्पिढ्या चालत आलेली ही कला त्यांनी जोपासली, वाढवली, सातारकरांची मनोभावे सेवा केली आणि उत्कृष्ट दर्जाचा पेढा ग्राहकांपर्यंत पोहोचवला. सातारचा कंदी पेढा कसा तयार झाला, याची एक मनोरंजक गोष्ट सांगितली जाते. देशात ब्रिटिश राजवट सुरू होती. साताऱ्यात छत्रपतींच्या संस्थानावरदेखील ब्रिटिश रिजंट बसवण्यात आले होते. हे अधिकारी इंग्लंडवरून आलेले होते. त्यांना गोड खाण्याची सवय होती, त्यामुळे ते कायम वेगवगेळ्या मिठाईच्या शोधात असायचे. सातारा जिल्ह्यातील डोंगराळ भागात शेतीचं प्रमाण कमी होतं. लोकांचं उपजीविकेचं मुख्य साधन म्हणजे त्यांचं पशुधन. तिथल्या गायी, म्हशींचं वैशिष्ट्य म्हणजे त्या रानावनात वाढलेल्या होत्या. विकतचा चारा हा प्रकार तिथं नव्हता. यामुळे त्यांचं दूध घट्ट आणि अस्सल असायचं. शिवाय ते मुबलक प्रमाणात उपलब्ध होतं. हे दूध जवळचं मोठं शहर म्हणून साताऱ्याला पाठवून दिलं जायचं. काहींनी या दुधाला कढईत उकळून त्यात साखर किंवा गूळ घातला. हे मिश्रण घट्ट झाल्यावर त्याचे छोटे छोटे गोळे केले. ते एका करंडीमध्ये भरून ब्रिटिश अधिकाऱ्यांना पेश केले. ब्रिटिशांना ही मिठाई प्रचंड आवडली. त्यांना ‘करंडी’ म्हणता येत नसल्यामुळे त्यांनी त्याला ‘कँडी’ म्हणायला सुरुवात केली. पुढे याच कँडीचं आपल्या सातारकरांनी ‘कंदी’ केलं. हाच तो कंदी पेढा!.Premium|Dhokra Art: ढोकरा आर्ट आदिवासींचा जिवंत वारसा आणि निसर्गाशी नातं.साधारण याच काळात छत्रपतींच्या नवव्या वंशजांनी महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमेवरील खडकलाट या गावातून मिठाई तयार करणाऱ्या काही कुटुंबांना साताऱ्यात आणून वसवलं होतं. त्यांनी तयार केलेले कंदी पेढे लोकप्रिय होत गेले. पुढे त्यांनाच लाटकर असं ओळखलं जाऊ लागलं. कंदी पेढ्याला सातासमुद्रापार नेलं ते मात्र तुळजाराम मोदी या हलवायांनी. त्यांनी सत्तर वर्षांपूर्वी एअर इंडियाच्या विमानांमध्ये आणि लंडनमधील प्रसिद्ध ठिकाणी या कंदी पेढ्यांच्या जाहिराती लावल्या. त्यामुळेच हा पेढा भारताबाहेर पोहोचला. आता एवढ्या वर्षांत तंत्रज्ञानात भरपूर सुधारणा झाली आहे. मात्र, मोदी आणि लाटकर हलवाई मात्र कंदी पेढ्याचा खवा आजही कढईतच भाजतात व प्रत्येक पेढा हातावरच वळला जातो. खव्याची भाजणी विशिष्ट प्रकारे केल्यामुळे पेढ्याची पौष्टिकता, चव व टिकाऊपणा वाढतो. गेल्या १०० वर्षांपेक्षा अधिक काळ सातारच्या कंदी पेढ्यांची चव आणि गुणवत्ता तशीच टिकून आहे, ती यामुळेच!या पेढ्याला ‘कंदी पेढा’ नाव कसं पडलं याच्या काही आख्यायिका आहेत. वर म्हटल्याप्रमाणे कोणी म्हणतं की हे नाव ब्रिटिशांनी दिलं, कोणी म्हणतं करंडीत मिळायचा त्यामुळे त्याचं नाव कंदी पेढा; तर कोणी म्हणतं कंदमुळे असलेल्या रानाच्या भागातून खवा यायचा त्यामुळे. या सर्व आख्यायिका चुकीच्या आहेत, असं मत पेढ्याचे व्यावसायिक प्रशांत मोदी व्यक्त करतात..देशभरातील विविध प्रातांत पेढे प्रसिद्ध आहेत. मथुरा, धारवाडसह महाराष्ट्रात कोल्हापूर, कुंथलगिरी, नरसोबाची वाडी इत्यादी ठिकाणी पेढे मिळतात. या पेढ्यांच्या तुलनेत साताऱ्याच्या पेढ्यांची आगळीवेगळी चव आहे. कमी साखर हे या पेढ्यांचं वैशिष्ट्य. हा पेढा सहा ते आठ दिवस (वातावरणानुसार) सहज टिकतो. या पेढ्याची पाककृतीच वेगळी आहे. हा पेढा खरपूस भाजलेल्या खव्याचा असतो आणि मर्यादित गोडव्याबरोबरच वेलचीचा निसटता स्वाद देतो. कंदी भाजणीमुळे तोंडात पटकन विरघळणारा पेढा हे याचं वैशिष्ट्य. जणू काही सातारकरांचा सगळा ‘स्वॅग’ या पेढ्यात मिक्स झालाय.पेढ्याच्या खरपूस भाजणीलाच ‘कंदी भाजणी’ म्हणतात. भाजणीमुळे जो मंद सुगंध पसरतो, त्यावरून कंदी भाजणीची चाचणी होते. कंदी भाजणी करणं हे एक कौशल्य आहे, प्रतिभा आहे. हे कौशल्य प्रत्येकाकडे नसतं. खवा भाजणं, योग्य प्रमाणात साखर घालणं, ती विरघळली की वेलची पेरणं हे कोणीही करू शकतं, पण अस्सल कंदी भाजणी तयार करणं मोजक्यांनाच जमतं..Premium|Satara Literary Heritage : साहित्य, कला अन् संस्कृती .पूर्वी तुळजाराम मोदी, नारायणराव लाटकर, बी. एम. लाटकर, बाळप्रसाद मोदी, राजाराम मोदी हे स्वतः भल्या पहाटे शुचिर्भूत होऊन, देवपूजा करून सोवळ्यातच दूध घोटवायचे. त्याचा खवा तयार करायचे. तो भाजून अस्सल कंदी पद्धतीनं कुंदा तयार करायचे. त्यानंतरच गडी लोकांना कारखान्यात प्रवेश असायचा; त्यांचं काम फक्त पेढे हातावर गोलाकार वळून, ताटात लावून दुकानामध्ये विक्रीला पाठवायचे, अशी माहिती मोदी यांनी दिली. काळ बदलला, कंदी पेढा करायचं ‘अर्धवट’ ज्ञान जगजाहीर झाल्यानं बरेचजण या व्यवसायात उतरले. तयार खवा घेऊन पेढा करू लागले, आणि तिथंच चव बदलायला सुरुवात झाली अशी खंत मोदींनी व्यक्त केली. अस्सल कंदी भाजणीचा पेढा करणं तितकं सोपं असतं, तर साताऱ्यात आजपर्यंत एकाच हलवायाला, म्हणजे तुळजाराम मोदी यांना मिठाई शास्त्रज्ञ म्हणून त्या काळच्या राष्ट्रपतींच्या हस्ते गौरवलं गेलं नसतं, असं ते अभिमानानं सांगतात.मोदी-लाटकर कुटुंबीयांनी सातारी कंदी पेढ्याला एक वेगळी ओळख दिली. त्यांचा हा व्यवसाय म्हणजे केवळ पैसा कमविण्याचा उद्योग नाही, तर साताऱ्याच्या सांस्कृतिक आणि आर्थिक समतोलाचा भाग आहे. कंदी पेढ्याचं पावित्र्य जपणं, त्यातून ग्राहकांना उत्तम अनुभव देणं आणि साताऱ्याच्या नावाला साजेसं उत्पादन तयार करणं, हा त्यांचा ध्यास आहे. त्यांच्या या मेहनतीमुळे आणि प्रामाणिकपणामुळे आज सातारी कंदी पेढा केवळ भारतातच नव्हे, तर परदेशातही पोहोचला आहे. परदेशी जाताना सातारकर आवर्जून कंदी पेढा आप्तेष्टांना खाऊ घालण्यासाठी नेतात..ट्रेंडिंग हारसाताऱ्यातील कोणत्याही सोहळ्यात कंदी पेढा असतोच. वाढदिवस, एकसष्टी, पंचाहत्तरी या सोहळ्यांमध्ये सातारी कंदी पेढ्यांपासून तयार केलेला हार उत्सवमूर्तींना घातला जातो. त्याहूनही पुढे जाऊन आता पेढ्यांचा हार नेत्यांचे अभिनंदन करण्यासाठी, जवानांच्या सेवानिवृत्तप्रसंगी, लग्न सोहळ्यातदेखील दिसायला लागले आहेत. एकदंरीतच कंदी पेढा हा फक्त एक गोड पदार्थ नसून, तो साताऱ्याच्या सांस्कृतिक वारशाचा एक महत्त्वाचा हिस्सा झाल्याचे यातून स्पष्ट होत आहे.जीआय मानांकनसातारा शहराचा प्रसिद्ध आणि मानबिंदू झालेला कंदी पेढा जगभरात पोहोचलेला आहे. हा पेढा अधिकाधिक देशांमध्ये गेला पाहिजे, अशी राजघराण्याची पहिल्यापासूनच भूमिका राहिली आहे. या पेढ्याचे जीआय मानांकन असावे यासाठी खासदार उदयनराजे भोसले यांनी स्वतः पुढाकार घेतला. त्यासाठी पेढा उत्पादक व्यापाऱ्यांनी एकत्र येत सातारा कंदी पेढा उत्पादक संघाची स्थापना केली. त्याचे अध्यक्षपद तुळजाराम मोदी यांची पणती करिष्मा मोदी या सांभाळत आहेत. उपाध्यक्ष कन्हैयालाल राजपुरोहित, सचिव प्रशांत मोदी (लाटकर), खजिनदार योगेश मोदी (सब्बरवार), संस्थेचे सदस्य जयेश जोशी, विश्वप्रताप जाधव, स्वानंद लाटकर व सातारा कंदी पेढा उत्पादक संघाचे पदाधिकारी करिष्मा यांना मोलाची साथ देत आहेत.सिद्धार्थ लाटकर दै. सकाळच्या सातारा आवृत्तीमध्ये बातमीदार आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 