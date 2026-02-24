Premium|Satara Literary Heritage : साहित्य, कला अन् संस्कृती

निलेश महिगावकरकला अन् साहित्य क्षेत्रातले सातारचे योगदान या विषयाला जितका जास्त स्पर्श करत जाऊ, तितका या विषयाचा अवकाश विस्तारत जातो. एकूणच कला आणि साहित्याच्या क्षितिजावर गेली कित्येक वर्षे सातारा अनेक आघाड्यांवर तळपत आहे आणि तळपत राहील यात तीळमात्र शंका नाही. सातारच्या योगदानाचा हा धावता आलेख. सातारच्या साहित्यिक जडणघडणीत मध्ययुगीन काळापासून ते अर्वाचीन काळापर्यंत अनेक साहित्यिकांनी आपले अफाट योगदान दिले आहे. सातारच्या साहित्य परंपरेचा धांडोळा घेतला असता आश्चर्यकारक तपशील हाताला लागतो. साहित्य आणि एकूणच सांस्कृतिक क्षेत्रातील सातारकरांचे योगदान पाहिले तर थक्क व्हायला होते. हा समृद्ध वारसा काळाच्या उदरात विस्मरणात जाण्याची शक्यता असते. आपले पूर्वसूरी कोण आणि त्यांचे योगदान काय हे कळल्याशिवाय आपण प्रगतीच्या कुठल्या टप्प्यावर उभे आहोत हे कळणे कठीण असते. अनेकदा आपल्याला मिळालेला वारसा हा कधीकाळी त्याग आणि संघर्षाच्या तळपत्या इतिहासावर उभा असतो. त्यासाठी अनेकांनी किंमत चुकवलेली असते. भविष्याचे दिशादर्शन होण्यासाठीही हा इतिहास समजून घेणे गरजेचे असते..Premium|Hoysaleswara Temple: कर्नाटकमधील हळेबिडूचे होयसळेश्वर मंदिर; शिल्पकला आणि सांस्कृतिक ठेवा.साताऱ्याला साहित्यिकांचा मोठा इतिहास आहे. मराठी साहित्याच्या जडणघडणीची सुरुवात ज्यांच्या गद्य साहित्यातून झाली, त्यामध्ये तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी, ना. ह. आपटे, लक्ष्मण मोरेश्वरशास्त्री हळबे, मराठी कोशकार रघुनाथ भास्कर गोडबोले, वासुदेव शास्त्री अभ्यंकर ही काही स्वातंत्र्यपूर्व लेखकांची नावे आवर्जून घ्यावी लागतात, या लेखकांनी इतिहासावर आपली अक्षरमुद्रा उमटवली आहे. कवी यशवंत, कवी गिरीश, आधुनिक नवकाव्याचे प्रणेते बा. सी. मर्ढेकर, वसंत बापट, नाटककार वसंत कानेटकर, समीक्षक शंकर सारडा, रा. ग. जाधव, हास्यकवी अशोक नायगावकर, झुलवाकार उत्तम बंडू तुपे आणि अशा असंख्य साहित्यिकांनी काळाच्या मोठ्या पटावर आपली ठसठशीत मुद्रा उमटवली आहे.कथा, कविता, नाटक, कादंबरी, समीक्षण असे चौफेर लेखन या काळात घडले आहे. कवी गिरीश, कवी यशवंत यांची काव्यकारकीर्द याच काळात बहरात आली. चाफळचे य. दि. पेंढारकर तथा कवी यशवंत यांना बडोद्याच्या साहित्य संमेलनात राजकवी ही उपाधी मिळाली. ३३व्या साहित्य संमेलनाचे ते अध्यक्षही होते. पाणपोई हा त्यांचा गाजलेला कविता संग्रह. त्यांची ‘आई’ ही कविता प्रसिद्ध आहे. शंकर केशव कानेटकर तथा कवी गिरीश हे रहिमतपूरचे. त्यांची दीर्घकाव्ये प्रसिद्ध आहेत. हे दोघेही रविकिरण मंडळाचे सदस्य होते. रविकिरण मंडळाचा अनेक वर्षे मराठी साहित्यावर प्रभाव होता. एकाच वेळी संतकाव्य आणि यंत्रकाव्याशी आपली नाळ जोडून मराठी नवकवितेत ज्यांनी युगप्रवर्तक म्हणून आपली अक्षरमुद्रा उमटवली ते बा. सी. मर्ढेकर मर्ढे या गावचे. तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी यांनी वाई येथील मराठी विश्वकोश मंडळातून अफाट काम केले. विचारवंत म्हणून त्यांचे मोठे योगदान आहे. स्वतंत्र महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण पिंडाने साहित्यिक. त्यांची कृष्णाकाठ, सह्याद्रीचे वारे ही पुस्तके प्रचंड गाजलेली आहेत. श्री. के. क्षीरसागर, रा. ग. जाधव, शंकर सारडा यांनी समीक्षेच्या क्षेत्रात मूलभूत काम केले आहे. गेल्या ४० वर्षांहून अधिक काळ महाराष्ट्रातील विचार क्षेत्रावर अधिराज्य गाजवणारे ५०हून अधिक वैचारिक पुस्तकांचे लेखक आ. ह. साळुंखे याच सातारच्या मातीतले.साधारण ८०च्या दशकात मराठी साहित्यात अवतीर्ण झालेला सणसणीत दलित साहित्याचा प्रवाह आणि हा प्रवाह समृद्ध करणारे उपराकार लक्ष्मण माने, पार्थ पोळके हेही सातारचे. गीतरामायणकार ग. दि. माडगूळकर यांचे काही काळ औंधमध्ये वास्तव्य होते. त्यांचेच बंधू व्यंकटेश माडगूळकर यांनी प्रादेशिक साहित्यात वेगळी पायवाट निर्माण केली. त्यांच्या सर्वच साहित्यावर माणदेशाचा, तेथील लोकांचा प्रचंड प्रभाव आहे. बनगरवाडीसारखी अभिजात साहित्यकृती आणि ५०हून अधिक कथा, कादंबऱ्या लिहून त्यांनी ग्रामीण साहित्याचा तोंडवळा बदलून टाकला. सातारा जिल्ह्यातीलच लोकवाङ्मयाच्या अभ्यासक, संशोधक आणि लोकगीतांच्या संग्राहक डॉ. सरोजिनी बाबर हे नाव लोकसाहित्यात अत्यंत सन्मानाने घेतले जाते. त्याही सातारच्या. चांगदेव खैरमोडे यांनी आंबेडकर चरित्राचे खंड लिहिले. हे महत्त्वाचे ग्रंथ मानले जातात. वसंत बापटांच्या कवितेचा, नाटकांचा अनेक वर्षे मराठी साहित्यावर प्रभाव होता. बॅरिस्टर पी. जी. पाटील, शिवाजीराव भोसले, संभाजीराव पाटणे असे अनेक लेखक स्वातंत्र्योत्तर काळात लिहिते झाले, त्यांनी चरित्रपर लेखन आणि वैचारिक क्षेत्रात आपले योगदान दिले. प्रख्यात समाजसुधारक आणि विचारवंत गोपाळ हरी देशमुख तथा लोकहितवादी हे काही काळ वाईमध्ये होते. पुढे ते साताऱ्यासही जज म्हणून आले. महाराष्ट्रात प्रथमच त्यांनी शतपत्रेंमधून निबंध लिहिले. श्री. म. माटे यांचा साहित्यावर दीर्घकाळ प्रभाव राहिलेला आहे. उपेक्षितांचे अंतरंग अशा कथासंग्रहासह साहित्यधारा, विचारशलाका, विचारमंथन असे ग्रंथ त्यांनी लिहिले. अस्पृश्यांचा प्रश्न यातूनही त्यांनी उपेक्षितांवर प्रकाश टाकला. २८व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे ते अध्यक्ष होते..ललित साहित्यातील श्रीनिवास विनायक कुलकर्णी यांचे योगदान डावलून पुढे जाताच येत नाही. डोह, सोन्याचा पिंपळ अशी अप्रतिम पुस्तके त्यांनी मराठी साहित्याला दिली. कादंबरीकार ना. ह. आपटे यांनी विपुल लेखन केले आहे. सामाजिक आणि ऐतिहासिक कादंबरी त्यांनी लिहिली. अजिंक्यतारा, गृहसौख्य अशी काही पुस्तके त्यांच्या नावावर आहेत. त्यांच्या न पटणारी गोष्ट या कादंबरीवर कुंकू चित्रपट निघाला. कविवर्य बा. सी. मर्ढेकरांचे कादंबरी लेखनातील योगदान डावलले जाते. रात्रीचा दिवस, तांबडी माती आणि पाणी या त्यांच्या कादंबऱ्या अत्यंत प्रयोगशील आहेत. वाईचे रवींद्र भट हे चरित्र कादंबरीकार म्हणून ओळखले जातात. त्यांच्या इंद्रायणी काठी आणि भेदिले सूर्यमंडळा या कादंबऱ्या अत्यंत प्रसिद्ध आहेत. प्राध्यापक रा. ग. जाधव यांच्या साहित्य व सामाजिक संदर्भ आणि आनंदाचा डोह या दोन ग्रंथांना उत्कृष्ट समीक्षासंग्रह म्हणून राज्य शासनाचे पुरस्कार मिळालेले आहेत.सातारच्या ग्रामीण साहित्याच्या दुसऱ्या आणि तिसऱ्या फळीतील लेखक म्हणजे द. ता. भोसले, व. बा. बोधे, कावारकार सुरेश शिंगटे, सर्ज्याकार सुरेश शिंदे. राजेंद्र मानेंसारखा पंचवीसहून अधिक कथा, कादंबऱ्या लिहिणारा कथाकार असो की प्रमोद कोपर्डेंसारखा सातत्याने लिहिणारा कवी, एखादा लक्ष्मण मानेंसारखा चळवळीतला लेखक असो किंवा व. बा. बोधेंसारखा विपुल, रसरशीत ग्रामीण साहित्य लिहिणारा, ग्रामीण संवेदन टिपणारा लेखक किंवा अंनिसमधून भोंदूंवर प्रहार करणारे नरेंद्र दाभोलकर असोत... ही सगळीच माणसे सातारच्या मुशीत आणि सह्याद्रीच्या कुशीत लिहिती झाली..Premium| The Chronicle Project: फ्लेम विद्यापीठात 'द क्रॉनिकल प्रोजेक्ट'ची सुरुवात, भारतातील जिल्ह्यांचे सखोल दस्तावेजीकरण ज्ञानाचे भंडार उघडे करणार.महिला साहित्यिकांचे योगदानअत्यंत सशक्त परंपरा आणि दीडशे वर्षांहून मोठा इतिहास लाभलेला महिला साहित्यिकांचा वारसा समजून घेताना अचंबित व्हायला होते. कारण या केवळ लेखिका नाहीत, तर स्त्रीमुक्तीचा स्वतंत्र अध्याय लिहिणाऱ्या कणखर महिला आहेत. स्त्री-शिक्षणाची ज्योत पेटवून ज्यांनी ‘गमभन’पासून सुरुवात केली त्या क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले नायगावच्या. त्यांचे साहित्यिक योगदान कायमच डावलले गेले. काव्यफुले, सावित्रीबाईची गाणी, सुबोध रत्नाकर, बावनकशी ही पुस्तके त्यांनी लिहिली. महाराष्ट्रातील आद्यलेखिका म्हणून ज्यांचा उल्लेख केला जातो, त्या काशीबाई कानेटकर यांचा जन्म साताऱ्यातील आष्टे गावचा. अर्वाचीन मराठी साहित्यात ‘मनोरंजन’ कालखंडावर त्यांची छाप आहे. रंगराव, पालखीचा गोंडा या कादंबऱ्या आणि शेवट तर गोड झाला, चांदण्यातील गप्पा हे त्यांचे गाजलेले कथासंग्रह. प्रसिद्ध समाजसेविका रमाबाई रानडे सातारच्याच. त्यांनी फारसे लेखन केले नाही. मात्र त्यांनी आयुष्यातील काही आठवणी पुस्तकात संग्रहित केल्या आहेत. स्त्रीवादी साहित्याची बीजेही याच सातारच्या मातीतली. जिणं आमुचं हे बेबीताई कांबळे यांचे आत्मचरित्र भारतीय साहित्यातील हँडबूक समजले जाते. दलित महिलांच्या वेदनेचा तो राष्ट्रीय दस्तावेज आहे.कवयित्री वासंती मुजुमदार यांच्या सहेला रे या काव्यसंग्रहाला केशवसुत पुरस्कार मिळालेला आहे. गौरी देशपांडे या इरावती कर्वे यांच्या कनिष्ठ कन्या. मराठी साहित्यावर ‘गौरीपर्वाचा’ प्रभाव राहिला आहे. लिंगभेदाच्या पलीकडे जाऊन त्यांनी स्त्रीजाणीव साहित्यात मांडली. उत्खनन, एकेक पण गळावया, गोफ या त्यांच्या गाजलेल्या कादंबऱ्या. त्यांचे विंचुर्णी फलटण येथे वास्तव्य होते. त्यावर विंचुर्णीचे धडे हे पुस्तक त्यांनी लिहिले. त्यांची मोठी बहीण जाई निंबकर यांनी प्रामुख्याने इंग्रजीतून लेखन केले. मराठी व्याकरणात त्यांचे मूलभूत योगदान आहे. मराठी-इंग्रजी डिक्शनरीबरोबरच अर्धुक आणि एलीस या कादंबऱ्या त्यांनी लिहिल्या. कवयित्री पद्मा गोळे यांचे मूळ गाव मर्ढे. मराठी कवितेत त्यांचे योगदान अपूर्व आहे. आकाशवेडी, श्रावणमेघ, स्वप्नजा हे त्यांचे गाजलेले कविता संग्रह.संस्थात्मक साहित्यिक उपक्रमसाहित्य चळवळ जिवंत ठेवण्यासाठी मराठी साहित्य परिषदेच्या शाहूपुरी, फलटण शाखा, वाईचे मराठी विश्वकोश मंडळ, सातारचे नगर वाचनालय, अश्वमेध वाचनालय, खेडचे ग्रंथमित्र डॉ. शिवाजीराव चव्हाण सार्वजनिक ग्रंथालय, वाईचे लोकमान्य टिळक ग्रंथालय अशा विविध साहित्य संस्थांमधून संस्थात्मक प्रयोग झाले, तसेच उंडाळे येथील ग्रामीण साहित्य संमेलन, मसूर येथील गुंफण साहित्य संमेलन, फलटण येथील शिवार साहित्य संमेलन अशा निरनिराळ्या साहित्य संमेलनांमधून आणि विविध उपक्रमांतून साहित्यनिर्मितीस प्रेरणा आणि प्रोत्साहन मिळत आहे. सातारचा ग्रंथमहोत्सव हा आता राज्यभरात पुस्तकांचा अद्वितीय मेळा म्हणून ओळखला जाऊ लागला आहे. यशवंत पाटणे, शिरीष चिटणीस, सुनिताराजे पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा मेळा भरतो. साताऱ्याच्या साहित्यविषयक उपक्रमांमधील हा मानबिंदू ठरावा, कारण दोन दशकांहून अधिक काळ सुरू असलेला हा वाचकांचा मेळा दिवसेंदिवस वाढतोच आहे. शासकीय ग्रंथमहोत्सवदेखील साताऱ्याच्या साहित्यिक वैभवात भर घालत आहे. या महोत्सवालाही उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत आहे. एकूणच सातारा जिल्ह्यातील या साहित्यविषयक उपक्रमांनी इथल्या वैचारिक वैभवास आणि भाषिक भरणपोषणास हातभार लावल्याचे दिसून येते.अलीकडच्या काळात साताऱ्यामधून विपुल साहित्यनिर्मिती होत आहे. यामध्ये प्रामुख्याने व. बा. बोधे, डॉ. राजेंद्र माने, लक्ष्मीकांत रांजणे, प्रमोद कोपर्डे, डॉ. आदिती काळमेख, विलास वरे, नागू विरकर, प्रा. जगन्नाथ विभुते, अंजली ढमाळ, रवींद्र गोळे, राकेश साळुंखे ते अगदी अलीकडे विशाल बनकर, साक्षी महामुलकर या युवा लेखकांनी साहित्यनिर्मिती केली आहे. यावर्षी राज्य शासनाचा उत्कृष्ट कादंबरीसाठी पुरस्कार मिळवणारे दस्तावेजचे लेखक आनंद विंगकर कराडचे.शाहिरी, वगनाट्ये आणि लावण्यासाताऱ्याच्या सांस्कृतिक परिघावर गेली अनेक वर्षे शाहिरी थाप कडाडत आहे. सगनभाऊ आणि गोपालनाथ यांनी खूप लौकिक मिळवला. गोपालनाथचा शिष्य, ‘कलगी सम्राट’ हैबती याने मोठा काळ गाजवला आहे. कराड तालुक्यातील हरणाक्ष रेठरेचे शाहीर पठ्ठे बापूराव यांनी वगनाट्यातून शाहिरीला नवे वळण दिले. त्यांनी लावण्याही भरपूर लिहिल्या. शाहीर कृष्णराव साबळे यांनी महाराष्ट्र शाहीर म्हणून लौकिक मिळवला. त्यांनी गायलेले ‘गर्जा महाराष्ट्र माझा’ राज्यगीत झाले. १९४५मध्ये त्यांनी सातारा जनजागरण पार्टी काढून मुक्त नाट्याचा आविष्कार केला. महाराष्ट्र शाहीर कृष्णराव साबळे तथा शाहीर साबळे हे पसरणी गावचे. आनेवाडीचे शाहीर पुंडलिक फरांदे यांनी आपल्या शाहिरीतून एक काळ गाजवला होता. त्यांनी दारूबंदीसाठी खूप मोठे कार्य केले. ‘काठी न् घोंगडं घेऊन द्या की रं’ हे अजरामर गीत लिहिणारे शाहीर निवृत्ती पवार, ‘पाडाला पिकलाय आंबा’ हे अवीट गाणे लिहिणारे आणि दादा कोंडकेंच्या सिनेमाला संगीत देणारे शाहीर तुकाराम शिंदे ही सर्व सातारकर नावे.शाहिरीने तमाशा प्रबोधनपर्वात तमाशाचे रूप घेतले. भेदिकाची जागा खडी गंमतने घेतली. शाहिराच्या ढोलकीवर लावणी थिरकली. शाहीर हैबती, शंभू-राजू भिलवडीकर, सगनभाऊ, पठ्ठे बापूराव, भाऊ फक्कड आदी शाहीर भेदिक गात असत; त्याचाच पुढे भेदिक तमाशा रूढ झाला. पुढे त्यात संगीतबारी येऊन अर्वाचीन काळातला तमाशा उदयास आला. पुढे पठ्ठे बापूराव आणि पवळा हिवरगावकर या जोडीने तमाशाला लोकप्रियता दिली. जिल्ह्यात कालांतराने सत्यशोधकी जलसे आणि आंबेडकरी जलसेही झाले. जिल्ह्यात कांताबाई सातारकर, साहेबराव नांदवळकर, यमुनाबाई वाईकर यांनी तमाशाला वैभव प्राप्त करून दिले. यमुनाबाईंना तमाशासाठी महाराष्ट्र गौरव व तमाशा परिषदेचे सुवर्णपदकही मिळाले. पुढे रोशन सातारकर, उषा वाईकर यांनी तमाशा जिवंत ठेवला. संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीतही या कलेने योगदान दिले..नाटकसातारला नाट्यकलेची प्रदीर्घ परंपरा आहे. नाटकाच्या सुरुवातीच्या काळात आगरकरांनी शेक्सपिअरच्या हॕम्लेटचे मराठी भाषांतर केले. आर्यांग्ल, द्रविड हायस्कूल, न्यू इंग्लिश स्कूलमधून साताऱ्यात नाटकांची चळवळ उभी राहिली. शां. गो. गुप्ते यांनी अभिनव कलामंदिर या संस्थेतून नाट्यचळवळ उभी केली. याच संस्थेच्या सहकार्याने शाहू कलामंदिर उभे राहिले. वि. वा. हडप, एस. डी. जोशी, अनंत पारसनीस, तसेच छोटा गंधर्व, बाळ कोल्हटकर, राजा परांजपे, राजा गोसावी, सविता प्रभुणे, सयाजी शिंदे यांनी रंगभूमी समृद्ध केली.सिद्धेश्वर कुरोलीचे राजा गोसावी यांनी दामूआण्णा मालवणकरांच्या नाटक कंपनीतून सुरुवात केली. लग्नाची बेडी, तुझे आहे तुजपाशी, नटसम्राट, डार्लिंग डार्लिंग अशा जवळपास ६० नाटकांत त्यांनी अभिनय केला. १९५५च्या अखिल भारतीय नाट्य संमेलनाचे अध्यक्षपद त्यांनी भूषवले. बाळ कोल्हटकरांची वाहतो ही दुर्वांची जुडी, उघडले स्वर्गाचे दार ही नाटके विशेष गाजली. वसंत कानेटकरांचे नाट्यलेखनातील योगदान डावलताच येत नाही. रायगडाला जेव्हा जाग येते, प्रेमा तुझा रंग कसा, अश्रूंची झाली फुले अशी अनेक लोकप्रिय नाटके त्यांनी दिली. कोरेगावजवळील भाडळे गावचे स्वरराज छोटा गंधर्व यांची कारकीर्दही देदीप्यमान आहे. ते ६०व्या नाट्यसंमेलनाचे अध्यक्ष होते.सध्या तुषार भद्रे यांच्या मार्गदर्शनाखाली साताऱ्यात नवी पिढी घडत आहे. दिलीप जगतापांच्या नाटकांचा आजही प्रभाव आहे. सोबतच ३० वर्षांहून अधिक काळ रवी इनामदार, सचिन मोटे, राजीव मुळ्ये, बाळकृष्ण शिंदे, निलेश माने, सुधाकर गाढवे, प्रभाकर पवार, अभिजीत वाईकर, हृषीकांत राऊत असे लेखक-दिग्दर्शक रंगमंचावर सक्रिय आहेत.चित्रपटपटकथालेखक गीतरामायणकार गदिमा, व्यंकटेश माडगूळकर यांनी अनेक सिनेमांच्या लेखनातून आपली अमीट मुद्रा या माध्यमावर उमटवली आहे. खुद्द कर्मवीर भाऊराव पाटील यांनी प्र. के. अत्रे यांच्या महात्मा फुले चित्रपटात सूत्रधाराची भूमिका केली आहे. राजा गोसावी आणि सातारी भाषा हे अतूट नाते आहे. त्यांनी खऱ्या अर्थाने सातारी भाषा सिनेमात नेली. ऐंशीहून अधिक सिनेमांत त्यांनी कामे केली. हा खेळ सावल्यांचा, असला नवरा नको गं बाई या नाटकांमधल्या त्यांच्या भूमिका विशेष गाजल्या. दादा कोंडकेंच्या अनेक सिनेमांत साहाय्यक दिग्दर्शन करणारे पितांबर काळे म्हसवडचे..चित्रपटनिर्मितीसातारा जिल्हा पहिल्यापासूनच चित्रपटनिर्मात्यांना खुणावत आला आहे. येथे अनेक जुन्या हिंदी सिनेमांचे चित्रीकरण झाले आहे. गुंज उठी शहनाई, मदर इंडियाचे शूटिंग पाचवडजवळ झाले आहे. प्रार्थना या हिंदी चित्रपटाचे शूटिंग जलमंदिरात झाले आहे. परिचय, हम किसी से कम नही, सरगमपासून ते तारे जमीं पर, गंगाजल, नायक, स्वदेस, लगान, दबंग, चेन्नई एक्स्प्रेस, केसरी या चित्रपटांचे शूटिंग वाईमध्ये झाले आहे.चित्रपटनिर्मितीत अरुण गोडबोले यांनी मातब्बरी सिद्ध केली. १९८६मध्ये कशासाठी प्रेमासाठी, नशीबवान या सिनेमांना राज्य शासनाचा पुरस्कार मिळाला. तर धुमाकूळ, बंडलबाज, रामरहीम या चित्रपटांची निर्मिती करून सुपरहीट सिनेमांचा फॉर्म्युला इंडस्ट्रीला दिला. सातारच्या इंडस्ट्रीने इतिहास घडवला तो २००१मध्ये आलेल्या तांबव्याचा विष्णुबाळा आणि सख्खा भाऊ पक्का वैरी या सिनेमांनी. हे दोन्ही सिनेमे अफाट गाजले. २०१९मध्ये प्रदर्शित झालेल्या पळशीची पी.टी. या चित्रपटाने राज्य शासनाचे पुरस्कार घेऊन जिल्ह्याचा लौकिक वाढवला. २०२३मध्ये आलेल्या घोडा चित्रपटाने अनेक पुरस्कारांवर आपली मोहोर उमटवली.अभिनयसातारची अभिनयाची परंपराही मोठी आहे. सयाजी शिंदे मराठीतून दाक्षिणात्य मनोरंजन क्षेत्राकडे जात सुपरस्टार झाले. विजय निकम यांनी आपल्या अभिनयाने बॉलिवूडमध्ये स्वतःची स्वतंत्र छाप पाडली. सविता प्रभुणे, हेमांगी कवी, श्वेता शिंदे, भार्गवी चिरमुले, अश्विनी महांगडे, किरण ढाणे, सागर कारंडे, रोहित चव्हाण, रविंद्र डांगे, विपुल साळुंखे, किरण माने, प्रफुल्ल कांबळे, पंकज काळे, रोहित माने हे आपल्या अभिनयाने सातारचे नाव सर्वदूर पोहोचवत आहेत. यावर्षी सातारची कन्या अनुश्री माने कलर्स मराठीवर बिग बॉसमधून छोट्या पडद्यावर दिसत आहे.चित्रपट लेखनसातारला लेखकांची दमदार परंपरा आहे. १९३७मध्ये दादासाहेब फाळकेंच्या गंगावतरण या एकमेव बोलपटात ना. ह. आपटे यांनी साहाय्यक लेखक म्हणून जबाबदारी पेलली होती. त्यानंतर त्यांनी बाबूराव पेंटर यांच्यासोबत सिंहगड, सावकारी पाश या सिनेमांची कथा व पटकथा लिहिली. व्ही शांताराम यांच्या सिंहगड या बोलपटासाठीही पटकथा लिहिली. एच. एम. शेख यांनी १९३०मध्ये हीर रांझा हा मूकपट केला. ऐंशीहून अधिक चित्रपट लिहिणारे, स्वराज्यरक्षक संभाजीसारखी लोकप्रिय मालिका लिहिणारे कथा व पटकथा लेखक प्रताप गंगावणे यांनी खऱ्या अर्थाने साताऱ्याची ख्याती सर्वदूर नेली. महाराष्ट्राची हास्यजत्रा यासारखा सार्वकालिक उत्तम शो देणारे, लेखक सचिन मोटे यांनी दीड हजारांहून अधिक स्किट्स लिहून विक्रम केला आहे. व्यावसायिक नाटक सिनेमांत त्यांचं महत्त्वपूर्ण योगदान आहे. अवताराची गोष्ट, कडवी हवा लिहिणारे नितीन दीक्षित हे नाव अनेकदा पुरस्कारांवर कोरलेलं आहे.लघुपटलघुपटनिर्मितीत साताऱ्यातील लेखक-दिग्दर्शक देशपातळीवर लौकिक मिळवण्याच्या वाटेवर जाऊ लागले आहेत. नॅशनल ॲवॉर्ड मिळवलेल्या उमेश कुलकर्णींचा गिरणी, अमोल देशमुखांचा औषध,डॉ. सुयश शिंदे यांचा मयत असे तीन लघुपट या यादीत आहेत. बाळकृष्ण शिंदे याचा शिकार - द वाइल्ड हंट, नितीन दीक्षित यांचा बेणं, गणेश धोत्रे यांचा पुतळा, बुरगुंडा हे लघुपट लक्षणीय ठरले आहेत. विशाल कुंभार यांची कुंभील शिवा आणि पुणे इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिव्हलचे व्यवस्थापक विशाल शिंदे यांचा क्वार्टर हे लघुपटही लक्षवेधी ठरले आहेत. सातारच्या कलाक्षेत्राचा हा धावता आलेख. कला अन् साहित्य क्षेत्रातले सातारचे योगदान या विषयाला जितका जास्त स्पर्श करत जाऊ, तितका हा विषयाचा अवकाश विस्तारत जातो. एकूणच कला आणि साहित्याच्या क्षितिजावर गेली कित्येक वर्षे सातारा अनेक आघाड्यांवर तळपत आहे आणि तळपत राहील यात तीळमात्र शंका नाही.मराठी साहित्य संमेलनाचे यजमानपदगेल्याच गेल्याच महिन्यामध्ये ९९वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन साताऱ्यामध्ये पार पडले. या संमेलनाला लोकांकडून उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. सन १९०५मध्ये साताऱ्याचे साहित्यिक रघुनाथ पांडुरंग करंदीकर यांच्या अध्यक्षतेखाली साताऱ्यातील पहिले आणि तिसरे ग्रंथकार साहित्य संमेलन (अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन) भरले. आजअखेर कराड आणि महाबळेश्वरसह सातारा जिल्ह्यात सात अखिल भारतीय साहित्य संमेलने झाली आहेत. न. वि. गाडगीळ, वा. ल. कुलकर्णी, दुर्गा भागवत,सुभाष भेंडे, विद्याधर गोखले, आनंद यादव, विश्वास पाटील अशा दिग्गज साहित्यिकांनी अध्यक्षस्थाने भूषवली आहेत. तर तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी, कवी यशवंत, वसंत कानेटकर, भवानराव पंतप्रतिनिधी, श्री. के. क्षीरसागर, रा. ग. जाधव या साताऱ्याच्या लेखकांना आजवर इतर संमेलनांमध्ये अध्यक्षपदाचा मान मिळाला आहे.(संदर्भ : विश्वकोश, सातारा गॕझेटियर, आंतरजाल आणि समाज माध्यमे) नीलेश महिगावकर सातारास्थित लेखक व पटकथाकार आहेत. 