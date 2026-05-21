Premium|Saurabh Gadgil PNG Jewellers Interview : 'पीएनजी ज्वेलर्स'चा यशाचा फॉर्म्युला; सौरभ गाडगीळ यांनी उलगडले परंपरा आणि आधुनिकतेचे नाते

परंपरेचा मजबूत पाया, बदलत्या काळाची जाण आणि ग्राहकांच्या विश्वासाला केंद्रस्थानी ठेवत पीएनजी ज्वेलर्सने आपली स्वतंत्र ओळख निर्माण केली आहे. ब्रँडिंग म्हणजे केवळ जाहिरात नाही, तर भावना, अनुभव आणि पिढ्यान्पिढ्या जपले जाणारे नाते आहे. वारसा आणि आधुनिकतेचा समतोल कसा साधला, हे सांगताहेत पीएनजी ज्वेलर्सचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक सौरभ गाडगीळ...प्रश्न : दागिन्यांसारख्या अत्यंत व्यक्तिगत आणि सौंदर्याशी संबंधित असलेल्या क्षेत्रात ब्रँडची एक विशिष्ट ‘स्टाइल’ असते. काळानुसार बदलणारी फॅशन आणि ब्रँडची मूळ सिग्नेचर स्टाइल यांचा मेळ घालताना ब्रँडची ओळख कशी जपली जाते?सौरभ गाडगीळ ः दागिन्यांसारख्या वैयक्तिक आणि सौंदर्याशी निगडित असलेल्या क्षेत्रात प्रत्येक ब्रँडची एक स्वतंत्र ‘सिग्नेचर स्टाइल’ असते आणि तीच त्याची ओळख ठरते. काळानुसार फॅशन आणि ग्राहकांच्या अपेक्षा बदलतात, हे लक्षात घेऊन आम्ही मूळ मूल्यांना जपत डिझाईन्स आणि कलेक्शन्समध्ये सातत्याने नवकल्पना आणल्या आहेत. ब्रँडची खरी ओळख डिझाईनमध्ये नाही, तर ग्राहकांच्या विश्वासात असते. तो विश्वास कायम ठेवत बदल स्वीकारले, तरच ब्रँड अधिक मजबूत होतो. प्रश्न : मौल्यवान वस्तूंच्या बाबतीत ब्रँड म्हणजे केवळ जाहिरात नसून ती एक ‘हमी’ असते. ही अमूर्त हमी एका पिढीकडून दुसऱ्या पिढीकडे हस्तांतरित होत असताना ब्रँडिंगच्या धोरणात कोणते बदल करावे लागतात?सौरभ गाडगीळ ः मौल्यवान वस्तूंच्या बाबतीत ब्रँड ही केवळ जाहिरात नसून ती विश्वासाची हमी असते. दागिन्यांच्या व्यवसायात ग्राहक फक्त सोने, हिरे किंवा चांदी खरेदी करत नाही, तर शुद्धता, पारदर्शकता, प्रामाणिक व्यवहार, भावनिक नाते आणि पिढ्यान्पिढ्या टिकणारा विश्वास स्वीकारत असतो. हा विश्वास एका पिढीकडून दुसऱ्या पिढीकडे हस्तांतरित करताना ब्रँडिंगच्या दृष्टिकोनात काही महत्त्वाचे बदल स्वीकारावे लागतात. मूलभूत मूल्यांमध्ये सातत्य ठेवणे ही पहिली अट आहे. आमच्यासाठी विश्वास, शुद्धता आणि बांधिलकी ही तत्त्वे नेहमीच केंद्रस्थानी राहिली आहेत. पूर्वी ग्राहकांचा विश्वास वैयक्तिक नातेसंबंधांवर उभा होता. त्या काळात ब्रँड म्हणजे दुकानामागची माणसे होती. आजही आम्ही त्या वारशाला तितक्याच आदराने पुढे नेत आहोत.मात्र, नवीन पिढीच्या अपेक्षा वेगळ्या आहेत. आजचा ग्राहक अधिक जागरूक, माहितीपूर्ण आणि डिजिटल माध्यमांकडे झुकलेला आहे. त्याला केवळ नावावर विश्वास ठेवायचा नसतो, तर हॉलमार्किंग, बीआयएस प्रमाणपत्र, पारदर्शक दररचना, पुनर्खरेदीतील स्पष्टता, सुसंगत रचना आणि अखंड सेवा अनुभव यांची अपेक्षा असते. आजचा तरुण ग्राहक मूल्यांमध्ये रुजलेला असला, तरी त्याचा दृष्टिकोन आधुनिक आहे. त्यामुळे वारसा जपत त्याच्याशी त्याच्या भाषेत संवाद साधणे गरजेचे ठरते. म्हणूनच समकालीन कलेक्शन्स, हलक्या वजनातील दागिने, दैनंदिन वापरासाठीचे पर्याय आणि लाइटस्टाइल बाय पीएनजीसारखा उपब्रॅंड सुरू केला. ब्रँडिंगमध्ये संवादाची माध्यमेही बदलली आहेत. पूर्वी मुखोद्गत प्रसिद्धी आणि वैयक्तिक शिफारशींवर भर होता; आज विविध नव्या माध्यमांतून सातत्यपूर्ण आणि विश्वासार्ह संवाद साधणे आवश्यक झाले आहे. .प्रश्न : ब्रँडचा चेहरा निवडताना कोणती ब्रँड फिलॉसॉफी कामी येते?सौरभ गाडगीळ ः जेव्हा एखादा ब्रँड सेलिब्रिटीसोबत जोडला जातो, तेव्हा तो केवळ विपणनाचा निर्णय नसतो, तर ब्रँडच्या मूल्यांचा विस्तार असतो. ब्रँड ॲम्बेसेडर हा फक्त प्रसिद्ध चेहरा नसून तो ब्रँडची ओळख, भावना आणि विश्वास ग्राहकांपर्यंत पोहोचवणारा प्रतिनिधी असतो. त्यामुळे सेलिब्रिटीची प्रतिमा आणि ब्रँडची प्रतिष्ठा यांचा समतोल राखणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरते.ब्रँडचा चेहरा निवडताना सर्वप्रथम त्या व्यक्तिमत्त्वाचा ब्रँडच्या मूल्यांशी किती नैसर्गिक संबंध आहे, हे पाहिले जाते. केवळ लोकप्रियता पुरेशी नसते; त्या व्यक्तीवर लोकांचा विश्वास असणे आणि त्यात ब्रँडचे प्रतिबिंब दिसणे गरजेचे असते. प्रत्येक सेलिब्रिटी वेगळ्या ग्राहकवर्गाशी संवाद साधतो, पण तो ब्रँडशी सुसंगत असला पाहिजे. योग्य ब्रँड ॲम्बेसेडर तोच, जो ब्रँडला अधिक महत्त्व देईल, ब्रँडची कथा अधिक प्रभावीपणे मांडेल.प्रश्न : शोरूमची रचना, तिथली वागणूक आणि खरेदीनंतरची सेवा या गोष्टी ब्रँडचा दर्जा ठरवण्यात किती महत्त्वाची भूमिका बजावतात?सौरभ गाडगीळ ः आजच्या काळात ग्राहक केवळ एखादी वस्तू खरेदी करत नाही, तर तो त्या ब्रँडसोबतचा संपूर्ण अनुभव स्वीकारत असतो. विशेषतः दागिन्यांसारख्या भावनिक खरेदीत शोरूमची रचना, तिथली वागणूक आणि खरेदीनंतरची सेवा या घटकांचा ब्रँडच्या दर्जावर थेट परिणाम होतो. या अनुभवाची पहिली पायरी म्हणजे शोरूमची रचना. ग्राहक दुकानात प्रवेश करताच स्वागतार्ह आणि दर्जेदार वातावरण जाणवणे आवश्यक असते. जागेची मांडणी, प्रकाशयोजना, दागिन्यांचे सादरीकरण, गोपनीयता आणि आरामदायीपणा या घटकांतून ब्रँडची पहिली छाप तयार होते.तितकीच महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे तिथली वागणूक. ग्राहक अनेकदा आयुष्यातील महत्त्वाच्या प्रसंगांसाठी दागिने निवडत असतो. त्यामुळे त्याच्याशी आदराने, संयमाने आणि आत्मीयतेने संवाद साधणे आवश्यक असते. विक्रीपुरते मर्यादित न राहता योग्य मार्गदर्शन देणे, हीच खरी अपेक्षा असते. पुनर्खरेदी, बदल, देखभाल, दुरुस्ती आणि कागदपत्रांतील पारदर्शकता यांमुळे विश्वास अधिक दृढ होतो. खरेदीनंतरही ब्रँड ग्राहकासोबत उभा आहे, ही भावना निर्माण होणे महत्त्वाचे ठरते.प्रश्न : एखादा ब्रँड जेव्हा वेगवेगळ्या शहरांत किंवा राज्यांत विस्तारतो, तेव्हा प्रत्येक ठिकाणी तीच ब्रँड व्हॅल्यू आणि तोच अनुभव पोहोचवण्यासाठी कोणत्या प्रकारची यंत्रणा राबवली जाते?सौरभ गाडगीळ ः ब्रँडचा विस्तार म्हणजे फक्त नवीन दुकान उघडणे नव्हे, तर त्या शहरातही ग्राहकांना तोच विश्वास, तोच अनुभव आणि तीच मूल्यव्यवस्था देणे होय. पीएनजी ज्वेलर्सबाबतीत बोलायचे, तर सर्वप्रथम आम्ही स्थानिक पातळीवर योग्य लोकांची निवड करतो. नव्या कर्मचाऱ्यांना पुण्यात प्रशिक्षणासाठी आणले जाते, जेणेकरून त्यांना पीएनजी ज्वेलर्सची परंपरा, ग्राहक सेवा, पारदर्शक व्यवहार आणि काम करण्याची पद्धत जवळून समजेल. यासोबतच प्रत्येक स्टोअरमध्ये समान एसओपीज, नियमित ऑडिट्स, ग्राहक फीडबॅक सिस्टीम आणि सेवा मानदंड असतात. त्यामुळे सगळीकडच्या ग्राहकांना समान अनुभव मिळतो..प्रश्न : बदलत्या काळानुसार जेव्हा ब्रँडला स्वतःची प्रतिमा पुन्हा नव्याने उभी (Reposition) करायची असते, तेव्हा जुन्या परंपरेचा पाया न डळमळीत करता ट्रेंडी कसे होता येते?सौरभ गाडगीळ ः बदलत्या काळानुसार ब्रँडला स्वतःची प्रतिमा नव्याने उभी करायची असते, तेव्हा सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे परंपरेचा पाया अबाधित ठेवणे. रिपोझिशनिंग म्हणजे भूतकाळ पुसून टाकणे नव्हे, तर त्याला आजच्या काळाशी जोडणे होय. आजचा ग्राहक मूल्यांमध्ये रुजलेला असला, तरी त्याचा दृष्टिकोन आधुनिक आहे. त्यामुळे ब्रँडने त्याच्याशी संवाद साधण्याची पद्धत बदलणे आवश्यक ठरते. याच विचारातून उत्पादन आणि सादरीकरणात समतोल साधला जातो. डिजिटल माध्यमांमुळे ब्रँड अधिक थेट, स्पष्ट आणि सुसंगत झाला आहे. ग्राहकांशी संवाद अधिक सहज, पारदर्शक आणि त्यांच्या जीवनशैलीशी जोडलेला ठेवण्यावर भर दिला जातो. अशाप्रकारे परंपरेचा गाभा कायम ठेवत अभिव्यक्तीत बदल केले, तर ब्रँड ट्रेंडी राहतो.प्रश्न : ऑनलाइन बाजारपेठेत सोन्या-चांदीसारख्या गोष्टींच्या ब्रँडिंगचे नियम बदलतात का? डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर ग्राहकांचा विश्वास जिंकण्यासाठी ब्रँडिंगमध्ये कोणते वेगळे घटक वापरावे लागतात?सौरभ गाडगीळ ः नियम बदलत नाहीत, माध्यम बदलते. विश्वास हा प्रत्यक्ष व्यवहारात जितका महत्त्वाचा आहे, तितकाच तो डिजिटल माध्यमांमध्येही आहे. आजचा ग्राहक जड दागिने थेट ऑनलाइन खरेदी करत नसला, तरी खरेदीपूर्वी तो डिजिटल माध्यमांवर सविस्तर माहिती घेतो. डिझाईन्स पाहणे, किमती समजून घेणे आणि पर्यायांची तुलना करणे, ही प्रक्रिया मोठ्या प्रमाणात ऑनलाइन होते. त्यामुळे प्रत्येक उत्पादनाबाबतची स्पष्ट माहिती, शुद्धता, वजन, किंमत, प्रमाणपत्रे आणि परताव्याचे नियम यांमध्ये पारदर्शकता आवश्यक असते. आमच्यासाठी ऑनलाइन आणि ऑफलाइन हे दोन वेगळे अनुभव नाहीत. ग्राहक कुठल्याही माध्यमातून ब्रँडशी जोडला गेला, तरी त्याला सारखाच अनुभव मिळणे हीच खरी ब्रँडची ओळख आहे.प्रश्न : वारसा लाभलेल्या ब्रँड्सना अनेकदा प्रयोगांची भीती वाटते. अशा वेळी ब्रँडची विश्वासार्हता पणाला न लावता नवनवीन प्रयोग करण्यासाठी ब्रँडिंगमध्ये कोणती लवचिकता असावी लागते?सौरभ गाडगीळ ः वारसा लाभलेल्या ब्रँड्ससमोर सर्वात मोठे आव्हान म्हणजे परंपरा जपत पुढे जाणे. अनेकदा लोकांना वाटते, की जुना आणि विश्वासार्ह ब्रँड म्हणजे बदल टाळणारा ब्रँड. मात्र, खरा वारसा म्हणजे स्थिर राहणे नव्हे, तर काळानुसार सुसंगत राहणे. जर एखाद्या ब्रँडने बदल स्वीकारला नाही, तर तो इतिहासातच मर्यादित राहतो; भविष्य घडवण्यासाठी काळानुसार विकसित होणे गरजेचे असते. ब्रँडिंगमध्ये लवचिकता म्हणजे स्वतःची ओळख न गमावता नवीन पिढीशी त्यांच्या आवडीनुसार जुळवून घेणे. वारसा लाभलेल्या ब्रॅंड्सनी प्रयोगांची भीती बाळगू नये. उलट, ज्याचा पाया मजबूत असतो, त्यालाच उंच इमारत उभारण्याची ताकद असते. वारसा हे ओझे नसते, तर आपली परंपरा, विचार आणि स्वत:ची ओळख जगभरात पोहोचवण्याची संधी असते.प्रश्न : प्रदीर्घ परंपरा असणाऱ्या नामवंत ब्रँडची धुरा हातात घेताना काय भावना होती?सौरभ गाडगीळ ः प्रदीर्घ परंपरा असलेल्या नामवंत ब्रँडची धुरा हातात घेणे ही माझ्यासाठी केवळ जबाबदारी नव्हती, तर मोठा सन्मानही होता. अशा ब्रँडसोबत अनेक पिढ्यांचा विश्वास, भावनिक नाते आणि समृद्ध वारसा जोडलेला असतो. त्यामुळे त्या वारशाचा आदर राखण्याची जाणीव नक्कीच होती, पण त्याकडे दडपण म्हणून कधी पाहिले नाही. माझ्या दृष्टीने हा वारसा म्हणजे ओझे नसून ताकद होती. कारण मजबूत पाया असलेल्या ब्रँडला पुढच्या टप्प्यावर नेण्याची संधी प्रत्येकाला मिळत नाही, त्यामुळे ही जबाबदारी स्वीकारताना माझ्या मनात भीतीपेक्षा उत्साह आणि नव्या शक्यतांची भावना अधिक होती.पीएनजी ज्वेलर्ससारख्या विश्वासार्ह ब्रँडला नव्या युगात, नव्या पिढीसमोर अधिक सुसंगत पद्धतीने मांडण्याची संधी मिळाली, हीच माझ्यासाठी सर्वात मोठी प्रेरणा होती. आजच्या ग्राहकांच्या अपेक्षा, बदलती जीवनशैली, डिजिटल जग आणि डिझाईनची नवी भाषा समजून घेत ब्रँडला अधिक आधुनिक करणे, पण त्याचवेळी त्याचा आत्मा कायम राखणे, हे माझे ध्येय होते..प्रश्न : जुन्या पिढीच्या अनुभवांचा कशाप्रकारे फायदा झाला?सौरभ गाडगीळ ः लहानपणापासून घरात ब्रँडविषयीची मूल्ये, तत्त्वे आणि ग्राहकांप्रती असलेली बांधिलकी पाहतच मोठा झालो. त्यामुळे व्यवसाय हा केवळ व्यवहार नसून विश्वासावर उभा असतो, हे संस्कारातूनच शिकायला मिळाले. नव्या पिढीचे प्रतिनिधित्व करताना नवीन संकल्पना, आधुनिक दृष्टिकोन आणि बदलत्या ग्राहकांच्या अपेक्षा घेऊन पुढे जाण्याची इच्छा स्वाभाविकपणे होतीच. मात्र, त्या प्रवासात जुन्या पिढीचा अनुभव हा दिशादर्शक ठरला. अनेकदा एखादी कल्पना नवीन आणि आकर्षक वाटते, पण तिचा दीर्घकालीन परिणाम, ग्राहकांचा दृष्टिकोन किंवा ब्रँडच्या प्रतिमेवर होणारा प्रभाव हे अनुभवातूनच समजते. अशा वेळी ज्येष्ठांचे मार्गदर्शन अत्यंत महत्त्वाचे ठरते. अनेक प्रसंगी त्यांच्या अनुभवामुळे काही निर्णय अधिक परिपक्व पद्धतीने घेता आले, काही गोष्टी वेळेत सुधारता आल्या, तर काही ठिकाणी अनावश्यक जोखीम टाळता आली. त्याचवेळी, त्यांनी नव्या विचारांना संधी दिली आणि बदल स्वीकारण्याची तयारीही दाखवली, हे तितकेच महत्त्वाचे आहे.माझ्या मते, जुन्या पिढीचा अनुभव आणि नव्या पिढीची ऊर्जा यांचा समतोल साधला, तर ब्रँड अधिक सक्षम होतो. पीएनजी ज्वेलर्सच्या प्रवासात हाच समन्वय आमची मोठी ताकद ठरला आहे. वारशातून मिळालेली शहाणपणाची शिदोरी आणि नव्या पिढीची दृष्टी यांची सांगड घातल्यामुळेच आम्ही काळानुसार पुढे जाऊ शकलो.प्रश्न : नव्या-जुन्याचा मेळ घालून केलेल्या एखाद्या प्रयोगाबद्दल सांगू शकाल का?सौरभ गाडगीळ ः नव्या आणि जुन्याचा समतोल साधत ब्रँडसाठी पूरक ठरलेले अनेक प्रयोग आम्ही केले आहेत, त्यापैकी एक महत्त्वाचा बदल म्हणजे पारंपरिक विश्वास आणि कारागिरी कायम ठेवत आधुनिक ग्राहकांसाठी हलक्या वजनाचे रोज वापरता येणारे दागिने सादर करणे. यामुळे तरुण ग्राहकांशी अधिक प्रभावीपणे जोडता आले.पूर्वी दागिने हे प्रामुख्याने गुंतवणूक किंवा विशेष प्रसंगांसाठी खरेदी केले जात होते. मात्र, नव्या पिढीचा ग्राहक दागिन्यांकडे स्वतःच्या जीवनशैलीचा भाग म्हणून पाहतो. हे लक्षात घेऊन आम्ही हे पाऊल उचलले.दुसरा महत्त्वाचा प्रयोग म्हणजे डिजिटल आणि ओम्नी-चॅनल अनुभव. आमच्या जुन्या पिढीने उभारलेले वैयक्तिक नाते आणि प्रत्यक्ष सेवाभाव ही आमची ताकद होती. त्यालाच पुढे नेत आम्ही डिजिटल प्लॅटफॉर्म्स, ऑनलाइन ब्राउझिंग, व्हर्च्युअली ग्राहकांपर्यंत पोहोचत त्याच्या प्रतिक्रियांचा स्वीकार केला. त्यामुळे ग्राहकांना आधुनिक सुविधा मिळाल्या, पण ब्रँडची आत्मीयता कायम राहिली.प्रश्न : जागतिक पातळीवरचे ब्रँड्स आणि आपल्या देशातील ब्रँड्समध्ये काही मूलभूत तफावत आहे का?सौरभ गाडगीळ ः जागतिक पातळीवरील ब्रँड्स आणि भारतीय वारसा लाभलेल्या ब्रँड्स यांच्या प्रवासात काही मूलभूत समानता असली, तरी काही महत्त्वाचे फरकही आहेत. समानता अशी, की दोन्ही ठिकाणी नव्या पिढीसमोर वारसा जपत ब्रँडला आधुनिक करण्याचे आव्हान असते. प्रत्येक नव्या वारसदारासमोर आव्हान तेच असते - परंपरा जपायची आणि त्याचवेळी काळानुसार पुढे जायचे. मात्र, भारतात या प्रक्रियेला संस्कृती, मूल्ये आणि भावनिक नात्यांची अधिक खोल जोड असते. आपल्या देशात ब्रँड हा केवळ उत्पादन किंवा सेवा नसतो; तो अनेकदा कुटुंबाच्या परंपरेचा, विश्वासाचा आणि सामाजिक नात्यांचा भाग असतो. विशेषतः ज्वेलरीसारख्या क्षेत्रात दागिना हा केवळ खरेदी नसून भावना, सण, पर 