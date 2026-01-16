Premium|Nature Poetry : रोज़ निकलेगी बात फूलों की...

डॉ. मंदार दातार वनस्पतींवरच्या माझ्या स्वतःच्याच कवितांवर आधारित एक पाक्षिक सदर लिहायचा माझा मानस आहे. ज्या त्या ऋतूंमधल्या एखाद्या देखण्या वृक्षाविषयी, वनस्पती किंवा वेलीविषयी एक कविता, त्या वनस्पतीविषयी थोडीफार चर्चा किंवा माहिती, त्या कवितेमागची भूमिका आणि त्या कवितेमधल्या तुम्ही जाणून घ्याव्यात अशा मला वाटणाऱ्या काही गोष्टी उलगडून सांगणे असा प्रवास आपण करूयात. नमस्कार! मी मंदार दातार. तुम्ही मला विचारलेत की माझा पोटापाण्याचा उद्योग काय, तर मी सांगेन मी संशोधक आहे. पुण्यातल्या आघारकर संशोधक संस्थेत वनस्पतिशास्त्रात संशोधन करतो. पण माझा मूळचा पिंड भटक्याचा. वनस्पतींचा अभ्यास करण्यासाठी हुंदडणे, हिंडत राहणे हे मी कायमच आवडीने केले आहे. पण वनस्पतींचा किडा चावण्यापूर्वी... काटा लागण्यापूर्वी म्हणू या हवे तर, मला मराठी साहित्याची शाळेत असल्यापासून खूपच आवड होती. मी शाळेत असताना बालभारतीच्या पुस्तकात असणाऱ्या कविता फारच अप्रतिम असायच्या. त्यातल्या त्यात कविता मला विशेष आवडायच्या. आजही बालभारतीच्या पुस्तकांतल्या कित्येक कविता मला अजून पाठ आहेत. त्यातूनच पुढे बरेच लोक तरुणपणात करतात तसे मीही कविता लिहायला लागलो. पण पुढे पुढे मला या कवितांनी इतके झपाटून टाकले, की कविता माझ्या व्यक्तित्त्वाचा महत्त्वाचा भाग कधी झाली ते लक्षातही आले नाही. पण स्वतःसाठी एक शिस्त म्हणून मी शक्यतोवर वृत्तबद्ध कविताच लिहायच्या असे ठरवत गेलो आणि त्यादृष्टीने प्रयत्न करत गेलो. त्यानिमित्ताने वृत्तांचा अभ्यास तर झालाच, पण वृत्तांच्या दिलेल्या चौकटीत पूर्वसुरींनी काय काय कमाल करून ठेवली आहे हेही जवळून पाहता आले. मग बाकीच्या इतर कवितांसोबत हळूहळू माझी आवडती झाडेही माझ्या कवितांमध्ये डोकावत राहिली. माझ्यातल्या वनस्पती अभ्यासकाला दिसणारे, न दिसणारे वनस्पतींचे अनेक पैलू माझ्या कवितेमधून येत राहिले. काहीवेळा काही खास वनस्पतींसाठी वेगळ्या कविता लिहून झाल्या. यूट्यूबसारख्या माध्यमांमधून त्या लोकांपर्यंत पोहोचल्या आणि अनेक उत्साहवर्धक प्रतिक्रिया देऊन गेल्या. .Premium|Marathi Poetry Collection : दीपाली ठाकूरच्या 'प्रहरांच्या अक्षरनोंदी' कवितासंग्रहाचा लयसंपन्न प्रवास.या वर्षात याच वनस्पतींवरच्या माझ्या स्वतःच्याच कवितांवर आधारित एक पाक्षिक सदर लिहायचा माझा मानस आहे. ज्या त्या ऋतूंमधल्या एखाद्या देखण्या वृक्षाविषयी, वनस्पती किंवा वेलीविषयी एक कविता, त्या वनस्पतीविषयी थोडीफार चर्चा किंवा माहिती, त्या कवितेमागची भूमिका आणि त्या कवितेमधल्या तुम्ही जाणून घ्याव्यात अशा मला वाटणाऱ्या काही गोष्टी उलगडून सांगणे असा प्रवास आपण करूयात. एक जीवशास्त्रज्ञ म्हणून मला सजीवांच्या उत्क्रांतीने अचंबित केले आहे, त्यामुळे या वनस्पतींमध्ये दिसणारी, माझ्या कवितेत डोकावणारी, पण फारशी चर्चेत नसणारी काही उत्क्रांतिशास्त्राची तत्त्वेही बघता आली, तर त्यावरही नजर टाकूयात. एकुणातच,कौन देता है जान फूलों पर? आम्ही काही वर्षांपूर्वी 'कवितेतील वनस्पती' असा एक कार्यक्रम करायचो. यासाठी बऱ्याच कविता एकत्रित केल्या होत्या. ज्यामध्ये वनस्पती केंद्रस्थानी आहेत अशा कवितांमध्ये बरेचदा या वनस्पतींना मानवी भावभावना डकवलेल्या दिसतात. अगदी बालकवींच्या 'जळात पाय टाकून बसलेल्या औदुंबरा'पासून ते इंदिराबाईंच्या 'कुटुंबवत्सल इथे फणस हा', ते बापटांच्या 'अस्सल लाकूड, टणक पाठ' असणाऱ्या बाभळीपर्यंत. आम्ही शोधलेल्या बऱ्याच कविता अशाच होत्या. हे असे का लिहिले जाते याचा शोध घेत गेलो, तेव्हा जॉन रस्किन नावाचा एक जाणता ब्रिटिश विचारवंत,.लेखक, टीकाकार माहीत झाला. रस्किननं एकोणिसाव्या शतकात 'पथेटिक फॅलसी' नावाची एक कल्पना मांडली. आज आपण ज्या अर्थाने 'पथेटिक' हा शब्द वापरतो, त्या अर्थाने ही संज्ञा जात नाही. ग्रीक भाषेमध्ये 'पॅथॉस' म्हणजे भावना. आपण निसर्गातल्या प्रतिमांना मानवी भावभावना जोडतो ते म्हणजे ही 'पथेटिक फॅलसी'. अठराव्या शतकाच्या उत्तरार्धातील इंग्रजी कवितेत वर्ड्सवर्थ, शेली आणि कीट्स यांसारख्या कवींच्या कवितांमध्ये ही फॅलसी वारंवार डोकावते. त्यावरच आधारित रस्किन यांची ही मांडणी आहे. पथेटिक फॅलसी आली की मग आपल्याला ढग उदास वाटू लागतात, धुके तलम होते, पावसाळी रात्र मंतरलेली होते, नदी गाणे म्हणू लागते आणि चाफा मनाशी खंत धरून फुलत नाही, बोलत नाही. प्रसिद्ध जीवशास्त्रज्ञ ई.ओ. विल्सन यांनी 'बायोफिलिया' नावाचीही एक संकल्पना विज्ञानात रूढ केली. बायोफिलिया (बायो म्हणजे जीव; फिलिया म्हणजे प्रेम) म्हणजे मानवाला निसर्गातील इतर सजीवांशी जोडले जाण्याची एक उपजत ओढ. या बायोफिलियामुळेच आजूबाजूचा निसर्ग आपल्याला 'परका' न वाटता आपला वाटतो आणि मग आपण त्यावर रस्किनने सांगितल्याप्रमाणे भावभावनांचे पदर जोडतो. अर्थात जॉन रस्किनच्या आधी आपल्याकडेही कित्येक वर्षे निसर्ग आपला सखा किंवा आपल्यातलाच आहे असे मांडणारे साहित्य होतेच. चेतनागुणोक्ती नावाचा एक अलंकारच आपण मराठीत वापरतो. या अलंकारात अचेतन वस्तूंनाच चेतन मानून त्यांचे वर्णन केले जाते. आठवते का, याच अलंकाराने आपल्यापुढे वसंत नावाच्या फेरीवाल्याला कवितेच्या माध्यमातून उभे केले होते.मग इकडे चेतनागुणोक्ती आणि तिकडे पथेटिक फॅलसी असेल, तर निदान कोणीतरी हा प्रश्न विचारायला नको का, की खरेच आपण वनस्पतींवर ज्या मानवी भावभावना चिकटवतो, त्या त्यांना असतात का? मला वैज्ञानिक म्हणून विचाराल तर उत्तर असेल 'नाही'! कवी म्हणून विचाराल, तर मी म्हणेन मग मीच हे प्रश्न विचारून बघतो. आणि तेही एका कवितेतच.. उद्धव नावाचे एक सुंदर वृत्त कवितेसाठी वापरले आहे. अर्थात आधी ही कविता लिहिली आणि मग वृत्त शोधताना हे उद्धव आहे हे लक्षात आले. तर या उद्धव मात्रावृत्तात एका ओळीत १४ मात्रा असतात. या वृत्ताला त्याचे नाव देणारे उदाहरण म्हणजे मध्वमुनीश्वर यांची 'उद्धवा शांतवन कर जा'. ग्रेसांच्या 'पाऊस कधीचा पडतो', 'भय इथले संपत नाही' या लोकप्रिय कविता याच उद्धव वृत्तामधल्या. जाणकार कदाचित अजूनही काही कविता सांगू शकतील. तर ही माझी झाडांविषयी काही प्र 