Premium|Sensory Specific Satiety desserts : साखर एकेकाळी होतं 'पांढरं सोनं'! वाचा डिझर्ट्सच्या जगातील काही अजब आणि रंजक गोष्टी

राधिका परांजपे-खाडिलकरआवडीच्या डिझर्टचा पहिला घास घेताक्षणी आपोआप डोळे मिटले जातात, त्या पहिल्या घासावर लक्ष केंद्रित होतं आणि असं वाटतं की सुख का काय ते हेच...! डिझर्टविश्वात फेरफटका मारताना डिझायर्ड डिझर्ट्सविषयी काही मजेशीर गोष्टी सापडल्या, त्यांचं कोलाज... साखर 'व्हाइट पॉइझन' म्हणजेच 'पांढरं विष' होण्यापूर्वी काही हजार वर्षांपूर्वीची गोष्ट. तेव्हा युरोपमध्ये तिची ओळख 'पांढरं सोनं' अशी होती. आता सर्वजण जिला हाताच्या अंतरावर ठेवतात, ती साखर गर्भश्रीमंतीचं लक्षण म्हणून मिरवायची तेव्हा! झालं असं, तिचा शोध लागला तेव्हा ती एवढी दुर्मीळ होती, की तिचं सेवन केवळ अतिश्रीमंत लोकांच्याच नशिबी असायचं. श्रीमंती दाखवण्यासाठी त्याकाळी म्हणे राजा-महाराजांच्या दरबारात शोपीस म्हणून साखरेचे ढीग रचले जात, तिच्यापासून वेगवेगळे प्राणी अन् पुतळे केले जात, देखावे केले जात... अर्थात त्याआधीही गोड पदार्थ केले जायचे, पण त्यासाठी मधाचा किंवा उसाच्या रसाचा वापर केला जाई, पण गुगल आणि जीपीटीबाबांच्या म्हणण्यानुसार मेजवानीतल्या पक्वांनांमध्ये साखरेचा वापर होऊ लागला तो श्रीमंतीच्या प्रदर्शनासाठीच. .यावरून हे तर स्पष्ट होतं, की माणसाचं आणि गोडाधोडाचं नातं आदिम आहे. आणि महत्त्वाचं म्हणजे फार फार पूर्वीपासूनच शरीरापेक्षा मनाची भूक शमवण्यासाठी गोड पदार्थांचा वापर जास्त केला जातोय. शरीराला फायदेशीर असणाऱ्या पदार्थांमध्ये गोड पदार्थांचा समावेश तेव्हाही होत नसेल कदाचित, पण त्या काळापासूनच मनाला आनंद देण्यासाठी गोड पदार्थांचा आधार घेतला गेलाय. कदाचित त्यामुळेच डिझर्ट्सचा उल्लेख करताना हमखास डिझायरेबल हे विशेषण लावलं जातं!तसं बघायला गेलं, तर प्रांतोप्रांती, गावोगावी, शहरोशहरी वेगवेगळं रूप मिळत गेलेले, वेगवेगळी नावं पडत गेलेले शर्कराकुळातले मिष्टान्न, पक्वान्न, मिठाई, डिझर्ट हे सगळे प्रकार थोड्याफार फरकानं सारखेच. त्यातल्या डिझर्टचा उदय झाला अर्थातच युरोपमध्ये कुठेतरी. साधारण सतराव्या शतकात 'Desservir' या फ्रेंच शब्दावरून डिझर्ट हा शब्द जन्मला. डिझर्व्हियर या मूळ शब्दाचा अर्थ 'टेबल रिकामं करणं'! त्याकाळी जेवण झाल्यावर सगळं टेबल रिकामं झालं, की फळं, सुकामेवा आणि मध घातलेले पदार्थ सर्व्ह केले जात. त्यामुळे टेबल रिकामं केल्यावर आणला जाणारा गोड पदार्थ तो डिझर्ट, असा हा शब्द जन्मला.. वाचणं हा त्यांचा स्थायीभाव आहे का? .तेव्हापासून आत्तापर्यंत या शब्दाभोवतीच एक वलय निर्माण झालंय. मनाला शांत करणाऱ्या डिझर्टला वेगवेगळ्या उपमा मिळाल्या आहेत. त्याविषयी वेगवेगळ्या म्हणी तयार केल्या गेल्या आहेत. सगळ्यात पहिली म्हण आठवते ती म्हणजे, 'देअर इज ऑलवेज रूम फॉर डिझर्ट'. तुम्ही कधी हा अनुभव घेतलाय का? भरपेट जेवणानंतर पोट गच्च भरलेलं असतं, अगदी एक घासही खाण्याची जागा नसते, पण त्याचवेळी चुर्रर्र करत समोर जर सिझलिंग ब्राउनीचा ट्रे आला किंवा एकावर एक रचलेल्या आइस्क्रीम स्कूप्सचा बाऊल आला, तर अचानक कुठूनतरी पोटात थोडीशी जागा तयार होते, केवळ त्या डिझर्टसाठी. विज्ञानाच्या भाषेत या घटनेला नाव आहे ते म्हणजे 'सेन्सरी स्पेसिफिक सॅटिएटी' (Sensory Specific Satiety). आपला मेंदू एकाच प्रकारच्या चवीला कंटाळतो, पण नवीन चव, विशेषतः गोड चवीचं काही समोर आलं, की मेंदू आपोआप पोटाला सिग्नल देतो, की अरे, यासाठी तर जागा आहेच! त्यावरूनच 'देअर इज ऑलवेज रूम फॉर डिझर्ट' ही म्हण तयार झाली असावी असं म्हणतात.एकदा इन्स्टाग्राम स्क्रोल करताना आणखी एक मजेशीर फॅक्ट लक्षात आली. 'Stressed spelled backwards is Desserts!' Stressed हा शब्द उलट लिहिला की त्याचं स्पेलिंग 'Desserts' असं होतं. हे कळल्यावर तर प्रत्येक छोट्या छोट्या स्ट्रेसफुल प्रसंगांवर तोडगा म्हणून डिझर्ट्स हादडण्याच्या माझ्या सवयीला पुष्टीच मिळाली; माकडाच्या हाती कोलीत, दुसरं काय! पण बघा ना, हा केवळ योगायोगानं झालेला शब्दच्छल असला, तरी आपल्या आवडीच्या डिझर्टचा पहिला घास घेताक्षणी आपोआप डोळे मिटले जातात, त्या पहिल्या घासावर लक्ष केंद्रित होतं आणि असं वाटतं की सुख का काय ते हेच...! हा परिणाम डोपामाइन हार्मोन वाढण्याचा असला, तरी ते वाढण्यामागे कारण असतं ते डिझर्टच!.आपल्या सहजी लक्षात येत नाही, पण खरंतर डिझर्टनं आज आपलं सगळं विश्व व्यापलंय. कुठलीही पार्टी असो, एखादं गेटटुगेदर असो, कोणताही समारंभ असो, किमान केक आणि आइस्क्रीमशिवाय तो पूर्ण होतच नाही. ही झाली आपल्याकडची सध्याची परिस्थिती, पण हे ओळखून जगप्रसिद्ध आणि मुख्य म्हणजे द्रष्टी फ्रेंच शेफ जुलिया चाइल्ड केव्हाच म्हणून गेलीये, 'अ पार्टी विदाउट केक इज जस्ट अ मीटिंग', आणि खरंच आहे ते! काहीशे वर्षांपूर्वी केक काय असतो हेसुद्धा माहीत नसलेल्या आपल्या देशानं केकला किती आपलंसं केलंय आता! कुठलाही सोहळा, समारंभ, वाढदिवस, आनंदी प्रसंग आता केकशिवाय अपूर्ण वाटतो. आणि केवळ केकच नाही, त्याच्याबरोबर इतरही अनेक पाश्चात्त्य डिझर्ट्स आपण आपलीशी केली आहेत. फज, मूस, जिलाटो, ब्राउनी, तिरामिसु... एक ना अनेक! अनेक डिझर्ट्सची तर नावंही धड उच्चारता येत नसली, तरी त्यांचा परिणाम आपल्यावर सारखाच होतो. तिरामिसुचंच घ्या ना, त्याच्या नावाचा अर्थच मुळी 'पिक मी अप' असा आहे. म्हणजेच मूड खराब असताना तो चांगला, 'अपलिफ्ट' करण्याचं साधनच. या डिझर्टला हे नाव पडणं हा योगायोग असला, तरी तिरामिसुमध्ये असलेलं एस्प्रेसो आणि कोकोचं मिश्रण खरोखरच मूड चांगला करण्याचं, उत्साह देण्याचं काम करतं.लेखासाठी शोधाशोध करताना एक आणखी मजेदार गोष्ट सापडली, ती म्हणजे, डिझर्टचं विश्व ज्याच्याशिवाय अपुरं राहील असं चॉकलेट एकेकाळी चक्क चलन म्हणून वापरलं जायचं! असं म्हणतात, मायन्स आणि अॅझटेक्स ही लोकं एवढी चॉकलेटवेडी होती, की त्याकाळी भाजीपाल्याच्या बदल्यात ब्राउनी करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या चॉकलेटची आणि इतर साहित्याची चलन म्हणून देवाणघेवाण व्हायची..आता आपल्याला अक्षरशः गल्लीबोळात मिळणारं डिझर्ट एकेकाळी सोन्याच्या बरोबरीनं तोललं जायचं! त्याकाळी डिझर्टला असणारी आर्थिक किंमत आता भावनिक किमतीत रूपांतरित झाली आहे, एवढंच. आता आपल्याला डिझर्ट खाण्याचे शारीरिक तोटे माहिती असले, तरी मन मात्र मानसिक फायदे सांगत असतं. अर्थात ते तोटेसुद्धा अतिरेक केला तरच होतात, त्याम 