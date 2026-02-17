साप्ताहिक

Premium|Telomere Lengthening: अमरत्वाच्या शोधात: विज्ञानाच्या प्रयोगशाळेतून मृत्यूवर मात करण्याचा प्रयत्न

Anti-aging research: वैज्ञानिकांनी वृद्धत्वाची प्रक्रिया उलटवून, मृत्यू ‘ऑप्शनल’ करण्याचे प्रयोग सुरू केले आहेत, ज्यामुळे अमरत्वाच्या संकल्पनेवर संशोधन चालू आहे.
Telomere Lengthening

Telomere Lengthening

sakal

डॉ. बाळ फोंडके
Updated on

डॉ. बाळ फोंडके

निसर्गात अमरत्वाची झलक आहे. समुद्रातला एक जेलीफिश संकट आलं की पुन्हा आपल्या बाल्यावस्थेत जातो, त्याचं आयुष्य मागं फिरतं. हे पाहून माणसाला वाटतं जर निसर्ग करू शकतो, तर मी का नाही? पण व्हाय वुई डाय आठवण करून देतं, की निसर्गात जे शक्य आहे, ते माणसासाठी आवश्यकच असेल असं नाही. अमर जेलीफिश ही उत्क्रांतीची अपवादात्मक वाट आहे, नियम नाही.

Loading content, please wait...
Technology
medicine
science
Life

Related Stories

No stories found.