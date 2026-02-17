Premium|Telomere Lengthening: अमरत्वाच्या शोधात: विज्ञानाच्या प्रयोगशाळेतून मृत्यूवर मात करण्याचा प्रयत्न

डॉ. बाळ फोंडकेनिसर्गात अमरत्वाची झलक आहे. समुद्रातला एक जेलीफिश संकट आलं की पुन्हा आपल्या बाल्यावस्थेत जातो, त्याचं आयुष्य मागं फिरतं. हे पाहून माणसाला वाटतं जर निसर्ग करू शकतो, तर मी का नाही? पण व्हाय वुई डाय आठवण करून देतं, की निसर्गात जे शक्य आहे, ते माणसासाठी आवश्यकच असेल असं नाही. अमर जेलीफिश ही उत्क्रांतीची अपवादात्मक वाट आहे, नियम नाही..‘जातस्य हि ध्रुवो मृत्यूर्धुवं जन्म मृतस्य च’ असं गीतावचन आहे. ज्याला जन्म मिळाला आहे, त्याचा मृत्यूही अटळ आहे. हे केवळ वनस्पती किंवा प्राणी यांच्यासारख्या सजीवांनाच लागू पडतं असं नाही. अगदी आपल्याला जीवन देणाऱ्या ताऱ्यांनाही मरण सुटलेलं नाही. आपला सूर्यही एक दिवशी असाच विझून जाणार आहे, अर्थात काही अब्ज वर्षांनंतरच. निर्जीव दगडही अविनाशी राहत नाहीत. दीर्घ कालानंतर का होईना, पण त्यांचाही नाश होतो.निसर्गातील प्रत्येकाला विशिष्ट आयुर्मर्यादा असते. मानवनिर्मित वस्तूंचीही गत वेगळी नाही. म्हणून तर राहती इमारत किंवा नदीवरचा पूल यांचंही आयुष्य मर्यादित असतं, तेही विकलांग होत कोसळायच्या स्थितीला पोहोचतात. त्यांची बांधणी करतानाच त्यांच्या अपेक्षित आयुर्मर्यादेचा विचार प्राधान्यानं केला जातो.अर्थात, गीतेतल्या श्लोकाचा संबंध हा अपघातानं, कोरोनासारख्या महासाथीच्या हमल्यानं किंवा अनवधानानं का होईना, पण आपणच केलेल्या शरीराच्या आबाळीपोटी येणाऱ्या मृत्यूशी नाही, तर वयोमानानुसार येणाऱ्या यमराजाच्या स्वारीशी आहे. ते कुणाला चुकलं आहे? किंवा ते चुकवता येणारच नाही का? यमराजाला चकवण्याचा काही उपायच नाही का? असे प्रश्न जसजसं वय वाढत जातं, तसतसं हॅम्लेटच्या बापाच्या समंधासारखे सतावत राहतात..अटळ असणाऱ्या मृत्यूच्या जबड्यातून कायमची सुटका करून घेण्याची, अमरत्व मिळवण्याची कल्पना माणसाच्या मनात कधी शिरली, याचा नेमका क्षण सांगता येत नाही. पण माणूस ज्या क्षणी ‘मी एक दिवस मरणार आहे’ हे जाणू लागला, त्याच क्षणी अमरत्वाचा विचार जन्माला आला असावा. मरण ही केवळ जैविक घटना असली, तरी प्रामुख्यानं ती एक मानसिक जाणीव आहे. ती जाणीवच माणसाला अस्वस्थ करते. इतर प्राणी जगतात, वाढतात आणि मरतात. परंतु ते मरणाबद्दल विचार करत नाहीत, त्यामुळे त्यांना या नैसर्गिक मरणाची भीती किंवा अप्रुपही वाटत नसावं. माणूस मात्र मरणाशी सतत संवाद साधत असतो. आपलं सारं जीवन तो या मृत्यूच्या सावलीखालीच व्यतीत करतो आणि त्याच्या कचाट्यातून सुटण्याचा विचार सदोदित करत राहतो. कधी देवाच्या माध्यमातून, कधी तत्त्वज्ञानातून, तर आज थेट विज्ञानाच्या प्रयोगशाळेतून.आजचा काळ विशेष आहे, कारण पहिल्यांदाच काही वैज्ञानिकांनी वृद्धत्व का येतं आणि त्याची परिणती मृत्यूत का होते, यांविषयी गांभीर्यानं विचार करायला सुरुवात केली आहे. या अवस्थांची कारणमीमांसा करायचा घाट घातला आहे. त्यावर मात करता येणं शक्य आहे का, याविषयी मंथन करायलाही प्रारंभ केला आहे. यात आघाडीवर आहेत दोन दिग्गज. पहिले आहेत स्पॅनिश आई-वडिलांच्या पोटी जन्मलेले, मूळ व्हेनेझुएलाचे रहिवासी होजे लुई कॉर्डेरो आणि इंग्लंडच्या केंब्रिजमधील त्यांचे सहकारी गणिती डेव्हिड वुड. हे दोघे सध्या अटलांटिकपारच्या केंब्रिजमधील जगप्रसिद्ध एमआयटी या संस्थेत संशोधन करत आहेत. त्यांनी नुकताच डेथ ऑफ डेथ हा ग्रंथ प्रकाशित केला आहे. त्यात ते ठामपणे सांगतात, की पुढील पाव शतकात मृत्यू आपल्या इच्छेवर अवलंबून असेल. त्यांच्याच शब्दांत सांगायचे तर तो ‘ऑप्शनल’ असेल. वय वाढण्याची प्रक्रिया एकाच दिशेनं होत राहणार नाही, ती उलटी फिरवता येईल..Premium|Zendunchi Phule Book: प्र.के. अत्रे यांची १०० वर्षीय 'झेंडूची फुले'..!.ययातीसारखं तारुण्य परत मिळवता येईल. त्यांच्या मते अमरत्व ही आता कविकल्पना राहिलेली नाही, ती प्रत्यक्षात उतरण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. किंबहुना त्यांनीच ती साकार केली आहे. याचा आविष्कार म्हणजे, यापुढे माणसाला केवळ अपघातापायीच मरण येईल, नैसर्गिक मृत्यू होणार नाही की रोगबळीही पडणार नाही. म्हणूनच त्यांनी आवाहन केलं आहे, की वृद्धत्व हा एक आजार आहे, असं समजून त्यावर करावयाच्या उपाययोजनेसाठीच्या संशोधनाला मोठ्या प्रमाणात अनुदान दिलं जावं. त्यासाठी अब्जांश तंत्रज्ञान म्हणजेच नॅनोटेक्नॉलॉजीची जेनेटिक इंजिनिअरिंगशी सांगड घालायला हवी. त्यातूनच दुष्ट जनुकांचं निरोगी सुष्ट जनुकांमध्ये रूपांतर करता येईल. मृत पावलेल्या पेशींचा निचरा करावा लागेल. तसंच घायाळ झालेल्या पेशींची दुरुस्ती, मूळपेशींचा उपचार आणि थ्रीडी प्रिंटिंग या तंत्राच्या मदतीनं विविध अवयवांचं उत्पादन करणं, यासाठी या प्रणालींचा वापर करावा लागेल. ‘हे आपण प्रयोगशाळेत करून पाहिलं आहे आणि आम्ही स्वतः अमर राहण्याची प्रतिज्ञा केली आहे. पुढील पंचवीस वर्षांमध्ये आम्ही आतापेक्षा अधिक तरुण होणार आहे,’ असं त्यांनी जाहीर केलं आहे.आपले शारीरिक आणि शरीरक्रियाविषयक, एवढंच काय पण वर्तणुकीसंबंधित गुणधर्म जन्माच्यावेळीच मातापित्यांकडून मिळालेला जनुकांचा वारसा निर्धारित करतात. ही जनुकं प्रत्येक पेशीच्या केंद्रकात असलेल्या गुणसूत्रांवर वसती करून असतात. प्रत्येक सजीवाच्या अंगी असलेल्या गुणसूत्रांची संख्या वेगवेगळी असते. मनुष्यप्राण्याच्या अंगी सेहेचाळीस गुणसूत्रं, म्हणजेच त्यांच्या तेवीस जोड्या असतात. यापैकी बावीस जोड्या समानधर्मी असतात, जोडीदारापैकी एकावर असलेलं जनुक दुसऱ्यावरही त्याच जागी असतं. तेविसावी जोडी मात्र भिन्नधर्मीय असते. ती जोडी त्या व्यक्तीचं लिंग निर्धारित करते. दोन्ही जोडीदार ‘एक्स’ या जातीचे असले, तर ती व्यक्ती स्त्री होते. उलट एक ‘एक्स’ आणि दुसरा ‘वाय’ असेल तर ती व्यक्ती पुरुष होते..प्रत्येक गुणसूत्राची लांबीही निरनिराळी असते. काही लांबलचक असतात, तर काही लहानखुरी. यातलं ‘एक्स’ गुणसूत्र तर सगळ्यात खुरटं असतं. अशी भिन्नता असली, तरी प्रत्येक गुणसूत्राची शेपटी माणूस किती काळ जगणार आहे, हे ठरवण्यात कळीची भूमिका बजावते. या शेपटीला ‘टेलोमिअर’ म्हणतात. वृद्धत्व म्हणजे घड्याळ पुढे सरकणं नाही; ती शरीरातील झीज आहे. आपल्या पेशी प्रत्येक वेळी विभागताना थोड्या थोड्या थकतात. त्यांच्या टोकावर असलेले टेलोमिअर जणू वेळेचं मोजमाप करणारे दोर आहेत. प्रत्येक विभागणीनंतर ते थोडेसे कापले जातात. एक वेळ अशी येते, की पेशी पुढे चालू शकत नाही. इथेच वृद्धत्व सुरू होतं.जसजसं वय वाढत जातं, तसतशी ही शेपटी लहान लहान होत जाते. तिची झीज होते किंवा तिला इजा होते. तसं झालं, की वृद्धत्व येण्याच्या प्रक्रियेला वेग येतो. शरीरात काही घातक पदार्थ शिरले, तरी त्यांचा परिणाम या शेपटीच्या आखुडण्यावर होतो. धूम्रपान, अतिरेकी मद्यपान, प्रदूषण यांसारख्या घटकांचा टेलोमिअरच्या लांबीवर अनिष्ट प्रभाव पडतो. त्याची लांबी कमी कमी होत जाते. जर ही प्रक्रिया थांबवता आली, टेलोमिअरची लांबी पूर्वीसारखी वाढवता आली, तर परत तारुण्याचं वरदान देता येईल. तेच करण्याचा चंग या वैज्ञानिकांनी बांधला आहे.जेव्हा शास्त्रज्ञांनी टेलोमेरेज नावाचं एन्झाइम शोधलं, तेव्हा तशी आशा निर्माण झाली. कारण त्याच्यामुळे टेलोमिअर पुन्हा लांब करता येऊ शकत होतं. उंदरांमध्ये असे प्रयोग केले गेले, तेव्हा त्यांचं आयुष्य वाढलं, काही आजार उशिरा आले. पण लगेच एक भयावह सत्यही समोर आलं, कॅन्सरच्या पेशीही हाच मार्ग वापरतात. त्या अमर होतात, पण शरीराचा नाश करतात. म्हणजेच अमरत्व आणि विनाश यांच्यातली सीमारेषा अतिशय धूसर आहे, याचीही प्रचिती मिळाली....Premium|Artificial Intelligence: कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा धोकादायक खेळ; पिढीच्या भावनिक नात्यांवर संकट.इथेच व्हाय वुई डाय या पुस्तकाचा सूर वेगळा होतो. या पुस्तकाचे लेखक प्रसिद्ध नोबेल पारितोषिक विजेते वेंकी रामकृष्णन सांगतात, की मरण ही चूक नाही, तर उत्क्रांतीची गरज आहे. पेशींचं विभाजन, दुरुस्ती आणि मर्यादा या सगळ्या गोष्टी एकमेकांशी समतोल साधतात. जर पेशींना अमर केलं, तर त्या नियंत्रणाबाहेर जातात. कॅन्सर हा मरणाच्या विरोधात गेलेला पेशींचा अतिरेक आहे, असं ते सूचित करतात. त्यांच्या मते, निसर्गानं मरण निवडलं, कारण ते जीवन टिकवण्यासाठी आवश्यक होतं.निसर्गात मात्र अमरत्वाची झलक आहे. समुद्रातला एक जेलीफिश संकट आलं की पुन्हा आपल्या बाल्यावस्थेत जातो, त्याचं आयुष्य मागं फिरतं. हे पाहून माणसाला वाटतं जर निसर्ग करू शकतो, तर मी का नाही? पण व्हाय वुई डाय आठवण करून देतं, की निसर्गात जे शक्य आहे, ते माणसासाठी आवश्यकच असेल असं नाही. अमर जेलीफिश ही उत्क्रांतीची अपवादात्मक वाट आहे, नियम नाही..पेशी तरुण करण्याचे प्रयोग विज्ञानाला पुढे नेत आहेत, यात वाद नाही. त्याचीच परिणती वाढत्या आयुर्मर्यादेत होत आहे. मात्र काही समाजशास्त्रज्ञांना एका दुसऱ्याच शंकेनं घेरलं आहे. अशा तऱ्हेनं जर मृत्युदर शून्यावर येऊ घातला, तर आधीच भेडसावणारी अफाट लोकसंख्येची समस्या अधिकच उग्र होणार नाही का, असा सवाल ते करत आहेत. तो रास्तही आहे. पण आज विकसित देशांमध्ये लोकसंख्येत लक्षणीय घट होत आहे. तेथील जननदर झपाट्यानं घसरत आहे. जपान, दक्षिण कोरियासारखे देश तर नामशेषच होतील की काय अशी भीती वाटत आहे. युरोपीय देशांची स्थिती काही वेगळी नाही. त्यांना हे तंत्रज्ञान दिलासा देईल, असं वैज्ञानिक दुकलीचं म्हणणं आहे. पण एकदा तंत्रज्ञानानं मूळ धरलं, की ते ठरावीक प्रदेशापुरतं मर्यादित राहत नाही, त्यासाठी ते मोबाईल फोनचं उदाहरण देतात. त्यांचा खप आणि वापर आज विकसनशील देशांमध्येच अधिक आहे. या तथाकथित अमरत्वाच्या तंत्रज्ञानाची वाटचालही वेगळ्या दिशेनं होईल, अशी अपेक्षा मग कशाच्या आधारावर करावी!.अमरत्वाची आस सर्वांनाच असते. मृत्यूचं भय समाजाच्या सर्वच थरातील व्यक्तींना सारखंच सतावत असतं. त्यामुळं एकदा का हे तंत्रज्ञान पूर्णत्वाला गेलं आणि त्याचं मूल्य आवाक्यात आलं, की त्याची मागणी सर्वत्रच वाढेल. म्हणूनच समाजशास्त्रज्ञांनी उपस्थित केलेल्या शंकेचं निरसन आत्ताच होणं आवश्यक आहे.कदाचित म्हणूनच आजचं विज्ञान अमरत्वाचा गजर करत असलं, तरी अंतिम सत्य सांगताना थोडं थांबतं. मरण टाळणं ही कल्पना मोहक आहे. पण मरणामुळेच जीवनाला तातडी, अर्थ आणि सौंदर्य मिळतं हे विसरून चालणार नाही. खरं ध्येय अमर होणं नाही, तर मरण येईपर्यंत समर्थपणे जिवंत राहणं आहे, अगदी पूर्णपणे, सजगपणे, अर्थपूर्णरितीनं. आणि त्या अर्थानं, अमरत्व नाही तर जीवन संपूर्ण मानवजातीला अधिकाधिक उपकारक करणं हेच विज्ञानाचं आणि माणसाचं अंतिम स्वप्न असायला हवं.डॉ. बाळ फोंडके मुंबईस्थित विज्ञानकथा लेखक व नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स कम्युनिकेशनचे माजी संचालक आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.