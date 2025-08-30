Premium|scorpion sting treatment: डॉ. हिम्मतराव बावस्कर; विंचूदंशावरील संशोधनातून आरोग्याच्या लढ्यात यशस्वी

डॉ. हिम्मतराव बावस्करअशिक्षित आई-वडिलांच्या घरात माझं बालपण गेलं. घरात शिक्षणाचा गंधही नव्हता. बालपण म्हणावं असं काही मिळालंच नाही. माळरानावरचं, दारिद्र्यात गेलेलं बालपण. तरीही, ज्ञान मिळवण्याची आस आणि जीवनात काहीतरी नवं सातत्याने करण्याची प्रखर जिद्द यामुळे अनेक व्याधी जडल्या. ‘जीवनात शिक्षा भोगून आलो, अंधार कोठडीतून प्रकाशाकडे वळलो म्हणूनच प्रकाशाची खरी किंमत कळली. ईश्वरकृपेने मिळालेली संजीवनी आणि वेळ मी दवडली, याबद्दल नियती मला माफ करणार नाही,’ हेच माझ्या जीवनाचं ब्रीदवाक्य आहे आणि माझ्या संशोधनामागे याच भावनेची प्रेरणा आहे. म्हणूनच मी सतत विविध वैद्यकीय व्याधींवर मूलभूत संशोधन करत आहे. .विंचूदंशावरील संशोधनप्राझोसिनमुळे मृत्युदरात घटप्राझोसिन या औषधाचा वापर १९८३मध्ये विंचवाच्या दंशावर सुरू केला. त्यामुळे विंचवाच्या दंशाने होणाऱ्या मृत्यूचं प्रमाण ३० टक्क्यांवरून ८ ते १० टक्क्यांपर्यंत कमी झालं. विशेषतः लहान मुलांमध्ये मृत्युदर अधिक होता. प्राझोसिन दिल्यानंतरही काही रुग्णांमध्ये हृदयाचे ठोके १५० ते २५० इतके वाढत. त्यामुळे हृदय निकामी होऊन फुप्फुसात पाणी साचायचं. यालाच वैद्यकीय परिभाषेत पल्मोनरी एडिमा (Pulmonary Edema) म्हणतात. अशा रुग्णांचा नंतर रक्तदाब कमी होऊन ते शॉकमध्ये जाऊन दगावत असतं. सुमारे पाच टक्के मुलांना उपचारासाठी अतिदक्षता विभागात दाखल करणं आवश्यक असे. त्यांना हृदयाचे कार्य व्यवस्थित सुरू ठेवण्यासाठी औषधे आणि उपकरणे यांच्या माध्यमातून उपचार केले जात. त्यासाठी चार ते पाच दिवस लागत आणि खर्चही मोठा होत असे. परंतु विंचवाचा दंश झाल्यावर लवकर निदान केल्यास, आणि तत्काळ उलटी, घाम येणं, हातपाय थंड होणं अशी लक्षणं आढळल्यावर लगेच प्राझोसिन दिले, तर फक्त चार टक्के रुग्णांमध्ये पल्मोनरी एडिमा होतो, असं माझं निरीक्षण सांगत होतं. हे लक्षात आल्यावर मी स्वखर्चाने कोकणासह चेन्नई, मुंबई, हैदराबाद, कोचीन, हिंदपूर अशा अनेक ठिकाणी जाऊन स्लाइड शोद्वारे प्रशिक्षण दिलं. त्यावेळी डिजिटल यंत्रणा नसल्यामुळे, मी माझी संशोधनपत्रके पोस्टाने पाठवत असे.प्रतिलसीकरण व प्राझोसिन - एकत्र प्रभावप्राझोसिनने मृत्युदर कमी झाला म्हणून प्रतिलसीकरण (Antivenom) गरजेचं नाही, असं वाटत होतं. पण पुढे माझ्याच संशोधनातून हे चुकीचं ठरलं. २०१०मध्ये हाफकिन संस्थेने प्रतिलस उपलब्ध करून दिल्यानंतर मी त्यावर रँडमाइज्ड क्लिनिक ट्रायल केली. काही रुग्णांना फक्त प्राझोसिन आणि काहींना प्राझोसिन+ प्रतिलस दिली. संशोधनात हे स्पष्ट झालं, की जे रुग्ण दोन्ही उपचार घेतात त्यांच्यात केवळ आठ तासांत सुधारणा होते. हे संशोधन ब्रिटिश मेडिकल जर्नलमध्ये प्रसिद्ध झालं आणि त्यावर संपादकीयही छापलं गेलं. इतकंच नाही तर त्या जर्नलच्या मुखपृष्ठावर विंचवाचा फोटोही छापला गेला. या संशोधनामुळे मी मेडिकल टेक्स्टबुक्समध्ये एक संपूर्ण प्रकरण लिहिलं आहे. आज ब्राझील, पेरू, सौदी अरेबिया, इराण, इस्राईल या देशांमध्येही प्राझोसिनचा वापर सर्रास केला जातो आहे. त्यांचे संशोधन अहवालही प्रसिद्ध झाले आहेत. सरकारने प्राझोसिन आणि प्रतिलस हे प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये मुबलक प्रमाणात ठेवले आहेत. त्यामुळे आज विंचवामुळे होणारे मृत्यू जवळजवळ नगण्य झाले आहेत. .विंचवाचं विष आणि ब्रुगडा सिंड्रोमआनुवंशिक असलेल्या ब्रुगडा सिंड्रोमच्या रुग्णांमध्ये विंचवाच्या विषाचा त्यांच्या सोडियम चॅनेलवर परिणाम होतो. त्यामुळे हृदयविकाराचा झटका येऊन झोपेतच मृत्यू होतो. हे संशोधन द लॅन्सेटमध्ये प्रसिद्ध झालं. गेल्या पाच वर्षांत माझ्याकडे एकही विंचवदंशाचा रुग्ण आलेला नाही. विंचूवदंशावरील संशोधनानंतर आता इतर आजारांच्या संशोधनाचा ‘उत्तरार्ध’ सुरू आहे...फ्लोरोसिसता. २९ एप्रिल २००६ची घटना. एक आई आपल्या तरुण, महाविद्यालयीन मुलीला घेऊन क्लिनिकमध्ये गेली. तक्रार होती की तिच्या मुलीने दात न दिसल्यामुळे आणि तिच्या सहकाऱ्यांकडून होणाऱ्या उपहासामुळे कॉलेजला जाण्यास नकार दिला आहे. क्लिनिकल तपासणीत दंत फ्लोरोसिस आढळला. त्या गावाला भेट दिल्यावर आढळले, की पहिली ते चौथी इयत्तेतील सर्व मुले दंत फ्लोरोसिसने ग्रस्त आहेत. तर प्रौढांमध्ये पाठदुखी, संधिवात आणि स्केलेटल फ्लोरोसिसची लक्षणे आहेत.याला गावातील विहिरीचे पाणी जबाबदार असल्याचे संशोधनानंतर लक्षात आले. १८० फूट खोलीपर्यंत खोदलेल्या बोअरवेलमधून काढलेल्या पिण्याच्या पाण्यावर सर्व ग्रामस्थ अवलंबून होते. प्रयोगशाळेच्या विश्लेषणात असे दिसून आले, आहे की या विहिरीच्या पाण्यातील फ्लोराइडची प्रमाण ५.३७ पीपीएम होते. पण प्रत्यक्षात हे प्रमाण ०.५ पीपीएमपेक्षा कमी पाहिजे. फ्लोरोसिसचे प्रमाण वाढल्याने फ्लोराइडचे निदान झाले. आमच्या अहवालामुळे आरोग्य विभागाने बोअरवेल बंद करून गावाला फ्लोराइडमुक्त पिण्याचे पाणी पुरवले. या उपाययोजनेनंतर स्केलेटल फ्लोरोसिसमध्ये लक्षणीय सुधारणा झाली. दंत फ्लोरोसिस अपरिवर्तनीय असला, तरीही उपाययोजना केल्यानंतर कोणत्याही नवीन रुग्णाची नोंद झाली नाही.सध्या भारतातील १७ राज्यांत फ्लोरोसिसचे रुग्ण मोठ्या प्रमाणात आढळतात. आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिळनाडू आणि कर्नाटक या राज्यांना सर्वाधिक फटका बसला आहे. पण त्याच वेळी फ्लोराइड दूषित पाण्याचे स्रोत पूर्णपणे बंद करणे आणि फ्लोराइडमुक्त पिण्याच्या पाण्याची तरतूद केल्याने स्केलेटल फ्लोरोसिसच्या प्रकरणांमध्ये सुधारणा दिसून आली आहे. .कॅडमियम विषाक्तताअनेक तरुणांना मूत्रपिंड निकामी होण्याचा त्रास होत आहे; त्यातील बहुसंख्य रुग्ण युरेमियाने मृत्युमुखी पडत होते, अशा बातम्या सन २००९मध्ये बुलडाणा जिल्ह्यातील वृत्तपत्रांमध्ये प्रसिद्ध झाल्या. काही रुग्णांना वारंवार डायलिसिस करावे लागले. त्याचा खर्च बहुतेक रुग्णांच्या आवाक्याबाहेर गेला होता. रुग्णांच्या नातेवाइकांना उपचारासाठी दागिने आणि जमीनजुमला विकावा लागला, शिवाय भरमसाट व्याजदर आकारणाऱ्या सावकाराचे ते जाचक कर्जदार झाले. या कर्जबाजारीपणा आणि असाध्य आजारामुळे काहींनी आत्महत्येचाही मार्ग निवडला. या पार्श्वभूमीवर बोराळे गावाला भेट दिली. हे गाव जिल्ह्यात सीकेडी (Chronic Kidney Disease) रुग्णसंख्येसाठी सर्वाधिक कुप्रसिद्ध ठरले होते. भेटीदरम्यान आम्ही रक्ताचे नमुने, विहिरी व बोअरवेलमधील पाण्याचे नमुने तसेच परिसरातील खडकांचे नमुने संकलित केले. नंतर मुंबईतील प्रयोगशाळेत या नमुन्यांचे विश्लेषण केले असता त्यामध्ये कॅडमियम आणि शिशाचे प्रमाण जास्त असल्याचे निदर्शनास आले. मात्र, आर्सेनिक किंवा तांबे यांचा अंश आढळला नाही.कॅडमियमचे जैविक आयुष्य साधारणतः १० ते ३० वर्षे असते. ते प्रामुख्याने मूत्रपिंडाच्या ऊतींमध्ये साठते. यकृतामध्ये कॅडमियमचा मेटलोथिओनिनशी संयोग होते. नंतर ते मूत्रपिंडातील जवळच्या नलिकांमध्ये सोडले जाते. या नलिकांमध्ये ते पुन्हा शोषले जाऊन रक्तप्रवाहात परत येते. अशा प्रकारे वारंवार होणाऱ्या पुनर्संचलनामुळे मूत्रपिंडाच्या ऊतींवर दीर्घकालीन ताण पडतो. परिणामी सीकेडी उद्भवते. भारताच्या विविध भागांत अशा रुग्णांची नोंद झाली आहे. आंध्र प्रदेश, ओरिसा आणि छत्तीसगढ या राज्यांमध्येही कॅडमियम प्रदूषणाशी संबंधित मूत्रपिंडविकार आढळले आहेत.याउलट, शिशाचा शरीरात वेगळ्या पद्धतीने दुष्परिणाम होते. मऊ ऊतींमध्ये शिशाचे जैविक आयुष्य केवळ ३० ते ४० दिवसांचे असते; परंतु हाडांच्या ऊतींमध्ये ते २५ वर्षांपर्यंत टिकून राहते. यामुळे शिशाचे प्रदीर्घकालीन परिणाम वेगळ्या स्वरूपात दिसतात.मूत्रपिंड निकामी झाल्याने २३ रुग्णांचा मृत्यू झाला. मूत्रपिंडाचे कार्य थांबलेल्या १८ अतिरिक्त रुग्णांची नोंद झाली. कॅडमियम आणि शिशाशी संबंधित मूत्रपिंड विकाराची संपूर्ण भारतात नोंद झाली आहे. कॅडमियनमचा मूत्रपिंडाच्या ऊतींवर गंभीर परिणाम होतो. त्यामुळे मूत्रपिंड निकामी होण्याशी संबंधित हे एक माहिती असलेले नेफ्रोटॉक्सिक आहे. वर उल्लेख केलेल्या प्रकरणात कॅडमियमचा स्रोत फॉस्फेट खतांमध्ये आढळला. त्यात कॅडमियमचा अंश होता. शिवाय, सामान्यपणे वापरल्या जाणाऱ्या कीटकनाशकांमध्ये शिशाचे प्रमाण जास्त असते. या भागातील माती कॅडमियम शोषून घेते. ते नंतर खडक आणि वाळूच्या थरांमधून बाहेर पडते. शेवटी उघड्या आणि बोअरवेलच्या पाण्याचे स्रोत दूषित करते. महाराष्ट्रातील विदर्भातील अमरावती, अकोला आणि बुलडाणा जिल्ह्यातील २४६ गावांमध्ये गंभीर मूत्रपिंड आजाराचे रुग्ण आढळले आहेत. त्यानंतर दूषित विहिरी बंद झाल्या आणि भूजलाच्या वापरास सक्त मनाई करण्यात आली. बाधित गावांना वारी तलावातून पृष्ठभागावर गोळा केलेले पावसाचे पाणी पुरविण्यात आले. परिणामी मूत्रपिंडाच्या गंभीर रुग्णांमध्ये लक्षणीय घट झाली. .Premium|Women Health: PCOS असणाऱ्या महिलांच्या अडचणी आणखी वाढल्या; आयआयटी बॉम्बेचे नवे संशोधन नेमके काय सांगतेय..?.सेलेनियम विषाक्तताजानेवारी २०२५मध्ये बुलडाणा जिल्ह्यातील शेगाव व नांदुरा तालुक्यातील १८ गावांमध्ये स्त्री-पुरुषांमध्ये टक्कल पडण्याची साथ आढळून आली होती. एकूण २८० ग्रामस्थ बाधित झाले. टक्कल पडणे हा एक सामाजिक कलंक झाला. ठरलेली लग्नं टक्कल पडल्याने रद्द झाली. नातेवाइकांनीही गावात जाणे टाळले. आश्चर्याची बाब म्हणजे परिसरातील नाव्ह्यांची दुकाने बंद झाली होती. बहुतेक रुग्णांना थकवा, चक्कर येणे, ताप, पॅरेस्थेसिया आणि टाळूला खाज सुटणे, त्यानंतर भांग पडताना केस गळणे आणि बऱ्याच रुग्णांमध्ये पूर्ण टक्कल पडल्याचे प्रकार घडले होते.सेलेनियमचा अंश असलेला दूषित गहू खाण्यात आल्याने हा उद्रेक झाल्याचे आढळून आले. त्यात सेलेनियमची पातळी १४.७ पीपीएम (सामान्य प्रमाण : ०.१ ते १.९ पीपीएम) मोजली गेली. हा गहू सार्वजनिक वितरण प्रणालीतून (पीडीएस) वितरीत झाला होता. गव्हाच्या पिशव्या पंजाब आणि हरियाणातील असल्याचे लेबल लावण्यात आले होते. ही दोन्ही राज्ये शिवालिक पर्वतरांगांच्या पायथ्याशी वसलेली आहेत. तेथे खडकांमध्ये नैसर्गिकरित्या सेलेनियम असते. पावसाळ्यात पावसाचे पाणी मैदानी भागात सेलेनियम वाहून नेते आणि जमिनीच्या क्षारीय पीएचमुळे सेलेनियम पाण्यात विरघळते. पिकांद्वारे, विशेषत: गव्हातून ते सहजपणे शोषले जाते. त्याचा थेट परिणाम तो म्हणजे गव्हामध्ये सेलेनियम विषाक्तपणा येतो. तो गहू खाल्लेल्या काही रुग्णांच्या रक्ताच्या नमुन्यांचे विश्लेषण केले असता, त्यात सेलेनियमची पातळी वाढल्याची दिसते. या रुग्णांमध्ये ३५०७.८२ ते ५४५६.३५ पीपीएम (सामान्य प्रमाण हे ५८ ते १३८ पीपीएम) आणि झिंकचे प्रमाण ५८.६२ दरम्यान होते. (सामान्य प्रमाण ७० ते १२० पीपीएम हवे.) त्यामुळे सर्व रुग्णांची हाताच्या आणि पायाच्या नखांमध्ये बदल झाल्याचे दिसले. .Premium|School Fees Planning: मुलांच्या शाळेच्या फीमुळे पालकांवर प्रचंड आर्थिक ताण; फीचे नियोजन कसे करावे..?.सेलेनियम हा एक आवश्यक सूक्ष्मघटक आहे, जो अँटिऑक्सिडंट आणि दाहक-विरोधी गुणधर्मांसह अनेक प्रकारच्या फायदेशीर परिणामांसाठी ओळखला जातो. परंतु अतिरिक्त सेलेनियमचे सेवन केल्याने सिकॅट्रिशियल किंवा टेलोजेन एफ्लुव्हियम अलोपेशिया (केस गळणे) यांसारख्या विकारांची गुंतागुंत होऊ शकते. जास्त सेलेनियम घेतल्यास ऑक्सिडेटिव्ह ताण वाढतो, मायटोकॉन्ड्रिया खराब होतात आणि पेशी मृत होऊ लागतात. त्यामुळे केसांच्या सामान्य वाढीचे चक्र बिघडते आणि परिणामी टेलोजेन एफ्लुव्हियम वाढते. सेलेनियम ग्लूटाथिओनशी झालेल्या संयोगातून सेलेनोट्रिसल्फाइड तयार करते. त्यातून सुपरऑक्साइड आणि हायड्रोजन पॅरॉक्साइड तयार होते. या संयुगांमुळे मानवी शरीरातील पेशींचे आरोग्य धोक्यात येते.सेलेनियमने दूषित गहू खाणे बंद केल्यानंतर रुग्णांच्या टाळूच्या केसांची पुन्हा वाढ झालेली दिसली. शरीरातील झिंक डीएनए स्थिरता आणि दुरुस्ती यंत्रणेसाठीदेखील एक महत्त्वपूर्ण घटक आहे. तो केसांची सामान्य वाढ राखण्यासाठी आवश्यक आहे. ते केसांच्या मूळाची वाढ करते. तसेच, एंडोन्यूक्लिअस प्रतिबंधित करते. या दोन्हींचा परिणाम म्हणून रुग्णाचे केस गळणे थांबते.माझी कोणती स्वयंसेवी संस्था नाही. कोणता न्यास नाही किंवा या संशोधनासाठी काही सरकारी मदत नाही. संशोधनाचा हा सर्व खर्च कुटुंबाच्या मदतीने सामाजिक बांधिलकी म्हणून केला.(डॉ. हिम्मतराव बावस्कर रायगड जिल्ह्यातील महाडस्थित वैद्यकीय तज्ज्ञ आणि संशोधक आहेत.) 