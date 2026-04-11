Premium|Gen-Z Lifestyle Diseases : जेन-झी पिढीला ग्रासतोय 'सायलेंट किलर'; स्क्रीनचा अतिवापर आणि चुकीचा आहार तुमच्या मुलांचे भविष्य कसे धोक्यात आणतोय?

डॉ. वैशाली देशमुखवैयक्तिक पातळीवर बदल घडवून आणायचे तर जेन-झीशी त्यांच्या पद्धतीनं प्रभावी संवाद साधण्याशिवाय पर्याय नाही. निरोगी जीवनशैलीचा आदर्श त्यांच्यासमोर कुणीतरी ठेवायला लागेल, आणि हे काम पालकांच्या पिढीवरच पडणार, नव्हे त्यांच्यासाठीही ते फायद्याचंच ठरेल. आणि निदान पुढच्या पिढ्यांना शहाणं करायचं असेल, तर जेन-झीकडून शिकून लहान वयापासून चांगल्या सवयी लावल्या तरच काहीतरी फरक पडेल, मुलं त्या जीवनशैलीला सरावतील. मग ती स्वीकारणं जमेल. 'आजच्या पिढीची जीवनशैली त्यांना नैसर्गिकतेपासून आणि त्यामुळे आरोग्यापासून दूर नेणारी आहे,' असं दीर्घायुष्यावर काम करणाऱ्या एका डॉक्टरांचं मत वाचनात आलं. जेन-झीच्या आहार, झोप, व्यायाम, स्क्रीनचा अतिवापर, सामाजिकीकरण, तणाव आणि मोकळ्या वेळाचा उपयोग अशा सगळ्या आघाड्या बिघडल्या आहेत; आणि त्यावर ते जे उपाय करतायत तेही कृत्रिमतेकडे जाणारे आहेत. आरोग्याविषयी ही पिढी जागरूक आहे असं आपण एकीकडे म्हणतो आहोत, मग त्याचवेळी हा विरोधाभास कसा दिसतो? त्यामागचं एक कारण म्हणजे मुलं आरोग्याविषयीची माहिती ऑनलाइन मिळवतात. त्यामध्ये शास्त्र-काट्यावर सिद्ध झालेले मार्ग फार कमी असतात. एखाद्या यूट्यूबरनं सांगितलं म्हणून आहाराची, वजन कमी करण्याची पद्धत योग्य असते, असं कसं होईल? तो त्यांचा वैयक्तिक अनुभव असेल, त्याव्यतिरिक्त इतरही काही पर्याय त्यांनी बरोबरीनं वापरले असतील. किंवा त्यांना हवी तेवढीच माहिती त्यांनी दिली असेल. पण मुलं आंधळेपणानं त्यांच्यामागे जातात. शिवाय मानसिक तणाव त्यांच्या शरीरावर नकारात्मक परिणाम करतो. काहीवेळा ते व्यवस्थित व्यायाम करतातही, पण जंकफूड खाणं त्याला छेद देतं. .हे सुजीतचं उदाहरण पाहा. तेवीस वर्षांचा सुजीत (नाव बदललेलं आहे) माझ्या क्लिनिकमध्ये काहीसा मनाविरुद्धच आला होता. पोस्ट ग्रॅजुएशन करत असलेला सुजीत आजकाल खूप तणावात असतो. हा अभ्यासक्रम त्याला झेपत नाहीये असं त्याला वाटतंय. शिवाय मार्क्स फारसे चांगले नसल्यामुळे पटकन नोकरी मिळेल की नाही याची त्याला खात्री नाही. मानदुखी, डोकेदुखी यांनी त्याला पिडलं आहे. वजनही खूप वाढलंय. त्याच्या डॉक्टरांनी सगळ्या तपासण्या केल्या आहेत. काही औषधं सुरू केली आहेत, डाएटचा सल्ला दिला आहे. आता काउन्सिलिंग आणि कशाला? त्यानं काय होणार आहे? असं त्याला वाटतंय.जेन-झीच्या जीवनशैलीबाबत चर्चा करताना सुजीतचं प्रातिनिधिक उदाहरण घेतलं तर असं दिसून येईल, की तो दिवसातला बराच काळ एका जागी बसून असतो. त्यातही बहुतेकवेळा त्याच्यासमोर कुठला तरी स्क्रीन असतो. त्यावर तो अभ्यास, करमणूक, नोकरीच्या संधी, मित्रांशी गप्पा, डेटिंग हे करत असतोच; त्याचबरोबर आहार, आरोग्य, वजन कमी करण्याचे ‘हमखास’ मार्गही बघत असतो. त्यातल्या काही गोष्टी तो अमलात आणून बघतो - दिवसातून एकदाच खाणं, आहारातून पिष्टमय पदार्थ वजा करणं, जेवण न करता कुठल्यातरी पावडरी खाणं वगैरे. हे प्रयोग तात्पुरते ठरतात. अधूनमधून जिम लावून तिथं दिवसातले दोन-अडीच तास घालवणं, मॅरेथॉन पळायला सुरुवात करणं असे अघोरी उपाय एखाद-दुसरा महिना केल्यावर त्याला तेही सुरू ठेवणं अशक्य होतं. मग तो दुसरा कुठला तरी जादुई मार्ग शोधायला लागतो. स्क्रीनसमोर असल्यानं त्याला रात्री लवकर झोप लागत नाही. कारण एकतर त्यावर असणारा कंटेन्ट मेंदू उत्तेजित करणारा असतो. डोळे मिटले तरी त्याला तेच दिसत राहतं. दुसरं म्हणजे त्या निळ्या प्रकाशामुळे मेंदूचं दिवस-रात्रीचं घड्याळ गोंधळून जातं. सर्वसाधारणपणे आपलं शरीर आणि मेंदू हे अतिशय काटेकोरपणे काम करतात. झोपेत शरीर दुरुस्तीची कामं करतं, मेंदू दिवसभरात मिळालेल्या माहितीचं संकलन, वर्गीकरण करतो. संप्रेरक संस्था संप्रेरकांची व्यवस्था लावते. पचनसंस्था अन्नाचं योग्य पचन आणि नियोजन करते. झोप झाली नाही, तर ही सगळी कामं थबकतात. शरीरातल्या चयापचय क्रियांचं संतुलन ढळतं. त्यामुळे वरवर किरकोळ वाटणाऱ्या या उशिरा झोपण्याचे परिणाम मात्र किरकोळ नसतात. अपचन, कुपोषण, मधुमेह, उच्च रक्तदाब, हृदयविकार, स्थूलत्व आणि संप्रेरकांची अनियमितता अशा अनेक प्रकारांनी ते दिसायला लागतात..शरीर आणि मन एकमेकांशी अपरिहार्यपणे निगडित आहेत. जेन-झीचं मानसिक आरोग्य नाजूक झालं आहे, हे आता सर्वमान्य आहे. मानसिक तणावामुळे कोर्टिसोलसारखी संप्रेरकं अतिप्रमाणात स्रवतात. शरीरसंस्थांवर त्याचा विपरीत परिणाम होतो. तणावात, नैराश्यात असताना भूक नसतानाही खाल्लं जातं, तेही जंकफूड. झोप लागत नाही. व्यसनांमध्ये उपाय शोधले जातात. विनाकारण स्क्रीन वापरला जातो. लोकांना भेटणं टाळलं जातं. पूर्वीच्या पिढीचं लहानपण आठवलं तर दिसून येईल, की तेव्हा मुलं सतत काहीतरी हालचाल करत असायची, खेळत असायची, चालत-पळत असायची. शारीरिक कृती करत असल्यामुळे ती सुदृढ राहायची आणि त्यांचं आपोआप काही प्रमाणात तणावनियोजनही व्हायचं. आता अभ्यास, ऑफिस काम, शाळेत/कामाच्या जागी पोहोचण्याचा प्रवास हे सगळंच बैठं झालं आहे. मानवी शरीर अशा स्थितीत तासन्तास बसण्यासाठी रचलेलं नाही. त्यामुळे आजारांना ही बैठी जीवनशैलीसुद्धा जबाबदार ठरते. आहाराची गोष्ट घेऊ. घरी केलेलं, ताजं, स्थानिक उपलब्ध असलेलं सात्त्विक अन्न रोज खाणं ही साधी सवय आता मोडायला लागली आहे. त्याऐवजी अतिप्रक्रिया केलेलं, भरपूर उष्मांक असलेलं पण पोषणमूल्य कमी असलेलं अन्न बाहेरून मागवण्याकडे कल दिसून येतो. अभ्यासातून असं दिसून आलंय, की आठवड्यातून एक-दोन दिवसांपेक्षा जास्त वेळा जरी जंकफूड खाल्लं तरी स्थूलत्व येण्याची, मधुमेहाची शक्यता कितीतरीपटींनी वाढते. आजची शिकणारी, नोकरी करणारी मुलं बऱ्याचदा तरुणपणातला मधुमेह, उच्च रक्तदाब, तरुणपणातला हृदयविकार आणि स्थूलत्व या जीवनशैलीशी निगडित आजारांनी ग्रस्त दिसतात. या सगळ्यासाठी काय करता येईल? संशोधन काय सांगतं? .Premium|Winter Health Care : हिवाळ्यातील आरोग्याचे रहस्य; थंडीचा आनंद की आजारांचे निमंत्रण?.उपाय सोपा नाही, कारण या आजारांचं एक असं कारण नाही, कारणांचा समुच्चय आहे. शिवाय ती कारणं एकजिनसी नाहीत. त्यामुळे उपचारापेक्षा प्रतिबंध बरा, हे वचन इथं अगदी लागू पडतं. त्यासाठी दोन पातळ्यांवर प्रयत्न करायला लागतील. एक म्हणजे आहार-विहार-विचार या सगळ्यातच बदल करायला हवेत. हे बदल वैयक्तिक आणि सार्वजनिक अशा दोन्ही पातळ्यांवर व्हायला लागतील. शाळा-कॉलेज-ऑफिसमध्ये भरपूर शारीरिक हालचाल आणि साधं चौरस अन्न यावर भर देता येईल. म्हणजे मुलांना सामूहिकरित्या या सवयी लागतील. मुलांना, तरुणांना मोकळेपणानं शारीरिक हालचाली, व्यायाम, खेळ करता यावेत यासाठी मोकळा वेळ आणि मैदाने यांची उपलब्धता करून द्यायला लागेल. त्यांच्या हक्कांना अनुसरून काही कायदे करायला लागतील, जसं अधिकाधिक देश लहान वयात स्क्रीनटाइम कमी करण्यासाठी समाज माध्यमांवर निर्बंध घालत आहेत. जंकफूडचं/पेयांचं नियमन हाही एक मार्ग आहे. त्यामधली साखरेची, मेदाची आणि इतर घातक रासायनिक घटकांची पातळी ठरावीक मर्यादेच्या वर असता कामा नये. वाढदिवसांसारखी कुठलाही कार्यक्रम साजरा करण्याची आजची पद्धत म्हणजे भरपूर प्रमाणात जंक खाणं आणि मद्य पिणं. साथीला ड्रग्ज, उशिरापर्यंत जागणं हेही आलंच. काहीजण तणाव नियोजनासाठी म्हणून अशा पद्धतींचा आधार घेतात. साजरा करण्याचे हे समज बदलता येतील का? त्याला हेल्दी पर्याय देता येतील का? माझ्या माहितीचे मुंबईचे एक मानसतज्ज्ञ, डॉ. धारव शहा यासाठी खूप तळमळीनं तरुणांमध्ये जनजागृती करायचा प्रयत्न करत आहेत. वैयक्तिक पातळीवर बदल घडवून आणायचे तर जेन-झीशी त्यांच्या पद्धतीनं प्रभावी संवाद साधण्याशिवाय पर्याय नाही. निरोगी जीवनशैलीचा आदर्श त्यांच्यासमोर कुणीतरी ठेवायला लागेल, आणि हे काम पालकांच्या पिढीवरच पडणार, नव्हे त्यांच्यासाठीही ते फायद्याचंच ठरेल. .आणि निदान पुढच्या पिढ्यांना शहाणं करायचं असेल, तर जेन-झीकडून शिकून लहान वयापासून चांगल्या सवयी लावल्या तरच काहीतरी फरक पडेल, मुलं त्या जीवनशैलीला सरावतील. मग ती स्वीकारणं जमेल. आणि दुसरा उपाय म्हणजे नियमित देखरेख. यातले बरेच आजार छुपे असतात. म्हणजे शरीरात त्यांनी शिरकाव केलेला तर असतो, पण त्या व्यक्तीला मात्र त्याचा पत्ता नसतो. काही लक्षणं जाणवत असतात, पण त्यात बोट ठेवण्यासारखं काही नसतं. अस्वस्थ वाटणं, थकायला होणं, निरुत्साही वाटणं, नेहमी काहीतरी दुखत राहणं, जेवणाच्यावेळी भूक न लागणं, ॲसिडिटी, झोपेच्या तक्रारी... यासाठी कधी अतिरिक्त कामाला दोष दिला जातो, कधी तपासणी न करता अतिचिंतेचं लेबल लावलं जातं तर कधी नैराश्याचा शिक्का मारला जातो. वाढलेला रक्तदाब नुसता बघून किंवा स्टेथोस्कोपनं तपासून कळत नाही. मशिननं तो मोजायला लागतो. रक्तातली वाढलेली साखर प्रयोगशाळेत रक्त तपासल्यावरच सापडते. वजन प्रमाणाबाहेर वाढण्याआधी लक्षात आलं तर त्यावर नियंत्रण ठेवता येतं, नंतर ते सोपं राहत नाही. हृदयविकाराचा झटका येतो त्याच्या कितीतरी आधीपासून हृदय कमकुवत व्हायला लागलेलं असतं. लक्षणं दिसू लागेपर्यंत हे आजार शरीरावर अथकपणे हल्ले करत राहतात. रक्तवाहिन्या ताठर करायला लागतात. अतिमहत्त्वाच्या अवयवांना, संस्थांना होणारा रक्तपुरवठा हळूहळू कमी व्हायला लागतो. हृदयाची क्षमता कमी होत जाते. मूत्रपिंडाचं रक्त गाळून शुद्ध करण्याचं काम अर्धवट व्हायला लागतं. डोळ्यांच्या नाजूक नसा दुखावतात. .त्यामुळे तरुण मुलांची नियमित मूलभूत आरोग्य तपासणी करायला हवी. कुठली तपासणी? निदान वजन, उंची, बीएमआय, रक्तदाब, लघवीतली/रक्तातली साखर आणि सर्वसाधारण शारीरिक तपासणी. त्यातून काही शंका आल्यास इतर तपासण्या, म्हणजे ईसीजी, थायरॉइड, कोलेस्ट्रॉल आणि इतर चाचण्या करण्याचा निर्णय घेता येईल. हा वयोगट असा आहे की अगदी गरज पडल्याशिवाय डॉक्टरांकडे जात नाही. दृश्य आजार त्यांच्यात कमी असतात. शिक्षण, व्यवसाय, करिअर हे त्यांचे प्राधान्यक्रम असतात. यातली बरीचशी मुलं आर्थिकदृष्ट्या अजूनही पालकांवर अवलंबून असतात. त्यामुळे त्यांच्या मनात आलं तरी ते सहजपणे आरोग्यसेवेपर्यंत पोहोचू शकत नाहीत. म्हणजे त्यांच्या नियमित तपासणीसाठी मार्गदर्शक तत्त्वं तयार करायला लागतील, तशी प्रणाली तयार करायला लागेल. सुजीतचा समुपदेशनाविषयी जो प्रश्न होता, त्याचं काय? एकतर प्रतिबंधासाठी समुपदेशन वापरता येतं. .मनाचा आणि शरीराचा अतूट संबंध लक्षात घेता शारीरिक आजारांची मानसिक कारणं लवकरात लवकर ओळखणं आणि त्यांचं व्यवस्थापन करणं जरुरी आहे. तणाव नियोजन, जीवनकौशल्यांचं प्रशिक्षण, वेळेचं नियोजन, स्क्रीन वापर, निरोगी जीवनशैली शिकवणं आणि प्रत्यक्षात आणणं हे प्रतिबंधासाठी फार उपयुक्त आहे. शिवाय, बऱ्याचदा या मुलांची अवस्था कळतेय, पण वळत नाही अशी असते. म्हणजे स्क्रीन कमी वापरायला हवा, आहार योग्य ठेवायला हवा, वेळेवर झोपायला हवं हे तात्त्विकदृष्ट्या त्यांना माहिती असतं. पण ते आचरणात आणणं वेगवेगळ्या कारणांनी जमत नाही. त्यासाठी असणारे मानसिक आणि वर्तणुकीसंबंधी असणारे अडथळे ओळखणं आणि त्यावरचे मार्ग शोधणं हेही समुपदेशनातून साध्य करता येतं. हे सगळं अवघड वाटणं साहजिक आहे. पण याचे परिणाम फक्त जेन-झीवरच नव्हे, तर पुढच्या पिढ्यांवरही होणार आहेत, ज्याला इंटरजनरेशनल इम्पॅक्ट असं म्हणतात. एका वेळी एक पाऊल अशी सुरुवात करू या का? डॉ. वैशाली देशमुख पुणेस्थित बालरोगतज्ज्ञ व किशोरस्वास्थ्य तज्ज्ञ आहेत. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.