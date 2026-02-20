Premium|Everest Base CampTrek: वय फक्त आकडा रवींद्र ताबेकर यांची एव्हरेस्ट बेस कॅम्पची प्रेरणादायी कहाणी

साप्ताहिक

Himalayan trekking: पुण्यातील ज्येष्ठ गिर्यारोहक रवींद्र ताबेकर यांनी वयाच्या पुढील टप्प्यावरही एव्हरेस्ट बेस कॅम्प ट्रेक पूर्ण करून जिद्दीचे उदाहरण घातले. सिंहगडावरील नियमित सराव, योग-प्राणायाम आणि शारीरिक तयारीमुळे त्यांनी १७० किमीचा हिमालयीन प्रवास यशस्वी केला.
रवींद्र ताबेकर

सुरुवातीचे काही दिवस अतिशय सुंदर निसर्गाच्या सान्निध्यात गेले. एका बाजूला प्रचंड वेगाने वाहणाऱ्या नद्या, तर दुसऱ्या बाजूला बर्फाच्छादित शिखरे होती. बाराशे फुटांपर्यंत पाईन वृक्षांची जंगले दिसत होती. पण जसजसे वर जात होतो, तसतशी झाडांची उंची कमी कमी होत होती. केवळ गवत, दगड आणि बर्फ यांच्या तीन रंगांनी सृष्टी सजलेली दिसत होती.

