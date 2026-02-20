Premium|Everest Base CampTrek: वय फक्त आकडा रवींद्र ताबेकर यांची एव्हरेस्ट बेस कॅम्पची प्रेरणादायी कहाणी

रवींद्र ताबेकरसुरुवातीचे काही दिवस अतिशय सुंदर निसर्गाच्या सान्निध्यात गेले. एका बाजूला प्रचंड वेगाने वाहणाऱ्या नद्या, तर दुसऱ्या बाजूला बर्फाच्छादित शिखरे होती. बाराशे फुटांपर्यंत पाईन वृक्षांची जंगले दिसत होती. पण जसजसे वर जात होतो, तसतशी झाडांची उंची कमी कमी होत होती. केवळ गवत, दगड आणि बर्फ यांच्या तीन रंगांनी सृष्टी सजलेली दिसत होती..एप्रिल २०२४मध्ये पुण्यातील जंगली महाराज मंदिरात एका कार्यक्रमानिमित्त गिर्यारोहक उमेश झिरपे यांचे ‘एव्हरेस्ट शिखर मोहीम’ या विषयावर व्याख्यान सुरू होते. ते कथन करत असलेल्या अनुभवांमुळे संपूर्ण वातावरणात जणू हिमालयाचा गारवा पसरला होता. कार्यक्रमानंतर गप्पांच्या ओघात मी त्यांना सांगितले, ‘‘मी गेली २८ वर्षे दर रविवारी सिंहगड चढतो आणि सह्याद्रीतील बऱ्याच किल्ल्यांवर भ्रमंती केली आहे’’. त्यावर त्यांनी तत्काळ विचारले, ‘‘सिंहगडावर किती वेळात पोहोचता?’’ मी उत्तर दिले, ‘‘पंचावन्न मिनिटांत.’’ तेव्हा हसत ते आपल्या सहकाऱ्याला म्हणाले, ‘‘यांचा नंबर घ्या, आपण यांना एव्हरेस्ट बेस कॅम्पला घेऊन जाऊ या!’’त्यांच्या या वाक्याने माझ्या मनात एव्हरेस्टचे बीज रोवले गेले. त्या क्षणापासून माझ्या विचारांच्या आकाशात एकच स्वप्न तरंगू लागले, ‘‘मी ही वाट चालणारच! मग ती कितीही खडतर असो’’ आणि सुरू झाली एव्हरेस्ट बेस कॅम्पची तयारी. सह्याद्रीपासून सुरू झालेला आणि आता हिमालयात भटकंतीला जाण्याचा हा प्रवास. सर्वात आधी मी सिंहगडावर भेटणाऱ्या मित्रांकडून एव्हरेस्ट बेस कॅम्पची माहिती घेतली. सगळ्यांचे एकच मत होते, ‘‘तू सह्याद्रीचा माणूस आहेस, एव्हरेस्ट बेस कॅम्प करणे तुला काही अवघड नाही.’’ परंतु एक गोष्ट स्पष्ट होती, बेस कॅम्पला जाणारे सर्वजण वयाने पन्नाशीच्या आतले होते. मी मात्र एकटाच वयाने ज्येष्ठ, पण मनाने अजूनही तरुण!.Premium|Badrinath Temple: गंधर्वांनी मंतरलेली पहाट; बद्रीनाथच्या प्रवासातील अलकनंदेच्या किनारी अनुभव.मी ज्या ग्रुपसोबत जाणार होतो, त्यांनी सांगितल्यानुसार डॉक्टरांचा सल्ला घेतला. स्नायूंची ताकद वाढवणारे व्यायाम केले, वजन उचलण्याचे प्रशिक्षण घेतले आणि श्वसन नियंत्रणाचे तंत्र शिकलो. तसेच रोजचे २५ सूर्यनमस्कार, योग आणि प्राणायाम करण्याचा संकल्प केला. रोज सकाळी पाच ते सात किलोमीटर चालण्याचा व्यायामही केला. या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांचा संपूर्ण ट्रेकदरम्यान मला प्रचंड फायदा झाला. शरीर मजबूत राहिले. हाय चेंबरमध्ये खास प्रशिक्षण घेऊन उंच प्रदेशातील हवामानाशी जुळवून घेतल्यामुळे उंचीवर श्वासोच्छ्वासात कोणतीही अडचण जाणवली नाही..Premium|Badrinath Temple: गंधर्वांनी मंतरलेली पहाट; बद्रीनाथच्या प्रवासातील अलकनंदेच्या किनारी अनुभव.सगळी शारीरिक व मानसिक तयारी केल्यानंतर एव्हरेस्ट बेस कॅम्प ट्रेकला जाण्याचा दिवस उजाडला. काठमांडूहून छोट्या विमानाने आम्ही लुक ला या गावात पोहोचलो. तिथून सुरू झाला सोळा दिवसांचा अविस्मरणीय प्रवास. या प्रवासात साधारण १७० किलोमीटर चालायचे होते आणि सुमारे १७,५९८ फुटांपर्यंत चढाई करायची होती. सुरुवातीचे काही दिवस अतिशय सुंदर निसर्गाच्या सान्निध्यात गेले. एका बाजूला प्रचंड वेगाने वाहणाऱ्या नद्या, तर दुसऱ्या बाजूला बर्फाच्छादित शिखरे होती. बाराशे फुटांपर्यंत पाईन वृक्षांची जंगले दिसत होती. पण जसजसे वर जात होतो, तसतशी झाडांची उंची कमी कमी होत होती. चढाईतील आव्हाने वाढत होती. केवळ गवत, दगड आणि बर्फ यांच्या तीन रंगांनी सृष्टी सजलेली दिसत होती..एव्हरेस्ट बेस कॅम्पचा मुक्काम नेपाळमधील खुमजुंग या गावात होता. या गावातून पहिल्यांदा एव्हरेस्टचे दर्शन झाले. सूर्याच्या सोनेरी किरणांनी झळकलेले ते शिखर पाहताना अगदीच डोळे भरून आले. ते क्षण शब्दांत मांडणे अशक्य आहे. जणू पृथ्वीचा मुकुट पाहत होतो, असे काहीसे वाटले ते दृश्य बघताना! नंतर वाटेत दिसलेली अमा दबलम आणि लोत्से ही शिखरे तर सोनेरी मुकुट परिधान केलेल्या देवतांसारखी भासत होती.प्रत्येक पावलागणिक थंडी वाढत होती, पण मनातील उष्ण जिद्द मात्र हिमालयालाही हरवू पाहत होती. अखेरीस बेस कॅम्पपर्यंत पोहोचलोच. तिथून दिसणारे एव्हरेस्टचे रूप पाहून मी स्तब्ध झालो. इतका सुंदर निसर्ग आणि शांतता डोळे आणि मन दोघांना मोहवणारी होती...एव्हरेस्ट बेस कॅम्पच्या प्रवासाने मला एक गोष्ट शिकवली. पर्वत केवळ चढायचे नसतात, ते आपल्या आतल्या सामर्थ्याला जागवत असतात. सह्याद्रीने दिलेली शिस्त, प्रत्येक रविवारी केलेला सिंहगडाचा प्रवास आणि निसर्गाशी असलेले जिव्हाळ्याचे नाते याच अनुभवांनी मला हिमालयापर्यंत पोहोचवले. त्या गटात मी वयाने सर्वांत ज्येष्ठ असलो, तरी ‘वय हा फक्त आकडा असतो, पर्वत नेहमी त्या मनाला वंदन करतो, जे अजूनही स्वप्न पाहण्याचे धैर्य ठेवते’, असे मला वाटते.रवींद्र तांबेकर पुणेस्थित हौशी गिर्यारोहक आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.