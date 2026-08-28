Premium|Senior Citizen Friendly Cities ज्येष्ठांसाठी शहरं किती सुरक्षित? रस्ते, आरोग्यसेवा आणि सुविधांची खरी गरज

डॉ. अमेय खरेज्येष्ठ व्यक्तीकडे अनेक दशकांचा कामाचा अनुभव, कौशल्य, सामाजिक संबंध आणि स्थानिक परिस्थितीचं ज्ञान असतं. अनेक ज्येष्ठ नागरिक घरातील मुलांची आणि नातवंडांची काळजी घेतात, सामाजिक संस्थांमध्ये काम करतात, धार्मिक किंवा सांस्कृतिक उपक्रमांमध्ये सहभागी होतात किंवा आपल्या अनुभवातून कुटुंबाला आर्थिक आणि सामाजिक निर्णय घेण्यात मदत करतात. म्हणूनच ज्येष्ठ नागरिकांना सक्षम ठेवणाऱ्या शहरात केलेली गुंतवणूक ही केवळ कल्याणकारी खर्च म्हणून पाहता येत नाही.सकाळचे सात वाजले आहेत. पुण्यातील एका सोसायटीत राहणारं एक ज्येष्ठ दांपत्य घराबाहेर पडण्याची तयारी करत आहे. जवळच्या रुग्णालयात नियमित तपासणीसाठी जायचं आहे. रुग्णालय फारसं दूर नाही, पण घरातून बाहेर पडल्यापासून अनेक छोटे प्रश्न त्यांच्यासमोर उभे आहेत. रस्त्यावरची पायवाट व्यवस्थित आहे का? रस्ता ओलांडण्यासाठी सुरक्षित जागा आहे का? बसमध्ये सहज चढता येईल का? रुग्णालयाच्या प्रवेशद्वारापर्यंत पोहोचण्यासाठी किती चालावं लागेल? वगैरे... या प्रश्नांची उत्तरं तरुण व्यक्तीसाठी कदाचित क्षुल्लक असतील, पण वय वाढल्यानंतर याच छोट्या गोष्टी दैनंदिन जीवनाचा महत्त्वाच्या ठरतात.आपण अनेकदा म्हणतो, की शहरात भरपूर सुविधा आहेत. चांगली रुग्णालयं, सार्वजनिक वाहतूक, उद्यानं, बाजारपेठा, बँका, डिजिटल सेवा आहेत. पण एक महत्त्वाचा प्रश्न विचारायला आपण विसरतो - या सुविधा सर्वांसाठी सारख्याच प्रमाणात व सहज उपलब्ध आहेत का? हा प्रश्न आता अधिक महत्त्वाचा होत आहे. भारत तरुणांचा देश म्हणून ओळखला जात असला, तरी देशाची लोकसंख्या हळूहळू वृद्ध होत चालली आहे. यूएनएफपीएच्या इंडिया एजिंग रिपोर्ट २०२३नुसार, २०२२मध्ये भारतात ६० वर्षे आणि त्यापुढील वयाची लोकसंख्या सुमारे १४.९ कोटी आहे, म्हणजे एकूण लोकसंख्येच्या सुमारे १०.५ टक्के आहे. २०५०पर्यंत हे प्रमाण २०.८ टक्क्यांपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे. म्हणजेच पुढील काही दशकांत भारतातल्या जवळपास प्रत्येक पाच व्यक्तींमागे एक व्यक्ती ज्येष्ठ नागरिक असेल. त्यामुळे आपल्याला शहरांची रचना, सार्वजनिक सुविधा, आरोग्यव्यवस्था, वाहतूक आणि सामाजिक जीवन यांचाही नव्यानं विचार करावा लागणार आहे..शहराची रचना आणि वाढतं वयएखाद्या शहराचा विकास आपण सामान्यतः किती रस्ते, मेट्रो मार्ग व नवीन इमारतींची उभारणी झाली आहे, किती उद्योगांची नांदी झाली आहे यांवरून मोजतो. पण शहरात राहणाऱ्या व्यक्तीचं वय वाढत गेलं, तर तिच्या शहराकडून असलेल्या अपेक्षाही बदलतात. तरुण व्यक्तीला बस थांब्यापर्यंत पोहोचायला दहा मिनिटं पुरेशी ठरू शकतात. मात्र ज्येष्ठ व्यक्तीसाठी त्याच अंतरावर सावली नसेल, थांब्यावर बसण्यासाठी बाक नसेल किंवा फुटपाथ तुटलेला असेल, तर तीच दहा मिनिटांची चाल अडचणीची ठरू शकते. तरुण व्यक्तीला जिना चढण्यात काहीच अडचण नसते; पण गुडघ्यांचा त्रास असलेल्या ज्येष्ठ व्यक्तीसाठी लिफ्ट नसलेली इमारत म्हणजे रोजच्या जीवनातील अडथळा असू शकतो.इथं एक महत्त्वाचा आर्थिक मुद्दा समोर येतो. पायाभूत सुविधांची गुणवत्ता केवळ सोयीचा प्रश्न नसतो, तर ती व्यक्तीच्या आर्थिक आणि सामाजिक सहभागावरही परिणाम करते. समजा, एखाद्या ज्येष्ठ नागरिकाला जवळच्या बाजारात स्वबळावर जाता येत नाही. मग त्याला कुटुंबातील इतर व्यक्तींवर अवलंबून राहावं लागतं किंवा अतिरिक्त पैसे देऊन घरपोच सेवा घ्यावी लागते. सार्वजनिक वाहतूक सहज वापरता आली नाही, तर खासगी वाहन किंवा रिक्षाचा खर्च वाढतो. सार्वजनिक जागा सुरक्षित नसतील, तर बाहेर जाणं कमी होतं. बाहेर जाणं कमी झालं, की सामाजिक सहभागही कमी होऊ शकतो. म्हणजेच, शहरातील एखादी छोटी भौतिक अडचण हळूहळू अधिक खर्च, अधिक अवलंबित्व आणि कमी स्वावलंबन यामध्ये बदलू शकते.याच ठिकाणी जगभरात विकसित झालेल्या दोन महत्त्वाच्या संकल्पना आपल्याला शहरांकडे पाहण्याची नवी दृष्टी देतात, ‘एज-फ्रेंडली सिटीज’ आणि ‘ॲक्टिव्ह एजिंग’. एज-फ्रेंडली सिटीज म्हणजे नेमकं काय? २००२मध्ये जागतिक आरोग्य संघटनेनं ‘ॲक्टिव्ह एजिंग : अ पॉलिसी फ्रेमवर्क’ हा आराखडा मांडताना वाढत्या वयातही व्यक्तींना आरोग्य, सहभाग आणि सुरक्षिततेच्या संधी उपलब्ध करून देण्यावर भर दिला. याच विचाराला शहरांच्या पातळीवर पुढे नेत डब्ल्यूएचओनं २००७मध्ये ग्लोबल ‘एज-फ्रेंडली सिटीज : अ गाइड’ हा दस्तावेज प्रकाशित केला. यामध्ये जगभरातील शहरांमध्ये ज्येष्ठ नागरिकांच्या अनुभवांवर आधारित शहर अधिक वयोस्नेही कसं होऊ शकतं, याचा विचार करण्यात आला..जागतिक आरोग्य संघटनेच्या एज-फ्रेंडली सिटीज फ्रेमवर्कमध्ये शहरातील आठ परस्पर जोडलेले पैलू मांडले आहेत - बाह्य जागा व इमारती, वाहतूक, घरं, सामाजिक सहभाग, आदर व सामाजिक समावेश, नागरी सहभाग व रोजगार, संवाद व माहिती आणि समुदाय व आरोग्यसेवा. यातील प्रत्येक मुद्दा आपल्या रोजच्या जीवनाशी जोडलेला आहे. एखाद्या उद्यानात बसण्यासाठी बाक असणं ही छोटी सुविधा वाटू शकते. पण त्याच बाकामुळे एखाद्या ज्येष्ठ व्यक्तीला चालता येतं, लोकांना भेटता येतं आणि घराबाहेर वेळ घालवता येतो. बसमध्ये सहज चढता येत असेल, तर रुग्णालय किंवा बाजारात जाण्यासाठी इतरांवर अवलंबून राहण्याची गरज कमी होते. म्हणून एज-फ्रेंडली सिटीज म्हणजे ज्येष्ठ नागरिकांसाठी वेगळं शहर तयार करणं नव्हे, वय वाढल्यानंतरही सहज वापरता येण्याजोगं शहर तयार करणं होय. याच विचाराचा पुढचा महत्त्वाचा भाग म्हणजे ॲक्टिव्ह एजिंग. ॲक्टिव्ह एजिंग म्हणजे ज्येष्ठ नागरिकांनी केवळ निरोगी राहणं नव्हे. वय वाढल्यानंतरही व्यक्तीला सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक आणि नागरी जीवनात सहभागी होता यावं, ही त्यामागची व्यापक कल्पना आहे. डब्ल्यूएचओच्या २००२च्या चौकटीत आरोग्य, सहभाग आणि सुरक्षितता या संधींचं महत्त्व अधोरेखित करण्यात आलं होतं. याचा अर्थ निवृत्तीनंतर प्रत्येक व्यक्तीनं नोकरी करायलाच हवी असा नाही. एखादी व्यक्ती स्वयंसेवी संस्थेत काम करू शकते, स्थानिक समुदायात सहभागी होऊ शकते, नातवंडांची काळजी घेऊ शकते, कला-संस्कृतीत योगदान देऊ शकते किंवा आपल्या अनुभवाचा उपयोग पुढच्या पिढीला मार्गदर्शन करण्यासाठी करू शकते. सक्रिय राहण्याचं अर्थशास्त्र फक्त उत्पन्न मिळवण्यापुरतं मर्यादित नसतं. .ज्येष्ठ नागरिक : खर्च नव्हे, संसाधनइथंच आपल्या पारंपरिक विचारांना थोडं बदलण्याची गरज आहे. ज्येष्ठ नागरिकांकडे आपण अनेकदा आरोग्यखर्च, निवृत्तिवेतन किंवा कुटुंबावर अवलंबित्व या दृष्टिकोनातून पाहतो. पण हा चित्राचा केवळ एक भाग आहे. एका ज्येष्ठ व्यक्तीकडे अनेक दशकांचा कामाचा अनुभव, कौशल्य, सामाजिक संबंध आणि स्थानिक परिस्थितीचं ज्ञान असतं. अनेक ज्येष्ठ नागरिक घरातील मुलांची आणि नातवंडांची काळजी घेतात, सामाजिक संस्थांमध्ये काम करतात, धार्मिक किंवा सांस्कृतिक उपक्रमांमध्ये सहभागी होतात किंवा आपल्या अनुभवातून कुटुंबाला आर्थिक आणि सामाजिक निर्णय घेण्यात मदत करतात. म्हणूनच ज्येष्ठ नागरिकांना सक्षम ठेवणाऱ्या शहरात केलेली गुंतवणूक ही केवळ कल्याणकारी खर्च म्हणून पाहता येत नाही. सुरक्षित पायवाट, चांगली सार्वजनिक वाहतूक, सहज उपलब्ध आरोग्यसेवा, सार्वजनिक ठिकाणी बसण्याची व्यवस्था किंवा सुलभ डिजिटल सेवा यांमुळे ज्येष्ठ व्यक्ती अधिक काळ स्वतंत्र राहू शकते. त्यातून कुटुंबीयांवरील काळजीची जबाबदारी कमी होऊ शकते आणि व्यक्तीचा सामाजिक सहभाग वाढू शकतो.आज डब्ल्यूएचओच्या डेकेड ऑफ हेल्दी एजिंग २०२१-२०३०मध्येही ‘एज-फ्रेंडली एन्व्हायर्नमेंट्स’ हे चार प्रमुख कृती क्षेत्रांपैकी एक आहे. माणूस ज्या वातावरणात राहतो, त्या वातावरणाचा त्याच्या आरोग्यावर, सेवांपर्यंतच्या प्रवेशावर आणि वाढत्या वयातील संधींवर मोठा प्रभाव पडतो. यामुळे वयोस्नेही शहराचा प्रश्न केवळ ज्येष्ठ नागरिकांचा प्रश्न न राहता तो कुटुंबाचा, सार्वजनिक अर्थव्यवस्थेचा आणि अखेरीस संपूर्ण शहराच्या गुणवत्तेचा प्रश्न होतो. याच ठिकाणी ‘युनिव्हर्सल डिझाईन’ ही संकल्पना महत्त्वाची ठरते. एखादी सुविधा एखाद्या विशिष्ट वयोगटासाठी वेगळी तयार करण्याऐवजी सुरुवातीपासूनच विविध वयोगट आणि क्षमतांच्या लोकांना सहज वापरता येईल, अशा पद्धतीने तयार करणं म्हणजे युनिव्हर्सल डिझाईन. उदाहरणार्थ, रॅम्प ज्येष्ठ व्यक्तीबरोबरच व्हीलचेअर वापरणाऱ्या व्यक्तीला किंवा स्ट्रोलरसह येणाऱ्या पालकालाही उपयोगी पडतो. म्हणूनच ज्येष्ठ नागरिकांसाठी केलेली सुविधा ही फक्त ज्येष्ठ नागरिकांची सुविधा राहत नाही, तर ती अधिक समावेशक शहराची पायाभरणी करते..आज आपण बांधत असलेले रस्ते, घरं, वाहतूक व्यवस्था, उद्यानं, आरोग्यसेवा आणि डिजिटल प्रणाली पुढील पिढ्यांसाठी किती उपयुक्त असतील, हा प्रश्न आजच विचारणं गरजेचं आहे. कारण ज्येष्ठ नागरिकांकडे अनुभव, कौशल्य आणि सामाजिक योगदानाची मोठी क्षमता असते. घरातील मुलांची आणि नातवंडांची काळजी घेणं, समुदायात काम करणं किंवा पुढच्या पिढीला मार्गदर्शन करणं यांसारखी अनेक कामं थेट पगाराच्या किंवा जीडीपीच्या आकड्यांत दिसत नाहीत, पण त्यांचा अर्थव्यवस्थेला फायदा होतो. त्यामुळे वाढतं वय अर्थव्यवस्थेची अडचण न राहता तिची ताकद होऊ शकते. एखादं शहर किती आधुनिक आहे, हे तिथल्या उंच इमारतींवरून ठरत नाही; तर त्या शहरात वय वाढल्यानंतरही माणूस किती सन्मानानं, स्वावलंबीपणे आणि सक्रियपणे जगू शकतो, यावरून शहराची खरी प्रगती दिसते.पुढील लेखात आपण शहर आणि समाजाच्या आणखी एका मूलभूत पैलूकडे पाहू. आपल्या दैनंदिन जीवनात सरकार किंवा स्थानिक संस्था उपलब्ध करून देत असलेल्या सार्वजनिक सुविधा नेमक्या काय असतात आणि त्यांचं अर्थशास्त्र आपल्या आयुष्याशी किती खोलवर जोडलेलं आहे, हे आपण समजून घेऊ.लेखक पुणेस्थित सिम्बायोसिस स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समध्ये असिस्टंट प्रोफेसर आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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