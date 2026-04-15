Premium|How to set boundaries : 'नाही' म्हणताना अपराधी वाटतंय का? स्वतःला गृहीत धरण्यापासून वाचवण्यासाठी 'अशा' पद्धतीने आखा वैयक्तिक मर्यादा

अंकिता देशमुख-शेट्टीमर्यादा केवळ आपण आखलेल्या मर्यादांपुरत्या सीमित नसतात, तर इतरांनी आखलेल्या मर्यादांना आपण कसा प्रतिसाद देतो यालाही महत्त्व असतं. कुणाकडून तरी 'नाही' ऐकणं हे त्रासदायक वाटू शकतं, टोचू शकतं; पण त्या क्षणी हे लक्षात ठेवणं महत्त्वाचं आहे, की एकाच वेळी दोन वेगवेगळ्या दृष्टिकोनांतून निर्माण झालेल्या दोन वेगवेगळ्या गरजा असू शकतात. अनेकदा समोरच्याकडून येणारा नकार वैयक्तिक नसतो, तर ती त्या व्यक्तीची मर्यादा, त्याची गरज असू शकते.''हो, मी आजच काम पूर्ण करते.''''नक्की! मी तुझ्या पार्टीला येईन.''''जरा श्रुतीने काय मेसेज केला ते बघते, कदाचित तिला मदत हवी असेल!''ही वाक्यं ओळखीची वाटतायत का?तुम्ही मनापासून थकलेले असताना, प्रचंड कंटाळा आलेला असताना आणि कदाचित मनातून इच्छा नसतानाही प्रत्येक गोष्टीला 'हो' म्हणत आला आहात का? तुम्हाला गृहीत धरलं जातंय असं वाटतंय, पण तरीही 'नाही' म्हणताना मात्र अपराधीपणा वाटतोय, असं होतं का? पण तुम्ही तर फक्त एक चांगली, काळजीवाहू आणि जबाबदार व्यक्ती होण्याचा प्रयत्न करत होतात, नाही का?लहानाचे मोठे होताना आपण सगळेच हे शिकतो, की चांगली, काळजी घेणारी आणि जबाबदार व्यक्ती असणं हे आपल्या व्यक्तिमत्त्वाचं मोजमाप असतं. मग मोठं झाल्यावर कळत-नकळत आपण हेच गुण जोडीदारातही शोधतो. त्यांच्या या गुणाचं चारचौघांत कौतुक करतो. मित्र-मैत्रिणींमध्ये आजूबाजूच्या गोतावळ्यातही अशा व्यक्ती शोधतो. कारण काहीही असो, जी व्यक्ती कायम सगळ्यांसाठी हजर असते; सतत आपल्याकडचं देण्याच्या भूमिकेत असते, स्वतःला शेवटी ठेवून इतरांना प्राधान्य देत असते - 'द वन हू इज ऑलवेज देअर', अशा व्यक्तीचं कौतुक आपल्या किस्स्यांमध्ये कायम असतं.आजच्या काळात, विशेषतः ऑनलाइन आणि ऑफलाइन जगाच्या सीमारेषा धूसर झाल्यामुळे, सतत सगळीकडे 'उपलब्ध' असण्याची अपेक्षा वाढली आहे. पण या प्रवासात कुठेतरी इतरांची काळजी घेणं ही निवड न राहता, पर्याय न राहता, ती एक अपेक्षा होत जाते. आणि हळूहळू, नकळत आपण त्यातच हरवायला लागतो.अशा वेळी मर्यादा आखणं (बाउंड्रीज सेट करणं) महत्त्वाचं ठरतं. स्वतःची काळजी घेण्यासाठी आणि स्वतःचं संरक्षण करण्यासाठी मर्यादा कशा आखायच्या हे शिकणं गरजेचं ठरतं. मर्यादा आखणं म्हणजे काय? तर सगळ्यात आधी हे लक्षात घ्यायला हवं, की त्या लोकांना दूर ठेवण्यासाठी उभ्या केलेल्या भिंती नसतात, त्या एक प्रकारचा फिल्टर म्हणून काम करतात. या फिल्टरमुळे आपला वेळ, ऊर्जा आणि प्रयत्न आपण किती आणि कुणासाठी देणार आहोत हे ठरवू शकतो. तसंच इतरांकडून काय अपेक्षा ठेवणार आहोत हेसुद्धा समजायला सोपं जातं. यामुळे आपल्यावर किंवा समोरच्यावरही ताण न येता एकमेकांच्या भावनिक गरजा पूर्ण करणं सुकर होतं. थोडक्यात मर्यादा आखणं म्हणजे अशी जागा तयार करणं, की जिथं एखादा नकार तुमची प्रतिमा नकारात्मक करत नाही आणि होकार गृहीतही धरला जात नाही.काही साध्या सोप्या टप्प्यांमधून मर्यादा आखण्याची कला शिकता येऊ शकते.संकेत ओळखाकाही प्रसंगांमध्ये तुम्हाला वारंवार थकवा जाणवत असेल, चिडचिड होत असेल, अस्वस्थ वाटत असेल किंवा तुम्ही नाराज होत असाल, तर असे प्रसंग हेरून ठेवा. हे सगळे मर्यादा आखण्याची गरज असल्याचे संकेत असतात.स्वतःच्या गरजा ओळखाप्रत्येक प्रसंगात स्वतःला विचारा, की आत्ता मला असं नक्की काय हवंय, जे मला मिळत नाहीये? कधी आराम असं उत्तर येईल, कधी स्पेस असं येईल, कधी पारदर्शकता हवीये असं वाटेल, तर कधी समजून घ्यावं, आपल्या आवडीनिवडींचा विचार केला जावा असं वाटेल. तुमचं उत्तर काय येतंय त्यावर विचार करा. पण एक लक्षात घ्या, मर्यादा आखणं म्हणजे कोणा व्यक्तीला नाकारणं नसतं, तर ते असतं स्वतःच्या भावनिक गरजांचं संरक्षण करणं.कसली भीती वाटतेय ते ओळखाएखाद्या प्रसंगामध्ये तुमची गरज काय आहे हे व्यक्त करण्यापासून तुम्हाला कशाची भीती अडवते आहे हे ओळखा. नकार मिळण्याची भीती वाटतेय की वाद होण्याच्या शक्यतेची की समोरच्याला आपण स्वार्थी वाटू याची लाज वाटण्याची? नक्की कशाची भीती वाटते आहे ते नीट ओळखा.ठामपणे बोलण्याची सवय कराठामपणे बोलणं आणि आक्रमकपणे बोलणं या वेगळ्या गोष्टी आहेत हे आधी समजून घ्या. दुसऱ्याचा विचार करून स्वतःच्या गरजा स्पष्टपणे मांडणं म्हणजे ठामपणे बोलणं. समोरच्याचा दृष्टिकोन, त्या व्यक्तीचं म्हणणं समजून घेत असतानाच, अनावश्यक स्पष्टीकरण न देता समोरच्याकडून आपली काय अपेक्षा आहे हे नीट मांडता यायला हवं. एका उदाहरणातून हे समजून घेता येईल. समजा, तुम्हाला तुमच्या बॉसनं वीकएंडला काम करायला सांगितलं, तर तुम्ही त्यावर काय म्हणता? अशा वेळी हे उत्तर एक चांगला पर्याय ठरू शकतं - 'मला डेडलाइनचं प्रेशर समजतंय, मी हे काम सोमवारी नक्की प्राधान्यानं करेन, पण मला वीकएंड वैयक्तिक गोष्टींसाठी, स्वतःला वेळ देण्यासाठी राखून ठेवायचा आहे.'अर्थात अशी उत्तरं देण्याची सवय होण्यासाठी सरावाची आणि पुनरावृत्तीची आवश्यकता असते.सातत्य ठेवासुरुवातीला मर्यादा आखणं तुम्हाला अस्वस्थ करू शकतं. अनेकदा लगेच अपेक्षित परिणाम मिळणारही नाहीत, पण सातत्य ठेवल्यास तुमचा आत्मविश्वास वाढेल आणि लोकांनाही हळूहळू त्याची सवय लागेल आणि ते तुमच्या मर्यादांचा आदरही करू लागतील.पुनर्विचार करावरच्या कुठल्याही पर्यायाचा अवलंब करूनही, सतत प्रयत्न करूनही परिस्थितीत काहीच बदल होत नसेल, तर त्या व्यक्तीचा किंवा व्यक्तीसोबतच्या नात्याचा पुनर्विचार करणं गरजेचं आहे. काहीवेळा लोकांकडे तुमच्या गरजा समजून घेण्याची क्षमता नसते, तर काहीवेळा त्यांची मानसिक तयारी नसते. अशा वेळी त्या व्यक्तीपासून थोडं अंतर ठेवणं किंवा मानसिक मर्यादा आखणं उपयोगी ठरू शकतं. मानसिक मर्यादा आखणं म्हणजे ती व्यक्ती कशीही वागली तरी त्या व्यक्तीसोबत तुम्ही कसं वागणार आहात, ते आधीच ठरवणं.मर्यादा केवळ आपण आखलेल्या मर्यादांपुरत्या सीमित नसतात. तर इतरांनी आखलेल्या मर्यादांना आपण कसा प्रतिसाद देतो यालाही महत्त्व असतं. कुणाकडून तरी 'नाही' ऐकणं हे त्रासदायक वाटू शकतं, टोचू शकतं; पण त्या क्षणी हे लक्षात ठेवणं महत्त्वाचं आहे, की एकाच वेळी दोन वेगवेगळ्या दृष्टिकोनांतून निर्माण झालेल्या दोन वेगवेगळ्या गरजा असू शकतात. अनेकदा समोरच्याकडून येणारा नकार वैयक्तिक नसतो, तर ती त्या व्यक्तीची मर्यादा, त्याची गरज असू शकते.शेवटी एक लक्षात घ्यायला हवं, की मर्यादा आखणं म्हणजे काळजी घेण्याचं प्रमाण कमी करणं नसतं, तर आपण कशी काळजी घेत आहोत, त्याचा आपल्यालाच काही त्रास तर होत नाही ना, आपण स्वतःला हरवून बसत नाही ना, याबद्दल अधिक सजग आणि समंजस होणं असतं.(अनुवाद ः राधिका परांजपे-खाडिलकर)अंकिता देशमुख-शेट्टी बटरफ्लाय सायकोथेरपी सेंटरच्या पुणेस्थित संस्थापिका आणि चीफक्लिनिकल सायकोलॉजिस्ट आहेत. 