Premium|Seven Letters Mystery : वडिलांच्या मृत्यूचं गूढ, सात पत्रं आणि घरातच लपलेला शत्रू

नम्रता हरिभाऊ हुंबे, धाराशिव... त्या रात्री मी बाबांचं सातवं पत्र उघडलं. पत्रात लिहिलं होतं, ‘‘प्रिय आर्यन, हे पत्र तू वाचत आहेस म्हणजे तू सत्यापर्यंत पोहोचलास. लोक तुला सांगतील, की मी हिरो होतो, पण मला हिरो व्हायचं नव्हतं. मला फक्त माझा मुलगा चांगला माणूस व्हावा एवढंच हवं होतं. लक्षात ठेव, सूड माणसाला क्षणभर जिंकवतो, पण न्याय पिढ्यान््पिढ्या जिवंत राहतो. अन्वीला वाचवता नाही आलं, तरी तिचं स्वप्न जिवंत ठेव...’’पावसाची रात्र होती. घरात मी एकटाच बसलेलो होतो. भिंतीवर बाबांचा फोटो लावलेला होता. त्याला हार चढवून अवघे तीनच दिवस झाले होते. दारावर टकटक झाली. रात्रीचे बारा वाजले होते. दार उघडलं, पण बाहेर कोणीच नव्हतं. दाराजवळ फक्त एक लाकडी पेटी पडली होती. ती उचलून आत आणली. पेटीवर माझं नाव कोरलेलं होतं, ‘‘आर्यन, ही पेटी फक्त तूच उघड.’’ माझ्या छातीत धडधड वाढली. मी कुलूप तोडलं. आत सात पांढरे लिफाफे होते. प्रत्येकावर मोठ्या अक्षरांत लिहिलेलं होतं - पहिलं पत्र, दुसरं पत्र... सातवं पत्र. सर्वात वर आणखी एक चिठ्ठी होती. त्यात लिहिलं होतं, ‘‘आर्यन, जर तू ही पेटी उघडली असशील, तर मी या जगात नाही. माझा मृत्यू नैसर्गिक नाही. सत्य जाणून घ्यायचं असेल, तर क्रमानंच पत्र वाच. सगळ्यात शेवटी सातवं पत्र वाच.’’ माझे हात थरथर कापत होते. बाबांचा मृत्यू अपघाती नव्हता? मी घाईघाईनं पहिला लिफाफा उघडला. त्यातल्या पत्रात फक्त एकच वाक्य होतं, ‘‘तुझा सर्वात मोठा शत्रू तुझ्या घरात आहे.’’.Premium|Sonki Flowers in Sahyadri : नवरात्रीत सह्याद्रीवर सोनकीचा सोनेरी गालिचा; जाणून घ्या या फुलाची वैशिष्ट्ये.मी घाबरलो. घरात मी एकटाच होतो, मग शत्रू कोण? तेवढ्यात वरच्या मजल्यावरून चालण्याचा आवाज आला. माझ्या अंगावर काटा आला. मी टॉर्च घेऊन जिना चढायला सुरुवात केली. वर पोहोचलो तेव्हा एका बंद दरवाज्याखालून प्रकाश बाहेर येताना दिसत होता. पण तिथून प्रकाश बाहेर येणं अशक्य होतं. मी टॉर्च घट्ट पकडला. वरच्या मजल्यावरील त्या बंद दरवाज्याजवळ हळूहळू चालत गेलो. ती खोली दहा वर्षांपासून बंद होती. मी धाडस करून दार उघडलं. आत कोणीच नव्हतं. एक जुनी खुर्ची, धुळीनं भरलेलं टेबल आणि भिंतीवर टांगलेलं एक मोठं घड्याळ एवढंच तिथं होतं. माझ्या कपाळावर घाम फुटला. अचानक टेबलावर ठेवलेला एक जुना फोटो माझ्या नजरेस पडला. त्या फोटोमध्ये बाबा, आई आणि एक छोटी मुलगी होती. मी हादरलो. मी तर एकुलता एक आहे. मग ही मुलगी कोण? फोटोच्या मागं बाबांनी लिहिलं होतं, ‘‘दुसरं पत्र वाचल्याशिवाय तिचा शोध घेऊ नकोस.’’ मी धावत खाली आलो. थरथरत्या हातांनी दुसरं पत्र उघडलं. पत्रात लिहिलं होतं, ‘‘आर्यन, तुला वाटतं की तू माझा एकुलता एक मुलगा आहेस. पण सत्य वेगळं आहे. तुझी एक बहीण होती आणि तिच्या गायब होण्याला मी जबाबदार आहे.’’ माझ्या डोळ्यांसमोर अंधार पसरला. बाबा आणि गुन्हा? हे कसं शक्य? पत्राच्या शेवटी एक पत्ता लिहिला होता, ‘‘उद्या सकाळी या पत्त्यावर जा. तिथं तुला माझ्याबद्दलचं पहिलं सत्य समजेल.’’ मी पत्र खाली ठेवलं. तेवढ्यात भिंतीवरचा फोटो खाली पडला. काच फुटली आणि फोटोच्या फ्रेममधून एक छोटी चावी बाहेर पडली. त्या चावीला एक चिठ्ठी बांधलेली होती. त्यावर एकच वाक्य लिहिलं होतं, ‘‘हे दार उघडल्यावर तुझं आयुष्य पूर्वीसारखं राहणार नाही.’’ तो सत्याचा पहिला दरवाजा होता.एव्हाना सकाळचे सात वाजले होते. रात्रभर मला झोप लागली नव्हती. मग लगोलग एका हातात ती छोटी चावी आणि दुसऱ्या हातात पत्ता लिहिलेलं पत्र घेऊन मी त्या ठिकाणी पोहोचलो. समोर एक जुनी, ओस पडलेली मानसोपचार रुग्णालयाची इमारत होती. दाराजवळ बसलेल्या वृद्ध चौकीदारानं मला पाहिलं, ‘‘तू आर्यन ना?’’ मी दचकून विचारलं, ‘‘तुम्हाला माझं नाव कसं माहीत?’’ तो शांतपणे हसला. ‘‘तुझे बाबा दरवर्षी इथं यायचे. ते म्हणायचे, ‘‘एक दिवस माझा मुलगा येईल. तेव्हा त्याला ही चावी दे.’’ त्यानं खिशातून एक लहानशी लोखंडी पेटी काढली आणि ती उघडली. आत एक कॅसेट, एक डायरी आणि एक फोटो होता. फोटोत तीच छोटी मुलगी होती, पण यावेळी तिच्या गळ्यात एक लॉकेट होतं. त्या लॉकेटवर लिहिलं होतं, ‘‘अन्वी.’’ डायरीचं पहिलं पान उघडलं. त्यात बाबांनी लिहिलं होतं, ‘‘आर्यन, मी तुझ्याशी आयुष्यभर एक खोटं बोललो. तुझी बहीण मेली नव्हती. ती जिवंत होती. पण तिला माझ्यापासून दूर ठेवावं लागलं...’’ माझा श्वास अडकला. पुढे लिहिलं होतं, ‘‘तुमच्या आईचा अपघात हा अपघात नव्हताच, तर नियोजित हल्ला होता.’’ माझ्या हातातून डायरी खाली पडली. आईचा खून? तेवढ्यात चौकीदार घाबरून ओरडला, ‘‘पळ, ते आले!’’ मी मागं वळून पाहिलं..Premium|War and Political Conflict : शत्रूचा निःपात की राष्ट्राचा विनाश? युद्धाच्या निर्णयांवरून सत्ताधारी-विरोधक आमनेसामने.काळ्या रंगाची एसयूव्ही रुग्णालयासमोर थांबली. चार माणसं खाली उतरली. त्यांच्या हातात शस्त्रं नव्हती, पण त्यांच्या नजरेत एकच उद्देश होता - मला जिवंत पकडणं. मी धावत मागच्या दरवाज्यानं बाहेर पडलो. धावताना डायरीतून एक फोटो खाली पडला. तो उचलला आणि माझ्या पायाखालची जमीन सरकली. त्या फोटोत त्या चार माणसांसोबत माझे बाबा उभे होते! बाबा गुन्हेगार नव्हते, हे मी स्वतःला पुन्हा पुन्हा सांगितलं. माझे हात थरथरत होता. माझ्या मनात एकच विचार आला, ‘‘हे सगळं बाबांनीच केलं?’’ मी मागं वळलो. ते चारहीजण माझ्या अगदी जवळ आले होते. त्यांच्यातला एकजण हसत म्हणाला, ‘‘आर्यन खूप उशीर केलास. तुझ्या बाबांनी तुला सत्यापासून वाचवायचा प्रयत्न केला, पण आता नाही.’’ मी धावत सुटलो.रुग्णालयाच्या मागच्या बाजूला एक जुनं चर्च होतं. मी त्यात शिरलो. चर्चचं दार बंद करताच माझी नजर वेदीवर ठेवलेल्या एका लिफाफ्याकडे गेली. त्यावर लिहिलं होतं, ‘‘चौथं पत्र - जर तू इथपर्यंत पोहोचलास, तर अजून आशा जिवंत आहे.’’ मी पत्र उघडलं. त्यात बाबांच्या हस्ताक्षरात लिहिलं होतं, ‘‘आर्यन फोटो पाहून मला दोषी समजणं स्वाभाविक आहे. पण त्या फोटोमागचं सत्य वेगळं आहे. मी पोलिस खात्यात गुप्त अधिकारी होतो.’’ मी स्तब्ध झालो. ‘‘ज्या चार माणसांना तू फोटोमध्ये पाहिलंस, ते देशातील सर्वात मोठ्या मानवी तस्करीच्या टोळीचे सदस्य आहेत. मी त्यांच्यात घुसून पुरावे गोळा करत होतो.’’ पुन्हा माझा श्वास अडकला. ‘‘तुझ्या आईला सत्य समजलं. म्हणून त्यांनी तिची हत्या केली.’’ माझ्या डोळ्यांतून अश्रू वाहू लागले. पुढे लिहिलं होतं, ‘‘आणि तुझी बहीण अन्वी. ती जिवंत आहे. तिला वाचवण्यासाठी मी तिला एका सुरक्षित ठिकाणी पाठवलं. जगाला मात्र ती हरवली असं दाखवलं.’’ पत्राच्या शेवटी एक ओळ होती, ‘‘पाचवं पत्र उघडण्यापूर्वी आरशात स्वतःकडे नीट बघ.’’ मी चर्चमधल्या जुन्या आरशासमोर उभा राहिलो. माझ्या जॅकेटच्या कॉलरवर एक छोटासा काळा ठिपका दिसला. मी तो काढला. तो ठिपका नव्हता, तर तो एक मायक्रो ट्रॅकर होता! माझं ठिकाण त्या टोळीला प्रत्येक क्षणी कळत होतं.चर्चच्या बाहेर गाड्यांचा आवाज आला. ते पुन्हा आले होते. मी मागच्या दारानं पळालो. काही अंतरावर एक काळी कार उभी होती. कारमधून एक तरुणी उतरली. ती म्हणाली, ‘‘आर्यन वेळ नाहीये. माझ्यासोबत चल!’’ मी तिला विचारलं, ‘‘तू कोण?’’ तिच्या डोळ्यांत अश्रू आले. ती हळूच म्हणाली, ‘‘मी... अन्वी.’’ मी तिच्याकडे बघतच राहिलो. ‘‘अन्वी? म्हणजे माझी बहीण?’’ ती मान हलवून ‘हो’ म्हणाली. दोघं कारमध्ये बसलो. कार भरधाव वेगानं निघाली. अन्वीनं मला एक पेनड्राइव्ह दिला आणि म्हणाली, ‘‘यात त्या टोळीचे सगळे पुरावे आहेत. बाबा शेवटपर्यंत हेच जपण्याचा प्रयत्न करत होते.’’ मी पेनड्राइव्ह हातात घेतला. तेवढ्यात आमच्या कारला मागून जोरदार धक्का बसला. कार रस्त्याच्या कडेला घसरली. आम्ही कसेबसे बाहेर पडलो. समोर टोळीचा प्रमुख उभा होता. तो हसत म्हणाला, ‘‘२५ वर्षांपासून आम्ही या एका पेनड्राइव्हच्या मागे आहोत.’’ टोळीप्रमुख माझ्या दिशेनं येऊ लागला. तेवढ्यात गोळी झाडली गेली. मी घाबरून मागे पाहिलं. गोळी मला नाही, तर अन्वीला लागली होती. ती माझ्या हातात कोसळली. तिनं थरथरत्या हातानं माझा हात पकडला. ‘‘भाऊ...’’ हा शब्द तिच्या तोंडून निघाला. माझ्या डोळ्यांतून अश्रू वाहू लागले. ती पुसटशी हसली अन् म्हणाली, ‘‘बाबांनी सांगितलं होतं, एक दिवस तू मला नक्की भेटशील.’’ तिनं पेनड्राइव्ह माझ्या हातात ठेवला. ‘‘हे कोणत्याही परिस्थितीत पोलिसांपर्यंत पोहोचव.’’ इतकं बोलून तिचा हात हळूहळू सैल झाला. मी ओरडलो, ‘‘अन्वीऽऽऽऽ...’’.त्या क्षणी मला बाबांचं सहावं पत्र आठवलं. मी ते उघडलं. त्यात एकच वाक्य होतं, ‘‘कधी कधी सत्य जिंकण्यासाठी आपल्याला सर्वात प्रिय व्यक्तीची किंमत मोजावी लागते.’’ मी डोळे पुसले. पेनड्राइव्ह घट्ट पकडला आणि थेट पोलिस मुख्यालयाकडे धाव घेतली. माझ्या हातात पेनड्राइव्ह होता आणि खिशात सातवं पत्र होतं. पोलिस आयुक्तांनी पेनड्राइव्ह संगणकाला लावला. स्क्रीनवर एकामागोमाग एक व्हिडिओज दिसू लागले. त्यात त्या टोळीचे गुन्हे, निरपराध लोकांची तस्करी, सर्व पुरावे आणि शेवटी बाबांचा एक व्हिडिओ होता. सगळे शांत झाले. बाबांचा आवाज ऐकू आला, ‘‘जर हा व्हिडिओ पाहत असाल, तर मी माझं कर्तव्य निभावताना मरण पावलो आहे. माझ्या मृत्यूचं दुःख करू नका. दुःख फक्त एवढंच आहे, की माझ्या मुलाला मी सत्य सांगू शकलो नाही.’’ माझ्या डोळ्यांतून अश्रू वाहू लागले. टोळीतील सर्व गुन्हेगारांना अटक झाली. देशभर बातमी पसरली, ‘‘२५ वर्षांपासून शोधात असलेली टोळी अखेर पकडली.’’त्या रात्री मी बाबांचं सातवं पत्र उघडलं. पत्रात लिहिलं होतं, ‘‘प्रिय आर्यन, हे पत्र तू वाचत आहेस म्हणजे तू सत्यापर्यंत पोहोचलास. लोक तुला सांगतील, की मी हिरो होतो, पण मला हिरो व्हायचं नव्हतं. मला फक्त माझा मुलगा चांगला माणूस व्हावा एवढंच हवं होतं. लक्षात ठेव, सूड माणसाला क्षणभर जिंकवतो, पण न्याय पिढ्यान््पिढ्या जिवंत राहतो. अन्वीला वाचवता आलं नसलं, तरी तिचं स्वप्न जिवंत ठेव. माझी एक शेवटची इच्छा आहे. माझ्या समाधीवर ‘शूर अधिकारी’ असं लिहू नकोस. फक्त एवढंच लिही - ‘एक बाप... ज्यानं शेवटच्या श्वासापर्यंत आपल्या मुलाचं भविष्य जपलं.’’ पत्र संपलं. मी रडत बाबांच्या समाधीजवळ गेलो. त्यांनी सांगितलेलं वाक्य कोरलं. काही दिवसांनी मी अन्वीच्या नावानं एक संस्था सुरू केली. तिथं गुन्ह्यांमुळे उद्ध्वस्त झालेल्या मुलांना शिक्षण आणि आधार मिळू लागला. बाबांचं स्वप्न पुढे सुरू राहिलं. काही पत्रं फक्त शब्द नसतात, ती एखाद्याचं संपूर्ण आयुष्य बदलून टाकतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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