Premium|Indian Historical Monuments and Science : लाल किल्ला आणि जंतर मंतर; भारतीय वारसास्थळांची अद्वितीय वास्तुकला

लाल किल्ला जवळचे शहर : दिल्लीजवळचे विमानतळ : इंदिरा गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, दिल्लीजवळचे रेल्वेस्थानक : दिल्ली जंक्शन केव्हा जाल? : ऑक्टोबर ते मार्चवारसास्थळाची वैशिष्ट्ये : दिल्ली शहरात यमुना नदीच्या काठी वसलेला, एकेकाळी मुघलांची राजधानी असणारा हा किल्ला. हा किल्ला लाल वालुकाश्माचा वापर करून बांधला आहे. याच्या लाल रंगामुळेच या किल्ल्याला लाल किल्ला असे नाव मिळाले. मुघल बादशहा शहाजहानने आपली राजधानी आग्रा येथून दिल्लीला हलवण्याचा निर्णय घेतल्यावर हा किल्ला बांधला गेला. किल्ल्याचे बांधकाम इ.स. १६३८ ते १६४८दरम्यान सुरू होते. ही वास्तू पर्शियन, तैमूरीद आणि हिंदू वास्तुकलेच्या परंपरांचा मिलाफ होऊन निर्माण झालेल्या 'इंडो-इस्लामिक' शैलीत बांधली आहे. येथे दीवान-ए-आम हे सभागृह आहे, जिथे बादशहा लोकांच्या तक्रारी ऐकत असे. दीवान-ए-खासमध्ये बादशहा महत्त्वाच्या मंत्र्यांशी आणि पाहुण्यांशी चर्चा करत असे. रंगमहाल आणि मुमताज महाल हे राण्यांचे आणि अंतःपुरातील स्त्रियांचे निवासस्थान होते. रंगमहाल त्याच्या छतावरील सोन्याच्या मुलाम्यासाठी आणि मध्यभागी असलेल्या संगमरवरी कमळाच्या कुंड्यासाठी प्रसिद्ध आहे. नहर-ए-बहिश्त म्हणजेच स्वर्गाचा कालवा हीदेखील आकर्षक स्थापत्यकृती आहे. किल्ल्यातील सर्व महत्त्वाचे कक्ष या कालव्याने जोडलेले होते, यामुळे किल्ल्याचे तापमान नियंत्रित राहण्यास मदत होत असे. या किल्ल्याला दिल्ली दरवाजा आणि लाहोर दरवाजा अशी दोन मुख्य भव्य प्रवेशद्वारे आहेत. या प्रवेशद्वारांवर सुबक नक्षीकाम केले आहे. तसेच इथे खास महाल, मोती मशीद, हयात बख़्श बाग अशा वास्तू पाहावयास मिळतात. या किल्ल्यात कोरलेल्या एका फारसी पंक्तीमध्ये म्हटले आहे, 'पृथ्वीवर कुठेही स्वर्ग असल्यास, ते येथे आहे, ते येथे आहे, ते येथे आहे.'.जंतर मंतर, जयपूरजवळचे शहर : जयपूरजवळचे विमानतळ : जयपूर आंतरराष्ट्रीय विमानतळजवळचे रेल्वेस्थानक : जयपूर जंक्शनकेव्हा जाल? : ऑक्टोबर ते फेब्रुवारीवारसास्थळाची वैशिष्ट्ये : जयपूर शहरापासून अवघ्या पाच किलोमीटर अंतरावर असणारी ही ऐतिहासिक वेधशाळा. जयपूरचा राजा सवाई जयसिंगाने दिल्ली, उज्जैन, वाराणसी, जयपूर व मथुरा या ठिकाणी अशा मोठ्या वेधशाळा इ.स. १७२४ ते १७३०च्या सुमारास बांधल्या. यातील जयपूरमधील वेधशाळा सर्वात आकर्षक आणि विस्मयकारी आहे. सवाई जयसिंग ज्योतिषशास्त्राचा अभ्यासक होता. त्याला पाश्चात्त्य ज्योतिषशास्त्राचीही बरीच माहिती होती. लहान आकाराची वेधनिरीक्षक उपकरणे मोठ्या आकारात बांधण्याचा त्याने केलेला प्रयत्न म्हणजे जंतर मंतर. या वेधशाळेमध्ये त्याने विविध यंत्रांची बांधणी केली. येथे असलेले सम्राटयंत्र नावाप्रमाणेच भव्य उपकरण आहे. इथल्या भिंतीच्या चढावर अंशात्मक खुणा असून, त्यांवरून सूर्य, ग्रह, तारे इत्यादींची क्रांती (विषुववृत्तापासून अंतर) काढता येते. जयप्रकाश हे मोठ्या कढईसारखे अर्धगोलाकृती यंत्र आहे. इथे कडेवर उत्तर-दक्षिण तारा ताणलेल्या असतात. या तारांच्या आत पडलेल्या सावलीवरून खस्थ गोलांचा वेध घेता येतो. रामयंत्र हे गोल हौदाच्या आकाराचे असते. याच्या मध्यभागी एक गोल स्तंभ असून, भोवताली त्याच्या उंचीइतक्या अंतरावर तितक्याच उंचीची एक गोल भिंत बांधलेली असते. निरीक्षणाकरिता तिचे उभे आणि अंशात्मक समान विभाग पाडलेले असतात. याशिवाय षष्ठांशयंत्र, राशीवलययंत्र अशी अनेक विविध उपकरणे इथे दिसतात. दुर्बिणीशिवाय एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर केलेला निरीक्षणाचा हा ऐतिहासिक चित्तवेधक प्रयोग ठरतो..