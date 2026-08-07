Premium|Shama Movie : ‘संपूर्ण रामायण’ ते ‘तीन कन्या’...

सुलभा तेरणीकरप्रदीर्घ काळानंतर आलेला शमा हा चित्रपट अनेक कारणांसाठी आकर्षण ठरला. या चित्रपटाचं प्रमुख आकर्षण होतं सिंगिंग स्टार सुरैय्या. ही अभिनेत्री म्हणजे पन्नासच्या दशकातलं मोठं आकर्षण. रूप आणि स्वर यांची मेहेरनजर असलेली नायिका! गुलाम मुहम्मद यांचं संगीत आजही नक्कीच आठवतं! ‘आपसे प्यार हुआ जाता है’, ‘धड़कते दिल की तमन्ना’ या गाण्यांनी राज्य केलं त्यावेळी श्रोत्यांच्या मनावर...जंगली, गंगा जमना, स्त्री असे काही अपवाद सोडले, तर कृष्णधवल चित्रपट नांदत होते. मराठी चित्रपटाची मंद समई रसिकांना सुखावत होती. पुणे, कोल्हापूर, मुंबई इथं मराठी चित्रपटांना पसंती मिळत होती. वैजयंता, सुवासिनी, रंग पंचमी, कलंक शोभा या चित्रपटांमुळे प्रेक्षक मराठी चित्रपटांची आणखी आतुरतेनं वाट पाहत होते. इकडे हिंदी सिनेसृष्टीत नव्या चेहऱ्यांची गर्दी होत होती. दिलीप-देव-राज यांच्या पुढे राज कुमार, धर्मेंद्र, राजेंद्र कुमार, शशी कपूर, शम्मी कपूर आपलं नशीब आजमावत होते. छोटे नवाब आर. डी. बर्मनही सिनेसृष्टीत आले होते. जयदेवसारखे अनुभवी संगीतकार हम दोनोमध्ये ‘अभी ना जाओ छोडकर’सारखं अजरामर गाणं देत होते. प्रेक्षकांची, सिनेसंगीताच्या रसिकांची नुसती तारांबळ उडाली होती...रंगीत चित्रपटांनी रसिकांना आकर्षित केलं असलं, तरी खर्चिक रंगीत सिनेमा हे निर्मात्यांसाठी अजूनही स्वप्नच होतं. मराठी चित्रपटसृष्टीसाठी तर जणू मृगजळच होतं! अशा वेळी मराठी माणसं एका जिद्दीनं चित्रपट करत होती. गजानन जागीरदारांसारखा सिनेमात मुरलेला माणूस अण्णाभाऊ साठे यांच्या वैजयंता या कादंबरीवर चित्रपट निर्माण करण्यासाठी उभा राहिला होता. व्यंकटेश माडगूळकर पटकथा-संवाद लिहीत होते, तर गदिमा गीतं लिहीत होते. लावणी सम्राट संगीतकार वसंत पवार यांनी तर या चित्रपटाला आठेक गाणी देऊन लावणी, सवाल जवाब यांची लयलूट केली होती. त्यात सुरेख प्रेमगीतंही होती. जयश्री गडकर, लीला गांधी यांची नृत्यं प्रेक्षकांच्या डोळ्याचं पारणं फेडत होती..‘माझ्यासाठी दिली राहुटी, इतरांना मज्जाव, तुम्ही माझे बाजीराव’, ‘आज दिसे का चंद्र गुलाबी’ आणि ‘रागारागानं गेला निघून...’ अशी गीतं आठवताना मराठी चित्रपट संगीताची अस्तंगत झालेली मोहिनी पुन्हा मनावर पसरते. ‘आज दिसे का चंद्र गुलाबी’ हे आशा भोसले-वसंतराव देशपांडे यांचं युगुलगीत किंवा ‘काय सामना करू तुझ्याशी नारी जात तूं दुबळी गं’ हे आशा भोसले-अमर शेख यांचं सवाल-जवाबाचं गाणं, मधुबाला जव्हेरी-वसंतराव देशपांडे यांचं ‘सप्रेम नमस्कार विनंती विशेष’... खरोखरच या गाण्यांमुळे आठवणीची संदूकच उघडली जाते. तमाशात काम करणारी वैजयंता आपल्या स्त्रीत्वाची राखण करायला ठाकते या विषयावरची चित्रपटाची कथा. विषय तसा कालबाह्य नाही, पण चित्रपटावर विस्मरणाची धूळ मात्र साचली आहे.वसंत प्रभु आणि पी. सावळाराम ही संगीतकार-गीतकाराची जोडी मराठी भावगीतप्रेमींच्या मनावर अक्षरशः राज्य करत होती. ‘गंगा जमुना डोळ्यात उभ्या का...’, ‘लिंबलोण उतरता अशी का झालीस गं बावरी’, ‘धागा धागा अखंड विणू या...’ ही गाणी संगीतप्रेमींच्या हृदयावर अधिराज्य गाजवत होती. अशातच सावळारामांनी एक कथा लिहिली आणि दिनकर शंकर जोशी यांच्याकडे दिली. दिनकर जोशींचा जन्म२१ ऑगस्ट १९२१ रोजीचा. जळगाव जिल्ह्यातल्या यावल तालुक्यातल्या सांगवीमध्ये एका गरीब पण सुसंस्कृत घरात जन्मलेले; पितृछत्र बालपणीच हरपल्यानं शिक्षण घेऊन चित्रपट क्षेत्रातल्या वेगळ्या वाटेवर, मुंबई-पुण्याच्या स्टुडिओंमध्ये पोहोचलेले हे दिनकर जोशी. चित्रपट क्षेत्रात अनेक कामं करणाऱ्या, भाषेवर प्रभुत्व असलेल्या व्यक्तीची गरज असते. पुण्याच्या नवयुगपासून मुंबईच्या मायानगरीत त्यांचा वावर. तर... अशा दिनकर जोशींना सावळारामांनी त्यांची पुत्र व्हावा ऐसा ही कथा दिली. हा चित्रपट तर नावाजला गेलाच, पण त्यातली गाणी विशेष लोकप्रिय ठरली. बा.भ. बोरकरांच्या ‘दिव्यत्वाची जेथ प्रचिती’ या कवितेचं गाणं होताना ते लहान मुलाच्या (नायकाच्या) पार्श्वभूमीला वाजणार होतं, पण त्यावेळी आशा भोसले यांनी नायकाचं गाणं मला का दिलं नाही, अशी विचारणा केल्यामुळे ते आपल्याला आशाताईंच्या आवाजात ऐकायला मिळालं. याच चित्रपटातलं ‘जिथे सागरा धरणी मिळते तिथे तुझी मी वाट पाहाते’ हे गाणं सुमन कल्याणपूर यांनी गायलं आणि खरोखर ते अजरामर ठरलं. चित्रपटाचं आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे यातलं ‘यश हे अमृत झाले’ हे मराठी गाणं गायला त्यांनी तलत महमूदना राजी केलं होतं!.Premium|Golden Era of Hindi Cinema : ‘ज्योति कलश’ची मोहिनी.... कोल्हापूरच्या जयप्रभा स्टुडिओजमध्ये अनंत माने यांच्या रंगपंचमी या चित्रपटाची सूत्रं विश्वास सरपोतदार यांनी घेतली, तेव्हा मराठीची आघाडी सांभाळायला आलेल्या नानासाहेब सरपोतदार यांच्या मुलानं या फंदात पडू नये असा वडिलकीचा सल्ला बाबांनी - भालजींनी दिला होता खरा! पण तरीही जयश्री गडकर, हंसा वाडकर, सुलोचना, चंद्रकांत, सूर्यकांत अशी टीम विश्वास सरपोतदार यांनी जमवलीच. या चित्रपटाच्या निमित्तानं मिरजेचे क्लॅरिनेट वादक, संगीतकार राम कदम नव्या दमानं पुढे आले. ‘प्रभात’मध्ये पडेल ते काम करणारे गुणी, हुरहुन्नरी राम कदम पुढे खूप मोठे झाले. ‘नाचुनी तुझ्या पुढे मागते मुशाहिरा’, ‘आनंद आगळा गं’ आणि ‘आली बाई पंचमी रंगाची’ या गाण्यांमुळे आशा भोसले हे नाव नुसतं तळपू लागलं होतं.पुत्र व्हावा ऐसाची पटकथा, संवाद लिहिण्यात सावळारामांना साहाय्य करणाऱ्या मधुसूदन कालेलकरांची लेखणीही एव्हाना मराठी चित्रपटात काम करू लागली होती. एक पट्टीचा लेखक चित्रपटसृष्टीला लाभला होता. कलंक शोभा या ना.सी. फडके यांच्या कादंबरीची पटकथा, संवाद आणि गीतंही मधुसूदन कालेलकरांनी लिहिली. दुर्देवानं चित्रपट लवकर पडद्याआड गेला. पण सुधीर फडके-कालेलकर जोडीची ‘आठवते ती रात अजुनी’, ‘आज चांदणे उन्हात हसले तुझ्यामुळे’ ही गाणी मात्र आजही रसिक आठवतात. ना.सी. फडके यांच्या कादंबरीचा विसर पडला, त्यातली प्रणय दृश्यंही विरली; पण कलंक शोभाची गाणी आठवली, तर कादंबरी विश्वाचं दार किलकिलं होईल. या वेळी गदिमांची कथा, पटकथा संवाद, गीतं असणारा सुवासिनी नावाचा एक हृदयस्पर्शी चित्रपट आला. संगीत अर्थात सुधीर फडके यांचं. खरंतर हा चित्रपट आशा भोसले यांच्या नावे बहाल करावा. कारण गदिमांनी गाण्यातून उभ्या केलेल्या पंचकन्या, प्रतीक्षा गीतं, ऋतुचक्राचं गीत, राग मालिका यांचा एक भारी ऐवज त्यांनी रसिकांसाठी ठेवला आहे. युद्धात परागंदा झालेल्या पतीची नूतन परिणीत पत्नी त्याची प्रतीक्षा करते, त्याचा मृत्यू नाकारते आणि हे सर्व ती शास्त्रीय संगीत गाणारी युवती असल्यामुळे गाण्यातून व्यक्त करते. ‘येणार नाथ आता’, ‘जिवलगा कधी रे येशील तू...’, ‘राजहंस सांगतो कीर्तीच्या तुझ्या कथा’, ‘काल मी रघुनंदन पाहिले’... सुधीर फडके यांनी खरोखरच गंधर्व गायकीचं संगीत दिलं आणि ते गायलं रंगभूमीचे धैर्यधर मा. दीनानाथ यांच्या तडफदार कन्येनं! मराठी सिनेमा आणि त्याचं संगीत याचं हे सोनेरी पान ठरावं.दरम्यान रेडिओवर निरुपमा आणि परीराणीची कथा लोकप्रिय ठरत होती. ही कथा होती बालोद्यानची ताई म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या सई परांजपे यांच्या काय झाली गंमत या नाटिकेवर आधारित. पुढे सई परांजपे हे नाव भारतीय सिनेसृष्टीत खूप मोठं नाव झालं हे सर्वज्ञात आहेच. अनेक अडचणींच्या शर्यती पार करत निर्माण झालेले मराठी चित्रपट आणि त्यांमधली सदाबहार गाणी हा आज एक हळवा कोपरा आहे.बंगाली सृष्टीत सत्यजित रे यांच्यासारखी व्यक्ती निष्ठेनं काम करीत होती. गुरुदेव रवींद्रनाथ टागोरांच्या जन्मशताब्दीनिमित्त त्यांनी एक सुंदर डॉक्युमेंटरी तर निर्माण केलीच, पण टागोरांच्या तीन कथांवर मिळून तीन कन्या हा चित्रपट केला; यातल्या तीन कथा म्हणजे टागोरांच्या पोस्ट मास्टर, मोनीहारा आणि समाप्ती. या कथांवर आधारित तीन कन्या हा कलात्मक नजराणाच. आपल्या भाषेची, साहित्याची अस्मिता जागवणाऱ्या या चित्रपटांना कोण विसरेल?दरम्यान, बी.आर. चोप्रांनी धूल का फूलचं दिग्दर्शन बंधू यश चोप्रांकडे सोपवलं होतं. त्यानंतर धर्मपुत्रची धुराही यशजींनी सांभाळली. सांप्रदायिकतेच्या संवेदनशील विषयाला प्रेक्षकांनी फारसं स्वीकारलं नाही, पण कपूरांचा एक देखणा राजपुत्र शशी कपूर इथं दिसला. ‘मैं जब भी अकेली होती हूँ...’ हे या चित्रपटातलं गाणं सिनेसंगीतप्रेमींना नक्की आठवत असेल..असाच आणखी एक अयशस्वी चित्रपट म्हणजे मेमदीदी. हा चित्रपट म्हणजे हृषीकेश मुखर्जींचा एक प्रयोग होता. तनुजा, ललिता पवार, डेव्हिड आदी कलाकार होते. संगीत सलील चौधरींचं होतं. पण प्रेक्षकांनी चित्रपट फारसा स्वीकारला नाही. यात तनुजा मात्र फार लोभस दिसते. चित्रपटात लतादीदींचं एक मजेदार गाणं आहे. ‘बेटा वाव वाव, मेरे कान मत खाव...’ एकदा जरूर ऐकावं हे गाणं. सलील चौधरींनी संगीत दिलेल्या माया चित्रपटातली गाणी लोकांना आजही आठवतात. देव आनंद आणि माला सिन्हा यांच्या सोबतीला ‘जा रे जा रे उड जा रे पंछी’, ‘तस्वीर तेरी दिल में’, ‘ऐ दिल कहाँ तेरी मंजिल..’ ही गाणी... असे चित्रपट थिएटरमधून हटवले जात आणि मग मॅटिनी शोला तरुणाई गर्दी करत असे. संगीतप्रेमी ज्युकबॉक्सवर ही गाणी ऐकत असत.या गर्दीत प्रदीर्घ काळानंतर आलेला शमा हा चित्रपट अनेक कारणांसाठी आकर्षण ठरला. या चित्रपटाचं प्रमुख आकर्षण होतं सिंगिंग स्टार सुरैय्या. ही अभिनेत्री म्हणजे पन्नासच्या दशकातलं मोठं आकर्षण. रूप आणि स्वर यांची मेहेरनजर असलेली नायिका! गुलाम मुहम्मद यांचं संगीत आजही नक्कीच आठवतं! ‘आपसे प्यार हुआ जाता है’, ‘धड़कते दिल की तमन्ना’ या गाण्यांनी राज्य केलं त्यावेळी श्रोत्यांच्या मनावर... पण काळाच्या वादळात काय टिकावं? काळाच्या थंड बस्त्यात जायला वेळ लागत नसतो.आणखी दोन रंगीत चित्रपटांबद्दल आवर्जून सांगावंसं वाटतं. होमी वाडिया यांच्या बसंत पिक्चर्सची निर्मिती आणि बाबूभाई मिस्त्री यांचं दिग्दर्शन असणारा संपूर्ण रामायण हा चित्रपट फार गाजला. वसंत देसाई-भरत व्यास यांची नऊ उत्तम गाणी, आणि सोबतीला अनिता गुहा-महिपाल यांची जोडी. रामकथा तर प्रेक्षकांच्या आवडीचीच; त्यातच ट्रिक सीन्सची धमाल करणारा हा चित्रपट एकसे एक सुंदर गाण्यांचा नजराणा घेऊन आला होता, जणू लता आणि आशा म्हणजे लव आणि कुश यांचीच जोडी भासावी! पण एक गोष्ट अजूनही खटकते, तीम्हणजे, वात्सल्यमूर्ती, सात्त्विक सोज्ज्वळ सुलोचनाबाईंना कैकेयीची भूमिका का दिली असेल! हे कोडं काही उलगडत नाही. असो. तरीही हा चित्रपट खूप चालला.दुसरा उल्लेखनीय चित्रपट म्हणजे व्ही. शांताराम यांचा स्त्री! राजकमल कलामंदिरची पहिली कलाकृती होती शकुंतला. मोठ्या थाटामाटानं १९४३मध्ये शांतारामांनी शकुंतला लोकांसमोर आणला होता. त्यावेळी दुष्यंत झाले होते देखणे चंद्रमोहन आणि शकुंतला साकारली होती जयश्री यांनी. पण त्याच विषयावरच्या स्त्री या चित्रपटामध्ये साठीचे शांताराम दुष्यंत झाले आणि शकुंतला साकारली संध्यानं. स्त्रीमध्ये शांतारामांची कन्या राजश्री दिसते. मुमताजही दिसते. पुन्हा एकदासी. रामचंद्र-लता ही जमलेली युती हीच जमेची बाजू ठरली. सी. रामचंद्रांनी संस्कृतप्रचुर मधुर हिंदीला अक्षरशः शृंगारलं आहे. दुष्यंत-शकुंतलेच्या गांधर्व विवाहानंतरचं लता-महेंद्र कपूर यांचं युगुलगीत जरूर ऐकावं असंच. ‘आज मधुवातस डोले, मधुरिमा से प्राण भर लो, चाँद को चुपचाप निरखो, चाँदनी में स्नान कर लो...’ यातला अद्भुत कोरस आणि काव्यात्मकता कितीही वेळा ऐकावी अशी आहे. शकुंतलेचं प्रतीक्षा गीत ‘ओ निर्दयी प्रीतम...’ किंवा ‘झिलमिललहरों का आँचल उडता है चंचल’ हे अत्यंत श्रवणीय आहे. स्त्री चालला नाही, पण रसिकांच्या स्मृतिकोशात स्त्रीचं संगीत कायमचं घर करून राहिलं.याच कालखंडात हाती लागलेलं आणखी एक सांगीतिक लेणं म्हणजे नवकेतनच्या हम दोनोचं संगीत. देखणा देव आनंद, नंदा, साधना. विजय आनंदचं दिग्दर्शन आणि दुहेरी भूमिका. या सगळ्यावर वरचढ केली होती जयदेव-साहिर या जोडीनं. दादा बर्मनचे साहाय्यक जयदेव यांना यात एक संधी मिळाली आणि त्यांनी अक्षरशः तिचं सोनं केलं.जिंदगी की राह में,जवाँ दिलोंकी चाह में,कई मकाम आयेंगेजो हमको आजमायेंगे...हम दोनोच्या गाण्याची उजळणी करत नाही, पण लायटरचं संगीत वाजतं तेव्हा ६१च्या दरम्यान तरुण असलेली पिढी म्हणू लागते, अभी ना जाओ छोडकर, ये दिल अभी भरा नहीं...लेखिका पुणेस्थित चित्रपट अभ्यासक आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.